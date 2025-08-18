11 najlepszych narzędzi do budowania świadomości marki, które zwiększą Twoją widoczność w 2025 roku

Rzadko zdarza się, aby produkt był naprawdę wyjątkowy. Wiele firm oferuje podobne rozwiązania i produkty, ale tylko nieliczne z nich stają się ulubionymi produktami konsumentów. Na tym polega siła brandingu.

W rzeczywistości 76,7% marketerów zgadza się, że głównym celem budowania marki jest wyróżnienie się na tle konkurencji.

Dlatego śledzenie wysiłków związanych z budowaniem świadomości marki za pomocą oprogramowania do monitorowania marki powinno stanowić stały element strategii marketingowej.

Nie musisz jednak ręcznie przeglądać wyników wyszukiwania związanych z marką, ruchu na stronie internetowej, ankiet dotyczących świadomości marki ani danych Google Trends. Specjalne narzędzia do budowania świadomości marki mogą znacznie ułatwić Ci pracę.

W tym artykule omówimy najlepsze narzędzia do pomiaru świadomości marki, które pomogą Ci skutecznie monitorować, analizować i zwiększać obecność Twojej marki.

Nie masz pewności, które narzędzie najlepiej pasuje do Twoich wskaźników KPI dotyczących świadomości marki? Oto porównanie najlepszych narzędzi do budowania świadomości marki, które pomoże Ci podjąć decyzję na podstawie funkcji, cen i ocen użytkowników.

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny* Oceny ClickUp Zarządzanie kampaniami świadomości marki od początku do końca dla zespołów każdej wielkości Planowanie kampanii, pulpity nawigacyjne, asystent AI, zarządzanie zadaniami, dokumentacja, współpraca zespołowa Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Planowanie mediów społecznościowych i śledzenie wzmianek o marce dla dużych zespołów wewnętrznych Kalendarz treści, zarządzanie skrzynką odbiorczą, monitorowanie mediów społecznościowych, analityka, śledzenie nastrojów za pomocą AI Dostępna wersja próbna; płatne plany od 99 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Monitorowanie marki w czasie rzeczywistym i analiza nastrojów dla przedsiębiorstw i dużych agencji Wzmianki, wykrywanie nastrojów, informacje o influencerach, alerty słów kluczowych, asystent AI Dostępna wersja próbna; płatne plany od 199 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Monitorowanie mediów społecznościowych z analizą zaangażowania odbiorców dla dużych agencji Inteligentna skrzynka odbiorcza, raporty dotyczące odbiorców, cykle pracy związane z publikowaniem, śledzenie nastrojów, analizy AI Dostępna wersja próbna; płatne plany od 199 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush Widoczność SEO i benchmarking konkurencji dla dużych zespołów wewnętrznych lub agencji Śledzenie słów kluczowych, audyty linków zwrotnych, wyszukiwanie marki, Market Explorer, optymalizacja treści AI Dostępna wersja próbna; płatne plany od 139,95 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Wzmianki Zarządzanie reputacją i śledzenie influencerów dla średnich i dużych agencji oraz przedsiębiorstw Powiadomienia w czasie rzeczywistym, analiza nastrojów, oceny influencerów, pulpity nawigacyjne Dostępna wersja próbna; niestandardowe płatne plany od 599 USD G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Globalny zasięg mediów i postrzeganie marki dla przedsiębiorstw i dużych agencji PR Globalne wzmianki, udział w dyskusjach, wpływ mediów, analiza nastrojów AI Niestandardowe ceny G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Badania świadomości marki i analiza postrzegania dla małych i średnich przedsiębiorstw Logika ankiet, szablony, segmentacja, analiza trendów AI, integracja CRM/e-mail Dostępny plan Free; płatne plany od 30 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Śledzenie ruchu na stronie internetowej i zwrotu z inwestycji w kampanie dla zespołów wewnętrznych Śledzenie wydarzeń, raportowanie lejków, integracja z Ads/Search Console Free G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs Widoczność marki oparta na SEO i strategia treści dla przedsiębiorstw i dużych agencji Ranking słów kluczowych, śledzenie linków zwrotnych, audyt witryny, informacje o konkurencji, śledzenie wyszukiwania AI Dostępna wersja próbna; płatne plany od 129 USD/użytkownik/miesiąc G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Kampanie marek oparte na influencerach dla przedsiębiorstw i agencji marketingu influencerskiego Wyszukiwanie influencerów, automatyzacja działań outreachowych, integracja z Shopify, śledzenie kampanii Niestandardowe ceny G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Jeśli Twoja marka zostanie nagle wspomniana przez influencera lub pojawi się w niszowych mediach, czy zdążysz zareagować lub wzmocnić ten efekt? Dobre narzędzia do budowania świadomości marki zapewniają widoczność, strategiczne działanie i dostęp do informacji.

Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas wybierania narzędzi dla swojej firmy:

Śledzi wzmianki o marce, obecność w Internecie i postrzeganie marki w mediach społecznościowych i sieci oraz powiadamia Cię w czasie rzeczywistym

Mierzy zaangażowanie w mediach społecznościowych, takie jak liczba obserwujących, komentarze i udostępnienia związane z marką

Monitoruje sposób, w jaki docelowi odbiorcy angażują się w Twoje treści, w tym treści generowane przez użytkowników

Analizuje kampanie świadomości marki, liczbę wyszukiwań związanych z marką, ruch na stronie internetowej i wskaźniki świadomości marki w jednym pulpicie nawigacyjnym

Porównuje wyniki konkurencji, aby ustalić punkt odniesienia dla strategii Twojej marki

Gromadzi opinie o marce i informacje zwrotne za pomocą ankiet, recenzji i bezpośrednich spostrzeżeń odbiorców

Integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, CRM lub narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi

📖 Przeczytaj również: Narzędzia marketingowe dla małych firm

Oto kilka opcji, które ułatwiają monitorowanie obecności Twojej marki, poprawiają jej rozpoznawalność i dostarczają cennych informacji na temat tego, co działa (a co nie).

Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów. Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania kampaniami zwiększającymi świadomość marki, od planowania po realizację)

Zbierz cele, pomysły i postępy w jednym miejscu dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp

Prowadzenie kampanii budowania świadomości marki wymaga zarządzania wieloma terminami, kreacjami, zatwierdzaniem treści i wskaźnikami wydajności. ClickUp pomaga zebrać wszystkie te elementy w jednym miejscu, zapewniając zespołom marketingowym pełną kontrolę od pierwszego burzy mózgów po ostateczny przegląd wyników.

Zacznij od planowania kampanii. Dzięki zadaniom ClickUp możesz wizualnie uporządkować każdą kampanię w łatwe do zarządzania zadania i podzadania, z jasno określonymi właścicielami, terminami i priorytetami.

Dzięki zadaniom ClickUp każdy współpracownik dokładnie wie, czego się od niego oczekuje

Na przykład menedżer mediów społecznościowych planujący wprowadzenie nowego produktu może przypisać copywriting, projektowanie, zatwierdzanie i harmonogramowanie jako oddzielne zadania, wszystkie połączone z głównym celem kampanii. Cały zespół może zobaczyć, co jest w toku, a co utknęło w martwym punkcie, ograniczając w ten sposób niepotrzebną komunikację.

Zespoły marketingowe korzystające z ClickUp zachowują odpowiedzialność, zwłaszcza podczas zarządzania obecnością marki na wielu platformach społecznościowych lub w różnych strefach czasowych.

Skutecznie mierz świadomość marki i dostosowuj strategię budowania świadomości marki za pomocą pulpitów ClickUp

W celu śledzenia wyników pulpity ClickUp umożliwiają tworzenie widoków na żywo kluczowych wskaźników świadomości marki (na przykład liczba wyszukiwań związanych z marką, ruch z poleceń i zaangażowanie w mediach społecznościowych). Ułatwia to zrozumienie, co działa, i optymalizację kampanii w trakcie ich trwania.

ClickUp jest również kompatybilny z narzędziami takimi jak Google Analytics, HubSpot i platformami monitorującymi media społecznościowe, co daje większą elastyczność w łączeniu źródeł danych, które są ważne dla strategii budowania świadomości marki.

Skorzystaj z ClickUp Brain, aby uzyskać wgląd w opinie i analizować nastroje dotyczące Twojej marki na podstawie wzmianek w Internecie

ClickUp Brain, potężna sztuczna inteligencja zintegrowana z ClickUp, jest Twoim zawsze czujnym asystentem we wszystkim, co robisz. Robi wszystko, od przeszukiwania sieci w celu analizy wzmianek o marce w ciągu tygodnia, po analizę zgłoszeń do pomocy technicznej w celu wygenerowania podsumowań nastrojów.

Wysłałeś kampanię opinii klientów za pomocą formularzy ClickUp? Poproś Brain o analizę odpowiedzi pod kątem wskaźników świadomości lub powtarzających się tematów.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oto krótki przewodnik dotyczący wykorzystania ClickUp Brain do zadań marketingowych opartych na sztucznej inteligencji.

Aby zapewnić bezobsługową realizację, agenci Autopilot ClickUp są idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych zespołów prowadzących jednocześnie kampanie zwiększające świadomość marki. Ponieważ agenci AI są w pełni zintegrowani z obszarem roboczym, dostosowują się w czasie rzeczywistym.

Na przykład, gdy do zadania kampanii zostaną dodane aktualizacje, agent Autopilot może natychmiast wygenerować kontekstowy raport o statusie i udostępnić go kierownictwu za pośrednictwem kanału wewnętrznego.

Najlepsze funkcje ClickUp

Planuj wielokanałowe kampanie zwiększające świadomość marki z osiami czasu, właścicielami zadań i priorytetami

Zarządzaj harmonogramami publikacji za pomocą scentralizowanego kalendarza treści, który można udostępniać w widoku kalendarza ClickUp

Twórz skalowalne briefy marketingowe, dokumenty dotyczące marki i plany medialne, korzystając z funkcji współpracy ClickUp Docs

Skonfiguruj wskaźniki świadomości marki za pomocą celów ClickUp i śledź je za pomocą konfigurowalnych pulpitów marketingowych w czasie rzeczywistym

Skróć czas i wysiłek potrzebny do wykonywania codziennych zadań dzięki automatyzacji ClickUp i konfigurowalnym szablonom marketingowym

Zintegruj z platformami społecznościowymi, Google Analytics i ponad 200 innymi narzędziami

Limity ClickUp

Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na zakres funkcji i widoków

Bez przemyślanych ustawień alertów i osób obserwujących może dojść do nadmiaru powiadomień

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)

Co użytkownicy mówią o ClickUp

Użytkownik G2 powiedział:

Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajdują się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów. Zastępuje to rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki Slacka i odizolowane narzędzia.

Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajdują się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów. Zastępuje to rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki Slacka i odizolowane narzędzia.

👀 Ciekawostka: Słowo „marka” pochodzi od staroskandynawskiego słowa brandr, oznaczającego „palić”. Pierwotnie odnosiło się do wypalania znaku na zwierzętach hodowlanych w celu oznaczenia ich własności.

2. Hootsuite (najlepsze narzędzie do zarządzania świadomością marki poprzez monitorowanie mediów społecznościowych i analizę danych)

za pośrednictwem Hootsuite

Kiedy Twoja marka żyje w mediach społecznościowych, liczy się każdy komentarz, wzmianka i trend.

Hootsuite pomaga zespołom budować i chronić świadomość marki poprzez ujednolicenie planowania treści, zaangażowania i analizy w jednym pulpicie.

Ponadto funkcje monitorowania mediów społecznościowych pozwalają śledzić wzmianki o marce, nastroje i działania konkurencji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz szybko reagować i pozostać na bieżąco. OwlyGPT śledzi nastroje w czasie rzeczywistym, aby sugerować najbardziej trafne treści.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Śledź wzmianki o marce, trendy konkurencji i nastroje dzięki narzędziom do monitorowania mediów społecznościowych opartym na sztucznej inteligencji

Planuj, publikuj i zarządzaj treścią we wszystkich głównych platformach społecznościowych

Porównaj wyniki w mediach społecznościowych i uzyskaj sugestie dotyczące najlepszych porach na publikowanie postów

Automatyzuj odpowiedzi, przydzielaj zadania zespołom i zarządzaj zaangażowaniem z poziomu jednej skrzynki odbiorczej

Zintegruj z Canva, Google Drive i ponad 100 narzędziami do tworzenia treści i raportowania

Limity Hootsuite

Plany wyższych poziomów są drogie w porównaniu z innymi narzędziami do budowania świadomości marki

Niektóre funkcje analityczne i automatyzacji są ograniczone do planów na poziomie przedsiębiorstwa

Według opinii użytkowników czas reakcji obsługi klienta może być długi

Ceny Hootsuite

Standard : 99 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane : 249 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hootsuite

G2 : 4,3/5 (ponad 6300 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 3800 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Hootsuite

Użytkownik Capterra podkreślił:

Hootsuite świetnie sprawdza się w zarządzaniu treścią i kampaniami, oferując silne wsparcie i przydatne funkcje, takie jak Amplify.

Hootsuite świetnie sprawdza się w zarządzaniu treścią i kampaniami, oferując silne wsparcie i przydatne funkcje, takie jak Amplify.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony brandingowe dla zespołów marketingowych i kreatywnych

3. Brand24 (najlepsze narzędzie do śledzenia wzmianek o marce i nastrojów w czasie rzeczywistym)

za pośrednictwem Brand24

Brand24 koncentruje się na jednej rzeczy i robi to wyjątkowo dobrze: monitorowaniu marki w czasie rzeczywistym. Jeśli Twój zespół chce zrozumieć, jak Twoja marka jest postrzegana w Internecie, Brand24 zapewnia natychmiastowy dostęp do wzmianek o marce, analizy nastrojów i informacji o influencerach.

To oprogramowanie do zarządzania marką skanuje blogi, fora, serwisy informacyjne, wideo, podcasty i platformy społecznościowe w celu wychwycenia rozmów, które często pozostają niezauważone.

Zadaj AI asystentowi marki dowolne pytania dotyczące Twojej marki, aby otrzymać aktualne odpowiedzi oparte na analizie nastrojów i danych marketingowych.

Najlepsze funkcje Brand24

Monitoruj wzmianki o marce w czasie rzeczywistym w szerokim zakresie źródeł internetowych i platform społecznościowych

Skorzystaj z analizy nastrojów opartej na sztucznej inteligencji, aby śledzić zmiany w postrzeganiu marki

Zidentyfikuj najważniejszych influencerów i ich zasięg w Twojej branży

Twórz niestandardowe raporty, aby wizualizować wskaźniki świadomości marki w czasie

Skonfiguruj alerty słów kluczowych, aby śledzić konkurencję, hashtagi i nazwy produktów

Limity Brand24

Integracja z mediami społecznościowymi nie jest tak głęboka, jak w przypadku tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami w mediach społecznościowych

Dostęp do danych historycznych jest ograniczony w zależności od planu

Niektórzy użytkownicy odnotowują sporadyczne fałszywe alarmy w analizie nastrojów

Ceny Brand24

Indywidualny : 199 USD/miesiąc za użytkownika

Team : 299 USD/miesiąc na użytkownika

Pro : 399 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 599 USD/miesiąc

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brand24 według użytkowników

G2 : 4,6/5 (ponad 290 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 230 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Brand24

Użytkownik Capterra napisał w notatce:

Nasi klienci zawsze chcą być na bieżąco z każdą wzmianką, niezależnie od tego, czy pojawia się ona w mediach społecznościowych, czy na blogu jednego z ich klientów, a Brand24 pozwala nam to osiągnąć!

Nasi klienci zawsze chcą być na bieżąco z każdą wzmianką, niezależnie od tego, czy pojawia się ona w mediach społecznościowych, czy na blogu jednego z ich klientów, a Brand24 pozwala nam to osiągnąć!

👀 Ciekawostka: Badania pokazują, że użycie charakterystycznego koloru może zwiększyć rozpoznawalność marki nawet o 80%. Dlatego od razu kojarzysz kolor czerwony z Coca-Colą, a niebieski z Facebookiem.

4. Sprout Social (najlepsze rozwiązanie łączące monitorowanie mediów społecznościowych z analizą odbiorców)

za pośrednictwem Sprout Social

Sprout Social pomaga markom wyjść poza samo publikowanie treści i naprawdę zrozumieć swoich odbiorców.

Na przykład marka kosmetyków do pielęgnacji skóry sprzedawana bezpośrednio konsumentom może używać tego narzędzia do śledzenia reakcji klientów na wprowadzenie nowego produktu w serwisach TikTok i Reddit. Organizacja non-profit może monitorować wzmianki o marce podczas kampanii zbierania funduszy, aby ocenić nastroje i dostosować komunikaty w czasie rzeczywistym.

Dzięki wbudowanej funkcji monitorowania mediów społecznościowych i dogłębnej analizie odbiorców, Sprout ułatwia pomiar świadomości marki i kształtowanie jej postrzegania.

Najlepsze funkcje Sprout Social

Śledź wzmianki o marce, działania konkurencji i nastroje klientów za pomocą narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym

Zarządzaj wszystkimi rozmowami odbiorców za pomocą jednej skrzynki odbiorczej do współpracy

Planuj i publikuj treści na różnych platformach dzięki wbudowanym cyklom zatwierdzania

Mierz zaangażowanie w mediach społecznościowych i wskaźniki świadomości marki za pomocą niestandardowych raportów

Wykorzystaj informacje generowane przez AI, aby udoskonalić komunikaty i dotrzeć do właściwych odbiorców

Limity Sprout Social

Ceny mogą być nieopłacalne dla mniejszych zespołów skupionych na podstawowym śledzeniu marki

Zaawansowane funkcje, takie jak analiza nastrojów i monitorowanie, wymagają planów najwyższego poziomu

Nieco bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do pomiaru świadomości marki

Ceny Sprout Social

Standard : 199 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna : 299 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane : 399 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sprout Social

G2: 4,4/5 (ponad 4200 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Sprout Social

Użytkownik G2 napisał w notatce:

Dzięki inteligentnej skrzynce odbiorczej menedżer mediów społecznościowych może w niezwykle łatwy sposób monitorować wszystkie komentarze i wzmianki dotyczące Twojej marki/firmy oraz odpowiadać na nie. Jest to kluczowy element strategii mojej firmy w zakresie utrzymywania zaangażowania klientów i profesjonalistów z branży.

Dzięki inteligentnej skrzynce odbiorczej menedżer mediów społecznościowych może niezwykle łatwo monitorować wszystkie komentarze i wzmianki dotyczące Twojej marki/firmy oraz odpowiadać na nie. To kluczowy element strategii mojej firmy, pozwalający utrzymać zaangażowanie klientów i profesjonalistów z branży.

📮 ClickUp Insight: Prawie połowa (46%) pracowników wiedzy korzysta z wielu narzędzi — aplikacji do czatu, notatek, platform do zarządzania projektami i rozproszonej dokumentacji — tylko po to, aby nadążyć za swoimi zadaniami. Takie fragmentaryczne ustawienia powodują zamieszanie i spowalniają postępy. ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym narzędziom, takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail, notatki, czat i oparty na sztucznej inteligencji ClickUp Brain, Twoja praca pozostaje połączona, zorganizowana i łatwa do wyszukiwania. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami — teraz masz usprawnioną wydajność w jednym obszarze roboczym.

5. Semrush (najlepsze narzędzie do pomiaru widoczności marki poprzez SEO i analizę konkurencji)

Prowadzenie skutecznych kampanii budowania świadomości marki wymaga czegoś więcej niż tylko oceny surowych danych. Potrzebujesz informacji, które pomogą Ci zrozumieć, jak działa zawartość Twojej marki.

Semrush wnosi jasność do tych domysłów. Pomaga zespołom marketingowym dokładnie zobaczyć, jak radzi sobie ich zawartość, które słowa kluczowe przyciągają ruch i jak pozycjonują się konkurenci.

Dla strategów marki skupionych na widoczności w wyszukiwarkach i wielokanałowym zaangażowaniu, Semrush jest silnikiem decyzyjnym. Widok 360 stopni na obecność Twojej marki w Internecie pomaga połączyć wysiłki związane z treścią bezpośrednio z wynikami wzrostu.

Najlepsze funkcje Semrush

Śledź widoczność marki w kanałach organicznych, płatnych i społecznościowych na jednym pulpicie nawigacyjnym

Zidentyfikuj luki w słowach kluczowych i treściach w porównaniu z czołowymi konkurentami

Monitoruj skuteczność słów kluczowych związanych z marką , aby mierzyć rozpoznawalność marki

Analizuj jakość linków zwrotnych i domen odsyłających, które kształtują autorytet marki

Skorzystaj z Market Explorer, aby porównać udział Twojej marki w Internecie z udziałem konkurencji

Limity Semrush

Wysoka krzywa uczenia się dla zespołów, które nie mają doświadczenia w zakresie SEO lub narzędzi analitycznych

Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych firm o podstawowych potrzebach

Funkcje mediów społecznościowych nie są tak zaawansowane jak dedykowane narzędzia SMM

Ceny Semrush

Pro : 139,95 USD/miesiąc na użytkownika

Guru : 249,95 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 499,95 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Semrush

G2 : 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Semrush

Użytkownik G2 powiedział:

Funkcja audytu witryny jest łatwa w konfiguracji i generowaniu raportów, w tym błędów technicznych. Wizualny pulpit jest łatwy do odczytania, a funkcja raportowania jest bardzo przydatna. Narzędzie PPC jest przydatne do monitorowania ogólnych wyników kampanii.

Funkcja audytu witryny jest łatwa w konfiguracji i raportowaniu, w tym błędów technicznych. Wizualny pulpit jest łatwy do odczytania, a funkcja raportowania jest bardzo przydatna. Narzędzie PPC jest przydatne do monitorowania ogólnych wyników kampanii.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z utrzymaniem spójności historii swojej marki na wszystkich platformach i wśród wszystkich odbiorców? Dowiedz się, jak wykorzystać wgląd w dane w czasie rzeczywistym i automatyzację na swoją korzyść w artykule Jak wykorzystać AI do tworzenia strategii brandingowej, ponieważ inteligentne opowiadanie historii zaczyna się od inteligentnych narzędzi.

6. Mention (najlepsze narzędzie do monitorowania mediów w czasie rzeczywistym i analizy nastrojów związanych z marką)

za pośrednictwem Wzmianka

Większość marek uważa, że o kryzysie dowiedzą się dopiero wtedy, gdy pojawi się on w mediach społecznościowych.

Rzeczywistość? Prawdziwe szkody zaczynają się na długo przedtem.

Mention umożliwia zespołom marketingowym proaktywne zarządzanie świadomością marki, pozwalając im wcześnie wykrywać zagrożenia dla reputacji, monitorować konkurencję i śledzić nastroje w czasie rzeczywistym, zanim problemy się nasilą.

Dzięki ciągłemu skanowaniu miliarda źródeł, rozproszone rozmowy zamieniamy w jasne informacje, na podstawie których możesz podejmować działania.

Najlepsze funkcje

Śledź wzmianki o marce w mediach społecznościowych, blogach, forach i serwisach informacyjnych w czasie rzeczywistym

Dostosuj alerty według słów kluczowych, nastrojów, źródeł i lokalizacji geograficznej, aby uzyskać ukierunkowany monitoring

Analizuj nastroje opinii publicznej za pomocą pozytywnych, neutralnych lub negatywnych etykiet opartych na technologii AI

Zidentyfikuj influencerów i osoby o dużym wpływie, korzystając z ocen wpływu źródła

Współpracuj z innymi zespołami, przydzielając zadania, tworząc notatki i udostępniając pulpity nawigacyjne

Zidentyfikuj kluczowe trendy i śledź udział Twojej marki w dyskusjach dzięki konfigurowalnym analizom i automatycznym raportom

Limity wzmianek

Interfejs może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników

Wykrywanie nastrojów czasami błędnie klasyfikuje ton wypowiedzi

Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja komputerowa

Ceny wzmianek

Niestandardowe ceny, już od 599 USD

Oceny wzmianek i recenzji

G2 : 4,3/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 290 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Mention

Użytkownik G2 napisał w notatce:

Mention okazało się nieodzownym narzędziem do śledzenia sposobu wykorzystania mojej domeny w Internecie. Mention zapewnia aktualizowany na bieżąco indeks linków, zarówno tych dobrych, jak i złych, co pozwala mi podjąć niezbędne kroki w celu ochrony reputacji moich stron internetowych.

Mention okazało się dla mnie niezbędnym narzędziem do śledzenia, w jaki sposób moja domena jest wykorzystywana w Internecie. Mention zapewnia aktualizowany na bieżąco indeks linków, zarówno tych dobrych, jak i złych, co pozwala mi podjąć niezbędne kroki w celu ochrony reputacji moich stron internetowych.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz, aby lojalni klienci zajmowali się marketingiem za Ciebie? Stwórz program lojalnościowy, który zamieni zadowolonych użytkowników w potężnych ambasadorów marki.

7. Meltwater (najlepsze rozwiązanie do globalnego monitorowania mediów i śledzenia postrzegania marki)

za pośrednictwem Meltwater

Załóżmy, że Twoja marka właśnie wprowadziła produkt na rynek w trzech różnych krajach. Podczas gdy zespół ds. mediów społecznościowych śledzi zaangażowanie na Instagramie, zespół ds. PR próbuje zrozumieć, jak wprowadzenie produktu zostało opisane w wiadomościach, blogach i podcastach.

Meltwater pomaga ujednolicić te wysiłki. Monitoruje wzmianki o marce w mediach społecznościowych i globalnych serwisach informacyjnych, zapewniając kompleksowy widok tego, jak Twoja marka jest postrzegana w czasie rzeczywistym.

Jeśli uruchamiasz kampanię na wielu rynkach lub chcesz zmierzyć rozpoznawalność marki podczas akcji PR, Meltwater oferuje zarówno zasięg, jak i kontekst niezbędny do pomiaru wpływu.

Najlepsze funkcje Meltwater

Monitoruj wzmianki o marce w globalnych mediach, platformach społecznościowych, podcastach i prasie drukowanej

Śledź nastroje związane z marką i ekspozycję w mediach dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji i pulpitom nawigacyjnym

Porównaj obecność marki z konkurencją za pomocą wskaźników udziału w dyskusjach i zaangażowania

Kontekstualizuj spostrzeżenia i mierz widoczność w LLM, takich jak ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude itp. dzięki Meltwater AI

Zidentyfikuj media, influencerów i dziennikarzy, którzy kształtują narrację Twojej marki

Powiąż relacje w mediach z liczbą wyszukiwań marki, ruchem na stronie internetowej i aktywnością w mediach społecznościowych

Ograniczenia Meltwater

Dostosowywanie pulpitu i ustawienia raportów mogą wydawać się skomplikowane dla nowych użytkowników

Ceny mogą nie odpowiadać start-upom lub mniejszym zespołom marketingowym

Zakres funkcji różni się w zależności od planu, a zaawansowane funkcje analizy mediów są zarezerwowane dla wyższych poziomów

Ceny Meltwater

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Meltwater

G2 : 4,0/5 (ponad 2300 recenzji)

Capterra: 4,0/5 (ponad 90 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Meltwater

W recenzji Gartnera znalazła się następująca notatka:

👀 Ciekawostka: Kultowe logo Nike zostało zaprojektowane przez studenta grafiki w 1971 roku. W tamtym czasie kosztowało zaledwie 35 dolarów. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych na świecie.

8. SurveyMonkey (najlepsze narzędzie do przeprowadzania ankiet dotyczących świadomości marki i śledzenia postrzegania konsumentów)

SurveyMonkey pomaga zespołom przeprowadzać ustrukturyzowane ankiety dotyczące świadomości marki, aby odkryć, co faktycznie trafia do ich docelowych odbiorców.

Niezależnie od tego, czy mierzysz spontaniczną rozpoznawalność marki, testujesz jasność komunikatów, czy oceniasz zmiany w postrzeganiu marki po kampanii, SurveyMonkey ułatwia gromadzenie i analizowanie tych informacji.

Na przykład marka CPG może przeprowadzić ankietę przed i po kampanii, aby zmierzyć wzrost rozpoznawalności marki i porównać wyniki w różnych grupach demograficznych.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Przeprowadzaj niestandardowe badania świadomości marki z wykorzystaniem logiki pomijania, rozgałęzień i narzędzi do targetowania

Skorzystaj z gotowych szablonów do śledzenia marki, aby mierzyć rozpoznawalność, nastroje i zgodność tożsamości marki

Analizuj odpowiedzi ankiet za pomocą pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym i analiz trendów

Wykorzystaj trendy i wzorce dzięki SurveyMonkey AI

Segmentuj wyniki według lokalizacji, typu odbiorców lub kampanii, aby udoskonalić strategie zarządzania marką

Zintegruj je z narzędziami do marketingu e-mailowego i systemami CRM, aby realizować działania następcze i remarketing

Limity SurveyMonkey

Nie monitoruje organicznych rozmów w czasie rzeczywistym; rejestruje jedynie odpowiedzi respondentów w ankiecie

Niestandardowe brandowanie, szczegółowe analizy i zaawansowana logika są dostępne tylko w planach wyższych poziomów

Jakość odpowiedzi może się różnić, jeśli dystrybucja ankiety nie jest dobrze ukierunkowana

Ceny SurveyMonkey

Free Forever

Team Advantage : 30 USD miesięcznie za użytkownika

Team Premier : 92 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2 : 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 10 300 recenzji)

Opinie użytkowników o SurveyMonkey

Użytkownik G2 podkreślił:

Prawie złoty standard w dziedzinie ankiet, sondaży i kwestionariuszy. Jest to przydatne narzędzie, a widoczność marki sprawia, że jest to solidny i bezpieczny wybór.

Prawie złoty standard w dziedzinie ankiet, sondaży i kwestionariuszy. Jest to przydatne narzędzie, a widoczność marki sprawia, że jest to solidny i bezpieczny wybór.

📖 Przeczytaj również: Darmowe szablony raportów marketingu cyfrowego zapewniające wgląd w dane

9. Google Analytics (najlepsze do śledzenia zachowań i analizy ROI)

za pośrednictwem Google Analytics

Jeśli kiedykolwiek uruchomiłeś kampanię, która przyciągnęła tysiące odwiedzających, ale nie miałeś pojęcia, skąd oni pochodzą ani co zrobili, Google Analytics zostało stworzone, aby rozwiązać ten problem.

GA4 oferuje kompletny pakiet narzędzi do analizy zachowań i zaangażowania dla zespołów marketingowych, które chcą zrozumieć zachowania użytkowników, skuteczność kampanii i ścieżki wieloplatformowe. Zamiast śledzić wzmianki o marce w mediach zewnętrznych, narzędzie to koncentruje się na zachowaniach użytkowników.

Prawdziwą zaletą jest śledzenie oparte na wydarzeniach, które pomaga łączyć informacje z witryn internetowych, aplikacji i narzędzi marketingowych Google, takich jak Ads i Search Console.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Śledź zachowania użytkowników w sieci i aplikacjach dzięki zaawansowanemu śledzeniu opartemu na wydarzeniach

Wizualizuj zaangażowanie marki dzięki danym demograficznym odbiorców, głębokości przewijania i czasowi oglądania wideo

Analizuj zwrot z inwestycji w marketing za pomocą atrybucji w czasie rzeczywistym, śledzenia lejków i raportów międzykanałowych

Zintegruj z Google Ads, YouTube i Google Search Console, aby zoptymalizować obecność marki

Dostosuj raporty i pulpity nawigacyjne, aby monitorować wskaźniki świadomości marki w jednym miejscu

Limity Google Analytics

Stroma krzywa uczenia się dla zespołów niezaznajomionych ze strukturą opartą na wydarzeniach GA4

Wersja Free nie zawiera raportów premium dotyczących lejków, nieograniczonej ilości danych oraz wsparcia na poziomie konta

Mierzy jedynie aktywność na Twoich własnych zasobach cyfrowych i nie zapewnia wglądu w rozmowy odbywające się gdzie indziej

Ceny Google Analytics

Free

Oceny i recenzje Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (ponad 6400 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 8100 recenzji)

Opinie użytkowników o Google Analytics

Użytkownik G2 napisał w notatce:

W Google Analytics najbardziej podoba mi się dogłębny wgląd w zachowania użytkowników. Narzędzie to zapewnia jasny obraz źródeł ruchu, wydajności stron, danych w czasie rzeczywistym oraz śledzenie konwersji. Dzięki temu widzę, co działa, a co nie. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i szczegółowe opcje segmentacji pozwalają mi skupić się na konkretnych zachowaniach odbiorców.

W Google Analytics najbardziej podoba mi się dogłębny wgląd w zachowania użytkowników. Narzędzie to zapewnia jasny obraz źródeł ruchu, wydajności stron, danych w czasie rzeczywistym oraz śledzenie konwersji. Dzięki temu widzę, co działa, a co nie. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i szczegółowe opcje segmentacji pozwalają mi skupić się na konkretnych zachowaniach odbiorców.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Prowadzisz kampanie dla wielu klientów i nie chcesz stracić nad nimi kontroli? Co to jest zarządzanie kampaniami marketingowymi pokaże Ci, jak zachować kontrolę, dotrzymywać terminów i zapewnić zadowolenie klientów.

10. Ahrefs (najlepsze narzędzie do zwiększania widoczności marki pod kątem SEO i badania konkurencji)

Marketerzy często spędzają tygodnie na zgadywaniu, jaka zawartość może się sprawdzić.

Ahrefs eliminuje zgadywanie, oferując dogłębną analizę SEO i linków zwrotnych, która bezpośrednio łączy strategię treści z mierzalną widocznością marki.

Od monitorowania skuteczności słów kluczowych po śledzenie osób, które linkują do Twojej konkurencji — Ahrefs dostarcza zespołom przydatne dane do tworzenia kampanii budujących świadomość marki, które bezpośrednio wiążą się z dotychczasowymi wysiłkami marketingowymi.

Najlepsze funkcje Ahrefs

Śledź rankingi słów kluczowych w różnych regionach geograficznych i na różnych urządzeniach, aby mierzyć obecność marki w wynikach wyszukiwania

Monitoruj linki zwrotne i domeny odsyłające, aby ocenić rozpoznawalność marki i jej autorytet

Skorzystaj z Site Explorer, aby odkryć luki w treści, niedziałające linki i najpopularniejsze strony

Analizuj skuteczność treści poprzez ruch organiczny, trudność słów kluczowych i szacowaną wartość

Monitoruj wzmianki o markach konkurencji i udział w wynikach wyszukiwania, aby dostosować strategię kampanii

Analizuj i porównuj widoczność wyszukiwania AI w popularnych modelach LLM, takich jak Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews itp.

Ograniczenia Ahrefs

Brak śledzenia mediów społecznościowych lub bezpośredniej analizy nastrojów dotyczących marki

Ograniczone dane w czasie rzeczywistym w porównaniu z narzędziami do monitorowania mediów społecznościowych

Plany podstawowe mogą wydawać się drogie dla małych zespołów

Cennik Ahrefs

Lite : 129 USD/miesiąc za użytkownika

Standard : 249 USD/miesiąc na użytkownika

Zaawansowane : 449 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 1499 USD/miesiąc na użytkownika (zobowiązanie roczne)

Oceny i recenzje Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (ponad 560 recenzji)

Capterra: 4,7/5,0 (ponad 570 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Ahrefs

Użytkownik TrustPilot powiedział:

Uwielbiam Ahrefs, ponieważ oferuje kompletny zestaw narzędzi SEO z danymi do analizy linków zwrotnych, badania słów kluczowych, analizy konkurencji i audytów stron internetowych. Ma świetny interfejs użytkownika i jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, pomagając nie tylko poprawić widoczność strony internetowej i ruch organiczny.

Uwielbiam Ahrefs, ponieważ oferuje kompletny zestaw narzędzi SEO z danymi do analizy linków zwrotnych, badania słów kluczowych, analizy konkurencji i audytów stron internetowych. Ma świetny interfejs użytkownika i jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, pomagając nie tylko poprawić widoczność strony internetowej i ruch organiczny.

📖 Przeczytaj również: Narzędzia do analizy marketingowej

11. Upfluence (najlepsze rozwiązanie do kampanii budowania świadomości marki opartych na influencerach)

za pośrednictwem Upfluence

Jeśli Twoja strategia budowania świadomości marki opiera się w dużej mierze na marketingu influencerskim, Upfluence jest rozwiązaniem, które wyróżnia się na tle innych.

To narzędzie do marketingu influencerskiego zostało stworzone, aby pomóc markom identyfikować influencerów, weryfikować ich i współpracować z nimi, zachowując jednocześnie widoczność wyników kampanii w czasie rzeczywistym. Możesz śledzić zasięg treści, zaangażowanie i wpływ na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube.

Upfluence oferuje również zaawansowane filtry wyszukiwania, które pozwalają znaleźć influencerów według danych demograficznych odbiorców, wskaźnika zaangażowania i rodzaju treści. Ułatwia to prowadzenie wysoce ukierunkowanych kampanii influencerskich, które pomagają zwiększyć świadomość marki.

Najlepsze funkcje Upfluence

Wyszukuj i filtruj ponad 3 miliony influencerów według niszy, lokalizacji i statystyk odbiorców

Śledź wskaźniki skuteczności kampanii, takie jak zasięg, zaangażowanie i konwersje

Zautomatyzuj kontakt z influencerami dzięki konfigurowalnym cyklom pracy e-maili

Zintegruj się z platformami eCommerce, takimi jak Shopify, aby śledzić sprzedaż generowaną przez influencerów

Monitoruj wzmianki o marce i nastroje za pomocą wbudowanych narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych

Limity Upfluence

Ceny nie są przejrzyste i mogą być wysokie dla mniejszych marek

Dla zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z platform influencerów, nauka może być trudna

Koncentruje się wyłącznie na marketingu influencerskim i nie zapewnia szerszego monitorowania marki ani wskaźników widoczności SEO

Ceny Upfluence

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (ponad 130 recenzji)

Capterra: 4,3/5,0 (ponad 40 recenzji)

Co użytkownicy mówią o Upfluence

Użytkownik G2 napisał w notatce:

W ciągu kilku godzin udało mi się znaleźć 150 influencerów, z którymi mogłem się skontaktować, a następnie stworzyć kampanię do masowego dotarcia do odbiorców. Podobały mi się automatyczne e-maile z przypomnieniem, jeśli influencer nie odpowiedział.

W ciągu kilku godzin udało mi się znaleźć 150 influencerów, z którymi mogłem się skontaktować, a następnie stworzyć kampanię do masowego dotarcia do odbiorców. Podobały mi się automatyczne e-maile z przypomnieniem, jeśli influencer nie odpowiedział.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z przekazaniem właściwego komunikatu we wszystkich kanałach? Stworzenie skutecznej strategii komunikacji marketingowej pozwala opracować spójne i przekonujące komunikaty marki.

Oto trzy dodatkowe narzędzia, które pomagają budować świadomość marki:

BuzzSumo: Pomaga identyfikować treści o wysokiej skuteczności i kluczowych influencerów, aby zwiększyć widoczność marki

Mentionlytics: Analizuje nastroje i śledzi wzmianki o konkurencji, oferuje wsparcie w wielu językach, idealne rozwiązanie do monitorowania marek globalnych

Brandwatch: zapewnia dogłębną wiedzę o konsumentach, analizę trendów i śledzenie nastrojów oparte na technologii AI

ClickUp i niech Twoja marka przemówi sama

Nie można rozwijać tego, czego nie da się zmierzyć – świadomość marki nie jest tu wyjątkiem.

Wiele platform do pomiaru świadomości marki oferuje częściową widoczność: jedna śledzi wzmianki, inna pokazuje wzrost ruchu, a jeszcze inna porównuje konkurencję. Jednak ClickUp wyróżnia się połączeniem wszystkich tych różnych elementów.

Od przypisywania zadań, przez kalendarze treści, po pulpity na żywo — ClickUp tworzy system, który napędza działania Twojej marki. Nie musisz przełączać się między zakładkami ani zmagać się z wieloma narzędziami.

Ponieważ działania kampanii i wskaźniki marki znajdują się w tym samym systemie, możesz łatwo połączyć wykonaną pracę z osiągniętymi wynikami.

Jak ujęła to Dayana Mileva z Pontica Solutions:

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści, o których nawet nie marzyłem.

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści, o których nawet nie marzyłem.

Chcesz dokładnie śledzić rzeczywisty wzrost marki? Zarejestruj się w ClickUp już teraz!