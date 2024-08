10 darmowych szablonów przepływu pracy w ClickUp i Excel

Jeśli chodzi o mądrzejszą, a nie cięższą pracę - zacznij od szablonu.

Chodzi mi o to, że nie robiłbyś ręcznie każdego kółka w swoim cukrowym cieście, prawda? nie!

Używasz foremki do ciastek. 👩🏼‍🍳

Szablony mają podobną koncepcję, a najlepsze szablony mają dwie kluczowe cechy:

Są w pełni konfigurowalne

I są w 100% darmowe

Mówiąc o posiadaniu ciasteczka i zjedzeniu go też, mam rację?! 🍪

Szablony zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić Ci życie i zaoszczędzić cenny czas, ponieważ są przydatne podczas całego procesu projektowego, a nie tylko podczas planowania poszczególnych kroków.

Ponadto, szablonów nie brakuje! Najtrudniejszą częścią jest po prostu znalezienie najbardziej wartościowych przepływ pracy szablon oparty na przypadku użycia, preferowanym stylu pracy, wielkości zespołu i złożoności projektu.

Ale jesteśmy tutaj, aby pomóc w 10 naszych ulubionych szablony do zarządzania projektami dla różnych przepływów pracy, stylów pracy i poziomów doświadczenia. Niezależnie od tego, czy jesteś nowym członkiem zespołu, czy ulubionym menedżerem wszystkich, te 10 darmowych szablonów jest dla Ciebie.

10 szablonów przepływu pracy w zarządzaniu projektami Zarządzanie przepływami pracy z konfigurowalnym szablonem jest niezbędnym krokiem dla zespołów i firm z różnych branż - aby

mapować podróże klientów struktura organizacyjna, wdrażanie pracowników, proces sprzedaży i wiele innych.

Odpowiedni szablon przepływu pracy zapewnia funkcje dostosowane do danego przypadku użycia, w tym konfigurowalne statusy zadań, wiele widoków projektów, wstępnie zbudowaną strukturę, niestandardowe pola, automatyzacje i wiele innych.

brzmi jak wiele funkcji? Cóż, to dlatego, że planowanie przepływu pracy może być skomplikowane, ale szablony mogą znacznie ułatwić to zniechęcające zadanie. ✨

Oto 10 prostych i skutecznych szablonów przepływu pracy dla praktycznie każdego zespołu i procesu - i są one całkowicie bezpłatne. 😎💸

1. Prosty szablon przepływu pracy Mind Map od ClickUp

Wizualizuj swój przepływ pracy na elastycznym diagramie dzięki szablonowi Simple Mind Map od ClickUp

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z przepływami pracy w zarządzaniu projektami lub diagramami w ogóle, zacznij od mapy myśli !

Szybkie przypomnienie map myśli: Powszechnie stosowane w burzy mózgów, mapy myśli są wysoce wizualnym i kreatywnym sposobem na odkrywanie pomysłów związanych z głównym tematem lub celem końcowym. Podobnie jak gałęzie na drzewie genealogicznym lub nitki pajęczyny, mapy myśli pokazują naturalny postęp w procesie poprzez zadania lub węzły, które występują w określonej kolejności. ♻️

Przyjazny dla początkujących Prosty szablon przepływu pracy Mind Map firmy ClickUp to idealny punkt wyjścia dla użytkowników na każdym poziomie doświadczenia - nawet jeśli jesteś wyznaczonym przez zespół ekspertem od map myśli.

Dzięki dwóm niestandardowym statusom i trzem widokom automatycznie zastosowanym do obszaru roboczego, szablon ten poprowadzi Cię przez początki tworzenia mapy myśli Mapa myśli w ClickUp na dwa sposoby:

Tryb zadań : Wizualna reprezentacja zadań w przepływie pracy w celu uszczegółowienia wszelkich podzadań,wzmocnienie relacji między zadaniamii pokazywać statusy zadań

: Wizualna reprezentacja zadań w przepływie pracy w celu uszczegółowienia wszelkich podzadań,wzmocnienie relacji między zadaniamii pokazywać statusy zadań Tryb pusty: Bardziej kreatywne podejście do mapowania myśli z węzłami, które łączą jeden pomysł z drugim i mogą być później przekształcone w zadania.

Największą zaletą tego szablonu jest szybkie działanie. 💨

Mając już utworzony punkt początkowy w obu wariantach, można łatwo dostosować ten szablon Szablon mapy myśli do tworzenia dowolnego typu diagramu przepływu pracy. Pobierz ten szablon

2. Szablon przepływu pracy Swimlane Flowchart od ClickUp

Wykorzystaj w pełni swoje przepływy pracy za pomocą Whiteboards dzięki szablonowi Swimlane Flowchart firmy ClickUp

Szukasz nieco więcej swobody z szablonem przepływu pracy? Zaplanuj go na wirtualnej tablicy! Tablice ClickUp to wysoce wizualne i oparte na współpracy narzędzie do burzy mózgów, które może przeprowadzić Twój projekt od fazy pomysłu do realizacji.

Zwłaszcza podczas porównywania możliwych wyników lub prezentowania diagramy przepływu pracy , the Szablon schematu blokowego Swimlane od ClickUp pozwala rysować, przesuwać, oznaczać i łączyć pomysły na nieskończonym płótnie.

pierwsze trzy tablice w ClickUp są darmowe!

Chcesz dowiedzieć się więcej o ClickUp Whiteboards? Zanurz się we wszystkich możliwościach współpracy, kreatywności i całkowitego dostosowania Nowa ulubiona funkcja ClickUp . Pobierz ten szablon

3. Mapowanie koncepcji Szablon przepływu pracy od ClickUp

Podziel złożone koncepcje na łatwe do zarządzania przepływy pracy dzięki szablonowi Concept Mapping Whiteboards od ClickUp

Jeśli podobał Ci się szablon SwimlaneSzablon schematu blokowego to pokochasz szablon Szablon mapy koncepcyjnej od ClickUp !

Z funkcjami takimi jak kolorowa legenda, deskryptory w każdym połączeniu i ikona szczegółowy ClickUp Doc aby ułatwić nawigację po wszystkich nowych narzędziach Whiteboard, ten szablon jest idealnym zasobem do mapowania przepływów użytkowników i określania relacji między dwoma pomysłami.

Z łatwością dodawaj kształty i przesuwaj je po tablicy, aby dostosować wygląd przepływu pracy w oparciu o złożoność czekających Cię zadań. Możesz nawet edytować kolor, tekst i multimedia powiązane z tablicą, aby zapewnić członkom jak najwięcej kontekstu dla przepływu pracy!

Łatwe przenoszenie, edytowanie i dodawanie połączeń lub kształtów do tablicy w celu dostosowania szablonu w ciągu kilku sekund

Zaprezentuj swoją tablicę Mapa koncepcyjna na spotkaniu lub udostępnić go za pomocą prostego linku, aby korzystanie z tego szablonu było równie wspólne, co konfigurowalne. Pobierz ten szablon

4. Szablon przepływu pracy w projektowaniu graficznym od ClickUp

Bądź na bieżąco z każdą prośbą o projekt dzięki wielu gotowym listom w tym szablonie Graphic Design od ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie wieloetapowymi procesami projektowania graficznego, kluczowa jest spójna struktura. To Szablon projektu graficznego od ClickUp jest wypełniony funkcjami do ustalania jasnych ram czasowych, organizowania plików i ustalania priorytetów terminów w elastycznym folderze.

A kiedy mówimy wypełniony funkcjami - mamy to na myśli.

Celem tego szablon projektu graficznego jest usprawnienie procesu projektowania graficznego i śledzenie postępów. Niezależnie od tego, czy jesteś freelancer lub pełnoetatowego projektanta, ten szablon pozwala dostosować przepływ pracy za pomocą 25 statusów niestandardowych, pięciu pól niestandardowych, pięciu widoków przepływu pracy i jednej automatyzacji, aby nadążyć za każdym żądaniem projektu. 🤩

A dzięki Infrastruktura hierarchii ClickUp narzędzia te są łatwe w nawigacji! Zacznij od wypełnienia gotowych list dla Nowych zgłoszeń, Aktywnych zgłoszeń i Klientów, a następnie pozwól swojemu szablonowi przejść dalej. Pobierz ten szablon

5. Szablon zarządzania treścią od ClickUp

Szablon zarządzania treścią ClickUp umożliwia łatwe zarządzanie treścią w wielu zespołach, projektach i zadaniach.

Szablon zarządzania treścią ClickUp jest niezbędnym elementem przepływu pracy zespołu ds. treści. Pomaga śledzić cele dotyczące treści, identyfikować luki w treści i współpracować z innymi członkami zespołu.

Dzięki szablonowi zarządzania treścią ClickUp możesz z łatwością stworzyć ujednolicony system zarządzania treścią w swojej organizacji. Pomoże to usprawnić proces tworzenia, zatwierdzania, publikowania i utrzymywania treści w wielu kanałach. Ponadto pozwala na współpracę z innymi zespołami, zapewniając wszystkim wgląd w treści, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

I TBH, od kolegi piszącego bloga do drugiego - pokochasz ten szablon. Pobierz ten szablon

6. Szablon przepływu pracy Getting Things Done by ClickUp

Utrzymuj zespół w ciągłym ruchu, korzystając z zaufanej metody GTD z szablonem Getting Things Done firmy ClickUp

Na podstawie Metodologia GTD Davida Allena dla osobistej produktywności Szablon Getting Things Done od ClickUp to najlepszy folder do dzielenia dużych zadań na możliwe do zarządzania elementy.

Ten potężny szablon ma wiele zalet, w tym przyjazny dokument pomocy, aby opanować każdą niezbędną funkcję i siedem gotowych list - po jednej dla każdego kroku w metodzie GTD. 🙂

Dzięki wszechstronności, szablon GTD pozwala usprawnić wszystko, od procesu planowania po planowanie złożonych projektów, dzięki konfigurowalnym widokom, takim jak lista, tablica, dokumenty lub kalendarz ClickUp.

Efektywność to podstawa, jeśli chodzi o szablon GTD. Będziesz mieć do dyspozycji cztery automatyzacje, aby utrzymać przepływ pracy w ruchu ze zmianami dat rozpoczęcia zadań, terminów i pól niestandardowych.

Największy powód, dla którego uwielbiamy ten szablon? Nie chodzi tylko o wykonanie zadania - chodzi o wykonanie go dobrze. Pobierz ten szablon

7. Szablon mapy procesu przepływu pracy w programie Excel

via Microsoft 365Mapy procesów są świetnym sposobem na planowanie lub aktualizacji istniejących przepływów pracy . Co nam się w tym podoba Szablon mapy procesu dla programu Microsoft Excel polega na tym, że automatycznie mapuje dane procesu jako diagram w celu wizualizacji etapów procesu.

Szczególnie w przypadku dokumentowania nowych przepływów pracy, szablon ten daje wyobrażenie o tym, jak proces będzie wyglądał, gdy nadejdzie czas na jego wdrożenie. Spójrzmy prawdzie w oczy - czasami nasze wielkie pomysły nie zawsze idą zgodnie z planem, ale widok tabeli Excela odtworzonej na schemacie blokowym może pomóc w przewidywaniu potencjalnych problemów, zanim się pojawią.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem mapy procesów ten szablon pomoże ci nauczyć się podstawowych elementów diagramów przepływu pracy, co oznaczają poszczególne kształty i jak odnoszą się one do siebie w przewodniku krok po kroku, aby szybko odczytać lub zbudować bardziej złożone diagramy w przyszłości. Pobierz ten szablon

8. Szablon schematu blokowego przepływu pracy w programie Excel

via Microsoft 365 Ten podstawowy szablon schematu blokowego ma podobne funkcje, jak inny szablon Microsoft wymieniony powyżej.

Podobnie jak poprzedni szablon Excel zarządzanie przepływem pracy ten kompleksowy szablon przepływu pracy automatycznie tworzy diagram na podstawie danych dodanych do arkusza kalkulacyjnego. Znajdziesz tu również ten sam podział krok po kroku najczęściej zadawanych pytań i wskazówek dotyczących schematów blokowych, co w szablonie powyżej. Jednak w przeciwieństwie do szablonu mapy procesu, ten zasób daje możliwość wyboru dodatkowych układów diagramów dla zespołów wielofunkcyjnych , schematy organizacyjne i podstawowe procesy biznesowe.

Bonus:_ Oprogramowanie do zarządzania projektami dla architektów

via Microsoft 365 Pobierz ten szablon

9. Szablon przepływu pracy SmartArt w programie Excel

via Microsoft 365 Szablon SmartArt Flow Chart programu Microsoft Excel jest mniej szablonem, a bardziej instruktażową listą edytowalnych grafik, które można dodać w programie Excel.

Dostępne na karcie Insert, układy SmartArt pomagają planować sekwencje przepływu pracy za pomocą dostosowywanej grafiki oznaczonej kolorami, dzięki czemu można dodawać tekst, kształty i formatowanie podczas tworzenia diagramu w programie Microsoft Excel Microsoft Excel . Pobierz ten szablon

10. Szablon przepływu pracy strategii mediów społecznościowych od ClickUp

Przez ClickUp

Potrzebujesz koordynować swoje kampanie i posty w mediach społecznościowych? Dzięki Szablon przepływu pracy strategii mediów społecznościowych ClickUp pozwala łatwo śledzić zadania, odpowiadać na zapytania klientów i monitorować postępy każdej kampanii. Szablon zawiera wbudowane listy kontrolne, przypomnienia, terminy i powiadomienia, dzięki czemu nie przegapisz niczego ważnego.

Dzięki temu szablonowi przepływu pracy można łatwo zoptymalizować media społecznościowe przepływ pracy i bycie na bieżąco z zadaniami. Pozwala również na współpracę między członkami zespołu, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o działania w mediach społecznościowych. Wypróbuj ten szablon przepływu pracy już dziś, aby usprawnić swoją strategię mediów społecznościowych. Pobierz ten szablon

Powiązane zasoby

Jak utworzyć przepływ pracy w ClickUp

Szablony przepływu pracy są ogromnym atutem! Twój szablon jest jednak tylko tak potężny, jak platforma zarządzania projektami do której jest stosowany. Dlatego poszukiwanie idealnego oprogramowania jest tak samo ważne, jak znalezienie odpowiedniego szablonu.

A poszukiwania te kończą się na ClickUp . 🏆

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększania produktywności, które pozwala umieścić pracę w jednym scentralizowanym centrum z zaawansowanymi narzędziami do planowania, wizualizacji i współpracy nad przepływami pracy. Poza bogatym zestawem funkcji, ClickUp oferuje również ponad 1000 integracji i setki konfigurowalnych szablonów do organizowania, ustalania priorytetów i usprawniania dowolnego procesu.

Wśród najlepszych narzędzi do planowania projektów? tablice_ClickUp i mapy myśli!

Dzięki interfejsowi ClickUp typu "przeciągnij i upuść" można łatwo dostosowywać i zmieniać rozmieszczenie węzłów na tablicy Mapa myśli aby pokazać zależności między zadaniami, relacje i wieloetapowe sekwencje.

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys

Częścią tego, co sprawia, że ClickUp Mind Maps jest tak przydatne w procesie planowania przepływu pracy, jest opcja trybu zadań lub trybu pustego do burzy mózgów. Podobnie jak w przypadku szkicowania myśli na świeżej kartce papieru, Tryb Pusty zapewnia czystą powierzchnię do szybkiego dodawania kroków, pomysłów i tekstu do diagramu, które można później połączyć lub przekształcić w zadania.

Dostosuj swoją mapę myśli od podstaw w ClickUp z trybem pustym

Mapy myśli nie są jednak jedynym sposobem na stworzenie diagramu przepływu pracy w ClickUp - możesz również zaplanować dowolny proces za pomocą Whiteboards w ClickUp!

Podczas gdy inne darmowe narzędzia do zarządzania projektami clickUp jest jednym z niewielu, które samodzielnie budują własną platformę Whiteboards. Oznacza to, że nie są potrzebne żadne integracje, dodatki ani aktualizacje. 🙌🏼

Uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji kreatywnych i współpracy potrzebnych do stworzenia idealnego przepływu pracy w ClickUp Whiteboards

Tablice w ClickUp to najszybszy, najłatwiejszy i najbardziej oparty na współpracy sposób na realizację pomysłów w momencie ich powstawania. Ponadto są one wystarczająco elastyczne, aby obsługiwać niemal wszystko - od linków do obrazów, osadzonych multimediów, zadań, dokumentów i nie tylko. A co najlepsze, możesz przekształcić dowolny kształt na swojej tablicy w zadanie, które można wykonać.

Konwertuj kształty na zadania w ClickUp Whiteboard, aby natychmiast zacząć wdrażać swój schemat blokowy w życie

Bonus:_ Flowchart Tools Użyj szablonu przepływu pracy, aby zoptymalizować swój proces biznesowy

Niezależnie od tego, czy budujesz Zwinny przepływ pracy szablony do zarządzania projektami pozwalają zaoszczędzić czas i zadbać o najdrobniejsze szczegóły.

Te 10 szablonów nie tylko wprawi Twój przepływ pracy w ruch, ale także pomoże Ci dostarczać produkty najlepiej jak potrafisz. A jeśli nadal szukasz dodatkowej przewagi, aby przenieść swoje przepływy pracy na wyższy poziom? Nie szukaj dalej niż ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp i uzyskaj dostęp do nieograniczonej liczby zadań, ClickUp Docs, Whiteboards i nie tylko całkowicie za darmo.