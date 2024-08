10 darmowych szablonów zasad i procedur firmowych w Word & ClickUp

Gdy pracownicy rozumieją, co i jak mają robić, mogą pracować lepiej i szybciej.

Dlatego każda firma, niezależnie od wielkości, musi mieć dokumenty podkreślające zasady firmy, które pomagają pracownikom skutecznie poruszać się po pracy i miejscu pracy.

Dokumenty te będą obejmować wszystkie zasady i wytyczne firmy, aby pomóc pracownikom w osiąganiu najlepszych wyników.

Jednak tworzenie polityki firmy od podstaw jest czasochłonnym i rygorystycznym zadaniem. Dlatego też przygotowaliśmy listę 10 darmowych szablonów polityk i procedur firmowych, które pomogą ci uzyskać przewagę i usprawnić procesy.

Czym są szablony polityki firmy?

Szablony polityk firmowych to wstępnie napisane dokumenty, które zapewniają ustrukturyzowany format i wytyczne dotyczące tworzenia różnych polityk i procedur organizacyjnych.

Obejmują one różne obszary, takie jak zachowanie, korzystanie z technologii, bezpieczeństwo w miejscu pracy, finanse oraz doradztwo prawne i zgodność z przepisami.

Szablony polityk i procedur są korzystne, ponieważ zapewniają spójną strukturę i język, zapewniając, że polityka firmy jest kompleksowa, zgodna z prawem i dostosowana do najlepszych praktyk branżowych.

Szablony te stanowią punkt wyjścia do tworzenia niestandardowych polityk dostosowanych do potrzeb firmy, pomagając zapewnić spójność i jasność oczekiwań.

Co składa się na dobry szablon polityki firmy?

Dobry szablon polityki firmy powinien mieć jasne cele określające, co polityka ma osiągnąć i kogo dotyczy. Oto kilka kluczowych cech dobrego szablonu polityki firmy:

Jasny i zwięzły język, aby zapewnić, że polityka jest łatwa do zrozumienia dla wszystkich

Kompleksowe ujęcie działalności firmy i kluczowych obszarów, takich jak zachowanie w miejscu pracy, polityka nękania i przepisy bezpieczeństwa

Zgodność z odpowiednimi przepisami i regulacjami w celu ograniczenia ryzyka prawnego dla firmy

Elastyczność w celu uwzględnienia przyszłych zmian i aktualizacji zasad i procedur firmy

Włączenie mechanizmów raportowania dla pracowników w celu zgłaszania wątpliwości lub szukania pomocy

10 szablonów polityk firmowych do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy wiesz już, czym jest kompleksowy szablon dokumentu polityki firmy i czego powinieneś w nim szukać, zapoznajmy się z najlepszymi darmowymi szablonami polityki firmy w programach Word i ClickUp, które możesz wykorzystać w swojej organizacji.

1. Szablon podręczników, zasad i procedur dla pracowników ClickUp

Określ obowiązki i prawa pracowników za pomocą szablonu podręczników dla pracowników, zasad i procedur ClickUp

Misja, procedury i oczekiwania Twojej firmy to nie tylko abstrakcyjne koncepcje - to kręgosłup Twojego miejsca pracy, kształtujący codzienne doświadczenia każdego pracownika.

A podręcznik pracownika jest podręcznikiem, który przekazuje wszystkie te informacje i więcej swojemu zespołowi, aby mogli odnieść sukces w Twojej firmie.

Pracownik podręczniki kodeksu postępowania podręczniki, polityki i procedury są podstawą dobrze prosperującej kultury miejsca pracy. Określają one zasady w pracy, wyjaśniają obowiązki i zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie.

Właśnie dlatego posiadanie aktualnych, kompleksowych podręcznik postępowania dla pracowników jest nienegocjowalny dla każdej organizacji poważnie traktującej zdrowie w miejscu pracy i zapewniającej pozytywne i wydajne środowisko pracy. Szablon podręczników dla pracowników, zasad i procedur ClickUp to kompleksowe rozwiązanie usprawniające proces dokumentowania zasad. Od procedur płacowych po politykę urlopową - ten szablon obejmuje wszystko, zapewniając scentralizowane centrum kluczowych informacji dla całej organizacji.

Szablon jest podzielony na cztery główne sekcje:

Wszystko o

Jak pracujemy

Standardowy kodeks postępowania

Zasady i procedury

Z tym szablon kodeksu postępowania w ten sposób można ustanowić podstawowe zasady, jasne wytyczne i odpowiednie procedury oraz łatwo poruszać się w trudnych sytuacjach, zapewniając, że wszyscy są poinformowani i zgodni. Pobierz ten szablon

2. Szablon podręcznika pracownika ClickUp

Ułatw wdrażanie nowych pracowników dzięki szablonowi podręcznika pracownika ClickUp

Wdrażanie nowego pracownika jest zawsze chaotycznym procesem zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Jednak dobrze opracowany podręcznik pracownika, który wyjaśnia zasady, przepisy i oczekiwania, może ułatwić proces na każdym końcu.

Stworzenie jasnego, jednoznacznego i skutecznego podręcznika również stanowi wyzwanie. Potrzebujesz kompleksowego szablonu podręcznika dla pracowników, takiego jak ten oferowany przez ClickUp.

Szablon Szablon podręcznika dla pracowników ClickUp pomaga menedżerom HR w rozwiązywaniu początkowych problemów w procesie wdrażania pracowników dzięki dedykowanym sekcjom, które kompleksowo obejmują wszystkie zasady i polityki organizacyjne. Każdy segment szablonu można dostosować do polityki firmy i procedur wdrażania.

Szablon, wraz ze szczegółowym przewodnikiem, jak zacząć, zawiera sekcje do dokumentowania szczegółowych informacji na temat:

Onboarding

Kultura

Zasady obowiązujące w miejscu pracy, takie jak dress code, płatny czas wolny i konflikty interesów

Firma

Zasady i wytyczne dotyczące pracy zdalnej

Zachowanie pracowników i standardowy kodeks postępowania

Praktyki biznesowe

Zasady dotyczące obecności

Oceny wyników

Korzyści firmowe

Proces offboardingu

Ponadto szablon (i jego zawartość) można edytować w czasie rzeczywistym i płynnie udostępniać. Pobierz ten szablon

3. Szablon podręcznika pracownika ClickUp (zaawansowany)

Dostosuj szablon podręcznika pracownika (zaawansowany) ClickUp, aby uzyskać wszystkie informacje potrzebne pracownikom

Niezależnie od tego, czy witasz nowych pracowników, czy pomagasz obecnym pracownikom pozostać na bieżąco z ich zadaniami i obowiązkami, ten szablon podręcznika pracownika zapewni Ci wszystko! Szablon podręcznika pracownika ClickUp (zaawansowany) został zaprojektowany, aby pomóc w stworzeniu kompleksowego przewodnika dla wszystkich pracowników, z jasno określonymi oczekiwaniami, zasadami i procedurami. Od polityki firmy i historii firmy po opisy stanowisk, korzyści zawodowe i kulturę firmy, szablon ten pomaga utrzymać wszystko uporządkowane i aktualne w jednej centralnej lokalizacji.

Oto najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z tego szablonu:

Umożliwia wszystkim pracownikom zrozumienie zasad i procedur

Zapewnia, że wszyscy są w pełni świadomi swoich praw i obowiązków

Chroni pracodawców przed odpowiedzialnością prawną, zapewniając pisemny zapis wszystkich polityk firmy

Jak z niego korzystać? Po prostu pobierz go i dostosuj zawartość do zasad i procedur firmy. Pobierz ten szablon

4. Szablon podręcznika HR ClickUp

Zdefiniuj i przekaż podstawowe wartości organizacyjne firmy w prosty sposób wszystkim zainteresowanym stronom dzięki szablonowi podręcznika HR ClickUp

Podobnie jak mapa pomaga poruszać się po nieznanym krajobrazie, podręcznik zasobów ludzkich pomaga zespołowi zrozumieć, czego się od niego oczekuje i gdzie znaleźć ważne informacje.

Z Szablon podręcznika HR ClickUp możesz łatwo stworzyć podręcznik dostosowany do potrzeb Twojej firmy. To jak posiadanie zestawu narzędzi, który pozwala szybko uzyskać dostęp do zasad i wytycznych, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Ten szablon podręcznika zawiera trzy główne sekcje z 12 podsekcjami, w tym:

Misja i wartości firmy : Określenie nadrzędnego celu i zasad, którymi firma będzie się kierować w swojej działalności

: Określenie nadrzędnego celu i zasad, którymi firma będzie się kierować w swojej działalności Szczegóły firmy : Podanie podstawowych informacji na temat założenia firmy i jej ewolucji w czasie

: Podanie podstawowych informacji na temat założenia firmy i jej ewolucji w czasie Oferowane usługi : Nakreślenie zakresu produktów lub usług świadczonych przez firmę

: Nakreślenie zakresu produktów lub usług świadczonych przez firmę Struktura firmy : Pokaż hierarchię organizacyjną i relacje raportowania w firmie

: Pokaż hierarchię organizacyjną i relacje raportowania w firmie Przywództwo : Przedstawienie kluczowej kadry kierowniczej i osób decyzyjnych w organizacji

: Przedstawienie kluczowej kadry kierowniczej i osób decyzyjnych w organizacji Kultura : Opisanie wartości, norm i przekonań, które kształtują środowisko pracy w firmie

: Opisanie wartości, norm i przekonań, które kształtują środowisko pracy w firmie Zasady HR związane z onboardingiem i offboardingiem : Szczegółowy opis procedur powitania nowych pracowników i zarządzania odejściami

: Szczegółowy opis procedur powitania nowych pracowników i zarządzania odejściami Zachowanie w miejscu pracy : Ustalenie oczekiwań dotyczących profesjonalnego zachowania i interakcji między pracownikami

: Ustalenie oczekiwań dotyczących profesjonalnego zachowania i interakcji między pracownikami Obecność : Wyjaśnienie zasad i procedur dotyczących obecności pracowników i ewidencji czasu pracy

: Wyjaśnienie zasad i procedur dotyczących obecności pracowników i ewidencji czasu pracy Korzyści firmowe: Podkreślenie wszelkich dodatkowych korzyści lub zachęt zapewnianych pracownikom poza standardowym wynagrodzeniem

Skorzystaj z tego szablonu, aby Twój zespół był poinformowany i zorganizowany - i wykonywał swoją najlepszą pracę bez przeszkód ze strony niejasnych zasad i procedur. Pobierz ten szablon

5. Szablon notatki dotyczącej polityki ClickUp

Wdrażaj nowe zasady w sposób jasny i skuteczny, korzystając z szablonu notatki dotyczącej zasad ClickUp

Podczas wdrażania nowych planów lub zmian kluczowe jest zapewnienie jasnej komunikacji. W tym miejscu przydaje się szablon notatki dotyczącej polityki. Pomaga on wprowadzać aktualizacje lub nowe inicjatywy organizacyjne w dobrze zorganizowany sposób, zapewniając wszystkim jasne zrozumienie wytycznych i oczekiwań.

Z Szablon notatki służbowej ClickUp pozwala usprawnić proces tworzenia kompleksowych notatek. Szablon ten pomaga w ustaleniu spójnego formatu notatek, dzięki czemu są one dokładne i łatwe do zrozumienia.

Załóżmy, że chcesz wprowadzić nową politykę i procedurę pracy zdalnej w swojej firmie. Oto, jak możesz ustrukturyzować notatkę przy użyciu pięciu gotowych sekcji, aby skutecznie przekazać zmiany swoim pracownikom:

Nagłówek : Jasno określ temat notatki, w tym imiona nadawcy i odbiorcy oraz datę wydania

: Jasno określ temat notatki, w tym imiona nadawcy i odbiorcy oraz datę wydania Podsumowanie : Nakreśl korzyści płynące z wdrożenia polityki pracy zdalnej, takie jak zwiększona produktywność, elastyczność i lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym pracowników

: Nakreśl korzyści płynące z wdrożenia polityki pracy zdalnej, takie jak zwiększona produktywność, elastyczność i lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym pracowników Kontekst : Przedstaw kontekst, wyjaśniając potrzebę wprowadzenia polityki pracy zdalnej, powołując się na takie czynniki, jak zmieniające się trendy w pracy, postęp technologiczny i chęć przyciągnięcia najlepszych talentów

: Przedstaw kontekst, wyjaśniając potrzebę wprowadzenia polityki pracy zdalnej, powołując się na takie czynniki, jak zmieniające się trendy w pracy, postęp technologiczny i chęć przyciągnięcia najlepszych talentów Zalecenie : Przedstawienie możliwych do wykonania kroków w celu wdrożenia polityki pracy zdalnej, takich jak zdefiniowanie wytycznych dotyczących pracy zdalnej, ustanowienie protokołów komunikacyjnych oraz ustalenie oczekiwań dotyczących wydajności i dostępności

: Przedstawienie możliwych do wykonania kroków w celu wdrożenia polityki pracy zdalnej, takich jak zdefiniowanie wytycznych dotyczących pracy zdalnej, ustanowienie protokołów komunikacyjnych oraz ustalenie oczekiwań dotyczących wydajności i dostępności Wezwanie do działania (CTA): Jasno komunikuj kolejne kroki dla pracowników, takie jak zapoznanie się z polityką, udział w sesjach szkoleniowych i przestrzeganie nakreślonych wytycznych dotyczących pracy zdalnej

Ponadto można wygodnie zorganizować wszystkie istniejące zasady w jednym dostępnym miejscu, promując odpowiedzialność i przestrzeganie. Szablon ten pozwala na informowanie zespołu i aktualizowanie zasad firmy bez inwestowania nadmiernej ilości czasu w badania lub przepisywanie. Pobierz ten szablon

6. Szablon podręcznika pracownika ClickUp dla firmy HVAC Szablon

Zdefiniuj istotne elementy biznesowe i promuj udane środowisko pracy dzięki szablonowi podręcznika pracownika HVAC firmy ClickUp

Prowadzisz firmę z branży HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)?

Jeśli tak, potrzebujesz podręcznika pracownika dostosowanego do potrzeb szkoleniowych i operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracowników.

Podręcznik Szablon podręcznika pracownika ClickUp dla firmy HVAC został zaprojektowany, aby spełnić te potrzeby. Dzięki temu szablonowi można ustanowić jasne wytyczne dotyczące zasad i procedur, uporządkować dokumenty związane z rolami i wynikami pracy oraz zapewnić cenne wskazówki dotyczące szkoleń, wdrażania i rozwoju kariery. Szablon zawiera następujące sekcje:

Historia firmy

Zasady zespołu

Standardy postępowania

Zasady dotyczące środowiska biurowego

Zasady komunikacji

Wynagrodzenie i wyniki

Korzyści

Rozwiązanie umowy

Skorzystaj z tego szablonu, aby określić podstawowe aspekty swojej firmy, które przyczyniają się do jej sukcesu. Zapewnij zgodność z procedurami bezpieczeństwa, określ standardy obsługi klienta i stwórz pozytywne środowisko pracy. Pobierz ten szablon

7. Szablon procesu i procedur ClickUp

Podkreśl zadania potrzebne do utworzenia żywego dokumentu procesu za pomocą szablonu procesów i procedur ClickUp

Z szablonem Szablon procesu i procedur ClickUp dzięki temu szablonowi można centralnie dokumentować wszystkie procesy w celu szybkiego dostępu do nich, tworzyć instrukcje krok po kroku dla powtarzalnych zadań i organizować procedury wizualnie za pomocą łatwych do zrozumienia tablic Kanban.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wdrażanie użytkowników, czy wprowadzanie produktów na rynek, szablon ten upraszcza konfigurację, śledzenie i realizację procesów w całej firmie od początku do końca, a także pomaga kategoryzować je według działu lub funkcji dla dodatkowej wygody.

Wraz z dokumentem Getting Started Guide, szablon ten zawiera również:

Lista dokumentacji : Pomaga wyszczególnić wszystkie dokumenty projektowe w jednym miejscu

: Pomaga wyszczególnić wszystkie dokumenty projektowe w jednym miejscu Tablica etapów dokumentacji : Oferuje widok tablicy do wizualizacji etapów procesu dokumentacji

: Oferuje widok tablicy do wizualizacji etapów procesu dokumentacji Tablica przepływu procesu: Można jej użyć do zmapowania przebiegu procesu dokumentacji

Widoków listy i tablicy można używać do organizowania dokumentów projektu. Aby łatwo nimi zarządzać, dodaj szczegóły, takie jak typ, priorytet, etap, dział i stopień ukończenia.

Przypisuj tagi do członków zespołu, interesariuszy i osób zatwierdzających, aby powiadamiać ich o konieczności wprowadzenia danych. Dostosuj kategorie, tagi i pola oraz dostosuj grupowanie i sortowanie zgodnie z własnymi preferencjami. Pobierz ten szablon

8. Szablon procedur ClickUp

Uprość zarządzanie zadaniami dzięki szablonowi procedur ClickUp

Szablon procedury to dokument, który jasno określa etapy procesu, definiując jego cel i założenia. To jak zestaw pisemnych instrukcji, które mówią pracownikom dokładnie, co muszą zrobić, krok po kroku. Standardowe procedury operacyjne mają kluczowe znaczenie dla płynnego i wydajnego działania każdej firmy. Jednak ich tworzenie może zająć dużo czasu. Właśnie w tym miejscu Szablon procedury ClickUp przydaje się!

Szablon ten posiada w pełni konfigurowalne funkcje, takie jak:

Niestandardowe statusy : Użyj różnych niestandardowych statusów dla swoich zadań, aby monitorować postęp każdej procedury

: Użyj różnych niestandardowych statusów dla swoich zadań, aby monitorować postęp każdej procedury Pola niestandardowe : Organizuj i przypisuj atrybuty do swoich procedur i zobacz etapy procesu na pierwszy rzut oka

: Organizuj i przypisuj atrybuty do swoich procedur i zobacz etapy procesu na pierwszy rzut oka Widoki niestandardowe : Użyj tego szablonu dokumentu jako punktu wyjścia i dostosuj swój przepływ pracy ClickUp za pomocą listy, Gantta, obciążenia pracą, kalendarza i innych widoków

: Użyj tego szablonu dokumentu jako punktu wyjścia i dostosuj swój przepływ pracy ClickUp za pomocą listy, Gantta, obciążenia pracą, kalendarza i innych widoków Zarządzanie projektami: Usprawnij śledzenie procedur dzięki reakcjom na komentarze, zagnieżdżonym podzadaniom, wielu osobom przypisanym i priorytetom

Szablon procedury upraszcza tworzenie procedur SOP, ułatwiając usprawnienie przepływu pracy, poprawę organizacji i przejrzystości oraz zapewnienie, że wszyscy postępują zgodnie z tym samym procesem. Pobierz ten szablon

9. Szablon standardowych procedur operacyjnych ClickUp

Zapewnij ramy dla zarządzania personelem organizacji dzięki szablonowi SOP ClickUp

Szablon dokumentu Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) stanowi ramy dla zarządzania personelem organizacji. Zapewnia odpowiednią liczbę wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, aby zapewnić płynne działanie firmy.

Dzięki szablonowi SOP organizacje mogą zapewnić, że wszystkie zadania są wykonywane jednolicie, niezależnie od tego, kto jest za nie odpowiedzialny. Jednak tworzenie szablonu SOP bez Oprogramowanie SOP może być czasochłonne, dlatego właściwym rozwiązaniem jest skorzystanie z gotowego szablonu.

Z Szablon standardowych procedur operacyjnych ClickUp otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego zarządzania SOP w jednym miejscu oraz ujednolicony obszar roboczy z najlepszymi praktykami dla zarządzanie procesami do szybkiego konfigurowania SOP.

Możesz także uzyskać dostęp do innych szablonów procedur, przepływów pracy i list kontrolnych, aby wszyscy byli zgodni.

Szablon zawiera następujące sekcje:

Procesy onboardingu i offboardingu : Usprawnij procedury powitania nowych pracowników i zarządzania odejściami pracowników

: Usprawnij procedury powitania nowych pracowników i zarządzania odejściami pracowników Szkolenia : Ustanowienie wytycznych dla programów szkoleniowych pracowników w celu zapewnienia spójnego i skutecznego rozwoju umiejętności

: Ustanowienie wytycznych dla programów szkoleniowych pracowników w celu zapewnienia spójnego i skutecznego rozwoju umiejętności Proces transferu : Określenie kroków związanych z przenoszeniem pracowników między działami lub lokalizacjami w organizacji

: Określenie kroków związanych z przenoszeniem pracowników między działami lub lokalizacjami w organizacji Proces awansowania : Określenie kryteriów i procedur awansowania pracowników na wyższe stanowiska w firmie

: Określenie kryteriów i procedur awansowania pracowników na wyższe stanowiska w firmie Urlopy i zwolnienia czasowe: Określenie zasad i procedur dotyczących urlopów pracowniczych i wniosków o udzielenie czasu wolnego Pobierz ten szablon ### 10. Szablon przepływu procesu ClickUp

Standaryzuj i dokumentuj swoje procesy za pomocą szablonu tablicy przepływu procesów ClickUp

Każda organizacja, niezależnie od jej wielkości, wykorzystuje przepływy procesów w celu usprawnienia działań i utrzymania ich na właściwym torze. Dobry szablon przepływu procesów pozwala wizualizować i dokumentować przepływ pracy na jednym pulpicie nawigacyjnym. Szablon tablicy przepływu procesów ClickUp został zaprojektowany, aby ułatwić Ci życie. Pomaga szybko i łatwo wizualizować procesy, organizować zespoły wokół projektów za pomocą list zadań, list kontrolnych i komentarzy oraz śledzić postępy, aby upewnić się, że wszystko zostanie wykonane zgodnie z planem.

Załóżmy, że tworzysz nowy dokument dla Cele HR i powiązane procesy. Szablon ten umożliwia tworzenie oddzielnych kolumn dla rekruterów, menedżerów ds. rekrutacji i innych interesariuszy, a także dodawanie szczegółów dotyczących procesu wdrażania, procesu wyjścia lub dowolnej innej struktury organizacyjnej lub procesu schematu blokowego.

Szablon został zaprojektowany w formacie tablicy, oferując wiele opcji dostosowywania. Domyślnie zawiera pięć sekcji:

Planowanie

Rozwój

Realizacja

Zarządzanie

Ocena Pobierz ten szablon ## Bonus: Szablony polityki i procedur firmy w programie Word

Oprócz szablonów polityki ClickUp, możesz również skorzystać z następujących szablonów Word:

1. Szablon polityki firmy w programie Word

przez Template.net Dzięki temu szablonowi polityki firmy możesz opracować jasne i kompleksowe wytyczne, które określają oczekiwane zachowanie w Twojej organizacji.

Dostosuj te zasady, aby były zgodne z podstawowymi wartościami Twojej firmy i wspierały środowisko profesjonalizmu, uczciwości i szacunku. Współpracuj z kluczowymi interesariuszami, aby opracować zasady, które współgrają z Twoją unikalną kulturą i pozwalają pracownikom przestrzegać standardów etycznych.

Takie podejście oparte na współpracy zapewnia odpowiedzialność i przestrzeganie zasad, które będą napędzać sukces Twojej firmy, jednocześnie utrzymując pozytywne i produktywne miejsce pracy.

Dostępny w przyjaznych dla użytkownika formatach plików, płynnie integruje wyselekcjonowane przez ekspertów treści, które można dostosować do kultury biznesowej. Pobierz ten szablon

2. Szablon polityki pracy zdalnej

za pośrednictwem Template.net Korzystając z tego szablonu polityki pracy zdalnej, można uniknąć kłopotów związanych z opracowywaniem od podstaw wytycznych dotyczących telepracy i pracy hybrydowej. Ten kompleksowy szablon polityki pracy z domu obejmuje wszystko, od rekrutacji i wdrażania po zachowanie pracowników.

Dzięki intuicyjnemu układowi można bez wysiłku dostosować ten podręcznik pracownika do unikalnych wymagań w środowisku pracy. Pobierz ten szablon

Zacznij tworzyć mapy drogowe swojej firmy z szablonami polityki firmy

Tworzenie polityk i procedur może wydawać się trudne, monotonne i nudne. Jednak nie musi tak być.

Wybierz szablon, zbierz zespół i wykorzystaj odpowiednie narzędzie, aby usprawnić proces tworzenia polityki. A różne konfigurowalne szablony ClickUp są idealnymi narzędziami do tego procesu!

Chcesz stworzyć jeden obszar roboczy do zarządzania wszystkimi dokumentami i procesami w firmie? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś!