Czym jest intranet do komunikacji wewnętrznej? Narzędzia i najlepsze praktyki

Można by pomyśleć, że mając do dyspozycji wszystkie narzędzia — e-mail, aplikacje do czatu, wspólne dyski — łatwo jest utrzymać spójność działań pracowników zdalnych. Jednak w jakiś sposób kluczowe aktualizacje nadal są pomijane. Polityka HR pozostaje niezmieniona. Alerty IT pozostają nieprzeczytane.

Ludzie zadają sobie pytanie: „Gdzie to zostało udostępnione?”

Intranet do komunikacji wewnętrznej zapewnia Twojej organizacji jedno źródło informacji, w którym udostępniane są aktualizacje, łatwo można znaleźć zasoby, a wszyscy wiedzą, gdzie ich szukać.

W tym poście na blogu wyjaśnimy, jak wygląda dobry intranet do komunikacji wewnętrznej i jak zbudować taki, z którego ludzie będą faktycznie korzystać, korzystając z ClickUp. 🧰

Czym jest intranet do komunikacji wewnętrznej?

Intranet do komunikacji wewnętrznej to centralna przestrzeń, w której pracownicy mogą znaleźć aktualności, zasoby i informacje istotne dla ich codziennej pracy.

W jednym miejscu znajdziesz ogłoszenia firmowe, zmiany zasad, aktualności dotyczące zespołów i szybkie łącza do narzędzi.

W przeciwieństwie do dysku współdzielonego lub wątku czatu, intranet służący do komunikacji wewnętrznej w mediach społecznościowych porządkuje przepływ informacji w całej organizacji, ograniczając nieporozumienia i powtarzające się pytania.

🔍 Czy wiesz, że... Pierwsze intranety (1994–1996) były statycznymi wewnętrznymi stronami internetowymi, wykorzystywanymi głównie do udostępniania wiadomości i dokumentów firmowych.

Dlaczego warto korzystać z intranetu do komunikacji wewnętrznej?

Scentralizowany intranet komunikacyjny może rozwiązać niektóre z najczęstszych (i najkosztowniejszych) problemów w rozwijających się organizacjach.

Oto, w jaki sposób nowoczesne rozwiązania intranetowe zwiększają wartość zespołów i działów. ⚓

Ujednolicony hub informacji

Kiedy ważne informacje są rozrzucone po różnych folderach, wątkach czatów i łańcuchach e-maili, ludzie tracą czas na ich szukanie.

Strategia komunikacji wewnętrznej zapewnia porządek. Członkowie zespołów wiedzą, gdzie szukać informacji, a te, które znajdują, są zawsze aktualne.

📌 Przykład: Dział prawny udostępnia wszystkie dokumenty dotyczące zgodności w jednej dedykowanej przestrzeni w intranecie. Pracownicy już wiedzą, gdzie szukać najnowszej umowy z dostawcą lub umowy o zachowaniu poufności, gdy potrzebuje ich dział finansowy.

⚒️ Wbudowane w ClickUp: Szablon ClickUp Company Wiki tworzy jedno źródło informacji. Przechowuj zasady, dokumenty projektowe i przewodniki dla zespołów w jednym miejscu, aby zespoły HR i operacyjne zawsze miały dostęp do dokładnych informacji bez konieczności ich wyszukiwania.

Ulepszona współpraca między zespołami

Różne zespoły często działają według różnych osi czasu, priorytetów i narzędzi. Oprogramowanie intranetowe pomaga zespołom być na bieżąco z tym, co robią inni, ograniczając przeszkody i powielanie pracy.

📌 Przykład: Zespół ds. produktu używa intranetu do udostępniania harmonogramów wydawania funkcji i znanych ograniczeń. Dzięki temu zespół ds. powodzenia klienta ma pełną widoczność przed wdrożeniem, co pozwala mu zaktualizować artykuły centrum pomocy i przygotować komunikaty wsparcia z wyprzedzeniem.

📮 ClickUp Insight: 74% pracowników korzysta z co najmniej dwóch narzędzi, aby znaleźć potrzebne informacje, przechodząc między e-mailami, czatami, notatkami, narzędziami do zarządzania projektami i dokumentacją. Ciągłe przełączanie się między kontekstami powoduje stratę czasu i spowalnia wydajność. Jako aplikacja do pracy, która obejmuje wszystko, ClickUp łączy wszystkie Twoje zadania — e-maile, czaty, dokumenty, zadania i notatki — w jednym, przeszukiwalnym obszarze roboczym, dzięki czemu wszystko jest dokładnie tam, gdzie tego potrzebujesz.

Zwiększone zaangażowanie i spójność pracowników

Kiedy aktualizacje wewnętrzne wydają się rozproszone lub powierzchowne, zespoły przestają zwracać na nie uwagę. Spójny, dobrze zarządzany intranet utrzymuje zaangażowanie pracowników, zapewniając im dostęp do istotnych informacji: jak firma sobie radzi, dlaczego podejmowane są określone decyzje i gdzie jest ich miejsce w strukturze firmy.

📌 Przykład: Dyrektor operacyjny udostępnia comiesięczny post podsumowujący wyniki biznesowe, aktualizacje strategiczne i otwarte priorytety. Każdy post jest otwarty dla komentarzy, dzięki czemu kierownicy działów mogą wyjaśnić kolejne kroki, a członkowie zespołu mogą zadawać pytania bezpośrednio.

⚒️ Wbudowane w ClickUp: Szablon strategii komunikacji wewnętrznej i planu działania ClickUp pomaga planować aktualizacje kierownictwa i spotkania zespołu. Ułatwia to udostępnianie priorytetów i zbieranie opinii, jednocześnie poprawiając kulturę firmy.

Zmniejszone obciążenie skrzynek e-mail

Problem nie leży w e-mailach, ale w nadmiernym poleganiu na nich w przypadku rutynowych aktualizacji. Intranet ogranicza powtarzające się wiadomości i działania następcze, udostępniając odpowiednie informacje na żądanie.

📌 Przykład: Zespół ds. obiektów aktualizuje harmonogramy zmian i ogłoszenia dotyczące budynków bezpośrednio w oprogramowaniu do komunikacji wewnętrznej. Zespoły mogą w ciągu kilku sekund sprawdzić harmonogram i uzyskać dostęp do najnowszej wersji.

🧠 Ciekawostka: Termin „intranet” pojawił się w artykułach już w latach 70. XX wieku, ale dopiero około 1994 roku stał się popularny, gdy firmy zaczęły tworzyć swoje wewnętrzne strony internetowe.

Usprawnione wdrażanie nowych pracowników i szkolenia

Nowi pracownicy często polegają na współpracownikach, aby zorientować się w sytuacji. To spowalnia pracę wszystkich. Intranet zapewnia im jasną ścieżkę do szybkiego i samodzielnego rozwoju.

📌 Przykład: Hub onboardingowy zawiera przewodniki dla poszczególnych działów, nagrane sesje szkoleniowe, schematy organizacyjne i często zadawane pytania. Nowi pracownicy postępują zgodnie ze zorganizowanymi listami kontrolnymi, kończą wymagane ścieżki szkoleniowe i dowiadują się, z kim się skontaktować w poszczególnych sprawach.

⚙️ Bonus: Usprawnij proces wdrażania nowych pracowników, nagrywając krótkie filmy wideo swojego ekranu i głosu za pomocą ClickUp Clips. Jest to idealne rozwiązanie do omówienia cyklu pracy, wyjaśnienia procesów lub przekazania informacji zwrotnych w trybie asynchronicznym.

Kluczowe funkcje, których należy szukać w intranecie do komunikacji wewnętrznej

Następujące funkcje są niezbędne przy wyborze nowoczesnego oprogramowania intranetowego, które będzie odpowiednie dla Twoich zespołów. 🧑‍💻

Publikowanie wiadomości i ogłoszeń 📢

Każda organizacja potrzebuje centralnego miejsca do publikowania aktualizacji, zmian zasad, podsumowań spotkań i komunikatów dyrektora generalnego. Wbudowana funkcja ogłoszeń eliminuje ryzyko rozproszenia komunikacji na wielu platformach.

Na przykład zespół HR w przedsiębiorstwie może co trzy miesiące publikować „Kwartalne aktualizacje zasad” za pomocą narzędzia publikowania w intranecie. Może przypiąć tę informację na górze strony głównej i śledzić jej widoczność w poszczególnych działach.

Szukaj: Archiwalne biuletyny umożliwiające powrót do poprzednich komunikatów

Edytowalne banery lub bloki ogłoszeń

Opcje planowania ogłoszeń dotyczących czasu

Przyklejone posty lub opcje przypinania dla pilnych aktualizacji

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Czat ClickUp wspiera rozmowy zespołowe w czasie rzeczywistym w miejscu, gdzie odbywa się Twoja praca. W każdym kanale możesz utworzyć post, wybrać format, np. „Ogłoszenie” lub „Aktualizacja”, oraz dodać tytuł i treść. Post znajduje się w zakładce „Posty”, dzięki czemu każdy może szybko nadrobić zaległości, a ważne posty można przypiąć, aby były widoczne na górze wątku. Ponadto funkcja FollowUps zamienia elementy wymagające działania w zadania, SyncUps ułatwia przeprowadzanie asynchronicznych spotkań, a oparta na sztucznej inteligencji funkcja Catch Me Up pomaga członkom zespołu szybko nadrobić zaległości. Wybierz typ, tytuł i zawartość postu, który chcesz zobaczyć, w sekcji Posty w czacie ClickUp

🧠 Ciekawostka: Intranet powstał w cieniu sieci WWW, której koncepcja została zaproponowana przez Tima Bernersa-Lee zaledwie kilka lat wcześniej, w 1989 roku.

Zarządzanie dokumentami i wyszukiwanie 🔍

Znalezienie odpowiedniego pliku nie powinno zająć więcej niż kilka sekund. Solidny intranet pozwala zespołom na płynne przechowywanie, organizowanie i odzyskiwanie dokumentów.

Na przykład, specjalista ds. zgodności może znaleźć ścieżkę audytu z zeszłego roku, wpisując „audyt dostawcy” w pasku wyszukiwania, bez konieczności zapamiętywania ścieżki folderu.

Szukaj: Kontrola wersji do śledzenia zmian

Hierarchiczne foldery i zagnieżdżanie

Etykiety metadanych do kategoryzacji

Wyszukiwanie pełnotekstowe w dokumentach i komentarzach

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Dokumenty ClickUp zapewniają zespołom elastyczny sposób tworzenia i organizowania plików, takich jak zasady, podręczniki lub notatki ze spotkań. Możesz zagnieżdżać strony w jednym dokumencie, dodawać etykiety i łączyć je bezpośrednio z odpowiednimi zadaniami. Organizuj zasoby za pomocą zagnieżdżonych stron w ClickUp Docs

Kontrola dostępu oparta na rolach 🎮

Nie każdy pracownik powinien mieć widok wszystkich dokumentów. Kontrola dostępu gwarantuje, że poufna zawartość pozostaje dostępna tylko dla odpowiednich zespołów i osób.

Na przykład zespół finansowy może przygotować propozycję budżetu na następny rok w prywatnym dokumencie, który będzie widoczny tylko dla kierowników działów i dyrektora finansowego.

Szukaj: Zarządzanie dostępem na poziomie działów

Widoczność oparta na rolach (administrator, współpracownik, widz)

Ustawienia uprawnień na poziomie plików i folderów

Udostępnianie tylko do komentowania lub tylko do widoku

💡Wskazówka dla profesjonalistów: W ClickUp zespoły mogą ograniczyć dostęp do szablonów umów wyłącznie do działów prawnych i zaopatrzenia. Mogą dodać dostęp tylko do komentowania dla innych zespołów, aby w razie potrzeby mogły one prosić o edycję lub wyjaśnienie warunków. Chroń poufne dokumenty i obszary robocze za pomocą prywatnych lub publicznych linków w ramach ClickUp Docs

Funkcje społecznościowe 👥

Zaangażowanie pojawia się tylko wtedy, gdy pracownicy czują się wysłuchani. Funkcje społecznościowe w narzędziu do komunikacji zespołowej tworzą przestrzeń do rozmów i przekazywania opinii bez konieczności przechodzenia do zewnętrznych aplikacji.

Na przykład po opublikowaniu nowej polityki dotyczącej podróży zespół administratorów może włączyć komentarze, aby pracownicy mogli zadawać pytania bezpośrednio w wątku dokumentu.

Szukaj: Wbudowane formularze do szybkich ankiet

Komentarze wbudowane i odpowiedzi w wątku

Reakcje emoji lub przyciski „Lubię to”

Tworzenie ankiet w celu uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej

Załóżmy, że zespół ds. komunikacji chce sprawdzić, jak sprawdza się nowy układ intranetu. Może utworzyć i osadzić szybki formularz ClickUp „Jak łatwo było dzisiaj znaleźć potrzebne informacje?” i zebrać anonimowe odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Odpowiedzi te są konwertowane na zadania ClickUp bezpośrednio w oprogramowaniu portalu pracowniczego.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp został stworzony z myślą o współpracy zespołowej. Komentarze i emoji umożliwiają członkom zespołu bezpośrednią komunikację w ramach plików i zadań, a AI Agents pomagają odpowiadać na zapytania pracowników w ciągu kilku sekund. Scentralizuj i wykorzystaj informacje zwrotne w dokumentach ClickUp za pomocą przypisanych komentarzy

Seequent, jeden z klientów ClickUp, powiedział:

Dzięki zgromadzeniu dokumentacji procesów i zarządzania zadaniami naszego zespołu w jednym miejscu oszczędzamy czas na poszukiwanie informacji. Mamy też jedno źródło prawdziwych informacji

Wsparcie AI w zakresie odpowiedzi i podsumowań 🤖

Przeciętny pracownik spędza ponad 30 minut dziennie na wyszukiwaniu informacji związanych z pracą — to ponad 120 godzin rocznie straconych na przeglądanie e-maili, wątków w Slacku i rozproszonych plików. Inteligentny asystent AI wbudowany w intranet do komunikacji wewnętrznej może to zmienić.

Jest to szczególnie przydatne, gdy próbujesz wyjaśnić politykę, przygotować wiadomość dla całej firmy lub szybko podsumować długi dokument.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp Brain łączy wszystkie elementy obszaru roboczego — dokumenty, zadania, komentarze i wiki — dzięki czemu można zadawać pytania i uzyskiwać jasne odpowiedzi bez konieczności szukania informacji. Załóżmy, że Twój zespół prawny dokonuje przeglądu umów z dostawcami. Wystarczy, że zapyta: „Jaka jest najnowsza klauzula dotycząca przechowywania danych przez dostawców zewnętrznych?”. ClickUp Brain wyświetli odpowiedni dokument i zaznaczy najnowszą aktualizację. Możesz również użyć tej funkcji do pisania ogłoszeń lub podsumowywania złożonych wiki w ramach oprogramowania do współpracy nad dokumentami. Uzyskaj odpowiedzi uwzględniające kontekst z całego obszaru roboczego dzięki ClickUp Brain

Analizy i wskaźniki zaangażowania 📊

Śledzenie działań użytkowników pomaga zespołom wewnętrznym ulepszać strategie komunikacji i zrozumieć niezawodność platformy. Niektóre narzędzia oferują wbudowane funkcje analityczne, a inne obsługują niestandardowe cykle raportowania.

Na przykład kierownik operacyjny może chcieć wiedzieć, które standardowe procedury operacyjne są najczęściej stosowane, a które są ignorowane, natomiast kierownik działu kadr może chcieć ocenić zaangażowanie pracowników.

Szukaj: Zaangażowanie w treści w poszczególnych działach

Widoki stron, wskaźniki otwarć i śledzenie kliknięć

Częstotliwość komentarzy i nastroje

Czas spędzony na jednym poście lub sekcji

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Konfigurowalne pulpity ClickUp umożliwiają tworzenie dostosowanych raportów w celu wizualizacji zaangażowania, widoków zawartości i wielu innych elementów. Dostosuj raporty do swoich konkretnych potrzeb w pulpitach ClickUp

Spersonalizowane widoki 🗂️

Aby platforma komunikacyjna była naprawdę wartościowym rozwiązaniem, powinna zapewniać każdemu pracownikowi spersonalizowany ekran główny.

Dzięki zgromadzeniu wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu i usunięciu nieistotnych danych platforma poprawia wydajność i jest łatwiejsza w użyciu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Strona główna ClickUp zapewnia każdemu użytkownikowi osobisty widok swojej pracy. To kompleksowe narzędzie zapewnia każdemu członkowi obszaru roboczego przegląd przypisanych zadań, dokumentów, ogłoszeń i przypomnień. Możesz również przypinać dokumenty wewnętrzne, dodawać widżety do kluczowych stron oraz monitorować cele lub aktualizacje. Uzyskaj kompleksowy widok codziennych zadań, przypomnień i wydarzeń z kalendarza dzięki ClickUp Strona główna

Dostęp mobilny i powiadomienia 📱

Zespoły nie są już przywiązane do swoich biurek. Pracownicy terenowi, zdalni i kadra kierownicza często potrzebują dostępu do informacji wewnętrznych ze swoich telefonów.

Na przykład kierownik zmiany może potrzebować sprawdzić nową listę kontrolną bezpieczeństwa podczas obchodu obiektu, nawet gdy jest offline.

Szukaj: Niestandardowe preferencje powiadomień

Responsywne aplikacje mobilne z pełnym dostępem do wszystkich funkcji

Powiadomienia push o nowych aktualizacjach i komentarzach

Dostęp offline do niezbędnych cykli pracy związanych z zarządzaniem dokumentami

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystając z aplikacji mobilnej ClickUp, przełożeni mogą przeglądać zmiany zasad podczas podróży, zostawiać komentarze dla zespołu, a nawet zatwierdzać zadania — wszystko to z poziomu urządzeń mobilnych.

Najlepsze praktyki dotyczące projektowania intranetu do komunikacji wewnętrznej

Oto kilka najlepszych praktyk dotyczących intranetu, o których warto pamiętać podczas projektowania intranetu firmy w celu zapewnienia skutecznej komunikacji wewnętrznej:

Nawigacja powinna być intuicyjna i zorientowana na użytkownika: Użyj przejrzystego, spójnego układu z prostymi menu i funkcją wyszukiwania oraz nadaj priorytet często używanym funkcjom na stronie głównej

Dbaj o aktualność i trafność treści: Podkreślaj aktualności firmowe, komunikaty kierownictwa i wiadomości z poszczególnych działów. Zamiast stosować uniwersalne podejście, korzystaj z ukierunkowanych kanałów treści (według zespołu, lokalizacji, roli) i regularnie usuwaj nieaktualne treści

Zachęcaj do dwukierunkowej komunikacji: Daj Daj pracownikom możliwość wypowiedzenia się za pośrednictwem blogów, historii powodzenia i tablic uznania oraz umożliw interakcję poprzez komentarze, reakcje i fora

Integracja z codziennymi cyklami pracy: Połącz intranet z narzędziami, z których już korzystają pracownicy (aplikacje do zarządzania projektami, oprogramowanie do czatu, systemy HR)

Priorytetowo traktuj dostępność i integrację: Zapewnij responsywność na urządzeniach mobilnych i projektuj z uwzględnieniem standardów dostępności (WCAG). Jeśli Twoja kadra jest międzynarodowa, oferuj treści w wielu językach

Spraw, aby była angażująca i ludzka: Zamiast aktualizacji zawierających dużo tekstu, używaj elementów wizualnych, wideo i infografik. Jeśli pasuje to Zamiast aktualizacji zawierających dużo tekstu, używaj elementów wizualnych, wideo i infografik. Jeśli pasuje to do kultury Twojej firmy , wprowadź elementy grywalizacji (odznaki, punkty, tabele wyników za zaangażowanie)

Wbudowane funkcje analityczne i pętle informacji zwrotnej: Śledź wskaźniki użytkowania i zbieraj opinie pracowników, aby zidentyfikować luki. Regularnie wprowadzaj zmiany zamiast traktować to jako jednorazowe wdrożenie

🧠 Ciekawostka: Jednym z pierwszych rzeczywistych pakietów oprogramowania intranetowego był Intranet Genie, wprowadzony na rynek w 1996 roku, który oferował udostępnianie dokumentów i przesyłanie wiadomości.

Zbuduj nowoczesny hub komunikacji wewnętrznej dzięki ClickUp

Scentralizuj wszystkie często zadawane pytania, standardowe procedury operacyjne i materiały szkoleniowe w jednym obszarze roboczym z funkcją wyszukiwania dzięki ClickUp Knowledge Management

Dzisiejsza praca nie funkcjonuje prawidłowo. Nasze projekty, wiedza i komunikacja są rozproszone w niepołączonych narzędziach, które spowalniają naszą pracę.

ClickUp, aplikacja do pracy, która ma wszystko, rozwiązuje ten problem, łącząc projekty, wiedzę i czat w jednym miejscu — wszystko to dzięki sztucznej inteligencji AI, która pomaga pracować szybciej i mądrzej.

Sercem tego rozwiązania jest ClickUp Knowledge Management, który łączy dokumentację, dyskusje zespołów i wiedzę organizacyjną w całym obszarze roboczym.

Scentralizuj wszystkie rozproszone informacje, importując istniejącą wiedzę zespołu z innych narzędzi, takich jak Notion, Confluence, Google Drive lub arkusze kalkulacyjne

Organizuj wszystko w wszystko w hubie dokumentów ClickUp , aby zespoły były na bieżąco. Twórz uporządkowane wiki za pomocą hierarchii stron, dodawaj kontekst za pomocą tabel i osadów, korzystaj z kontroli wersji, aby uniknąć nieporozumień, i nie tylko

Zapewnij pełną identyfikowalność i odpowiedzialność dzięki pełną identyfikowalność i odpowiedzialność dzięki przypisanym komentarzom w ClickUp dla aktualizacji lub zatwierdzeń oraz połącz każdy dokument z odpowiednimi zadaniami

A gdy ktoś potrzebuje znaleźć te informacje, nie musi pamiętać, gdzie są przechowywane. Funkcja Connected Search w ClickUp pobiera wyniki z całego obszaru roboczego i zintegrowanych narzędzi innych firm.

Pobierz darmowy szablon Stwórz scentralizowany hub z funkcją wyszukiwania, korzystając z szablonu bazy wiedzy ClickUp

Nie chcesz zaczynać od zera?

Szablon bazy wiedzy ClickUp pomaga tworzyć uporządkowaną i łatwą w nawigacji dokumentację dla zespołu. Zawiera sekcje dotyczące wdrażania nowych pracowników, standardowych procedur operacyjnych, zasad i nie tylko, dzięki czemu można od razu rozpocząć organizowanie wewnętrznej bazy wiedzy. Każda sekcja jest w pełni edytowalna i łączy zadania, etykiety i komentarze w całym obszarze roboczym.

Dzięki ClickUp zespoły takie jak QubicaAMF odzyskały ponad 5 godzin tygodniowo — to ponad 250 godzin rocznie na osobę — eliminując przestarzałe procesy zarządzania wiedzą. Wyobraź sobie, co Twój zespół mógłby osiągnąć, mając dodatkowy tydzień wydajności w każdym kwartale!

ClickUp to intuicyjna platforma, która zmienia komunikację wewnętrzną. Od wdrażania nowych pracowników po ogłoszenia — wszystko odbywa się na tej samej platformie, z której już korzystają Twoi pracownicy.

Możesz angażować pracowników i zarządzać wiedzą, rozmowami, aktualizacjami i codziennymi zadaniami bez przełączania się między narzędziami i utraty wątku decyzji. Dzięki temu Twoja organizacja przejdzie od chaosu i izolacji zespołów do przejrzystości i współpracy.

Często zadawane pytania (FAQ)

Intranet do komunikacji wewnętrznej pomaga organizacjom udostępniać wiadomości, aktualizacje, zasady i zasoby w jednym scentralizowanym miejscu. Dzięki łatwemu wyszukiwaniu i dostępowi do ważnych informacji zespoły są zawsze na bieżąco i mogą koordynować swoje działania.

Intranet przechowuje i organizuje kanały komunikacji wewnętrznej, takie jak dokumenty, ogłoszenia i zasady firmy, ułatwiając dostęp do informacji i wspierając długoterminową wiedzę. Z drugiej strony Slack koncentruje się na komunikacji w czasie rzeczywistym i szybkich codziennych rozmowach.

Tak, ClickUp może pełnić funkcję platformy intranetowej, łącząc dokumenty, wiki, czat, narzędzia do współpracy i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu. Teams mogą przechowywać wiedzę, udostępniać aktualizacje i komunikować się w prywatnej sieci, co korzystnie wpływa na strategię komunikacji wewnętrznej i zwiększa zaangażowanie pracowników.

Oto kilka podstawowych kroków, które pozwolą z powodzeniem skonfigurować intranet: Zbierz kluczowe informacje o firmie i uporządkuj je w przejrzysty sposób. Wybierz cyfrowe miejsca pracy, które zapewniają zespołom łatwy dostęp do treści, możliwość ich aktualizowania i udostępniania. Zachęcaj do regularnego korzystania z intranetu, integrując codzienne zadania i rozmowy. Przeprowadź szkolenie dla osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną, aby nauczyli się wyszukiwać informacje i dzielić