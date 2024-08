9 darmowych szablonów formularzy przyjęcia klienta w Word & ClickUp

Jako firma polegasz na dokumentacji, aby realizować projekty, decydować o rezultatach i wymyślać nowe produkty i usługi, aby zaspokoić potrzeby klienta. Zanim jednak będziesz mógł to zrobić, musisz wiedzieć, czego szukają klienci i dlaczego są zainteresowani Twoimi usługami.

Najlepszym sposobem do zrobienia tego jest stworzenie niestandardowych formularzy, które zawierają wszystkie informacje potrzebne do uszczęśliwienia klienta. Może to być jednak czasochłonne - zwłaszcza jeśli generujesz te formularze ręcznie. ⚠️

Na szczęście istnieje lepszy sposób! Szablony formularzy rekrutacyjnych oszczędność czasu i wysiłku, jednocześnie zapewniając dogłębne odpowiedzi na wszystko, co musisz wiedzieć o swoim kliencie. Każdy z nich jest konfigurowalny, dzięki czemu można dodawać pola i pytania, które są istotne dla Twojego biznesu.

Poniżej przedstawiamy dziewięć najlepszych szablonów formularzy rekrutacyjnych. Od prostych formularzy kontaktowych i łatwych narzędzi onboardingowych po zaawansowane oczekiwania klientów - każdy znajdzie szablon odpowiadający jego potrzebom.

**Co to jest szablon formularza rekrutacyjnego?

Formularz rekrutacyjny to zarządzanie klientem dokument używany przez Business do zbierania krytycznych informacji od klientów. Jest on zazwyczaj używany we wczesnej scenie onboarding klienta proces lub w okresie sprzedaży, gdy klienci nadal wybierają między dostawcami.

Formularze wstępne zazwyczaj zbierają podstawowe informacje kontaktowe, a także powody, dla których nowy klient potrzebuje twoich usług i wszelkich specjalnych próśb, jakie mogą mieć. Niektóre formularze mogą pobierać płatności informacje, a większość z nich może odpowiedzieć na pytania dotyczące celów klienta i wszelkich wyzwań, których się spodziewa. ✨

Dzięki zrozumieniu potrzeb klienta można zbudować solidne plany komunikacji i zarządzać potrzebami i oczekiwaniami klienta. Będziesz tworzyć wydajne procesy i budować cykle pracy, które zapewnią powodzenie projektu.

Chociaż formularze rekrutacyjne są często skierowane do klientów, mogą być również wykorzystywane do wdrażania nowych członków Teams i do celów wewnętrznych. W takich sytuacjach są one wykorzystywane głównie przez dział HR do ustawienia procedur wypłat, szkoleń zawodowych i innych podstawowych zadań związanych z wdrażaniem.

Szablony formularzy rekrutacyjnych mają na celu przyspieszenie i ułatwienie tego procesu. Eliminują one konieczność ręcznego tworzenia formularzy dla każdego klienta. Najlepsze szablony formularzy rekrutacyjnych są konfigurowalne, dzięki czemu można dodawać kolory, czcionki i obrazy związane z marką. Oferują one również współpracę w czasie rzeczywistym i mają funkcje zarządzania zadaniami.

**Co składa się na dobry szablon formularza rekrutacyjnego?

Niezależnie od tego, czy lubisz pracować w ramach narzędzie do zarządzania projektami lub skorzystać z edytora tekstu, takiego jak Dokumenty Google lub Microsoft Word, na rynku dostępne są dziesiątki szablonów formularzy rekrutacyjnych. Nie wszystkie z nich są jednak równie skuteczne. 💪

Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szablonu formularza rekrutacyjnego:

Przyjazny dla użytkownika Interfejs: Nie ma nic gorszego niż walka z formularzem lub narzędziem, ponieważ ma zły projekt. Wybierz formularz, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji

Nie ma nic gorszego niż walka z formularzem lub narzędziem, ponieważ ma zły projekt. Wybierz formularz, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji Wsparcie dla śledzenia zmian: Szablon, który oferuje śledzenie zmian, pozwala szybko sprawdzić, kiedy wprowadzono aktualizacje

Szablon, który oferuje śledzenie zmian, pozwala szybko sprawdzić, kiedy wprowadzono aktualizacje Alerty i powiadomienia: Bądź na bieżąco ze zmianami dzięki alertom i powiadomieniom, które informują członków zespołu o otrzymaniu nowego formularza lub jego aktualizacji

Bądź na bieżąco ze zmianami dzięki alertom i powiadomieniom, które informują członków zespołu o otrzymaniu nowego formularza lub jego aktualizacji Eskalacja i zarządzanie zadaniami: Niektóre formularze rekrutacyjne pełnią funkcję wyzwalaczy, które eskalują problemy lub automatycznie przypisują zadania członkom zespołu w celu zaspokojenia potencjalnych potrzeb klienta

Niektóre formularze rekrutacyjne pełnią funkcję wyzwalaczy, które eskalują problemy lub automatycznie przypisują zadania członkom zespołu w celu zaspokojenia potencjalnych potrzeb klienta Pola niestandardowe: Uzyskaj najważniejsze informacje, których potrzebujesz - a nie ogólne odpowiedzi - dzięki niestandardowym polom dla wyzwań klienta, celów i danych kontaktowych

Uzyskaj najważniejsze informacje, których potrzebujesz - a nie ogólne odpowiedzi - dzięki niestandardowym polom dla wyzwań klienta, celów i danych kontaktowych Integracja: Użyj formularza, który współpracuje z narzędziami, z których już korzystasz

9 szablonów formularzy rekrutacyjnych do wykorzystania w 2024 roku

Chcesz znaleźć szablony formularzy rekrutacyjnych, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i wysiłek podczas połączenia z nowym klientem? Oto nasza lista dziewięciu najlepszych. Od podstawowych formularzy informacyjnych po bardziej rozbudowane dokumenty podkreślające potrzeby klientów, znajdziesz to, czego potrzebujesz do obsługi swoich klientów. 🌻

1. Szablon formularza ClickUp

Dostosuj szablon formularza ClickUp za pomocą kolorów marki i potrzebnych pól

Szablon Szablon formularza ClickUp to konfigurowalny kwestionariusz, który oferuje sposób na zbieranie informacji o kliencie i usprawnienie procesu przyjmowania klientów. Użyj formularza, aby dowiedzieć się więcej o potrzebach, celach i wyzwaniach klienta.

Jak wszystkie Widoki formularzy ClickUp ten formularz jest łatwy do zakończenia dla klientów i ma na celu wyzwalacz działań, aby rozpocząć pracę nad projektem. Użyj formularza, aby automatycznie przypisać kolejne zadania do zespołu sprzedaży lub utworzyć powiadomienia dla kadry kierowniczej, która chce wiedzieć, kiedy nowy klient zostanie wdrożony.

Ponieważ formularz jest konfigurowalny, istnieją dziesiątki przypadków użycia. Dostawcy usług medycznych mogą wykorzystać go jako szablon formularza przyjęcia pacjenta w celu zebrania szczegółów ubezpieczenia, odpowiedzi pacjenta na kwestionariusz zdrowia psychicznego lub niezbędnych informacji na temat osobistej i rodzinnej historii medycznej. Specjaliści od nieruchomości mogą wykorzystać szablon formularza, aby dowiedzieć się, czego klient szuka w nowym domu.

2. Szablon formularza kontaktowego dla klientów ClickUp

Scentralizuj i śledź zapytania dzięki szablonowi formularza kontaktowego ClickUp

Nie dowiesz się, co myślą niestandardowi klienci, jeśli nie ustanowisz procesów uzyskiwania od nich regularnych informacji zwrotnych. Użyj szablonu Szablon formularza kontaktowego dla klientów od ClickUp aby ułatwić klientom kontakt. Niestandardowy szablon pozwala klientom zgłaszać problemy, zadawać pytania lub otrzymywać aktualizacje dotyczące odpowiednich produktów i usług. ✍️

Aby rozpocząć, utwórz formularz przy użyciu szablonu i dodaj niestandardowe pola według potrzeb. Dołącz swoje logo i kolory firmowe z przewodnik po stylu marki aby dokument stał się częścią spójnej papeterii.

Ustaw cotygodniowe zadania do przeglądu formularzy i automatyzuj powiadomienia, aby przypomnieć członkom zespołu o rozwiązaniu problemów, komunikacji z klientem i działaniach następczych. Dodaj flagi priorytetów, aby zidentyfikować zadania wymagające natychmiastowej uwagi lub takie, nad którymi można popracować później.

3. Szablon formularza kontaktowego ClickUp

Ustawienie formularza kontaktowego ClickUp w celu tworzenia i przypisywania zadań do dalszych działań

Czasami - zwłaszcza na wczesnym etapie procesu sprzedaży - konieczne jest przechwycenie prostych danych klienta. Szablon formularza kontaktowego ClickUp służy właśnie do zrobienia tego: Gromadzi podstawowe informacje kontaktowe, dzięki czemu można nawiązać kontakt i dowiedzieć się więcej o tym, czego szuka potencjalny klient.

Kreator formularzy zawiera proste sekcje na imię i nazwisko klienta, preferowaną metodę kontaktu, numer telefonu i adres e-mail. Możesz niestandardowo dostosować formularz, aby uwzględnić dodatkowe dane klienta, takie jak data urodzenia - jeśli twoje usługi są ograniczone do osób powyżej określonego wieku - lub historia medyczna, jeśli jesteś dostawcą usług medycznych.

Dodaj niestandardowe etykiety, takie jak relacje z klientami, aby określić, czy nowy klient został polecony przez istniejącego klienta lub pracownika w celu uzyskania prowizji. Użyj formularza, aby wyzwalać zadania w przepływie pracy, aby wdrożyć klienta lub podjąć działania następcze w celu zamknięcia transakcji.

4. Szablon powodzenia dla klientów ClickUp

Dzięki temu szablonowi ClickUp możesz powstrzymać odpływ klientów na ich drodze

Formularze przyjmowania klientów nie są ograniczone do informacji o nowych klientach podczas wdrażania. Formularze te są również przydatne, gdy chcesz wygenerować opinie od obecnych klientów, którzy wypróbowują nowe produkty lub usługi. Szablon Szablon powodzenia klienta od ClickUp pozwala dowiedzieć się, czego chcą i potrzebują klienci w przyjemnym wizualnie formacie. ✅

Na początek poproś klientów o wypełnienie cyfrowego formularza podczas wdrażania. Natychmiast zobaczysz kartę zadania w ClickUp z odpowiednimi informacjami z pól formularza. Użyj widoku Tablicy, aby filtrować klientów na podstawie poziomu wsparcia, zaangażowania i zadowolenia.

Dzięki ocenom w gwiazdkach i kolorowym kodom możesz wyróżnić klientów, którzy są zadowoleni i oznaczyć tych, którzy potrzebują większego wsparcia. Dodawaj flagi priorytetów i wyzwalaj powiadomienia, gdy potrzeby klienta nie są zaspokajane.

5. Szablon formularza zapytania o ClickUp

Szablon formularza prośby ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu próśb od kontaktów zewnętrznych Szablon formularza prośby ClickUp robi świetne pierwsze wrażenie, oferując klientom i nowym użytkownikom przestrzeń do zapytania o nowe funkcje lub aktualizacje. Dodaj pytania i pola do formularza online, aby zebrać informacje o firmie klienta, jego prośbę i dane kontaktowe.

Użyj funkcji "przeciągnij i upuść", aby przenieść pola i stworzyć układ, który będzie przepływał od jednego pytania do drugiego. Zdecyduj, czy chcesz, aby czytelnicy wybierali spośród odpowiedzi wielokrotnego wyboru, czy też zdecyduj się na krótkie pola odpowiedzi, aby umożliwić im przedstawienie większej liczby pomysłów.

6. Szablon ClickUp Customer Onboarding

Stwórz niestandardowy proces wdrażania klienta dzięki szablonowi ClickUp Customer Onboarding Template

Kiedy jesteś onboarding nowego klienta złe procedury mogą być odstraszające. Klient może uznać, że nie wyglądasz zbyt profesjonalnie i przejść do konkurencji.

Unikaj tego, używając Szablon Customer Onboarding od ClickUp , który oferuje przyjazny dla użytkownika i intuicyjny proces wdrażania. Za pomocą formularza można uzyskać wgląd w niestandardowe potrzeby klienta i automatycznie przypisać zadania, aby stworzyć płynne doświadczenie onboardingu. 🛠️

Najpierw utwórz pola niestandardowe, aby dowiedzieć się, co lubi klient - jego preferowany styl komunikacji, oczekiwania i wcześniejsze przeszkody. Następnie przypisz zadania dla członków zespołu, aby wysłać prezent powitalny, zbudować plan komunikacji w projekcie i utworzyć pulpity do raportowania dla klientów .

7. Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Zbieraj dane sprawnie i dokładnie dzięki szablonowi formularza rejestracyjnego ClickUp

Rejestruj klientów i ustawiaj ich w kolejce do rejestracji w ciągu kilku sekund dzięki szablonowi Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp . Ten prosty szablon gromadzi cenne dane, w tym informacje kontaktowe, szczegóły płatności i niestandardowe potrzeby klientów, szybciej niż kiedykolwiek.

Koniec z ręcznym docieraniem do potencjalnych klientów w celu uzyskania aktualnych danych lub informacji kontaktowych. Zamiast tego wystarczy wysłać formularz do potencjalnych klientów i obserwować przepływ wyników. Skorzystaj z czterech różnych opcji widoku, aby wesprzeć zarządzanie klientami i budować cykle pracy wokół nowych projektów.

Dzięki opcji szyfrowanego przechowywania danych w nowym formularzu przyjęcia klienta, możesz chronić wrażliwe dane, jeśli pracujesz dla kancelarii prawnej, agencji medycznej lub podobnego dostawcy usług.

8. Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp

Śledź status wszystkich projektów swoich klientów w jednym miejscu dzięki szablonowi ClickUp Client Success Collaboration Template

Stwórz przepis na większą satysfakcję klienta dzięki Szablon współpracy w zakresie powodzenia klienta ClickUp . Od wdrożenia HR po sprzedaż i realizację projektów, wszystko jest łatwiejsze, ponieważ koncentrujesz się na powodzeniu klienta. 📈

Szablon zawiera formularz zatwierdzenia nowego klienta i potok zatwierdzeń, który śledzi różne sceny dla każdego klienta. Formularz natychmiast wyzwala nową kartę zadania dla każdego klienta, a Ty dodajesz niestandardowe pola, aby śledzić satysfakcję.

Zaplanuj spotkania i działania następcze z klientami, aby czuli się wysłuchani i otrzymali wsparcie w razie problemów. Korzystaj z flag priorytetów i kolorowych pól, aby podkreślać ważne informacje i eskalować zadania w razie potrzeby.

9. Szablon formularza przyjęcia do serwisu Word od Szablony.net

przez szablon.net

Szukasz szablonu formularza z możliwością brandingu? Ten od Template.net pozwala zbierać informacje o klientach, niezależnie od tego, czy potrzebujesz tylko podstaw, czy chcesz uzyskać szczegółowe informacje. Wyślij formularz do klientów cyfrowo lub wydrukuj go i przynieś na spotkanie, jeśli chcesz nad nim wspólnie pracować. 📚

W górnej części formularza znajduje się pole na logo firmy, a pytania można dodawać lub usuwać, aby dostosować formularz do swoich potrzeb. Korzystaj z tabel i wykresów, aby wyróżnić kluczowe funkcje i popularne zapytania lub udostępniać wgląd w ofertę firmy.

Nowe narzędzia AI oferują sugestie dotyczące sformułowań i przeprowadzają szybkie sprawdzenie pisowni i gramatyki w celu zapewnienia dokładności. Wbudowane redaktorzy dokumentów adresowanie formatu, abyś mógł pokazać się z jak najlepszej strony. Co najlepsze, Free narzędzia do projektowania umożliwiają nadanie własnego charakteru formularzowi wlotowemu.

Szablon jest kompatybilny z Dokumentami Google, Microsoft Word i Apple Pages. Nie ma wsparcia dla podpisu elektronicznego, więc klienci będą musieli go wydrukować do zrobienia podpisu przed odesłaniem go do Ciebie.

Zbuduj lepszego klienta W cyklach pracy Z ClickUp

Niezależnie od tego, czy szukasz sposobów na uproszczenie procesu wdrażania, poprawę doświadczenia użytkownika, czy udostępnianie formularzy zgody, te szablony formularzy rekrutacyjnych są gotowe do zrobienia. Użyj ich do zbierania informacji, zbierania próśb o funkcje i łatwego wdrażania klientów. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij zbierać dane klientów, automatyzować cykle pracy i budować procesy, które zapewnią zadowolenie klientów. Od zaszyfrowanych danych po preferencje klientów - istnieje łatwy sposób na uzyskanie wglądu od klientów i wprowadzenie ich do systemu za pomocą formularzy. 🙌