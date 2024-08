10 najlepszych podręczników dla pracowników w 2024 roku

Skuteczne zarządzanie pracownikami i usprawniona komunikacja mają kluczowe znaczenie dla powodzenia w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku pracy. Istotnym elementem w utrzymaniu dobrze zorganizowanego i spójnego miejsca pracy jest podręcznik pracownika. Służy on jako dokument przewodni określający zasady, procedury i oczekiwania firmy.

Jednak tworzenie, zarządzanie i wdrażanie podręcznika dla pracowników może być złożone i czasochłonne. W tym miejscu z pomocą przychodzi oprogramowanie do tworzenia podręczników pracowniczych. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do tworzenia podręczników można uprościć proces i zapewnić łatwy dostęp do niezbędnych informacji dla swoich Teams.

Oprogramowanie do tworzenia podręczników dla pracowników stanowi scentralizowaną platformę do tworzenia, niestandardowego dostosowywania i dystrybucji zasad i wytycznych. Najlepsze oprogramowanie do tworzenia podręczników dla pracowników ułatwia płynny proces wdrażania, promuje spójną komunikację i zapewnia zgodność z wartościami i przepisami firmy.

Bez względu na wielkość firmy lub branżę, niniejszy przewodnik pomoże ci znaleźć idealne rozwiązanie do skutecznego tworzenia i zarządzania podręcznikiem dla pracowników. Zanurzmy się i odkryjmy, w jaki sposób odpowiednie oprogramowanie do obsługi podręczników dla pracowników może usprawnić komunikację w miejscu pracy, zarządzanie zespołem i ogólne powodzenie organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do obsługi podręczników pracowników?

Oto najważniejsze funkcje, na które należy zwrócić uwagę podczas poszukiwania odpowiedniego oprogramowania do tworzenia podręczników dla pracowników, aby usprawnić politykę firmy i pokierować zespołem

Scentralizowane repozytorium

Kontrola wersji

Szablony polityk

Niestandardowa konfiguracja

Funkcje wyszukiwania

Współpraca i informacje zwrotne

Zgodność z przepisami i aktualizacje prawne

Dostępność i wsparcie mobilne

Raportowanie i analityka

Priorytetowe traktowanie tych funkcji oprogramowania do podręczników dla pracowników przyniesie korzyści Twojej organizacji, zapewniając dostosowane, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które centralizuje zarządzanie zasadami, sprzyja wspólne zarządzanie pracą , zapewnia zgodność z podstawowymi zasadami oraz zwiększa dostępność i analitykę.

Wybierając oprogramowanie, które spełnia te kryteria, można usprawnić procesy związane z polityką, poprawić zaangażowanie pracowników i stworzyć przejrzyste i wydajne środowisko pracy.

10 najlepszych podręczników dla pracowników do dokumentowania każdego procesu organizacyjnego

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

ClickUp, przyszłość dokumentacji, oferuje znakomite rozwiązanie jako oprogramowanie do podręczników pracowniczych z możliwością współpracy ClickUp Dokumenty funkcja umożliwiająca stworzenie ogromnego organizacyjnego huba wiedzy. Wykracza to jednak poza dokumentację, łącząc podręczniki pracowników z cyklami pracy.

Dzięki połączeniu dokumentów i zadań można usprawnić procesy, aktualizować cykle pracy, zmieniać statusy projektów, przydzielać zadania i nie tylko, a wszystko to w intuicyjnym edytorze. Uporządkuj ważne zasoby i firmowe wiki, dodając je do różnych sekcji obszaru roboczego.

Stwórz przewodnik dla nowych członków zespołu, korzystając z szablonu podręcznika ClickUp

Szablon Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp zawiera sekcje dotyczące polityki środowiska biurowego, komunikacji, świadczeń i wiele więcej, dzięki czemu można łatwo stworzyć idealny podręcznik pracownika.

Dzięki funkcjom organizacyjnym ClickUp możesz łatwo kategoryzować swoje podręczniki dla pracowników, aby ułatwić dostęp i wyszukiwanie. Uporządkuj ważne zasoby i firmowe wiki, dodając je do różnych sekcji w obszarze roboczym.

ClickUp najlepsze funkcje

Zagnieżdżone strony i opcje stylizacji zapewniają elastyczność w Docs, aby stworzyć najbardziej szczegółowy podręcznik pracownika z dokumentami dotyczącymi kultury firmy, polityki firmy, bezpieczeństwa w miejscu pracy, dokumentacją misji i federalnymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia

ponad 1000 gotowych szablonów do tworzenia podręczników dla pracowników online lub dokumentów dla szerokiego zakresu zastosowań biznesowych, takich jak HR, oprogramowanie, produkty i projektowanie

Ponad15 konfigurowalnych widoków z wbudowanymi funkcjami zarządzania projektami do zarządzania zadaniami, projektami zespołowymi i cyklami pracy

Szczegółowy dostęp onlineCentrum pomocy,webinariai wsparcie, aby pomóc Ci zmaksymalizować funkcje platformy

Limity ClickUp

Nie wszystkie niestandardowe widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych (jeszcze!)

Rozbudowane opcje niestandardowe mogą być początkowo przytłaczające

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,800+ recenzji)

4.7/5 (6,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ opinii)

2. Blissbook

via Blissbook Blissbook to wiodące oprogramowanie do tworzenia podręczników dla pracowników, które ułatwia tworzenie, udostępnianie i przeglądanie podręczników dla pracowników. Dzięki gotowym szablonom dla zasad firmy, przepisów federalnych lub misji, biblioteka zawartości Blissbook pozwala Business na niestandardowe przekształcenie podstawowego podręcznika w prawdziwie kompleksowy podręcznik dla całej organizacji.

To oprogramowanie podręcznika pracownika oferuje przeszukiwalną bazę danych do szybkiego wyszukiwania informacji i śledzenia potwierdzeń pracowników, aby zapewnić zrozumienie zasad. Współpraca w czasie rzeczywistym umożliwia wielu interesariuszom wnoszenie wkładu i przeglądanie zmian, podczas gdy scentralizowana platforma ułatwia bezpieczne hostowanie i udostępnianie podręczników pracownikom.

Najlepsze funkcje Blissbook

Kreator podręczników ma intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs

Niestandardowe opcje dla unikalnych polityk i brandingu

Funkcje współpracy umożliwiają pracownikom i menedżerom przekazywanie opinii i sugerowanie zmian

Regularne aktualizacje dotyczące wymogów prawnych i zgodności

Opcje szablonów i wygląd przyjazny dla urządzeń mobilnych

Limity Blissbook

Ograniczone raportowanie i analityka

Brak opcji integracji z innymi aplikacjamiHR lub narzędziami do zarządzania projektami Cennik Blissbook

Od 1 do 124 pracowników: 75 USD/miesiąc

75 USD/miesiąc 125 do 249 pracowników: $7.20/rok za użytkownika

$7.20/rok za użytkownika Ponad 250 pracowników: Kontakt w sprawie cen

Blissbook oceny i recenzje

3. Handbooks.io

via Handbooks.io Handbooks.io to potężne oprogramowanie do podręczników pracowniczych, które upraszcza dane powstania, zarządzanie i dystrybucję podręczników pracowniczych. Handbooks.io ułatwia szybkie wyszukiwanie informacji. Pozwala również śledzić potwierdzenia pracowników, zapewniając zrozumienie zasad i zgodność z przepisami federalnymi.

Solidne funkcje analityczne i raportowania pozwalają ocenić skuteczność polityki i zaangażowanie pracowników w szczegółowy podręcznik dla pracowników. Te spostrzeżenia pomogą Twojej organizacji zidentyfikować obszary, które wymagają dalszej uwagi lub wyjaśnienia.

Najlepsze funkcje Handbooks.io

Podręczniki dla pracowników mogą być zapisywane i edytowane jako dokument Word

Aktualny język zatwierdzony przez dział HR, obejmujący takie kwestie jak zachowanie pracowników, równe szanse zatrudnienia i tematy związane z ubezpieczeniem zdrowotnym

Wbudowane zasady dla poszczególnych stanów i miast

Ograniczenia Handbooks.io

Nie zawiera edytowalnego lub interaktywnego podręcznika pracownika online

Ceny Handbooks.io

Free

Kompleksowy (jednorazowy): 79,95 USD

79,95 USD Wszechstronny (subskrypcja): 159,95 USD/rok

Handbooks.io oceny i recenzje

Brak dostępnych

4. ProProfs

via ProProfs ProProfs to wyjątkowe oprogramowanie do obsługi podręczników dla pracowników, które oprócz tradycyjnego zarządzania dokumentami oferuje kompleksową platformę bazy wiedzy. Pozwala to firmom stworzyć scentralizowany hub dla wszystkich swoich zasad, procedur i wytycznych.

Korzystając z narzędzia do tworzenia podręczników dla pracowników dostarczanego przez ProProfs Knowledge Base, firmy mogą z łatwością edukować swoich pracowników w zakresie wizji, misji, zasad i funkcji firmy za pomocą pomocnych szablonów. Umożliwia to pracownikom zdobycie większej wiedzy w krótszym czasie, sprzyjając stromej krzywej uczenia się.

Oprogramowanie podręcznika pracownika zapewnia dostęp do dokumentów w podróży, umożliwiając pracownikom dostęp do nich w dowolnym czasie i z dowolnego urządzenia, w tym telefonów komórkowych i tabletów. ProProfs traktuje również priorytetowo bezpieczeństwo podręcznika pracownika. Dzięki warunkowym regułom zawartości, określeni użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wyznaczonych stron, akapitów lub folderów w oparciu o niestandardowe reguły.

Najlepsze funkcje ProProfs

Łatwy w użyciu kreator podręczników dla pracowników bez znajomości kodowania lub zaplecza technicznego

Redaktor tekstu sformatowanego i import zawartości dla takich formatów plików jak dokumenty Word, PDF, PPT i arkusze Excel

Multibranding i białe etykiety do niestandardowego dostosowywania oprogramowania dla różnych firm w ramach jednej bazy wiedzy

System raportowania oparty na AI oferuje głębszy, bogaty w dane wgląd w celu stworzenia najbardziej efektywnego podręcznika pracownika lubbaza wiedzy Limity ProProfs

Dostęp do stron docelowych i zarządzanie nimi może być trudne

Sporadyczne opóźnienia na urządzeniach z Androidem

Ceny ProProfs

Wszystko: $49/miesiąc za autora

Oceny i recenzje ProProfs

G2: 4.6/5 (25+ recenzji)

4.6/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 25 recenzji)

5. AirMason

via AirMason AirMason zmienia sposób, w jaki organizacje tworzą, zarządzają i dystrybuują swoje podręczniki. Airmason wykorzystuje interaktywne funkcje, takie jak wideo, obrazy i hiperlinki, aby poprawić wrażenia z czytania przez pracowników.

Airmason upraszcza proces proces wdrażania dostarczając płynne cyfrowe doświadczenie dla nowych pracowników. Organizacje mogą łatwo śledzić potwierdzenia przyjęcia podręczników przez pracowników, zapewniając zrozumienie i zgodność z zasadami. Zaawansowane funkcje analityczne i raportowania zapewniają wgląd w zaangażowanie pracowników w podręczniki, śledzenie wskaźników czytelnictwa i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.

Najlepsze funkcje AirMason

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy w nawigacji

Projekt przyjazny dla urządzeń mobilnych dla większej wygody i elastyczności

Funkcje menedżera zawartości umożliwiają niemal każdemu organizowanie i aktualizowanie hadbooka

Limity AirMason

Ograniczone opcje niestandardowe w szablonach

Limit opcji integracji bez możliwości synchronizacji danych i usprawnienia procesów

Ceny AirMason

Startup (od 1 do 99 pracowników): 149 USD/miesiąc lub 999 USD/rok

149 USD/miesiąc lub 999 USD/rok Small Business (od 100 do 199 pracowników): 199 USD/miesiąc lub 1499 USD/rok

199 USD/miesiąc lub 1499 USD/rok Enterprise (ponad 200 pracowników): Kontakt w sprawie ceny

AirMason oceny i recenzje

G2: 5/5 (1 recenzja)

5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

6. Igloo

via Igloo Dzięki Igloo, Business może stworzyć cyfrowy podręcznik pracownika, który działa jako scentralizowany hub dla zasad obowiązujących w miejscu pracy. Wytyczne te - od podróży i pracy zdalnej po bezpieczeństwo i dress code - są łatwo dostępne i można je przeszukiwać, zapewniając przejrzystość i łatwość użytkowania. Podręcznik jest podzielony na rozdziały, zapewniając użytkownikowi doświadczenie z przewodnikiem.

Dzięki Igloo, Business może nie tylko zarządzać wiedzą, ale także ją maksymalizować. Igloo znalazło się na liście najlepszych programów do obsługi podręczników dla pracowników, ponieważ umożliwia tworzenie zorganizowanych i przeszukiwalnych baz wiedzy, rejestrujących najlepsze praktyki i kluczowe wnioski. Współpraca jest ułatwiona dzięki przesyłaniu dokumentów, wzmiankom @ oraz interaktywnym blogom i forom.

Możliwości integracji pozwalają na bezproblemowe połączenie z aplikacjami innych dostawców, maksymalizując istniejące inwestycje i zapewniając pracownikom dostęp do niezbędnych narzędzi. Rozwiązania mobilne Igloo zapewniają dostępność z dowolnego urządzenia, oferując responsywne środowisko internetowe, natywne aplikacje dla systemów iOS i Android oraz pełną integrację z pocztą e-mail.

Najlepsze funkcje Igloo

Wysoce konfigurowalny projekt i układ, aby stworzyć spersonalizowane doświadczenie

Solidne możliwości zarządzania zawartością pozwalają użytkownikom łatwo organizować i uzyskiwać dostęp do informacji

Kreator cyfrowych podręczników dla pracowników ma przyjazny dla urządzeń mobilnych design

Limity Igloo

Rozszerzenie funkcji może skutkować stromą krzywą uczenia się dla nowych użytkowników

Ustawienia integracji mogą stanowić wyzwanie

Ceny Igloo

Kontakt w sprawie cen

Igloo oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

4.2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

7. Guru

przez Guru Guru jest jedną z najbardziej innowacyjnych i najlepszych opcji oprogramowania do podręczników dla pracowników, ponieważ służy jako ostateczne źródło prawdy dla Twojej organizacji. Płynnie integruje się z Twoim cyklem pracy, dzięki czemu możesz szybko przywołać aktualną wiedzę. Oferuje mechanizm weryfikacji, aby zapewnić dokładność, umożliwiając integrację z ulubionym narzędziami do komunikacji w miejscu pracy i znaleźć potrzebną wiedzę bez zakłóceń.

Jedną z wyróżniających się funkcji Guru jest Answers, intuicyjny silnik oparty na AI, który szybko porusza się po firmowym krajobrazie informacyjnym. Jego wyszukiwanie w języku naturalnym i spersonalizowane rekomendacje zawartości szybko łączą użytkowników z zaufaną wiedzą. Ponadto funkcja Zapytaj eksperta pomaga użytkownikom połączyć się z odpowiednimi osobami w przypadku konkretnych pytań, podczas gdy popularne tematy i podróże czytelnicze zapewniają zespołom informacje i zaangażowanie.

Najlepsze funkcje Guru

Rozszerzenie do Chrome ułatwia dostęp, gdy potrzebujesz szybkiej odpowiedzi

Sugestie oparte na AI zwiększają efektywność zarządzania wiedzą

Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Salesforce i Zendesk

Limity Guru

Ograniczone możliwości edytora tekstu

Interfejs i nawigacja mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny Guru

**Free

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Builder: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Guru oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (85+ opinii)

8. Waybook

via Waybook Waybook pozwala skonsolidować wszystkie informacje, wartości i procedury dotyczące miejsca pracy w jednym, łatwo dostępnym źródle prawdy.

Jedną z wyróżniających się funkcji Waybook jest rozszerzona biblioteka szablonów branżowych, która pozwala na zaoszczędzić czas importując istniejący podręcznik HR lub tworząc nowy z szerokiej gamy szablonów.

Platforma znalazła się na naszej liście najlepszych programów do tworzenia podręczników dla pracowników, ponieważ oferuje intuicyjny interfejs, który pozwala łatwo edytować, projektować i aktualizować zawartość, umożliwiając personalizację podręcznika pracownika za pomocą obrazów, GIF-ów, wideo i nie tylko.

Co więcej, Waybook umożliwia automatyzację procesów wdrażania i modułów szkoleniowych, dzieląc złożone procedury na proste, ustrukturyzowane cykle pracy. Możesz śledzić postępy i oceniać wiedzę za pomocą testów i quizów, upewniając się, że Twój zespół jest na bieżąco informowany i dostosowany.

Najlepsze funkcje Waybook

Rozszerzenie biblioteki materiałów branżowychszablony podręczników dla pracowników* Funkcja szybkiego wyszukiwania

Powiadomienia o najważniejszych aktualizacjach podręcznika pracownika

Śledzenie postępów zapewnia, że wszyscy są na bieżąco

Limity Waybook

Brak możliwości eksportu wielu dokumentów jednocześnie

Nie jest dostępna lokalizacja językowa

Ceny Waybook

Waybook Care: $99/miesiąc

$99/miesiąc Waybook Pro: $198/miesiąc

$198/miesiąc Waybook Consulting: $95/godz

Waybook oceny i recenzje

G2: 3.5/5 (1 recenzja)

3.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.9/5 (45+ recenzji)

9. Slite

via Slite Slite to wszechstronne narzędzie do tworzenia podręczników dla pracowników, które pomaga zespołom scentralizować i uporządkować wszystkie dokumenty. Jego usprawniony redaktor zapewnia płynne pisanie bez rozpraszania uwagi, pozwalając skupić się na zawartości, która jest najważniejsza.

Slite pozwala na dołączanie materiałów wideo, szkiców i osadzonej zawartości w celu wzbogacenia treści udostępnianie wiedzy . Dodaj osobowość i atrakcyjność wizualną do swojej dokumentacji za pomocą obrazów okładek, wyróżnień i bloków podpowiedzi, aby podręcznik pracownika był wciągający i przyjemny.

Integracja Slack z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Asana, Trello i Google Drive, wzmacnia istniejące rozwiązania struktury zarządzania projektami gromadząc wszystkie informacje zespołu w jednym miejscu. Możesz osadzać arkusze kalkulacyjne, wideo, prezentacje i szkice z różnych aplikacji, eliminując potrzebę ich powielania.

Najlepsze funkcje Slite

Prosty interfejs, który jest łatwy do opanowania dla użytkowników nietechnicznych

Solidne funkcje organizacyjne pozwalają użytkownikom tworzyć hierarchie i etykiety w celu strukturyzacji i kategoryzacji dokumentów

Płynna integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack google Drive i Trello

Limity Slite

Brak otwartego API limituje możliwości integracji

Ograniczone opcje eksportu

Ceny Slite

**Free

Standard: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Premium: $15/miesiąc na użytkownika

Slite oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (175+ recenzji)

4.7/5 (175+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 35 recenzji)

10. Visme

via Visme Visme to fantastyczne narzędzie do tworzenia podręczników dla pracowników, które pomaga tworzyć angażujące i atrakcyjne wizualnie podręczniki dla pracowników. Brak umiejętności projektowania? Żaden problem. Potężne funkcje prezentacji Visme są dostosowane do potrzeb osób niebędących projektantami, umożliwiając tworzenie profesjonalnych i pouczających podręczników dla pracowników.

Kreator podręczników dla pracowników Visme dostarcza wszystkie niezbędne elementy do projektowania kompleksowych i zachęcających podręczników. Szablony mogą być w pełni niestandardowe, aby zaprezentować procesy, zasady i kulturę firmy. Możesz nawet wzbogacić swoje podręczniki o animowane postacie i ikony, aby ożywić kulturę swojej firmy.

Możesz łatwo wstawiać informacje o firmie, zachowując styl marki, dostosowując kolory i czcionki. Narzędzie oferuje również funkcje takie jak konfigurowalne wykresy, interaktywność i integracja multimediów, umożliwiając tworzenie angażujących i interaktywnych podręczników. Podręczniki można pobierać w różnych formatach, udostępniać je online za pośrednictwem połączonych linków, osadzać je na swojej stronie internetowej, a nawet tworzyć przewracane flipbooki.

Visme najlepsze funkcje

Łatwy w użyciu, nawet dla osób bez doświadczenia technicznego lub projektowego

Wszechstronne możliwości tworzenia zawartości wizualnej, w tym prezentacji, infografik, raportów i innych

Interaktywne i animowane elementy wzbogacają wizualną narrację

Limity Visme

Ograniczona wersja Free

Ograniczone projekty wykresów i tabel

Ceny Visme

**Free

Starter: $29/miesiąc

$29/miesiąc Pro: $59/miesiąc

$59/miesiąc Visme dla Teams: Kontakt w sprawie wyceny

Visme oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 250 recenzji)

4.5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 600 opinii)

Wzmocnij swoją organizację dzięki oprogramowaniu do podręczników dla pracowników i ClickUp

Nadszedł czas, aby zmienić zasady i procedury obowiązujące w miejscu pracy. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do podręczników pracowniczych możesz usprawnić tworzenie, zarządzanie i dystrybucję kluczowych informacji, aby wspierać skuteczną komunikację i dostosowywać swoje Teams do wspólnych celów.

Rejestrując się w ClickUp, zyskujesz dostęp do przyjaznego dla użytkownika interfejsu, gotowych szablonów i biblioteki zawartości, aby niestandardowo dostosować swoje podręczniki dla pracowników. Dzięki solidnym narzędziom do współpracy, możliwościom edycji w czasie rzeczywistym oraz bezpiecznym opcjom hostingu i udostępniania, ClickUp umożliwia Twoim Teams wspólne wprowadzanie i przeglądanie zmian.

Scentralizowana platforma pozwala na bezproblemową dystrybucję podręczników wśród pracowników, promując spójne zrozumienie wartości i przepisów firmy. Nie czekaj dłużej, aby uwolnić potencjał oprogramowania do tworzenia podręczników dla pracowników. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zrewolucjonizuj komunikację w miejscu pracy, zarządzanie Teams i wdrażanie zasad.