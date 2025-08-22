Jak wdrożyć skuteczne strategie marketingowe dla powodzenia e-commerce

Ludzie nie robią już zakupów online – oni tam żyją. Marki e-commerce, które to rozumieją, odnoszą sukces.

Weźmy na przykład Jacquemus. Zamiast otworzyć sklep w Monte Carlo z podstawową promocją, stworzyli surrealistyczny klub plażowy, zakończony pokerową twarzą lektora, pastelowymi obrazami i nawiązaniem do samego luksusu.

Bez influencerów. Bez agresywnej sprzedaży. Tylko dziwnie idealny, fałszywy świat, o którym wszyscy mówią.

Ten rodzaj kreatywnej powściągliwości w połączeniu z sprytnym przewrotem nie tylko sprzedawał modę, ale także emocje. Wynik tego był viralowy hit, który pozostał na ekranach długo po zakończeniu kampanii.

Jeśli Twoja marka e-commerce nadal gra bezpiecznie, ten przewodnik przedstawia strategie marketingowe, które obecnie naprawdę przynoszą efekty.

⭐ Funkcja szablon Markom gotowym wyjść poza myślenie kampaniowe, szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp pomoże spojrzeć z szerszej perspektywy i skupić się na długoterminowych celach. Został stworzony, aby dostosować ogólne cele do taktycznej realizacji i jest idealny dla Teams planujących kwartalne sprinty lub roczne plany działania. Pobierz Free szablon Zorganizuj i przeprowadź śledzenie całego procesu tworzenia zawartości dzięki szablonowi do zarządzania zawartością ClickUp Dlaczego pokochasz ten szablon Zaplanuj cele kwartalne i kluczowe wyniki za pomocą widoku OKR, aby skoncentrować się na realizacji zadań

Wykorzystaj kamienie milowe, aby podzielić duże strategie na jasne, możliwe do śledzenia etapy

Śledź budżet, osie czasu i obciążenie pracą zespołu dzięki wbudowanym polom niestandardowym i narzędziom do zarządzania zasobami

Czym są strategie marketingowe dla e-commerce?

Strategie marketingowe w e-commerce to zbiór zasad, które marki wykorzystują, żeby przyciągnąć niestandardowych klientów do swojego sklepu internetowego, przekonać ich do zakupu i sprawić, żeby wrócili.

Te taktyki, od SEO i marketingu e-mailowego po kanały mediów społecznościowych i współpracę z influencerami, zostały opracowane w celu zwiększenia ruchu na stronie, sprzedaży online i pozyskania lojalnych klientów.

Co sprawia, że marketing e-commerce jest wyjątkowy?

Strategia marketingowa e-commerce nie opiera się na typowym scenariuszu marketingowym. Nie musisz pielęgnować potencjalnych klientów przez miesiące ani rezerwować prezentacji. Musisz szybko skłonić ich do działania. Oto, co wyróżnia to ustawienie marketingowe:

cykl sprzedaży online jest niezwykle krótki:* nie ma długiego okresu zalotów. Klienci odkrywają produkt i kupują go kilka minut później lub wcale. Twoja strategia powinna polegać na natychmiastowej sprzedaży

każdy produkt wymaga własnej kampanii:* Każdy produkt może wymagać własnego przekazu, słów kluczowych, strony docelowej i kreacji

Zawsze musisz balansować między popytem a stanem magazynowym: Generowanie ruchu na stronie nie ma sensu, jeśli Twoje bestsellery są niedostępne. Kampanie muszą być zsynchronizowane z logistyką, o czym większość marketerów nigdy nie myśli

kreatywność jest ograniczana przez dane dotyczące wydajności:* W handlu elektronicznym nawet najlepszy pomysł przegrywa, jeśli nie przekłada się na wyniki. Branding schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca wskaźnikom CTR, ROAS i odzyskiwaniu porzuconych koszyków

jedna nieudana dostawa może zniweczyć lojalność klientów:* Utrzymanie niestandardowych klientów obejmuje operacje, szybkość, opakowanie i doświadczenia związane z ostatnim etapem dostawy, a większość marketerów nigdy nie zajmuje się tymi kwestiami

➡️ Czytaj więcej: Narzędzia marketingowe dla małych Business

Wyzwania związane z rozwojem handlu elektronicznego

Rozwój biznesu e-commerce brzmi świetnie, dopóki nie spróbujesz. Wzrost nie tylko ujawnia słabe punkty, ale także tworzy zupełnie nowe. Oto trzy prawdziwe wyzwania, których większość marek nie przewiduje:

Stagnacja marketingu efektywnościowego

To, co sprawdzało się przy wydatkach reklamowych na poziomie 10 000 USD miesięcznie, często zawodzi przy wydatkach rzędu 100 000 USD. Odbiorcy stają się nasyceni, CPA rośnie, a kampanie, które kiedyś przynosiły zyski, przestają się skalować. Wzrost wymusza wielokrotne przebudowywanie tego samego lejka, a nie tylko inwestowanie w niego kolejnych pieniędzy.

Opóźnienia operacyjne spowalniają marketing

Szybszy wzrost oznacza więcej jednostek magazynowych, więcej zwrotów i większy chaos w zapleczu. Nagle Twój zespół marketingowy spędza połowę czasu na oczekiwaniu na aktualizacje stanów magazynowych lub naprawianiu uszkodzonych plików produktowych. Wąskie gardła operacyjne zabijają dynamikę na długo przed tym, zanim klient zobaczy reklamę.

pozyskanie nowych niestandardowych klientów jest droższe niż korzyści płynące z programów lojalnościowych*

Marki zakładają, że powtórne zakupy zrównoważą wysokie koszty pozyskania klienta (CAC), ale większość z nich nie oblicza, ile czasu zajmie zwrot tej inwestycji. Jeśli Twoi obecni klienci dokonują kolejnych zakupów dopiero po 6 miesiącach, Twój przepływ gotówki może się załamać, zanim zacznie działać retencja. Rozwój wymaga lepszego wyczucia czasu, a nie tylko lepszych ofert.

🔍 Czy wiesz, że... Średnio 70,19% klientów porzuca koszyk w sklepach internetowych. To nie jest literówka. Większość osób opuszcza stronę przed dokonaniem zakupu — przypomnienia e-mailowe i polityka zwrotów pomagają odzyskać klientów.

15 sprawdzonych strategii marketingowych dla e-commerce (wraz z poradami dotyczącymi wdrożenia)

Powodzenie w marketingu e-commerce sprowadza się do utrzymania uwagi klientów na tyle długo, aby doprowadzić do sprzedaży. Oto 15 taktyk marketingowych dla e-commerce oraz kilka wskazówek, które pomogą osiągnąć oba te cele:

1. Niech influencerzy staną się częścią historii, a nie tylko narzędziem sprzedaży

Tradycyjne posty influencerów już nie wystarczają; odbiorcy przewijają dopracowane zdjęcia produktów.

Obecnie skuteczne są swobodne, nieprzesadzone, rozmowne treści, które naśladują prawdziwe decyzje i codzienne dylematy.

Na przykład, zamiast mówić „Uwielbiam te dżinsy”, możesz poprosić influencerkę, aby stworzyła filmik: „Pomóż mi wybrać, które z tych pięciu rzeczy zwrócić”. Przymierza każdy element, komentuje je w sposób autentyczny (ale pozytywny), a na koniec „przypadkowo” decyduje się zatrzymać wszystkie. Ta taktyka marketingowa influencerów to subtelna reklama opakowana w zachowanie, z którym odbiorcy mogą się utożsamić.

Marka odzieżowa Zara doskonale opanowała ten format, zamieniając dylematy związane z przymierzaniem ubrań w popularne mini-historie, które zwiększają zaangażowanie i konwersję.

💡 Porada dla profesjonalistów: Wybierając influencerów, nie kieruj się wyłącznie liczbą widoków, ale przyjrzyj się ich grupie celu. Zwróć uwagę na jakość komentarzy, a nie tylko ich ilość. Czy obserwujący są naprawdę zaangażowani, zadają pytania, oznaczają znajomych, czy tylko wrzucają emotikony? Zastanów się, a następnie wybierz influencerów.

2. Zmień scenariusz wprowadzania produktów na rynek

Zamiast promować produkty za pomocą tradycyjnych kampanii z odliczaniem, zacznij od kampanii typu „Co chcesz, żebyśmy wprowadzili jako następne?”.

Marki mogą zbierać opinie za pomocą ankiet w mediach społecznościowych, oceniać opcje w relacjach i budować FOMO, pokazując „przegranych”. Dzięki temu potencjalni klienci i kupujący czują się z produktem końcowym w posiadaniu i są gotowi do zakupu.

Perswazja ustępuje miejsca uczestnictwu. Ta taktyka marketingowa w mediach społecznościowych działa lepiej, niż można sobie wyobrazić.

3. Wykorzystaj limit dostępności produktów, aby wzbudzić poczucie pilności i szybko wyprzedać towary

W jednym z odcinków programu Shark Tank ( sezon 14, odcinek 18 ) Sophie Nistico pojawiła się ze swoją marką See The Way I See, etykietą odzieżową promującą zdrowie psychiczne. Wyznała, że jej kolekcje są sprzedawane wyłącznie w limitowanych seriach, bez płatnych reklam, wyłącznie dzięki społeczności, opowiadaniu historii i niedostępności.

Udostępniła zaskakującą statystykę: jedna z jej ofert przyniosła 260 000 dolarów w zaledwie 24 godziny.

Marka nie goni za algorytmami ani kodami rabatowymi. Opiera się na rzeczywistym popycie, budowanym oczekiwaniu i poczuciu pilności, że „jeśli przegapisz, to przepadnie”. Model ten nie tylko buduje szum, ale sprawia, że każda sprzedaż ma charakter osobisty.

4. Wykorzystaj e-mail do motywowania zachowań, a nie tylko do promocji

Jeśli Twój przepływ powitalny ogranicza się do 10% kodu rabatowego i notatki, to marnujesz swój potencjał.

Inteligentne marki wykorzystują pięć pierwszych e-maili do kształtowania zachowań użytkowników podczas przeglądania stron: jedna wiadomość dotyczy najpopularniejszych kategorii, druga treści generowanych przez użytkowników, a trzecia zawiera recenzje filtrowane według typu nabywcy. Nie chodzi tu o krzyczenie ofertami, ale o kierowanie odkrywaniem produktów zgodnie z intencjami użytkowników.

📮 ClickUp Insight: Chociaż 78% respondentów naszego badania przywiązuje dużą wagę do ustawiania celów, tylko 34% poświęca czas na refleksję, gdy te cele nie zostają osiągnięte. 🤔 To właśnie w tym momencie często traci się szansę na rozwój. Dzięki ClickUp Dokument i ClickUp Brain, wbudowanemu asystentowi AI, refleksja staje się częścią procesu, a nie dodatkiem. Automatycznie generuj cotygodniowe podsumowania, śledź sukcesy i wnioski oraz podejmuj mądrzejsze i szybsze decyzje na przyszłość. 💫 Rzeczywiste wyniki: Użytkownicy ClickUp raportują dwukrotny wzrost wydajności, ponieważ tworzenie pętli informacji zwrotnej jest łatwe, gdy masz do dyspozycji asystenta AI, z którym możesz przeprowadzać burzę mózgów.

5. Twórz strony docelowe „kupuj według nastroju”, a nie tylko kategorie

Większość filtrów w e-commerce jest mechaniczna i opiera się na rozmiarze, kolorze lub cenie.

Jednak płacący klienci nie myślą jak arkusze kalkulacyjne. Robią zakupy pod wpływem nastroju, kierując się hasłami takimi jak „Na następny weekendowy wypad”, „Nastrój: przytulny i oversize” czy „Prezenty poniżej 50 dolarów dla osób, które lubisz”.

Zobacz stronę docelową Anice Jewellery:

Strony takie jak te naśladują sposób, w jaki ludzie przeglądają produkty w sklepie stacjonarnym. Marki takie jak Glossier i Madewell robią to dobrze, zmieniając kontekst z „Co to jest?” na „Kiedy mogę tego użyć?”. To właśnie sprawia, że ludzie klikają i przewijają dalej.

6. Zamień zasady zwrotów w wyzwalacze konwersji

Większość klientów nie czyta zasad zwrotów, chyba że mają wątpliwości. Wykorzystaj tę niepewność, promując zwroty jako dodatkową korzyść: „Wypróbuj trzy rozmiary, zatrzymaj jeden, drugi zwróć Free”. Płynny proces zwrotów zmniejsza obawy związane z zakupem, zwłaszcza w przypadku produktów droższych lub wymagających dopasowania.

7. Stwórz pętlę poleceń, która nie będzie wyglądać jak reklama$$$a

Większość widżetów typu „Poleć znajomemu” jest ignorowana, ponieważ sprawiają wrażenie, jakby marka prosiła o przysługę.

Zmień sposób postrzegania. Nagradzaj obie strony, ale pozycjonuj udostępnianie jako coś elastycznego. Spójrz na instancję, jak Amerisleep ma stronę poświęconą poleceniom:

Możesz również połączyć je z ofertami specjalnymi z limitem czasowym lub wczesnymi premierami. Kiedy polecanie produktów lub usług jest postrzegane jako przywilej, a nie obowiązek, ludzie chętnie je promują bez konieczności ponownego proszenia.

8. Gamifikacja zaangażowania bez sprawiania wrażenia gry$$$a

Większość marek stosuje grywalizację, aby pozyskać niestandardowych klientów. Te bardziej przemyślane stosują ją, aby ich zatrzymać.

Rover robi to dobrze dzięki wielopoziomowemu programowi nagród, w ramach którego przyznawane są punkty za pisanie recenzji, zapisanie się do e-maila i polecenie serwisu znajomym.

Skuteczność tej strategii wynika z jej różnorodności – nie chodzi tylko o punkty za zakupy, ale o małe, zróżnicowane wyzwalacze, które ponownie angażują użytkowników w różnych punktach kontaktu. Punkty oznaczają przyszłe rezerwacje, które w naturalny sposób prowadzą do powtórnych zakupów. To budowanie nawyku pod płaszczykiem zabawy.

💡 Dodatkowa wskazówka: Wykorzystaj gamifikację, aby stworzyć mapę uwagi tam, gdzie jest to najważniejsze: w mało popularnych kategoriach, nowych produktach lub liniach produktów o niskim współczynniku klikalności. Daj użytkownikom powód, aby zostali na stronie dłużej niż 60 sekund.

9. Wykorzystaj prośby o recenzje jako strategię marketingu zawartości

Proszenie o recenzje to nie tylko zbieranie gwiazdek. Najbardziej innowacyjne marki proszą o odpowiedni rodzaj recenzji.

Zamiast pytać „Jakie jest Twoje zamówienie?”, podpowiedź na przykład: „Jak produkt pasuje do Twoich oczekiwań?” lub „Z czym byś go połączył?”

Te uporządkowane podpowiedzi generują zawartość, która można wykorzystać w opisach produktów, wiadomościach e-mail i reklamach. Spójrz na przykład na wiadomość e-mail wysłaną przez markę Sun of a Beach:

10. Zamień opakowanie w kanał marketingowy po zakupie

Większość marek zaprzestaje działań marketingowych po wysłaniu Boxa. Te sprytniejsze traktują opakowanie jako kolejną przestrzeń reklamową. Dobrze zaprojektowane opakowanie jest magnesem dla mediów społecznościowych – użytkownicy chcą je pokazać, a obserwujący chcą kupić produkt.

Weźmy na przykład Theatre. xyz, indyjską markę obuwia, która doskonale to rozumie:

Opakowania inspirowane twórczością Szekspira nie tylko dostarczają produkt, ale także zapewniają wyjątkowe wrażenia. A te wrażenia przekładają się na Free zasięg w serwisie Instagram, filmy z rozpakowywania produktów oraz komentarze typu „Podaj link” od kupujących, którzy już dali się porwać tej atmosferze.

Ponadto opakowanie to pomaga im wykorzystać wiele zawartości generowanej przez użytkowników poprzez liczne posty w mediach społecznościowych.

💡 Porada dla profesjonalistów: Dodaj kody QR, aby udostępnić ekskluzywną zawartość. Dodaj nagrodę za udostępnianie. Możesz też wydrukować osobistą wiadomość, która sprawi, że kupujący poczuje się częścią czegoś więcej niż tylko transakcji.

11. Oferty geo-celowane bez naruszania prywatności

Nikt nie chce otrzymywać wiadomości e-mail o treści: „Hej, widzimy, że jesteś w Milwaukee”. Jednak segmentacja geograficzna jest skuteczna, gdy jest stosowana z wyczuciem.

Marki prowadzące promocje związane z klimatem (np. promujące odzież przeciwdeszczową w regionach dotkniętych burzami) lub kampanie regionalne („Produkt ponownie dostępny w Twojej okolicy”) osiągają lepsze wskaźniki otwarć i konwersji niż ogólne kampanie masowe. Wydają się one aktualne i nie są nachalne.

12. Wykorzystaj możliwości reklam Google Shopping Ads

Reklamy Google Shopping pokazują Twoje produkty dokładnie tam, gdzie podejmowane są decyzje zakupowe – na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Są one wizualne, bezpośrednie i skuteczne, ponieważ kupujący mogą zobaczyć produkt, cenę i ocenę jeszcze przed kliknięciem.

Co sprawia, że są one jeszcze skuteczniejsze? Kontekst!

Na przykład, jeśli ktoś wpisze w Google „spódnica wielokolorowa”, nie chce strony głównej, ale szybki wybór opcji. Spójrz na wyniki wyszukiwania Google, gdzie marki takie jak Shein, ASOS i Temu pojawiają się przed wynikami organicznymi, wykorzystując moment intencji.

źródło: Google

🤓 Przydatna wskazówka: Przed wprowadzeniem kolejnego produktu na rynek sprawdź 2–3 głównych konkurentów za pomocą narzędzia do badania konkurencji. Wykorzystaj to, co sprawdza się u nich, udoskonal to i zoptymalizuj swoją stronę docelową, aby osiągnąć lepszą konwersję niż konkurencja.

13. Zoptymalizuj strony produktów pod kątem długiego ogona SEO

SEO może zapewnić udostępnianie znacznej części Twoich celów marketingowych — pomaga przyciągnąć wykwalifikowany ruch organiczny z rzeczywistymi intencjami zakupowymi. Długie frazy kluczowe, takie jak „wielobarwna satynowa spódnica midi poniżej 3000” lub „bawełniana spódnica maxi na lato” odpowiadają temu, czego szukają użytkownicy, gdy są gotowi do zakupu.

Pamiętaj, aby:

Skoncentruj się na optymalizacji poszczególnych stron produktów, wykorzystując następujące frazy

Upewnij się, że Twoje badania słów kluczowych uwzględniają kontekst, aby generować sprzedaż

Dodawaj słowa kluczowe w naturalny sposób do tytułów, metaopisów, tekstów alternatywnych i opisów produktów

Na przykład instancja firmy Luna Sandals tworzy ponad 500 słów unikalnych opisów każdego produktu, używając języka, który odzwierciedla sposób wyszukiwania i robienia zakupów przez niestandardowych klientów, zwiększając tym samym trafność wyników wyszukiwania i pozycję w rankingach.

14. Wykorzystaj listy oczekujących na produkty jako wstępną ocenę zainteresowania przed wprowadzeniem produktu na rynek

Listy oczekujących to sygnały marketingowe. Budują one pożądanie, tworzą dowód społeczny i pomagają w prognozie stanu zapasów przed zainwestowaniem w produkcję.

Hermès doprowadził tę strategię do perfekcji dzięki torebce Birkin. Nie kupujesz jej po prostu, ale wpisujesz się na listę oczekujących, budujesz związek z marką i czekasz na swoją kolej.

Nigdy nie dostosowali podaży do popytu. Zamiast tego sprawili, że oczekiwanie stało się częścią historii. Marka podkreślała kunszt wykonania (wyprodukowanie jednej torby zajmuje 40 godzin), zamieniając każdy wpis na liście życzeń w subtelną kampanię budującą markę.

Strategia niedoboru od dziesięcioleci wpływa zarówno na znaczenie kulturowe, jak i wartość odsprzedaży. Do tego stopnia, że ludzie dosłownie czekają godzinami w dniu premiery nowej kolekcji:

To podejście sprawdza się w przypadku marek e-commerce, nawet tych, które nie mają luksusowej pozycji. Możesz wykorzystać listy oczekujących, aby ocenić odsetki, zmniejszyć ryzyko nadmiernych zapasów i wywołać szum przed premierą. Kiedy klienci wyrażą zgodę, są już przekonani do zakupu.

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Co się stanie, gdy wszystkie dane z listy oczekujących będą już przygotowane i gotowe do wykorzystania? Zautomatyzuj procesy follow-up. Niezależnie od tego, czy chcesz podzielić je na konkretne listy e-mail, czy przyspieszyć realizację niektórych zamówień, agencjonalne cykle pracy zajmą się tym wszystkim. Zobacz, jak to zrobić. 👇🏼

15. Łącz produkty w zestawy z uwzględnieniem pozycji zastosowań, a nie rabatów

Zamiast promować ofertę „Kup 2, dostajesz 1”, skup się na tym, jak zestaw produktów wpisuje się w życie klienta.

przykład: *Marka kosmetyków do pielęgnacji skóry oferuje zestaw zawierający serum, krem z filtrem przeciwsłonecznym i środek oczyszczający jako „3-krokowa pielęgnacja po treningu”.

Sprzedajesz rozwiązanie, a nie tylko rabat — a to znacznie silniejszy powód do zakupu.

Stworzenie skutecznej strategii marketingowej dla e-commerce to jedno, a utrzymanie jej porządku w miarę rozwoju Teams to zupełnie inna sprawa.

1. ClickUp (kompleksowe centrum marketingowe oparte na sztucznej inteligencji)

Dla Teams e-commerce, które muszą radzić sobie z dużym natężeniem pracy, napiętymi kalendarzami i zależnościami między różnymi działami, ClickUp, aplikacja do pracy, która oferuje wszystko, co potrzebne, stanowi potężne narzędzie zwiększające wydajność.

Instance, ClickUp Marketing zapewnia markom jedno miejsce do zarządzania wszystkim, od pomysłów na kampanie i planowania współpracy z influencerami po kalendarze premier produktów i zatwierdzanie zawartości.

Dzięki funkcjom takim jak listy, dokumenty, zadania i widok kalendarza możesz zarządzać cyklem pracy między Teams i synchronizować działania wszystkich działów. Niezależnie od tego, czy koordynujesz treści generowane przez użytkowników na potrzeby premiery produktu, czy śledzisz zasoby na potrzeby kampanii sezonowej, wszystko pozostaje połączone.

Połącz badania konkurencji i zaawansowaną analizę za pomocą jednej platformy opartej na AI

Na początek ClickUp Brain, asystent AI ClickUp, działa jako kompleksowe centrum dowodzenia do badania produktów e-commerce, wprowadzania ich na rynek i zarządzania zamówieniami.

Odpowiedzi znajdziesz nie tylko w swoim obszarze roboczym ClickUp, ale także w Internecie dzięki ClickUp Brain

Może Ci to pomóc:

Natychmiast przeszukuj internet w poszukiwaniu najnowszych trendów, działań konkurencji, zmian cen i nastrojów klientów, dzięki czemu Twoje pomysły na produkty będą zawsze oparte na aktualnych, praktycznych danych

Wykorzystaj wiele dużych modeli językowych, aby syntetyzować informacje, porównywać źródła i wskazywać pojawiające się możliwości lub zagrożenia w Twojej niszy

Otrzymuj wyczyszczone, generowane przez AI podsumowania i rekomendacje, które pomogą Ci zweryfikować koncepcje produktów, przeprowadzić prognozę popytu i zidentyfikować luki rynkowe przed podjęciem inwestycji

Przekształć wyniki badań bezpośrednio w praktyczne zadania, przypisz właścicieli, ustal terminy i połącz powiązane dokumenty lub zasoby, aby każda informacja prowadziła do konkretnych kolejnych kroków

Zsynchronizuj pracę całego zespołu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, komentarzom i śledzeniu postępów, ograniczając nieporozumienia i zapewniając wszystkim spójność działań od pomysłu do wdrożenia

Ustawiaj mierzalne cele i dokumentuj każdy szczegół za pomocą zintegrowanego dokumentu

Chcesz skalować działalność i osiągnąć kolejny ambitny cel? Dzięki ClickUp cele możesz tworzyć konkretne cele, takie jak „W tym miesiącu uruchom trzy kampanie z udziałem influencerów” lub „Zwiększ wskaźnik otwarć wiadomości e-mail do 30%”, a następnie powiązać je bezpośrednio z zadaniami.

W miarę jak członkowie zespołu zakończają zadania, postęp realizacji celu jest automatycznie aktualizowany, zapewniając wszystkim widoczność i odpowiedzialność bez konieczności ręcznego sprawdzania.

Ustaw i śledź wskaźniki KPI dla e-commerce, takie jak liczba influencerów promujących produkt lub wskaźnik otwarć wiadomości e-mail, korzystając z ClickUp Cele

Aby mieć wszystkie szczegóły pod kontrolą, potrzebujesz dokumentacji. Kiedy pojawi się nowy pomysł na produkt lub jego kolejna wersja, możesz skorzystać z ClickUp Docs do tworzenia opisów produktów, list do wprowadzania produktów, zadań ClickUp oraz widoku kalendarza, aby kontrolować terminy wszystkich premier.

ClickUp Dokument pomaga Ti:

Natychmiast generuj opisy produktów, często zadawane pytania i teksty marketingowe dostosowane do Twojej marki i odbiorców dzięki wbudowanej AI

Podsumuj długie umowy z dostawcami, zasady lub notatki ze spotkań w jasne, praktyczne wnioski

Połączone dokumenty, zadania i zasoby, aby Twój zespół zawsze miał dostęp do odpowiednich informacji, gdy ich potrzebuje

Współpracuj w czasie rzeczywistym, dodając komentarze, sugestie i zawartość generowaną przez AI, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco i unikniesz wąskich gardeł

Wykorzystaj trendy sprzedażowe w czasie rzeczywistym dzięki łatwym w tworzeniu, bezkodowym pulpitom nawigacyjnym

Po uruchomieniu cyklu pracy pulpity ClickUp pomogą Ci zobaczyć, co jest aktualnie realizowane, co jest opóźnione i co wpływa na wydajność.

Powiedzmy, że coś jest zepsute lub zwrot musi zostać przetworzony szybciej. W tym momencie wkraczają agenci ClickUp Autopilot. Są to Twoi cyfrowi współpracownicy, którzy mogą kontynuować pracę w oparciu o wcześniej zdefiniowane wyzwalacze.

Dzięki temu będziesz mógł:

Zajmij się powtarzającymi się zadaniami związanymi z zarządzaniem zamówieniami, takimi jak aktualizacja stanu magazynowego, generowanie etykiet wysyłkowych i wysyłanie wiadomości powiadomień do klientów

Zapewnij płynny przepływ zamówień od momentu zakupu do dostawy dzięki aktualizacjom statusu w czasie rzeczywistym

Automatycznie sygnalizuj i eskaluj nieprawidłowości w zamówieniach, braki magazynowe lub opóźnienia w dostawach

Zapewnij niestandardowym klientom lepszą obsługę dzięki szybszej i dokładniejszej realizacji zamówień

Skaluj działalność bez wysiłku wraz ze wzrostem liczby zamówień dzięki ClickUp Agents, które zapewniają stałą wydajność

Śledź wyniki kampanii, terminy i postęp zespołu w czasie rzeczywistym dzięki panelom ClickUp Dashboards

2. Google Analytics (najlepsze narzędzie do śledzenia ruchu w sieci)

Google Analytics to potężne narzędzie do analizy ruchu w sieci, które pomaga Businessom e-commerce śledzić i zrozumieć zachowania klientów na ich stronach internetowych. Zapewnia wgląd w źródła ruchu, współczynniki odrzuceń, współczynniki konwersji i dane demograficzne użytkowników, umożliwiając Businessom podejmowanie decyzji opartych na danych w celu optymalizacji działań marketingowych i poprawy jakości obsługi klienta.

3. Hootsuite (najlepsze narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi)

Hootsuite to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi, która umożliwia firmom e-commerce planowanie postów, zarządzanie wieloma kontami społecznościowymi i śledzenie wyników w mediach społecznościowych z jednego pulpitu nawigacyjnego. Pomaga utrzymać spójną obecność w Internecie, nawiązywać kontakt z klientami w czasie rzeczywistym oraz analizować, która zawartość generuje największe zaangażowanie i sprzedaż.

4. Shopify (najlepsze rozwiązanie do ustawienia sklepów internetowych)

Shopify to wiodąca platforma e-commerce, która umożliwia Business łatwe tworzenie, zarządzanie i skalowanie sklepów internetowych. Dzięki konfigurowalnym szablonom, wbudowanej obsłudze płatności i szerokiemu zakresowi aplikacji Shopify oferuje przyjazne dla użytkownika rozwiązanie do sprzedaży produktów online i zarządzania wszystkim, od zapasów magazynowych po wysyłkę.

5. Mailchimp (najlepszy do obsługi kampanii e-mailowych)

Mailchimp to kompleksowe narzędzie do marketingu e-mailowego, które pomaga firmom z branży e-commerce tworzyć ukierunkowane kampanie, automatyzować wysyłkę wiadomości e-mail i zarządzać listami subskrybentów. Jest przydatne do wysyłania spersonalizowanych rekomendacji produktów, wiadomości dotyczących porzuconych koszyków i komunikatów promocyjnych, które pomagają zwiększyć retencję klientów i sprzedaż.

6. SEMrush (najlepsze narzędzie do dogłębnych badań SEO)

SEMrush to narzędzie do pozycjonowania stron internetowych i marketingu cyfrowego, które umożliwia Business poprawę widoczności w wyszukiwarkach. Oferuje takie funkcje, jak badanie słów kluczowych, audyty stron internetowych i analiza konkurencji. W przypadku e-commerce SEMrush pomaga zoptymalizować listy produktów i zawartości, aby zwiększyć ruch organiczny i wyprzedzić konkurencję w rankingach wyszukiwania.

7. Hotjar (najlepsze narzędzie do analizy ruchu w sieci)

Hotjar jest dostawcą map cieplnych, nagrań sesji i narzędzi do zbierania opinii użytkowników, dzięki czemu Businessy e-commerce mogą wizualizować interakcje użytkowników ze swoimi stronami internetowymi. Businessy mogą wprowadzać przemyślane zmiany w celu poprawy użyteczności, zwiększenia konwersji i poprawy jakości zakupów poprzez identyfikację miejsc, w których użytkownicy klikają, przewijają lub opuszczają stronę.

8. QuickBooks (najlepsze rozwiązanie do usprawnienia płatności i powiązanych operacji)

QuickBooks to narzędzie księgowe, które upraszcza zarządzanie finansami w firmach zajmujących się handlem elektronicznym. Automatyzuje fakturowanie, śledzi wydatki, zarządza listami płac i generuje raportowanie finansowe. Dzięki temu Twoja firma zachowuje porządek finansowy i zgodność z przepisami, co ułatwia monitorowanie rentowności i planowanie rozwoju.

Gotowe szablony, które pomogą Ci rozpocząć strategię marketingową dla e-commerce

Gotowe do ustawienia? Te gotowe szablony marketingowe eliminują zgadywanie podczas planowania i realizacji.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz nowy produkt, planujesz mapę kalendarza zawartości, czy dostosowujesz cele zespołu, te szablony pomogą Ci działać szybciej, zachować porządek i osiągnąć zamierzone cele. Przyjrzyjmy się niektórym z tych szablonów:

1. Szablon planu marketingowego ClickUp

Pobierz szablon Free Zaplanuj i uruchom kampanie wielokanałowe dzięki szablonowi planu marketingowego ClickUp

Szablon planu marketingowego ClickUp jest idealny dla osób tworzących swoją pierwszą kompleksową strategię marketingową dla e-commerce lub przebudowujących przestarzałą strategię. Pomaga podzielić cele na kampanie, przypisać kroki i monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

Skorzystaj z widoku osi czasu, aby zaplanować zadania kampanii i zapewnić widoczność terminów dla całego zespołu

Ustal mierzalne wskaźniki KPI marketingowe za pomocą celów i pól niestandardowych, aby śledzić wyniki w czasie rzeczywistym

Stwórz udostępnianą tablicę postępów, aby Twój zespół zawsze wiedział, co się dzieje i co utknęło w martwym punkcie

2. Szablon zarządzania zawartością ClickUp

Pobierz szablon Free Bądź na bieżąco z danymi powstania zawartości, od pomysłu do publikacji, dzięki szablonowi zarządzania zawartością ClickUp

Zarządzanie zawartością w różnych formatach, Teams i terminach szybko staje się chaotyczne. Szablon zarządzania zawartością ClickUp zapewnia jeden system do planowania, produkcji, recenzowania i publikowania bez typowych dla tego procesu wielokrotnych zmian. Jest idealny do kalendarzy redakcyjnych, harmonogramów blogów i zasobów kampanii.

Korzystaj z widoku tablicy, aby zarządzać scenami zawartości, takimi jak koncepcja, w trakcie opracowywania i w trakcie przeglądu, za pomocą prostego przeciągania i upuszczania

Twórz pola niestandardowe, aby sortować według kanału, typu zasobów, budżetu lub przypisanego autora

Ustaw pulpity nawigacyjne, aby monitorować osie czasu publikacji i wyniki w różnych formatach

3. Szablon ClickUp do zarządzania kampaniami i promocjami

Pobierz szablon Free Koordynuj każdy szczegół kampanii i prowadź śledzenie wyników promocji dzięki szablonowi ClickUp do zarządzania kampaniami i promocjami

Zadbaj o organizację każdej kampanii, terminowość i zorientowanie na wynik. Szablon ClickUp do zarządzania kampaniami i promocjami pomaga planować każdy etap, przydzielić własność i śledzić wyniki — wszystko w jednym miejscu. Doskonały do sezonowych premier, promocji lub działań marketingowych w wielu kanałach.

Zaprojektuj mapę kampanii w widoku kalendarza, aby ustalić terminy, wyniki i osie czasu uruchomienia

Śledź zwrot z inwestycji (ROI) za pomocą pól niestandardowych, takich jak scena lejka odbiorców, kanał i status uruchomienia

Wykorzystaj automatyzację, aby jako wyzwalacz używać kolejnych kroków w miarę przechodzenia zadań od koncepcji do wdrożenia

Oto, co Chelsea Bennett, menedżer ds. zaangażowania marki w Lulu Press, ma do powiedzenia na temat ClickUp:

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo podoba nam się to, że pomaga nam pozostać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

Platforma do zarządzania projektami jest niezbędna dla zespołu marketingowego i bardzo podoba nam się to, że pomaga nam pozostać w połączeniu z innymi działami. Korzystamy z ClickUp dosłownie każdego dnia, do wszystkiego. Jest to bardzo pomocne dla naszego zespołu kreatywnego i sprawia, że jego cykl pracy przebiega sprawniej i wydajniej.

4. Szablon ClickUp dla mediów społecznościowych

Pobierz Free szablon Planuj, twórz i harmonogramuj zawartość społecznościową bez wysiłku dzięki szablonowi mediów społecznościowych ClickUp

Zarządzaj wszystkimi zawartościami w mediach społecznościowych w jednym miejscu, nie tracąc śledzenia, co gdzie zostało opublikowane. Szablon mediów społecznościowych ClickUp ułatwia planowanie kampanii, tworzenie zawartości i współpracę między platformami w przejrzysty i szybki sposób.

Skorzystaj z widoku kalendarza zawartości, aby zaplanować publikacje i zachować spójność we wszystkich kanałach

Śledź status postów dzięki niestandardowym statusom, takim jak „Do zatwierdzenia” lub „W trakcie postępu”

Zbieraj opinie zespołu za pomocą wbudowanego formularza sugestii zawartości, aby zapewnić stały przepływ nowych pomysłów

5. Szablon tygodniowego kalendarza zawartości ClickUp

Pobierz szablon Free Planuj treści na każdy tydzień dzięki szablonowi tygodniowego kalendarza zawartości ClickUp

Wyprzedź harmonogramy publikacji bez rozproszonych dokumentów i przekroczonych terminów. Szablon tygodniowego kalendarza zawartości ClickUp pomaga stworzyć mapę tygodniowej zawartości, śledzić postęp i koordynować pracę zespołu — bez konieczności przeglądania arkuszy kalkulacyjnych.

Uporządkuj wszystkie zadania według tygodni, korzystając z widoku tygodniowego z zawartością, aby uzyskać przejrzysty harmonogram publikacji

Dodaj szczegóły postu za pomocą pól niestandardowych, takich jak podpisy, hashtagi i elementy graficzne

Wyświetl osie czasu i nadchodzące posty w widoku kalendarza, aby uniknąć nakładania się terminów lub luk

💫 Studium przypadku ClickUp: CEMEX, globalna marka budowlana, skróciła czas wprowadzenia produktu na rynek o 15% dzięki ClickUp. Ich zespół składający się z ponad 50 pracowników zarządza teraz kampaniami, kreatywnymi cyklami pracy i recenzjami interesariuszy — wszystko w jednym miejscu. To, co kiedyś zajmowało godziny, teraz zajmuje kilka sekund dzięki automatyzacji i lepszej widoczności. Dowód na to, że innowacyjne systemy skalują się nawet w branżach dalekich od e-commerce.

🧨 Więcej szablonów, które usprawnią Twoje działania marketingowe w e-commerce

Oto kilka dodatkowych szablonów Business Plan dla e-commerce, które pomogą Ci szybciej przeprowadzić burzę mózgów, utrzymać spójność marki i sprawdzić, co faktycznie działa:

👉🏽 Szablon burzy mózgów dotyczącej uruchomienia kampanii: idealny do planowania przed uruchomieniem kampanii, szablon ClickUp Campaign Launch Brainstorm to szablon w stylu tablicy, który pomaga podzielić cele, kąty komunikacji i formaty kreatywne przed uruchomieniem kampanii. Użyj go wraz z zespołem, aby wcześnie uzgodnić działania i uniknąć chaosu w ostatniej chwili.

👉🏽 Szablon przewodnika po stylu marki: Dzięki temu łatwemu do udostępniania przewodnikowi po stylu wszystkie zawartości będą spójne z wizerunkiem marki. Szablon przewodnika po stylu marki ClickUp pozwala udokumentować styl wypowiedzi, ton, paletę kolorów, zasady używania logo i zasady projektowania, dzięki czemu Twój zespół i kontrahenci nie będą musieli zastanawiać się nad spójnością marki.

👉🏽 Szablon briefu kampanii: Szablon briefu kampanii ClickUp zawiera cele kampanii, kanały, osie czasu i komunikaty w przejrzystym formacie ułatwiającym współpracę. Doskonale nadaje się do przekazywania informacji zespołom wewnętrznym, freelancerom lub partnerom agencyjnym bez niekończących się dyskusji.

👉🏽 Szablon reklamy: Skorzystaj z szablonu reklamy ClickUp, aby uporządkować wszystkie zasoby reklamowe, różne wersje tekstów, specyfikacje kreatywne i szczegóły dotyczące umiejscowienia. Został on stworzony, aby pomóc Ci zachować spójność płatnych kampanii, śledzić elementy oczekujące na zatwierdzenie i dostarczać je na czas.

👉🏽 Szablon tablicy eksperymentów wzrostu: Przeprowadzaj uporządkowane eksperymenty bez bałaganu w dokumentach i utraty danych. Szablon tablicy eksperymentów wzrostu ClickUp pozwala na burzę mózgów, definiowanie wskaźników powodzenia i rejestrowanie wyników — wszystko w jednym miejscu, które jest łatwe do aktualizacji i przeglądania.

buduj, śledź i skaluj swoją strategię marketingową dla e-commerce dzięki ClickUp*

Skuteczne strategie marketingowe dla e-commerce wymagają czegoś więcej niż tylko świetnych pomysłów — potrzebna jest struktura, szybkość i widoczność.

Od planowania wprowadzania produktów na rynek i tworzenia kalendarzy zawartości po śledzenie zwrotu z inwestycji w kampanie i usprawnianie współpracy — ClickUp zapewnia Teams e-commerce wszystko, czego potrzebują, aby rozwijać działalność bez typowego chaosu.

Gotowe do użycia szablony, inteligentna automatyzacja i wbudowana AI eliminują zgadywanie i pomagają w jasnym wykonywaniu zadań. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz kampanie influencerskie, czy płatne reklamy, ClickUp zamienia strategię w powtarzalny system.

Chcesz zorganizować, realizować i rozwijać marketing e-commerce jak profesjonalista? Zacznij korzystać z ClickUp za Free!