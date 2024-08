Lucidchart vs Visio: Które narzędzie do tworzenia diagramów będzie lepsze w 2024 roku?

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, właścicielem firmy, czy poważnie zorganizowanym studentem, czasami najlepiej jest zrobić małą burzę mózgów przed wykonaniem pomysłu. Dawniej największe umysły świata zapisywały swoje pomysły na serwetkach - dziś korzystają z narzędzi do tworzenia diagramów.

Ale zamiast tworzyć diagramy w staromodnym szkicowniku, możesz współpracować z innymi osobami za pomocą platformy do tworzenia diagramów w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie do tworzenia diagramów umożliwia przeprowadzanie burzy mózgów na temat pomysłów na produkty, tworzenie map schematów organizacyjnych i wizualizację danych samodzielnie lub z grupą osób. Jedynym limitem jest wyobraźnia. ✨

Jeśli szukasz najlepszego narzędzia do tworzenia diagramów, być może zawęziłeś swoje poszukiwania do Lucidchart i Visio. Opcje te są popularne wśród użytkowników indywidualnych i firm z sektora Enterprise, ale mają swoje wady i zalety.

W tym przewodniku przedstawimy szczegółowy przegląd przeciągania liny między Visio a Lucidchart. Dowiedz się o ich głównych funkcjach, cenach i różnicach między tymi dwiema platformami, aby znaleźć odpowiednią opcję dla swojej sytuacji.

Aha, zdradzimy też solidną alternatywę dla Lucidchart i Visio, która sprawi, że będziesz skakać z radości. Do dzieła! 🕺

Co to jest Lucidchart?

Via LucidchartLucidchart to aplikacja do tworzenia diagramów oparta wyłącznie na sieci. Lucidchart został zaprojektowany specjalnie dla współpracy w czasie rzeczywistym co pozwala nawet największym Teams na wizualizację złożonych pomysłów w jednym miejscu. Jeśli musisz zebrać duży zespół na tej samej stronie, Lucidchart pozwala wszystkim wskoczyć i edytować diagram w tym samym czasie.

Teams używają Lucidchart do:

Budowania map procesów

Tworzenia map podróży użytkowników

Organizowania teamów

Określania przepływów danych

Diagramy UML

To narzędzie typu "przeciągnij i upuść" jest również wyposażone w przyjazny dla użytkownika format warunkowy, dzięki czemu można szybko tworzyć zaawansowane grafiki.

Użytkownicy komputerów Mac i Linux uwielbiają Lucidchart, ponieważ działa on w chmurze. Oprogramowanie to znane jest z kompatybilności z niemal każdym urządzeniem (w tym Androidem) lub systemem operacyjnym.

Funkcje Lucidchart

Porównując Lucidchart z Visio, ważne jest, aby określić, co otrzymujemy za te pieniądze. Oto najbardziej atrakcyjne funkcje Lucidchart.

Zdalne współautorstwo

W przypadku braku dosłownej tablicy, Lucidchart jest świetną opcją dla zdalnych teamów potrzebujących narzędzie do tworzenia tablic . Ale jest to również świetna opcja dla studentów planujących wspólną prezentację, zwłaszcza jeśli nie chcesz wędrować po całym kampusie, aby spotkać się ze swoją grupą.

Niezależnie od przypadku użycia, funkcja zdalnego współautorstwa Lucidchart oznacza, że wszyscy jednocześnie współpracują nad tą samą grafiką. Obejmuje ona czat w edytorze, w którym wszyscy udostępniają swoje przemyślenia, a także sekcję komentarzy, w której można oznaczać członków zespołu.

bonus:_ *UML Diagram Software* _!**_

Funkcja kursora współpracy w Lucidchart podświetla wszystkich w pliku w czasie rzeczywistym

Co więcej, Lucidchart ma również kursory współpracy, dzięki czemu można zobaczyć, kto jest gdzie w Lucidchart.

Kontekstualizacja danych

Nie ma potrzeby kopiowania i wklejania danych do Lucidchart. Umożliwia on połączenie źródeł danych i metryk z platformą w celu szybkiego tworzenia wykresów z dużą ilością danych.

Wystarczy ustawić połączenie danych, aby podłączyć je ręcznie. Lub, jeśli się spieszysz, pozwól narzędziu do automatycznej wizualizacji Lucidchart połączyć wszystko za Ciebie.

Przechowywanie dokumentów

Dokumentuj swoją wiedzę instytucjonalną zamiast ukrywać ją w skrzynkach odbiorczych e-mail lub na dyskach lokalnych. Lucidchart przechowuje dokumenty i udostępnia je wszystkim w środowisku chmury w czasie rzeczywistym. To jedno scentralizowane miejsce do zarządzania wszystkimi diagramami i dokumentami.

Nie oznacza to jednak, że każdy może uzyskać dostęp do wszystkich plików Lucid. Administratorzy mogą niestandardowo konfigurować dostęp do konta, więc jeśli chcesz, aby członkowie kadry kierowniczej sesje na Tablicy pod przykrywką, to jest opcja.

Integracje

Dzięki Lucidchart możesz trzymać się swojego obecnego stosu technologicznego. Ta platforma ma konektory dla:

Obszarów roboczych Google, w tym Dysku Google

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Możesz również osadzić dokumenty Lucidchart w technologii, z której już korzysta Twój zespół lub zaimportować pliki do Lucidchart, aby ułatwić współpracę.

Lucidscale

Ta funkcja jest przeznaczona raczej dla osób zajmujących się IT i danymi, ale jeśli to ty, pokochasz Lucidscale. Jest to odgałęzienie Lucidchart, które wizualizuje dane w AWS, Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP). Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu danymi, wizualizuje ona każdy zakamarek Twojego środowiska chmury.

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualnie: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Czym jest Visio?

Via VisioMicrosoft Visio to rozwiązanie do tworzenia diagramów, które istnieje od 1992 roku. Visio można kupić jako samodzielną aplikację, ale jest ona również dostarczana z każdym Microsoft Office 365 subskrypcja komercyjna.

Po zarejestrowaniu się w usłudze Visio uzyskuje się natychmiastowy dostęp do tysięcy szablonów i kształtów z możliwością dostosowania. Jeśli potrzebujesz diagramu, ale nie chcesz tworzyć własnego, po prostu przesuń szablon Visio lub kształt z biblioteki i możesz ruszać na wyścigi.

Visio zawiera funkcje współpracy w czasie rzeczywistym między zatwierdzonymi członkami Teams. Administratorzy kontrolują, kto co widzi, więc platforma jest znana z tego, że jest zarówno prywatna, jak i bezpieczna.

Funkcje Visio

Visio udostępnia wiele podobieństw do Lucidchart jako oprogramowanie do tworzenia schematów blokowych, ale kilka funkcji czyni go wyjątkowym.

Biblioteka kształtów i szablonów

Tworzenie schematów blokowych w programie Visio

Nie potrzeba tu umiejętności projektowania graficznego. Visio jest świetny dla początkujących i wielu użytkowników, ponieważ zawiera 250 000 kształtów w swojej bibliotece, w tym:

Schematy blokowe

Diagramy sieciowe

Schematy organizacyjne

Plany pięter

Procesy biznesowe

Należy jednak pamiętać, że do uzyskania dostępu do kształtów i szablonów premium wymagana jest uaktualniona subskrypcja Visio. Może być konieczne uiszczenie dodatkowej opłaty, jeśli potrzebne są bardziej złożone szablony diagramów, takie jak mapy architektury chmury lub procesy biznesowe.

Źródła danych

Jeśli jesteś istniejącym klientem Microsoft, łatwo jest wprowadzać dane do Visio w celu tworzenia diagramów. Program przenosi dane z programu Excel lub serwera SQL, ale może także automatycznie wygenerować diagram i podłączyć go z powrotem do pliku programu Excel. Gdy funkcje tworzenia diagramów w Excelu nie wystarczają, Visio wypełnia luki.

Integracje

Microsoft dąży do utrzymania rzeczy w swoim środowisku, a my to szanujemy. Obecni użytkownicy Microsoft mogą być pewni, że pliki Visio zostaną bezproblemowo połączone z innymi właściwościami Microsoft, w tym:

Teams

Power BI

Power automatyzacja

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Dostępność

Ustawienia ułatwień dostępu w programie Visio otrzymują od nas ocenę A+. Każda subskrypcja programu Visio zawiera wbudowane funkcje ułatwień dostępu, w tym:

Narrator

Narzędzie do sprawdzania dostępności

Wizualizacje o wysokim kontraście

Jeśli firma jest zaangażowana w kwestie dostępności i integracji, Visio z pewnością sprawi, że diagramy będą bardziej dostępne dla wszystkich.

Aplikacja internetowa i komputerowa

Visio oferuje aplikację internetową dla wszystkich subskrybentów, chociaż ulepszona subskrypcja obejmuje również dostęp do wersji desktopowej.

Podczas gdy wersja internetowa jest zawsze dostępna i aktualna, wersja na pulpit automatycznie generuje wizualizacje ze źródeł danych, takich jak Excel lub Azure.

Jest również idealna dla urządzeń dotykowych, jeśli chcesz rysować palcem zamiast myszką. A jeśli chcesz edytować diagramy offline, jest to dostępne w wersji desktopowej.

Ceny Visio

Plan 1: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Plan 2: $15/miesiąc za użytkownika

Visio vs. Lucidchart: Porównanie funkcji

W starciu Lucidchart vs. Visio trudno jest wyłonić jednoznacznego zwycięzcę. Obie platformy mają swoje wady i zalety, więc wybór najlepszego narzędzia do tworzenia diagramów sprowadza się do celów i preferencji użytkownika.

Zarówno Lucidchart, jak i Visio pozwalają na:

Tworzenie diagramów w intuicyjnym interfejsie użytkownika typu "przeciągnij i upuść"

Współtworzenie diagramów przez autorów w czasie rzeczywistym

Integrację danych z innych źródeł

Zarządzanie dostępem użytkowników

Różnią się one jednak w kilku kluczowych obszarach.

Integracje: Lucidchart integruje się z kilkoma aplikacjami innych firm, podczas gdy Microsoft integruje się tylko z własnymi narzędziami. To w porządku, jeśli jesteś już użytkownikiem Microsoftu, ale jeśli używasz mieszanki różnych technologii, Visio może być bardziej limitujący

Lucidchart integruje się z kilkoma aplikacjami innych firm, podczas gdy Microsoft integruje się tylko z własnymi narzędziami. To w porządku, jeśli jesteś już użytkownikiem Microsoftu, ale jeśli używasz mieszanki różnych technologii, Visio może być bardziej limitujący Pulpit vs. sieć: Lucidchart szczyci się tym, że jest aplikacją komputerową, dzięki czemu można uzyskać do niej dostęp na dowolnym urządzeniu lub platformie. Możesz uzyskać dostęp do Visio w chmurze, więc nie wyrzucaj jeszcze swojego Macbooka. Jeśli jednak chcesz korzystać z bardziej rozbudowanej wersji Visio na pulpit, będziesz potrzebować komputera z systemem Windows

Lucidchart szczyci się tym, że jest aplikacją komputerową, dzięki czemu można uzyskać do niej dostęp na dowolnym urządzeniu lub platformie. Możesz uzyskać dostęp do Visio w chmurze, więc nie wyrzucaj jeszcze swojego Macbooka. Jeśli jednak chcesz korzystać z bardziej rozbudowanej wersji Visio na pulpit, będziesz potrzebować komputera z systemem Windows Dostępność: Lucidchart ma pewne możliwości w zakresie dostępności, ale nie stawia ich na pierwszym planie w takim stopniu jak Visio. Jeśli korzystasz z czytnika ekranu lub innych technologii wspomagających, Visio jest bardziej kompatybilny

Lucidchart ma pewne możliwości w zakresie dostępności, ale nie stawia ich na pierwszym planie w takim stopniu jak Visio. Jeśli korzystasz z czytnika ekranu lub innych technologii wspomagających, Visio jest bardziej kompatybilny Szablony : Visio ma więcej szablonów niż Lucidchart, ale aby uzyskać do nich dostęp, trzeba wykupić droższą subskrypcję

Visio ma więcej szablonów niż Lucidchart, ale aby uzyskać do nich dostęp, trzeba wykupić droższą subskrypcję Cena : Samodzielna subskrypcja Visio jest nieco tańsza niż Lucidchart, choć obie są dość przystępne cenowo. Problem polega na tym, że Visio oferuje ekskluzywne funkcje premium, więc może być konieczne opłacenie konta za 15 $$$a miesięcznie, aby uzyskać dostęp do tego, czego potrzebujesz, co stanowi dwukrotność ceny Lucidchart. Ponieważ Visio jest częścią pakietu Microsoft, być może masz już do niego dostęp, jeśli posiadasz komercyjną subskrypcję Microsoft 365

Jeśli nie masz pewności, które z tych narzędzi do tworzenia schematów blokowych będzie dla Ciebie najlepsze, oto nasze głosowanie oparte na różnych potrzebach.

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Lucidchart vs. Visio

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Przyznajemy, że Lucidchart i Visio mają swoje zalety. Ale tak pomocne, jak te dwie platformy, wciąż nie mogą się równać z naszą platformą wydajności, która łączy wszystkie diagramy, zadania, konwersacje, raportowania i szablony. 🕯️

ClickUp to wyjątkowa platforma typu "wszystko w jednym", która łączy wszystkie dane i narzędzia do współpracy w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między różnymi platformami lub oprogramowaniem - wystarczy zalogować się do ClickUp do zrobienia wszystkiego.

Oczywiście, mamy diagramy, ale ClickUp to znacznie więcej niż narzędzie do tworzenia diagramów. Jeśli wolisz konfigurowalne narzędzia do mapowania procesów, mamy je. Mapy myśli i wykresy Gantta? ClickUp posiada solidna kolekcja gotowych szablonów wykresów aby poważnie usprawnić swój dzień pracy. 🤩

Lepsza burza mózgów dzięki mapom myśli

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys Oprogramowanie do tworzenia map myśli umożliwia wizualizację pomysłu przed jego faktyczną realizacją. Jest to niezbędne w przypadku skomplikowanych projektów lub procesów. W końcu nie chcesz inwestować dużo czasu w pomysł, jeśli później zmienisz zdanie.

Zanim cokolwiek zrobisz, rozrysuj to na mapie za pomocą Mapa myśli ClickUp . Połącz pomysły, zadania i cykle pracy w pulpicie nawigacyjnym ClickUp i przekształć je w gotowe do realizacji projekty za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wszystko można również udostępniać swojemu zespołowi, dzięki czemu możesz przestać grać w etykiety e-mail i skupić swoją energię na dbaniu o biznes.

Mapy myśli ClickUp mogą być oparte na zadaniach lub węzłach:

Zadaniowe: Jeśli masz już swoje zadania podłączone do ClickUp i potrzebujesz tylko określić cykl pracy lub kolejność rzeczy, stwórz mapę myśli opartą na zadaniach. ClickUp ułatwia dodawanie, edytowanie i usuwanie zadań z mapy myśli bez konieczności opuszczania sesji burzy mózgów

Jeśli masz już swoje zadania podłączone do ClickUp i potrzebujesz tylko określić cykl pracy lub kolejność rzeczy, stwórz mapę myśli opartą na zadaniach. ClickUp ułatwia dodawanie, edytowanie i usuwanie zadań z mapy myśli bez konieczności opuszczania sesji burzy mózgów Node-based: Nie wiesz od czego zacząć? Nie ma problemu. Generuj pomysły jako węzły w dokumencie burzy mózgów. Kiedy będziesz zadowolony ze swojej mapy myśli, przekonwertuj węzły na zadania, aby każdy mógł jak najszybciej rozpocząć pracę

Współpracuj wizualnie z Tablicami

Dodawaj kształty, teksty, elementy, a nawet przekształcaj elementy diagramu kołowego w zadania w ClickUp Whiteboards Tablice ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia diagramów. Podobnie jak Lucidchart i Visio, umożliwiamy Twojemu zespołowi współpracę w czasie rzeczywistym. Dodaj więcej kontekstu, przesyłając obrazy, dodając połączone linki lub łącząc zasoby z Tablicami.

Używaj Tablic do:

Sesji burzy mózgów

Tworzenie strategii

Tworzenie schematów

Mapowanie danych

Tworzenie cykli pracy

Tworzenie diagramów kontekstowych

ClickUp to jedyna wirtualna tablica na świecie, która umożliwia tworzenie diagramów i przekształcanie ich w zadania na tym samym ekranie. Jesteśmy tutaj, aby przyspieszyć proces tworzenia pomysłów, abyś mógł przejść do dobrej części: realizacji swoich wielkich pomysłów. 💡

Oszczędzaj czas dzięki szablonom

Zaprezentuj swój diagram rybiej ości, niestandardowo dostosowując jeden z wielu szablonów ClickUp

Nie chodzi o to, by zachwalać nasz własny szablon, ale ClickUp słynie z szablonów. Poważnie. Mamy szablon na prawie wszystko.

Jasne, Lucidchart i Visio oferują szablony do zrobienia diagramów, ale czy mają też szablony do zarządzania agencją, HR, planowania IT lub harmonogramów? Mamy to wszystko, a nawet więcej. Szablony ClickUp skróć czas poświęcany na tworzenie i formatowanie dokumentów. Dzięki ClickUp wrzucasz swoje wspaniałe diagramy i szybko wracasz do pracy. Jak to się ma do łatwości użytkowania?

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Połącz wszystko w ClickUp

Jeśli chodzi o Lucidchart vs. Visio, obie są popularnymi opcjami do tworzenia diagramów w czasie rzeczywistym. Ale nawet w przypadku tych platform, użytkownik przeskakuje pomiędzy zarządzanie zadaniami oprogramowanie, czaty zespołowe i dokumentacja. Dla nas brzmi to dość gorączkowo.

Skończ z tym szaleństwem i przenieś całą swoją pracę (i mamy na myśli wszystko) w jedno miejsce dzięki ClickUp. Oszczędzaj czas dzięki intuicyjnemu ustawieniu, które ciężko pracuje, abyś Ty nie musiał. 🌻

Nie jesteś przekonany? Wypróbuj sam. Stwórz obszar roboczy ClickUp już teraz -it's Free forever!