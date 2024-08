Zarządzanie projektami SEO – 8 wskazówek, jak zoptymalizować przepływ pracy [z szablonami]

Jako lider SEO w ClickUp i prawdziwy entuzjasta wydajności, lubię optymalizować cykle pracy prawie tak samo, jak optymalizację pod kątem wyszukiwania.

Cieszę się z wyzwania, jakim jest znalezienie nowych sposobów na automatyzację zadań i usprawnienie istniejących procesów. To nie tylko sprawia, że praca moich Teamsów ma większy wpływ, ale także generuje dodatkowy czas w ciągu dnia na to, co kochamy najbardziej - SEO! 🔎

Cieszę się, że mogę podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami na temat Zarządzanie projektami SEO i 8 wskazówek, które mogą pomóc agencjom, kierownikom projektów SEO i teamom marketingowym optymalizują swój cykl pracy.

Czym jest zarządzanie projektami SEO?

Zarządzanie projektami SEO obejmuje planowanie, komunikację i realizację wszystkich wysiłków związanych z optymalizacją wyszukiwarek.

Chodzi o stworzenie optymalnego cyklu pracy do zarządzania każdą sceną kampanii SEO. Obejmuje to wszystko, począwszy od opracowanie strategii do raportowania wyników interesariuszom lub klientom.

Dlaczego zarządzanie projektami jest ważne dla SEO?

Podobnie jak inne wysiłki marketingowe, kampanie SEO korzystają ze struktury i zasady zarządzania projektami ale wciąż niewiele teamów posiada dedykowanego kierownika projektu SEO.

Zamiast tego, obowiązki, które normalnie należałyby do kierownika projektu, są następnie rozdzielane między członków zespołu SEO, którzy mają już pełne obciążenie pracą - co może prowadzić do wypalenia i obniżać wydajność. 😢

Ponadto nierzadko zdarza się, że menedżerowie SEO odgrywają rolę stratega, technika i menedżera w tym samym dniu.

Współpracujemy z szerokim zakresem osób, takich jak klienci, autorzy zawartości, inżynierowie, specjaliści SEM i menedżerowie kont. Bez kierownika projektu SEO, możesz służyć jako osoba odpowiedzialna za te relacje.

Zdolność do komunikacji między różnymi funkcjami i zarządzania wieloma projektami SEO na różnych scenach jest niezbędna. Bez zarządzania projektami, zadania gubią się, Teams są źle dopasowane, a kampanie przekraczają pierwotny zakres.

**Spójrzmy prawdzie w oczy, zarządzanie projektami SEO jest niedoceniane

Oprogramowanie do zarządzania projektami to klucz 🔑

W świecie SEO mamy narzędzia do badania słów kluczowych, analizy zawartości, śledzenia pozycji, analiz i nie tylko. Żyjemy również w arkuszach kalkulacyjnych. Narzędzia takie jak Arkusze Google lub Excel są często najlepszym wyborem dla danych i technicznych przypadków użycia. I chociaż te narzędzia nigdzie się nie wybierają, nie są idealne do zarządzania projektami SEO.

Arkuszom kalkulacyjnym brakuje kluczowych funkcji, takich jak śledzenie czasu, automatyzacja i powiązania zadań. Ponadto wizualizacje raportów są złożone i mało elastyczne. Czy próbowałeś utworzyć oś czasu projektu lub Wykres Gantta w Excelu ? Ouch.

Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest więcej oprogramowania dodanego do naszego stosu technologicznego. Jednak nowoczesne narzędzia projektowe zostały stworzone, aby rozwiązać te bolączki, łącząc pracę w jednym miejscu. Z spotkania wzrosły o 69,7% a ludzie czują się bardziej odłączeni od swoich współpracowników nigdy nie było lepszego czasu na aktualizację rozwiązań do zarządzania pracą.

Fade-in: ✨ Oprogramowanie do zarządzania projektami ✨

Od prostych list rzeczy do zrobienia po złożone zwinne cykle pracy, oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do organizowania zadań SEO, współpracy z zespołem i śledzenia kampanii.

Narzędzia te mogą również zapewnić wsparcie dla wysiłków związanych z zatrudnianiem pracowników. Rozwój szablony zadań onboardingowych i stworzyć jasny kanał komunikacji z nowymi pracownikami. W ten sposób możesz skupić się na ważniejszych wyzwaniach związanych z budowaniem firmy idealnego teamu SEO .

Jakie jest najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla SEO?

Istnieją setki narzędzie do zarządzania projektami ale które z nich jest odpowiednie dla Ciebie?

Prawdziwą odpowiedzią jest klasyczna fraza, którą dobrze znasz... to zależy. Agencje SEO, które zarządzają klientami **Jednym z najlepszych sposobów, aby zacząć doskonalić się w tej dziedzinie jako zespół, jest stworzenie bazy danych dla wszystkich powiązań marketingowych!

Kluczowe relacje dla bazy danych co-marketingu

Baza danych co-marketingu to centralny hub dla wszystkich ważnych osób i marek, z którymi współpracujesz. Może to być wszystko, od współpracowników w postach gościnnych po partnerów webinarowych.

Współpracownicy gościnni

Ponieważ Google stale ulepsza swoją zdolność do rozpoznawania i nagradzania wiedzy specjalistycznej w wyszukiwarce, widzimy, że coraz więcej teamów marketingowych podchodzi do danych powstania z E-A-T pamiętać. Kiedy zaczynasz budować sieć współpracowników gościnnych i liderów myśli, pojawiają się możliwości tworzenia autorytatywnej zawartości. Oto kilka przykładów:

Cytaty współpracowników

Wpisy gościnne

Uczestnicy badania danych

Opinie na temat zawartości

Studia przypadków

Współpraca w ramach podcastów i mediów społecznościowych

Webinaria

Link Building

Istnieje wiele tradycyjnych kampanii link buildingowych, które nadal działają .

Jeśli zajmujesz się budowaniem linków, skorzystasz na uporządkowaniu swoich relacji. Niezależnie od tego, czy zarządzasz ciężkimi kampaniami zasięgowymi, współpracujesz z usługa link buildingu lub po prostu współpracując z porównywalnymi markami, stwórz historyczny zapis tych wysiłków w swoim narzędziu do zarządzania projektami!

Social Influencers

W zależności od marki (marek), z którymi współpracujesz, relacje z influencerami w mediach społecznościowych mogą być motorem marketingowym dowodu społecznego i wzmocnienia. Czy istnieją różne sposoby współpracy z tymi zwolennikami? Czy inni członkowie zespołu mają widoczność do tych kontaktów, aby zasugerować możliwości zawartości? Dodaj ich do swoich marketing CRM widok!

Klienci

Miejmy nadzieję, że Twoja firma ma już bazę danych klientów. Twoi najszczęśliwsi i odnoszący największe powodzenia klienci i klienci będą Twoimi największymi zwolennikami. szukasz kluczowego współpracownika do pomocy w inicjatywie content marketingowej? Nie pomijaj tej sieci!

Jak ustawić listę współmarketingową?

W zależności od zespołu i obszarów zainteresowania, prawdopodobnie nie będziesz potrzebować w pełni funkcjonalnego narzędzia CRM dla tej bazy danych. Oprogramowanie do zarządzania projektami z widokiem tabeli i polami niestandardowymi oferuje łatwy sposób na uporządkowanie kontaktów marketingowych i udostępnienie ich całemu zespołowi.

Widok tabeli i Pola niestandardowe w ofercie ClickUp ułatwiają całemu zespołowi organizację i dostęp do kontaktów marketingowych

W zależności od wielkości firmy, możesz zdecydować się na prostotę i zorganizować te informacje w arkuszu kalkulacyjnym - i zawsze możesz później zaimportować swój arkusz do narzędzia do zarządzania projektami!

Alternatywnie, jeśli nie masz nic przeciwko dodaniu kolejnej platformy do swojego stosu technologicznego, możesz użyć narzędzia takiego jak Buzzstream aby służyć jako kompleksowa platforma zasięgowa dla Twoich wysiłków związanych z linkami. Jednakże, jeśli cały zespół marketingowy nie korzysta z platformy, nie będzie można czerpać korzyści ze współpracy i widoczności.

Największy wniosek jest następujący: **_Nie silosuj swoich wysiłków marketingowych!

7. Udostępnianie projektów gościom i widokom publicznym

Niezależnie od tego, czy zarządzasz klientami, czy outsourcing pracy , oprogramowanie do zarządzania projektami może ustanowić bezpieczną linię przerywaną z osobami spoza organizacji. Istnieje nieskończenie wiele sposobów na wykorzystanie funkcji gościa i udostępniania widoków w kampaniach SEO.

Oto dwa kluczowe przypadki użycia do łączenia użytkowników zewnętrznych i projektów w jednym miejscu.

Artykułowanie wysiłków SEO dla klientów

SEO jest jednym z najbardziej niematerialnych elementów strategii marketingu cyfrowego. Nawet jeśli Twoi klienci rozumieją wartość SEO, nadal warto zapewnić im widoczność tego, co się dzieje.

Jeśli masz na tyle szczęścia, aby mieć dedykowanych menedżerów projektów SEO, być może masz już dobry system utrzymywania klientów w pętli. Ale z doświadczenia wiem, że nawet jeśli poświęcisz czas na te aktualizacje, napięte harmonogramy i konflikty stref czasowych utrudniają utrzymanie spójnej komunikacji.

Oprogramowanie do zarządzania projektami może pomóc w wykonaniu części tej pracy do zrobienia za ciebie. Zapewniając swoim klientom dostęp do oś czasu projektu lub widoki konkretnych zadań, mogą w każdej chwili rzucić okiem na trwające wysiłki i postępy.

Kluczem jest zachowanie prostoty. Jeśli Twoi niestandardowi klienci mają już dostęp do wszystkiego lub są przytłoczeni powiadomieniami w swoim e-mailu, te dodatkowe punkty dostępu przyniosą więcej szkody niż pożytku.

Niewielu klientów będzie chciało zagłębiać się w poszczególne zadania, aby zobaczyć najdrobniejsze szczegóły. Zamiast tego zapewnij im ogólny widok tego, co się dzieje, korzystając z widoku dostępnego przez URL. Zapewni im to spokój ducha, wiedząc, że mogą łatwo i prosto zobaczyć, nad czym się pracuje, zwłaszcza jeśli jest to tylko jedno lub dwa kliknięcia.

W przypadku klientów, którzy są więksi lub bardziej zaangażowani, warto rozważyć dodanie ich jako gości do obszaru roboczego. Ale nadal, limituj i niestandardowy widok.

Jeszcze lepiej, stwórz przejrzyste środowisko zadań od rozpoczęcia projektu i później . Dodaje to dodatkową warstwę zaufania od samego początku i pozwala poświęcić więcej czasu na skupienie się na realizacji celów klienta.

Zarządzaj outsourcingiem

Niektóre z najlepszych kampanii są wynikiem współpracy wewnętrznych i zewnętrznych marketerów. Zespoły te nie odniosłyby takiego powodzenia bez narzędzi do zarządzania projektami SEO i współpracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o współpracę z zewnętrznymi autorami zawartości, czy agencją budującą linki, możliwość komunikowania się w ramach tej samej platformy, co wewnętrzny zespół, oszczędza mnóstwo bólu głowy.

Podobnie jak w przypadku pracy z klientami, można stworzyć środowisko współpracy z wybraną widocznością projektów. W ten sposób nadal będziesz mógł korzystać ze wszystkich najlepszych funkcji oprogramowania do zarządzania projektami bez narażania poufnych informacji firmowych.

Najlepsze widoki projektów do udostępniania mojej pracy

Oprócz podstawowych list do zrobienia, oto kilka najlepszych wizualizacji projektów do udostępniania osobom spoza organizacji.

Wykresy Gantta: Świetne dla kampanii lub projektów na osi czasu, klienci i kontrahenci mogą korzystać z wykresów Gantta, aby łatwo sprawdzić, czy bieżące inicjatywy postępują i spełniają oczekiwania.

Kanban Tablica: Widok tablicy jest świetny ze względu na swoją prostotę i popularność. Widok zadań w kolejce, w trakcie postępu i zakończonych to często wszystko, czego klient może potrzebować. Daje to dostawcy pewność, że praca posuwa się naprzód bez konieczności ciągłego zagłębiania się w poszczególne zadania.

Pulpit: W przypadku bardziej złożonych kampanii, funkcja pulpitu może pomóc w połączeniu zadań i danych z różnych projektów w jeden widok. Dzięki narzędziom takim jak ClickUp, możesz nawet osadzić takie rzeczy jak raporty Google Data Studio i arkusze kalkulacyjne w tym samym pulpicie!

Dokumenty: Od planów strategii SEO po świeżą zawartość, Teams spędzają mnóstwo czasu w Dokumentach. Twoi klienci lub zespół outsourcingowy są bardziej zaznajomieni z udostępnianymi dokumentami, co czyni je oczywistym kandydatem do współpracy. Niezależnie od tego, czy korzystasz z oddzielnego oprogramowania, takiego jak Dokumenty Google , lub oprogramowanie do zarządzania projektami ma natywne dokumenty z pewnością będziesz polegać na tym pomocnym narzędziu.

8. Przemyślana komunikacja z odpowiednim medium

W świecie, który z dnia na dzień staje się coraz bardziej zdalny i asynchroniczny, wybór metody komunikacji może być zniechęcający. Teams muszą często nauczyć się skutecznie komunikować za pośrednictwem e-maili, bezpośrednich wiadomości, komentarzy do zadań, wirtualnych spotkań, nagrywania ekranu, a lista jest długa. 🥵

Biorąc pod uwagę, jak wiele komunikacji międzyfunkcyjnej ma miejsce w zarządzaniu projektami SEO, codziennie stajemy przed tym wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy komunikujesz się z klientami, czy wewnętrznymi członkami zespołu, wybór najlepszej formy komunikacji we właściwym czasie może zapobiec niepotrzebnym frustracjom i pomyłkom.

jakie kroki możemy podjąć, aby to poprawić?

1. Ustawienie ogólnofirmowych wytycznych

Mieć strategię komunikacji wewnętrznej którą można wdrożyć w całej organizacji. Pomoże to wszystkim znaleźć się na tej samej stronie i ułatwi wdrażanie nowych członków zespołu.

2. Tworzenie dokumentów "Praca z moją pracą"

Wytyczne organizacyjne są bardzo pomocne, ale nie jesteśmy robotami. Każdy ma preferencje dotyczące sposobu pracy i komunikacji . Stworzenie podręcznika dotyczącego sposobu pracy z tobą może być niezwykle cenne, zwłaszcza dla menedżerów.

3. Wykorzystanie oprogramowania do zarządzania projektami

Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami z natywnymi funkcjami komunikacji. Ułatwiają one pracę z zespołem bez konieczności przeskakiwania między aplikacjami. ClickUp, na przykład, posiada natywną zadania , czat , e-mail , nagranie ekranu oraz ponad 1000 integracji . 🤩

Moja ulubiona funkcja komunikacji w zarządzaniu projektami SEO

Uwielbiam narzędzia do nagrywania ekranu.

i to nie tylko dlatego, że pasuje do mojego typu osobowości .

SEO jest często... źle rozumiane. Nasza zdolność do wyrażania opinii edukacyjnych kierownictwu lub klientom jest umiejętnością, którą doskonalimy z czasem. Mimo to wiele prostych pytań nie ma prostych odpowiedzi, a czasami są to po prostu niewłaściwe pytania!

W takich sytuacjach moim rozwiązaniem jest nagrywanie ekranu. Jest to słodki punkt pomiędzy wysyłaniem góry tekstów a wirtualną rozmową. Oto kilka kluczowych przypadków użycia:

Informacje zwrotne dla zespołu lub innych działów

Przeglądanie danych z klientami

Informacje zwrotne dla menedżerów i kadry kierowniczej

Tworzenie SOP

Istnieje wiele darmowych narzędzi do nagrywania ekranu, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. Chyba że twoje oprogramowanie do zarządzania projektami ma już taką funkcję 😉

Z Clip by ClickUp można rozpocząć nagrywanie bezpośrednio w zadaniu lub z paska narzędzi, bez konieczności pobierania kolejnego rozszerzenia do Chrome. Można również wygenerować link do bezpośredniego wysłania wideo.

Podpowiedź bonusowa: Podczas dostarczania wideo, podaj jego długość i TL;DR lub wypunktowane podsumowanie tego, co omawiasz. Ustawi to oczekiwania, a odbiorca z pewnością to doceni!

Przyjmij własną metodologię

Mamy nadzieję, że te wskazówki dotyczące zarządzania projektami SEO pomogą ci zaoszczędzić trochę czasu! Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania do zarządzania zadaniami SEO. Skorzystaj z konfigurowalnego oprogramowania do zarządzania projektami i stwórz procesy, które mają największy sens dla twojego zespołu. Co najważniejsze, zoptymalizuj swój cykl pracy, tak jak w przypadku kampanii SEO.

Używam ClickUp do zarządzania projektami SEO od 2018 roku. W rzeczywistości spodobało mi się to tak bardzo, że dołączyłem do firmy w 2020 roku! Naszą misją jest zwiększanie wydajności pracy na całym świecie. Chcesz bliżej przyjrzeć się, jak można to zrobić na naszej platformie? Weź nas na darmową jazdę próbną na zawsze i zacznij od naszego Szablon do zarządzania projektami SEO .

Jeśli jesteś już związany z istniejącym oprogramowaniem, możesz zastosować niektóre z wymienionych przeze mnie wskazówek za pomocą obecnego narzędzia (narzędzi). Nie martw się, zawsze możesz zaimportować później ! 😉

Chciałbym usłyszeć o Twoim własnym podejściu do zarządzania projektami SEO! Połącz się ze mną na Linkedin lub Twitter .