Free szablony portfolio nieruchomości dla inwestorów i agentów

Zarządzanie wieloma nieruchomościami bez jasnej struktury może wydawać się żmudnym zadaniem, zwłaszcza gdy musisz zajmować się wszystkim, od ogłoszeń po dane klientów.

Szablony portfolio nieruchomości wprowadzają porządek w chaosie, umożliwiając uporządkowane organizowanie, prezentowanie i śledzenie aktywów.

Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, agentem czy deweloperem, szablon portfolio pomoże Ci zaprezentować aktualną ofertę lub stworzyć nową w profesjonalny sposób. Eliminuje domysły, poprawia przejrzystość i zapewnia dostępność wszystkiego.

Przyjrzyjmy się szablonom portfolio nieruchomości, sposobom ich wyboru oraz najlepszym z nich, które warto rozważyć.

*czym są szablony portfolio nieruchomości?

Szablony portfolio nieruchomości to gotowe dokumenty, które pomagają profesjonalistom z branży nieruchomości śledzić i prezentować posiadane nieruchomości. Szablony te nadają portfolio strukturę i przejrzystość, oszczędzając czas i ograniczając bałagan.

Oto standardowe elementy szablonu dla branży nieruchomości:

rodzaj nieruchomości i nazwa*: Ta sekcja zawiera rodzaj i nazwę nieruchomości. Pomaga to inwestorom i nabywcom w łatwym zrozumieniu listy ofert i podjęciu decyzji między nimi

adres i lokalizacja*: Dodaj zakończony adres i szczegóły dotyczące lokalizacji. Pomaga to klientom ocenić dostępność, atrakcyjność i potencjalną wartość nieruchomości

Cena zakupu i data: Pokazuje szczegóły dotyczące ceny zakupu i daty nabycia nieruchomości. Ułatwia to analizę wzrostu wartości i obliczenie zwrotu z inwestycji

aktualna wartość rynkowa:* Na podstawie analizy rynku, w tym aktualnej wyceny nieruchomości, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu świadomych decyzji

zdjęcia i opisy nieruchomości:* Dodaj wysokiej jakości zdjęcia nieruchomości i krótki opis. Podaj liczbę pokoi, łazienek, powierzchnię oraz dodatkowe udogodnienia, takie jak basen, ogród lub kino domowe

Wszelkie usługi dostarczane: Opisz wszelkie usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami, które dostarczają. Obejmują one dobór najemców, konserwację, remonty i inne usługi związane z nieruchomościami

*dane firmy lub agenta: Dodaj dane dotyczące nazwy firmy, adresu, danych kontaktowych i numeru licencji. Zakończone dane firmy ułatwiają potencjalnym nabywcom połączenie się z Tobą

💡 Porada dla profesjonalistów: Chcesz zdobyć więcej potencjalnych klientów? Stwórz skuteczny plan marketingowy, korzystając z tych szablonów planów marketingowych dla branży nieruchomości.

najlepsze szablony portfolio nieruchomości w skrócie*

Oto tabela podsumowująca najlepsze szablony portfolio nieruchomości:

🔍 Czy wiesz, że: W The Sandbox wirtualna nieruchomość została sprzedana za 4,3 miliona dolarów, co stanowi jedną z największych transakcji na rynku nieruchomości w metawersie do tej pory, według raportu.

*co sprawia, że szablon portfolio nieruchomości jest dobry?

Dobry szablon nieruchomości zapewnia profesjonalną listę nieruchomości i usług w przejrzystym układzie. Oto, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze idealnego szablonu:

Przejrzystość i intuicyjność : Poszukaj szablonu, który pomoże Ci uprościć wprowadzanie danych dotyczących nieruchomości dzięki przejrzystym, intuicyjnym układom. Dzięki temu klienci uzyskają zakończony przegląd w łatwym do zrozumienia formacie

Uporządkowane : Wybierz format, który przejrzyście grupuje szczegóły w kluczowe kategorie, takie jak lokalizacja, wartość, dochody i wydatki. Dzięki temu wszystko jest na swoim miejscu i łatwo można się od tego odwołać

atrakcyjny wygląd*: skorzystaj z szablonów zawierających przestrzeń na zdjęcia nieruchomości, wykresy lub ikony, aby Twoje portfolio wyglądało bardziej profesjonalnie i było łatwiejsze do zrozumienia

Automatyczne obliczenia : wybierz szablony z wbudowanymi formułami do automatycznego obliczania, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć błędy ręczne

łatwa aktualizacja*: Wybierz format, który jest elastyczny i łatwy do zmiany w miarę dodawania, sprzedaży lub aktualizacji nieruchomości. Dzięki temu portfolio jest zawsze aktualne i odzwierciedla aktualną ofertę

Konfigurowalne: wybierz szablon, który możesz spersonalizować za pomocą swojego logo, kolorów i komunikatów, aby uzyskać profesjonalny wygląd i zwiększyć wiarygodność

*szablony portfolio nieruchomości

Szablon portfolio nieruchomości powinien zawierać przejrzysty przegląd list nieruchomości i przedstawiać oferowane usługi.

Oto najlepsze szablony portfolio nieruchomości, które warto sprawdzić w ClickUp, aplikacji do pracy, oraz na innych platformach:

szablon zarządzania portfolio ClickUp*

Pobierz szablon Free Zarządzaj nieruchomościami, identyfikuj trendy i dostosowuj cele dzięki szablonowi zarządzania portfolio ClickUp

Zarządzanie portfolio nieruchomości to złożony proces. Obejmuje organizację inwestycji w nieruchomości, analizę trendów rynkowych, wizualizację postępu i wiele innych zadań. Szablon zarządzania portfolio ClickUp eliminuje złożoność tego procesu.

Klasyfikuj projekty nieruchomościowe jako zakończone, zagrożone i aktywne, aby przejrzyście śledzić postępy. Aby usprawnić śledzenie, przechowuj dokumenty SOP dotyczące projektów, które można szybko sprawdzić.

Możesz również monitorować kluczowe wskaźniki, aby planować i wprowadzać zmiany do istniejących projektów związanych z nieruchomościami. Dodatkowa korzyść? Możesz ustawić formułę obliczania przychodów ze sprzedaży, aby zapewnić precyzyjne obliczenia.

oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon*

Zyskaj pewność siebie, łatwość działania i wynik ICE dla nowych wniosków projektowych oraz śledź postęp

Śledź zespół, szacunkowe koszty, wydatki, saldo i postęp

Twórz podzadania i listy kontrolne dla każdego projektu nieruchomościowego, aby usprawnić proces

Ustaw wyzwalacze i automatyczne odpowiedzi, aby zapewnić dokładność

🔑 Idealne dla: inwestorów nieruchomościowych, którzy chcą uporządkować, prowadzić śledzenie i prezentować swoje nieruchomości.

2. Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp

Pobierz szablon Free Śledź inwestycje w nieruchomości i monitoruj postęp dzięki szablonowi portfolio do zarządzania projektami ClickUp

Business realizuje wiele projektów związanych z nieruchomościami, a monitorowanie i planowanie każdego z nich wymaga oceny najdrobniejszych szczegółów. Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp zapewnia uporządkowane podejście do śledzenia tych szczegółów, zapewniając efektywne planowanie nieruchomości.

Używaj go do śledzenia i zarządzania projektami na podstawie statusu, w tym zadań do zrobienia, w trakcie i zakończonych. Dodawaj etykiety do każdego zadania, które musisz wykonać, i monitoruj projekty.

Chcesz uzyskać większą kontrolę nad swoim planem? Skorzystaj z ClickUp Portfolios.

Zapewnia uporządkowaną przestrzeń do definiowania i łączenia celów projektu, ustalania strategii za pomocą list oraz udostępniania portfolio z ograniczonym dostępem. ClickUp Portfolios zapewnia również przestrzeń do ustalania priorytetów zadań, aby Twoje projekty związane z nieruchomościami przebiegały zgodnie z planem.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Stwórz kanał komunikacji dedykowany konkretnemu projektowi i zintegruj go ze Slackiem

Podaj listę szacowanego czasu i daty powstania projektów budowlanych

Dodaj budżet dla każdego projektu nieruchomości wraz z kwotą wydaną

Dodawaj komentarze do każdego kroku, aby Twój zespół był na bieżąco

🔑 Idealne dla: Firm zarządzających nieruchomościami, które chcą zarządzać wieloma inwestycjami w nieruchomości w celu efektywnego planowania i śledzenia.

3. ClickUp Real Estate Zarządzanie Projektami*

Pobierz Free szablon Organizuj szczegóły projektów związanych z nieruchomościami i zarządzaj zasobami dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania projektami nieruchomości

Jeśli masz trudności z zebraniem wszystkich projektów w jednym miejscu, szablon ClickUp do zarządzania projektami nieruchomościami uporządkuje wszystko.

Szablon pomaga kategoryzować projekty związane z nieruchomościami i monitorować postępy za pomocą niestandardowych kroków zgodnie z osiami czasu projektów. Pomaga to w przydzielaniu zasobów i budżetów do wszystkich zadań.

Dla każdego zadania związanego z projektem nieruchomości utwórz listę podzadań i zaznacz relacje oraz zależności, w tym blok, zadania i oczekiwania, aby zminimalizować ryzyko.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej uprościć swoje działania, ClickUp jest właśnie dla Ciebie.

Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami ClickUp pomaga efektywnie zarządzać projektami i monitorować ich przebieg, zapewniając zespołowi dostęp do aktualnych informacji dotyczących spotkań i podpisywania umów. Największą zaletą jest to, że możesz ułatwić życie również klientom, tworząc mapy ofert, które ułatwiają śledzenie nieruchomości.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Utwórz oś czasu dla każdego zadania projektu i zależności, aby ułatwić śledzenie postępów

Lista kosztów i czasu trwania każdego zadania i podzadania w ramach projektu

Dodaj automatyzację dla formuł dotyczących dni odchyleń i kosztów, aby zapewnić dokładność

Ustaw przypomnienia dla każdego zadania, w tym montaż dachu, wizyta na miejscu, przygotowania i wiele innych

🔑 Idealne dla: agentów nieruchomości i pośredników, którzy chcą ułatwić klientom zrozumienie i śledzenie list.

dodatkowa wskazówka:* Narzędzia oparte na AI, takie jak ClickUp AI, pomagają efektywnie zarządzać projektami związanymi z nieruchomościami. Mogą one pomóc we wszystkim, od generowania zasobów graficznych po analizę pojawiających się trendów w ramach projektów.

4. Szablon ClickUp dla agenta nieruchomości

Pobierz Free szablon Usprawnij kluczowe procesy, wizualizuj postępy i organizuj informacje dzięki szablonowi ClickUp dla agentów nieruchomości

Chcesz mieć wszystkie szczegóły w jednym miejscu? Skorzystaj z szablonu ClickUp dla agentów nieruchomości wraz z narzędziami zwiększającymi wydajność, które zapewnią uporządkowany cykl pracy projektów związanych z nieruchomościami.

Pomaga w prowadzeniu listy dotychczasowych i obecnych klientów, wraz z ich danymi kontaktowymi, w uporządkowanej tabeli. Wymień wszystkie szczegóły dotyczące każdej nieruchomości, w tym adres, powierzchnię, datę wystawienia oferty i aktualny status.

Dodatkowo możesz tworzyć zadania dla różnych działań, w tym planowanie widoków nieruchomości i kontaktowanie się z potencjalnymi klientami.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Klasyfikuj nieruchomości według typu, w zakresie od Beverly Fortress po Rancho Bernardo

Podaj link do listy ogłoszeń i wartość rynkową każdej nieruchomości

Utwórz dokument zawierający listę wszystkich informacji o posiadanych nieruchomościach

Stwórz niestandardowy formularz zapytania o widok nieruchomości, dostosowując go do procesu sprzedaży nieruchomości

🔑 Idealne dla: nowych agentów nieruchomości, którzy chcą uporządkować informacje o nieruchomościach i klientach w jednym miejscu.

Oto, co Lee Adkins, współzałożyciel i dyrektor ds. partnerstw w Amplified Solutions Consulting, sądzi o korzystaniu z ClickUp.

Wypróbowałem praktycznie wszystkie dostępne listy kontrolne i narzędzia do zarządzania projektami i ostatecznie zdecydowaliśmy się na ClickUp, ponieważ jest to rozwiązanie najbardziej niezawodne i elastyczne, a jednocześnie bardzo łatwe w obsłudze dla użytkownika końcowego.

Wypróbowałem praktycznie wszystkie dostępne listy kontrolne i narzędzia do zarządzania projektami i ostatecznie zdecydowaliśmy się na ClickUp, ponieważ jest to rozwiązanie najbardziej niezawodne i elastyczne, a jednocześnie bardzo łatwe w obsłudze dla użytkownika końcowego.

5. Szablon portfolio nieruchomości w formacie PDF autorstwa Fortune Builders

za pośrednictwem Fortune Builders

Dzięki szablonowi portfolio nieruchomości w formacie PDF firmy Fortune Builders uporządkowanie wszystkich informacji dotyczących projektów związanych z nieruchomościami jest proste.

Lista i zarządzaj nieruchomościami objętymi umową, w trakcie, całkowicie sprzedanymi oraz wszystkimi projektami. Od ceny zakupu, kosztów remontu, kosztów stałych i inwestycji po cenę sprzedaży i średnie zyski – przechowuj wszystkie dane finansowe w jednym miejscu!

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dodaj dane kontaktowe swojej firmy, aby klienci mogli nawiązać połączenie z Tobą

Wzmianka zakresu prac, harmonogram projektu, wynik inwestycyjny i zdjęcie mapa

Dodaj krótki opis nieruchomości wraz z danymi adresowymi dla każdej listy

🔑 Idealne dla: zarządców nieruchomości, deweloperów i budowniczych, którzy chcą zbudować wiarygodność poprzez zaprezentowanie swojego dotychczasowego doświadczenia.

6. Szablon portfolio nieruchomości autorstwa Template. Net

źródło: Szablon. Net*

Klienci oczekują kompleksowych i uporządkowanych informacji o nieruchomościach. Szablon portfolio nieruchomości Template.Net zapewnia prosty układ, który pozwala na umieszczenie wszystkich list nieruchomości oraz informacji o firmie.

Zadbaj o atrakcyjny wygląd dzięki zdjęciom i żywym kolorom. Dodaj osobny slajd z danymi kontaktowymi, aby klienci mogli łatwo nawiązać połączenie z Tobą. Możesz również dodać przewodniki dotyczące kupna i sprzedaży strony głównej, aby zwiększyć wartość portfolio.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Lista referencji klientów, aby potencjalni klienci czuli się pewnie podczas zakupu nieruchomości

Wzmiankuj wszystkie usługi zarządzania nieruchomościami, które dostajesz

Dodaj szczegóły dotyczące ostatnich transakcji sprzedaży w sekcjach, takich jak cena sprzedaży i szczegóły nieruchomości

🔑 Idealne dla: Inwestorów nieruchomościowych, którzy chcą uporządkować wszystkie listy nieruchomości, aby przyciągnąć potencjalnych klientów.

🧠 Ciekawostka: Japonia boryka się obecnie z poważnym problemem opuszczonych domów, znanych jako akiya. W całym kraju, zwłaszcza na obszarach wiejskich, znajduje się ponad 9 milionów takich nieruchomości.

7. Szablon portfolio fotografa nieruchomości autorstwa Template. Net

źródło: Szablon. Net*

Jesteś fotografem nieruchomości i chcesz przyciągnąć klientów, ale nie wiesz, jak zwrócić ich uwagę? Szablon portfolio fotografa nieruchomości od Template.Net zapewnia uporządkowany sposób na osiągnięcie tego celu.

Dodaj swoje portfolio i doświadczenie, aby wzmocnić swoją markę osobistą i zapewnić klientom zakończony przegląd swoich umiejętności. Dostosuj każdy element slajdów do wizerunku marki.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dodaj swoje dotychczasowe realizacje wraz z danymi klientów i zdjęciami

Dodaj odpowiednie wzmianki w popularnych magazynach, aby zyskać wiarygodność

Wzmianka o swoim e-mail i numerze kontaktowym, aby potencjalni klienci mogli nawiązać połączenie w celu nawiązania współpracy

🔑 Idealne dla: fotografów nieruchomości i Teams marketingowych, którzy chcą zebrać wszystkie zdjęcia nieruchomości, aby przyciągnąć klientów.

8. Szablon broszury portfolio nieruchomości komercyjnych autorstwa Template. Net

za pośrednictwem Szablon. Net

Szablon broszury portfolio nieruchomości komercyjnych autorstwa Template.Net został zaprojektowany tak, aby kompleksowo przedstawić usługi świadczone przez Twoją firmę z branży nieruchomości.

Dzięki obrazom i polom tekstowym szablon zachowuje uporządkowany wygląd, umożliwiając potencjalnym klientom uzyskanie kompleksowego przeglądu. Za pomocą wykresów i elementów szablon pozwala stworzyć prosty układ, który skutecznie przedstawia Twoje usługi.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dodaj najlepsze lokalizacje i rozwiązania w zakresie wynajmu, które oferujesz

Podaj listę zaawansowanych funkcji dostarczanych we wszystkich Twoich nieruchomościach

Wzmianka komentarzy dla odniesienia wraz z broszurą

🔑 Idealne dla: agentów nieruchomości, którzy chcą zaprezentować projekty nieruchomości w uporządkowany i atrakcyjny wizualnie sposób.

9. Szablon portfolio projektanta wnętrz autorstwa Freepik

źródło: Freepik*

Chcesz przyciągnąć uwagę klientów projektami aranżacji wnętrz? Szablon portfolio projektanta wnętrz autorstwa Freepik pomaga zaprezentować wszystkie szczegóły projektu w jednym miejscu, dzięki czemu klienci mogą ocenić Twoje umiejętności w kontekście swoich wymagań.

Retuszuj zdjęcia za pomocą podpowiedzi i dostosuj efekty obrazu, aby uzyskać profesjonalny wygląd.

Oto dlaczego spodoba Ci się ten szablon:

Dodaj swoje projekty i powiązane zdjęcia, aby pokazać swoje umiejętności

Dodaj sekcję „O mnie”, aby zapewnić kompletność informacji

Uzyskaj różne warianty i wzory stylistyczne, aby uatrakcyjnić swoje portfolio

Twórz wideo z obrazów i nakładaj na nie obrazy, aby zachować profesjonalizm

🔑 Idealne dla: Projektantów wnętrz, którzy chcą poinformować potencjalnych klientów o swoich dotychczasowych projektach i przyciągnąć nowych klientów.

*stwórz markę dzięki potężnemu brandingowi osobistemu z ClickUp

Dobrze zaprojektowany szablon portfolio nieruchomości to niezbędne narzędzie, które pozwala zachować porządek, profesjonalizm i gotowość do współpracy z inwestorami. Niezależnie od tego, czy zarządzasz kilkoma nieruchomościami mieszkalnymi, czy zróżnicowanym portfolio nieruchomości komercyjnych, odpowiedni szablon pomoże Ci skutecznie zaprezentować swoje portfolio.

ClickUp ułatwia zarządzanie listami nieruchomości i danymi klientów w jednym miejscu.

Dzięki zaawansowanym funkcjom współpracy i wbudowanym narzędziom analitycznym umożliwia płynną pracę zespołową, zapewniając jednocześnie przejrzyste i łatwe śledzenie wyników. Nie pozwól, aby rozproszone informacje o nieruchomościach spowodowały utratę klientów.

✅ Zarejestruj się w ClickUp i przenieś wszystkie swoje listy oraz informacje o klientach do jednego obszaru roboczego ClickUp.