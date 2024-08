10 najlepszych programów do zarządzania wnioskami o urlopy wypoczynkowe

Efektywne zarządzanie czasem wolnym pracowników zapewnia zdrową równowagę między życiem zawodowym i prywatnym oraz optymalną wydajność.

Ponieważ tradycyjne metody, takie jak arkusze kalkulacyjne lub ręczne śledzenie czasu wolnego, są podatne na błędy ludzkie, oprogramowanie do śledzenia WOM stało się idealnym rozwiązaniem.

Oprogramowanie do śledzenia WOM pomaga monitorować i efektywnie zarządzać płatnym czasem wolnym pracowników. Upraszcza składanie wniosków urlopowych, śledzenie naliczeń i usprawnia pracę pracowników zarządzanie czasem .

Wybór odpowiedniego oprogramowania może być przytłaczający. Dlatego też podzieliliśmy kluczowe funkcje, zalety i wady, ceny i oceny produktów, aby ułatwić podjęcie decyzji.

Na co należy zwrócić uwagę w oprogramowaniu do śledzenia WOM?

Wybierając oprogramowanie do zarządzania WOM, priorytetem powinno być umożliwienie zespołowi bezproblemowej pracy.

Oto pięć podstawowych elementów, których należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia WOM:

Skalowalność : Wybierz rozwiązanie, które dostosuje się do rosnącej liczby pracowników i zmieniających się potrzeb organizacyjnych

: Wybierz rozwiązanie, które dostosuje się do rosnącej liczby pracowników i zmieniających się potrzeb organizacyjnych Solidne funkcje raportowania : Oceń wskaźniki raportowania kluczowe dla podejmowania decyzji, alokacji zasobów i planowania siły roboczej. Oprogramowanie powinno dostarczać cennych informacji na temat wzorców obecności pracowników, wykorzystania WOM i ogólnych trendów dotyczących czasu wolnego

: Oceń wskaźniki raportowania kluczowe dla podejmowania decyzji, alokacji zasobów i planowania siły roboczej. Oprogramowanie powinno dostarczać cennych informacji na temat wzorców obecności pracowników, wykorzystania WOM i ogólnych trendów dotyczących czasu wolnego Ceny : Porównaj funkcje i pakiety przed podpisaniem umowy. Oprogramowanie powinno być dostosowane do budżetu i potrzeb związanych z zarządzaniem urlopami

: Porównaj funkcje i pakiety przed podpisaniem umowy. Oprogramowanie powinno być dostosowane do budżetu i potrzeb związanych z zarządzaniem urlopami Zdolność adaptacji : Sprawdź, czy oprogramowanie do śledzenia urlopów pracowników jest przystosowane do zarządzania w ruchu i dostępności dla pracowników. Oprogramowanie powinno pomagać w obsłudze pilnych wniosków urlopowych i zaspokajaniu potrzeb kadrowych w krótkim czasie

: Sprawdź, czy oprogramowanie do śledzenia urlopów pracowników jest przystosowane do zarządzania w ruchu i dostępności dla pracowników. Oprogramowanie powinno pomagać w obsłudze pilnych wniosków urlopowych i zaspokajaniu potrzeb kadrowych w krótkim czasie Środki bezpieczeństwa: Priorytetem powinna być ochrona danych i ochrona przed cyberzagrożeniami w celu zabezpieczenia poufnych informacji o pracownikach. Oprogramowanie powinno umożliwiać dostęp do takich informacji wyłącznie autorom

Recenzje użytkowników na platformach takich jak G2 i Capterra oferują cenny wgląd w rzeczywiste doświadczenia. Przejrzyj te recenzje, aby uzyskać całościowy przegląd każdej opcji.

10 najlepszych programów do śledzenia WOM w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy szukasz darmowego oprogramowania do śledzenia WOM, czy kompleksowego rozwiązania spełniającego potrzeby pracowników, znalezienie odpowiedniego rozwiązania jest kluczowe.

Zapoznaj się z naszą listą, aby wybrać to, które odpowiada Twoim konkretnym potrzebom w zakresie efektywnego zarządzania czasem wolnym.

1. ClickUp

ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie upraszczające śledzenie WOM. Oprócz godnych uwagi funkcji zarządzania projektami, ClickUp jest kompleksowym Oprogramowanie HR .

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy HR do swoich potrzeb

Wynikiem są usprawnione procesy i zwiększona wydajność .

Oprogramowanie posiada funkcje powiadomień i alertów, informujące o oczekujących wnioskach, zatwierdzeniach i innych krytycznych wydarzeniach. Zapewnia to proaktywne podejście do efektywnego zarządzania WOM.

ClickUp jest dostawcą intuicyjnego projektu i nawigacji. Umożliwia łatwe przesyłanie, przeglądanie i zatwierdzanie wniosków o urlop.

Dostępność systemu zapewnia członkom zespołu łatwość korzystania z oprogramowania.

Zasoby ludzkie z wszechstronnymi rozwiązaniami Platforma zasobów ludzkich (HR) skutecznie obsługuje różne funkcje HR i codzienne zadania, konsolidując podstawowe operacje w ramach jednej platformy.

Pomaga śledzić wydajność i zaangażowanie pracowników, usprawnia proces rekrutacji i tworzy rozwiązania onboardingowe. Ta wszechstronność pozycjonuje ClickUp jako oprogramowanie do śledzenia WOM i holistyczne rozwiązanie HR.

Szablon kalendarza WOM dla efektywnego planowania Szablon kalendarza PTO ClickUp pomaga zespołom i osobom indywidualnym dobrze planować swoją pracę. Pokazuje szczegółowy widok dni wolnych członków zespołu, ułatwiając menedżerom i członkom zespołu planowanie i harmonogramowanie pracy w tych okresach.

Zorganizuj harmonogramy urlopowe w jednym miejscu dla wszystkich teamów za pomocą szablonu ClickUp PTO Calendar Template

Menedżerowie HR korzystają z uporządkowanego przeglądu oczekujących wniosków, co ułatwia proces zatwierdzania.

Szablon wniosków o udzielenie czasu wolnego od pracy

Szablon Szablon wniosku o czas wolny ClickUp zmniejsza obciążenie administracyjne, umożliwiając pracownikom samodzielne składanie wniosków urlopowych i ich śledzenie.

Menedżerowie używają tego szablonu do przeglądania i zatwierdzania lub odrzucania wniosków o zwolnienie lekarskie, urlop okolicznościowy i czas wolny. Pomaga on w prowadzeniu scentralizowanego rejestru wniosków pracowników o urlop w celu lepszego zarządzania zasobami ludzkimi.

Jeśli potrzebujesz lepszego sposobu na śledzenie wniosków o czas wolny wśród swojego zespołu, wypróbuj ten szablon ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Intuicyjny interfejs i szybki proces zatwierdzania wniosków o płatny czas wolny

Automatyzacja naliczania czasu pracy w celu wyeliminowania ręcznych obliczeń, zapewniając dokładną i sprawiedliwą alokację płatnego czasu wolnego, oszczędzając czas i zapobiegając błędom

Dostosowanie zasad WOM do unikalnych potrzeb organizacji, promocja elastyczności i przestrzegania określonych wytycznych dotyczących czasu wolnego

Dostawca ma natychmiastowy dostęp do sald i harmonogramów WOM, co zwiększa przejrzystość dla Teams i menedżerów

Informuj wszystkich za pomocą automatycznych przypomnień, zmniejszając ryzyko niedotrzymania terminów

Korzystaj z niestandardowych szablonów, aby szybko synchronizować kalendarze i wnioski o czas wolny

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy zwracają uwagę na stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever: Idealny dla małych Teams lub osób odkrywających możliwości ClickUp

Idealny dla małych Teams lub osób odkrywających możliwości ClickUp Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik dla dużych organizacji

Niestandardowy cennik dla dużych organizacji ClickUp AI: Może być dodany do dowolnego płatnego obszaru roboczego za 5 USD za członka

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,201+ recenzji)

4.7/5 (9,201+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,948+ recenzji)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR to oprogramowanie do zarządzania urlopami z automatyzacją cyklu pracy. Pozwala administratorom HR skonfigurować system tak, aby automatycznie kierował wnioski urlopowe do odpowiednich przełożonych lub menedżerów na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów.

CakeHR jest notatką za intuicyjną konstrukcję, usprawnienie śledzenia WOM i zapewnienie dostępności dla pracowników i specjalistów HR.

przez CakeHR Czysty pulpit dostarcza przegląd sald urlopowych, nadchodzących urlopów i oczekujących wniosków, aby pomóc usprawnić proces zarządzania urlopami.

Najlepsze funkcje CakeHR

Zarządzanie urlopami poprzez portal samoobsługowy

Planowanie harmonogramów pracowników i kart czasu pracy w celu efektywnej koordynacji

Płynna nawigacja dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Integracja z popularnymi platformami, takimi jak Slack, Kalendarz Google i Microsoft Teams

Limity CakeHR

Wąskie ustawienie funkcji, co ogranicza jego atrakcyjność dla dużych Enterprise

Konieczność eksportowania danych do innych narzędzi analitycznych w celu dogłębnej analizy i złożonego raportowania

Ceny CakeHR

Darmowa wersja próbna: 14 dni

14 dni Cena początkowa: 5,5 USD za pracownika miesięcznie

5,5 USD za pracownika miesięcznie Ceny rosną wraz ze wzrostem liczby pracowników i modułów

CakeHR oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (71+ recenzji)

4.3/5 (71+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (343+ opinii)

3. Kissflow

Kissflow oferuje wszechstronne rozwiązanie upraszczające i usprawniające pracę na miejscu, zdalną i hybrydowe zarządzanie pracownikami .

przez Kissflow Jest znany ze swojego proaktywnego podejścia do zautomatyzowanego systemu zarządzania urlopami. Usprawnia on proces wnioskowania i zatwierdzania urlopów, zmniejszając koszty administracyjne i wspierając przejrzysty cykl pracy.

Najlepsze funkcje Kissflow

Przechwytywanie, monitorowanie i zarządzanie wnioskami urlopowymi z natychmiastowym przeglądem

Automatyzacja cyklu pracy w celu umożliwienia pracownikom samodzielnego zarządzania wnioskami urlopowymi i zmniejszenia obciążeń administracyjnych

Niestandardowe zasady dotyczące urlopów dostosowane do konkretnych wymagań organizacyjnych

Limity Kissflow

Trudności w integracji z istniejącymi platformami

Ograniczone funkcje aplikacji mobilnej i raportowania

Ceny Kissflow

Basic: $1,500/miesiąc (limit funkcji)

$1,500/miesiąc (limit funkcji) Enterprise: Niestandardowy cennik (pełne funkcje)

Oceny i recenzje Kissflow

G2: 4.3/5 (532+ recenzji)

4.3/5 (532+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 40 opinii)

4. BambooHR

Oprogramowanie do śledzenia WOM BambooHR to kompleksowe narzędzie do zarządzania płatnym czasem wolnym i urlopami. Jego innowacyjne obliczenia zapewniają precyzyjne śledzenie czasu wolnego.

przez BambooHR Menedżerowie otrzymują powiadomienia o złożeniu wniosku urlopowego. Dzięki temu mogą podpowiedzieć lub odrzucić wniosek. Ten szybki proces zatwierdzania usprawnia komunikację i zapobiega opóźnieniom.

Najlepsze funkcje BambooHR

Możliwość przesłania wniosku urlopowego przez portal samoobsługowy

Obliczanie czasu wolnego i widok codziennych nieobecności przy użyciu wielu osobistych i publicznych kalendarzy

Bieżące informacje o dostępnych dniach urlopu z widocznością salda WOM w czasie rzeczywistym dla pracowników i menedżerów

Limity BambooHR

Myląca struktura uprawnień użytkowników

Ograniczone wskaźniki raportowania

Ceny BambooHR

Essentials: Od 5,25 USD/miesiąc

Od 5,25 USD/miesiąc Zalety: Od 8,75 USD/miesiąc

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4.5/5 (1689+ recenzji)

4.5/5 (1689+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2666+ opinii)

5. Clockify

Oprogramowanie do śledzenia urlopów pracowników Clockify to proste narzędzie do automatyzacji zarządzania urlopami.

Jest znane z integracji ze śledzeniem czasu pracy w projektach, co pozwala na śledzenie czasu i uzyskanie całościowego widoku wydajności pracowników. Clockify pozwala kierownikom projektów bez wysiłku śledzić godziny pracy i płatny czas wolny w ramach tego samego interfejsu.

Platforma posiada intuicyjny interfejs dla aplikacji płatnego czasu wolnego. Pozwala menedżerom na przeglądanie i zatwierdzanie tych wniosków bez wysiłku, usprawniając cały proces zarządzania WOM.

przez Clockify Oprogramowanie oferuje widoczność w czasie rzeczywistym sald WOM pracowników, rozliczeń międzyokresowych i trendów wykorzystania. Pomaga to w planowaniu zatrudnienia i zapewnia dokładną prognozę finansową.

Najlepsze funkcje Clockify

Wykrywanie czasu bezczynności w celu rejestrowania okresów poza stacją roboczą

Dostęp do danych na różnych urządzeniach dzięki wieloplatformowemu wykrywaniu czasu

Automatyzacja rozliczeń międzyokresowych i sald w celu bezproblemowego śledzenia

Generowanie raportowania i analiz w czasie rzeczywistym w celu uzyskania natychmiastowego wglądu w sytuację

Limity Clockify

Ograniczone funkcje automatyzacji śledzenia czasu

Wymaga dodatkowych konfiguracji do zintegrować Clockify ze stosem technologicznym

Ceny Clockify

Free: Posiada funkcje takie jak śledzenie czasu i karta czasu pracy

Posiada funkcje takie jak śledzenie czasu i karta czasu pracy Podstawowy: 3,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 4,99 USD, jeśli rozliczane miesięcznie

3,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 4,99 USD, jeśli rozliczane miesięcznie Standard: $5.49/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $6.99 rozliczane miesięcznie

$5.49/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $6.99 rozliczane miesięcznie Pro: $7.99/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $9.99 rozliczane miesięcznie

$7.99/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $9.99 rozliczane miesięcznie Enterprise: $11.99/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $14.99 rozliczane miesięcznie

Oceny i recenzje Clockify

G2: 4.5/5 (158+ recenzji)

4.5/5 (158+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4727+ recenzji)

6. Buddy Punch

Buddy Punch oferuje oparte na chmurze oprogramowanie do śledzenia czasu pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla organizacji poszukujących przyjaznego dla użytkownika i bogatego w funkcje zarządzania czasem.

Intuicyjna aplikacja mobilna umożliwia pracownikom składanie wniosków urlopowych i zarządzanie nimi.

przez Buddy Punch Buddy Punch ma dodatkową warstwę umożliwiającą widok ogólnego kalendarza WOM w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć, jak zakończone lub dostępne są karty czasu pracy, co czyni to narzędzie bardziej użytecznym.

Najlepsze funkcje Buddy Punch

Generowanie zróżnicowanych i przydatnych raportów w celu uzyskania kompleksowych informacji

Integracja z istniejącymi platformami w celu zwiększenia kompatybilności

Zamykanie za pomocą wielu opcji za pośrednictwem przeglądarek i aplikacji w celu zapewnienia elastyczności

Śledzenie widoczności pracowników za pomocą GPS w celu lepszego monitorowania

Limity Buddy Punch

Trudności w dostępie do zapisów

Niespójne i niedokładne wpisy czasu pracy

Usterki w funkcji aplikacji mobilnej

Cennik Buddy Punch

Darmowa wersja próbna dostępna we wszystkich planach

dostępna we wszystkich planach Standard: 3,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 4,99 USD rozliczane miesięcznie + 19 USD opłaty podstawowej/miesiąc

3,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 4,99 USD rozliczane miesięcznie + 19 USD opłaty podstawowej/miesiąc Pro: 4,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 5,99 USD rozliczane miesięcznie + 19 USD opłaty podstawowej/miesiąc

4,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 5,99 USD rozliczane miesięcznie + 19 USD opłaty podstawowej/miesiąc Premium: 6,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 7,99 USD rozliczane miesięcznie + 19 USD opłaty podstawowej/miesiąc

6,99 USD/użytkownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 7,99 USD rozliczane miesięcznie + 19 USD opłaty podstawowej/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik dla dużych organizacji

Buddy Punch oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 220 recenzji)

4.8/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: 4.8/5 (917+ opinii)

7. Jibble

System śledzenia czasu pracy Jibble upraszcza monitorowanie czasu wolnego pracowników w celu usprawnienia ich pracy lista płac i zarządzanie frekwencją .

Jest to ekonomiczne i wszechstronne rozwiązanie spełniające wymagania małych Business.

Konstrukcja umożliwia zarówno pracownikom, jak i administratorom łatwe poruszanie się po platformie.

przez Jibble Pulpit zapewnia kompleksowy przegląd sald urlopowych, nadchodzących urlopów i oczekujących wniosków. Użytkownicy doceniają taki przegląd, który pozwala im na strategiczne planowanie czasu wolnego.

Najlepsze funkcje Jibble

Dostęp do wielu platform w celu zwiększenia wygody i wydajności użytkowników

Śledzenie lokalizacji GPS dla widoczności pracowników w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie danych biometrycznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i procesów uwierzytelniania

Dostosuj do swojej niszy, aby dostosować się do specyficznych dla branży potrzeb biznesowych

Limity Jibble

Ograniczone opcje niestandardowe

Usterki w funkcji aplikacji mobilnej

Ceny Jibble

Free: Idealna do niezbędnego śledzenia czasu z weryfikacją biometryczną

Idealna do niezbędnego śledzenia czasu z weryfikacją biometryczną Premium: $2/użytkownika miesięcznie

$2/użytkownika miesięcznie Ultimate: $4/użytkownika na miesiąc

$4/użytkownika na miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Jibble oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (47+ recenzji)

4.6/5 (47+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (722+ opinii)

8. GoCo

GoCo pomaga zarządzać wieloma rodzajami urlopów i dostosowywać się do zasad WOM bez ograniczeń. Ułatwia planowanie godzin pracy i zarządzanie WOM w jednym miejscu.

GoCo wykorzystuje automatyzację do wydajnego systemu naliczania. Ta innowacyjna funkcja eliminuje ręczne obliczenia, zapewniając precyzyjne i aktualne salda WOM dla każdego pracownika.

Samoobsługowy portal zmniejsza obciążenie administracyjne.

przez GoCo Przejrzysta konstrukcja zapewnia płynną obsługę, zmniejszając krzywą uczenia się dla użytkowników.

Najlepsze funkcje GoCo

Synchronizacja godzin pracy i czasu wolnego z cyfrowymi harmonogramami oznaczonymi kolorami

Automatyzacja naliczania WOM w oparciu o predefiniowane reguły, eliminująca potrzebę ręcznych obliczeń

Integracja z istniejącymi platformami w celu usprawnienia przepływu pracy

Lepsze doświadczenie użytkownika dzięki płynnej nawigacji w celu zmniejszenia frustracji pracowników

Zapewnienie zgodności z prawem pracy i polityką firmy w zakresie WOM, aby zapobiec kłopotom prawnym i naruszeniom bezpieczeństwa

Limity GoCo

Niestandardowe raportowanie w ograniczonym zakresie

Konfiguracja złożonych polityk PTO lub określonych funkcji wymaga nauki

Ceny GoCo

Od 5 USD za pracownika miesięcznie

Oceny i recenzje GoCo

G2: 4.6/5 (307+ recenzji)

4.6/5 (307+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (106+ opinii)

9. DayOff

DayOff to lekkie, przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pomaga menedżerom HR i liderom zespołów śledzić urlopy i wakacje.

Jest znane ze swojej funkcji automatycznego bilansowania, która automatycznie dostosowuje i aktualizuje salda urlopów w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie jest dostępne jako aplikacja mobilna, dzięki czemu można wysyłać wnioski urlopowe lub zarządzać nimi w dowolnym miejscu i czasie.

przez DayOff

Najlepsze funkcje DayOff

Śledzenie urlopów zespołowych i WOM w opłacalny sposób, oszczędzając zasoby i optymalizując alokację budżetu

Dostosowanie systemu do różnych rodzajów działalności i zapewnienie możliwości adaptacji i dostosowania do konkretnych wymagań branżowych

Niestandardowa polityka zespołu i dni robocze z elastycznymi opcjami, zwiększającymi zadowolenie i wydajność pracowników

Generowanie szczegółowych i wydajnychnarzędzia do raportowania i metryk, dostarczając cennych informacji na temat wydajności zespołu

Limity DayOff

Usterki w funkcji aplikacji mobilnej

Trudności z planowaniem urlopów

Ceny DayOff

Free Forever: Idealny dla pojedynczej polityki, zespołu i lokalizacji

Idealny dla pojedynczej polityki, zespołu i lokalizacji Pro: 1 USD za pracownika/miesiąc

DayOff oceny i recenzje

G2: 0/5 (10 opinii)

0/5 (10 opinii) Capterra: 4.7/5 (99+ opinii)

10. Zoho People

Zoho People posiada dynamiczny planer urlopów, który wizualnie przedstawia dostępność zespołu. Menedżerowie korzystają z tej funkcji, aby zapewnić optymalne pokrycie siły roboczej i zminimalizować konflikty w harmonogramie.

Aplikacja jest przeznaczona dla firm różnej wielkości i różnych narodowości. Oferuje wsparcie dla dziesięciu kluczowych języków i konfigurowalnych formatów.

przez Zoho

Najlepsze funkcje Zoho People

Niestandardowe zasady dotyczące urlopów i formaty wniosków dostosowane do różnych wymagań

Płynne wdrażanie i zasięg dzięki wsparciu w wielu językach

Korzystaj z samoobsługowego portalu, aby przyspieszyć składanie i śledzenie wniosków urlopowych

Automatyzacja cykli pracy w celu usprawnienia przesłanych wniosków urlopowych, zatwierdzeń i powiadomień

Integracja z istniejącymi systemami płacowymi w celu zwiększenia wydajności operacyjnej

Limity Zoho People

Limit API wynoszący 200 rekordów na żądanie

Wyzwania związane z integracją z istniejącym stosem technologii

Cennik Zoho People

Free: Bezpłatnie dla pięciu użytkowników

Bezpłatnie dla pięciu użytkowników Essential HR: $0.83/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $1 rozliczane miesięcznie

$0.83/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $1 rozliczane miesięcznie Profesjonalny: 1,66 USD/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 2 USD rozliczane miesięcznie

1,66 USD/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 2 USD rozliczane miesięcznie Premium: 2,5 USD/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 3 USD rozliczane miesięcznie

2,5 USD/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub 3 USD rozliczane miesięcznie Enterprise: $4.16/pracownika/miesiąc rozliczane rocznie lub $5 rozliczane miesięcznie

Zoho People oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (304+ recenzji)

4.4/5 (304+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 241 recenzji)

Wybierz odpowiednie oprogramowanie do zarządzania WOM dla swojego Teams

Płatny czas wolny pracowników ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania pracowników . Skoncentruj się więc na dostosowaniu oprogramowania do śledzenia WOM do unikalnych potrzeb Twojego zespołu w zakresie śledzenia płatnego czasu wolnego.

Przetestuj potencjalne rozwiązania za pomocą wersji próbnych, upewniając się, że płynnie zintegrują się one z Twoim systemem zarządzanie projektami cykl pracy.

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do śledzenia urlopów pracowników. Wykorzystaj funkcje ClickUp, aby płynnie zarządzać wszystkimi Funkcjami HR i codzienne zadania.

Dzięki konfigurowalnym szablonom, dostosuj funkcje ClickUp do swoich unikalnych potrzeb w zakresie śledzenia WOM. Ta elastyczność pozwala na tworzenie niestandardowych rozwiązań, które są dokładnie dopasowane do polityki urlopowej.

Co więcej, ClickUp jest opłacalny i wykorzystuje innowacyjną automatyzację, aby zaoszczędzić cenny czas zespołów HR. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij tworzyć procesy HR, które stawiają ludzi na pierwszym miejscu. 🏆