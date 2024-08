10 darmowych szablonów scenorysów w formacie Word, PDF, & ClickUp

Choć można działać na chybcika i mieć nadzieję na powodzenie, najbardziej udane projekty wideo i kreatywne są często wynikiem starannego planowania. Za każdą sceną filmową lub popularnym TikTokiem kryje się kreacja przedprodukcyjna, która starannie zaplanowała akcję, dialogi i efekty wizualne - zwykle przy pomocy szablonów storyboardów.

W tym przewodniku podzielimy się tym, co sprawia, że szablon storyboardu jest świetny i na co należy zwrócić uwagę przy rozważaniu opcji. Następnie przedstawimy krótką listę naszych szablonów storyboardów, które warto wypróbować w 2023. 📽️

Czym jest szablon storyboardu?

Szablon storyboardu to graficzny organizer, który pomaga wizualizować większy obraz w mniejszych szczegółach, scena po scenie. Szablon jest niezbędny w każdym procesie tworzenia scenorysu - niezależnie od tego, czy chodzi o przefiltrowanie złożonych pomysłów, czy też stworzenie storyboardu wideo - jeśli chcesz stworzyć mapę swojego filmu lub projektu.

Wiedza o tym, jak tworzyć panele storyboardów nie jest skomplikowana, ale czasami chcesz skrócić proces i przejść od razu do szczegółów. Pusty szablon storyboardu zajmuje się strukturą, dzięki czemu można skupić się na fabule. 📚

10 darmowych, profesjonalnie zaprojektowanych szablonów storyboardów

Odpowiedni szablon storyboardu może ułatwić wizualizację planów i osiągnięcie celów - niezależnie od tego, czy jest to pożądane ujęcie lub scena, ulepszenie produktu lub kampanii, czy po prostu rozbicie procesu projektowania. Odkryj niektóre z naszych ulubionych darmowych szablonów storyboardów i znajdź idealną kanwę dla swojego następnego projektu.

1. Szablon scenorysu ClickUp

Szablon scenorysu ClickUp

Zacznijmy od nowoczesnego podejścia do tradycyjnego szablonu storyboardu filmowego. To Szablon storyboardu od ClickUp pomaga zaplanować film krótkometrażowy lub wideo ujęcie po ujęciu, dzięki czemu można zobaczyć, jak akcja postępuje od jednego momentu do drugiego.

Nie są tu potrzebne żadne umiejętności obsługi programu Adobe Photoshop - wystarczy udostępnić rysunek lub makietę sceny, a następnie zakończyć poniższe szczegóły, aby poprowadzić swój zespół dokładnie przez to, co ma się wydarzyć. Jest tu przestrzeń na dodanie akcji, dialogów, interaktywnych multimediów i podpowiedzi audio/FX, a w razie potrzeby można nawet niestandardowo dostosować szablon, aby dodać dodatkowe pola. 🔊

Ten szablon storyboardu wideo umożliwia wizualne planowanie filmów korporacyjnych, projektów osobistych, kampanii wideo w mediach społecznościowych i nie tylko.

2. Szablon konspektu historii ClickUp

Szablon zarysu historii ClickUp

Nie każdy storyboard musi być wizualny. Jeśli uwielbiasz organizację i widok w stylu folderu, ten szablon Szablon konspektu historii od ClickUp to świetny wybór. Został zaprojektowany z myślą o pisarzach i autorach, a jego struktura pomaga w tworzeniu fascynujących historii. Ten doskonały szablon storyboardu może być również wykorzystany do stworzenia storyboardu wideo!

Skorzystaj z niestandardowych statusów i pól, aby dostosować wydajność i funkcje organizacyjne ClickUp do swoich potrzeb związanych z pisaniem powieści. Szybko sprawdzisz, jaka jest lokalizacja rozdziału, które postacie są w niego zaangażowane i do której części fabuły się odnosi.

Zrozum, jak postępuje pisanie dzięki oznaczonemu kolorami statusowi sceny produkcji i wykorzystaj go, aby zdecydować, nad czym pracować w następnej kolejności.

Pisanie powieści wymaga ogromnej inwestycji czasu i energii. Korzystanie z ClickUp jako kreatora storyboardów online to wspaniały sposób na przyspieszenie tego procesu, dzięki czemu możesz poświęcić więcej energii na wymyślenie niesamowitej historii.

3. Szablon do tworzenia map historii użytkownika ClickUp

Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp

Dla większości firm doświadczenie użytkownika znajduje się wysoko na liście obszarów do poprawy. Do zrobienia tego należy najpierw sporządzić mapę podróży użytkownika i zidentyfikować wszystkie punkty styku, które mają miejsce. Bez pisemnego lub wideo szablonu storyboardu, mapa procesu może szybko stać się nieporządne.

Z tym Szablon do tworzenia map User Story przez ClickUp wizualizacja podróży użytkownika jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. 🛣️

Użycie zarządzanie projektami przy użyciu Tablicy aby wziąć całą podróż klienta i podzielić ją na mniejsze części, z sekcjami oznaczonymi kolorami, aby pomóc Ci zobaczyć, które kroki mają miejsce na której scenie. Użyj cyfrowego notatka samoprzylepna (lub karty) dla każdego punktu styku i przesuwaj je, aby nadać sens podróży użytkownika.

Możesz nawet przekształcić te karty bezpośrednio w zadania, co ułatwi ci przypisywanie zmian i ulepszeń członkom zespołu. Jeśli Twoja praca polega na poprawie doświadczenia użytkownika, a mapa koncepcyjna może pomóc nie tylko zobaczyć, jaka jest obecna ścieżka użytkownika, ale także szybko zasugerować zadania i działania, aby uczynić ją jeszcze lepszą.

4. Szablon tablicy nastrojów ClickUp

Szablon tablicy nastrojów ClickUp

Zanim zaplanujesz niesamowitą kampanię wideo lub projekt marketingowy, musisz mieć pomysły. Szablon Szablon tablicy nastrojów autorstwa ClickUp daje jasny i świeży sposób na przekształcenie tych myśli w wizualny przewodnik po stylu.

Ten szablon storyboardu jest idealny, aby mieć go pod ręką, gdy następnym razem będziesz chciał przeprowadzić promocję lub zlecić nagranie wideo. Sprawdza się również jako szablon moodboardu ponieważ został zaprojektowany, aby zachęcić Cię do myślenia o swojej identyfikacji wizualnej na różne sposoby.

Jako szablon do burzy mózgów , jest przestrzeń na UI/UX, ikony, ilustracje, przykłady stron internetowych, typografię i paletę kolorów. Możesz jednak łatwo zamienić te motywy na inne za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wklej swoje obrazy, ikony i kolory, aby stworzyć wizualną reprezentację swoich pomysłów i inspiracji.

Skorzystaj z tego szablonu moodboardu, jeśli planujesz projekt lub kampanię, która wymaga od ciebie kreatywności lub gdy udostępniasz inspirację lub brief projektowy ze współpracownikiem lub projektantem.

Bonus: Sprawdź 10 szablonów Free Mood Tablica do uporządkowania pomysłów

5. Szablon scenorysu wideo ClickUp

Szablon scenorysu wideo ClickUp

Planowanie sesji wideo, edycji i produkcji może być przytłaczające. Z Szablon projektu produkcji wideo od ClickUp dzięki niemu możesz się zorganizować i być na bieżąco z tym, co się dzieje - bez zastanawiania się, czy zadanie jest na czas, opóźnione, czy też całkowicie pominięte.

Stwórz plan projektu z różnymi sekcjami dla każdej części procesu produkcji wideo. Utwórz pod nim zadania, a następnie przypisz je, dodaj termin wykonania i oceń poziom wpływu i wysiłku. Dodaj flagę statusu, która odzwierciedla, gdzie znajduje się dane zadanie i uzyskaj dokładny widok procesu produkcji wideo. ✨

Dla marketerów i twórców planujących projekt wideo ten szablon jest niezbędny. Pozwala zobaczyć wszystko na pierwszy rzut oka, a następnie przejść do szczegółowych informacji, gdy są one potrzebne.

6. Szablon produkcji wideo ClickUp YouTube

Szablon produkcji wideo ClickUp na YouTube

Istnieje wiele kroków związanych z planowaniem, tworzeniem, edycją i publikacją niesamowitego wideo na YouTube. Uprość ten proces i upewnij się, że o niczym nie zapomniałeś, korzystając z szablonu Szablon do produkcji wideo na YouTube od ClickUp .

Nasz szablon dedykowany zadaniom pomaga uwzględnić wszystkie podstawy, dzięki czemu masz gotowe szczegóły, gdy nadejdzie czas na publikację. Dodaj proponowaną datę premiery wideo, tytuł, słowa kluczowe, etykiety, miniaturkę, baner w mediach społecznościowych i podpis.

Potrzebujesz również dobrze napisanego scenariusza, aby zaplanować kopię, a nawet kąty kamery, których zamierzasz użyć. Przydziel scenarzystę i redaktora do zadania, aby było jasne, kto nad czym pracuje.

Uzyskaj wizualne przypomnienie o tym, gdzie jesteś dzięki paskowi postępu produkcji.

Skorzystaj z tego szablonu zadań produkcyjnych, aby tworzyć i publikować bardziej zoptymalizowane wideo w YouTube. Nigdy więcej nie martw się o użycie niewłaściwej miniaturki lub zapomnienie etykiety wideo z pomocą ClickUp oprogramowanie do zarządzania projektami kreatywnymi .

7. Microsoft PowerPoint Animation Storyboard Szablon autorstwa Power Production

przez Power Production

Często najprostsze szablony mogą pomóc w osiągnięciu wielkich rzeczy. Ten szablon storyboardu animacji może wydawać się skromny, ale zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby z powodzeniem zaplanować następny projekt animacji. 🚶

Zainspiruj się do wypełnienia białej przestrzeni na tym pustym storyboardzie swoją kreatywnością. Dodaj odręczny szkic sceny w górnym polu, a następnie użyj pól poniżej do udostępniania akcji, dialogów i notatek dotyczących ruchu kamery. Wreszcie, poniżej znajduje się przestrzeń na dodanie numeru sekwencji.

Ten szablon storyboardu do wydrukowania jest idealny, jeśli pracujesz nad własnym storyboardem dla własnego projektu, firmy lub klienta. Pomoże ci on w wizualizacji scen i ich udostępnianiu ze współpracownikami i interesariuszami.

8. Szablon komercyjnego storyboardu Microsoft Word by Template.Net

przez Szablon.Net Jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy w Microsoft Word lub Apple Pages, ten komercyjny szablon storyboardu jest świetną opcją. Pozwala on na wykorzystanie podejścia storyboardingowego, ale bez dodatkowych funkcji, które można uzyskać korzystając z profesjonalnego narzędzia do storyboardingu.

Szablon zawiera przestrzeń na notatki dotyczące tytułu i tematu, a następnie części historii, do której się odnosisz. Rozrysuj na mapie przestrzenie z przestrzenią na szkic lub makietę. Oprócz tego udostępniaj opis sceny i wszelkie notatki dla zespołu produkcyjnego.

Wypróbuj ten szablon, jeśli szukasz pustego płótna, którego możesz użyć w Microsoft Word lub Apple Pages.

9. Szablon Microsoft Word Simple Storyboard by SampleTemplates

przez SampleTemplates

Nie wszyscy pracują najlepiej w sposób wizualny, a czasami bardziej tradycyjny format może pomóc zaangażować interesariuszy. Wypróbuj bardziej tekstowe podejście do storyboardingu z prostym szablonem storyboardu.

Ten szablon programu Microsoft Word zapewnia przestrzeń do omówienia każdej sceny, w tym uczestników, dialogów i wszelkich myśli przewodnich. Jest to prosty i nieskomplikowany sposób na opisanie sekwencji wydarzeń, a także przydatna opcja, jeśli jesteś przywiązany do korzystania z oprogramowania Microsoft w swojej pracy. 💻

Jeśli nie jesteś wizualnym planistą, takie podejście do storyboardingu będzie dla ciebie pomocne. Możesz zanotować podobne szczegóły, ale nie musisz dostarczać żadnych obrazów.

10. Szablon scenorysu Microsoft Word autorstwa GetForms

przez GetForms

Czasami najlepiej jest zachować prostotę. Zaplanuj swój kolejny storyboard filmowy lub kreatywny projekt z pomocą tego szablonu storyboardu dla Microsoft Word. Hej, nawet jeśli używasz figurek z patyków, możesz coś osiągnąć dzięki projektowi i szablonom storyboardów w Wordzie, takim jak ten.

Na każdej stronie znajduje się miejsce na nakreślenie sześciu scen, z dużym boxem na szkic proponowanego momentu i kolejnym na opis narracji. W szablonie tym brakuje niektórych podpowiedzi technicznych dotyczących dźwięku, efektów specjalnych i akcji, ale jest to dobre miejsce na rozpoczęcie.

Dla wideo lub kreatywnych projekty pisarskie które są mocno nastawione na narrację i wizualne opowiadanie historii, takie podejście do storyboardingu może okazać się zwycięskie. Z dużą przestrzenią na narrację, jest miejsce na zagłębienie się w więcej szczegółów.

Bonus: Narzędzia do tworzenia zawartości AI !

Co składa się na dobry szablon Storyboard?

Profesjonalnie zaprojektowane szablony storyboardów nie muszą być skomplikowane. W rzeczywistości lepiej jest, gdy są proste. Prosty projekt lub storyboard wideo daje więcej przestrzeni na kreatywność i skupienie się na szczegółach.

Szablon storyboardu to płótno, na którym można pracować, więc najlepsze z nich są minimalistyczne, nieskomplikowane i zaprojektowane z myślą o konkretnym celu. Zastanawiając się nad wyborem szablonu storyboardu, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Oprogramowanie do storyboardingu: Czy możesz użyć szablonu storyboardu z narzędziem, którego już używasz, takim jak ClickUp?

Czy możesz użyć szablonu storyboardu z narzędziem, którego już używasz, takim jak ClickUp? Łatwość użycia: Czy szablon storyboardu jest łatwy w użyciu? Czy można łatwo wprowadzać zmiany?

Czy szablon storyboardu jest łatwy w użyciu? Czy można łatwo wprowadzać zmiany? Przeznaczenie: Czy szablon storyboardu pasuje do tego, do zrobienia czego chcesz go użyć?

Czy szablon storyboardu pasuje do tego, do zrobienia czego chcesz go użyć? Współpraca: Czy inni mogą łatwo współpracować z tobą przy tworzeniu storyboardu w formie tekstu lub wideo?

Czy inni mogą łatwo współpracować z tobą przy tworzeniu storyboardu w formie tekstu lub wideo? Możliwość udostępniania: Czy szablon storyboardu można łatwo udostępnić zainteresowanym stronom?

Potrzeby związane z szablonem storyboardu będą prawdopodobnie wyjątkowe, więc nie ma idealnego szablonu dla każdego twórcy lub współpracownika. Skorzystaj z tych pytań, aby znaleźć najlepszy storyboard szablon dla twoich celów .

Wizualizuj moją pracę za pomocą szablonu Storyboard

Jeśli pracujesz nad kreatywnym wideo lub projektem marketingowym, szablony storyboardów są niezbędne. Niemal niemożliwe jest zaplanowanie powodzenia kreatywnej kampanii bez jednego z nich - zwłaszcza jeśli prowadzisz cały proces od początku do końca.

Skorzystaj z naszych porad i szablonów storyboardów, aby znaleźć najlepszy sposób na jeszcze większe powodzenie swoich kreatywnych projektów. Dowiedz się, jakiego typu szablonu Free potrzebujesz i w jaki sposób lubisz pracować najbardziej.

Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą wizualnym, czy wolisz podejście bardziej oparte na zadaniach i folderach, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby z powodzeniem planować swoje projekty. Od map historii użytkownika po plany projektów produkcji wideo - w ClickUp znajdziesz szablony, których potrzebujesz.

Jeśli jesteś gotowy, aby przenieść swoją produkcję na wyższy poziom, zarejestruj się za darmo już dziś i skorzystaj z naszych szablonów storyboardów, aby rozpocząć proces twórczy. ✨