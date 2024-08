Porównanie Miro i Lucidchart: Czego najlepiej używać w 2024 roku?

Podnieś rękę, jeśli tablica online lub narzędzie do tworzenia diagramów jest niezbędne dla Twojego zespołu. 🙋🏼‍♀️

My też! 🎨

Tablica i narzędzia do tworzenia diagramów są niezbędne do wizualnego komunikowania złożonych tematów, tworzenia wykresów postępów, burzy mózgów, prezentowania cykli pracy i nie tylko. Na szczęście przy wyborze preferowanego narzędzia do tworzenia diagramów i oprogramowanie do tablic cyfrowych masz mnóstwo opcji!

Zapotrzebowanie na te narzędzia jest realne i prawdopodobnie nie zwolni w najbliższym czasie - a jeśli chodzi o największe nazwy w tej kategorii, Miro i Lucidchart znajdują się blisko szczytu listy.

Wiele teamów korzysta z tych dwóch narzędzi, aby wspierać współpracę zespołową. I choć oferują one mnóstwo korzyści i funkcji zdalnym teamom różnej wielkości, nie są one pozbawione swoich unikalnych wad.

Tak więc, w ostatecznym pojedynku pomiędzy Miro i Lucidchart, kto wygra?

Pokażemy ci w tym szczegółowym przewodniku porównawczym badającym kluczowe funkcje, zalety, wady, ceny i limity tych dwóch narzędzi. Plus, dodatkowa alternatywa w postaci cyfrowej tablicy, aby sprawdzić Boxy, których Miro i Lucidchart pomijają!

Czym jest Miro?

Stworzona w 2011 roku i wcześniej znana jako RealtimeBoard, Miro jest obecnie jedną z najpopularniejszych wirtualnych tablic tablica do zarządzania projektami z ponad 35 milionami użytkowników na całym świecie. 🤯

Cyfrowa tablica Miro może być używana jako pomoc wizualna podczas spotkań lub do planowania całych cykli pracy z funkcjami tworzenia diagramów, narzędziami do prezentacji i gotowymi szablonami, które można nakładać na tablicę i poprawiać współpracę.

Najważniejsze funkcje Miro

Częścią atrakcyjności Miro dla użytkowników jest intuicyjność obsługi. Przypominając tablice, na których dorastaliśmy w szkole podstawowej lub których teraz używamy do zarządzania rodzinnym kalendarzem, Miro oferuje znajomą funkcję rysowania, robienia notatek i dodawania obrazów.

Ale w jaki sposób Miro pomaga zespołom z różnymi przypadkami użycia faktycznie do zrobienia? Dzięki tym czterem podstawowym funkcjom. 🙂⬇️

1. Nieskończona tablica

Via Miro Nieskończona tablica to główna funkcja Miro. Teams mogą korzystać z tego cyfrowego płótna do zrobienia wszystkiego, od burzy mózgów po tworzenie tablic kanban dla projektów. Możesz zacząć od pustego płótna lub skorzystać z różnych szablonów z Miroverse. Do tablicy można również dodawać notatki, obrazy, wideo i pliki PDF.

Moderatorzy sesji mogą przypisywać działania bezpośrednio z tablicy za pomocą wzmianek @, a ponieważ wszystko to dzieje się na nieskończonym płótnie, nigdy nie zabraknie przestrzeni na rozwijanie pomysłów.

Tablica Miro płynnie łączy cyfrową i oldschoolową współpracę. Na przykład, zrobienie zdjęcia fizycznego dokumentu i natychmiastowe przekonwertowanie go do postaci cyfrową notatkę.

2. Diagramowanie

Przez Miro

Miro ma rozszerzoną bibliotekę podstawowych kształtów, ikon i łączników, które pomagają tworzyć schematy blokowe, szkielety, mapy podróży i diagramy procesów .

FYI: Zaawansowane diagramy dla AWS, Cisco i Azure są dostępne tylko w Miro Smart Diagramming w planie Business.

Możesz współpracować ze swoim zespołem za pomocą Miro w czasie rzeczywistym. Członkowie mogą na przykład zostawiać opinie, wprowadzać zmiany lub zadawać pytania bezpośrednio na kanwie diagramu.

Możesz połączyć Miro z ponad 100 innymi aplikacjami i osadzić swoje projekty w narzędzi takich jak Microsoft Office i Confluence. Alternatywnie, Miro pozwala również eksportować diagramy jako obrazy.

3. Spotkania i wirtualne konferencje

Funkcja połączeń wideo w Miro

Tablice cyfrowe są doskonałymi zasobami wizualnymi do prezentacji podczas spotkań, a Miro idzie o krok dalej, umożliwiając spotkania na żywo w aplikacji. Uczestnicy spotkania mogą głosować, brać udział w ćwiczeniach przełamujących lody i dodawać notatki, aby przedstawiać swoje uwagi lub rozwijać pomysły.

Dzięki temu Miro jest również przydatne do wideokonferencji i pozwala na szybkie komentarze lub sugestie dzięki wbudowanej funkcji czatu.

Edytowanie tablicy z całym zespołem jest bardziej dostępne dzięki śledzeniu kursora na żywo w Miro.

Aby upewnić się, że wszystkie oczy znajdują się we właściwym obszarze tablicy, prowadzący spotkanie mogą skorzystać z funkcji Bring Everyone to Me, aby automatycznie przyciągnąć uczestników do określonej lokalizacji tablicy. Prowadzący mogą również korzystać z timera odliczającego czas, aby upewnić się, że wszyscy uczestniczą w spotkaniu i udostępniać reakcje za pomocą emotikonów.

4. Mapy myśli

Korzystanie z szablonu mapy myśli Miro

czym jest narzędzie do tablicy bez możliwości tworzenia map myśli?

Tak naprawdę niewiele..

Na szczęście Miro to rozumie!

Istnieje wiele funkcji i szablonów do tworzenia map myśli przy użyciu tablicy Miro. Masz możliwość rozpoczęcia od czystego interfejsu, w którym możesz samodzielnie rysować proste mapy, a ponieważ na twojej tablicy nigdy nie zabraknie przestrzeni, możesz tworzyć tyle wykresów, ile chcesz na jednej tablicy, bez osiągania limitu.

Dodaj kontekst do swojej mapy myśli, osadzając zewnętrzne połączone lub dzieląc wykres na kilka ramek. Po zakończeniu tworzenia mapy myśli będziesz mieć również możliwość publicznego udostępniania swojej pracy.

Ceny Miro

Miro dostarcza kilka planów, w tym darmowy plan na zawsze.

Free

Starter :$8 za członka, miesięcznie, rozliczane rocznie

:$8 za członka, miesięcznie, rozliczane rocznie Business :$16 na członka, miesięcznie, rozliczane rocznie

:$16 na członka, miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Czym jest Lucidchart?

Podobnie jak Miro, Lucidchart nie jest nowym dzieckiem w bloku.

Szczycący się 15 milionami użytkowników i 12-letnią historią, Lucidchart jest narzędziem do tworzenia złożonych i wizualnych diagramów przykłady diagramów , wykresy i rysunki.

Szukasz alternatywy dla Lucidchart? Mamy dla ciebie alternatywę w postaci_ 10 najlepszych konkurentów Lucidchart .

Najważniejsze funkcje Lucidchart

Teams mogą łatwo współpracować nad pojedynczymi diagramami, korzystając z narzędzi do współpracy Lucidchart, takich jak komentowanie i śledzenie zmian w czasie rzeczywistym. Przyjrzyjmy się jednak innym kluczowym funkcjom, których można oczekiwać od Lucidchart. ⬇️

1. Diagramowanie

Via Lucidchart Tworzenie diagramów to chleb powszedni Lucidchart. 🍞🧈

Narzędzie to umożliwia tworzenie dowolnego typu diagramów - bez względu na ich złożoność, rozmiar czy szczegółowość. Lucidchart posiada obszerną bibliotekę kształtów z setkami ikon i symboli dla diagramów sieci, diagramów powiązań encji (ERD), schematy organizacyjne , Unified Modeling Language (UML) i wszystko pomiędzy.

Ale to nie koniec - Lucidchart może również łączyć dane na żywo ze swoimi diagramami. Można na przykład połączyć diagramy z danymi w arkuszu Google.

Za pomocą Lucidchart można automatycznie generować diagramy. Wystarczy zaimportować znaczniki tekstowe, a Lucidchart utworzy sekwencję UML dla Ciebie! Wspiera również formatowanie warunkowe dla diagramów z większą ilością informacji.

Po zrobieniu diagramu Lucidchart oferuje szczegółowe opcje eksportowania w celu udostępniania diagramu jako obrazu (JPEG, PNG, SVG), pliku PDF, VDX lub CSV. Możesz również publikować swoje diagramy, aby uczynić je publicznie dostępnymi, ograniczyć dostęp innych osób tylko do widoku lub przyznać uprawnienia do edycji dokumentu.

2. Współpraca w czasie rzeczywistym

Funkcja kursora współpracy w Lucidchart podświetla wszystkich w pliku w czasie rzeczywistym

W Lucidchart wielu użytkowników może pracować nad diagramem jednocześnie, bez zamieszania lub pozostawiania kogokolwiek w tyle, korzystając z funkcji współpraca w czasie rzeczywistym funkcje, w tym @wzmianki, spersonalizowane kursory i okno czatu na żywo.

3. Tryb prezentacji

Tryb prezentacji Lucidchart

Gotowy do zaprezentowania postępów kierownictwu?

Nie musisz grzebać w PowerPoincie, Lucidchart pozwala przekształcić diagram w zestaw slajdów - idealny na spotkania z interesariuszami i prezentacje. Wszystko, co musisz zrobić, to przełączyć aplikację w tryb prezentacji, a otrzymasz płynny pokaz slajdów do zrobienia.

4. Niestandardowe kształty

Tworzenie lub edytowanie niestandardowych kształtów w aplikacji Lucidchart

Lucidchart jest cennym źródłem informacji dla osób, które chcą zaoszczędzić czas podczas tworzenia diagramów.

Jeśli Twój zespół opiera się głównie na jednym typie diagramu, możesz jego elementy jako niestandardowe kształty w swojej bibliotece, aby szybko uzyskać do nich dostęp i przeciągać na nowe płótna w dowolnym momencie.

Ceny Lucidchart

Lucidchart ma darmową wersję dla nowych użytkowników i rozszerza bezpłatną wersję próbną dla każdej z płatnych opcji.

Free

Indywidualny : 7,95 USD miesięcznie

: 7,95 USD miesięcznie Teams : $9.00 na użytkownika, miesięcznie

: $9.00 na użytkownika, miesięcznie Enterprise: Ceny dostępne na żądanie

Miro vs. Lucidchart: Kto wygrywa?

Cóż, to zależy od tego, kogo zapytasz. 🧐

Chociaż oba narzędzia mają wiele podobieństw, są wyjątkowe na swój sposób i przemawiają do różnych odbiorców. Oto zestawienie zalet i wad każdego z narzędzi, które pomoże ci wybrać zwycięskie oprogramowanie dla twojego zespołu.

1. Doświadczenie użytkownika i interfejs

Interfejs użytkownika odgrywa kluczową rolę przy wyborze narzędzia do tworzenia diagramów lub tablic. Najlepiej jest wybrać coś prostego, ale nie pozbawionego funkcji. Oto jak Miro i Lucidchart wypadają na tle innych:

Miro

Miro stawia na prostotę i intuicyjność.

Pulpit aplikacji jest przejrzysty i bezpośredni, dzięki czemu nowi użytkownicy mogą szybko nauczyć się Miro. Wszystkie narzędzia do dodawania połączeń, rysunków, tekstów i ikon są łatwo dostępne po lewej stronie Tablicy i oznaczone wizualnie.

Możesz organizować swoje tablice, wyświetlać ostatnie aktualizacje i filtrować tablice za pomocą funkcji paska wyszukiwania Miro. Ogólnie rzecz biorąc, interfejs użytkownika Miro jest prosty, nawet dla początkujących użytkowników cyfrowych tablic .

Lucidchart

Interfejs Lucidchart jest prosty w użyciu, ale wydaje się nieco przestarzały w porównaniu do Miro.

Pod pewnymi względami Lucidchart nadrabia to w inny sposób, w tym potężną funkcją wyszukiwania do sortowania po etykietach, szablony diagramów pokrewieństwa , ostatnia aktywność i komentarze na diagramach.

Projekty w Lucidchart można rozpocząć klikając przycisk nowy. Ta czynność automatycznie da ci możliwość rozpoczęcia od szablonu, ale możesz także wybrać pustą tablicę, jeśli wolisz rozpocząć projekt od zera.

2. Diagramowanie

Najlepsze narzędzia do tworzenia diagramów ułatwiają datę powstania zarówno prostych, jak i złożonych diagramów bez potrzeby korzystania z dodatkowych aplikacji. Miro i Lucidchart dzielą tę funkcję, ale który z nich naprawdę dominuje, jeśli chodzi o diagramy?

Miro

Jeśli trzymasz się planu Free, odczujesz limity Miro w tej kategorii. Aby uzyskać dostęp do bardziej rozbudowanej biblioteki kształtów i łączników oraz zaawansowanych narzędzi do tworzenia diagramów, będziesz zmuszony przejść na jedną z płatnych subskrypcji Miro.

Lucidchart

Lucidchart przebija Miro pod względem funkcji tworzenia diagramów. Lucidchart nie tylko rozszerza setki kształtów i niestandardową bibliotekę kształtów, ale także daje możliwość połączenia danych na żywo i użycia formatu warunkowego do zrobienia diagramu.

3. Oprogramowanie Tablica

Tablice cyfrowe to narzędzie do współpracy, kreatywne, angażujące i funkcjonalne. Wszystkie rodzaje teamów mogą czerpać korzyści z tego narzędzia, ale ważne jest, aby długo i dokładnie zastanowić się przed zainwestowaniem w jedno oprogramowanie do tablic, ponieważ każde narzędzie może być bardzo różne. A więc, do zrobienia, gdzie Miro i Lucidchart mieszczą się w spektrum wirtualnych tablic?

Miro

Miro jest jednym z wiodących narzędzi branżowych, jeśli chodzi o oprogramowanie do tablic. Wyróżnia się w tej kategorii dzięki intuicyjnemu i prostemu interfejsowi, który umożliwia również współpracę - niezbędny element tablicy!

Miro umożliwia osadzanie notatek, obrazów, wideo, połączonych plików i plików PDF, ale jego najważniejszą funkcją jest możliwość prowadzenia wideokonferencji i czatów wideo.

Lucidchart

Z drugiej strony, Lucidchart jest przede wszystkim narzędziem do tworzenia diagramów, a dopiero w drugiej kolejności narzędziem do tworzenia tablic, co sprawia, że korzystanie z tablicy online jest mniej płynne niż w przypadku Miro.

Podobnie jak w przypadku cyfrowej tablicy, na kanwie Lucidchart można osadzać obrazy, wideo i dokumenty. Ponadto, możesz połączyć swoje wizualizacje z danymi na żywo - coś, czego brakuje Miro. Lucidchart ma również funkcję czatu na żywo, ale w przeciwieństwie do Miro, nie ma wbudowanych wideokonferencji.

4. Integracje

Idealne oprogramowanie pomoże ci zredukować stos technologiczny i zintegruje się z innymi narzędziami pracy, aby usprawnić procesy. Miro i Lucidchart integrują się z mnóstwem podstawowych integracji z głównymi narzędziami, w tym Google Suite, Microsoft Office, Slack, Salesforce, Jira i nie tylko.

Jeśli chodzi o integracje, Lucidchart i Miro dzielą koronę. 👑

Miro vs. Lucidchart na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują na Miro Vs. Lucidchart. Podczas wyszukiwania Miro vs Lucidchart na Reddit wielu użytkowników zgadza się, że elastyczność Lucidchart jest trudna do pobicia:

"Po drugie. LucidChart to świetne narzędzie i bardzo elastyczne do różnych zastosowań"

Inni Użytkownicy Reddit notatka, że Miro jest świetną opcją dla mniejszych Teams:

"Miro jest świetne nawet w wersji Free, jeśli masz mały team, któremu chcesz udostępniać..."

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Miro i Lucidchart

Podczas gdy Lucidchart i Miro mają zaawansowane funkcje, które pomogły im wspiąć się po drabinie tablic, nie są to porównania jeden do jednego i służą każdemu przypadkowi użycia w inny sposób.

Tak więc, jeśli idziesz na kompromis, jakie jest prawdziwe rozwiązanie do tworzenia tablic i diagramów?

Podpowiemy - jest to ClickUp . 😎

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności dla Twojego zespołu do tworzenia i zarządzania wirtualnymi tablicami, diagramy cyklu pracy i schematy organizacyjne. Teams każdej wielkości i z każdej branży polegają na ClickUp w zakresie rozwiązań typu "od ściany do ściany" z jego bogatemu zestawowi funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb i możliwość centralizacji pracy w różnych aplikacjach w jeden obszar roboczy.

Przyjrzyjmy się bliżej tym funkcjom. 🧭

1. Tablice

Konwertuj swoje pomysły na zadania w ramach funkcji ClickUp Tablica Tablice ClickUp zachęć swój zespół do kreatywności i pozwól mu współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy ułatwiając sesję burzy mózgów , przeglądanie postępów w projekcie lub aktualizowanie mapy drogowej, Tablica pozwoli Ci szybciej realizować swoje pomysły dzięki połączeniu ich z cyklem pracy bezpośrednio z tablicy.

Dzięki ClickUp Whiteboards możesz osadzać przyciągające wzrok notatki, obrazy, teksty, wideo i wiele więcej! Dodatkowo, komunikacja jest łatwiejsza dzięki Czat w aplikacji ClickUp funkcje, kursory na żywo i opcje udostępniania .

Ale to, co naprawdę wyróżnia ClickUp Whiteboards, to fakt, że jest to jedyne narzędzie na rynku z możliwością przekształcenia dowolnego kształtu na tablicy w zadanie, które można wykonać. 🙌🏼

2. ClickUp Mindmaps

Burza mózgów i rysowanie dowolnych map myśli w trybie pustym w ClickUp Mapy myśli w ClickUp są doskonałym narzędziem do tworzenia swobodnych formularzy lub diagramów zorientowanych na zadania w celu wizualizacji cyklu pracy w projekcie, nowych procesów lub złożonych pomysłów.

Możesz wybrać pomiędzy trybem zadania lub pustym, aby zbudować swoją mapę myśli od podstaw, dodając węzły, zadania i połączenia bezpośrednio do kanwy, aby uzyskać natychmiastowy kontekst - nawet na pierwszy rzut oka.

Dzięki ClickUp masz pełną kontrolę nad kolorami, kształtami i łącznikami w swojej mapie myśli i możesz edytować ten sam diagram wraz ze swoim zespołem bez nakładania się w dowolnym momencie.

3. Gotowe szablony diagramów Biblioteka szablonów ClickUp jest naprawdę niezrównana, z setkami gotowych, konfigurowalnych szablonów diagramów dla każdego przypadku użycia, aby Twój zespół mógł szybciej rozpocząć pracę, jednocześnie wykorzystując funkcje ClickUp w pełnym zakresie.

Szablon drzewa decyzyjnego ClickUp jest idealnym narzędziem do szybkiej oceny każdej ścieżki i potencjalnego wyniku

Niezależnie od tego, czy tworzenie diagramu pokrewieństwa , drzewo decyzyjne lub prosta mapa myśli clickUp nieustannie tworzy nowe i elastyczne sposoby na zwiększenie wydajności w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Szablon Affinity Diagram firmy ClickUp oferuje ustrukturyzowane podejście do organizowania pomysłów i spostrzeżeń, ułatwiając dogłębne dyskusje i sesje burzy mózgów

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje rozszerzenie Free Forever Plan z kilkoma funkcjami premium i płatnymi planami, które skalują się wraz z rozwojem zespołu. Oto zestawienie:

Free Forever Plan : Twoje pierwsze trzy Tablice, Mapy Myśli, nieograniczona liczba zadań, nieograniczona liczba członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej

: Twoje pierwsze trzy Tablice, Mapy Myśli, nieograniczona liczba zadań, nieograniczona liczba członków, 100 MB przestrzeni dyskowej i więcej Unlimited (7 USD na członka, miesięcznie) : Bardziej zaawansowane widoki projektów, nieograniczona przestrzeń dyskowa, nielimitowane integracje, nielimitowane pulpity, raportowanie Agile i nie tylko

: Bardziej zaawansowane widoki projektów, nieograniczona przestrzeń dyskowa, nielimitowane integracje, nielimitowane pulpity, raportowanie Agile i nie tylko Business ($12 za członka, miesięcznie) : Google SSO, nielimitowane Teamsy, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i więcej

: Google SSO, nielimitowane Teamsy, niestandardowe eksportowanie, zaawansowane udostępnianie publiczne, zaawansowane automatyzacje i więcej Enterprise Plan ()skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen): Biała etykieta, API Enterprise, onboarding z przewodnikiem, dedykowany Success Manager

Diagramy, tablice i setki narzędzi funkcji

Miro i. Lucidchart mają wiele zwycięskich cech, ale prawdziwy mistrz wychodzi prosto z lewego pola - ClickUp!

Zamiast wybierać między oprogramowaniem do tworzenia tablic a narzędziem do tworzenia diagramów, zainwestuj w platformę wydajności, która oferuje funkcje obu tych narzędzi - i wiele więcej - bez polegania na podstawowych integracjach.

Zwiększ współpracę, wydajność, kreatywność i wiele więcej dzięki dynamicznej liście funkcji i bogatym planom cenowym ClickUp.

Dostęp do Tablic, Map Myśli, setek szablonów, ponad 1000 integracji i wiele więcej, gdy