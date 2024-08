10 Szablonów Kodeksu Postępowania Pracowników w Word & ClickUp

Solidne podstawy etyczne i moralne pomagają firmom budować pozytywny wizerunek publiczny i reputację. Punktem wyjścia jest opublikowanie ideałów firmy jako jej misji lub deklaracji wartości. Kolejnym i najważniejszym krokiem jest rozpowszechnienie wartości w całej organizacji i umożliwienie pracownikom postępowania zgodnie z nimi.

Kodeks postępowania pracowników jest nieoceniony we wspieraniu takiego środowiska. Przygotowuje on pracowników do przestrzegania kodeksu postępowania i wzmacniania reputacji marki. Ponadto, rozwija zdrową i przyjazną atmosferę w firmie pozytywne środowisko pracy dla wszystkich.

Oto dziesięć najlepszych szablonów kodeksu postępowania dostępnych dla Microsoft Word i ClickUp - za darmo!

Co składa się na dobry szablon kodeksu postępowania?

Kodeks postępowania to dokument, który wyszczególnia dopuszczalne zachowania i praktyki w miejscu pracy, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są zgodni z misją, wizją i celem firmy.

Dobrze napisany kodeks postępowania jest ostatecznym Cel HR .

Punkt wyjścia będzie obejmował podstawy, takie jak nazwa firmy, tło, logo i dane promotorów, aby ustalić referencje firmy.

Ponieważ jednak kodeks postępowania dotyczy przede wszystkim pracowników, powinien koncentrować się na zasadach, wytycznych i oczekiwaniach ich dotyczących.

Projekt kodeksu postępowania powinien zawierać następujące elementy.

Wprowadzenie i cel: Ta sekcja musi przedstawiać główny cel sformułowania takiego dokumentu i zastosowanie kodeksu postępowania. Powinien on określać kategorię pracowników objętych kodeksem firmy docelowej

Ta sekcja musi przedstawiać główny cel sformułowania takiego dokumentu i zastosowanie kodeksu postępowania. Powinien on określać kategorię pracowników objętych kodeksem firmy docelowej Wartości i misja firmy: Kodeks postępowania musi być zgodny z podstawowymi wartościami, misją i etyką firmy. Dokument powinien poprzedzać politykę tymi głównymi przekonaniami i wartościami

Kodeks postępowania musi być zgodny z podstawowymi wartościami, misją i etyką firmy. Dokument powinien poprzedzać politykę tymi głównymi przekonaniami i wartościami Zgodność z przepisami prawa i regulacjami: Przedstawienie commitu organizacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów lokalnych, w których znajdują się biura) i regulacji, w szczególności dotyczących postępowania w biznesie. Firma będzie dysponować akceptowalnymi wytycznymi i zabezpieczeniami dla działań podejmowanych w dobrej wierze podczas wykonywania obowiązków związanych z pracą

Przedstawienie commitu organizacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów lokalnych, w których znajdują się biura) i regulacji, w szczególności dotyczących postępowania w biznesie. Firma będzie dysponować akceptowalnymi wytycznymi i zabezpieczeniami dla działań podejmowanych w dobrej wierze podczas wykonywania obowiązków związanych z pracą Właściwe zachowanie: Wyraźnie zdefiniowane zachowanie pracownika, którego oczekuje firma. Pracownik musi przestrzegać zasad profesjonalizmu, uczciwości, prawości i szacunku. Obejmuje to prawidłowe zachowanie podczas przebywania na terenie firmy i poza nią

Wyraźnie zdefiniowane zachowanie pracownika, którego oczekuje firma. Pracownik musi przestrzegać zasad profesjonalizmu, uczciwości, prawości i szacunku. Obejmuje to prawidłowe zachowanie podczas przebywania na terenie firmy i poza nią Poufność: W przypadku pracowników mających do czynienia z informacjami poufnymi, klauzula ta powinna podkreślać standardy zachowania poufności i bezpieczeństwa danych firmy i klientów

W przypadku pracowników mających do czynienia z informacjami poufnymi, klauzula ta powinna podkreślać standardy zachowania poufności i bezpieczeństwa danych firmy i klientów Dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy: Firmy powinny podkreślać niedyskryminujące zachowania i ustawienia w celu ochrony zasad różnorodności, równości i integracji

Firmy powinny podkreślać niedyskryminujące zachowania i ustawienia w celu ochrony zasad różnorodności, równości i integracji Korzystanie z zasobów firmy: Ta część powinna wyjaśniać właściwe korzystanie z własności firmy , technologii i zasobów. W zależności od dojrzałości cyfrowej i infrastruktury, klauzula ta może również omawiać korzystanie z nazwy firmy, e-maila , korzystania z Internetu , kanałów komunikacji itp.

Ta część powinna wyjaśniać właściwe korzystanie z własności firmy technologii i zasobów. W zależności od dojrzałości cyfrowej i infrastruktury, klauzula ta może również omawiać korzystanie z nazwy firmy, e-maila korzystania z Internetu kanałów komunikacji itp. Naruszenia: Musi zawierać mechanizm raportowania naruszeń z odpowiednią ochroną zgłaszającego przed działaniami mściwymi lub odwetowymi. Sekcja ta powinna również określać procedurę działań dyscyplinarnych w odpowiedzi na naruszenia kodeksu

Musi zawierać mechanizm raportowania naruszeń z odpowiednią ochroną zgłaszającego przed działaniami mściwymi lub odwetowymi. Sekcja ta powinna również określać procedurę działań dyscyplinarnych w odpowiedzi na naruszenia kodeksu Potwierdzenie: Ta sekcja przypieczętowuje legalność dokumentu. Wskazuje, że osoba podpisująca przeczytała i zrozumiała kodeks postępowania i akceptuje go. Podpisując dokument, zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu. Są świadomi konsekwencji naruszenia, w tym działań prawnych

Ta sekcja przypieczętowuje legalność dokumentu. Wskazuje, że osoba podpisująca przeczytała i zrozumiała kodeks postępowania i akceptuje go. Podpisując dokument, zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu. Są świadomi konsekwencji naruszenia, w tym działań prawnych Przegląd okresowy: Ta sekcja powinna określać okres, w którym kodeksy postępowania podlegają przeglądowi i aktualizacji, zwłaszcza w świetle obowiązujących przepisów prawa, regulacji i polityk organizacyjnych

10 najlepszych szablonów kodeksów postępowania do wykorzystania w 2024 roku

Podczas gdy firmy mają tendencję do standaryzacji podręczników pracowniczych z powtarzającymi się tematami, nie wszystkie są takie same. W końcu nie wszyscy pracownicy lub branże są takie same!

Standardy bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w niebezpiecznej fabryce znacznie różnią się od tych, którzy pracują za biurkiem.

Podobnie, ci drudzy mogą korzystać z przywilejów pracy z domu, ale ci pierwsi nie mogą cieszyć się tym samym.

Omawiamy dziesięć szablonów kodeksów postępowania, z których powinieneś korzystać w 2024 roku (i później!).

Oto ich przegląd.

1. Szablon podręcznika pracownika od ClickUp

Zorganizuj wszystkie niezbędne sekcje podręcznika pracownika za pomocą szablonu podręcznika pracownika ClickUp

Informacje sześciu na dziesięciu pracowników unika czytania podręcznika pracownika - nie można ich za to winić. Kto chciałby czytać tony zasad i zakazów, których mógłby nawet nie zapamiętać?

Na szczęście możesz przechylić szalę na swoją korzyść dzięki Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp . Ten przyjazny dla początkujących zasób pomaga we wdrażaniu pracowników i ma zastosowanie do firm z prawie wszystkich sektorów i branż. Obejmuje najważniejsze sekcje, w tym te podane poniżej.

Tło firmy

Standardy postępowania

Polityka Teams

Kodeks ubioru

Godziny pracy

Zasady komunikacji

Umowa o poufności

Działania dyscyplinarne i nie tylko

Dodawaj, usuwaj lub modyfikuj sekcje, aby dostosować szablon do zasad obowiązujących w Twoim miejscu pracy.

Oprócz podstawowych zmian, ClickUp sprawia, że podręcznik jest bardziej angażujący.

Użyj bogatych formatów, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę. Użyj hiperlinków i zagnieżdżonych stron, aby podręcznik pracownika łatwa nawigacja.

Osadzaj wskazówki wizualne, takie jak obrazy, GIF-y, emotikony, wykresy itp. w celu zaangażowania czytelnika. Daj zespołom HR możliwość wyróżniania sekcji i oznaczania pracowników lub początkujących, aby zwrócić ich uwagę na określone części podręcznika dla pracowników.

2. Szablon podręcznika pracownika dla praktyki rodzinnej od ClickUp

Współpraca z interesariuszami w celu zapewnienia dokładności i spójności każdej polityki i procedury

Praktyki rodzinne działają dobrze dzięki tradycji solidnych relacji z klientami. Wieloletni klienci oczekują od członków zespołu personalizacji, niezawodności i spójności w celu zapewnienia im stałego patronatu.

Bezproblemowa obsługa klienta jest jednym z czynników, które sprawiają, że klienci wracają. The Szablon podręcznika pracownika ClickUp dla praktyki rodzinnej zapewnia, że wszystko pozostaje w zgodzie z głównym celem świadczenia takiej usługi.

Podręcznik podsumowuje misję i wizję firmy, aby zapewnić spójne doświadczenie. Następnie zgłębia zasady, praktyki i procedury firmy, które poprawiają opiekę nad pacjentem.

Podręcznik zawiera klauzulę wyjaśniającą odpowiedzialność prawną wynikającą z nieprzestrzegania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa danych i prywatności, ponieważ pracownicy będą mieli dostęp do wrażliwych zasobów, takich jak dokumentacja medyczna, plany opieki, raportowanie, diagnozy itp,

Podręcznik integruje się z intuicyjną platformą ClickUp do zarządzania projektami. Wyjdź poza wykorzystanie jej jako repozytorium do przechowywania i udostępniania podręcznika pracownika. Twórz wstępnie zdefiniowane zadania, planuj spotkania, przydzielaj obowiązki związane z pracą i przechowuj podlegające audytowi rekordy pacjentów.

3. Szablon podręcznika pracownika od ClickUp

Utwórz projekt dla każdej sekcji podręcznika pracownika za pomocą tego szablonu

Szablon Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp ustawia ton dla satysfakcjonującego powiązania pracownik-pracodawca. Określa, czego firma oczekuje od swoich pracowników i w jaki sposób pracownicy będą spełniać te oczekiwania. Takie dostosowanie wartości sprawia, że wszyscy są na tej samej stronie i umożliwia pracownikom osiąganie wyników i oferowanie wartości od pierwszego dnia.

Szablon instrukcji dla pracowników przedstawia tło, wartości firmy, misję i wizję. Następnie zawiera szeroki przegląd kultury pracy, obowiązków i odpowiedzialności.

Rozbieżność między osobistymi przekonaniami a wartościami firmy często wynika z rotacji pracowników. Dlatego też omówienie tych kwestii na samym początku ma kluczowe znaczenie dla firm i pracowników.

Wyjaśnia również, w jaki sposób wkład danej osoby pomaga osiągnąć większy cel organizacyjny. Jednym z najlepszych sposobów na zaangażowanie pracowników jest zapewnienie im widoczności wpływu ich wyników.

Wreszcie, szablon podręcznika pracownika zagłębia się w zasady i procesy firmy, dzięki czemu nowi pracownicy mogą wygodnie zintegrować się z nowym środowiskiem pracy.

Oczywiście szablon ma charakter czysto orientacyjny i nie stanowi wyczerpującej listy. Możesz stworzyć z niego szczelny dokument prawny, który kompleksowo obejmie wszystko, od kodeksu postępowania pracowników po postępowanie z aktywami firmy i tak dalej.

4. Szablon podręcznika przedszkolnego dla pracowników od ClickUp

Podręcznik Szablon podręcznika przedszkolnego dla pracowników ClickUp to szczegółowy przewodnik dla osób pracujących w przedszkolu lub ośrodku opieki nad dziećmi.

Ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji, wyrażenie oczekiwań organizacyjnych, ustawienie standardowe procedury operacyjne i budowanie harmonijnego środowiska dla członków personelu i młodych uczniów jest nieocenione. Jest to przewodnik dla wszystkich nowych i obecnych pracowników.

Szablon obejmuje wszystkie kluczowe aspekty prowadzenia funkcjonalnego ośrodka opieki nad dziećmi lub przedszkola, wyjaśniając:

Kodeks postępowania pracowników

Warunki zatrudnienia i świadczenia pracownicze

Struktura programu nauczania i filozofia edukacyjna

Zarządzanie dobrami materialnymi

Codzienne rutynowe czynności i obowiązki związane z pracą

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i dzieci

Bezpieczeństwo i protokoły awaryjne

Zainteresowane agencje rządowe

Polityka ochrony dzieci i nie tylko

Zachęcamy do niestandardowego dostosowania szablonu do misji, wizji i wartości przedszkola.

5. Szablon Vision Tablica by ClickUp

Zamień swoje myśli i pomysły w namacalne wyniki dzięki temu szablonowi

Tablica wizji jest wykorzystywana przez firmy, aby zaszczepić poczucie integracji, pomóc pracownikom zyskać większą wiarę w swoje możliwości i zmotywować ich do osiągania celów.

Szablon Szablon Tablicy Wizji ClickUp to potężne narzędzie do osiągania celów osobistych lub organizacyjnych. Przekształca on główny cel działalności firmy w namacalne, osiągalne i policzalne jednostki, którymi można zajmować się pojedynczo.

Pięć sekcji obejmuje: wizję, grupę docelową, potrzeby, wydajność i cele biznesowe. Po podzieleniu celu na mniejsze części elementy działań jak zadania i podzadania w ramach tych parametrów, łatwiej jest odpowiednio oddelegować obowiązki.

Oprócz dostosowania wizji do celu biznesowego, tablica wizji pozwala przypisywać priorytety, definiować zależności i grupować podobne lub skorelowane zadania.

Ponieważ jest to tablica "wizji", szablon zwraca szczególną uwagę na estetykę i priorytetowo traktuje wizualne przekazywanie informacji. Wszystko jest oznaczone kolorami. Wizualizuj powodzenie w widoku listy, widoku formularza i widoku tablicy.

6. Szablon od wizji do wartości od ClickUp

Dopasuj swoje wartości do swojej wizji za pomocą szablonu Values to Vision

Szablon Szablon od wizji do wartości ClickUp jest zasadniczo tablicą wizji w ruchu.

Podczas gdy tablica wizji przede wszystkim wyszczególnia cele i zadania, szablon od wizji do wartości wykracza znacznie dalej. Zaczyna się od podsumowania wizji, misji i podstawowych wartości firmy.

Podsumowanie tych zasad wzmacnia kulturę wśród stron zewnętrznych lub wewnętrznych. Po ustaleniu punktów końcowych wizji i wartości, szablon przechodzi do kompleksowego przewodnika krok po kroku, aby połączyć te dwa elementy.

Wynikowy plan działania zawiera szczegółową listę zadań SMART, przy czym SMART oznacza konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie. Następnie szablon tworzy mapę tych zadań na osi czasu z dobrze zdefiniowanymi kamieniami milowymi.

Na koniec należy uzupełnić strategię o odpowiedni mechanizm przeglądu w celu zarządzania wydajnością, śledzenia postępów i szybkiego dostarczania wyników.

Szablon ten ma na celu zapewnienie większej zgodności między wartościami i wizją firmy oraz zapewnienie, że pracownicy będą nadal koncentrować się na osiąganiu wyników.

7. Szablon planu strategicznego dla dyrektorów szkół od ClickUp

Użyj widoku postępu, aby śledzić postęp każdego celu i zapewnić zgodność z planem strategicznym

Dyrektorzy szkół mają kilka podobieństw z kierownikami projektów. Obie pozycje kierownicze cieszą się własnością projektu, pozostając jednocześnie odpowiedzialnymi za majątek firmy.

Oni zarządzają zasobami ludzkimi , nadzorować spójność zespołu, optymalizować operacje, obsługiwać budżety, planować ryzyko i opracowywać strategie osiągania celów.

W tym Szablon planu strategicznego dla dyrektorów ClickUp oferuje ogólny widok wszystkich podstawowych zadań, cykli pracy i działań. Jest to pojedyncze repozytorium wszystkich zadań w szkole.

Można dodawać lub usuwać zadania z listy, grupować ściśle powiązane zadania, dodawać etykiety, przypisywać zadania, tworzyć zespoły, wyznaczać przełożonych, określać priorytety i przypisywać oś czasu. Tak więc, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie planami lekcji, czy planowanie konserwacji, ustawienie wszystkiego tak, aby działało sprawnie za pomocą kilku kliknięć.

Widok wszystkiego jako interaktywna lista, tablica, pasek postępu, oś czasu lub wykres Gantta. Wszelkie zmiany wprowadzone do planu są odzwierciedlane w czasie rzeczywistym, aby wszyscy interesariusze, czy to nauczyciele, personel wsparcia, administracja, nadrzędne i uczniowie, byli na bieżąco.

8. Szablon podręczników dla pracowników, zasad i procedur ClickUp

Zbuduj fundamenty powodzenia w miejscu pracy, korzystając z szablonu podręczników dla pracowników, polityk i procedur ClickUp

Szablon Szablon podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp to bardzo szczegółowy dokument, który pomaga pracownikom lepiej zrozumieć ich firmę, jej kulturę i ich pracę.

Zaczyna się od krótkiego tła firmy, jej historii, struktury organizacyjnej, wprowadzenia do kierownictwa i danych kontaktowych. Następnie przechodzi do ogólnych wytycznych dotyczących codziennych operacji Business. Zaczyna się od typowego dnia w pracy, w jaki sposób pracownicy firmy komunikują się , procedury awaryjne itp.

Następnie zagłębia się w politykę postępowania pracowników. Zaczyna się od wyjaśnienia standardowych praktyk biznesowych, takich jak postępowanie z informacjami poufnymi i własnością intelektualną, prawa uczciwego obrotu, klauzuli zakazującej łapówek lub przyjmowania prezentów itp.

Ostatnia sekcja odnosząca się do polityk i procedur jest kluczowym punktem tego szablonu. Wyszczególnia ona wszystko - dzienny plan procesu wdrażania pracownika, zasady dotyczące miejsca pracy, pracy zdalnej i polityka obecności , plan działania w sytuacjach awaryjnych i offboarding.

Może on być tak ogólny, jak standardowy podręcznik, lub tak rozbudowany, jak nakreślenie konkretnych działań dyscyplinarnych za niewłaściwe użycie sprzętu firmowego lub ustanowienie planów poprawy wyników (PIP) za nieprzestrzeganie instrukcji lidera zespołu.

9. Szablon kodeksu postępowania dla pracowników Microsoft Word by Simul

przez Simul Jeśli szukasz minimalistycznego szablonu Kodeksu Postępowania Pracowników, który zawiera podstawowe informacje, ten szablon Kodeksu Postępowania Pracowników w programie Word firmy Simul jest idealny.

Jest to zwięzły dokument prawny, który definiuje odpowiednie zachowanie pracowników i standardy etyczne w organizacji. Oddziela to, co jest dopuszczalne, od innych niezgodnych z prawem zachowań, próbując promować pozytywną i pełną szacunku kulturę pracy.

Szablon obejmuje różne tematy, w tym zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, etykę zawodową, konflikt odsetków, poufność, przyzwolenie na zachowania dyskryminacyjne i inne.

Szablon przedstawia wszystkie te informacje w formie krótkiej, łatwej do zrozumienia wypunktowanej listy. Można go niestandardowo dostosować, aby rozwinąć niektóre tematy lub dostosować go do wymagań firmy lub branży.

10. Szablon kodeksu postępowania dla organizacji Microsoft Word autorstwa FactoHR

przez Factohr Szablon Code of Conduct Policy for Organizations in Word autorstwa FactoHR to wyczerpujący zasób, który rozpowszechnia informacje na temat tego, czego firmy oczekują od pracowników i panujących standardów etycznych.

Podkreśla wartości uczciwości i profesjonalizmu w celu rozwoju zdrowej firmy. Szablon obejmuje różne tematy, w tym odpowiednie zachowanie pracowników, zgodność z prawem i regulacjami, poufność itp.

Szablon ten jest bardziej rozbudowany niż jego odpowiednik Simul, ponieważ zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat środowiska pracy, zachowania w obrębie własności firmy, obchodzenia się ze sprzętem, zakazu przekupstwa i korupcji, obowiązków pracowników itp.

Taki kompleksowy dokument generuje świadomość tego, czego firmy oczekują od pracowników, przedstawia środowisko pracy i uczy kultury odpowiedzialności, jednocześnie łagodząc dylematy etyczne.

Wszystko zgodnie z kodeksem dzięki kompleksowym szablonom kodeksu postępowania i ClickUp

Na tym kończą się najlepsze i najskuteczniejsze szablony kodeksów postępowania dla różnych Business.

Szablony kodeksu postępowania ClickUp są całościowe i kompleksowe oraz zapewniają wsparcie dla wymagań specyficznych dla Twojego biznesu. Niezależnie od tego, czy chcesz edytować lub niestandardowo dostosować istniejący dokument, ClickUp umożliwia Ci zrobienie tego z łatwością.

Dostosuj je do swoich zasad i wytycznych, oszczędzając czas i wysiłek związany z tworzeniem takich dokumentów od podstaw. Jako punkt wyjścia, uzyskaj dostęp do sekcji takich jak zasady dotyczące zespołu, dress code, godziny pracy, zasady komunikacji i inne, aby dodać je do podręcznika pracownika zgodnie z wymaganiami.

Co najlepsze? Te ClickUp Szablony są Free!

Wypróbuj je już teraz!