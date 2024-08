10 Oprogramowanie do zarządzania pracownikami dla zespołów HR w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, czy też zarządzasz zasobami ludzkimi, budowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim powinno być na pierwszym miejscu - ponieważ praca zespołowa jest tym, co sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością. ✨

Chodzi o to, że zarządzanie ludźmi nie polega tylko na upewnieniu się, że zadania są zrobione, zatwierdzaniu wniosków o urlop i przeprowadzaniu ocen wyników - choć te kwestie są również ważne. W dzisiejszych czasach bardzo liczy się zadowolenie pracowników, a to wymaga znacznie więcej niż tylko zapewnienia przyjemnego środowiska pracy. Zaczyna się od procesy wdrażania pracowników , jest kontynuowany poprzez narzędzia pracy, które im dostarczasz (lub nie) i obejmuje terminowe płatności. 💸

Cały ten administrator jest często niezwykle czasochłonny - ale nie musi tak być. Inwestując w oprogramowanie do zarządzania pracownikami, można łatwo zautomatyzować wiele z tych zadań.

Sprawdźmy, do zrobienia czego powinno służyć dobre rozwiązanie do zarządzania pracownikami i przyjrzyjmy się niektórym z nich Oprogramowanie HR opcje. Wybór odpowiedniego dla Twojego biznesu pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze - zwiększając zarówno utrzymanie pracowników, jak i rentowność. To wygrana dla wszystkich. 🏆

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania pracownikami?

W zależności od rodzaju prowadzonego biznesu, oto niektóre z kluczowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę, gdy szukasz oprogramowania do zarządzania pracownikami, które pomoże Ci w funkcjach HR:

Łatwy sposób przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji o pracownikach, w tym ważnych danych, takich jak rola, grupa zaszeregowania i pozostały czas wolny

Pomocne szablony, które oszczędzają czas i wysiłek, npszablony onboardingu dla nowych pracowników, szablony 30-60-90 pomagające w zarządzaniu zadaniami lubszablony formularzy informacji zwrotnych do zbierania spostrzeżeń w celu zwiększenia zaangażowania pracowników

Oprogramowanie do monitorowania pracowników do śledzenia kart czasu pracy i zadań - co jest szczególnie ważne w przypadku pracy zdalnej

Narzędzia do zarządzania projektami, które wspierają zarządzanie czasem, pomagają śledzić postępy w stosunku do harmonogramuKPI HRi pozwalają naoddelegowane zadania* Intuicyjny, łatwy w nawigacji interfejs, który zapewnia doskonałe wrażenia użytkownika

Doskonałykomunikacja w zespole narzędzia, najlepiej z funkcją połączeń wideo, dzięki czemu można łatwo kontaktować się z poszczególnymi osobami lub zespołami, bez względu na to, gdzie się znajdujemy

Portal samoobsługowy dla pracowników, jeśli to możliwe, gdzie członkowie personelu otrzymują odpowiedzi na swoje pytania i uzyskują dostęp do potrzebnej im wiedzy, zmniejszając obciążenie pracą zespołu HR 😊

10 najlepszych programów do zarządzania pracownikami w 2024 roku

Spraw, aby zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM) było tak proste, jak to tylko możliwe, wybierając odpowiednie narzędzia do zarządzania pracownikami dla swojej firmy. Zastanów się nad wielkością swojego biznesu i zdecyduj, które zadania chcesz zautomatyzować. Zastanów się również, czy Ty i Twój zespół pracujecie głównie z pulpitów, czy też potrzebujecie doskonałej aplikacji mobilnej do wsparcia pracowników w podróży. 🚚

Jeśli potrzeby Twojego biznesu nie są na tym etapie zbyt złożone, możesz nawet znaleźć darmowe systemy zarządzania pracownikami, aby zwiększyć ich zaangażowanie i wydajność.

Oto niektóre z najlepszych dostępnych obecnie systemów zarządzania pracownikami.

ClickUp automatyzuje zarządzanie zespołem od końca do końca, dzięki czemu możesz skupić się na rozwijaniu swojego biznesu

ClickUp to platforma wydajności, która pozwala na śledzenie każdego aspektu Twojego biznesu, w tym Twoich zasoby ludzkie funkcje. Jest to łatwe w obsłudze oprogramowanie do zarządzania pracownikami, w którym wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu i są uporządkowane, dzięki czemu łatwo jest znaleźć to, czego potrzebujesz.

Z wbudowanymi oprogramowanie do zarządzania projektami aby pomóc Ci być na bieżąco ze wszystkimi inicjatywami HR, a także niezliczone edytory tekstu i szablony arkuszy kalkulacyjnych, nie ma potrzeby odkrywania koła na nowo. ClickUp oszczędza czas od samego Frontu - i przez cały czas trwania projektów. 🙌

Komunikacja z Teams jest prosta, bez względu na to, gdzie się znajdują. Skorzystaj z funkcji wideokonferencji ClickUp, aby zorganizować wirtualne spotkanie lub przeprowadzić webinar szkoleniowy, lub użyj jednej z wielu możliwych integracji, takich jak Microsoft Teams lub Zoom . Współpracuj wizualnie podczas spotkania za pomocą Tablice ClickUp , które przekształcają pomysły w zadania.

ClickUp to jeden z najlepszych darmowych systemów do zarządzania pracownikami, który pomoże Ci zacząć działać, gdy Twój Business jest mały. Free Plan oferuje wszystkie podstawowe narzędzia, których będziesz potrzebować. W miarę rozwoju firmy i jej złożoności można łatwo rozszerzyć pakiet, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. ✨

ClickUp najlepsze funkcje

Importowanie wszystkiego z poprzedniego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak Asana, Trello lub Monday.com

Bez względu na wielkość zespołu i to, czy jesteś specjalistą ds. kadr, czy pracujesz w dziale płac, narzędzia do współpracy ułatwiają współpracę, ponieważ wszyscy są na tej samej stronie

Jedną z funkcji zarządzania jest pulpit, który daje przegląd kluczowych wskaźników, a następnie pozwala przejść do szczegółów

Niestandardowe widoki umożliwiają wyświetlanie danych w preferowany sposób, na przykład na liście, tablicy Kanban lub wykresie Gantta

ClickUp jest niezwykle przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu szybko zrozumiesz działanie systemu i zaczniesz oszczędzać czas i wysiłek

Istnieje wiele możliwych integracji, w tymOutlook, Slack,Dysk Google, One Drive iSalesforcedzięki czemu można płynnie pracować na różnych platformach

ClickUp limity

Ponieważ system jest tak złożony i konfigurowalny, poznanie wszystkich jego możliwości może zająć trochę czasu

Aplikacja mobilna nie jest tak usprawniona i dostępna jak wersja desktopowa (jeszcze)

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 300 opinii)

4,7/5 (ponad 8 300 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Lattice

Via Kratownica Lattice usprawnia cykl pracy związany z zarządzaniem ludźmi, dzięki czemu możesz skupić się na ważniejszych inicjatywach, takich jak zarządzanie talentami oraz wspieranie zaangażowania i wydajności pracowników. Szczegółowa analityka zapewnia wszystkie informacje potrzebne do podejmowania decyzji opartych na danych, które budują kapitał ludzki - i biznes. 📈

Ten system zdalnego zarządzania pracownikami jest szczególnie skuteczny w przypadku dystrybucji Teams. Dzięki niemu wszyscy są na bieżąco z tym, co się dzieje, co ułatwia zdalne zarządzanie zespołem.

Najlepsze funkcje Lattice

Śledzenie celów zawodowych, zadań i spotkań, dzięki czemu nic nie umknie uwadze

Scentralizowane informacje i procesy, dzięki którym pracownicy zdalni czują się częścią szerszego zespołu, co poprawia zarządzanie wirtualnym zespołem, a także doświadczenie pracowników

Łatwe śledzenie postępów procesów HR w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze wiesz, na czym stoisz

Jest to świetne narzędzie do dostarczania i otrzymywania informacji zwrotnych zarówno w zespołach biurowych, jak i zdalnych

Szablony oceny wyników można dostosowywać do konkretnych osób lub przypadków użycia

Ograniczenia Lattice

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika nie jest dobrze zaprojektowany, co utrudnia poruszanie się po systemie

Funkcja 1:1 i raportowanie mogłyby zostać ulepszone

Ceny Lattice

Zaangażowanie: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Wzrost: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Wynagrodzenie: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Zarządzanie wydajnością OKR i cele: $11/miesiąc za użytkownika

$11/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Lattice

G2: 4,7/5 (ponad 3700 recenzji)

4,7/5 (ponad 3700 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

3. Rippling

Via Rippling Rippling jest scentralizowanym system zarządzania siłą roboczą który zarządza całym cyklem życia pracownika - od listy płac i wydatków po zarządzanie świadczeniami - w jednym miejscu.

Umożliwia rekrutację nowych talentów, śledzenie czasu pracy i obecności oraz przekazywania wiedzy poprzez system zarządzania nauczaniem. Ułatwia to również ustawienie indywidualnego oprogramowania komputerowego i zintegrowanie go z aplikacjami takimi jak Microsoft 365 i Slack. 💻

Chmura HR jest częścią szerszego ekosystemu Rippling, który obejmuje oprogramowanie IT i finansowe.

Najlepsze funkcje Rippling

Interfejs użytkownika jest intuicyjny, dobrze rozplanowany i bardzo łatwy w nawigacji

Szablony list płac automatycznie aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian w rolach, danych pracowników, wynagrodzeniach lub świadczeniach pracowniczych

Internetowe centrum szkoleniowe ułatwia uzyskanie specjalistycznej pomocy, gdy jest ona potrzebna

System jest stale aktualizowany, dzięki czemu narzędzia do zarządzania pracownikami są stale ulepszane

Rippling limits

Niektórzy użytkownicy mieli trudności z uzyskaniem wsparcia od prawdziwej osoby, gdy doświadczyli problemów

System nie jest zbyt konfigurowalny pod względem schematu kolorów lub aplikacji, które chcesz zobaczyć

Ceny Rippling

Zaczyna się od 8 USD miesięcznie za użytkownika

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.8/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 2,700 recenzji)

4. Justworks

Via Justworks Justworks to rozwiązanie do zdalnego zarządzania pracownikami skierowane do małych i średnich firm, głównie z sektora usług profesjonalnych, usług finansowych, technologii i organizacji non-profit. Pomaga tym firmom w automatyzacji narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi, list płac i wsparcia w zakresie zgodności.

Szybko wdrażaj nowych pracowników i zapisuj ich do świadczeń, do których się kwalifikują. Następnie śledzenie ich godzin pracy i powiadamianie o wypłacie wynagrodzenia.

Twoi pracownicy mają również bezpośredni dostęp do wsparcia Justworks, jeśli mają jakiekolwiek pytania dotyczące ich świadczeń zdrowotnych, odliczeń lub podatków. 👀

Najlepsze funkcje Justworks

System jest bardzo prosty i łatwo jest znaleźć potrzebne informacje

Porównywanie ubezpieczeń zdrowotnych i innych świadczeń z poziomu systemu

Zespół obsługi klienta jest bardzo elastyczny i otwarty na sugestie dotyczące ulepszeń

Ograniczenia Justworks

Funkcje aplikacji mobilnej są bardziej ograniczone niż te w wersji na pulpit

Mimo że Justworks jest przeznaczony dla mniejszych firm, może być dla nich kosztowny

Cennik Justworks

Basics: $59/miesiąc za pracownika (rabat dla pracowników 50+)

$59/miesiąc za pracownika (rabat dla pracowników 50+) **Plus:$99/miesiąc na pracownika (rabat dla ponad 50 pracowników)

Justworks oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (390+ recenzji)

4.6/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (190+ opinii)

5. Deel HR

Via Deel HR Deel to kompleksowy system zdalnego zarządzania pracownikami, który pomaga skalować i zarządzać globalnymi Teams. Umożliwia zatrudnianie pracowników na pełny etat lub niezależnych wykonawców, a następnie łatwe wdrażanie nowych pracowników i wypłacanie im wynagrodzeń.

Twórz zlokalizowane kontakty prawne dla każdego członka zespołu, niezależnie od tego, czy jest on pracownikiem zdalnym, czy nie. Śledź, kiedy pracują, a kiedy nie, i zarządzaj płatnościami i innymi świadczeniami w zależności od kraju, w którym się znajdują. 🌎

Najlepsze funkcje Deel HR

Deel to bardzo dobrze zaprojektowane oprogramowanie do pracy zdalnej, dzięki czemu jest łatwe w nawigacji, nawet jeśli nie jesteś specjalistą w dziedzinie technologii

Ogólnoświatowa infrastruktura Deel ułatwia zatrudnianie pracowników w innych krajach, w których nie masz podmiotów Business

Skorzystaj z umów Deel z różnymi dostawcami usług, aby wysłać sprzęt do swojego zespołu, skonsultować się z lokalnymi ekspertami lub zaoferować swoim pracownikom usługi, takie jak dostęp do przestrzeni coworkingowych na całym świecie

Limity Deel HR

Opinie na temat obsługi klienta różnią się w zależności od skrajności, więc wsparcie może być różne

Płatności są ograniczone do określonych cykli, więc nie można dokonywać płatności ad hoc, takich jak zwroty wydatków poza tymi datami

Ceny Deel HR

DeelHR: Zaczyna się od Free

Zaczyna się od Free Kontrahenci: Od 49 USD/miesiąc

Od 49 USD/miesiąc EOR: Od 599 USD/miesiąc

Od 599 USD/miesiąc Globalna lista płac: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Imigracja: Kontakt w sprawie cen

Deel HR oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 opinii)

4.6/5 (ponad 800 opinii) Capterra: 4.3/5 (ponad 90 opinii)

6. Kissflow HR Cloud

Via Kissflow HRKissflow to niskokodowa platforma do tworzenia aplikacji, która pomaga zbudować własne oprogramowanie do zarządzania pracownikami. Twórz przepływy pracy, aplikacje, pulpity, listy kontrolne i formularze potrzebne do zarządzania zespołem przy minimalnym czasie programowania.

Dzięki wbudowanej analityce i raportowaniu można łatwo śledzić wydajność procesów. Kissflow wspiera również współpracę zespołową dzięki narzędziom do udostępniania plików i przesyłania wiadomości, które poprawiają zarówno pracę zespołową, jak i wydajność zespołu. 📨

Najlepsze funkcje Kissflow HR Cloud

Stosunkowo prosta automatyzacja procesów biznesowych za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Integruje się z obszarem roboczym GoogleSlack iDropboxwięc jeśli korzystasz z tych systemów, możesz bezproblemowo pracować na różnych platformach

Obsługa klienta reaguje szybko i pomocnie w przypadku problemów z systemem

Limity Kissflow HR Cloud

Chociaż użytkownicy nietechniczni mogą zrobić podstawy, do zrobienia bardziej zaawansowanego systemu zarządzania pracownikami potrzebna jest pewna wiedza z zakresu kodowania

Jeśli masz złożone cykle pracy - na przykład używasz zaawansowanych reguł biznesowych lub wielu warunkowych gałęzi - możesz uznać Kissflow za limit w opcjach niestandardowych

Cennik Kissflow HR Cloud

Basic: Zaczyna się od $1,500/miesiąc

Zaczyna się od $1,500/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Kissflow HR Cloud oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 3,9/5 (ponad 35 opinii)

7. Connecteam

Via Connecteam To oprogramowanie do zdalnego zarządzania pracownikami, zaprojektowane z myślą o urządzeniach mobilnych, pomaga menedżerom w automatyzacji cyklu pracy i skupieniu się na rozwoju biznesu, wiedząc, że ich zespół jest na dobrej drodze i czuje wsparcie ze strony systemu.

Connecteam ustawia zmiany i śledzi godziny pracy, tworzy wszelkie formularze, listy kontrolne lub raporty potrzebne do cyfrowej dokumentacji i ułatwia komunikację z członkami personelu, bez względu na to, gdzie jesteś. 📝

Najlepsze funkcje Connecteam

Jest bardzo przyjazny dla użytkownika, łatwy w nawigacji i niestandardowy, co sprawia, że zarządzanie zespołem jest proste

Śledzenie czasu wejścia i wyjścia zespołu w ciągu dnia pracy,płatny czas wolny (PTO), nadgodziny i preferencje dotyczące przerw

Zespół obsługi klienta szybko reaguje na sugestie i stale dodaje nowe funkcje na żądanie

Connecteam integruje się z oprogramowaniem płacowym, takim jak Gusto i QuickBooks Online

Limity Connecteam

Jeśli Twój zespół pracuje w trybie offline, funkcje czasu rzeczywistego nie będą dla Ciebie przydatne

Nie wszystkie obszary systemu są połączone, więc znalezienie wszystkich potrzebnych informacji może być czasem polowaniem na padlinożerców

Ceny Connecteam

Small Business : Free (do 10 użytkowników)

: Free (do 10 użytkowników) Basic: $29/miesiąc (rabat dla ponad 30 użytkowników)

$29/miesiąc (rabat dla ponad 30 użytkowników) Advanced: $49/miesiąc (rabat dla ponad 30 użytkowników)

$49/miesiąc (rabat dla ponad 30 użytkowników) Ekspert: 99 USD/miesiąc (rabat dla ponad 30 użytkowników)

Connecteam oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (39 recenzji)

4.3/5 (39 recenzji) Capterra: 4.8/5 (290+ recenzji)

8. Bullhorn Sirenum

Via Sirenum Bullhorn oferuje pakiet aplikacji dla firm z branży HR, w tym Sirenum. Ta platforma automatyzacji zarządzania personelem została zaprojektowana do zarządzania pracownikami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze godzin, tymczasowymi lub mobilnymi. Oparta na chmurze i zoptymalizowana pod kątem urządzeń mobilnych, pracownicy mogą uzyskać dostęp do systemu z dowolnego miejsca, za pomocą dowolnego urządzenia mobilnego. 📱

To oprogramowanie do zdalnego zarządzania pracownikami, przeznaczone głównie dla agencji pracy tymczasowej oraz branży ochroniarskiej, transportowej, budowlanej i opiekuńczej, pomaga w planowaniu zmian, monitorowaniu obecności i śledzeniu czasu. Zapewnia również wsparcie w zakresie zgodności i listy płac.

Najlepsze funkcje Bullhorn Sirenum

System jest intuicyjny i łatwy w obsłudze

Zapewnia centralny hub, z którego można zarządzać wszystkimi procesami i funkcjami HR

Funkcja "przeciągnij i upuść" sprawia, że planowanie rotacji jest szybkie i łatwe

Obsługa klienta jest responsywna i otwarta na sugestie dotyczące ulepszenia systemu

Ograniczenia Bullhorn Sirenum

Aktualizacje i zmiany wersji czasami odbywają się bez wcześniejszego powiadomienia

Niektórzy użytkownicy uważają, że ustawienie systemu jest nieco skomplikowane

Ceny Bullhorn Sirenum

Kontakt w sprawie cen

Bullhorn Sirenum oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (1 recenzja)

4.5/5 (1 recenzja) Capterra: 4.4/5 (7 recenzji)

9. Litmos

Via Litmos Zarządzanie pracownikami to coś więcej niż śledzenie czasu i aktualne dane - chcesz również zapewnić swoim pracownikom szkolenia i umiejętności, których potrzebują, aby odnieść sukces w Twoim biznesie i branży. W tym miejscu wkracza Litmos.

Litmos zarządza szkoleniami pracowników i można ją dostosować do potrzeb organizacji i osób uczących się. Oferując platformę edukacyjną online i rozszerzoną bibliotekę zawartości, doskonale nadaje się do wdrażania nowych pracowników i zapoznawania ich z kulturą firmy lub podnoszenia kwalifikacji obecnych członków zespołu.

Gotowe do użycia kursy są kreatywne i dobrze zaprojektowane, z silną podstawą w teorii uczenia się. Można również tworzyć własną zawartość w systemie, aby spełnić wszelkie wymagania specyficzne dla firmy. 📚

Najlepsze funkcje Litmos

Przypisywanie zawartości do określonych teamów lub pracowników, w tym kursów lub modułów, a także zarządzanie ścieżkami edukacyjnymi, regułami i datami zakończonych kursów

Funkcje takie jak interaktywna grywalizacja i oceny wideo sprawiają, że nauka jest interesująca dla uczestników

Pulpit nawigacyjny pokazuje status nauki w czasie rzeczywistym

Możliwość niestandardowego dostosowania interfejsu użytkownika i pulpitów do marki organizacji

Raportowanie jest szybkie i łatwe do wygenerowania, dzięki czemu można dokładnie zobaczyć, na jakim etapie nauki znajduje się każdy uczestnik

Limity Litmos

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja raportowania jest nieco ograniczona

Zespół obsługi klienta czasami wolno reaguje na zgłaszane problemy

Cennik Litmos

Foundation Suite: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pakiet Premier: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pakiet Platinum: Kontakt w sprawie wyceny

Litmos oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,2/5 (270+ opinii)

10. BambooHR

Via BambooHR BambooHR to przyjazne dla środowiska oprogramowanie do zarządzania pracownikami, które działa w oparciu o jedno źródło danych - w tym bazę danych pracowników - w celu automatyzacji i usprawnienia zadań, funkcji i cykli pracy. Jest to kompleksowy system HR, który idealnie nadaje się do zastosowań w mniejszych przedsiębiorstwach.

Zawiera system śledzenia kandydatów i narzędzia onboardingowe usprawniające zatrudnianie. Śledzenie czasu pracy i zarządzanie świadczeniami ułatwiają prowadzenie listy płac. Z poziomu systemu można nawet mierzyć i zarządzać satysfakcją i samopoczuciem pracowników. 🗂️

Co najlepsze, będziesz mieć dostęp do wszystkich analiz i raportowania, których potrzebujesz, aby podejmować najlepsze decyzje dotyczące zasobów ludzkich dla swojego biznesu.

Najlepsze funkcje BambooHR

Interfejs użytkownika jest niezwykle przejrzysty, intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, dzięki czemu łatwo jest szybko zapoznać się z systemem

Tworzenie formularzy, podpisywanie ich przez wszystkie odpowiednie strony, a następnie przechowywanie ich w odpowiednim rekordzie pracownika jest bardzo proste

System oceny wydajności pracowników usprawnia proces gromadzenia danych, a następnie dostarczania ocen

Obsługa klienta jest doskonała w przypadku problemów do rozwiązania i bardzo otwarta na opinie klientów

Limity BambooHR

BambooHR czasami nie powiadamia użytkowników o zmianach lub aktualizacjach

Jest to firma z siedzibą w USA, a funkcje nie zawsze są dobrze przenoszone do innych krajów

Ceny BambooHR

Kontakt w sprawie cen

BambooHR oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 opinii)

Uprość zatrudnianie pracowników dzięki najlepszemu oprogramowaniu do zarządzania pracownikami

Zarządzanie wszystkimi funkcjami HR pochłania czas, który wolałbyś poświęcić na robienie innych rzeczy, takich jak opracowywanie strategii lub budowanie swojego biznesu. Rozwiązaniem tego problemu jest wdrożenie oprogramowania do zarządzania pracownikami, które zapewnia maksymalną automatyzację. 🛠️

Od onboardingu przez śledzenie czasu pracy i zarządzanie talentami po listę płac, ClickUp do zrobienia wszystkiego i jeszcze więcej. Można go używać do zarządzania projektami, zarządzania powiązaniami z klientem (CRM), marketingu lub operacji. Jest to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", bez względu na to, w jakim sektorze pracujesz.

Wypróbuj ClickUp za darmo i przekonaj się, jak łatwo jest uprościć swój biznes i życie, jednocześnie zwiększając wydajność, organizację i wyniki finansowe! 🤩