10 darmowych szablonów raportów wydatków w Excelu, Arkuszach Google i ClickUp

Niezależnie od tego, czy składasz wniosek o zwrot wydatków, czy zarządzasz budżetem projektu, raporty wydatków są integralną częścią każdego rodzaju działalności.

Ich pisanie nie jest jednak przyjemne.

W rzeczywistości może to być żmudny i czasochłonny proces - zwłaszcza jeśli za każdym razem tworzysz je od zera. Na szczęście istnieje łatwe i bezpłatne rozwiązanie, z którego może skorzystać każdy zespół!

Szablony raportów wydatków sprawiają, że proces przesyłania raportów wydatków jest szybszy, płynniejszy i wolny od błędów dzięki gotowym, profesjonalnym konspektom. Ponadto, możesz uzyskać dostęp do wielu konfigurowalnych i szczegółowych szablonów bez żadnych kosztów.

Aby uczcić szablony raportów wydatków, omówimy najważniejsze cechy, których należy szukać w następnym szablonie raportu wydatków i uzyskamy dostęp do 10 naszych ulubionych szablonów dla Excela, Arkuszy Google i ClickUp. Zbadamy ich najlepsze funkcje i pokażemy, jak najlepiej je wykorzystać przed kolejnym dużym wydatkiem. 🎉

Co to jest szablon raportu wydatków?

Raport wydatków to dokument używany przez firmy do śledzenia wydatków. Szablon raportu wydatków jest gotowym formularzem, który ułatwia proces tworzenia raportu przez firmę. 🖊️

Raporty wydatków są najczęściej tworzone, gdy pracownik ponosi opłaty w imieniu firmy. Określają one koszt każdego przedmiotu lub usługi, aby zapewnić dokładny zwrot kosztów. Mogą one jednak służyć także innym celom! Wiele zespołów korzysta z raportów wydatków podczas składania zeznań podatkowych, oceniając wpływ projektu lub dla prostego kontrola budżetu .

Niektóre zalety korzystania z szablonu raportu wydatków obejmują:

Wydajność : Ponieważ wystarczy wprowadzić wartości dla każdego nowego wydatku, można tworzyć raporty szybko i sprawnie

: Ponieważ wystarczy wprowadzić wartości dla każdego nowego wydatku, można tworzyć raporty szybko i sprawnie Profesjonalne wyniki : Szablon ma wszystko pod kontrolą, więc wszystko, o co musisz się martwić, to liczby. Masz możliwość wyboru szablonu raportu wydatków, który najlepiej pasuje do Twojej marki i preferowanego poziomu formalności firmy

: Szablon ma wszystko pod kontrolą, więc wszystko, o co musisz się martwić, to liczby. Masz możliwość wyboru szablonu raportu wydatków, który najlepiej pasuje do Twojej marki i preferowanego poziomu formalności firmy Wskazówki : Jeśli nigdy wcześniej nie pisałeś raportu wydatków, szablon zapewni, że nie zapomnisz o żadnych ważnych informacjach

: Jeśli nigdy wcześniej nie pisałeś raportu wydatków, szablon zapewni, że nie zapomnisz o żadnych ważnych informacjach Lepsza komunikacja : Dzięki dokładnemu raportowi z wydatków, recenzenci i inni interesariusze zyskują jasność co do tego, na co naprawdę przeznaczono zatwierdzony budżet

: Dzięki dokładnemu raportowi z wydatków, recenzenci i inni interesariusze zyskują jasność co do tego, na co naprawdę przeznaczono zatwierdzony budżet Dodatkowe funkcje: Cyfrowe szablony mają różne funkcje osadzania, integracje i funkcje dołączania paragonów i innych przydatnych multimediów do raportów

Czego szukać w najlepszych szablonach raportów wydatków

Wysokiej jakości szablon raportu wydatków powinien..

Mieć przejrzysty zarys : Musi być przejrzysty, zorganizowany i łatwy do odczytania

: Musi być przejrzysty, zorganizowany i łatwy do odczytania Zawierać wszystkie niezbędne sekcje : Powinien zapewniać wystarczająco dużo miejsca i sekcji, aby dodać każdy kluczowy szczegół

: Powinien zapewniać wystarczająco dużo miejsca i sekcji, aby dodać każdy kluczowy szczegół Zapewnij wystarczające instrukcje : Musi precyzyjnie określać, gdzie znajdują się informacje i które pliki należy załączyć

: Musi precyzyjnie określać, gdzie znajdują się informacje i które pliki należy załączyć Zapewniać pewną elastyczność : Powinieneś być w stanie dostosować szablon, aby odzwierciedlał twoje praktyki, zasady i branding

: Powinieneś być w stanie dostosować szablon, aby odzwierciedlał twoje praktyki, zasady i branding Być dostępny na wielu urządzeniach : Powinna istnieć możliwość edytowania szablonu w podróży za pomocą laptopa lub telefonu

: Powinna istnieć możliwość edytowania szablonu w podróży za pomocą laptopa lub telefonu Poprawa współpracy w zespole: Niezależnie od tego, czy chodzi o komentarze, czy proste udostępnianie plików, wysokiej jakości szablon musi umożliwiaćkomunikację ze współpracownikami ## 10 szablonów raportów wydatków do wykorzystania w 2024 roku

Raportowanie wydatków jest proste, gdy masz odpowiedni szablon. Dzięki dobrze zorganizowanym ramom i predefiniowanym kategoriom możesz udokumentować swoje wydatki i upewnić się, że wszystkie konta są idealnie zbilansowane.

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu szablonu? Pomożemy Ci.

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych szablonów raportów wydatków dla ClickUp, Excel, Word i Arkuszy Google.

Wisienką na torcie jest to, że wszystkie są darmowe! Możesz więc zarządzać wydatkami biznesowymi bez rozbijania banku. 🍒

1. Szablon raportu wydatków od ClickUp

Szablon raportu wydatków ClickUp

Zacznijmy od czegoś prostego, ale skutecznego. Szablon Szablon raportu wydatków ClickUp przechwytuje wszystkie kluczowe informacje o każdym wydatku w przejrzystym i kolorowym układzie. 🌈

Ten przyjazny dla początkujących szablon został stworzony w Dokumenty ClickUp -Dynamiczna i wbudowana aplikacja ClickUp edycja dokumentów narzędzie, które nie przypomina niczego, z czego korzystałeś wcześniej. W tym gotowym dokumencie znajdziesz wstępnie ustawione formatowanie, banery i stylizację, aby proces wypełniania i udostępniania raportów wydatków był łatwiejszy niż kiedykolwiek.

Dzięki szczegółowym sekcjom do definiowania zaangażowanych członków, budżetu, wydatków i nie tylko, ten szablon ma wszystko, czego potrzebujesz, aby prawidłowo udokumentować wszystkie opłaty związane z dowolnym zespołem lub projektem. Sekcja Podział wydatków zawiera tabelę, w której można wymienić wszystkie wydatki wraz z datą, opisem i podkategoriami, takimi jak jedzenie i podróże.

Po wyszczególnieniu wydatków biznesowych i ustaleniu ich łącznej sumy, przesyłający może dodać zdjęcia swoich paragonów i opisać je bezpośrednio w szablonie. Po dotarciu do końca szablonu zobaczysz ostatnie miejsce dla recenzentów, aby zatwierdzić i podpisać raport. Dodatkowo - jak w przypadku każdego Szablon ClickUp -możesz dostosować dowolną część dokumentu do swojego brandingu i procesów. Pobierz ten szablon

2. Szablon miesięcznego raportu wydatków od ClickUp

Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp

Szablon Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp ma wiele podobieństw do poprzedniego szablonu ClickUp Doc, ale został zaprojektowany do obsługi wydatków związanych z działalnością pracownika w ciągu miesiąca, zapewniając wygodne rozwiązanie do regularnego i systematycznego raportowania.

W górnej części tego szablonu znajdują się wyznaczone sekcje do dodania logo firmy, nazwy i informacji kontaktowych. W dalszej części strony znajdują się sekcje służące do określenia celu i okresu wydatków. Przesyłający może następnie podać swoje imię i nazwisko, stanowisko, identyfikator, numer ubezpieczenia społecznego i inne szczegóły w sekcji Informacje o pracowniku, aby zapewnić prawidłowy zwrot kosztów.

Istnieją dwie tabele, w których można wymienić swoje wydatki. Pierwsza to ogólne podsumowanie z całkowitymi kosztami dla każdej kategorii, w tym transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Druga i ostatnia tabela umożliwia wyszczególnienie i bardziej szczegółowe rozbicie wydatków. Jeśli wydatek odnosi się do określonego konto biznesowe będziesz mieć miejsce na określenie tego w tej sekcji. Pobierz ten szablon

3. Szablon raportu wydatków pracownika od ClickUp

Szablon raportu wydatków pracownika od ClickUp

Jeśli często organizujesz wyjazdy firmowe, szablon Szablon raportu wydatków pracownika od ClickUp znacznie ułatwi ten proces dzięki wstępnie sformatowanemu dokumentowi, aby być na bieżąco z wydatkami związanymi z podróżami każdego pracownika. 🧳

Ten załadowany szablon składa się łącznie z ośmiu stron. Pierwsza i podstawowa strona zawiera podstawowe informacje o organizacji, nadawcy i odbiorcy. Kolejne pięć stron przedstawia różne rodzaje wydatków, w tym:

Zakwaterowanie Transport i paliwo Posiłki Rozrywka Różne

Każda strona zawiera tabele zawierające listę wszystkich kosztów i szczegółowe informacje na temat każdej transakcji. Stamtąd pracownik może przejść do gotowej podstrony Załączniki paragonów, aby poprzeć swoje wydatki odpowiednią dokumentacją.

Wreszcie, na stronie Trip Expense Summary można znaleźć ostateczną listę wydatków według typu i całkowitą kwotę zwrotu należną pracownikowi.

Aby jeszcze bardziej usprawnić pracę, skorzystaj ze spisu treści po lewej stronie dokumentu. Włącz lepki spis treści, aby wyświetlić zawartość strony po prawej stronie. Pobierz ten szablon

4. Szablon wydatków i raportów biznesowych od ClickUp

Szablon wydatków i raportów biznesowych ClickUp

chociaż szablony w stylu Doc są z pewnością popularne wśród szablonów raportów wydatków, nie jest to jedyny sposób na ich stworzenie! Przyjrzyjmy się, jak można zorganizować bardziej złożone wydatki i budżety za pomocą szablonu Business Expense & Report Template by ClickUp . Ten szablon na poziomie listy zawiera mnóstwo gotowych do użycia funkcji, w tym pola niestandardowe, gotowe zadania i wiele widoków, które pomogą Ci zarządzać raportami wydatków pod każdym kątem.

Zbieraj i przechowuj dane w swoim obszarze roboczym, jednocześnie uzyskując cenny wgląd w zwyczaje związane z wydatkami firmy lub zespołu za pomocą tego dostosowywanego szablonu. Szablon ten zawiera wiele różnych zasobów do zarządzania wydatkami od momentu przyjęcia do realizacji, w tym:

formularz widok : Raport wydatkówformularz przyjęcia można udostępniać pracownikom za pośrednictwem prostego adresu URL w celu zebrania informacji o ich wydatkach. Po wypełnieniu, zgłoszenie automatycznie tworzy zadanie

: Raport wydatkówformularz przyjęcia można udostępniać pracownikom za pośrednictwem prostego adresu URL w celu zebrania informacji o ich wydatkach. Po wypełnieniu, zgłoszenie automatycznie tworzy zadanie Lista widok : Interaktywna główna lista wydatków, domyślnie uporządkowana według typu wydatku. Najważniejsze informacje o każdym wydatku można znaleźć w kolumnach po prawej stronie

: Interaktywna główna lista wydatków, domyślnie uporządkowana według typu wydatku. Najważniejsze informacje o każdym wydatku można znaleźć w kolumnach po prawej stronie Board view : ATablica w stylu Kanban wydatków uporządkowanych według statusu. Przeciągnij i upuść zadania na tablicy, aby zmienić ich status w drodze do zatwierdzenia

: ATablica w stylu Kanban wydatków uporządkowanych według statusu. Przeciągnij i upuść zadania na tablicy, aby zmienić ich status w drodze do zatwierdzenia Docs: Dokument Business Expense Report podobny do poprzednich szablonów z listy

Możesz dostosować wszystkie aspekty tego szablonu, aby pasowały do kroków w twoim procesie i zastosować filtry oraz zmienić kryteria grupowania lub sortowania.

Sprawdź te_ Szablony propozycji budżetowych ! Pobierz ten szablon

5. Szablon raportu wydatków dla małych firm od ClickUp

Szablon raportu wydatków dla małych firm od ClickUp

Chociaż wiele widoków, pola niestandardowe i konfigurowalne statusy zadań wydają się imponujące dla każdego raportu wydatków - Twoja mała firma może nie potrzebować tych dzwonków i gwizdków, aby zachować wydajność. Ten następny szablon dostaje to, utrzymując rzeczy krótkie i słodkie, aby ułatwić dokładne i terminowe raportowanie. 🔔

To Szablon raportu wydatków dla małych firm od ClickUp to poręczne narzędzie zaprojektowane właśnie w tym celu. Jest łatwe w użyciu dla każdego, nawet jeśli jesteś nowym użytkownikiem ClickUp lub mniej obeznanym z technologią.

Kolejny szablon w stylu Doc, ten zasób ma znaną strukturę. Zaczyna się od nazwy firmy, logo i Reporter Overview, sekcji poświęconej informacjom o zgłaszającym. W sekcji Szczegóły wydatku, każdy wydatek zostanie podzielony, kiedy miał miejsce i ile kosztował firmę.

Po sekcji przeznaczonej na paragony następuje ostatni segment autoryzacji. Osoba zatwierdzająca transakcję wypełni te obszary i poda swoje imię i nazwisko, datę, podpis i inne informacje. Pobierz ten szablon

6. Szablon zarządzania finansami od ClickUp

Szablon do zarządzania finansami od ClickUp

Szablon Szablon zarządzania finansami ClickUp to punkt kompleksowej obsługi wszystkich spraw związanych z finansami. Centralizuje dane finansowe, zapewniając łatwy dostęp do krytycznych informacji oraz dokumentacja projektu w zorganizowanej przestrzeni w ramach platformy. Umożliwia również przypisywanie zadań i śledzenie ich postępów przy użyciu wielu widoków, pól niestandardowych i niestandardowych statusów zadań.

W tym szablonie na poziomie przestrzeni znajdziesz oddzielne foldery do organizowania wydatków związanych ze sprzedażą, wydatkami oraz produktami i usługami. W każdym folderze znajdują się oddzielne listy z wieloma widokami powiązanych zwrotów kosztów, kalendarz harmonogramu płatności, cenniki i nie tylko.

Ten szablon zawiera również cztery gotowe automatyzacje aby wyeliminować bezmyślną pracę związaną z procesem zwrotu kosztów. Na przykład, gdy zmienia się pole niestandardowe, status zadania aktualizuje się automatycznie. Możesz także wprowadzić niestandardowe automatyzacje, aby dostosować je do konkretnego przepływu pracy i zależności zadań. Pobierz ten szablon

7. Szablon raportu wydatków w podróży w programie Excel autorstwa Vertex42

Szablon raportu wydatków w Arkuszach Google

Jeśli wolisz pozostać przy wypróbowanych i prawdziwych arkuszach kalkulacyjnych, mamy dla Ciebie rozwiązanie! Ten szablon raportu wydatków w podróży w programie Excel to niezawodna i znana opcja zarządzania wydatkami związanymi z podróżą. 🛍️

Zaczynając od okresu sprawozdawczego, wprowadź wszystkie niezbędne informacje w wyznaczonych komórkach, takie jak cel, nazwa i dział. Kolejne sekcje zawierają listę wszystkich dat podróży i kwotę każdej kategorii wydatków każdego dnia. Dostępna jest również sekcja poświęcona wyszczególnieniu wydatków.

Nie zapomnij dołączyć paragonów jako dowodu, ponieważ szablon nie ma na nie sekcji. 🧾

Ponieważ jest to dokument Excel, szablon ten nie obsługuje współpracy w czasie rzeczywistym ani dostępu mobilnego. Podczas gdy ClickUp oferuje ujednoliconą platformę, która wykracza poza śledzenie wydatków, Excel jest samodzielnym narzędziem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Pobierz ten szablon

8. Szablon rocznego raportu wydatków w programie Word autorstwa ExcelTemplates

Pod koniec roku skorzystaj z szablonu rocznego raportu wydatków w programie Word autorstwa ExcelTemplates, aby utworzyć podsumowanie

W ciągu roku może się wiele wydarzyć - podróże służbowe, kolacje z klientami, imprezy integracyjne . 👥

Solidny roczny system śledzenia wydatków jest najważniejszy, jeśli chcesz być dokładny i jasny co do tego, na co przeznaczasz swoje roczne wydatki.

Dokładnie do tego służy szablon rocznego raportu wydatków dla programu Word. Jest to proste, ale nieocenione narzędzie do prowadzenia dokładnej rocznej ewidencji wydatków.

Podobnie jak w każdym innym dokumencie programu Word, wpisz i sformatuj żądany tekst. Najpierw podaj swoje imię i nazwisko, tytuł, identyfikator i dział u góry. Oblicz swoje wydatki dla każdego miesiąca w roku, a następnie zsumuj je według kwartałów. Wprowadź liczby do tabeli, sortując je według rodzaju wydatków.

Wszelkie specjalne uwagi lub wyjaśnienia znajdują się w sekcji Dodatkowe komentarze. Na końcu należy podać imię i nazwisko osoby zatwierdzającej, datę i podpis w celu zatwierdzenia dokumentu. ✒️

Jeśli nadal wolisz korzystać z programu Word, ten szablon będzie odpowiedni. Ponieważ jednak program ten był przeznaczony głównie do edycji tekstu, oferuje on ograniczoną funkcjonalność w porównaniu z programami Excel i ClickUp. Pobierz ten szablon

9. Szablon raportu wydatków pracownika w Excelu według ExcelTemplates

Śledź miesięczne dochody i wydatki swojego pracownika za pomocą szablonu raportu wydatków pracownika w programie Excel od ExcelTemplates

Szablon raportu wydatków pracownika dla programu Excel to łatwy sposób dokumentowania, kategoryzowania i analizowania miesięcznych dochodów i wydatków. 📆

Jest przeznaczony głównie do użytku osobistego. Zawiera kategorie wydatków, takie jak mieszkanie i media, które zazwyczaj nie są pokrywane przez pracodawcę. Niemniej jednak, ze względu na jego elastyczny charakter, szablon można dostosować do różnych kontekstów biznesowych. Tekst zastępczy stanowi solidny punkt wyjścia do tworzenia własnych treści.

W głównej zakładce podsumowania pracownik powinien wyszczególnić swoje dochody w zielonej sekcji i wydatki w niebieskiej sekcji. Kolumny reprezentują miesiące. Szablon zawiera również oddzielne zakładki dla każdego miesiąca, co pozwala na bardziej szczegółowe podsumowanie. Każda kategoria przychodów lub wydatków może mieć wiele podkategorii. Pobierz ten szablon

10. Szablon raportu wydatków w Arkuszach Google

Szablon raportu wydatków w Arkuszach Google

W tym momencie każdy i jego pies wie, do czego służy szablon raportu wydatków. Przejdźmy więc do sedna - co sprawia, że ten prosty szablon raportu wydatków w Arkuszach Google jest wyjątkowy?

Po pierwsze, jest to prawdopodobnie najbardziej szczegółowy szablon tygodniowego raportu wydatków na tej liście. Oferuje on liczne przykłady dla każdej kategorii, pozwalając precyzyjnie wyszczególnić tygodniowe wydatki. Dzięki wbudowanym formułom wszystkie sumy są obliczane automatycznie. Nie tylko możesz zaoszczędzić czas i wysiłek, ale także uniknąć matematyki, co zawsze jest plusem! 🔣

Podobnie jak ClickUp, Arkusze Google to platforma oparta na chmurze, która automatycznie zapisuje postępy i bezpiecznie przechowuje je online w chmurze. Możesz uzyskać dostęp do dokumentu z dowolnego urządzenia, a nawet edytować raport z innymi w czasie rzeczywistym. Pobierz ten szablon

10 najlepszych szablonów raportów wydatków - przegląd

Uwzględnienie tych szablonów w przepływie pracy zapewnia również płynne zarządzanie wydatkami zamknięcie projektu proces. Umożliwia szybkie i dokładne zamknięcie dokumentacji finansowej i zatwierdzeń. 💵

Uprość śledzenie wydatków dzięki szablonom ClickUp

Skorzystaj z wielu korzyści oferowanych przez szablony raportów wydatków. Dokumentuj wszystkie swoje wydatki i inne dane finansowe w jednym miejscu, analizuj je i uzyskaj systematyczny przegląd sytuacji finansowej swojej firmy.

