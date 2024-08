10 najlepszych umiejętności zarządzania produktem, które powinien posiadać każdy menedżer produktu

Menedżerowie produktów (PM) muszą opanować wiele kluczowych obszarów, aby tworzyć produkty, które niestandardowo pokochają klienci. Ludzie, którzy chcą przejść na rolę produktową, toną w morzu artykułów próbujących odpowiedzieć na naprawdę podstawowe pytania, takie jak:

Czy zarządzanie produktem jest dla Ciebie?

Jak można powiedzieć, że zarządzanie produktem jest dla ciebie?

Jeśli jest dla ciebie, jak możesz przejść z obecnej roli do roli menedżera produktu?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania może być trudne przy tak wielu sprzecznych informacjach. Skąd masz wiedzieć, które informacje pomogą Ci uzyskać odpowiedzi na te pytania?

Po spędzeniu trochę czasu w Internecie odkryjesz, że menedżerowie produktu potrzebują wielu umiejętności, aby odnieść sukces w swojej pracy. To trochę przytłaczające i onieśmielające.

Skąd w ogóle wiesz, czy posiadasz te umiejętności i możesz zostać menedżerem produktu? Poniżej przedstawiamy 10 ważnych umiejętności zarządzania produktem, których potrzebujesz, aby odnieść sukces w swojej roli!

Jakie są najważniejsze umiejętności zarządzania produktem?

Być może zastanawiasz się, jakich umiejętności potrzebujesz do zrobienia kariery w zarządzaniu produktem? Albo czego tak naprawdę szukają menedżerowie ds. rekrutacji? 🤔

Aby odpowiedzieć na to pytanie, nasz zespół z Upraised przeanalizował ponad 200 opisów stanowisk menedżerów produktu (JD) i zidentyfikował 300 najczęściej spotykanych umiejętności. Następnie pogrupowaliśmy je w dziesięć umiejętności, które naprawdę stanowią rdzeń podstawowej roli product managera.

Skonsultowaliśmy się również z ekspertami w dziedzinie zarządzanie produktem na tym polu, co pomogło nam zebrać kluczowe umiejętności pożądane przez pracodawców podczas selekcji kandydatów na wczesnym etapie kariery.

Najważniejsze sześć umiejętności, które mogą pomóc w przejściu do roli menedżera produktu to:

Wyczucie produktu Umiejętność komunikacji Zrozumienie techniczne Rozwiązywanie problemów5. Myślenie oparte na danych i strategiczne Zorientowanie na wyniki

Oto jak biegłość w tych dziesięciu umiejętnościach PM różni się między najlepszymi menedżerami produktu a przeciętnymi menedżerami produktu:

Here's a glosariusz zarządzania produktem abyś wiedział wszystko o zarządzaniu produktem, zanim zaczniesz czytać dalej.

10 najlepszych umiejętności zarządzania produktem

Twarde umiejętności dla menedżerów produktu

Umiejętności twarde są nabywane poprzez formalną edukację, programy szkoleniowe lub w pracy. Są to twarde umiejętności potrzebne do odniesienia powodzenia w roli menedżera produktu:

1. Wyczucie produktu

Wyczucie produktu to zdolność menedżera produktu do zrozumienia problemu i zidentyfikowania wszystkich możliwych rozwiązań oraz wiedza, które rozwiązania wybrać, biorąc pod uwagę ograniczenia, takie jak czas, zasoby, budżet i segment użytkowników.

Jest to szczególnie ważne w przypadku menedżerów produktu posiadających wiedzę techniczną. Im głębsza znajomość domeny, tym lepsze zrozumienie wszechświata rozwiązań przestrzeń rozwiązań dla danego problemu . Jest to umiejętność, którą można zdobyć i doskonalić z czasem.

2. Zrozumienie techniczne

Jako menedżer produktu nie musisz uczyć się kodowania, ale potrzebujesz podstawowej wiedzy na temat tego, jak budowane są produkty. Dlatego też powinieneś również rozumieć, jak dbać o swoje projekty, gdy przechodzą one przez cykl życia produktu.

Dodatkowo, powinieneś wiedzieć, jak przeprowadzać badania rynku, aby poznać trendy rynkowe lub branżowe. Prowadzenie badań rynkowych pomoże ci napisać wymagania dotyczące produktu, zdefiniować przypadki brzegowe i efektywnie współpracować z zespołem inżynierów.

Pozwoli ci to zrozumieć, które żądania są wykonalne i ile wysiłku potrzeba do zbudowania funkcji, aby lepiej ustalić priorytety. Jako menedżer produktu ważne jest, aby zapoznać się z kilkoma narzędziami do zarządzania produktem, takimi jak ClickUp .

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Poznanie konkretnych procesów w ramach tych narzędzi pozwala na zdefiniowanie wymagań produktu i zrozumienie jego wad.

Umiejętności miękkie dla menedżerów produktu

Umiejętności miękkie to zdolność jednostki do interakcji i nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Menedżerowie produktu odnoszący sukcesy posiadają następujące podstawowe umiejętności zarządzania produktem:

3. Umiejętności interpersonalne

Menedżer produktu musi uzyskać poparcie interesariuszy dla planów i projektów. Posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych pozwala wywierać wpływ i lepiej komunikować się z innymi - w tym z zespołem sprzedaży.

Pomaga również w zarządzaniu i usprawnianiu dokumentacji produktu. Przekazywanie krytycznych informacji pozwala wszystkim interesariuszom poznać że proces rozwoju produktu jest na dobrej drodze .

4. Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów to umiejętność podzielenia złożonego problemu na części i pomoc w zidentyfikowaniu przyczyny źródłowej.

Jako menedżer produktu musisz zidentyfikować właściwy problem do rozwiązania, zanim przejdziesz do jego rozwiązywania. Najczęściej będziesz mieć do czynienia z zagmatwanymi i złożonymi problemami.

Właśnie dlatego umiejętności rozwiązywania problemów są poszukiwane w tego typu rolach. Menedżerowie produktu są często odpowiedzialni za przekształcenie problemu w jasne stwierdzenie problemu, które reszta biznesu może zrozumieć.

5. Oparte na danych i strategiczne myślenie

Dane to nowy olej, który napędza podejście zorientowane na klienta w każdej organizacji. Biorąc pod uwagę, że wszystko kręci się wokół danych, umiejętność ta pozwala regularnie być otwartym na nowe doświadczenia.

Dzięki temu wiesz, co działa, a co nie. Jest to jedna z ważnych umiejętności dla menedżerów produktu, ponieważ dane pomagają odpowiedzieć na pytania takie jak:

Kim jest twój klient?

Dlaczego korzystają z produktu?

Co o nim myślą?

Kierowanie się danymi pozwala na lepszy kompromis między pilnymi i niepilnymi zadaniami. Ta umiejętność pozwala dopracować myślenie strategiczne i umiejętności ustalania priorytetów.

W międzyczasie stajesz się bardziej pewny siebie dzięki rzeczywistym świadomym decyzjom podejmowanym na podstawie danych.

6. Zorientowany na wyniki

W ostatecznym rozrachunku liczy się wynik.

Zorientowanie na wyniki pomaga w ustalaniu priorytetów zadań, które mają największą wartość dodaną w stosunku do ilości czasu zainwestowanego w ich zakończenie. Musisz jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby i zakończyć zadania w określonym czasie, co wskazuje, że jesteś zorientowany na wyniki.

4 Bonusowe umiejętności zarządzania produktem

7. Nastawienie na użytkownika

Zdolność do empatii z użytkownikami i nastawienie na użytkownika ma kluczowe znaczenie dla menedżerów produktu, aby tworzyć produkty, które dostarczają wartość i zaspokajają potrzeby użytkowników, co wynika z wyższej satysfakcji użytkowników i wskaźników adopcji.

8. Oddelegowanie

Skuteczne oddelegowanie zadań prowadzi do budowania zaufania w zespole i sprzyja pracy zespołowej, a menedżerowie produktu mogą skupić się na strategicznych zadaniach i kierować ogólnym procesem rozwoju produktu, w wyniku czego rozwój produktu jest bardziej wydajny i skuteczny.

9. Krytyczne myślenie

Krytyczne myślenie jest istotną częścią zarządzania produktem. Menedżerowie produktu wykorzystują krytyczne myślenie do analizy danych, oceny opcji, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Muszą być w stanie zidentyfikować potencjalne ryzyko i możliwości, generować kreatywne rozwiązania dla złożonych wyzwań i myśleć krytycznie, aby rozwijać się najlepszych strategii produktowych . Menedżerowie produktu muszą również być w stanie podejmować skalkulowane ryzyko bez poświęcania jakości produktu lub narażania bezpieczeństwa użytkowników.

10. Ciągłe uczenie się

Ciągłe uczenie się pomaga menedżerom produktu być na bieżąco z nowymi technologiami, trendami rynkowymi i zachowaniami użytkowników, umożliwiając im podejmowanie decyzji opartych na danych, tworzenie innowacyjnych produktów i dostarczanie prawdziwej wartości, a także ugruntowanie swojej pozycji jako silnego lidera produktu.

W jaki sposób te umiejętności pomagają zwiększyć szanse na zatrudnienie?

Zarządzanie produktem to fascynująca dziedzina ścieżka kariery . Aby odnieść powodzenie jako menedżer produktu, musisz rozwinąć umiejętności, które pomogą Ci prowadzić współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy inżynierami , marketing i zespoły sprzedażowe , kierownictwo firmy i użytkownicy.

Zrozummy teraz, w jaki sposób te umiejętności przyczyniają się do tego, że stajesz się lepszym menedżerem produktu. Dwa rodzaje umiejętności, których menedżerowie produktu potrzebują, aby doskonalić się na tym polu:

Umiejętności twarde (tj. umiejętności techniczne)

Umiejętności miękkie (tj. umiejętności analityczne, umiejętności interpersonalne)

Zarówno umiejętności twarde, jak i miękkie są ważne podczas poszukiwania pracy. Jako potencjalny kandydat do pracy, wiedz, że będą potrzebne pewne umiejętności miękkie i umiejętności twarde, które nabyłeś w przeszłości.

Umiejętności te nazywane są umiejętnościami transferowalnymi. Wskazują one na twoją zdolność do zrobienia danego zadania, nawet jeśli twój profil nie pasuje w 100% do opisu stanowiska. Takie umiejętności sprawiają, że jesteś nieocenionym zasobem dla każdej firmy.

Skąd wiesz, że zarządzanie produktem jest dla Ciebie?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie swojego poziomu biegłości w każdej z tych umiejętności.

Zacznij od testu KYS (Know Your Self), aby sprawdzić, czy mógłbyś zostać menedżerem produktu. To test kompetencji ujawnia twoje cechy zachowania i postawy na podstawie ustawienia 49 pytań. Dzięki niemu dowiesz się więcej o swoich mocnych i słabych stronach w zakresie dziesięciu podstawowych umiejętności menedżera produktu!

Jeśli uzyskasz wynik powyżej 50 punktów bez żadnego doświadczenia produktowego - to świetnie! Oznacza to, że posiadasz pewne umiejętności w swojej obecnej roli, aby odnieść sukces jako menedżer produktu. Ale dla tych, którzy uzyskali wynik poniżej 50, bez obaw!

Taki wynik oznacza po prostu, że musisz popracować nad swoimi umiejętnościami, a test powie ci o twoich martwych punktach, aby ci w tym pomóc. Jak więc możesz rozwinąć swoje umiejętności, aby stać się skutecznym i kompetentnym menedżerem produktu?

