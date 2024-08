10 darmowych szablonów podręczników dla pracowników w Word i ClickUp

Tworzenie podręcznika dla pracowników jest koniecznością dla każdej firmy.

Służy on jako punkt odniesienia zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, pomagając zapewnić, że wszyscy rozumieją swoje prawa, obowiązki i oczekiwania w miejscu pracy. Skuteczny podręcznik pracownika powinien być kompleksowy, a jednocześnie zwięzły i powinien obejmować takie tematy, jak akceptowalne zachowanie, procedury bezpieczeństwa, wytyczne dotyczące wynagrodzeń i zasady dotyczące urlopów.

Chociaż dokumenty te są kluczową częścią prowadzenia firmy, może być trudno wiedzieć, co powinny zawierać i jak zacząć. Na szczęście dla Ciebie, my już wykonaliśmy całą ciężką pracę.

W tym poście omówimy, czym jest szablon podręcznika pracownika i co sprawia, że jest on dobry. Następnie podzielimy się naszymi 10 ulubionymi szablonami podręczników dla pracowników, abyś mógł od razu przystąpić do tworzenia własnego.

Czym jest szablon podręcznika pracownika?

Zanim omówimy szablony, upewnijmy się, że jesteśmy na tej samej stronie, jeśli chodzi o to, czym jest podręcznik pracownika.

Podręczniki pracownicze to dokumenty, które przekazują pracownikom kluczowe informacje na temat zasad i procedur organizacji, a także ich praw i obowiązków w miejscu pracy.

Służą one jako przewodniki dla wszystkich pracowników w celu zrozumienia ich roli zawodowej i przestrzegania przepisów firmy, obejmując takie tematy, jak struktura organizacyjna, standardowe procedury operacyjne, kodeks postępowania, czas wolny, zwolnienie chorobowe i inne świadczenia pracownicze, procedury dyscyplinarne i inne.

Skuteczny podręcznik pracownika jest niezbędny do stworzenia zdrowego i produktywnego miejsca pracy, ponieważ pomaga określić oczekiwania, wspierać zaufanie między pracownikami a ich pracodawcami, zapewniać jasność co do ról i obowiązków, budować kulturę szacunku i zapewniać zgodność z odpowiednimi przepisami. Pracownicy powinni zapoznać się z treścią podręcznika na wczesnym etapie zatrudnienia, aby upewnić się, że rozumieją zasady i procedury firmy, a wszelkie zmiany powinny być niezwłocznie przekazywane, aby uniknąć nieporozumień.

Dzięki kompleksowemu i aktualnemu podręcznikowi dla pracowników, firmy mogą zapewnić, że ich pracownicy czują się poinformowani i szanowani podczas wspólnej pracy nad osiągnięciem sukcesu.

Tworzenie podręcznika dla pracowników przy użyciu szablonu to najprostszy sposób na rozpoczęcie pracy.

Szablony to po prostu gotowe mapy drogowe, które określają, co powinien zawierać podręcznik pracownika. Szablon zazwyczaj zawiera sekcje takie jak struktura organizacyjna, zarządzanie wydajnością plany wynagrodzeń, polityka świadczeń, protokoły bezpieczeństwa i procedury dyscyplinarne. Dodatkowo można go dostosować, aby zawierał informacje specyficzne dla każdej firmy, takie jak jej misja i wartości, wytyczne dotyczące obsługi klienta i inicjatywy dotyczące różnorodności.

Co składa się na dobry szablon podręcznika pracownika?

Dobry szablon podręcznika pracownika to taki, który jest kompleksowy, łatwy do zrozumienia i zgodny z kulturą i wartościami firmy. Oto kilka kluczowych cech dobrego szablonu:

Szczegółowy: Dobry szablon powinien uwzględniać każdą sekcję, która jest krytyczna do uwzględnienia w podręczniku pracownika. Zawsze możesz usunąć sekcje, które nie mają zastosowania do Twojej firmy, ale lepiej jest mieć szablon, który jest zbyt szczegółowy, niż taki, w którym brakuje ważnych informacji.

Dobry szablon powinien uwzględniać każdą sekcję, która jest krytyczna do uwzględnienia w podręczniku pracownika. Zawsze możesz usunąć sekcje, które nie mają zastosowania do Twojej firmy, ale lepiej jest mieć szablon, który jest zbyt szczegółowy, niż taki, w którym brakuje ważnych informacji. Możliwość dostosowania: Dobry szablon podręcznika pracownika powinien być konfigurowalny, umożliwiając dodawanie lub usuwanie zasad w zależności od konkretnych potrzeb. Powinien również umożliwiać dostosowanie języka i tonu do kultury i wartości firmy oraz być łatwy do aktualizacji, aby zapewnić jego dokładność i zgodność z przepisami.

Dobry szablon podręcznika pracownika powinien być konfigurowalny, umożliwiając dodawanie lub usuwanie zasad w zależności od konkretnych potrzeb. Powinien również umożliwiać dostosowanie języka i tonu do kultury i wartości firmy oraz być łatwy do aktualizacji, aby zapewnić jego dokładność i zgodność z przepisami. Dostępność: Dobry szablon podręcznika powinien skutkować gotowym produktem, który jest łatwo dostępny dla wszystkich pracowników, zarówno na terenie firmy, jak i zdalnie. Powinien być dostępny zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej, a także łatwy w dostępie i nawigacji.

Dobry szablon podręcznika powinien skutkować gotowym produktem, który jest łatwo dostępny dla wszystkich pracowników, zarówno na terenie firmy, jak i zdalnie. Powinien być dostępny zarówno w formie drukowanej, jak i cyfrowej, a także łatwy w dostępie i nawigacji. Spójność: Dobry szablon powinien być spójny pod względem formatowania, projektu, języka i tonu. Pomaga to zapewnić, że wszyscy pracownicy otrzymają te same informacje i że nie będzie żadnych nieporozumień.

Decydując się na szablon, należy pamiętać o tych kwestiach. Ostatecznie chcesz wybrać szablon, który najlepiej odpowiada potrzebom Twojej firmy i pracowników, w formacie, który działa dla Twojej siły roboczej.

10 szablonów podręczników dla pracowników

Zebraliśmy dziesięć naszych ulubionych szablonów podręczników dla pracowników, aby pomóc Ci szybko i łatwo stworzyć kompleksowy, dobrze napisany i zgodny z prawem podręcznik. Szablony te pozwolą ci zaoszczędzić czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie, że twoi pracownicy mają wszystkie informacje, których potrzebują, aby odnieść sukces w swoich rolach.

1. Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp

Nie popełnij błędu, tworząc nudny podręcznik. Nie jest tajemnicą, że podstawowe podręczniki dla pracowników mogą być nudne, a twoje nowi pracownicy szybko stracą zainteresowanie. Zamiast tego, nasz Szablon podręcznika pracownika ClickUp pokazuje, jak nadać swojemu podręcznikowi osobowość i uczynić go zabawnym za pomocą grafiki, emotikonów, a nawet gifów.

Szablon podręcznika pracownika zawiera:

8 sekcji informacji, w tym historię firmy, standardy postępowania, zasady komunikacji, świadczenia i ubezpieczenie zdrowotne, zasady dotyczące zespołu, zasady biurowe, zasady dotyczące wynagrodzeń i oceny wyników oraz zasady dotyczące rozwiązania umowy o pracę W pełni konfigurowalny układ cyfrowy, który można aktualizować i dodawać w dowolnym momencie Wskazówki i sugestie dotyczące tego, jak sprawić, by podręcznik był przyjemniejszy i bardziej angażujący dla pracowników.

Pamiętaj, że podręcznik pracownika to świetny sposób na przekazanie ważnych informacji i zasad członkom zespołu. Poświęć więc trochę czasu, aby uczynić go wyjątkowym i wciągającym, a Twoi nowi pracownicy będą Ci za to wdzięczni! Pobierz ten szablon

2. Zaawansowany szablon podręcznika pracownika ClickUp

Zaawansowany szablon podręcznika pracownika ClickUp

Czasami podręcznik pracownika na wysokim poziomie skupiający się tylko na najważniejszych informacjach nie wystarcza. Jeśli Twoja firma potrzebuje bardziej kompleksowego, kompleksowego podręcznika, Zaawansowany szablon podręcznika pracownika ClickUp jest dla Ciebie.

Ten szablon podręcznika pracownika zawiera:

Szczegółowy przewodnik dla początkujących, który definiuje każdą sekcję i oferuje wskazówki oraz zasoby dotyczące gromadzenia i pisania informacji 11 sekcji informacji, w tym sekcje dotycząceonboardingkultura, zasady obowiązujące w miejscu pracy (takie jak dress code, płatny czas wolny i konflikty interesów), informacje o firmie, zasady obowiązujące w biurach zdalnych, standardowy kodeks postępowania, praktyki biznesowe, zasady dotyczące obecności, oceny wyników, dodatki firmowe i procedury związane z oddelegowaniem

Ten szablon został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika i zapewnia prawie wszystko, czego może chcieć nowy pracownik (lub potrzebować) wiedzieć o Twojej firmie, od pierwszego do ostatniego dnia pracy. Pobierz ten szablon

3. Szablon podręcznika i zasad dla pracowników ClickUp

Podręcznik pracownika i szablon zasad ClickUp

Jeśli potrzebujesz bardziej profesjonalnego podręcznika, który koncentruje się głównie na zasadach i procedurach zatrudnienia w Twojej firmie, struktury zarządzania i kodeks postępowania, należy rozważyć Szablon podręczników dla pracowników, zasad i procedur ClickUp .

Ten szablon podręcznika pracownika zawiera:

17 sekcji informacji, w tym notkę powitalną, opis "naszego idealnego członka zespołu", informacje na temat onboardingu, sekcję kultury firmy, radzenie sobie z pytaniami, politykę miejsca pracy, wszystko o Twojej firmie, politykę biura zdalnego, jak pracujemy, politykę obecności, plan działania w nagłych wypadkach, standardowy kodeks postępowania, praktyki biznesowe, zasady i procedury, oceny wyników, korzyści firmowe i praktyki offboardingu

w tym notkę powitalną, opis "naszego idealnego członka zespołu", informacje na temat onboardingu, sekcję kultury firmy, radzenie sobie z pytaniami, politykę miejsca pracy, wszystko o Twojej firmie, politykę biura zdalnego, jak pracujemy, politykę obecności, plan działania w nagłych wypadkach, standardowy kodeks postępowania, praktyki biznesowe, zasady i procedury, oceny wyników, korzyści firmowe i praktyki offboardingu Konfigurowalna przednia okładka , dzięki której można łatwo wydrukować lub zapisać podręcznik w formacie PDF

, dzięki której można łatwo wydrukować lub zapisać podręcznik w formacie PDF Pulpit nawigacyjny na pierwszej stronie, który pokazuje wszystkie podstrony i daje miejsce na przypisanie właścicieli i współpracowników do każdej sekcji

Ten szablon jest podzielony na 4 główne sekcje (Wszystko o, Jak pracujemy, Standardowy kodeks postępowania oraz Zasady i procedury) z podsekcjami w każdej z nich, aby upewnić się, że żadna polityka nie zostanie pominięta. Pobierz ten szablon

4. Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Jeśli rozpoczynasz działalność, ale nie masz firmy szkolenie pracowników należy jeszcze stworzyć podręcznik dla pracowników. A to Szablon podręcznika pracownika od ClickUp to idealne miejsce, aby zacząć. Wypełnij ten szablon, aby pokazać swoim pracownikom, jak odnieść sukces i rozwijać się na swoich stanowiskach.

Ten szablon instrukcji dla pracowników zawiera:

Przewodnik startowy , który wyjaśnia, czym jest podręcznik pracownika, dlaczego jego posiadanie jest korzystne i jak korzystać z szablonu podręcznika pracownika ClickUp

, który wyjaśnia, czym jest podręcznik pracownika, dlaczego jego posiadanie jest korzystne i jak korzystać z szablonu podręcznika pracownika ClickUp 2 główne sekcje z 19 podsekcjami , w tym informacje o firmie, szczegóły dotyczące konkretnej roli pracownika oraz zasady i procedury, takie jak ewidencja czasu pracy, uprawnienia do nadgodzin, dni wypłaty, przerwy, potrącenia z wypłaty, planowanie, świadczenia, urlopy, działania dyscyplinarne, ograniczenia COVID, higiena i bezpieczeństwo

, w tym informacje o firmie, szczegóły dotyczące konkretnej roli pracownika oraz zasady i procedury, takie jak ewidencja czasu pracy, uprawnienia do nadgodzin, dni wypłaty, przerwy, potrącenia z wypłaty, planowanie, świadczenia, urlopy, działania dyscyplinarne, ograniczenia COVID, higiena i bezpieczeństwo Notatki, podpowiedzi do pisania, pytania przewodnie i wskazówki w każdej sekcji, aby poprowadzić tworzenie podręcznika i pomóc w burzy mózgów, co należy napisać

Należy pamiętać, że instrukcje dla pracowników i podręczniki dla pracowników to nie to samo. Podczas gdy oba dokumenty zawierają ważne informacje dla pracowników, podręcznik pracownika obejmuje ogólne zasady i oczekiwania firmy, podczas gdy podręcznik pracownika koncentruje się na konkretnych procedurach i zadaniach dla określonej roli lub działu. Pobierz ten szablon

5. Szablon podręcznika HR ClickUp

Szablon podręcznika HR ClickUp

Niektóre szablony podręczników dla pracowników mogą zawierać sekcję podręcznika HR, ale w niektórych sytuacjach możesz chcieć oddzielić te dwa dokumenty. W takich przypadkach należy użyć Szablon podręcznika HR ClickUp .

Podręczniki dotyczące zasobów ludzkich mogą przybierać dwie formy. Są to albo podręczniki dla działu, z informacjami o zespole, Cele zespołu HR polityki, procedury i oczekiwania lub podręczniki dotyczące wszystkich kwestii związanych z HR, do których może odwołać się cała firma.

Podręcznik "wszystko, co dotyczy HR" jest typem, do którego tworzenia przeznaczony jest nasz szablon. Podręczniki HR zazwyczaj obejmują prawo pracy, zatrudnienie na życzenie i informacje o równych szansach zatrudnienia, informacje o zgodności, takie jak odszkodowanie dla pracowników, klasyfikacja pełnego i niepełnego etatu, polityka przeciwdziałania nękaniu i dyskryminacji oraz polityka urlopowa specyficzna dla firmy, taka jak praca na ławie przysięgłych, WOM, urlop żałobny i ustawa o urlopach rodzinnych (FMLA).

Szablon podręcznika HR zawiera:

3 główne sekcje z 12 podsekcjami obejmującymi misję i wartości firmy, informacje o firmie, takie jak historia, usługi, struktura, przywództwo i kultura oraz zasady HR związane z wdrażaniem i wycofywaniem pracowników, zachowaniem w miejscu pracy, frekwencją i dodatkami firmowymi

Podręczniki dla pracowników i podręczniki HR mogą się w pewnym stopniu pokrywać, np. sekcje dotyczące informacji o firmie lub podstawowych wartości. Nic nie szkodzi! Powtarzanie tych komunikatów w wielu dokumentach pozwala zachować spójność wszystkich zasad i komunikatów. Pobierz ten szablon

6. Szablon umowy operacyjnej ClickUp

Szablon umowy operacyjnej ClickUp

Zakładasz własną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC)? Będziesz potrzebować umowy operacyjnej, aby zachować zgodność z prawem i Szablon umowy operacyjnej ClickUp może pomóc w rozpoczęciu działalności.

Umowa operacyjna jest ważnym dokumentem prawnym, który weryfikuje ramy organizacyjne firmy, strukturę własności i obowiązki członków, standardowe procedury operacyjne i nie tylko. Dla właścicieli firm, którzy działają jako LLC, dokument ten jest niezbędny i wymagany w większości krajów przy zakładaniu firmy.

Szablon umowy operacyjnej zawiera:

11 sekcji informacji o spółce , w tym informacje o organizacji, definicje, kapitał i finansowanie, alokacja dochodu netto i strat, dystrybucje, wydatki spółki, uprawnienia i obowiązki członków, przypisanie udziałów członków, rejestry, audyty, i raporty rozwiązanie i wypowiedzenie spółki, a także sekcje różne

, w tym informacje o organizacji, definicje, kapitał i finansowanie, alokacja dochodu netto i strat, dystrybucje, wydatki spółki, uprawnienia i obowiązki członków, przypisanie udziałów członków, rejestry, audyty, i raporty rozwiązanie i wypowiedzenie spółki, a także sekcje różne Język prawny zgodny z typowymi umowami w każdej sekcji, dając ci podstawową umowę do pracy

Chociaż jest to świetny szablon do rozpoczęcia pracy z umową operacyjną LLC, za każdym razem, gdy używasz dokumentu do celów prawnych, powinieneś skonsultować się z prawnikiem biznesowym przed jego przesłaniem. Pobierz ten szablon

7. Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp

Szablon notatki dotyczącej zasad ClickUp

Zdolność do skutecznego informowania pracowników o zmianach zasad ma kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp pomaga opracować spójny format i organizację notatek dotyczących zasad, aby upewnić się, że wszyscy w zespole są na bieżąco z najnowszymi zmianami.

Szablon Policy Memo zawiera:

Przewodnik wprowadzający wyjaśniający, czym jest notatka dotycząca polityki, co sprawia, że jest ona skuteczna, oraz sekcje, które powinna zawierać notatka (tj. nagłówek, podsumowanie, tło, zalecenie i wezwanie do działania)

wyjaśniający, czym jest notatka dotycząca polityki, co sprawia, że jest ona skuteczna, oraz sekcje, które powinna zawierać notatka (tj. nagłówek, podsumowanie, tło, zalecenie i wezwanie do działania) Dodatkowe wskazówki i zasoby, które pomogą ci uzupełnić informacje w każdej sekcji i dowiedzieć się więcej o tworzeniu skutecznych notatek

Korzystanie z tego prostego szablonu notatki na temat polityki pomaga upewnić się, że wszyscy pracownicy rozumieją oczekiwania i przepisy firmy. Pobierz ten szablon Bonus: Sprawdź 10 darmowych szablonów notatek w Word i ClickUp

8. Szablon kultury firmy ClickUp

Szablon kultury firmy ClickUp

Kultura firmy to sposób działania i zachowania firmy i jej pracowników.

To sposób, w jaki pracownicy traktują się nawzajem, moralność, którą cenią i decyzje, które podejmują. Jeśli chcesz ustanowić silną kulturę firmy, Szablon kultury firmy ClickUp może być pomocnym narzędziem. Strony te dostarczają wskazówek i inspiracji do budowania tożsamości biznesowej.

Szablon Kultura firmy zawiera:

4 główne sekcje z 12 podsekcjami, które szczegółowo opisują, kim jesteś jako firma (w tym historia, zespół, nagrody i prasa), Twoja misja, wartości i obietnica marki, wartości firmy i strategiczne imperatywy oraz rozwiązania i usługi, które oferujesz.

Skorzystaj z tego szablonu, aby pomóc w napisaniu sekcji dotyczącej kultury firmy w szerszym podręczniku dla pracowników lub pozostaw go jako samodzielny przewodnik. Pobierz ten szablon

9. Dzienny raport aktywności pracownika ClickUp

Dzienny raport aktywności pracowników ClickUp

Zarządzanie wydajnością pracowników jest kluczowym aspektem prowadzenia firmy, a jednym ze sposobów, aby być na bieżąco, jest prowadzenie dziennego raportu aktywności. W tym miejscu Szablon dziennego raportu aktywności pracowników ClickUp jest bardzo przydatny. To jak mini raport dzienny raport wydajności dla każdego członka zespołu.

Szablon dziennego raportu aktywności pracownika zawiera:

3 główne sekcje dla pracowników do codziennego wypełniania, w tym osiągnięcia (ukończone projekty i ile czasu każdy z nich zajął), bieżące działania (projekty, które są nadal w toku) i nadchodzące działania (priorytety na następne dni lub tydzień, a także wszelka potrzebna pomoc)

Szablon ten dostarcza cennych informacji na temat codzienne nawyki pracy . Użyj go, aby zidentyfikować zwycięstwa, zmagania i obszary wymagające poprawy jednocześnie utrzymując wszystkich na tej samej stronie. Pobierz ten szablon

10. Szablon podręcznika pracownika Microsoft od TemplateLab

Via TemplateLab.com Chociaż jesteśmy zwolennikami szerokiej gamy szablonów podręczników dla pracowników ClickUp, wiemy, że czasami Twoja organizacja wymaga użycia narzędzi określonej firmy lub pakietu.

Użytkownicy Microsoft mogą korzystać z Przykładowy szablon podręcznika pracownika od Template Lab aby szybko zaprojektować podręcznik pracownika. Ten podręcznik dla pracowników zawiera sekcje dotyczące zasad związanych z takimi tematami, jak technologia, świadczenia, ubezpieczenie zdrowotne i inne. Pobierz ten szablon

Jak pisać podręczniki dla pracowników

Teraz, gdy masz już do wyboru kilka szablonów podręczników dla pracowników, nadszedł czas, aby zacząć pisać własne. Ale od czego w ogóle zacząć? Oto kilka wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących tworzenia kompleksowego i skutecznego podręcznika dla pracowników:

1. Zacznij od podstaw

Pierwszym krokiem do napisania podręcznika dla pracowników jest zebranie wszystkich niezbędnych informacji o firmie i jej zasadach. Obejmuje to misję i wartości firmy, strukturę organizacyjną, świadczenia pracownicze, ubezpieczenie zdrowotne, standardowy kodeks postępowania i ważne informacje prawne. Pamiętaj, aby skonsultować się z odpowiednimi działami (HR, prawnym itp.), aby zapewnić dokładność.

2. Postępuj zgodnie z szablonem

Jak wspomnieliśmy wcześniej, korzystanie z szablonu podręcznika dla pracowników może zaoszczędzić czas i wysiłek podczas tworzenia własnego dokumentu. Szablony zapewniają strukturę i organizację podręcznika, ułatwiając uwzględnienie wszystkich niezbędnych informacji.

3. Bądź jasny i zwięzły

Podręcznik pracownika powinien być łatwy do przeczytania i zrozumienia dla wszystkich pracowników. Używaj prostego języka i unikaj żargonu lub terminów technicznych, które mogą nie być znane każdemu. Ponadto każda sekcja zasad powinna być krótka i na temat.

4. Dołącz wizualizacje i przykłady

Dodanie odpowiednich obrazów, wykresów lub tabel może sprawić, że podręcznik pracownika będzie bardziej angażujący i łatwiejszy do przetworzenia. Ponadto uwzględnienie rzeczywistych przykładów lub scenariuszy może pomóc pracownikom lepiej zrozumieć zasady i ich zastosowanie w różnych sytuacjach.

5. Dbaj o aktualność

Wraz z rozwojem i ewolucją firmy, podręcznik pracownika powinien również ewoluować. Upewnij się, że regularnie przeglądasz i aktualizujesz swój podręcznik, aby upewnić się, że odzwierciedla on aktualne zasady i procedury. Pomoże to również uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

6. Uczyń go dostępnym

Podręcznik pracownika jest zasobem dla wszystkich pracowników, więc upewnij się, że jest on dla nich łatwo dostępny. Rozważ utworzenie wersji cyfrowej, do której można uzyskać dostęp na urządzeniach firmowych lub za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego.

7. Skonsultuj się ze specjalistami ds. prawnych i HR

Jak wspomniano wcześniej, ważne jest, aby podręcznik pracownika został sprawdzony przez odpowiednie działy, w szczególności HR i prawny. Pomoże to upewnić się, że wszystkie zasady są zgodne z przepisami i regulacjami dotyczącymi zatrudnienia.

Sekcje, które należy uwzględnić w podręczniku dla pracowników

Chociaż każda firma może mieć określone zasady i procedury unikalne dla ich organizacji, istnieją pewne wspólne sekcje, które powinny być zawarte w każdym podręczniku dla pracowników. Należą do nich:

Święta firmowe

Podręcznik pracownika powinien zawierać wyczerpującą listę świąt uznawanych przez firmę. Powinien on określać, czy od pracowników oczekuje się pracy w te święta, a jeśli tak, to do jakiego rodzaju rekompensaty lub czasu wolnego są oni uprawnieni.

Ubezpieczenie zdrowotne

Szczegółowe informacje na temat polityki ubezpieczenia zdrowotnego firmy, w tym zakres ubezpieczenia, opcje dostępne dla pracowników, ich składki i proces ubiegania się o świadczenia. Ta sekcja powinna również wyjaśniać, w jaki sposób pracownicy mogą dodawać osoby pozostające na ich utrzymaniu oraz konsekwencje wszelkich zmian w ich statusie zatrudnienia dla ich świadczeń.

Polityka chorobowa

Przedstaw politykę firmy w zakresie zwolnień lekarskich, w tym liczbę dozwolonych dni, proces wzywania do choroby i wszelką wymaganą dokumentację. Polityka powinna również odnosić się do długotrwałych chorób i wsparcia, jakie firma może zapewnić w takich przypadkach. Wspomnij o wszelkich odpowiednich przepisach lub regulacjach dotyczących zwolnień lekarskich i wyjaśnij, czy są one płatne czy bezpłatne.

Urlop i czas wolny

Wyjaśnij politykę firmy dotyczącą urlopów i czasu wolnego, w tym ile urlopu rocznego przysługuje pracownikom, proces wnioskowania o czas wolny i wszelkie ograniczenia. Możesz również zawrzeć informacje na temat innych rodzajów urlopów, takich jak urlop żałobny lub rodzinny urlop medyczny.

Kodeks postępowania

Ta sekcja nadaje ton zachowaniom i oczekiwaniom w miejscu pracy. Powinna ona obejmować takie tematy, jak ubiór, profesjonalizm, polityka antydyskryminacyjna, procedury rozwiązywania konfliktów i wszelkie inne zasady lub przepisy specyficzne dla firmy.

Ocena wyników

Wyjaśnij proces oceny wyników w firmie i w jaki sposób pracownicy mogą oczekiwać informacji zwrotnych na temat swojej pracy. Sekcja ta może również zawierać informacje na temat awansów, podwyżek wynagrodzeń i premii.

Polityka wypowiedzenia

Chociaż myślenie o tym może nie być przyjemne, ważne jest, aby przedstawić politykę firmy dotyczącą rozwiązania umowy o pracę. Sekcja ta powinna obejmować powody wypowiedzenia, proces zwolnienia oraz wszelkie stosowne przepisy prawa lub regulacje dotyczące rozwiązywania umów o pracę z pracownikami.

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Jeśli Twoja firma obsługuje poufne informacje lub zastrzeżone dane, możesz chcieć zawrzeć umowę o zachowaniu poufności w swoim podręczniku dla pracowników. Ten prawnie wiążący dokument określa oczekiwania pracowników w zakresie poufności i wszelkie konsekwencje ich złamania.

Potwierdzenie odbioru

Ostatnim krokiem jest podpisanie przez pracowników potwierdzenia odbioru, aby potwierdzić, że otrzymali i przeczytali podręcznik dla pracowników. Może to służyć jako dowód, że pracownicy byli świadomi zasad określonych w podręczniku w przypadku jakichkolwiek sporów.

Informacje dla pracowników niezwolnionych

Jeśli Twoja firma zatrudnia pracowników niezwolnionych (na godziny), ważne jest, aby poinformować ich o zasadach dotyczących nadgodzin, przerw na posiłek i odpoczynek oraz wszelkich innych przepisach, które mogą ich dotyczyć. Pomoże to zapewnić zgodność z przepisami prawa pracy.

Kto skorzysta na korzystaniu z podręcznika dla pracowników?

Menedżerowie: Podręcznik pracownika zapewnia menedżerom jasną strukturę i wytyczne dotyczące zarządzania zespołem. Pomaga również zapewnić spójność zasad i procedur w całej organizacji. Oto kilka szablonów, które mogą być pomocne dla menedżerów:

Małe firmy: Małym firmom często brakuje zasobów do tworzenia rozbudowanych polityk i procedur HR. Szablon podręcznika pracownika może stanowić ramy dla właścicieli małych firm do stworzenia własnego podręcznika bez konieczności rozpoczynania od zera. Oto kilka szablonów, które mogą być przydatne dla małych firm:

Zoptymalizuj swój podręcznik pracownika już dziś

Chociaż tworzenie podręcznika dla pracowników może nie być Twoim ulubionym obowiązkiem jako właściciela firmy lub pracownika Profesjonalista HR posiadanie wszystkich wewnętrznych i firmowych zasad udokumentowanych dla pracowników w sposób jasny i szczegółowy ma kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami. Korzystanie z szablonów może znacznie ułatwić tworzenie tego dokumentu - a może nawet sprawić przyjemność, jeśli zdecydujesz się skorzystać z rozwiązania ClickUp!

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do organizowania dokumentów firmowych, planów projektów, procesów przepływu pracy, a nawet podręcznika pracownika.

Nasza obszerna biblioteka szablonów może pomóc w tworzeniu, edytowaniu i aktualizowaniu niemal każdego rodzaju dokumentu - a nasze szablony podręczników dodają nieco koloru do nudnego zadania. Po utworzeniu podręcznika dla pracowników możesz z łatwością użyć ClickUp, aby udostępnić go swojemu zespołowi i zaktualizować go w razie potrzeby.

Rozpoczęcie pracy z ClickUp jest bezpłatne, więc wypróbuj nas już dziś .