10 narzędzi do raportowania klientów dla nowoczesnych agencji w 2024 roku

AgencyLife to przejażdżka kolejką górską. Jako profesjonalista w dziedzinie marketingu cyfrowego wiesz, jak ważne jest budowanie relacji z klientami, aby przetrwać upadki i świętować wzloty.

Niezależnie od tego, czy pracujesz dla klientów B2B, czy B2C, ważne jest, aby regularnie udowadniać wartość swojej agencji marketingowej. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest to, aby klienci mówili: "Za co ja wam w ogóle płacę?"

Raportowanie dla klientów pokazuje ilościowe i jakościowe wyniki, które generujesz dla klientów. Regularne raportowanie pokazuje twoją wartość, a nawet przekonuje najbardziej wybrednych klientów do pozostania na twojej liście.

Generowanie raportów dla klientów jest czasochłonne, ale odpowiednie oprogramowanie pozwoli ci zaoszczędzić sporo czasu. W tym przewodniku wyjaśnimy, jak działa oprogramowanie do raportowania klientów, czego powinieneś szukać w narzędziu do raportowania klientów oraz 10 naszych ulubionych narzędzi do raportowania klientów narzędzia do raportowania z 2024. 🤩

Czym jest raportowanie klienta?

Raportowanie to praktyka polegająca na regularnym dostarczaniu klientom aktualnych informacji na temat wyniki kampanii marketingowej i wskaźniki. Raportowanie pomaga klientom zrozumieć wartość, jaką otrzymują od agencji marketingu cyfrowego. Raporty można również wykorzystać jako narzędzie do wyjaśnienia wszelkich zmian w strategiach marketingowych i postępów w realizacji celów klienta.

Jako profesjonalista w agencji, musisz być mistrzem zarówno w marketingu, jak i zarządzaniu powiązaniami agencja-klient. Zarządzanie klientem jest trudne, ale regularne raportowanie zbuduje zaufanie i pomoże uzyskać akceptację klienta. 🤝

Jeśli twoi klienci zasypują cię pytaniami lub mają tendencję do zapominania o postępach, jakie poczyniłeś, regularne raportowanie rozwieje ich obawy. Możesz nawet być w stanie uzasadnić wzrost stawek, jeśli masz udokumentowane śledzenie stałych wyników - o czym świadczą znakomite raporty dla klientów.

Czego należy szukać w narzędziach do raportowania klientów?

Raportowanie klientów to najlepszy przyjaciel agencji. Jeśli szukasz najlepszego narzędzia do raportowania klientów, poszukaj oprogramowania z następującymi funkcjami:

Możliwości szybkiego wdrażania: Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Wybierz oprogramowanie do raportowania klientów, które usprawniaonboarding klientadzięki automatyzacji. Daje to wszystkim klientom spójne doświadczenie onboardingu i gwarantuje, że żadne informacje nie zostaną pominięte

Pierwsze wrażenie ma znaczenie. Wybierz oprogramowanie do raportowania klientów, które usprawniaonboarding klientadzięki automatyzacji. Daje to wszystkim klientom spójne doświadczenie onboardingu i gwarantuje, że żadne informacje nie zostaną pominięte Szablony typu "przeciągnij i upuść": Jesteś marketerem, a nie programistą. Korzystaj z narzędzi do raportowania klientów, które umożliwiają niestandardowe szablony bez użycia kodu. Niezależnie od tego, czy jest toraportowanie postępówlubraportowanie sprzedażyszablony raportowania oszczędzają mnóstwo czasu

Jesteś marketerem, a nie programistą. Korzystaj z narzędzi do raportowania klientów, które umożliwiają niestandardowe szablony bez użycia kodu. Niezależnie od tego, czy jest toraportowanie postępówlubraportowanie sprzedażyszablony raportowania oszczędzają mnóstwo czasu Wizualizacja danych: Twoi klienci to biznesmeni, a nie marketingowcy. Mogą nie rozumieć technicznego mumbo-jumbo, więc zaopatrz się w narzędzie do raportowania dla klientów, które oferuje wizualizację. Wystarczy wrzucić dane klienta i wygenerować łatwe do zrozumienia wykresy, które spodobają się interesariuszom

Twoi klienci to biznesmeni, a nie marketingowcy. Mogą nie rozumieć technicznego mumbo-jumbo, więc zaopatrz się w narzędzie do raportowania dla klientów, które oferuje wizualizację. Wystarczy wrzucić dane klienta i wygenerować łatwe do zrozumienia wykresy, które spodobają się interesariuszom Mierniki i raportowanie: Kluczowe wskaźniki wydajności(KPI) icele i kluczowe wyniki (OKR) są niezbędnym elementem każdego raportu dla klienta. Niezależnie od tego, czy chodzi o rankingi SEO, współczynniki konwersji, CTR czy inne ważne wskaźniki, raportowanie musi opierać się w dużej mierze na wynikach ilościowych. Niektóre programy do raportowania oferują interaktywne widżety w czasie rzeczywistym, aby zapewnić klientom lepsze zrozumienie bieżącej wydajności

Kluczowe wskaźniki wydajności(KPI) icele i kluczowe wyniki (OKR) są niezbędnym elementem każdego raportu dla klienta. Niezależnie od tego, czy chodzi o rankingi SEO, współczynniki konwersji, CTR czy inne ważne wskaźniki, raportowanie musi opierać się w dużej mierze na wynikach ilościowych. Niektóre programy do raportowania oferują interaktywne widżety w czasie rzeczywistym, aby zapewnić klientom lepsze zrozumienie bieżącej wydajności Raporty z białą etykietą : Jasne, używasz narzędzia innej firmy do wygenerowania tego raportu, ale chcesz, aby twoja nazwa znalazła się na raporcie, prawda? Wybierz narzędzia do raportowania dla klientów, które umożliwiają tworzenie niestandardowych raportów

10 najlepszych narzędzi do raportowania dla klientów w 2024 roku

Wiesz, czego szukać w narzędziu do raportowania klientów, ale kto ma czas na przekopywanie Internetu w poszukiwaniu renomowanych opcji?

Nie martw się - zrobiliśmy to do zrobienia. Te 10 narzędzi usprawni proces raportowania klientów, zaoszczędzi czas i pozwoli zwiększyć lojalność klientów .

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Użyj Pulpity ClickUp do śledzenia wszystkich potrzeb i postępów klientów w czasie rzeczywistym. Potraktuj to jako w 100% konfigurowalne centrum kontroli misji dla wszystkich swoich wysiłków marketingowych.

Wiemy jednak, że w pracy agencyjnej nie chodzi tylko o osiąganie wyników - trzeba również wspierać autentyczne działania marketingowe relacje z klientami . ClickUp CRM to doskonałe narzędzie do raportowania klientów, które umożliwia zarządzanie i rozwijanie relacji z klientami wraz z zadaniami, wskaźnikami i komunikacją z klientami. Śledzenie satysfakcji klienta, danych historycznych i nie tylko w widokach list, tabel i Tablica Kanban widok, aby zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się każde konto. 👀

Jeśli wystawiasz klientom faktury na podstawie przepracowanych godzin, skorzystaj z funkcji śledzenia czasu projektu ClickUp, aby z łatwością śledzić czas wszystkich członków zespołu według projektów i zadań. Możesz nawet wykorzystać dane śledzenia czasu do tworzenia szacowanych czasów i śledzenia budżetów projektów.

ClickUp najlepsze funkcje

UżywajSzablon raportu o statusie projektu ClickUp aby zaoszczędzić czas na tworzeniu i formatowaniu raportów

Ustaw cele, identyfikuj wąskie gardła i przydzielaj zasoby w pulpitach ClickUp

Udostępnianie linku do obszaru roboczego każdego klienta, aby wyświetlać jego wyniki w czasie rzeczywistym

Użyj ClickUp CRM, abyrejestrować wszystkie niestandardowe interakcje z klientami, wskaźników takich jak wartość życiowa klienta i nie tylko

Integracja e-maili i zadań z ClickUp CRM w celu szybkiego uzyskania kontekstu dla każdego klienta

Limity ClickUp

ClickUp posiada tak wiele funkcji, że początkujący użytkownicy czasami uważają platformę za onieśmielającą

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko dla płatnych kont

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Klipfolio

Via Klipfolio Klipfolio to narzędzie do pulpitu nawigacyjnego, które ma połączenie z wieloma źródłami danych. Jeśli Twoi klienci chcą widzieć statystyki w czasie rzeczywistym, to jest to narzędzie do tego zadania.

Podoba nam się, że Klipfolio posiada solidne uprawnienia dostępu, dzięki czemu można niestandardowo określić, którzy użytkownicy, Teams i działy mają dostęp do danych i mogą je edytować.

Najlepsze funkcje Klipfolio

Połączenie Klipfolio z bazą danych SQL, plikami JSON i nie tylko

Wybieranie gotowych wskaźników lub tworzenie niestandardowych wskaźników KPI za pomocą PowerMetrics

Udostępnianie pulpitów przez e-mail, PDF lub przez Internet

Limity Klipfolio

Niektórzy użytkownicy twierdzą, żebaza wiedzy jest nieaktualna

Inni użytkownicy twierdzą, że do niestandardowego konfigurowania złączy wymagana jest wiedza techniczna

Ceny Klipfolio

Free

Go: $125/miesiąc

$125/miesiąc Pro : $300/miesiąc

: $300/miesiąc Business: 800 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Klipfolio oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

4.5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

3. Databox

Via Databox Databox to przyjazne dla urządzeń mobilnych narzędzie do tworzenia niestandardowych pulpitów przy zerowej znajomości kodowania. Podobają nam się solidne reguły powiadomień, które wysyłają ping, jeśli wskaźniki klienta spadną poniżej określonego progu - to prawdziwy must-have dla każdego, kto żongluje dziesiątkami klientów jednocześnie. 🤹🏼

Funkcja Databox Scorecard umożliwia generowanie automatycznych raportów dla klientów według harmonogramu dziennego, tygodniowego lub miesięcznego. Możesz również automatycznie wysyłać raporty do klientów za pośrednictwem e-maila lub Slacka, co jest prawdziwą oszczędnością czasu.

Najlepsze funkcje Databox

Tworzenie grup porównawczych w celu porównywania wyników klientów z konkurencją

Śledzenie i wizualizacja tysięcy wskaźników jednocześnie

Korzystanie z narzędzia Dashboard Designer do pobierania wskaźników, ich wizualizacji i niestandardowego wyglądu raportu bez konieczności kodowania

Limity Databox

Databox nie ma wielu bezpośrednich integracji, co oznacza, że użytkownicy często muszą polegać na narzędziach takich jak Zapier

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że połączenia źródeł danych Databox nie są intuicyjne

Ceny Databox

Free dla trzech użytkowników

Starter: $47/miesiąc dla pięciu użytkowników

$47/miesiąc dla pięciu użytkowników Profesjonalny: 135 USD/miesiąc dla 15 użytkowników

135 USD/miesiąc dla 15 użytkowników Growth: $319/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

$319/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Premium: $799/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Databox oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 180 recenzji)

4.4/5 (ponad 180 recenzji) Capterra: 4.7/5 (190 recenzji)

4. Strefa pracy

Via Strefa pracy Workzone to narzędzie portalu klienta które zapewnia dostęp przez Internet nie tylko do metryk, ale także do wszystkich plików i projektów każdego klienta. Udostępnianie dokumentów klientom, współpracować z zespołem i rejestrować zatwierdzenia klientów w portalu Workzone.

Workzone obejmuje również narzędzia do zarządzania projektami wraz z raportowaniem klienta, dzięki czemu znacznie łatwiej jest zarządzać zadaniami do wykonania podczas śledzenia wskaźników klienta.

Najlepsze funkcje Workzone

Workzone umożliwia tworzenie portali dla klientów pod własną etykietą

Tworzenie grupowych kalendarzy dla każdego klienta w celu uproszczenia planowania

Łatwe udostępnianie informacji zwrotnych za pomocą wizualnego narzędzia do oznaczania

Limity Workzone

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest przestarzały i nieintuicyjny

Inni użytkownicy twierdzą, że występują sporadyczne opóźnienia i usterki

Ceny Workzone

Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $34/miesiąc za użytkownika

$34/miesiąc za użytkownika Enterprise: $43/miesiąc za użytkownika

Workzone oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4.2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

5. TapClicks

Via TapClicks TapClicks to pakiet oprogramowania składający się z wielu narzędzi, ale jest to również całkiem solidne narzędzie do raportowania klientów. Automatycznie generuje raporty dla klientów dla wielu kanałów danych, takich jak wyszukiwanie, social, display, a nawet telewizja.

Subskrypcja TapClicks daje również dostęp do innych rozwiązań w pakiecie, w tym analityki, potoków danych, automatyzacji cyklu pracy i automatyzacji wprowadzania zamówień.

Najlepsze funkcje TapClicks

TapClicks integruje się z Arkuszami Google, Looker Studio, Google Analytics i nie tylko

Tworzenie internetowych pulpitów klienta w czasie rzeczywistym

Tworzenie niestandardowych szablonów raportów w Report Studio

Limity TapClicks

Niektórzy użytkownicy zgłaszają rozbieżności w danych podczas przenoszenia danych z innych platform do TapClicks

Inni użytkownicy twierdzą, że integracje platformy są wadliwe

Ceny TapClicks

Kontakt w sprawie cen

TapClicks oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (310+ recenzji)

4.3/5 (310+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (170+ recenzji)

6. Domo

Via Domo Domo może z pozoru wydawać się prostym narzędziem do raportowania klientów, ale w rzeczywistości jest to gigant analizy danych. Platforma ta usprawnia proces raportowania klienta dzięki analityce biznesowej, analizie, integracji danych i ścisłym protokołom bezpieczeństwa.

Domo umożliwia samoobsługową analitykę. Wystarczy utworzyć pulpit dla swoich klientów, a Domo wyświetli ich wskaźniki w czasie rzeczywistym. 🌻

Najlepsze funkcje Domo

Potrzebujesz stworzyć aplikację? Skorzystaj z niskokodowego narzędzia Domo do tworzenia aplikacji, aby naprawdę zachwycić swoich klientów

Przekształcanie arkuszy kalkulacyjnych Excel w wizualizowane pulpity nawigacyjne

Tworzenie niestandardowego harmonogramu raportowania w celu automatycznego wysyłania raportów do klientów

Limity Domo

Niektórzy użytkownicy mają problem ze zrozumieniem narzędzi graficznych Domo

Inni użytkownicy twierdzą, że zasoby Domo University są dość techniczne i trudne do naśladowania

Ceny Domo

Kontakt w sprawie cen

Domo oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 700 recenzji)

4.4/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (270+ opinii)

Via Narzędzia Raven Raven Tools to narzędzie do raportowania dla klientów typu "przeciągnij i upuść", które umożliwia automatyzację raportów dla SEO, płatnych reklam, mediów społecznościowych, e-maili, a nawet kampanii śledzenia połączeń. Wszystkie raporty są opatrzone białą etykietą, więc klienci będą myśleć, że firma zaprojektowała te wspaniałe raporty wewnętrznie.

Nie ma on największej liczby integracji, ale Raven Tools integruje się z ponad 30 innymi platformami. Jeśli twoi klienci korzystają z ograniczonego stosu MarTech, jest to proste i niedrogie narzędzie do tego zadania.

Automatyczne śledzenie rankingów SEO, linków zwrotnych, ruchu organicznego i nie tylko

Używanie Raven Tools do przeprowadzania audytów SEO dla klientów

Pobieranie danych z narzędzi analitycznych, platform mediów społecznościowych i narzędzi PPC

Użytkownicy twierdzą, że niektóre funkcje, takie jak raportowanie rankingów i badanie słów kluczowych, są trudne w użyciu

Inni użytkownicy twierdzą, że dane są czasami niezsynchronizowane

Small Biz: $39/miesiąc dla dwóch użytkowników

$39/miesiąc dla dwóch użytkowników Start: $79/miesiąc dla czterech użytkowników

$79/miesiąc dla czterech użytkowników Grow: 139 USD/miesiąc dla ośmiu użytkowników

139 USD/miesiąc dla ośmiu użytkowników Thrive: 249 USD/miesiąc dla 20 użytkowników

249 USD/miesiąc dla 20 użytkowników Lead: 399 USD/miesiąc dla 40 użytkowników

399 USD/miesiąc dla 40 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

G2: 4.2/5 (ponad 150 recenzji)

4.2/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 120 recenzji)

8. FreshLime

Via FreshLime FreshLime reklamuje się jako narzędzie do raportowania klientów dla małych, lokalnych Businessów. Technicznie rzecz biorąc, jest on przeznaczony dla właścicieli firm, ale agencje zarządzające marketingiem małych firm również mogą czerpać wartość z tego oprogramowania.

Użyj FreshLime do zarządzania reputacją online swoich klientów, zwiększania ich ekspozycji online i monitorowania ich wskaźników wydajności w czasie.

Najlepsze funkcje FreshLime

Zwiększ widoczność online dzięki listom, generowaniu recenzji i narzędziom do niestandardowego angażowania klientów

FreshLime zawiera pomocne narzędzia, takie jak chatbot i zarządzanie sprzedażą

FreshLime oblicza wyniki reputacji klientów i wydajność członków zespołu

Limity FreshLime

Możliwości FreshLime w zakresie raportowania nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych programów z tej listy

Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma jest droga i trudna w użyciu

Ceny FreshLime

Kontakt w sprawie cen

FreshLime oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (14 recenzji)

4.6/5 (14 recenzji) Capterra: 3.2/4 (4 opinie)

9. Praca zespołowa

Via Praca zespołowa Praca zespołowa jest popularnym sposobem zarządzania projektami i zarządzanie zadaniami narzędzie do raportowania dla klientów. Agencje marketingowe używają Teamwork do dzielenia dużych projektów na wykonalne zadania, ograniczania powtarzalnej pracy i łatwego rejestrowania całego rozliczanego czasu.

Teamwork umożliwia tworzenie pulpitów do raportowania dla klientów i agencji. Z czasem lepiej zrozumiesz kondycję wszystkich projektów w swoim pipeline.

Najlepsze funkcje Teamwork

Usprawnij wdrażanie nowych klientów dzięki narzędziu do automatyzacji wdrażania Teamwork

Śledzenie obciążenia i zadań zespołu w celu zminimalizowania wąskich gardeł

Zarządzanie proofami i dokumentami klienta w jednym miejscu

Limity Teamwork

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że widoki zadań w Teamwork są trudne do śledzenia

Inni użytkownicy twierdzą, że interfejs jest czasami powolny

Ceny Teamwork

Free Forever

Starter: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Dostarczanie: $13.99/miesiąc na użytkownika

$13.99/miesiąc na użytkownika Grow: $25.99/miesiąc na użytkownika

$25.99/miesiąc na użytkownika Skala: Kontakt w sprawie cen

Teamwork oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1 040 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 040 recenzji) Capterra: 4.5/5 (810+ opinii)

10. Whatagraph

Via Whatagraph Whatagraph generuje proste wielokanałowe raporty marketingowe za pomocą zaledwie kilku kliknięć. To narzędzie do raportowania dla klientów łączy wiele źródeł danych w celu wizualizacji danych dla eleganckich raportów, które zwracają uwagę.

Zamiast polegać na konektorach, Whatagraph umożliwia pobieranie danych bezpośrednio ze źródeł marketingowych każdego klienta. Dzięki edytowalnym widżetom można niestandardowo dostosować każdy szablon raportu do własnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Whatagraph

Możliwość łączenia i edytowania setek raportów jednocześnie w ciągu kilku sekund

Przegląd wszystkich wskaźników klienta w zakładce Overview

Wszystkie pulpity Whatagraph są interaktywne i działają na żywo

Limity Whatagraph

Kilku użytkowników twierdzi, że miało problemy z niestandardową obsługą klienta Whatagraph

Inni użytkownicy twierdzą, że trudno jest tworzyć własne moduły

Ceny Whatagraph

Profesjonalny: 223 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

223 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników Premium: $335/miesiąc dla 10 użytkowników

$335/miesiąc dla 10 użytkowników Niestandardowy: Kontakt w sprawie wyceny

Ocena i recenzje Whatagraph

G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

4.5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.4/5 (80 recenzji)

Przekraczaj kamienie milowe z ClickUp

Praca w agencji marketingu cyfrowego nie zawsze jest łatwa, ale nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż ciężka praca. Uprość proces raportowania klientów, wybierając kompleksowe narzędzie do raportowania, które pomoże zarówno Tobie, jak i Twoim klientom monitorować wydajność kampanii.

Na rynku dostępnych jest wiele opcji, ale ClickUp jest jedynym narzędziem do raportowania klientów, które łączy szablony, śledzenie czasu, fakturowanie i wiele więcej w jednej platformie.

Wiemy, że prawdopodobnie masz potężny stos MarTech - dlaczego nie usprawnić wszystkiego, przechodząc na ClickUp?

Wypróbuj sam: Załóż konto ClickUp Free Forever już teraz !