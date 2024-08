10 szablonów map kariery, które usprawnią ścieżkę rozwoju twojego zespołu

Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w pomaganiu swoim pracownikom w osiąganiu celów zawodowych. 🏆

Szablony map kariery są potężnym narzędziem, które pomaga menedżerom i członkom ich zespołów identyfikować możliwości rozwoju kariery i wspierać ich za pomocą mapy drogowej, aby osiągnąć kluczowe kamienie milowe.

Na dzisiejszym szybko zmieniającym się i konkurencyjnym rynku pracy pracownicy muszą stale rozwijać nowe umiejętności i wiedzę, aby rozwijać swoją karierę. W przypadku nowo zatrudnionych pracowników istotne jest, aby spersonalizować doświadczenie onboardingu aby zapewnić jasny obraz tego, jak odnieść sukces w swoich rolach.

Szablony planów kariery pomagają również organizacjom zatrzymać talenty, zapewniając pracownikom możliwości osiągnięcia pełnego potencjału. Wspieranie rozwoju pracowników pokazuje zespołowi, że kierownictwo inwestuje w ich przyszłość i chce, aby rozwijali się wraz z firmą.

Dowiedz się, czym są szablony map kariery, co składa się na dobry szablon i 10 najlepszych szablonów map kariery, których możesz użyć, aby utorować ścieżkę rozwoju swojego zespołu.

Czym są szablony map kariery?

Szablony map kariery to wizualne, motywacyjne narzędzia, które pomagają pracownikom i ich menedżerom zidentyfikować cele zawodowe , ocenić obecne umiejętności i kompetencje oraz nakreślić plan działania, aby osiągnąć te cele.

Mogą one zawierać sekcje dotyczące Cele SMART , identyfikacja szkoleń i możliwości rozwoju , wskaźniki produktywności i śledzenie postępów w czasie. Szablony planów kariery można dostosować do indywidualnych potrzeb i celów zawodowych.

Co składa się na dobry szablon mapy kariery?

Dobry szablon mapy kariery powinien być łatwy w użyciu i zrozumiały. Powinien zawierać wymierne cele zawodowe, oceniać bieżące lub konkretne umiejętności i kompetencje, a także nakreślać działania i cele nawyki zawodowe aby osiągnąć te cele.

Aby mapa kariery była skuteczna, powinna być łatwo dostępna i zintegrowana z istniejącymi przepływami pracy. Pomocne jest powiązanie mapy kariery każdego pracownika z jego indywidualnymi agendami 1 na 1, odpowiednimi zadaniami lub ocenami wyników aby pamiętać o planie i ułatwiać regularne kontrole.

ClickUp Docs pozwala na bogate formatowanie i polecenia ukośnika aby pracować wydajniej

W przypadku, gdy priorytety pracownika ulegną zmianie, mapa kariery powinna umożliwiać dostosowanie jej do roli lub potrzeb i celów zawodowych każdego pracownika. Mapy kariery pracowników powinny być regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlać zmiany w celach zawodowych i prezentować postępy poczynione w miarę upływu czasu.

Jak mapy kariery motywują pracowników?

Mapy kariery zapewniają pracownikom poczucie kierunku i cel w ich pracy. Kiedy pracownicy mają jasne poczucie oczekiwań i tego, jak wygląda sukces, jest mniej prawdopodobne, że utkną w swoich obecnych rolach, co może prowadzić do braku zaangażowania i motywacji.

Menedżerowie mogą również wykorzystywać mapy kariery do promowania kultury przejrzystości i uczciwości. Gdy pracownicy rozumieją kryteria awansu i awansu, są bardziej skłonni wierzyć, że ich pracodawcy podejmują decyzje w oparciu o zasługi. Może to prowadzić do zwiększonego zaufania do organizacji i większego poczucia lojalności wśród pracowników.

10 szablonów map kariery

Budowanie produktywnego, odnoszącego sukcesy zespołu zaczyna się od odpowiednich narzędzi promujących długoterminowy wzrost i rozwój zawodowy. Skorzystaj z poniższych szablonów map kariery, aby wspierać pracowników na ich ścieżkach kariery.

1. Szablon ścieżki kariery ClickUp

Szablon ścieżki kariery ClickUp

Chcesz szybko wyznaczyć pracownikowi jasno określone cele kariery? Skorzystaj z szablonu Szablon ścieżki kariery ClickUp aby stworzyć szczegółowy plan kariery w celu śledzenia osobistych aspiracji zawodowych i celów organizacyjnych w celu promowania możliwości rozwoju.

Dodaj sekcje identyfikujące kluczowe umiejętności i kompetencje, plany działania dla każdego celu i docelowe wskaźniki, na których należy się skupić. Możesz również użyć tego szablonu do śledzenia postępów w jednym miejscu, aby stworzyć solidną mapę drogową kariery. Pobierz ten szablon

2. Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Każdy pracownik wnosi do zespołu lub działu swój unikalny zestaw mocnych stron i wiedzy. Postępuj zgodnie z Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp aby utworzyć szablon plan rozwoju w celu poprawy umiejętności i kompetencji pracowników. Szablon ten zawiera sekcje służące do identyfikacji obszarów do rozwoju, ustalania celów i tworzenie planów działania aby osiągnąć te cele. Pobierz ten szablon

3. Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp

Pomaganie członkom zespołu w przejęciu odpowiedzialności za ich rozwój osobisty i plan kariery przynosi wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji. Gdy pracownicy są upoważnieni do identyfikowania własnych obszarów rozwoju i tworzenia planów działania w celu ich realizacji, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą zaangażowani i zmotywowani do pracy.

The Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp pomaga pracownikom w stworzeniu planu rozwoju osobistego i kariery. Szablon zawiera sekcje do wyznaczania osobistych celów, identyfikowania mocnych i słabych stron oraz tworzenia planów działania w celu osiągnięcia tych celów. Pobierz ten szablon

4. Szablon raportu wydajności ClickUp

Szablon raportu wydajności ClickUp

Bez odpowiedniej dokumentacji łatwo jest wpaść w pułapkę tendencyjności. Jest to tendencyjność poznawcza, która faworyzuje niedawne wydarzenia nad historycznymi, co często ma miejsce, gdy nie ma faktów lub wskaźników, do których można się odnieść podczas oceny wyników.

W tym przypadku Szablon raportu wydajności ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc menedżerom w dokładnej ocenie wydajności pracowników w celu stworzenia najlepszego planu kariery. Szablon zawiera sekcje do śledzenia postępów w osiąganiu celów, identyfikowania obszarów wymagających poprawy i tworzenia planów działania w celu wyeliminowania luk w wydajności. Pobierz ten szablon

5. Szablon oceny wydajności ClickUp

Szablon oceny wydajności ClickUp

Szablon Szablon oceny wydajności ClickUp to konfigurowalny szablon, który pomaga menedżerom i pracownikom przygotować się do oceny wyników. Szablon zawiera sekcje do oceny wydajności, identyfikacji obszarów wymagających poprawy i tworzenia planów działania w celu wyeliminowania luk w wydajności.

Dzięki temu szablonowi pracownicy mogą przygotować się do oceny wyników z konkretnymi przykładami swoich osiągnięć i obszarów możliwości. Szablon ten może również pomóc menedżerom w prowadzeniu produktywnych rozmów z pracownikami i zapewnieniu praktycznych informacji zwrotnych na temat obszarów wymagających poprawy.

Korzystając z tego szablonu, menedżerowie mogą stworzyć bardziej przejrzyste i oparte na współpracy środowisko, które promuje odpowiedzialność, wzrost i rozwój! Pobierz ten szablon

6. Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni

Udany onboarding zaczyna się od przygotowań. The Szablon planu ClickUp na 30-60-90 dni został zaprojektowany, aby pomóc nowym pracownikom stworzyć mapę drogową sukcesu w ciągu pierwszych 90 dni pracy .

Szablon zawiera sekcje dotyczące wyznaczania celów, identyfikowania możliwości szkolenia i rozwoju oraz tworzenia planów działania w celu osiągnięcia tych celów.

Dzięki temu zasobowi menedżerowie mogą zapewnić nowym pracownikom jasne zrozumienie ich obowiązków zawodowych, celów organizacyjnych i oczekiwań. Pobierz ten szablon

7. Szablon matrycy premii ClickUp

Szablon matrycy premii ClickUp

Kto nie lubi programów motywacyjnych? Zaprezentuj korzyści oferowane pracownikom za osiągnięcie określonych kamieni milowych, aby zapewnić dodatkowy bodziec!

The Szablon matrycy premii ClickUp to konfigurowalny szablon, który pomaga menedżerom obliczać premie dla pracowników na podstawie ich wyników. Szablon zawiera sekcje do ustawiania kryteriów wydajności, obliczania kwot premii i śledzenia płatności premii. Pobierz ten szablon

8. Szablon mapy drogowej ClickUp Whiteboard Template

Szablon mapy drogowej ClickUp Whiteboard Template

Szablon Szablon białej tablicy z mapą drogową ClickUp to uniwersalny szablon do planowania, który pomaga zespołom stworzyć wizualną mapę drogową dla określania zakresu projektów . Szablon planu kariery zawiera sekcje dotyczące ustalania celów projektu, identyfikowania kluczowych kamienie milowe i tworzenie planów działania, aby osiągnąć te cele w ramach swoich planów kariery. Pobierz ten szablon

9. Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp

Szablon Szablon planu działania dla celów SMART ClickUp to konfigurowalny szablon, który pomaga osobom i zespołom wyznaczać cele SMART i tworzyć plany działania, aby je osiągnąć. Spośród szablonów map drogowych kariery, ten zawiera sekcje do wyznaczania konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów. Pobierz ten szablon

10. Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp

Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp

Szablon Szablon wykresu kamieni milowych ClickUp to konfigurowalny szablon, który pomaga zespołom wizualizować kamienie milowe i terminy realizacji projektu. Szablon zawiera sekcje do identyfikacji kluczowych kamieni milowych, ustalania terminów i śledzenia postępów w ich realizacji. Pobierz ten szablon

Rozwijaj swój zespół marzeń z ClickUp

Umożliw swoim pracownikom przejęcie odpowiedzialności za rozwój ich kariery i jednocześnie ustal dla nich jasne oczekiwania i ustandaryzowane procesy! Kiedy tworzysz środowisko, w którym pracownicy mogą poświęcić czas i skupić się na swoich celach zawodowych, identyfikujesz obszary do rozwoju i budujesz lepsze mapy drogowe, aby osiągnąć swoje cele.

Uprość plany rozwoju kariery pracowników zarówno dla menedżerów, jak i pracowników dzięki naszym szybkim, łatwym do naśladowania szablonom. Teraz, gdy masz już zasoby, aby poprowadzić swój zespół przez ich cele zawodowe, możesz rozpocząć tworzenie indywidualnych map kariery w ClickUp dla każdego ze swoich bezpośrednich podwładnych.

Uzyskaj dostęp do jeszcze większej liczby szablonów rozwoju kariery, a także 100 MB przestrzeni dyskowej, nieograniczonej liczby zadań i członków, ponad 1000 integracji, dokumentów do współpracy i wielu innych funkcji za darmo, na zawsze w ClickUp ClickUp ! 🦄