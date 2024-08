10 najlepszych programów do zarządzania polityką w 2024 roku

Tworzenie i przestrzeganie zasad nie może być zrobione przy użyciu jednego uniwersalnego podejścia. Należy raczej skupić się na tworzeniu ram, które zaspokajają różnorodne potrzeby firmy i zapewniają, że cała organizacja jednolicie przestrzega tych zasad i procedur.

Jak więc można to zrobić w prosty i skuteczny sposób?

W tym miejscu wprowadziłbym oprogramowanie do zarządzania polityką.

Platforma do zarządzania polityką została zaprojektowana, aby pomóc w przestrzeganiu zmian regulacyjnych i przestrzeganiu określonych standardów zarządzania. Upraszcza dane powstania i dystrybucję polityk oraz oferuje wiele funkcji i szablonów procedur, które mogą pomóc organizacji w zarządzaniu programami zgodności i ograniczaniu ryzyka.

Pomyśl o oprogramowaniu do zarządzania zasadami i procedurami jako o scentralizowanym repozytorium do przechowywania dokumentów zasad organizacji, zasad zgodności i procedur zarządzania zasadami, do których każdy może uzyskać dostęp lub się do nich odwołać.

Po przeprowadzeniu rozszerzonych badań opracowałem na tym blogu listę 10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania do zarządzania polityką na rok 2024. Rzućmy okiem!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania polityką?

Przetestowałem niektóre z powszechnie używanych systemów zarządzania polityką korporacyjną i znalazłem kilka wspólnych funkcji, które się wyróżniały. Zalecam rozważenie narzędzia, które oferuje te funkcje, aby pomóc ci zachować zgodność z przepisami.

Centralne repozytorium dokumentów : Narzędzie do zarządzania politykami powinno mieć jeden hub do bezpiecznego przechowywania krytycznych dokumentów, polityk i struktur

: Narzędzie do zarządzania politykami powinno mieć jeden hub do bezpiecznego przechowywania krytycznych dokumentów, polityk i struktur Automatyzacja cykli pracy : Poszukaj platformy opartej na chmurze, aby zautomatyzować zadania, takie jak tworzenie, dystrybucja i zatwierdzanie polityk dla menedżerów polityk

: Poszukaj platformy opartej na chmurze, aby zautomatyzować zadania, takie jak tworzenie, dystrybucja i zatwierdzanie polityk dla menedżerów polityk Śledzenie : Rozwiązanie do zarządzania polityką powinno zapewniać wgląd w to, jak pracownicy przestrzegają zasad. Powinieneś mieć możliwość generowania raportów zgodności, automatycznych powiadomień i pulpitów w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci wykryć anomalie i problemy związane z przestrzeganiem zasad oraz wskazać obszary wymagające poprawy

: Rozwiązanie do zarządzania polityką powinno zapewniać wgląd w to, jak pracownicy przestrzegają zasad. Powinieneś mieć możliwość generowania raportów zgodności, automatycznych powiadomień i pulpitów w czasie rzeczywistym, które pomogą Ci wykryć anomalie i problemy związane z przestrzeganiem zasad oraz wskazać obszary wymagające poprawy Koszt: Zidentyfikuj system zarządzania polityką, który dobrze pasuje do twojego budżetu. Zmierz cenę narzędzia w stosunku do wartości, jaką dostarcza, aby oszacować zwrot z inwestycji w rozwiązanie do zarządzania polityką

Zidentyfikuj system zarządzania polityką, który dobrze pasuje do twojego budżetu. Zmierz cenę narzędzia w stosunku do wartości, jaką dostarcza, aby oszacować zwrot z inwestycji w rozwiązanie do zarządzania polityką Pomoc oparta na AI: Najlepsze narzędzia do zarządzania politykami są wyposażone w asystentów AI, którzy automatyzują zbędne zadania, takie jak wypełnianie szablonów procedur, ułatwianie analizy porównawczej, kontrola wersji między różnymi iteracjami tego samego dokumentu, automatyzacja przypomnień o audytach wewnętrznych i generowanie zwięzłego podsumowania dokumentu polityki lub raportu

Najlepsze narzędzia do zarządzania politykami są wyposażone w asystentów AI, którzy automatyzują zbędne zadania, takie jak wypełnianie szablonów procedur, ułatwianie analizy porównawczej, kontrola wersji między różnymi iteracjami tego samego dokumentu, automatyzacja przypomnień o audytach wewnętrznych i generowanie zwięzłego podsumowania dokumentu polityki lub raportu Przyjazny dla użytkownika interfejs: Wybierz oprogramowanie do zarządzania polityką, które nie wymaga rozszerzenia szkolenia do zrobienia. Skomplikowany interfejs zwiększa obciążenie poznawcze pracowników. Jeśli menedżerowie ds. polityk i odpowiedni pracownicy nie wykorzystują potencjału platformy, wówczas cały cel wdrożenia rozwiązania do zarządzania politykami zostaje zniweczony

10 najlepszych programów do zarządzania politykami w 2024 roku

Zgodnie z obietnicą, oto zestawienie platform do zarządzania polityką, które przetestowałem i przejrzałem. W przypadku każdego narzędzia omówiłem najlepsze funkcje, ograniczenia i oceny z witryn z recenzjami, takich jak G2 i Capterra.

Mam nadzieję, że ta lista okaże się przydatna podczas poszukiwania odpowiedniego narzędzia do zarządzania zasadami.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania polityką i procedurami oraz zarządzania projektami) ClickUp to jedna z najlepiej ocenianych platform wydajności, która może pełnić podwójną rolę oprogramowania do zarządzania polityką prywatności.

kompleksowa platforma wydajności ClickUp usprawniająca zarządzanie polityką_

Platforma oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i rozbudowane funkcje, które usprawniają dane powstania, dystrybucję i przestrzeganie polityk i procedur.

Na przykład, mogę tworzyć i centralnie zarządzać politykami firmy, ramami, dokumentami HR i SOP w jednym hubie za pomocą Dokumenty ClickUp .

ClickUp Docs można używać do:

Zarządzania niemal każdym rodzajem informacji i formatowania zawartości przy użyciu tabel, nagłówków, punktorów i innych elementów

Zapraszania interesariuszy odpowiedzialnych za zarządzanie polityką do wspólnej pracy nad dokumentami

Używanie wzmianek @mentions do dodawania członków zespołu do konwersacji, używania komentarzy do przekazywania informacji zwrotnych i przypisywania elementów działań bezpośrednio z dokumentu

Zabezpieczanie kontroli dostępu i zarządzanie tym, kto może, a kto nie może uzyskać dostępu do dokumentu polityki i go edytować

ClickUp Docs umożliwia wydajniejsze działanie poleceń bogatego formatu i ukośnika

Przyspiesz dane powstania wytycznych i procedur dla procesu zarządzania polityką dzięki ClickUp Brain , asystent AI ClickUp. To, co czyni ClickUp najlepszym systemem zarządzania polisami, to fakt, że ClickUp Brain dokonuje automatyzacji czasochłonnych i powtarzalnych części procesu tworzenia polis.

ClickUp Brain pomaga w:

Wyczyszczone polityki przy użyciu jasnego i spójnego tonu w oparciu o twoje podpowiedzi

Podsumowywanie notatek ze spotkań po dyskusjach na temat polityk

Generowanie konspektów dla programów zgodności

Sprawdzanie zawartości pod kątem błędów gramatycznych

pobudź kreatywność, twórz szablony lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki ClickUp Brain, Twojemu partnerowi w burzy mózgów

Jeśli nie chcesz tracić czasu na tworzenie procedur od podstaw, zawsze możesz zacząć od skorzystania z polityki firmy ClickUp lub szablony dokumentacji procesów .

Na przykład użyj szablonu Szablon procesów i procedur ClickUp do dokumentowania i zarządzania wszystkimi procesami w jednej lokalizacji. Twórz przewodniki krok po kroku dla każdego procesu, aby zachować spójność i zapisuj ważne informacje o każdym kroku za pomocą niestandardowych pól i widoków.

Szablon procesów i procedur ClickUp

Oto jak korzystać z tego szablonu:

Mapa każdego kroku procesu w kolejności przy użyciu widoku schematu blokowego procesu

Śledzenie wszystkich dokumentów związanych z konkretną polityką przy użyciu widoku listy dokumentacji

Organizowanie dokumentów według zakończonych scen za pomocą widoku Scena dokumentacji

Wizualizować proces, aby pozostać na bieżąco, korzystając z widoku osi czasu

Dodatkowo można użyć szablonu Podręcznik pracownika ClickUp, szablon zasad i procedur aby nakreślić wszystkie zasady i procedury, których mają przestrzegać Twoi pracownicy.

Szablon podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp

Ten szablon pomoże Ci:

Wyczyszczone przekazać pracownikom misję firmy, oczekiwania i kluczowe procedury

Objąć wszystko, od listy płac, przez politykę urlopową, po kodeks postępowania w jednym dokumencie, aby był łatwo dostępny

Opisać sposób postępowania w różnych sytuacjach i używać niestandardowych statusów do śledzenia postępów w realizacji różnych polityk

Korzystaj z powiadomień, aby otrzymywać alerty za każdym razem, gdy wprowadzane są zmiany w zawartości dokumentu

Jeśli chcesz usprawnić procesy, użyj szablonu Szablon standardowych procedur operacyjnych ClickUp aby stworzyć najlepsze praktyki i zapewnić, że zadania zostaną zakończone w spójny sposób.

Zrzut ekranu szablonu standardowych procedur operacyjnych ClickUp

Wystarczy wpisać odpowiednie informacje w różnych sekcjach, aby rozpocząć pracę. Użyj pól niestandardowych, aby przechwycić określone informacje, takie jak termin, priorytet, wynik potencjalnego klienta i inne, aby pomóc w zarządzaniu zadaniami.

Dodaj oś czasu dla każdego zadania, aby łatwiej śledzić postępy i być na bieżąco z ważnymi działaniami.

ClickUp najlepsze funkcje

Płynna współpraca: Użyj ClickUp Docs jako centralnej lokalizacji do przechowywania i zarządzania politykami. Twój zespół zarządzający i kierownicy audytu mogą współpracować w czasie rzeczywistym nad edytowalnymi dokumentami, oznaczać odpowiednich członków zespołu, dodawać interaktywne elementy, takie jak tabele, wideo i arkusze kalkulacyjne, a także zapewniać kontrolę dostępu do odpowiednich dokumentów

Użyj ClickUp Docs jako centralnej lokalizacji do przechowywania i zarządzania politykami. Twój zespół zarządzający i kierownicy audytu mogą współpracować w czasie rzeczywistym nad edytowalnymi dokumentami, oznaczać odpowiednich członków zespołu, dodawać interaktywne elementy, takie jak tabele, wideo i arkusze kalkulacyjne, a także zapewniać kontrolę dostępu do odpowiednich dokumentów Wykorzystaj element AI: Skorzystaj z asystenta pisania i menedżera projektu ClickUp AI, aby opracować dokument polityki, śledzić zmiany, generować raporty z długich dokumentów i przydzielać zadania różnym członkom zespołu

Skorzystaj z asystenta pisania i menedżera projektu ClickUp AI, aby opracować dokument polityki, śledzić zmiany, generować raporty z długich dokumentów i przydzielać zadania różnym członkom zespołu Używaj gotowych szablonów procedur i polityk: Uzyskaj ramy do zarządzania procedurami i ramami oraz upewnij się, że zadania i procesy są zakończone w sposób spójny i niezawodny dzięki ClickUp'sszablony polityki zgodności *Efektywne zarządzanie zadaniami: Twórz i przydzielaj zadania dla każdej procedury za pomocąZadania ClickUp. Dodaj kontekst za pomocą opisów zadań i ustaw terminy, aby uniknąć opóźnień w zakończeniu działań związanych ze zgodnością. Użyj typów zadań, aby rozróżnić działania w sposób, który ma największy sens dla Twojego zespołu

Uzyskaj ramy do zarządzania procedurami i ramami oraz upewnij się, że zadania i procesy są zakończone w sposób spójny i niezawodny dzięki ClickUp'sszablony polityki zgodności *Efektywne zarządzanie zadaniami: Twórz i przydzielaj zadania dla każdej procedury za pomocąZadania ClickUp. Dodaj kontekst za pomocą opisów zadań i ustaw terminy, aby uniknąć opóźnień w zakończeniu działań związanych ze zgodnością. Użyj typów zadań, aby rozróżnić działania w sposób, który ma największy sens dla Twojego zespołu Śledzenie postępu projektu: UżyjCele ClickUp aby ustawić cele dla zakończonych zadań i działań związanych z polityką. Śledzenie postępów w realizacji powiązanych celów, aby zobaczyć, jaka część celu została zakończona

UżyjCele ClickUp aby ustawić cele dla zakończonych zadań i działań związanych z polityką. Śledzenie postępów w realizacji powiązanych celów, aby zobaczyć, jaka część celu została zakończona Łatwy dostęp do informacji : Szybko znajdź dowolne informacje z ClickUp, połączonej aplikacji lub dysku lokalnego za pomocą funkcjiClickUp University Search. Użyj niestandardowych komend wyszukiwania, aby umożliwić pracownikom łatwą lokalizację określonych polityk i dokumentów regulacyjnych za pomocą kilku prostych kliknięć

: Szybko znajdź dowolne informacje z ClickUp, połączonej aplikacji lub dysku lokalnego za pomocą funkcjiClickUp University Search. Użyj niestandardowych komend wyszukiwania, aby umożliwić pracownikom łatwą lokalizację określonych polityk i dokumentów regulacyjnych za pomocą kilku prostych kliknięć Usprawnienie gromadzenia danych: Przechwytuj istotne szczegóły dokumentacji polityki za pomocąWidok formularza ClickUp. Twórz formularze dla każdego rodzaju pracy i zamieniaj odpowiedzi w zadania, które można śledzić

Przeciągnij i upuść niestandardowe pola do widoku formularza, aby stworzyć kompleksowe ankiety lub zebrać opinie

Limity ClickUp

ClickUp Brain jest dostępny tylko w płatnych planach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

Pro Tip: Kieruj się 5 W - kto, co, gdzie, dlaczego i po co draftować skuteczne polityki i procedury dla Twojej organizacji.

2. PowerDMS (najlepszy do dystrybucji zasad i śledzenia zgodności)

przez PowerDMS PowerDMS to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania polityką, zaprojektowane w celu zapewnienia zgodności w sektorze publicznym i zdrowotnym.

Jego unikalne możliwości obejmują centralizację i organizowanie krytycznych dokumentów, automatyzację cyklu pracy w celu zatwierdzania i przeglądów oraz dostarczanie solidnych analiz w celu identyfikacji trendów i potencjalnych zagrożeń.

Oprogramowanie ułatwia również szkolenie pracowników, śledzenie certyfikatów i oferuje mobilny dostęp do aktualizacji zasad w podróży. To kompleksowe podejście umożliwia organizacjom ograniczenie ryzyka, zwiększenie wydajności i zapewnienie zgodności z przepisami.

Najlepsze funkcje PowerDMS

Tworzenie i udostępnianie publicznych dokumentów: Twórz i udostępniaj ważne informacje o zasadach swojej społeczności. Każdy dokument ma niestandardowy adres URL, który można osadzić w witrynie lub udostępniać każdemu, kto tego potrzebuje

Twórz i udostępniaj ważne informacje o zasadach swojej społeczności. Każdy dokument ma niestandardowy adres URL, który można osadzić w witrynie lub udostępniać każdemu, kto tego potrzebuje Korzystaj z kompleksowej analizy danych : Odblokuj ważny wgląd w to, jak Twoja firma przestrzega zasad dzięki danym dotyczącym zgodności

: Odblokuj ważny wgląd w to, jak Twoja firma przestrzega zasad dzięki danym dotyczącym zgodności Automatyzacja procesu przeglądu i zatwierdzania polityk: Przypisywanie właścicieli polityk i recenzentów do przeglądu i zatwierdzania dokumentów, zapisywanie szablonów pracy dla spójnych kroków procesu i nadawanie jednorazowych praw do edycji dokumentów w przypadku wymagań ad-hoc

Limity PowerDMS

Użytkownicy uważają, że PowerDMS oferuje ograniczone funkcje raportowania i jest niestandardowy

Ustawienie przepływów pracy związanych z zarządzaniem zasadami może być trudne, szczególnie w przypadku większych Teams

Ceny PowerDMS

Niestandardowy cennik

PowerDMS oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (100+ recenzji)

: 4.7/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (300+ recenzji)

3. SAI360 (najlepsze rozwiązanie do zintegrowanego zarządzania ryzykiem i zgodnością)

przez SAI360 SAI360 to oprogramowanie szkoleniowe przeznaczone dla organizacji do zarządzania ryzykiem, przestrzegania praktyk etycznych oraz zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi standardami zarządzania.

Poza podstawowymi funkcjami, takimi jak tworzenie, przechowywanie i zatwierdzanie polityk, płynnie integruje się z innymi modułami GRC, dostarczając całościowego widoku ryzyk organizacyjnych.

Zaawansowana analityka narzędzia umożliwia firmom identyfikację wzorców, ocenę słabych punktów i podejmowanie decyzji opartych na danych. SAI360 dodatkowo zwiększa swoją wartość dzięki funkcjom takim jak integracja oceny ryzyka, automatyzacja cyklu pracy i raportowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiając organizacjom proaktywne zarządzanie operacjami zgodności.

Najlepsze funkcje SAI360

Zarządzanie ładem, ryzykiem i zgodnością : Zarządzanie politykami organizacyjnymi, identyfikacja ryzyka i śledzenie zgodności z przepisami dzięki modułowi GRC

: Zarządzanie politykami organizacyjnymi, identyfikacja ryzyka i śledzenie zgodności z przepisami dzięki modułowi GRC Oceniaj skuteczność programów zgodności: Korzystaj z kompleksowego raportowania i analiz, aby ocenić ryzyko w zakresie zgodności

Korzystaj z kompleksowego raportowania i analiz, aby ocenić ryzyko w zakresie zgodności Dostęp do programów szkoleniowych w zakresie zgodności: Zapewnij pracownikom dostęp do ponad 200 treści związanych z przepisami i zgodnością, aby zwiększyć świadomość i zapewnić skuteczne doświadczenia edukacyjne.

Limity SAI360

Zaawansowane niestandardowe funkcje wymagają uiszczenia dodatkowej opłaty za profesjonalne usługi

Nie oferuje pomocy opartej na AI

Cennik SAI360

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje SAI360

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Szablony SOP mogą pomóc w wyeliminowaniu wysiłku związanego z tworzeniem standardowych procedur operacyjnych od podstaw. Skorzystaj z tych szablonów, aby usprawnić i ustandaryzować krytyczne procesy biznesowe w swojej organizacji.

4. Strike Graph (najlepszy dla zgodności z cyberbezpieczeństwem)

przez Wykres uderzeń Strike Graph to konfigurowalne narzędzie do zapewnienia zgodności z cyberbezpieczeństwem, służące do przestrzegania protokołów bezpieczeństwa danych i ochrony poufnych informacji.

Oferuje opcję tworzenia programów zgodności, które zaspokajają specyficzne potrzeby organizacji, pomagając lepiej zarządzać zasadami i procedurami zgodności.

Siła platformy leży w jej zdolności do usprawnienia złożonych procesów bezpieczeństwa, konsolidacji informacji na scentralizowanej platformie i generowania wnikliwych raportów dla interesariuszy.

kluczowe funkcje #### Strike Graph

Automatyzacja odpowiedzi na rutynowe zapytania : Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania związane z bezpieczeństwem dzięki asystentowi bezpieczeństwa AI Strike Graph. Asystent AI pobiera odpowiedzi z wielu zasobów, takich jak dokumenty zasad, aby udzielić dokładnych odpowiedzi

: Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania związane z bezpieczeństwem dzięki asystentowi bezpieczeństwa AI Strike Graph. Asystent AI pobiera odpowiedzi z wielu zasobów, takich jak dokumenty zasad, aby udzielić dokładnych odpowiedzi Łatwy audyt programów bezpieczeństwa : Zmniejszenie kłopotów związanych z angażowaniem zewnętrznych firm audytorskich poprzez wykorzystanie procesu certyfikacji na platformie do audytu programów bezpieczeństwa i monitorowania zgodności z przepisami

: Zmniejszenie kłopotów związanych z angażowaniem zewnętrznych firm audytorskich poprzez wykorzystanie procesu certyfikacji na platformie do audytu programów bezpieczeństwa i monitorowania zgodności z przepisami Śledzenie skuteczności działań w zakresie zgodności: Korzystaj z intuicyjnych pulpitów, aby wizualizować skuteczność programów bezpieczeństwa, uzyskać wgląd w ryzyko i upewnić się, że kontrole zasad działają prawidłowo

Ograniczenia Strike Graph

Początkowe wdrożenie platformy jest złożone i może zająć znaczną ilość czasu i zasobów

Możliwości raportowania są ograniczone

Ceny Strike Graph

Free forever

Certify : $9,000/rok

: $9,000/rok Scale : $18,000/rok

: $18,000/rok Enterprise: Wycena niestandardowa

Strike Graph oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. LogicGate Risk Cloud (najlepsze rozwiązanie do elastycznego zarządzania ryzykiem cybernetycznym i audytu)

przez LogicGate Jeśli szukasz zwinnego oprogramowania, które pomoże Ci zbudować bezpieczny proces zarządzania ładem, regulacjami i zgodnością (GRC), LogicGate Risk Cloud jest dobrym wyborem. Oparta na chmurze platforma dostarcza przyjazny dla użytkownika, bezkodowy interfejs do identyfikacji ryzyka, zarządzania zgodnością z przepisami i monitorowania bezpieczeństwa danych, umożliwiając szybkie wdrożenie i konfigurację.

Zaletą LogicGate jest jej zdolność do zapewnienia widoczności w czasie rzeczywistym krajobrazu ryzyka za pomocą interaktywnych pulpitów i analiz.

Najlepsze funkcje LogicGate Risk Cloud

Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym : Identyfikuj zagrożenia cybernetyczne i oceniaj ich wpływ na wyniki finansowe firmy. Gromadzenie wnikliwych raportów i udostępnianie ich interesariuszom

: Identyfikuj zagrożenia cybernetyczne i oceniaj ich wpływ na wyniki finansowe firmy. Gromadzenie wnikliwych raportów i udostępnianie ich interesariuszom Automatyzacja zarządzania polityką : Automatyzacja każdego aspektu programu zgodności, od opracowania po zatwierdzenie

: Automatyzacja każdego aspektu programu zgodności, od opracowania po zatwierdzenie Usprawnij audyty wewnętrzne: Korzystaj z gotowych cykli pracy do audytu procesów wewnętrznych i przypisuj żądania dokumentacji do odpowiednich członków zespołu

Ograniczenia LogicGate Risk Cloud

LogicGate Risk Cloud oferuje niewielkie lub żadne szacunki danych dotyczących strat (dane związane z finansowymi lub innymi rodzajami strat, których doświadcza organizacja w kontekście zarządzania ryzykiem) w celu przeprowadzenia analizy ryzyka

Cennik LogicGate Risk Cloud

Niestandardowy cennik

LogicGate Risk Cloud oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (60+ recenzji)

Czytaj więcej: 10 przykładów SOP: Najlepsze praktyki w zakresie wydajności i zgodności z przepisami

6. StandardFusion (najlepsze rozwiązanie usprawniające zarządzanie zgodnością)

przez StandardFusion Jeśli Twoja organizacja działa w wysoce regulowanej branży, takiej jak opieka zdrowotna, usługi finansowe, produkcja, rząd lub motoryzacja, zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie będzie na pierwszym planie.

Oprogramowanie GRC firmy StandardFusion pomaga zintegrować komponenty GRC w celu zwiększenia zaufania i konsolidacji operacji w całej organizacji. Oprogramowanie zachęca do współpracy poprzez edycję w czasie rzeczywistym i zautomatyzowane cykle pracy związane z zatwierdzaniem, zapewniając efektywne opracowywanie i wdrażanie polityk.

Najlepsze funkcje StandardFusion

Zarządzanie incydentami: Odblokuj szczegółowy wgląd w incydenty. Zapobiegaj naruszeniom danych i proaktywnie zarządzaj incydentami

Odblokuj szczegółowy wgląd w incydenty. Zapobiegaj naruszeniom danych i proaktywnie zarządzaj incydentami Automatyzacja: Wykorzystaj zautomatyzowane cykle pracy do śledzenia i rejestrowania wszystkich działań związanych ze zgodnością, aby wykrywać nieprawidłowości w przestrzeganiu zasad

Wykorzystaj zautomatyzowane cykle pracy do śledzenia i rejestrowania wszystkich działań związanych ze zgodnością, aby wykrywać nieprawidłowości w przestrzeganiu zasad Zarządzanie politykami: Wykorzystaj edytor w aplikacji do tworzenia polityk. Wykorzystaj zautomatyzowane przepływy pracy do szybkiego zatwierdzania

Limity StandardFusion

Powiadomienia o zadaniach nie mogą być niestandardowe

Cennik StandardFusion

Cennik niestandardowy

StandardFusion oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (40+ recenzji)

: 4.6/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (30+ recenzji)

7. NAVEX One (najlepszy do ujednoliconego zarządzania i ograniczania ryzyka stron trzecich)

przez NAVEX NAVEX One to oprogramowanie do zarządzania polityką, które oferuje zintegrowaną platformę dla Business do zarządzania różnymi aspektami całego cyklu życia zarządzania polityką.

Aby sprostać wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniom biznesowym i zarządzać priorytetami zgodności w ramach jednej platformy, ten system zarządzania polityką korporacyjną zapewnia 360-stopniowy widok istniejących procesów, pracowników i dostawców zewnętrznych

Wykorzystując zaawansowaną analitykę, NAVEX One umożliwia organizacjom mierzenie skuteczności polityki, identyfikowanie potencjalnych słabych punktów i podejmowanie decyzji opartych na danych. Dodatkowo, nacisk na doświadczenie użytkownika i dostępność oprogramowania zwiększa jego użyteczność zarówno dla administratorów polityk, jak i pracowników.

Najlepsze funkcje NAVEX One

Centralny hub zgodności: Monitorowanie działań pracowników w zakresie zgodności z jednym źródłem prawdy

Monitorowanie działań pracowników w zakresie zgodności z jednym źródłem prawdy Zarządzanie ryzykiem dostawcy : Wizualizacja wszelkich zagrożeń lub incydentów związanych z dostawcami zewnętrznymi

: Wizualizacja wszelkich zagrożeń lub incydentów związanych z dostawcami zewnętrznymi Szkolenia z zakresu etyki i zgodności: Edukacja pracowników w zakresie kluczowych scenariuszy ryzyka i zgodności z przepisami poprzez angażujące moduły szkoleniowe

Limity NAVEX One

Interfejs jest skomplikowany i niezbyt przyjazny dla użytkownika

Raportowanie jest nieporęczne i nieintuicyjne, co utrudnia uzyskanie szczegółowych informacji

Ceny NAVEX One

Niestandardowy cennik

NAVEX One oceny i recenzje

G2 : 3.8/5 (50+ recenzji)

: 3.8/5 (50+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Czytaj więcej: Jak wykorzystać AI do tworzenia dokumentacji

8. LogicManager (najlepszy do zarządzania ryzykiem w Enterprise)

przez LogicManager Badając narzędzia do zarządzania polityką, przetestowałem również LogicManager, popularne oprogramowanie do zarządzania ryzykiem w Enterprise. Ten oparty na SaaS produkt pozwala Businessowi przewidywać potencjalne problemy i zagrożenia poprzez monitorowanie stref wysokiego ryzyka w wielu działach.

Jego zdolność do połączenia polityk z określonymi zagrożeniami, automatyzacji cykli pracy i generowania wnikliwych raportów umożliwia organizacjom identyfikację i proaktywne rozwiązywanie potencjalnych problemów.

Najlepsze funkcje LogicManager

Zarządzanie audytami wewnętrznymi : Badanie różnych działów w organizacji w celu zrozumienia i ustalenia priorytetów obszarów audytu w oparciu o ich poziom ryzyka

: Badanie różnych działów w organizacji w celu zrozumienia i ustalenia priorytetów obszarów audytu w oparciu o ich poziom ryzyka Kontrola raportowania finansowego : Zarządzaj ryzykiem finansowym i zapewnij dokładne raportowanie finansowe poprzez monitorowanie błędów, nieuczciwych transakcji i niewłaściwego zarządzania funduszami

: Zarządzaj ryzykiem finansowym i zapewnij dokładne raportowanie finansowe poprzez monitorowanie błędów, nieuczciwych transakcji i niewłaściwego zarządzania funduszami Maintainer odpowiedzialności przy przydzielaniu zadań: Przydzielanie, śledzenie i zakończenie wszystkich zadań zgodność projektu zadania

LogicManager limits

W oprogramowaniu brakuje standardowych, gotowych szablonów i pomocy opartej na AI

Ceny LogicManager

Niestandardowy cennik

LogicManager oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

9. EisenVault (najlepszy do usprawnionego zarządzania dokumentami)

przez EisenVault EisenVault to bezpieczna platforma zarządzania dokumentami do śledzenia i zarządzania krytycznymi dokumentami biznesowymi, takimi jak podręczniki dla pracowników , kodeksy postępowania, licencje biznesowe i umowy prawne.

Może obsługiwać duże ilości dokumentów technicznych, takich jak pliki AutoCAD, umowy i podręczniki. Narzędzie oferuje również bezproblemową integrację z systemami ERP, takimi jak SAP i zapewnia dostęp offline dla zdalnych Teams.

Ponadto EisenVault wyróżnia się kontrolą wersji dokumentów, funkcją wyszukiwania i ścieżkami audytu, zapewniając integralność i zgodność dokumentów z polityką. Choć nie jest to wyłącznie narzędzie do zarządzania politykami, jego silne podstawy zarządzania dokumentami sprawiają, że nadaje się do zarządzania politykami.

Najlepsze funkcje EisenVault

Digitalizacja dokumentów : Skanuj i przesyłaj kopie ważnych dokumentów zamiast drukować je za każdym razem

: Skanuj i przesyłaj kopie ważnych dokumentów zamiast drukować je za każdym razem Automatyzacja rutynowych zadań: Zintegruj EisenVault ze swoimi systemami CRM, ERP lub innymi starszymi wersjami za pomocą RPA (automatyzacja procesów robotycznych). Automatyzacja powtarzalnych zadań i skupienie się na zakończeniu zadań, które faktycznie mają znaczenie

Zintegruj EisenVault ze swoimi systemami CRM, ERP lub innymi starszymi wersjami za pomocą RPA (automatyzacja procesów robotycznych). Automatyzacja powtarzalnych zadań i skupienie się na zakończeniu zadań, które faktycznie mają znaczenie Poprawa widoczności dokumentów polityki: Skorzystaj z funkcji optycznego rozpoznawania znaków, aby zeskanować dokumenty cyfrowe i wyodrębnić istotne informacje

Limity EisenVault

Aplikacja mobilna EisenVault ma ograniczone funkcje

Ceny EisenVault

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje EisenVault

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Stwórz kompleksową, łatwą do zrozumienia dokumentację dotyczącą polityki, wizji i wartości Twojej firmy, korzystając z szablony podręczników dla pracowników . Po prostu wpisz odpowiednie informacje w predefiniowanych sekcjach, a będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoi pracownicy odnieśli sukces w swojej roli w scentralizowanym dokumencie.

10. RLDatix (najlepsze rozwiązanie do zapewnienia zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem w opiece zdrowotnej)

przez RLDatix RLDatix to platforma GRC, która identyfikuje zagrożenia i poprawia wydajność operacyjną organizacji opieki zdrowotnej. Platformy można używać do zabezpieczania dokumentacji medycznej pacjentów, zarządzania incydentami i monitorowania wskaźników bezpieczeństwa pacjentów.

Jej unikalne możliwości obejmują silny nacisk na zarządzanie cyklem życia dokumentów, umożliwiając wydajne tworzenie, przeglądanie i przechowywanie polityk. Platforma wyróżnia się dostarczaniem scentralizowanego, przeszukiwalnego repozytorium, zapewniającego łatwy dostęp do krytycznych informacji.

Najlepsze funkcje RLDatix

Zarządzanie umowami w jednej lokalizacji: Centralizacja zarządzania umowami i korzystanie z szablonów w celu standaryzacji umów i porozumień dla firmstandaryzacji procesów *Twórz i udostępniaj dokumenty dotyczące polityki: Współpracuj ze swoim zespołem w celu tworzenia programów zgodności i połącz je bezpośrednio ze standardami ustawionymi przez firmy akredytujące opiekę zdrowotną

Centralizacja zarządzania umowami i korzystanie z szablonów w celu standaryzacji umów i porozumień dla firmstandaryzacji procesów *Twórz i udostępniaj dokumenty dotyczące polityki: Współpracuj ze swoim zespołem w celu tworzenia programów zgodności i połącz je bezpośrednio ze standardami ustawionymi przez firmy akredytujące opiekę zdrowotną Analiza procesów i wydarzeń związanych z opieką zdrowotną: Identyfikuj luki w opiece nad pacjentem i odpowiednio zarządzaj wydarzeniami, aby uzyskać lepsze wyniki, korzystając z wbudowanych raportów i pulpitów.

Limity RLDatix

Ustawienie back-endu dla platformy jest skomplikowane

RLDatix ma funkcję notatek, ale istnieje limit 255 znaków, co utrudnia dodawanie szczegółowych informacji

RLDatix

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RLDatix

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (90+ recenzji)

Czytaj więcej: 10 szablonów kodeksu postępowania dla pracowników w Word i ClickUp

Usprawnij proces zarządzania polityką dzięki ClickUp

Zarządzanie polityką jest ważnym procesem zapewniającym, że Twoja organizacja działa bezpiecznie, przestrzegając odpowiednich wewnętrznych i zewnętrznych standardów zarządzania.

Jak w przypadku wszystkiego, niewielka pomoc technologiczna może znacznie usprawnić proces zarządzania polityką i zapewnić, że nic ważnego nie umknie uwadze.

Polecam ClickUp, kompleksowy system zarządzania projektami i politykami, aby scentralizować i skonsolidować wysiłki związane z zarządzaniem politykami.

ClickUp oferuje wiele funkcji, takich jak Dokumenty, Zadania, asystent oparty na AI, kontrola wersji i gotowe szablony dla menedżerów polityk do tworzenia, zatwierdzania i przestrzegania ram polityk. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i ulepsz proces zarządzania polityką i zgodnością.