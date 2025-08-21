Baserow vs Airtable: które narzędzie do tworzenia baz danych bez kodowania jest najlepsze dla Ciebie?

Jeszcze kilka lat temu stworzenie niestandardowej aplikacji oznaczało zatrudnienie programistów, napisanie kodu i przekroczenie budżetu. Dzisiaj możesz uruchomić potężne bezpłatne narzędzie do tworzenia baz danych w ciągu kilku minut, bez konieczności kodowania.

Platformy bez kodowania, takie jak Airtable i Baserow, zrewolucjonizowały sposób, w jaki zespoły zarządzają danymi, automatyzują zadania i ułatwiają współpracę w czasie rzeczywistym.

Jednak oba narzędzia mają bardzo różne podejście do optymalizacji cyklu pracy. Airtable jest dopracowane, szybkie i wyposażone w dynamiczne widoki, natomiast Baserow jest oprogramowaniem open source, które można hostować samodzielnie i które zostało stworzone z myślą o zespołach znających się na technologii.

W tym poście na blogu porównamy Baserow i Airtable, wskazując zalety każdego narzędzia i podpowiadając, które z nich może być dla Ciebie odpowiednie. A jeśli masz dość przełączania się między narzędziami, aby uzyskać dostęp do podstawowych funkcji, takich jak dokumenty, zadania i tabele, mamy dla Ciebie dodatkową, inteligentniejszą opcję. Tak, to ClickUp!

Baserow vs. Airtable w skrócie

Oto krótkie zestawienie Baserow i Airtable:

Funkcja Baserow Airtable Bonus: ClickUp 🥇 Interfejs i wrażenia użytkownika Minimalistyczny, przejrzysty interfejs użytkownika z mniejszą liczbą elementów rozpraszających uwagę Elegancki interfejs w stylu arkusza kalkulacyjnego; łatwy w obsłudze dla użytkowników bez wiedzy technicznej Nowoczesny, konfigurowalny interfejs użytkownika; Łączy zadania, dokumenty i bazy danych w jednym miejscu Niestandardowe dostosowywanie i kontrola programisty W pełni otwarte oprogramowanie z możliwością samodzielnego hostingu Ograniczone do API i skryptów; zamknięty backend Wysoce konfigurowalne cykle pracy, automatyzacja i integracje; nie jest to oprogramowanie typu open source Współpraca i uprawnienia Otwarta platforma i samodzielne hostowanie Edycja w czasie rzeczywistym, @wzmianki, zaawansowane zarządzanie uprawnieniami Współpraca w czasie rzeczywistym, szczegółowe uprawnienia, komentarze, czat i @wzmianki Widoki i wizualizacja Oferuje standardowe widoki (siatka, formularz, Kanban itp.); mniej dynamiczny Bogate interaktywne widoki dla różnych cykli pracy Wiele widoków (lista, tablica, kalendarz, Gantt, mapa myśli itp.); pulpity nawigacyjne i raportowanie Oprogramowanie open source i samodzielne hostowanie Tak, idealne rozwiązanie dla projektów wymagających prywatności i elastyczności wdrożenia Nie, tylko w chmurze, zamknięte źródło Nie, oparte na chmurze; nie jest to oprogramowanie typu open source ani hostowane samodzielnie Ceny i skalowalność Przejrzyste ceny; niższy całkowity koszt dzięki samodzielnemu hostowaniu Wyższy koszt przy większej skali; hojny plan Free, ale koszty szybko rosną Elastyczne ceny; dostępne bezpłatne plany, skalowalne dla zespołów każdej wielkości

Czym jest Baserow?

za pośrednictwem Baserow

Baserow to otwarta platforma bez kodowania, która umożliwia tworzenie niestandardowych baz danych i aplikacji bez pisania ani jednej linii kodu. Jest bardzo intuicyjna — otrzymujesz przejrzysty interfejs z narzędziami typu „przeciągnij i upuść”, gotowymi układami, a nawet szablonami do zarządzania projektami, dzięki czemu ustawienia i organizacja są dziecinnie proste.

Chcesz połączyć je z istniejącymi narzędziami? Nie ma problemu. Baserow płynnie integruje się z platformami takimi jak Zapier, n8n i Make, dzięki czemu rozbudowa systemu jest łatwa.

Dzięki Baserow zyskujesz kontrolę nad wszystkim od podstaw. Instalujesz go na swoich serwerach, zagłębiasz się w kod źródłowy i modyfikujesz go tak, aby dokładnie odpowiadał Twoim ustawieniom. Model open source zapewnia pełną swobodę, jednocześnie obsługując zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja cyklu pracy, niestandardowe uprawnienia i skalowalna współpraca.

👀 Czy wiesz, że... Tworzenie bez kodowania rozpoczęło się od narzędzi wizualnych i języków programowania czwartej generacji (4GL) w latach 80. i 90. Jednak prawdziwy rozmach nabrało pod koniec pierwszej dekady XXI wieku dzięki ulepszonemu projektowi interfejsu użytkownika i pojawieniu się chmury obliczeniowej.

Funkcje Baserow

Baserow oferuje szeroki zakres narzędzi, w tym kreator aplikacji, kreator baz danych, konfigurowalne pulpity nawigacyjne i wiele innych. Każda funkcja zapewnia wsparcie dla rzeczywistych przypadków użycia bez zwiększania złożoności lub wymagania umiejętności technicznych.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Funkcja nr 1: Kreator aplikacji

za pośrednictwem Baserow

Kreator aplikacji ma prosty interfejs, który obsługuje tabele, formularze i widoki. Możesz tworzyć narzędzia wewnętrzne, uruchamiać publiczne katalogi lub publikować portale, które pobierają dane na żywo bezpośrednio z połączonej tabeli Baserow.

Zacznij od gotowych układów, dodaj logikę i twórz systemy, które natychmiast reagują na aktualizacje. Podobnie opcje stylizacji pozwalają definiować kolory, czcionki i projekty przycisków na poziomie globalnym i poszczególnych elementów.

Funkcja nr 2: Analizuj pliki za pomocą Baserow AI

za pośrednictwem Baserow

Baserow AI odczytuje dokumenty, faktury i długie teksty w celu wyodrębnienia szczegółowych informacji, a nawet generowania treści w formie szkicu z większą szybkością i dokładnością. Obsługuje zadania takie jak klasyfikacja danych, tworzenie podsumowań i generowanie treści przy użyciu modeli języka naturalnego zaprojektowanych do tworzenia ustrukturyzowanych wyników.

Ta funkcja jest dostępna tylko w płatnych planach premium i integruje się bezpośrednio z tabelami, oferując inteligentne przetwarzanie dokumentów.

Funkcja nr 3: Kreator baz danych

za pośrednictwem Baserow

Kreator baz danych Baserow pozwala zarządzać bazami danych, łączyć wiele tabel za pomocą pól relacyjnych i wyciągać wnioski z warstwowych zestawów danych. Łączysz złożone rekordy z różnych tabel i konfigurujesz logikę pracy z danymi ustrukturyzowanymi lub nieustrukturyzowanymi.

Jeśli tworzysz coś bardziej zaawansowanego, otwarte API pozwala na tworzenie bezpośrednich integracji lub zewnętrznych aplikacji, które można podłączyć do Twoich ustawień. Dzięki migawkom możesz śledzić wersje, cofać zmiany i mieć kontrolę nad tym, kto co zrobił, korzystając z dzienników audytowych.

📖 Przeczytaj również: Najlepsze darmowe oprogramowanie do baz danych

Funkcja nr 4: Konfigurowalny pulpit

za pośrednictwem Baserow

Pulpit nawigacyjny można w pełni dostosować do układu i zawartości dzięki narzędziom typu „przeciągnij i upuść” dla tabel, widżetów i wykresów. Możesz filtrować dane, sortować widoki i stosować motywy, aby stworzyć interfejs odpowiadający Twoim preferencjom wizualnym i strukturalnym.

Połącz dane ze źródeł takich jak PostgreSQL lub MySQL i wyświetlaj je za pomocą w pełni konfigurowalnych komponentów. Możesz również przypisywać role, aby wyświetlać użytkownikom tylko informacje istotne dla ich zadań, dzięki czemu pulpity nawigacyjne są solidne i bezpieczne.

Ceny Baserow

Czym jest Airtable?

za pośrednictwem Airtable

Airtable to oparta na chmurze platforma typu software-as-a-service (SaaS), która łączy przyjazny dla użytkownika interfejs arkuszy kalkulacyjnych, takich jak Excel, z możliwościami relacyjnej bazy danych.

Układ jest znajomy, ale obsługuje złożone powiązania między zadaniami, kontaktami, projektami i treścią bez konieczności stosowania kodu. Możesz tworzyć aplikacje, które upraszczają przechowywanie, udostępnianie i organizowanie danych w całym zespole. Korzystaj z tabel, widoków i niestandardowych cykli pracy zgodnie z własnymi potrzebami.

Airtable zawiera funkcje takie jak połączone rekordy i wiele widoków, w tym siatkę, kalendarz i Kanban, które poprawiają widoczność i organizację danych. Obsługuje współpracę poprzez komentarze, aktualizacje w czasie rzeczywistym, powiadomienia i uprawnienia oparte na rolach, które określają, co użytkownicy mogą zobaczyć lub zrobić.

Popularne narzędzia, takie jak Slack, Salesforce i Jira, integrują się bezpośrednio z Airtable poprzez natywne integracje, umożliwiając utrzymanie połączenia między systemami bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

🧠 Ciekawostka: Popularność internetowych zasobów dotyczących kodowania wzrosła z 70% do 80%! Nastolatki uwielbiają uczyć się z zasobów internetowych (np. wideo, blogów, forów), podczas gdy osoby w wieku 25–34 lata nadal opierają się na tradycyjnej nauce w szkole (55%) — nawet jeśli gromadzą certyfikaty!

Funkcje Airtable

Interfejs Airtable jest przejrzysty i nowoczesny, a jednocześnie znany użytkownikom tradycyjnych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych.

Nawet użytkownicy bez doświadczenia technicznego mogą tworzyć złożone ustawienia i zarządzać nimi bez zagubienia się w krokach konfiguracji lub kodowaniu. Podczas gdy podstawowe funkcje przyciągają użytkowników, zaawansowane funkcje odróżniają tę platformę od prostych alternatyw dla Airtable.

Funkcja nr 1: Projektant interfejsu

za pośrednictwem Airtable

Projektant interfejsu Airtable pomaga tworzyć niestandardowe interfejsy dla różnych użytkowników, gdy baza zawiera zbyt wiele elementów, aby wyświetlić je wszystkie jednocześnie. Sortowanie wielu widoków może być kłopotliwe, dlatego to narzędzie zapewnia pełną kontrolę nad tym, co widzi każdy członek zespołu.

Korzystaj z komponentów typu „przeciągnij i upuść”, aby tworzyć strony dostosowane do sposobu pracy każdej osoby bez logiki zaplecza. Twój zespół marketingowy może przeglądać kampanie, podczas gdy zespół finansowy skupia się na budżetach — wszystko z tej samej bazy.

Funkcja nr 2: Portale

za pośrednictwem Airtable

Portale Airtable umożliwiają współpracę z klientami, dostawcami lub partnerami spoza organizacji bez przyznawania im pełnego dostępu. Logują się oni przez bezpieczną stronę i mają dostęp tylko do rekordów lub formularzy, które im przypiszesz.

W każdej chwili możesz przyznać lub cofnąć dostęp, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich informacji bez utraty elastyczności.

Dopasuj wygląd portalu do estetyki swojej marki, korzystając z niestandardowych kolorów, logo i obrazów tła, aby zapewnić dopracowane i spójne wrażenia. (Jest to jedna z bardziej zaawansowanych funkcji Airtable, dostępna tylko w planach Business i Enterprise Scale)

Funkcja nr 3: Połączone dane

za pośrednictwem Airtable

Narzędzia Connected Data umożliwiają przenoszenie ogromnych zestawów danych do Airtable i natychmiastową synchronizację aktualizacji między zespołami za pomocą HyperDB. Pobieraj informacje ze źródeł takich jak Snowflake i Databricks i skaluj do dziesiątek milionów rekordów, obsługując złożone bazy danych, które wymagają synchronizacji w czasie rzeczywistym.

Dzięki tej funkcji możesz połączyć bazy danych, aplikacje i systemy w całej firmie — jedna zmiana jest odzwierciedlana wszędzie bez konieczności wykonywania dodatkowych kroków. Gdy dane przepływają do Airtable, Twój zespół może tworzyć aplikacje oparte na aktualnych rekordach i wspólnym dostępie.

📖 Przeczytaj również: Jak eksportować dane z Airtable do innych aplikacji

Funkcja nr 4: Asystent Airtable

za pośrednictwem Airtable

Airtable Assistant odpowiada na złożone pytania biznesowe na podstawie danych z połączonych tabel i powiązanych rekordów. Możesz zapytać o trendy, podsumowania lub opinie klientów i uzyskać jasne odpowiedzi bez konieczności przeszukiwania tysięcy wierszy.

Czyta długie dokumenty, wyróżnia kluczowe problemy i wyciąga istotne wnioski w uporządkowanym formacie, na podstawie których można podjąć działania. Wykorzystaj AI do przeglądania umów, skanowania raportów lub wyodrębniania danych dotyczących wydajności w różnych zespołach bez konieczności konfigurowania reguł lub warunków.

Funkcja nr 5: Airtable Cobuilder

za pośrednictwem Airtable

Dzięki Airtable Cobuilder możesz tworzyć niestandardowe aplikacje, które łączą dane i wyświetlają je w przejrzystych, łatwych w nawigacji układach. Wybierz widok, taki jak siatka, galeria lub kalendarz, aby dostosować sposób interakcji użytkowników z danymi, a także dostosuj dostęp w oparciu o role, aby zapewnić bezpieczeństwo i trafność wszystkich informacji.

Chcesz dostosować układ? Po prostu przeciągnij i upuść pola, komponenty i elementy, aby szybko wprowadzić zmiany wizualne. Cobuilder ułatwia również tworzenie spersonalizowanych doświadczeń. Użytkownicy widzą tylko te dane, które są im potrzebne, dzięki czemu interfejs jest przejrzysty i skupiony na tym, co najważniejsze.

Ceny Airtable

Free Forever

Team: 24 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 54 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Baserow vs. Airtable: porównanie funkcji

Baserow i Airtable to potężne platformy bez kodowania, które zaspokajają różne potrzeby użytkowników. Porównajmy teraz Airtable i Baserow, aby zobaczyć, jak różnią się one w praktycznym zastosowaniu.

Funkcja nr 1: Interfejs i wrażenia użytkownika

Airtable naśladuje znane arkusze kalkulacyjne, oferując atrakcyjny wizualnie interfejs, który ułatwia rozpoczęcie pracy zespołom przyzwyczajonym do programu Excel lub Arkuszy Google. Za pomocą kilku kliknięć można przełączać się między widokami, a funkcje takie jak przeciąganie i upuszczanie rekordów oraz etykiety oznaczone kolorami zwiększają atrakcyjność wizualną.

Z drugiej strony Baserow jest prostszy i bardziej praktyczny. Jego minimalistyczny interfejs użytkownika może nie wygląda efektownie, ale pozwala uniknąć rozpraszania uwagi i skupia się na podstawowych funkcjach. Brakuje mu interaktywności oferowanej przez Airtable, szczególnie dla użytkowników oczekujących dynamicznych elementów interfejsu użytkownika.

🏆 Zwycięzca: Airtable Jeśli jesteś zwykłym użytkownikiem, który ceni sobie dopracowany interfejs użytkownika, wbudowaną automatyzację i obszerną bibliotekę szablonów, Airtable będzie dla Ciebie najlepszym wyborem.

Funkcja nr 2: Dostosowywanie i kontrola programisty

Baserow jest w pełni otwartym oprogramowaniem, co daje programistom swobodę modyfikowania kodu źródłowego, dodawania wtyczek i samodzielnego hostowania. Możesz uruchomić go na własnych serwerach, dostosować funkcjonalność zaplecza i zachować pełną kontrolę nad strukturą danych, a wszystko to bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej.

Natomiast Airtable oferuje API i bloki skryptowe do automatyzacji, ale działa w środowisku zamkniętym. Programiści mogą tworzyć rozszerzenia i niestandardowe skrypty, ale tylko w ramach limitów określonych przez Airtable. Nie będziesz mieć dostępu do podstawowych systemów zaplecza ani kontroli wdrażania.

🏆 Zwycięzca: Baserow Baserow jest lepszym wyborem dla niestandardowych konstrukcji, samodzielnego hostingu i swobody backendu.

Funkcja nr 3: Współpraca i uprawnienia

Airtable umożliwia edycję w czasie rzeczywistym, szczegółowe poziomy uprawnień (redaktor, komentator, przeglądający itp.) oraz imponujące funkcje, takie jak @wzmianki i wątki komentarzy. Platforma obsługuje również współedycję tabel w czasie rzeczywistym i umożliwia tworzenie niestandardowych widoków, takich jak tablice Kanban, kalendarze i galerie.

Baserow zawiera narzędzia do współpracy i wspiera wielu użytkowników, ale jego opcje uprawnień są bardziej ograniczone, zwłaszcza w planie Free.

Aby uzyskać szczegółową kontrolę dostępu, potrzebna będzie wersja premium, ponieważ wersja bezpłatna oferuje ograniczone funkcje dla zespołów wymagających zaawansowanych ustawień uprawnień. Nawet wtedy nie dorównuje dojrzałości Airtable w tej dziedzinie.

🏆 Zwycięzca: Airtable Airtable wyróżnia się tutaj, szczególnie w przypadku zespołów i zastosowań międzydziałowych.

Funkcja nr 4: Widoki i opcje wizualizacji

Baserow oferuje wiele sposobów wyświetlania danych, dzięki czemu możesz zarządzać zadaniami jednocześnie z różnych perspektyw. Okno dialogowe widoku dzieli się na dwie główne sekcje: jedna pokazuje wszystkie zapisane widoki w wybranej tabeli, a druga zawiera listę dostępnych typów widoków.

Baserow dobrze radzi sobie z danymi tabelarycznymi, ale nie oferuje jeszcze takiej samej elastyczności w wizualizacji danych jak Airtable. Może to być wadą dla użytkowników, którzy potrzebują bardzo dynamicznych układów dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Alternatywnie, Airtable oferuje różnorodne opcje widoku, które odpowiadają różnym cyklom pracy, w tym Kanban dla kierowników projektów, Kalendarz dla marketerów, Gantt dla kierowników projektów, Galeria dla projektantów i Oś czasu dla operacji.

🏆 Zwycięzca: Airtable Airtable pozostaje lepszym wyborem dzięki możliwości dostosowania wizualizacji danych w wielu formatach.

Funkcja nr 5: Otwarte oprogramowanie i możliwość samodzielnego hostingu

Airtable nie oferuje wsparcia dla hostingu własnego. Jest to platforma dostępna wyłącznie w chmurze, o zamkniętym kodzie źródłowym, więc użytkownicy są związani z jej infrastrukturą i polityką przetwarzania danych.

Baserow jest oprogramowaniem typu open source, które można hostować samodzielnie i które zostało stworzone z myślą o zespołach dbających o prywatność. Można je uruchomić lokalnie lub w prywatnej chmurze, co zapewnia pełną kontrolę nad infrastrukturą, wydajnością i bezpieczeństwem.

🏆 Zwycięzca: Baserow Baserow jest zdecydowanym zwycięzcą dla zespołów, dla których priorytetem jest prywatność, zgodność z przepisami lub elastyczność infrastruktury.

Baserow vs. Airtable na Reddicie

Cenimy sobie szczere opinie użytkowników. A nic nie świadczy o szczerości tak jak Reddit.

Na podstawie wątku r/Airtable na Reddicie wydaje się, że użytkownicy dość szeroko przyjęli to narzędzie, ale jednocześnie kwestionują jego model zamkniętego źródła i ceny.

Jeden z użytkowników pochwalił API Airtable i podkreślił jego możliwości filtrowania:

API Airtable jest świetne i można dodać parametr filterByFormula, który pozwala na wykonywanie operacji takich jak wyszukiwanie przybliżone.

API Airtable jest świetne i można dodać parametr filterByFormula, który pozwala na wykonywanie operacji podobnych do wyszukiwania przybliżonego.

Jednak inny użytkownik nie zgodził się z tą oceną i zwrócił uwagę na pewne ograniczenie:

Czytałem o parametrze filterByFormula, ale wydaje mi się, że jest on zbyt skomplikowany, aby wykonać wyszukiwanie przybliżone. Wygląda na to, że wyciąga on wszystkie rekordy i przepuszcza je przez parametr filtrujący, co jest dość nieefektywne. Załóżmy, że mam dwie kolumny – tytuł i opis – i chcę wykonać wyszukiwanie przybliżone w obu kolumnach, przypisując wyższą wartość do tytułu. Wydaje się, że nie jest to proste do zrobienia za pomocą parametru.

Czytałem o parametrze filterByFormula, ale wydaje mi się, że jest on zbyt skomplikowany, aby wykonać wyszukiwanie przybliżone. Wygląda na to, że wyciąga on wszystkie rekordy i przepuszcza je przez parametr filtrujący, co jest dość nieefektywne. Załóżmy, że mam dwie kolumny – tytuł i opis – i chcę wykonać wyszukiwanie przybliżone w obu kolumnach, przypisując wyższą wartość do tytułu. Wydaje się, że nie jest to proste do zrobienia za pomocą parametru.

Z drugiej strony Baserow przyciąga uwagę jako narzędzie open source, ale jego stosunkowo nowy status budzi pewne obawy. Jeden z użytkowników Reddita podzielił się swoimi wczesnymi doświadczeniami:

Baserow (i inne wzmianki w tytule) są oprogramowaniem typu open source. Baserow wydaje się naprawdę nowy. Wypróbowałem wersję lokalną i wydaje mi się, że nie radzi sobie ona zbyt dobrze z przesyłaniem obrazów.

Baserow (i inne wymienione w tytule) są oprogramowaniem typu open source. Baserow wydaje się naprawdę nowy. Wypróbowałem wersję lokalną i wydaje mi się, że nie radzi sobie ona zbyt dobrze z przesyłaniem obrazów.

Użytkownicy Reddit doceniają dojrzałość i integrację Airtable, ale Baserow zdobywa uznanie za przejrzystość i lokalną kontrolę, nawet jeśli nadal wymaga dopracowania.

Poznaj ClickUp — najlepszą alternatywę dla Baserow i Airtable

Jeśli szukasz platformy, która łączy w sobie potężne bazy danych, zarządzanie zadaniami i zaawansowaną współpracę, powyższe narzędzia mogą wydawać się elementami układanki, które nie do końca do siebie pasują.

Właśnie tu pojawia się ClickUp jako aplikacja do wszystkiego w pracy!

Wyobraź sobie następującą sytuację: zarządzasz wprowadzeniem produktu na rynek przy użyciu pięciu różnych narzędzi. Zadania są rozrzucone w Airtable, opinie użytkowników są ukryte w Dokumentach Google, osy czasu znajdują się w Notion, a aktualizacje przeskakują między Slackiem a e-mailami. Programista przegapia aktualizację kluczowej specyfikacji, projektant pracuje nad nieaktualnym plikiem, a Ty spędzasz noc na śledzeniu zmian, które powinny zostać zsynchronizowane.

ClickUp eliminuje ten chaos, łącząc zadania, dokumenty i cykle pracy w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym. Zamiast łączyć ze sobą niepowiązane aplikacje, wszystko, czego potrzebujesz — od specyfikacji produktów i osi czasu po pętle informacji zwrotnych i realizację — znajduje się w jednym miejscu, jest w pełni zintegrowane i przejrzyste.

Nie jest zaskakujące, że zespoły, które przechodzą na ClickUp, są w stanie zastąpić trzy lub więcej narzędzi, oszczędzając co najmniej trzy godziny tygodniowo! 🦄

📖 Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy

Zobacz, co sprawia, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do tworzenia baz danych i cyklu pracy bez kodowania.

Przewaga ClickUp nr 1: Widok tabeli ClickUp i pola niestandardowe

Twórz relacyjne bazy danych bez kodowania, korzystając z widoku tabeli ClickUp

Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu lub założycielem startupu i szukasz unikalnego połączenia elastyczności, raportowania i możliwości dostosowywania. W takim przypadku ta funkcja ClickUp z pewnością Cię przekona, zwłaszcza że oferuje podobne funkcje zarówno do Airtable, jak i Baserow w jednej przestrzeni.

Widok tabeli ClickUp pozwala wizualizować dane i zarządzać nimi w responsywnym widoku tabeli, podobnym do arkuszy kalkulacyjnych i baz danych. Obsługuje złożone dane projektowe bez konieczności pisania ani jednej linii kodu. W przeciwieństwie do Airtable, który ogranicza niektóre widoki lub zaawansowane funkcje do wyższych planów, ClickUp oferuje ten widok za darmo w ramach szerszej elastyczności obszaru roboczego.

Możesz:

Widok zadań, właścicieli, terminów i priorytetów w jednym miejscu oraz możliwość przełączania kolumn lub sortowania wpisów bez utraty przejrzystości

Twórz powiązania między tabelami za pomocą pól łączących, aby Twój zespół miał natychmiastowy dostęp do odpowiednich danych. Oszczędzaj czas podczas tworzenia odnośników lub pracy z dużymi zbiorami danych

Airtable obsługuje również połączone rekordy, ale ClickUp integruje je ściślej ze śledzeniem projektów. Zyskujesz widoczność, zachowując uporządkowanie wszystkich elementów, podczas gdy Baserow może wymagać więcej ustawień i nie posiada natywnych funkcji zarządzania projektami dostępnych w ClickUp. 🦄

Następnie możesz dodać nieograniczoną liczbę niestandardowych pól w ClickUp do wszystkich swoich zadań i projektów. Śledź wszystko, od postępów projektu po budżety, oceny satysfakcji klientów, punkty sprintu, osoby przypisane do zadań, identyfikatory e-mail klientów i numery kontaktowe. Wszystko jest dostosowane do Twojego cyklu pracy.

Sortuj, filtruj i zarządzaj zadaniami ClickUp z precyzją dzięki niestandardowym polom ClickUp

W zależności od potrzebnych danych użyj pól liczbowych, tekstowych, listy rozwijanej, formuły, przesyłania plików lub waluty.

Ta funkcja dorównuje elastycznym typom pól Airtable, ale przewyższa gotowe szablony i łatwość obsługi Baserow. Nie musisz dostosowywać procesu do stałego układu. 🦄

Możesz filtrować i sortować dane na podstawie określonych pól oraz szybko znajdować właściwe informacje bez przełączania się między narzędziami. Dzięki temu ClickUp jest elastyczny dla zespołów technicznych, które używają go do wewnętrznego tworzenia aplikacji i śledzenia zadań.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Czy wiesz, że ClickUp oferuje pola niestandardowe wzbogacone o AI, które automatyzują Twoje żmudne zadania? Poznaj pola AI! Pola AI to inteligentne pola niestandardowe, które dynamicznie generują informacje na podstawie zawartości zadania — potraktuj je jako potężne narzędzia do podsumowywania, tłumaczenia, kategoryzowania lub wyodrębniania nastrojów z zadań bez konieczności ręcznego wpisywania W zależności od typu pola dostępne są różne możliwości: Typ pola Możliwości Krótki tekst Wykrywanie nastrojów Długi tekst Podsumowanie, aktualizacja postępów, tłumaczenie, elementy do działania, niestandardowy tekst Lista rozwijana Kategoryzacja, niestandardowa lista rozwijana, klasyfikacja rozmiarów koszulek

Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej o polach AI:

Możesz również przełączać się między ponad 15 widokami w ClickUp. Używaj tablic Kanban do wizualnego śledzenia postępów lub wykresów Gantta do planowania i zarządzania osiami czasu. Ta funkcja różni się od Baserow, który oferuje mniej natywnych widoków, a także od Airtable, gdzie niektóre widoki są ograniczone przez poziom.

Monitoruj postęp zadań w preferowanym stylu dzięki różnym widokom ClickUp

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Dzięki ClickUp uzyskasz dostęp do gotowych szablonów w stylu arkuszy kalkulacyjnych, które pomogą Ci szybko rozpocząć pracę.

Dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego ClickUp możesz śledzić dostawców, klientów lub prośby o funkcje. Każdy wiersz przechowuje uporządkowane informacje, takie jak nazwa, kategoria, dane kontaktowe i status, a listę można filtrować według pól, aby wyświetlić tylko te wpisy, które są istotne, np. klienci generujący wysokie przychody lub aktywni potencjalni klienci.

Pobierz darmowy szablon Uprość tworzenie baz danych i zarządzanie nimi dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Pozwala również na dołączenie formularzy zgłoszeniowych, które automatycznie wypełniają wiersze nowymi wpisami. Zmniejsza to ilość wprowadzanych danych i pozwala utrzymać porządek w procesie przy minimalnym wysiłku.

Przewaga ClickUp nr 2: zaawansowane zarządzanie zadaniami

Usprawnij przydzielanie zadań i popraw współpracę dzięki zadaniom ClickUp

Zarządzanie wieloma projektami nie musi być przytłaczające. Zadania ClickUp ułatwiają podział pracy i utrzymanie porządku.

W przeciwieństwie do Airtable, który oferuje podstawowe szablony do śledzenia zadań, ClickUp zapewnia głębszą kontrolę dzięki hierarchii zadań, ustawieniom priorytetów, terminom i łatwemu przypisywaniu zadań członkom zespołu — a wszystko to za pomocą kilku kliknięć.

ClickUp pomaga również utrzymać się na właściwej drodze dzięki funkcjom takim jak Kamienie milowe, które podkreślają kluczowe osiągnięcia i terminy, oraz podpowiedzi oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają w ustawianiu osi czasu lub generowaniu wykresów Gantta.

Ponadto zależności zadań w ClickUp zapewniają, że wszystko przebiega we właściwej kolejności, automatycznie dostosowując osie czasu i wysyłając alerty w razie potrzeby, aby zapobiec wąskim gardłom.

ClickUp jest niezbędny dla zespołów pracujących w różnych działach lub lokalizacjach. Umożliwia automatyzację, ustalanie priorytetów i dostosowywanie zadań, zapewniając jednocześnie widoczność obciążenia zespołu w czasie rzeczywistym. Pomaga również w dystrybucji pracy w oparciu o umiejętności i dostępność, co wymaga dodatkowych ustawień w Airtable i nie jest w pełni obsługiwane w Baserow.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Zautomatyzuj przepływ zadań dzięki niestandardowym agentom ClickUp, którzy działają niezależnie w przypadku zmiany priorytetów lub terminów. Wykorzystaj AI do automatycznego przypisywania, komentowania lub aktualizowania osi czasu bez konieczności ręcznego śledzenia zadań. Zautomatyzuj przepływ zadań dzięki niestandardowym agentom autopilota ClickUp opartym na sztucznej inteligencji

Przewaga ClickUp nr 3: Automatyzacja ClickUp

Usprawnij cykle pracy w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście w obszarze roboczym, korzystając z automatyzacji ClickUp

Ręczne aktualizacje mogą pochłonąć Twój czas i zakłócić koncentrację. Dzięki automatyzacji ClickUp wszystkie rutynowe czynności wykonują się same.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, aktualizacje statusu i powiadomienia bez dodatkowych kliknięć. Na przykład po ustawieniu prostych reguł „jeśli-to” ClickUp zaktualizuje status zadania po zakończeniu podzadania lub powiadomi odpowiednią osobę o zmianie terminu.

Chociaż Airtable oferuje automatyzację, wiele kluczowych wyzwalaczy i działań jest zablokowanych w planach premium. Baserow opiera się na integracjach takich jak n8n lub Zapier w celu automatyzacji, ale ustawienia są zazwyczaj bardziej ręczne i fragmentaryczne. 🦄

Natomiast ClickUp centralizuje wszystko w jednym miejscu, ułatwiając zarządzanie automatyzacją bez skomplikowanych skryptów.

Twórz automatyzacje za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym dzięki ClickUp Brain

Możesz nawet skorzystać z narzędzia AI Automation Builder firmy ClickUp, aby zautomatyzować cykle pracy w całym obszarze roboczym, z priorytetowym wsparciem dla zespołów na wyższych poziomach, które potrzebują szybkiej, dedykowanej pomocy. Wystarczy opisać w prostym języku, czego oczekujesz, a narzędzie skonfiguruje automatyzację za Ciebie. Aktualizacje są synchronizowane w czasie rzeczywistym w przestrzeniach, folderach i listach, dzięki czemu Twój zespół pozostaje skoordynowany — nawet poza godzinami pracy.

📮 ClickUp Insight: 32% pracowników sporadycznie pracuje poza wyznaczonymi godzinami, a 24% pracuje w nadgodzinach prawie codziennie. Problem? Bez ustalonych granic nadgodziny stają się normą, a nie wyjątkiem. Czasami potrzebujesz pomocy w ustawieniu tych granic. Poproś ClickUp Brain, wbudowanego asystenta sztucznej inteligencji platformy, aby wkroczył do akcji i stworzył dla Ciebie zoptymalizowany harmonogram. Wbudowany bezpośrednio w obszar roboczy, pokazuje, które zadania są rzeczywiście pilne, a które nie! 💫 Rzeczywiste wyniki: Lulu Press oszczędza 1 godzinę dziennie na każdym pracowniku dzięki automatyzacji ClickUp, co prowadzi do 12% wzrostu wydajności pracy.

Przewaga ClickUp nr 4: Współpraca w czasie rzeczywistym dzięki czatowi ClickUp i dokumentom ClickUp

Łatwa komunikacja i zarządzanie zadaniami w jednym miejscu bez utraty kontekstu dzięki czatowi Clickup

Współpraca działa najlepiej, gdy odbywa się w czasie rzeczywistym. Dzięki ClickUp Twój zespół może przeprowadzać burze mózgów, planować i podejmować działania w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między narzędziami lub utraty informacji w rozproszonych wątkach.

Podczas gdy Airtable i Baserow wykorzystują aplikacje innych firm, takie jak Slack, do komunikacji, ClickUp przenosi rozmowy bezpośrednio do obszaru roboczego. 🦄

Dzięki czatowi ClickUp możesz rozpocząć czat w kontekście, połączyć go z zadaniem, osadzić odpowiednie dokumenty i @wzmianki o członków zespołu, aby natychmiast ich powiadomić. Komentarze można przypisywać, dołączać pliki i formatować wiadomości za pomocą tekstu sformatowanego i poleceń /.

Czat sprawia, że ClickUp jest holistycznym systemem zarządzania zadaniami. Zamienia każdy komentarz w zadanie bez opuszczania rozmowy, dzięki czemu decyzje są podejmowane na bieżąco, a dokumentacja jest łatwa do wykorzystania.

Dokumenty ClickUp idą o krok dalej i oferują nieograniczoną przestrzeń dyskową, aby sprostać rosnącym potrzebom w zakresie dokumentów. Dokumenty oparte na sztucznej inteligencji AI zapewniają zespołom przejrzystą przestrzeń do wspólnej edycji i organizowania informacji w czasie rzeczywistym.

Udoskonalaj pomysły, podsumowuj zawartość i organizuj szczegóły za pomocą dokumentów ClickUp opartych na sztucznej inteligencji

Niezależnie od tego, czy piszesz briefy projektowe, standardowe procedury operacyjne, czy burzę mózgów, dokumenty obsługują zagnieżdżone strony, dzięki czemu wszystko pozostaje uporządkowane i łatwe w nawigacji.

Możesz oznaczyć członków zespołu za pomocą komentarzy przypisanych, przekształcić opinie w zadania oraz kontrolować widoczność lub prawa do edycji — wszystko w ramach tej samej platformy. W przeciwieństwie do Airtable, gdzie komentarze są powiązane tylko z poszczególnymi rekordami, lub Baserow, który całkowicie nie obsługuje współpracy wbudowanej, ClickUp oferuje naprawdę płynne działanie.

Oto, co Dayana Mileva, dyrektor ds. klientów w Pontica Solutions, ma do powiedzenia na temat swoich doświadczeń z korzystaniem z ClickUp:

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści, o których nawet nie marzyłem.

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści, o których nawet nie marzyłem.

Wybierz ClickUp, aby uzyskać pełną kontrolę, współpracę i przejrzystość

Jaki jest ostateczny werdykt?

Airtable oferuje zaawansowane funkcje, ale przede wszystkim do obsługi złożonych cykli pracy na dużą skalę. Baserow, dzięki otwartej strukturze i możliwości samodzielnego hostingu, zapewnia większą kontrolę nad danymi, ale ma pewne braki w takich obszarach, jak konfigurowalne widoki, szablony i elastyczność.

ClickUp zastępuje wiele fragmentarycznych narzędzi jednym potężnym obszarem roboczym.

Podczas gdy Baserow i Airtable koncentrują się na bazach danych, ClickUp zagłębia się w współpracę zespołową i realizację zadań. Oprócz standardowych widoków ClickUp oferuje widoki map myśli, obciążenia pracą i pulpitu, które pomagają analizować i szybko działać. Możesz udostępniać wiki, dokumenty i bazy wiedzy w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w obszarze roboczym.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, śledzisz dane, automatyzujesz cykle pracy, czy współpracujesz z zespołem, ClickUp łączy to wszystko, oferując elastyczność i głębię, których Airtable i Baserow po prostu nie są w stanie zapewnić.

Chcesz uprościć stos i przyspieszyć pracę?

