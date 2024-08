10 darmowych szablonów formularzy zamówień w Excelu i ClickUp

Jeśli Twój Business regularnie zamawia lub realizuje zamówienia, nie trać energii na tworzenie nowych formularzy zamówień za każdym razem. Usprawnij proces tworzenia zamówień dzięki darmowym szablonom formularzy zamówień dostosowanym do konkretnych potrzeb Twojej firmy, niezależnie od tego, czy zamawiasz materiały biurowe, czy realizujesz zamówienia klientów.

Najlepsze szablony formularzy zamówień pozwalają zaoszczędzić cenny czas, który można lepiej spożytkować na zwiększanie przychodów i tworzenie większej liczby zamówień. Do zrobienia tego właśnie służą te szablony!

Czym jest szablon formularza zamówienia?

Szablon formularza zamówienia to standardowy formularz, który można szybko wypełnić za każdym razem, gdy trzeba utworzyć nowe zamówienie. Istnieją dwa główne typy:

Szablony zamówień , których można użyć do utworzenia nowego zamówienia dla dostawcy w celu pozyskania materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności

, których można użyć do utworzenia nowego zamówienia dla dostawcy w celu pozyskania materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności Szablony realizacji, których można użyć do śledzenia procesu od przyjęcia i pakowania do dostawy

Zastosowania szablonów nie kończą się na szablonach zamówień. Możesz znaleźć szablony do wszystkiego, od zleceń zmian remontowych po zamówienia na gadżety. Możesz nawet połączyć szablony formularzy zamówień z narzędziami do śledzenia sprzedaży, aby śledzić szerszy obraz.

Niezależnie od wybranych formularzy zamówień, kluczem jest prostota. Kreator formularzy pomaga w standaryzacji zamówień zarządzanie w celu uproszczenia biznesu i codziennych operacji .

Co składa się na dobry szablon formularza zamówienia?

Ponieważ wiele firm pracuje z zamówieniami, można znaleźć wiele szablonów formularzy zamówień, które obiecują usprawnić procesy. Poniższe funkcje pomogą ci wybrać formularz zamówienia, który przyniesie korzyści twoim działaniom:

Przyjazność dla użytkownika: Im łatwiejszy w użyciu jest szablon formularza zamówienia, tym łatwiej będzie zachęcić zespoły do jego przyjęcia

Im łatwiejszy w użyciu jest szablon formularza zamówienia, tym łatwiej będzie zachęcić zespoły do jego przyjęcia Możliwość dostosowania: Twój biznes jest wyjątkowy, więc sprawdź, czy szablon można dostosować, aby zoptymalizować jego wydajność do potrzeb Twojej firmy

Twój biznes jest wyjątkowy, więc sprawdź, czy szablon można dostosować, aby zoptymalizować jego wydajność do potrzeb Twojej firmy Prostota: Prawdopodobnie będziesz musiał regularnie przetwarzać dużą liczbę zamówień, dzięki czemu prosty szablon, który można szybko wypełnić, będzie szczególnie cenny

Prawdopodobnie będziesz musiał regularnie przetwarzać dużą liczbę zamówień, dzięki czemu prosty szablon, który można szybko wypełnić, będzie szczególnie cenny Kodowanie kolorami: Szablony formularzy zamówień, które zawierają wizualne objaśnienia za pomocą kodowania kolorami, aby skierować wzrok czytelnika na ważne szczegóły zamówienia, pomagają wyeliminować błędy użytkownika lub dezorientację

Szablony formularzy zamówień, które zawierają wizualne objaśnienia za pomocą kodowania kolorami, aby skierować wzrok czytelnika na ważne szczegóły zamówienia, pomagają wyeliminować błędy użytkownika lub dezorientację Integracja zarządzania projektami: Nie jest to wymóg, ale integracja formularzy zamówień z oprogramowaniem do przetwarzania płatności online i zbierania płatności online może usprawnić operacje i zwiększyć wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Znalezienie szablonów pasujących do twojej sytuacji i środowiska zmaksymalizuje ich znaczenie dla twojego biznesu.

10 szablonów formularzy zamówień do wykorzystania w 2024 roku

1. Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp

Z szablonem Szablon formularza zamówienia produktu ClickUp , możesz łatwo śledzić swoje zamówienia od momentu ich złożenia do realizacji. Ten podstawowy szablon formularza zamówienia zapewnia przegląd każdej sceny w procesie zamawiania, w tym:

Zamówione

Zapakowane

W transporcie

Dostarczone

Zrealizowane

Ale to dopiero początek. Do każdego zamówienia można dodać pola niestandardowe, takie jak numer śledzenia, łączna cena oraz nazwa, typ i ilość produktu. Pola te można wykorzystać do generowania raportów pokazujących trendy.

Możesz nawet korzystać z etykiet obsługi klienta, takich jak problemy z zamówieniami, oraz niestandardowej funkcji komentarzy dla zwrotów i ponownych zamówień - zautomatyzowane śledzenie dni od zamówienia pomaga utrzymać wszystko w płynnym ruchu.

A oto najważniejsze: w widoku formularza klienci mogą przesyłać swoje zamówienia ze wszystkimi potrzebnymi szczegółami, automatycznie wypełniając widok śledzenia. Ta integracja gwarantuje, że nie przegapisz żadnego nowo złożonego zamówienia, zachowując centralne miejsce dla wszystkich istotnych informacji.

2. Szablon zamówienia zakupu i inwentaryzacji ClickUp

Szablon zamówienia zakupu i inwentaryzacji ClickUp

Jeśli chcesz śledzić zamówienia składane u dostawców, szablon Szablon zamówień i inwentaryzacji ClickUp jest formularzem zamówień online. Dzięki niemu możesz zarządzać zasobami swojej firmy, w tym bieżącymi zapasami i zamówieniami w celu ich uzupełnienia.

Moduł śledzenia stanów magazynowych zawiera dwie listy umożliwiające śledzenie stanu zapasów dla klientów. Możesz nadać elementom niestandardowe etykiety powiadomień, aby otrzymywać alerty o niskim stanie zapasów lub po prostu sortować według ilości, aby uzyskać przegląd poziomów zapasów.

Ale to widok procesu zamówienia sprawia, że szablon ten błyszczy. Jest on wstępnie ustawiony z pięcioma kolumnami:

Do zamówienia

Zamówione

W tranzycie

Dostarczone

W magazynie

Możesz dodać kategorię produktu, indywidualne ID produktu i głównego dostawcę dla każdego elementu i przenosić je przez łańcuch dostaw wraz ze zmianą statusu zamówienia. Szablon wykorzystuje te pola do aktualizacji listy zapasów, aby utrzymać dokładny poziom zapasów.

3. ClickUp Formularz zlecenia zmiany dla szablonu renowacji

ClickUp Formularz zlecenia zmiany dla szablonu renowacji

Wiele Business, zwłaszcza większych firm wykonawczych, konsekwentnie zarządza rozległymi projektami z ciągle zmieniającymi się zamówieniami. The Szablon Formularza Zlecenia Zmiany ClickUp Renowacje pomaga śledzić nawet najbardziej złożone wnioski.

Prosty formularz zlecenia zmiany umożliwia wykonawcom i niestandardowym klientom wnioskowanie o zmiany w projekcie. Pola takie jak powód zmiany, wpływ i lokalizacja projektu dodają kontekst, a ty możesz dodać pola danych, takie jak oryginalny ID umowy, nowy okres obowiązywania umowy i nowa cena.

Zlecenie zmiany przepływa następnie do listy Change Orders Overview, automatycznie sortowanej według nowych zleceń, zleceń w przeglądzie i zleceń odrzuconych, gdzie można przypisać oś czasu, właścicieli i inne szczegóły. Następnie można sortować według priorytetu lub statusu, aby uzyskać przegląd wszystkich najważniejszych decyzji dotyczących projektu.

Ten szablon formularza zamówienia działa najlepiej, gdy używasz ClickUp jako swojego CRM dla produkcji ponieważ można dołączyć zadania i zlecenia zmian do większych projektów budowlanych w systemie, tworząc jedno źródło prawdy i przegląd projektu dla swojego zespołu.

4. Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp

Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp

Żaden biznes nie może działać efektywnie bez stałego strumienia dostaw, w tym materiałów biurowych, mebli, narzędzi lub innych standardowych elementów, które stanowią podstawę codziennych procesów zarządzania.

Szablon Szablon formularza zamówienia dostawy ClickUp to niestandardowy kreator formularzy usprawniający zamawianie i ponowne zamawianie materiałów eksploatacyjnych dla Twojej organizacji.

Zacznij od Formularza Zamówienia Dostaw poprzez zakończenie takich informacji jak:

Rodzaj dostawy

Wnioskodawca (z informacjami kontaktowymi)

Dostawca (z informacjami kontaktowymi)

Dział

Notatki

Następnie przeprowadź każde zamówienie przez proces zatwierdzania, który również możesz zaznaczyć w szablonie. Każde nowe żądanie przesłane za pośrednictwem formularza zamówienia automatycznie wypełnia listę nowych zamówień, ale można je sortować według działów i śledzić zamówienia w procesie aż do realizacji.

Czy nie wszyscy chcielibyśmy, aby zamawianie materiałów eksploatacyjnych było trochę mniej kłopotliwe? Dzięki temu szablonowi formularza zamówienia może to być możliwe.

5. Szablon formularza zamówienia plików cookie ClickUp

Szablon formularza zamówienia plików cookie ClickUp

Przygotowaliśmy dla Ciebie pyszny szablon. Chociaż zaprojektowaliśmy go z myślą o ciasteczkach, nie oznacza to, że Szablon formularza zamówienia ciasteczek ClickUp jest przeznaczony tylko dla tego przypadku użycia. Wręcz przeciwnie, jego uproszczona prostota oferuje różne korzyści dla dowolnej liczby Business i branż, niezależnie od tego, czy wysyłasz niestandardowe koszulki za pomocą formularza zamówienia koszulki, czy żonglujesz zamówieniami na druk za pomocą formularza zamówienia fotografii.

Podobnie jak w przypadku wielu szablonów wzmiankowanych w tym przewodniku, zaczyna się to od formularza zamówienia. Niestandardowe pola formularza, takie jak smak ciasteczek, adres dostawy, data rozpoczęcia dostawy i ilość, dają podstawy do rozpoczęcia realizacji zamówienia.

Stamtąd zaprzyjaźnisz się z Tablicą przetwarzania zamówień, która pomaga śledzić sceny, przez które musi przejść każde nowe zamówienie. Pokochasz też bazę danych zamówień ciasteczek, która zawiera listę wszystkich otrzymanych zamówień według smaku ciasteczek w prostym, wizualnym arkuszu kalkulacyjnym.

Jeśli to jest to, do zrobienia dla ciasteczek, wyobraź sobie, co ten szablon może zrobić dla innych produktów. Kilka prostych zmian, takich jak zmiana smaku produktu na kolor koszulki w formularzu zamówienia koszulki, i można go użyć w każdym biznesie obejmującym wiele produktów, aby usprawnić proces składania zamówień.

6. Folder realizacji zamówień ClickUp

Folder realizacji zamówień ClickUp

Zoptymalizowany pod kątem e-commerce business, szablon Szablon realizacji zamówień ClickUp zapewnia terminową wysyłkę wszystkich nowych zamówień dzięki usprawnionemu cyklowi pracy, który minimalizuje straty czasu.

Proces rozpoczyna się od czterech niestandardowych statusów: Otwarte, W trakcie realizacji, W magazynie i Poza magazynem, aby łatwo przenosić zamówienia przez proces. Pola niestandardowe, takie jak jednostka kosztu i ilość zamówienia, ułatwiają kategoryzację poszczególnych zamówień.

Dodawaj nowe zamówienia do przeglądu za pomocą formularza zamówienia, a następnie przeglądaj widok ogólny za pomocą widoku tablicy i listy. Zaawansowane widoki, takie jak Zapotrzebowanie na wydajność, pozwalają analizować trendy i utrzymywać zapasy na odpowiednim poziomie.

E-commerce to nie jedyne potencjalne zastosowanie tego szablonu. Przydaje się on za każdym razem, gdy trzeba zarządzać procesem realizacji zamówień. A ponieważ znajduje się on w oprogramowaniu ClickUp, możesz zintegrować ten darmowy szablon z innymi procesami, takimi jak szablony do planowania kont lub bezpieczne formularze zamówień online w Twojej witrynie.

7. Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp

Szablon zamówień na gadżety firmowe ClickUp

Niezależnie od tego, czy chcesz rozdawać gadżety i prezenty dla wewnętrznego morale, czy jako upominki dla klientów, elementy promocyjne są kluczowym elementem strategii marketingowej i HR dla większości organizacji. The Szablon zamówień na firmowe gadżety ClickUp zapewnia, że gdy Twój Business potrzebuje więcej gadżetów, proces zamawiania pozostaje prosty, niezależnie od tego, czy potrzebujesz formularza zamówienia koszulki, czy formularza zamówienia markowej papeterii.

Ten prosty przegląd tabel kategoryzuje zamówienia na gadżety na nowe, oczekujące na dostawę, gotowe do wysyłki i wysłane. Dla każdego wiersza można określić nazwę klienta, rozmiar zespołu i dane kontaktowe, a także zmienne, takie jak termin realizacji, cena za element i ilość.

Poza tymi podstawowymi informacjami, możesz użyć oznaczonych kolorami pól formularza, takich jak informacje o płatności i partnerze wysyłkowym, do zaawansowanej analizy. Po umieszczeniu tych zmiennych widok listy potrzebnych płatności pomaga zrozumieć, gdzie należy podjąć działania następcze w celu uzyskania bieżących przychodów.

8. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

W przypadku większych, bardziej zorientowanych na proces operacji sprzedaży, szablon Szablon ClickUp Sales Tracker jest właśnie tym, czego potrzebuje Twój Business, aby pozostać zorganizowanym.

Szablon ten śledzi i analizuje proces sprzedaży na poziomie poszczególnych zamówień w trzech widokach:

Widok Sales Tracker pokazuje każdy z produktów uporządkowany według miesiąca, w tym zmienne takie jak typ produktu, koszt jednostkowy, cena jednostkowa, koszt wysyłki, marża zysku, liczba zwrotów i cel zysku

pokazuje każdy z produktów uporządkowany według miesiąca, w tym zmienne takie jak typ produktu, koszt jednostkowy, cena jednostkowa, koszt wysyłki, marża zysku, liczba zwrotów i cel zysku Widok Status sprzedaży według produktu koncentruje się na każdym produkcie, zapewniając lepszy wgląd w to, gdzie twój zespół realizuje cele, a gdzie potrzebujesz więcej wysiłków sprzedażowych

koncentruje się na każdym produkcie, zapewniając lepszy wgląd w to, gdzie twój zespół realizuje cele, a gdzie potrzebujesz więcej wysiłków sprzedażowych Widok wolumenu sprzedaży na miesiąc skupia się na ogólnej sprzedaży i zyskach z poszczególnych produktów, zapewniając ogólny przegląd wydajności zespołu sprzedaży

Dzięki temu wielowarstwowemu przeglądowi można uzyskać cenne informacje na temat sprzedaży które pomogą w podejmowaniu decyzji . Fakt, że podwaja się jako szablon raportowania sprzedaży jest miłym dodatkiem.

9. Szablon formularza płatności ClickUp

Szablon formularza płatności ClickUp

Szablon Szablon formularza płatności ClickUp pomaga załączyć ważne informacje do każdego otrzymanego zamówienia w przypadku płatności osobistych i online, ułatwiając zrozumienie, które zamówienia zostały już przetworzone, a które nadal wymagają dalszych działań w celu uzyskania przychodów.

Standardowy przypadek użycia szablonu koncentruje się na biletach na wydarzenia, ale kilka szybkich dostosowań pozwala na jego równie dobrą funkcję w każdej branży.

Domyślny widok koncentruje się na kategoriach produktów, a następnie zawiera listę danych kontaktowych każdego zamówienia, typ płatności i status otrzymania płatności. Z tego miejsca można przypisać członków zespołu do działań następczych i terminów, a nawet załączyć pokwitowania w celu śledzenia płatności fizycznych i online.

10. Szablon formularza zamówienia Excel by ExcelTemplates

Via ExcelTemplates Jeśli szukasz szablonu Excel do śledzenia i realizacji zamówień, ExcelTemplates's Excel Order Form Template może Ci pomóc. Jest to statyczna alternatywa dla Formularze Google oraz niektóre ze wzmiankowanych szablonów ClickUp, które pomogą Ci ustandaryzować sposób składania i realizacji zamówień dla Twojego Businessu.

Zawiera podstawowy branding na górze, a następnie informacje takie jak adres wysyłki i pozycje dla każdego elementu zamówienia. Kolumny z kosztami podsumowują całkowitą cenę, zapewniając przegląd i ułatwiając sprzedawcy realizację zamówienia.

Przygotuj się na zamówienia i zoptymalizuj swoje procesy dzięki ClickUp

Bądźmy szczerzy: musisz realizować i zamawiać zamówienia z szablonem lub bez niego. Pytanie brzmi: w jakim stopniu wybrany szablon przyniesie korzyści Twojemu Businessowi?

Szablony oferują wiele korzyści, ale ich największą zaletą jest to, że można je zintegrować bezpośrednio z platformą do zarządzania pracą.

Rozważmy na przykład możliwość zintegrowania szablonów zamówień z platformą oprogramowaniem do zarządzania leadami . Teraz Twój zespół sprzedaży może łatwo wprowadzić pierwsze zamówienie nowo przekonwertowanego leada.

Możesz też rozważyć połączenie indywidualnych zamówień i śledzenia zamówień z oprogramowaniem OKR. Teraz możesz oprzeć swoje cele sprzedażowe na namacalnych wynikach, aby uczynić je bardziej skutecznymi i realistycznymi.

I tu właśnie wkracza ClickUp. Jako narzędzie zaprojektowane do zarządzania całym cyklem pracy, oferujemy nie tylko zarządzanie leadami czy projektami. Nie jesteśmy tylko platformą do ustawienia celów. Oferujemy to wszystko i jeszcze więcej - w tym możliwość ustawienia szablonów zamówień bezpośrednio na platformie.

A co najlepsze, oferujemy szablony na wszystkich poziomach, w tym w naszym planie Free Forever. Nie wierzysz nam? Stwórz swoje darmowe konto ClickUp , a następnie zainstaluj dowolny szablon z tego przewodnika, klikając połączony z nim link!