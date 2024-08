15 szablonów podsumowań projektów do wypróbowania w 2024 roku

Przeglądy pośmiertne projektów są cennym sposobem na odblokowanie wiedzy, refleksji nad wyciągniętymi wnioskami i analizować powodzenia i porażki projektów, gdy projekt dobiega końca.

Takie przeglądy są szczególnie przydatne dla kierowników produktów i projektów, deweloperów i innych zespołów, które śledzą Zwinne zarządzanie projektami metody. W końcu, zarządzanie zespołem jest bardziej skuteczne, gdy istnieją praktyczne spostrzeżenia i wnioski, które pozwalają uniknąć błędów i usprawnić procesy w przyszłości.

Dzięki szablonowi post-mortem projektu i odpowiedniemu narzędzia do zarządzania projektami możesz sprawić, że proces pośmiertny będzie łatwiejszy, szybszy i płynniejszy. 🤩

Ale z tak wieloma opcjami, w tym Szablony Retrospektywy Sprintu może być trudno określić, który szablon, dokument lub framework jest najlepszy dla Twoich potrzeb. Aby pomóc Ci przebrnąć przez bałagan, udostępniamy 15 szablonów, które musisz wypróbować, a które możesz wykorzystać jako część swojej retrospektywy proces zamykania i przeglądu projektu .

Co to jest szablon pośmiertny?

Szablon post-mortem to narzędzie lub ramy do przeprowadzenia spotkania post-mortem po zakończeniu projektu.

Szablony post-mortem zapewniają cenny sposób na zebranie spostrzeżeń na temat zakończonego projektu i udzielenie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od członków zespołu i dostawców. Uzyskane w ten sposób informacje zwrotne można następnie wykorzystać w kolejnym projekcie.

Na przykład, można ustawić ankietę pośmiertną, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, czy rezultaty spotkania, identyfikując kluczowe zwycięstwa i przeszkody oraz sposoby ulepszenia niektórych procesów lub metod w przyszłych projektach.

Szablony są zazwyczaj wdrażane przed spotkaniem podsumowującym projekt. W ten sposób kierownicy projektów i członkowie zespołów wiedzą wcześniej, co zostanie omówione. Często przydatne jest sporządzanie notatek przed, w trakcie i po podsumowaniu projektu. 📝

W niektórych przypadkach sekcje zwłok są również znane jako podsumowania lub retrospektywy . Jednak post-mortem jest specyficzne dla projektu i zazwyczaj obejmuje zarządzanie projektami wraz z głównym zespołem projektowym. Jest to popularne podejście wśród zespołów zajmujących się tworzeniem oprogramowania i stron internetowych, zwłaszcza tych, które korzystają z metodologii Agile.

Nie każda firma przeprowadza spotkania post-mortem. Szablonizacja tego procesu pozwala jednak na zaoszczędzić czas przygotowanie głównych punktów do omówienia podczas spotkania po śmierci.

Będziesz także czerpać cenne korzyści z wiedzy o tym, co poszło dobrze⏤, a co nie⏤, dzięki czemu będziesz mógł przeprowadzić burzę mózgów i wdrożyć wszelkie istotne ustalenia po zamknięciu projektu.

Co składa się na dobry szablon podsumowania projektu?

Skuteczny szablon oceny po zakończeniu projektu powinien odpowiadać na poniższe pytania, choć może być konieczne wprowadzenie pewnych zmian w zależności od potrzeb i struktury zespołu projektowego:

Co poszło dobrze w tym projekcie?

Co nie poszło dobrze?

Dlaczego coś nie poszło dobrze?

Czego możemy się z tego nauczyć?

Czy są jakieś przeszkody w naszych procesach?

Co możemy poprawić w przyszłych projektach?

Jak możemy poprawić ogólny proces dla klientów?

Jakie są nasze sposoby zarządzania projektami?elementy działań?

Jakie są oceny priorytetów elementów działań?

Kto jest odpowiedzialny za wdrożenie elementów działań?

Kto upewni się, że te elementy działań zostały zakończone?

Gdy szablony post-mortem są zintegrowane z oprogramowaniem do zarządzania projektami, można osadzić te wnioski i działania w strumieniach roboczych . W wyniku tego można zastosować te cenne dane jako część cyklu pracy.

15 szablonów post-mortem do wykorzystania w 2024 roku

Szablon post-mortem projektu jest przydatny dla wielu firm, ale nie wszystkie szablony są sobie równe.

Na szczęście jesteśmy tutaj, aby usprawnić twoje życie zawodowe dzięki 15 naszym ulubionym darmowym szablonom post-mortem projektu - wyposażonym w funkcje i zasoby, które zapewnią wsparcie twoich potrzeb i zapewnią, że bezproblemową realizację projektu .

1. Szablon podsumowujący projekt ClickUp

ClickUp Project Post-Mortem Szablon

Przydatnym punktem wyjścia do wdrożenia spotkania post-mortem jest szablon Szablon spotkania podsumowującego projekt ClickUp . Jest to idealny szablon dla różnych projektów z sześcioma formatami widoku, czterema niestandardowymi polami i czterema wskaźnikami statusu.

Za pomocą tego szablonu post-mortem można podzielić spostrzeżenia dotyczące projektu na następujące kategorie:

Powodzenie: Osiągnięcia, które należy uczcić

Osiągnięcia, które należy uczcić Wyzwanie: Blokady, które wystąpiły podczas realizacji projektu

Blokady, które wystąpiły podczas realizacji projektu Zadania po projekcie: Zadania projektu, które wciąż czekają na realizację

Zadania projektu, które wciąż czekają na realizację Wydajność Teams Sprawy związane z wydajnością teamu: Sprawy związane z wydajnością teamu

Sprawy związane z wydajnością teamu Wnioski: Wnioski wyciągnięte podczas projektu

Możesz również przypisać etykiety do różnych sektorów, takich jak Customer Experience, Product lub Finance, aby zachować porządek. Użyj tego szablonu wewnątrz Platforma do zarządzania projektami ClickUp aby upewnić się, że nic nie zostanie przeoczone.

2. Szablon ClickUp Lessons Learned

Szablon ClickUp Lessons Learned

Nie każdy projekt kończy się sukcesem. Ale zawsze można wyciągnąć wnioski. Jeśli chodzi o zapisywanie tych lekcji, szablon Szablon wyciągniętych wniosków ClickUp to oszczędność czasu dla zapracowanych zespołów produktowych. W niektórych przypadkach może pomóc w uzyskaniu lepszych Standardowe procedury operacyjne (SOP) .

Szablon Lessons Learned może być wykorzystywany na wiele sposobów, takich jak:

Widok Tablicy: Zapiscele projektu, budżet, kamienie milowe, powodzenia i porażki, a następnie widok tych informacji w wygodnym formacie. Kierownicy projektów mogą szybko sprawdzić, co wymaga przeglądu, co jest obecnie w trakcie przeglądu, które elementy wymagają działania, a co zostało już przejrzane i podjęto odpowiednie działania

Zapiscele projektu, budżet, kamienie milowe, powodzenia i porażki, a następnie widok tych informacji w wygodnym formacie. Kierownicy projektów mogą szybko sprawdzić, co wymaga przeglądu, co jest obecnie w trakcie przeglądu, które elementy wymagają działania, a co zostało już przejrzane i podjęto odpowiednie działania Potrzebne działania: Niestandardowy format widoku zapewnia, że działania po zakończeniu nie zostaną przeoczone lub zapomniane po rozpoczęciu nowego projektu

Niestandardowy format widoku zapewnia, że działania po zakończeniu nie zostaną przeoczone lub zapomniane po rozpoczęciu nowego projektu Formularz informacji zwrotnej: Korzystając z szablonu w ten sposób, osoby zarządzające projektami mogą przekazywać informacje zwrotne członkom zespołu lub prosić klientów o informacje zwrotne w celu usprawnienia procesu

Użyj tego szablonu, aby łatwo grupować, sortować i filtrować elementy - i ostatecznie określić wpływ i ogólne powodzenie projektu.

3. Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Szablon Szablon retrospektywy projektu ClickUp to doskonały sposób na ocenę, czy projekt zakończył się sukcesem czy porażką.

Uchwyć, gdzie napotkano błędy, niepowodzenia lub przeszkody, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Następnie przekształć te informacje w retrospektywny raport po zakończeniu dużego projektu.

Business i Teams, które korzystają z metodologii Agile, cenią sobie te lekcje, będące integralną częścią ciągłego doskonalenia . Nawet niewielkie poprawki w cyklach pracy mogą pozytywnie wpłynąć na jakość dostarczanych przez klienta i sprawić, że projekty będą przebiegać sprawniej w przyszłości.

Kiedy analizy pośmiertne i raportowania projektów są stosowane w sposobie działania firmy, każda iteracja może poprawić sposób dostarczania pracy i wydajność członków zespołu.

4. Szablon przeglądu projektu ClickUp

Szablon przeglądu projektu ClickUp

Z szablonem Szablon przeglądu projektu ClickUp menedżerowie lub członkowie zespołu mogą udokumentować, co ich zdaniem poszło dobrze, a co nie.

Kierownicy projektów mogą wykorzystać go do odpowiedzi na pytania takie jak:

Co poszło dobrze?

Czy projekt przyniósł oczekiwane wyniki?

Co należy poprawić w przyszłych projektach?

Czy zespół otrzymał wsparcie potrzebne do zrobienia tego projektu?

Zawsze jest to cenne doświadczenie edukacyjne dotrzeć do pierwotnej przyczyny wszelkich problemów lub blokad. W ten sposób będziesz miał większe szanse na zmniejszenie liczby błędów i pomyłek w przyszłości.

Szablon ten upraszcza proces dokumentowania wyciągniętych wniosków, najlepszych praktyk i narzędzi wykorzystywanych w projekcie oraz tego, czy kierownictwo dobrze wspierało zespół.

5. Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp

Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp

Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp jest przeznaczony dla organizacji pracujących nad projektami wewnętrznie lub z dostawcami. Jest to sposób na ocenę, czy projekt jest wart kontynuacji; ten raport z przeglądu projektu ułatwia to zrobienia.

Menedżerowie i koordynatorzy projektów po stronie klienta mogą korzystać z tego szablonu, aby zrobić migawkę postępów. Jednocześnie dostawca usług może przekazać ten szablon klientowi w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat ogólnej wartości projektu rezultatów projektu i zakończone prace.

Opierając się na opiniach klientów, kierownicy projektów mogą wprowadzać zmiany we wszystkim, od narzędzi do automatyzacji po przepływy pracy w ramach współpracy zespołowej.

6. Szablon do retrospektywy sprintu ClickUp

Szablon Retrospektywy Sprintu ClickUp

Naszym kolejnym darmowym szablonem jest Szablon retrospektywny ClickUp Sprint świetnie nadaje się do rejestrowania powodzeń i porażek oraz tworzenia planu działania na rzecz przyszłych ulepszeń.

Jest to prosty szablon szablon Tablicy , dzięki czemu jest idealny dla zapracowanych teamów, które albo zakończyły projekt, albo zakończyły sprint w ramach większego projektu i potrzebują zatrzymać się na chwilę i przejrzeć postępy.

Retrospektywa sprintu to kolejny sposób zbierania informacji zwrotnych. Jednak pod wieloma względami ma ono być bardziej proaktywne niż spotkania post-mortem, ponieważ odbywa się co 3-4 tygodnie. W związku z tym iteracyjne wnioski są wdrażane natychmiast - i w wielu projektach w czasie rzeczywistym - a nie pod koniec projektu.

Szablon ten jest prosty, łatwy do wypełnienia i może być używany wspólnie podczas indywidualnych spotkań z członkami zespołu projektowego lub w procesie refleksji po zakończeniu projektu. Zarządzanie projektami za pomocą Tablicy jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów Agile.

7. Szablon retrospektywny ClickUp 4Ls

Szablon retrospektywny ClickUp 4Ls

Poczuj wszystkie emocje dzięki Szablon retrospektywny 4Ls od ClickUp ! "4L" to skrót od "kochany", "wytęskniony", "znienawidzony" i "nauczony". Wyślij kopię tego szablonu ankiety post mortem do każdego interesariusza, menedżera, członka Teams i freelancera zaangażowanego w projekt.

Dzięki temu szablonowi członkowie Teams mogą bardziej otwarcie komunikować się o tym, co im się podobało, z czym się zmagali, czego potrzebowali, ale nie otrzymali (np. więcej czasu, zasobów, proaktywnych informacji zwrotnych od klientów itp.

Zachęć wszystkich do jej wypełnienia. W ten sposób, jako kierownik projektu, masz zakończony widok 360 na to, co poszło dobrze, czego potrzebuje twój zespół w przyszłości, jak powtórzyć sukcesy i jak uniknąć potencjalnych błędów.

8. Szablon retrospektywy sprzedawcy ClickUp

Szablon retrospektywy dostawcy ClickUp

Outsourcing jest normalną częścią realizacji projektów. Niezależnie od tego, czy jesteś klientem, czy dostawcą/usługodawcą, zazwyczaj istnieją aspekty projektu, które obejmują outsourcing pracy.

Z Szablon retrospektywy sprzedawcy ClickUp możesz przejrzeć pracę sprzedawcy , połączenie jej z zestawieniem prac (SOW), odnowienie warunków i dać im studium przypadku . Znajdziesz tam pozycje opisujące pierwotny problem, postępy w realizacji celów, wyniki i informacje zwrotne (pozytywne lub negatywne).

Szablon ten jest szczególnie przydatny, jeśli zamierzasz kontynuować współpracę z tym samym dostawcą, ponieważ możesz poprosić go o zastosowanie wszelkich wniosków w dalszej współpracy.

9. Szablon raportowania aktywności ClickUp

Szablon raportowania aktywności ClickUp

Szablon Szablon raportowania aktywności ClickUp to efektywny czasowo sposób na szybkie rejestrowanie wyników projektu, notatka o tym, jak dobrze plan działania sprawdził się w różnych aspektach projektu.

Jest to przydatne dla kierowników projektów, aby podsumować powodzenie projektu, wyniki współpracy zespołu i wpływ automatyzacji. A wszystko to w prostym raporcie podsumowującym dla interesariuszy wyższego szczebla.

Dzięki temu szablonowi możesz rejestrować wszystkie raporty post mortem projektu w jednym miejscu:

Dotychczasowe wyniki projektu

Oczekujące zadania/dostawy

Zadania, które zostaną zrealizowane w przyszłym tygodniu

Dzisiejsze małe zwycięstwa

Sugerowane ulepszenia procesów

10. Szablon raportu końcowego projektu ClickUp

Szablon raportu końcowego z projektu ClickUp

Pod koniec projektu, zwłaszcza jeśli włożono w niego dużo zasobów i czasu, osoby zarządzające projektami mogą skorzystać z refleksji nad całym procesem. Udokumentuj swoje przemyślenia w szablonie Szablon raportu końcowego z projektu ClickUp .

Ta analiza pośmiertna służy jako przydatny zapis końcowy wszystkiego, co klient chciał osiągnąć, w porównaniu z rzeczywistymi wynikami. Na przykład można udokumentować, czy elementy projektu zostały zakończone na czas i w ramach budżetu - a jeśli nie, to co poszło nie tak i dlaczego.

Ten ogólny ocena projektu narzędzie to daje menedżerom i liderom wyższego szczebla szybki przegląd i podsumowanie tego, czy cele zostały osiągnięte i jak zapewnić, że wszelkie wnioski zostaną wykorzystane do dalszych działań.

11. Szablon analizy marketingowej post mortem by szablon.net

przez szablon.net

Szablon Marketing Post-Mortem Analysis Template.net to idealne narzędzie dla specjalistów ds. marketingu, którzy chcą dogłębnie przeanalizować wyniki swoich kampanii marketingowych lub projektów. Ten szablon oferuje strukturę i wskazówki do kompleksowego przeglądu, ułatwiając identyfikację tego, co zadziałało, a co nie.

Szablon zawiera kluczowe elementy, takie jak cele kampanii, osiągnięcia, wskaźniki wydajności, napotkane wyzwania i wdrożone rozwiązania. Zawiera również sekcje umożliwiające ocenę zwrotu z inwestycji, opłacalności i strategicznego dostosowania projektu marketingowego do początkowych oczekiwań.

Taka szczegółowa analiza pozwala wskazać mocne i słabe strony strategii i realizacji kampanii. Dostarcza cennych informacji na temat reakcji odbiorców, powodzenia technik marketingowych i przeszkód w procesie. Co ważniejsze, koncentruje się na kluczowych wnioskach i zaleceniach, co pomaga informować i ulepszać przyszłe strategie marketingowe.

12. Szablon raportu po zakończeniu projektu od Template.net

przez szablon.net

Doskonałym dodatkiem do naszej listy jest szablon raportu pośmiertnego projektu od Template.net. Ten unikalny szablon jest przyjaznym dla użytkownika źródłem informacji dla tych, którzy chcą dokonać kompleksowego przeglądu swojego projektu bez konieczności rozpoczynania od zera.

Szablon został zaprojektowany tak, aby uwzględnić wszystkie krytyczne obszary spotkania podsumowującego projekt, skutecznie analizując jego ogólną wydajność i wpływ. Zawiera on segmenty, które pozwalają wyróżnić kluczowe obserwacje, wskaźniki wydajności, podsumowania kamieni milowych oraz dogłębną analizę tego, co zadziałało, a co wymaga poprawy.

Ponadto jego wszechstronny format ułatwia niestandardowe dostosowanie do konkretnych wymagań projektu. Niezależnie od tego, czy chcesz skupić się na wskaźnikach finansowych, wynikach projektu, wydajności zespołu, czy nieoczekiwanych wyzwaniach, szablon raportu podsumowującego projekt od Template.net zapewni Ci wszystko.

Skorzystaj z tego szablonu, aby kompleksowo ocenić swój projekt, uzyskać znaczące spostrzeżenia i wyznaczyć kurs dla przyszłych strategii doskonalenia. Pamiętaj, że opracowanie raportu podsumowującego jest niezbędne do ciągłego uczenia się i powodzenia w zarządzaniu projektami.

13. Szablon raportu pośmiertnego z wydarzenia Microsoft Word by Template.net

przez szablon.net

Szablon raportu po wydarzeniu Microsoft Word by Template.net

Dla tych, którzy preferują znajomość i prostotę programu Microsoft Word do tworzenia raportów pośmiertnych, ten szablon od Template.net jest doskonałym rozwiązaniem. Został on specjalnie opracowany, aby zaspokoić unikalne potrzeby analizy pośmiertnej wydarzeń.

Ten szablon oparty na programie Word ułatwia wyszczególnianie wskaźników i analiz związanych z wydarzeniem. Dzięki wstępnie zdefiniowanym nagłówkom, takim jak Przegląd, Cele, Powodzenia, Wady i Wnioski, zapewnia kompleksowe omówienie wszystkich kluczowych aspektów wydarzenia.

Szablon ten jest świetny dla planistów wydarzeń lub firm, które organizują regularne wydarzenia, pomagając im konsekwentnie oceniać wyniki wydarzeń, notować kluczowe wnioski, identyfikować bolączki i opracowywać strategie przyszłych ulepszeń. Ponadto uniwersalny format Word pozwala na niestandardowe dostosowanie do charakteru wydarzenia lub unikalnych potrzeb firmy.

Skorzystaj z tego szablonu raportu podsumowującego wydarzenie, aby udokumentować jego przebieg, od początku do końca, oraz aby strategicznie zaplanować lepsze wyniki wydarzenia w przyszłości. Dobrze udokumentowany raport końcowy może mieć ogromne znaczenie w tworzeniu skutecznych i powodzących wydarzeń w przyszłości.

14. Szablon Microsoft Word Marketing Post-Mortem by Template.net

przez szablon.net

Ten szablon od Template.net świetnie nadaje się dla projekty marketingowe . Jest to idealne rozwiązanie dla zespołów, które preferują pracę z programem Microsoft Word i potrzebują gotowej struktury do oceny kampanii lub projektów marketingowych. Obejmuje szeroki zakres obszarów, takich jak cele, kluczowe wyniki, wskaźniki wydajności i wyniki zespołu.

Szablon ten koncentruje się na gromadzeniu danych na temat stosowanych strategii marketingowych, ich wpływu i osiągniętych wyników. Jest to bardzo korzystne dla ekspertów ds. marketingu, którzy chcą udokumentować spostrzeżenia na temat powodzenia kampanii, reakcji klientów i obszarów wymagających poprawy.

Używany jako przewodnik po spotkaniu podsumowującym projekt, podpowie również dyskusje na temat taktyk marketingowych, alokacji zasobów i ostatecznych wyników. W ten sposób pomaga w dokonywaniu świadomych wyborów dla przyszłych przedsięwzięć marketingowych i udoskonalaniu strategii w oparciu o doświadczenia z przeszłości.

15. Szablon podsumowujący kampanię marketingową Google Dokumenty Google by Template.net

przez szablon.net

Zaprojektowany specjalnie dla zespołów marketingowych w branży logistycznej, szablon Google Dokumenty Google Logistics Marketing Campaign Post-Mortem Template by Template.net upraszcza proces analizy po każdej kampanii marketingowej.

Szablon został zaprojektowany w celu fachowej oceny wszystkich kluczowych elementów kampanii marketingowych, od planu strategicznego po wykonanie i wyniki. Dzięki zdefiniowanym sekcjom, takim jak cele kampanii, wskaźniki używane do pomiaru powodzenia, analiza wyników, kluczowe sukcesy, napotkane wyzwania i obszary wymagające poprawy, szablon ten zapewnia kompleksową analizę pośmiertną w mgnieniu oka.

Co więcej, szablon ten pozwala Teams udokumentować wyciągnięte wnioski, wdrożone innowacyjne strategie i możliwy wpływ kampanii na rynek. Ponieważ jest kompatybilny z Dokumentami Google, oznacza to, że możesz łatwo udostępniać i współpracować nad tym dokumentem ze swoim zespołem, niezależnie od lokalizacji.

Skorzystaj z tego szablonu, aby zapewnić szczegółową, przemyślaną analizę pośmiertną swoich logistycznych kampanii marketingowych, umożliwiając zespołowi konsekwentne udoskonalanie i ulepszanie strategii marketingowych w celu uzyskania lepszych wyników w przyszłości.

Jak przeprowadzić spotkanie post mortem

Powodzenie spotkania post mortem zaczyna się od odpowiedniego przygotowania. Zapewnij neutralne, niezagrażające środowisko, zaproś niezbędnych interesariuszy i z wyprzedzeniem ustaw jasny porządek obrad. Udostępnianie kopii wybranego szablonu post mortem uczestnikom, aby przygotować ich na pytania, które mają zostać omówione.

Rozpocznij spotkanie od omówienia początkowych celów projektu i tego, czy zostały one pomyślnie osiągnięte. Następnie przejdź do szablonu oceny końcowej i zacznij odpowiadać na kluczowe pytania, takie jak: Co poszło dobrze w tym projekcie? Co nie poszło zgodnie z planem i dlaczego? Czego możemy się z tego nauczyć? Niech każdy uczestnik otwarcie podzieli się swoją perspektywą w przestrzeni wolnej od obwiniania.

Pamiętaj, że celem jest zachęcenie do konstruktywnej krytyki i wspólnego rozwiązywania problemów. Upewnij się, że koncentrujesz się zarówno na pozytywach, jak i negatywach, aby zachować równowagę. Zachęć zespół do udostępniania swoich trudności i sugerowania działań, które mogą zapobiec wystąpieniu takich problemów w przyszłych projektach.

Nie zapomnij zapisać wszystkiego, co zostało powiedziane podczas spotkania. Ta informacja zwrotna jest niezbędna do zrozumienia, jak ulepszyć przyszłe projekty. Przydziel odpowiedzialność za wdrożenie elementów działań konkretnym członkom zespołu, z jasno określonymi terminami ich zakończenia. Po spotkaniu udostępnianie zebranych notatek wszystkim uczestnikom, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Usprawnij zamknięcie projektu dzięki szablonom post-mortem

Spotkanie podsumowujące to szansa dla kierowników projektów i zespołów na zastanowienie się nad tym, co poszło dobrze, a co mogło być lepsze. Stworzenie raportu końcowego może być czasochłonnym zadaniem, ale posiadanie szablonu oznacza, że nie trzeba go tworzyć od podstaw.

Usprawnij proces i uzyskaj te cenne spostrzeżenia dzięki szablonowi podsumowania projektu. Zaoszczędzisz czas na zbieraniu informacji zwrotnych i lepiej zrozumiesz, jak zapewnić więcej powodzeń i uniknąć przyszłych porażek.

