10 najlepszych CRM dla produkcji w 2024 roku (recenzje i ceny)

Jeśli działasz w branży produkcyjnej i szukasz systemu CRM, który usprawni Twoje procesy i poszerzy bazę klientów, nie musisz już dłużej szukać. Zebraliśmy listę wyjątkowego oprogramowania i narzędzi CRM dla branży produkcyjnej, które pomogą Ci w zarządzaniu kluczowymi relacjami i zwiększeniu sprzedaży, usprawnieniu procesów i optymalizacja operacji.

Na tym blogu wybraliśmy dziesięć najlepszych rozwiązań CRM dla branży produkcyjnej w oparciu o ich ceny, funkcje, obsługę klienta i ogólną wydajność w zakresie zarządzania kluczowymi relacjami i optymalizacji operacji. Te najwyżej oceniane rozwiązania są pełne funkcji, od potężnych analiz po konfigurowalne platformy, które pomogą Ci wyprzedzić konkurencję.

Zanurzmy się więc od razu!

Co składa się na dobry CRM dla branży produkcyjnej?

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym funkcjom, które sprawiają, że oprogramowanie CRM dla branży produkcyjnej jest doskonałe. Najlepsze narzędzia powinny zapewniać następujące funkcje:

Analityka i raportowanie : Kompleksowe możliwości zarządzania powiązaniami z klientami z konfigurowalnymi pulpitami z solidnymi funkcjami raportowania, które zapewniają wgląd w kluczowe wskaźniki wydajności, aby pomóc w przewidywaniu przyszłej sprzedaży i podejmowaniu bardziej świadomych decyzji biznesowych

: SolidnaSystem CRM powinien oferować niestandardowe opcje, które pozwalają producentom budować cykle pracy, które wspierają ich potrzeby i preferencje, a także dają im elastyczność w dostosowywaniu platformy w miarę rozwoju ich zespołu i skali działalności

: Automatyzacja pozyskiwania leadów i zarządzania nimiprocesy pielęgnacyjne dla niestandardowego dotarcia do klienta *Automatyzacja cyklu pracy i zarządzanie zamówieniami: Automatyzacja sprzedaży i marketingu, śledzenie zamówień i procesy obsługi klienta

: Łatwy w użyciu interfejs ułatwiający przyjęcie przez użytkowników ioszczędność czasu i zasobów *Mobilny i zdalny dostęp: Wybierz system CRM, do którego można uzyskać dostęp za pomocą aplikacji mobilnej. Umożliwia to przedstawicielom handlowym, menedżerom i innym kluczowym interesariuszom widok aktualizacji, dostęp do danych klientów i nie tylko, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca

: Elastyczne opcje cenowe dla firm produkcyjnych każdej wielkości

10 najlepszych CRM dla firm produkcyjnych w 2024 roku

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją oraz śledź interakcje z klientami w ClickUp z dowolnego urządzenia ClickUp jest skutecznym narzędziem CRM które podwaja się jako rozwiązanie do zarządzania projektami dla każdego rodzaju biznesu, zespołu i przypadku użycia, w tym aplikacja do zarządzania sprzedażą i CRM dla produkcji.

Platforma oferuje solidne funkcje, które pomagają w zarządzanie leadami raportowanie i analityka, prognoza sprzedaży i wiele więcej. Co najważniejsze, jego wysoka elastyczność pozwala użytkownikom na niestandardowe dostosowanie platformy do ich specyficznych potrzeb biznesowych.

Korzystając z ClickUp jako oprogramowania CRM dla producentów, można uporządkować i łatwo udostępnić wszystkie informacje o klientach, jednocześnie usprawniając proces sprzedaży i poprawiając współpracę między zespołem sprzedaży i innymi działami w całej organizacji.

ClickUp najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma z setkami elastycznych i intuicyjnych funkcji zarządzania projektami

Wybór spośród ponad 15 niestandardowych widoków, w tym widoku listy, w którym można utworzyć niestandardowy produkcyjny CRM, który pasuje do unikalnych potrzeb biznesowych i preferencji dotyczących cyklu pracy

TworzeniePola niestandardowe które pasują do konkretnych potrzeb Twojego biznesu produkcyjnego, aby ważne informacje były zawsze widoczne

Uzyskaj raportowanie w czasie rzeczywistym i zaawansowaną analitykę dziękiniestandardowym pulpitom* Ustaw niestandardowe statusy, aby dodawać różne sceny do projektów i tworzyć usprawnione cykle pracy

Korzystaj z etykiet, aby organizować kontakty i klientów według lokalizacji, branży lub innych istotnych kategorii

Automatyzacja cyklu pracy za pomocą gotowych i niestandardowych automatyzacji

Usprawnij swój cykl pracy poprzez integrację ClickUp z ponad 1000 narzędzi do pracy

Aplikacja mobilna do pracy zdalnej

PORADA PRO Dowiedz się, jak stworzyć swój własny CRM w ClickUp , zobacz przykłady i przypadki użycia CRM i użyj Szablony CRM firmy ClickUp aby pomóc Ci zacząć.

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever Plan : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 5 USD/miesiąc za użytkownika

: 5 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen ### 2. Thryv

Zarządzanie interakcjami z klientami, prowadzenie kampanie marketingowe z e-mail marketingiem i nie tylko z Thryv Thryv to kompleksowy CRM dla producentów, który oferuje kluczowe funkcje, takie jak planowanie spotkań, przetwarzanie płatności i e-mail marketing. Integruje się również z popularnymi platformami, takimi jak QuickBooks i Outlook, aby skutecznie zarządzać Businessem z jednego miejsca.

Najlepsze funkcje Thryv

Zintegrowane umawianie spotkańplanowanie dla produkcji* Możliwości przetwarzania płatności

Funkcje e-mail marketingu

Solidne narzędzia do zarządzania niestandardowymi interakcjami z klientami

Limity Thryv

Aplikacja mobilna może zawierać błędy

Ograniczone opcje niestandardowe w porównaniu do innych CRM-ów

Brak wbudowanej funkcji dzwonienia

Ceny Thryv

Start : $45/miesiąc

: $45/miesiąc Essential : $95/miesiąc

: $95/miesiąc Professional : 195 USD/miesiąc

: 195 USD/miesiąc Kontakt w sprawie cen dla przedsiębiorstw

3. FreeAgent CRM

Rejestruj e-maile, rozmowy, spotkania i nie tylko dzięki FreeAgent CRM FreeAgent CRM to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania relacjami z klientami przeznaczone dla małych Business. To oprogramowanie CRM zawiera funkcje zarządzania rurociągami, śledzenia potencjalnych klientów i kompleksowego raportowania, co czyni go godnym uwagi CRM dla produkcji. Platforma jest intuicyjna i prosta, co czyni ją doskonałą opcją dla firm produkcyjnych poszukujących prostego CRM.

Najlepsze funkcje FreeAgent CRM

Automatyzacja zarządzania potencjalnymi klientami

Intuicyjne zarządzanie pipeline'ami

Konfigurowalne zarządzanie kontaktami

Łatwy w użyciu

Limity FreeAgent CRM

Limit integracji

Możliwości raportowania nie są tak zaawansowane jak w innych CRM-ach

Brak aplikacji mobilnej do pracy zdalnej

Ceny CRM FreeAgent

Starter : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Professional : $29/miesiąc/użytkownika

: $29/miesiąc/użytkownika Enterprise: $99/miesiąc/użytkownik

4. HubSpot CRM

Zarządzanie kontaktami, sprzedażą, pipeline'em, marketingiem cyfrowym i pozyskiwaniem leadów za pomocą HubSpot CRM HubSpot CRM to świetna opcja dla producentów i każdego zespołu sprzedaży poszukującego niedrogiego, przyjaznego dla użytkownika rozwiązania CRM. Dzięki możliwościom integracji i zautomatyzowanym funkcjom, to oprogramowanie CRM może pomóc firmom w generowaniu leadów, zaoszczędzić czas i poprawić ogólne wysiłki w zakresie sprzedaży i marketingu.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Integracja z innymi narzędziami HubSpot takimi jak Marketing Hub i Sales Hub

Konfigurowalne pulpity i raporty dla wsparcia zespołu sprzedaży

Automatyzacja pozyskiwania i generowania leadów

Limity CRM HubSpot

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak wbudowanej funkcji telefonii

Ograniczona obsługa klienta dla wersji Free

Cennik CRM HubSpot

Free : Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji i szablony e-maili

: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie transakcji i szablony e-maili Starter : Od 50 USD/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym planowanie spotkań, czat na żywo i śledzenie e-maili

: Od 50 USD/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym planowanie spotkań, czat na żywo i śledzenie e-maili Professional : Od 500 USD/miesiąc za jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, takie jak predictive lead scoring i niestandardowe raportowanie

: Od 500 USD/miesiąc za jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, takie jak predictive lead scoring i niestandardowe raportowanie Enterprise: Niestandardowe ceny dla Business o bardziej złożonych potrzebach

5. NetHunt CRM

Zarządzaj leadami, pielęgnuj relacje z klientami, monitoruj postępy sprzedaży i nie tylko dzięki NetHunt CRM NetHunt CRM to oprogramowanie oparte na chmurze, które koncentruje się na usprawnianiu operacji sprzedaży i obsługi klienta co czyni go dobrym CRM dla branży produkcyjnej. Jako oprogramowanie CRM zapewnia dostawcom zakres funkcji do zarządzania informacjami o klientach, automatyzacji cykli pracy i poprawy zaangażowania klientów.

Najlepsze funkcje NetHunt

Integracja z Gmailem

Konfigurowalne przepływy pracy i pipeline'y

Automatyzacja pozyskiwania leadów

Śledzenie e-maili i szablony

Aplikacja mobilna umożliwiająca zdalny dostęp

Limity NetHunt

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak wbudowanej funkcji telefonii

Ograniczona obsługa klienta dla wersji Free

Cennik NetHunt

Free: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie wiadomości e-mail i masowe kampanie e-mail

Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami, śledzenie wiadomości e-mail i masowe kampanie e-mail Professional: Zaczyna się od 24 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym zarządzanie potokami, niestandardowe pola i raportowanie

Zaczyna się od 24 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym zarządzanie potokami, niestandardowe pola i raportowanie Enterprise: Zaczyna się od 48 USD/użytkownika/miesiąc za jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, takie jak wiele potoków i zaawansowana automatyzacja

6. Maximizer CRM

Śledzenie aktywności przedstawicieli handlowych, monitorowanie indywidualnej efektywności i nie tylko dzięki Maximizer CRM Maximizer CRM to oparte na chmurze oprogramowanie, które zapewnia dostawcom narzędzia do zarządzania sprzedażą, marketingiem i operacjami obsługi klienta. Teams mogą korzystać z tego narzędzia jako CRM dla produkcji, ponieważ oferuje ono zakres funkcji, które pomagają firmom zwiększyć wydajność, poprawić zaangażowanie klientów i napędzać wzrost przychodów.

Najlepsze funkcje CRM Maximizer

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Automatyzacja pozyskiwania potencjalnych klientów

Wbudowana funkcja telefonii

Integracja z Microsoft Outlook

Aplikacja mobilna do zdalnego dostępu

Ograniczenia Maximizer CRM

Niestandardowe opcje raportowania w ograniczonym zakresie

Przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczona obsługa klienta dla wersji Free

Maximizer CRM ceny

Free: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jakzarządzanie kontaktami i śledzenie okazji

Obejmuje podstawowe funkcje, takie jakzarządzanie kontaktami i śledzenie okazji Pro: Zaczyna się od 35 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym e-mail marketing, prognozy i zarządzanie potokiem

Zaczyna się od 35 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym e-mail marketing, prognozy i zarządzanie potokiem Enterprise: Niestandardowy cennik dla Business o bardziej złożonych potrzebach

7. EngageBay

Pozyskuj, angażuj i przekształcaj odwiedzających witrynę w niestandardowych klientów dzięki EngageBay EngageBay to świetna opcja dla producentów poszukujących opłacalnego rozwiązania CRM typu "wszystko w jednym". Jego funkcje automatyzacji mogą pomóc firmom zaoszczędzić czas i poprawić ich wysiłki w zakresie sprzedaży i marketingu. Business powinien jednak pamiętać, że korzystanie z tego narzędzia może mieć ograniczenia jako CRM dla produkcji - ma niestandardowe opcje raportowania i integracji.

Najlepsze funkcje EngageBay

Kompleksowe rozwiązanie typu "wszystko w jednym

Konfigurowalne pulpity i cykle pracy

Automatyzacja pozyskiwania i pielęgnowania leadów

Aplikacja mobilna zapewniająca zdalny dostęp

Limity EngageBay

Niestandardowe opcje raportowania w ograniczonym zakresie

Brak wbudowanej funkcji telefonii

Limit integracji w porównaniu do innych narzędzi CRM

Ceny EngageBay

Free : Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami i śledzenie transakcji

: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami i śledzenie transakcji Podstawowy : Zaczyna się od 8,99 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje sprzedaży i marketingu, takie jak sekwencje e-mail i formularze internetowe

: Zaczyna się od 8,99 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje sprzedaży i marketingu, takie jak sekwencje e-mail i formularze internetowe Growth : Od 29,99 USD/użytkownika/miesiąc za jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, w tym zaawansowane raportowanie i automatyzację

: Od 29,99 USD/użytkownika/miesiąc za jeszcze bardziej zaawansowane funkcje, w tym zaawansowane raportowanie i automatyzację Pro: Od 47,99 USD/użytkownika/miesiąc za dodatkowe funkcje związane z obsługą klienta i zaangażowaniem

8. Freshsales

Zarządzanie interakcjami z istniejącymi i potencjalnymi klientami za pomocą Freshsales CRM Freshsales to łatwe w użyciu narzędzie CRM, które zapewnia firmom produkcyjnym szereg funkcji do zarządzania danymi klientów i automatyzacji cyklu pracy. Intuicyjny interfejs sprawia, że jest to popularny wybór dla małych i średnich firm poszukujących ekonomicznego rozwiązania CRM.

Freshsales najlepsze funkcje

Konfigurowalne pipeline'y i pulpity nawigacyjne

Automatyzacja pozyskiwania i oceny leadów

Wbudowana integracja z telefonami i e-mailami

Zaawansowane raportowanie i analityka

Aplikacja mobilna zapewniająca zdalny dostęp

Limity Freshsales

Limity liczby pól niestandardowych i cykli pracy w przypadku planów niższego poziomu

Limit integracji w porównaniu do innych narzędzi CRM

Niektórzy użytkownicy zgłaszali powolny czas reakcji aplikacji mobilnej

Cennik Freshsales

Sprout: Free dla nieograniczonej liczby użytkowników z podstawowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie leadami, kontaktami i transakcjami

Free dla nieograniczonej liczby użytkowników z podstawowymi funkcjami, takimi jak zarządzanie leadami, kontaktami i transakcjami Blossom: Zaczyna się od 12 USD/użytkownika/miesiąc za zaawansowane funkcje CRM sprzedaży, takie jak ocena potencjalnych klientów i raportowanie

Zaczyna się od 12 USD/użytkownika/miesiąc za zaawansowane funkcje CRM sprzedaży, takie jak ocena potencjalnych klientów i raportowanie Garden: Od 25 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie terytoriami

Od 25 USD/użytkownika/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, takie jak zarządzanie terytoriami Estate: Od 49 USD/użytkownika/miesiąc za dodatkowe funkcje obsługi klienta, takie jak sprzedaż biletów i zaawansowana analityka

9. Keap CRM

Użyj Keap CRM do płatności, planowania, raportowania i nie tylko Keap CRM to świetna opcja dla producentów poszukujących kompleksowego rozwiązania CRM z funkcjami automatyzacji. To oprogramowanie CRM ma konfigurowalne potoki i sceny, które mogą pomóc Businessowi usprawnić procesy sprzedaży, a jego integracja z e-commerce może pomóc w zwiększeniu przychodów. Business powinien jednak pamiętać o niestandardowych opcjach raportowania i braku wbudowanej funkcji telefonii.

Najlepsze funkcje Keap CRM

Automatyzacja pozyskiwania leadów i działań następczych

Integracja z e-commerce

Aplikacja mobilna umożliwiająca zdalny dostęp

Zaawansowane raportowanie i analityka

Limity Keap CRM

Niestandardowe opcje raportowania w ograniczonym zakresie

Brak wbudowanej funkcji telefonii

Niektórzy użytkownicy raportowali wolne czasy reakcji

Ceny Keap CRM

Grow: Zaczyna się od 79 USD/miesiąc za maksymalnie 500 kontaktów i obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami i planowanie spotkań

Zaczyna się od 79 USD/miesiąc za maksymalnie 500 kontaktów i obejmuje podstawowe funkcje, takie jak zarządzanie kontaktami i planowanie spotkań Pro: Zaczyna się od 149 USD/miesiąc za maksymalnie 500 kontaktów i obejmuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja i ocena potencjalnych klientów

Zaczyna się od 149 USD/miesiąc za maksymalnie 500 kontaktów i obejmuje bardziej zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja i ocena potencjalnych klientów Infusionsoft: Niestandardowy cennik dla bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak e-commerce i automatyzacja procesu sprzedaży

10. Benchmark Email CRM

Dotrzyj do swoich odbiorców i przyciągnij nowych klientów dzięki Benchmark Email CRM Benchmark Email CRM to świetna opcja dla producentów poszukujących niedrogiego i łatwego w użyciu narzędzia do e-mail marketingu. Jego edytor e-maili typu "przeciągnij i upuść" oraz funkcje automatyzacji mogą pomóc firmom zaoszczędzić czas i zwiększyć zaangażowanie. Business powinien jednak pamiętać o niestandardowych opcjach szablonów e-mail i braku wbudowanej funkcji telefonii.

Benchmark Email CRM najlepsze funkcje

Redaktor e-mail typu "przeciągnij i upuść

Automatyzacja kampanii e-mailowych

Testy A/B

Zaawansowane raportowanie i analityka

Integracja z innymi narzędziami marketingowymi

Ograniczenia Benchmark Email CRM

Ograniczone opcje niestandardowe dla szablonów e-mail

Brak wbudowanej funkcji telefonii

Niestandardowe opcje obsługi klienta

Cennik Benchmark Email CRM

Free: Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak projektowanie i dostarczanie e-maili

Obejmuje podstawowe funkcje, takie jak projektowanie i dostarczanie e-maili Pro: Zaczyna się od $13.99/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym automatyzację i testy A/B

Zaczyna się od $13.99/miesiąc za bardziej zaawansowane funkcje, w tym automatyzację i testy A/B Plus: Zaczyna się od 27,99 USD/miesiąc i obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak segmentacja zaangażowania i automatyzacja behawioralna

Zaczyna się od 27,99 USD/miesiąc i obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak segmentacja zaangażowania i automatyzacja behawioralna Enterprise: Niestandardowy cennik dla Business o bardziej złożonych potrzebach

Znajdź najlepszy CRM dla branży produkcyjnej

Wybór odpowiedniego systemu CRM dla branży produkcyjnej może mieć ogromne znaczenie dla usprawnienia operacji biznesowych i zwiększenia wyników sprzedaży. Najlepsze systemy CRM powinny pomóc w zarządzanie klientami , automatyzacja marketingu, generowanie leadów, a także utrzymywanie przedstawicieli handlowych, wewnętrznych teamów i całej firmy produkcyjnej w zgodzie z celami, aktualizacjami i nie tylko.

Chociaż istnieją dostępnych jest wiele świetnych CRM-ów clickUp wyróżnia się jako najlepszy wybór ze względu na imponujący szyk funkcji, konkurencyjne opcje cenowe i przytłaczająco pozytywne opinie klientów. Łatwość obsługi, możliwości integracji i narzędzia do prognozy sprzedaży sprawiają, że jest to doskonała opcja dla każdego biznesu produkcyjnego i zespołu, który chce zoptymalizować swoje operacje.

Mając ClickUp po swojej stronie, możesz zbudować solidny CRM produkcyjny, który wyniesie Twój biznes na nowe wyżyny powodzenia. 📈