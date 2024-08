Inteligentniejsze formularze oparte na logice warunkowej obsługują najbardziej złożone przepływy pracy

Minęły prawie trzy lata, odkąd ClickUp wprowadził Widok formularza . Od tego czasu stała się ona ulubioną funkcją fanów, ponieważ Formularze są głównym sposobem, w jaki nasi użytkownicy zbierają informacje od ludzi i przenoszą te dane do ClickUp.

Formularze są wykorzystywane przez wszelkiego rodzaju Business, od firm programistycznych pozyskujących potencjalnych klientów po floty samochodowe składające zapytania o części. Ponieważ przypadki użycia są nieograniczone, skonfigurowanie formularza w celu uzyskania odpowiednich informacji od właściwych osób może być trudne.

Rozumiemy to. Właśnie dlatego ciężko pracowaliśmy, aby uczynić ClickUp Forms bardziej wydajnym niż kiedykolwiek.

**Dziś z radością dostarczamy jedną z naszych najbardziej pożądanych funkcji, Logikę Warunkową w Formularzach - imponującą nową możliwość, która pozwala tworzyć inteligentniejsze Formularze dla najbardziej złożonych cykli pracy

Logika warunkowa w ClickUp Forms pozwala na tworzenie inteligentniejszych formularzy do zbierania danych lub informacji, takich jak opinie o produkcie

Czym jest logika warunkowa?

Logika warunkowa pozwala na stworzenie jednego dynamicznego formularza, który wspiera wiele przypadków użycia, oszczędzając cenny czas dla Ciebie i osoby wypełniającej formularz!

Dzięki logice warunkowej w formularzach możesz:

Tworzyć jeden formularz , który dostosowuje się w locie w oparciu o wcześniejsze wybory pól, aby wspierać różne przypadki użycia

, który dostosowuje się w locie w oparciu o wcześniejsze wybory pól, aby wspierać różne przypadki użycia Usprawnić zakończenie wypełniania formularza , prezentując użytkownikom tylko pola odpowiadające ich potrzebom

, prezentując użytkownikom tylko pola odpowiadające ich potrzebom Obsługiwać złożone procesy poprzez przechwytywanie bardziej precyzyjnych informacji od respondentów w celu wyzwalaczaokreślone cykle pracy lub automatyzacji

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony

Przykłady dynamicznych formularzy, które oszczędzają czas

Potrzebujesz pomysłów na początek? Oto kilka najczęstszych sposobów, w jakie nasza społeczność korzysta z formularzy:

Opinie o produktach: Formularze ClickUp ułatwiają zespołom produktowym umożliwienie użytkownikom wyrażania opinii na temat produkturaportowanie błędówzgłaszania błędów, przesyłania żądań funkcji lub sugerowania ulepszeń UX. Teraz dzięki logice warunkowej mogą to wszystko uchwycić za pomocą jednego formularza. W zależności od rodzaju opinii przesyłanej przez użytkownika, formularz wyświetli odpowiednie pola do zakończenia. Pro tip: Użyjautomatyzacja aby skierować informacje zwrotne do właściwego zespołu lub nawet dodać je do przyszłotygodniowego sprintu. Wnioski kreatywne: Masz problem z nakłonieniem interesariuszy do przyjęcia procesu wnioskowania o zasoby kreatywne Twojego zespołu? Korzystanie z formularza z logiką warunkową może ułatwić uzyskanie odpowiednich danych wejściowych, takich jak skrypt do wideo lub specyfikacja nowej grafiki. Będziesz przechwytywać dokładnie właściwe informacje, niezależnie od typu zasobu, a twój zespół będzieosiągnie większą wydajność niż kiedykolwiek! Przekierowywanie leadów sprzedażowych: Upewnij się, że każdy potencjalny klient zostanie potraktowany w białych rękawiczkachTeams. Dzięki logice warunkowej można na przykład zadawać różne pytania w zależności od tego, jakim produktem lub usługą jest zainteresowany potencjalny klient, a następnie odpowiednio kierować potencjalnych klientów. Zgłoszenia serwisowe IT: Teams IT mogą teraz zapewnić swoim współpracownikom jeden formularz dla wszystkich ich żądań technologicznych, niezależnie od tego, czy kolega z zespołu potrzebuje dostępu do nowego oprogramowania, czy nowego komputera. Na przykład, dzięki logice warunkowej można zapytać pracowników, czyużywają komputera Mac czy PC, i na podstawie ich wyboru przedstawić im listę wersji MacOS lub Windows OS w następnym polu. W końcu stworzysz usprawniony proces, który będzie bezbolesny dla wszystkich zaangażowanych!

Usprawnij wewnętrzne żądania dla zespołów projektowych lub IT, aby zebrać dokładne informacje potrzebne w formularzach

Doładuj formularze dzięki automatyzacji

Jak wiadomo, wysłanie formularza to dopiero początek! Połączenie formularzy z automatyzacją to miejsce, w którym można naprawdę zacząć w pełni automatyzować procesy w całym biznesie, oszczędzając ogromne ilości czasu.

Oto kilka moich ulubionych sztuczek, które pomogą ci wprowadzić Formularze na autopilota:

Przypisywanie zadań : Użyj logiki warunkowej w formularzach, aby zebrać istotne informacje na dany temat w celu przypisania zadania do odpowiedniego członka zespołu. Na przykład, możesz przypisać różne zadania związane z opiniami na temat produktu w oparciu o to, któryProduct Manager posiada odpowiednią funkcję.

: Użyj logiki warunkowej w formularzach, aby zebrać istotne informacje na dany temat w celu przypisania zadania do odpowiedniego członka zespołu. Na przykład, możesz przypisać różne zadania związane z opiniami na temat produktu w oparciu o to, któryProduct Manager posiada odpowiednią funkcję. Dodaj zadanie do wielu list : Skróć czas reakcji, przekierowując przesłane formularze do zespołu, który musi zająć się daną pracą. Na przykład, możesz wysłać prośbę o nowy komputer na listę Onboarding Teams i skierować prośbę o oprogramowanie na listę IT Service Request.

: Skróć czas reakcji, przekierowując przesłane formularze do zespołu, który musi zająć się daną pracą. Na przykład, możesz wysłać prośbę o nowy komputer na listę Onboarding Teams i skierować prośbę o oprogramowanie na listę IT Service Request. Zastosuj szablon : Zacznij z kluczami w stacyjce i miej wszystkie podzadania, osoby przypisane i relacje już ustawione, gdy nadejdzie przesłany formularz.

: Zacznij z kluczami w stacyjce i miej wszystkie podzadania, osoby przypisane i relacje już ustawione, gdy nadejdzie przesłany formularz. Wysyłanie powiadomień: Dodaj wzmiankę @komentarz dla kogoś do przejrzenia, aby praca pojawiła się w jego powiadomieniach.

Niezależnie od tego, czy chcesz zebrać opinie o produkcie, usprawnić procesy przyjmowania, czy zwiększyć wydajność sprzedaży, logika warunkowa w formularzach może ci w tym pomóc. A co najlepsze? Ta funkcja jest już aktywna! Aktualizacja do wersji Business Plus lub Enterprise i przekonaj się sam o sile logiki warunkowej w formularzach. Uaktualnij swój plan ClickUp