11 najlepszych narzędzi do budowania świadomości marki, które zwiększą Twoją widoczność w 2025 roku

Rzadko zdarza się, aby produkt był naprawdę wyjątkowy. Wiele firm oferuje podobne rozwiązania i produkty, ale tylko nieliczne z nich stają się ulubionymi produktami konsumentów. Na tym polega siła brandingu.
W rzeczywistości 76,7% marketerów zgadza się, że głównym celem budowania marki jest wyróżnienie się na tle konkurencji.
Dlatego śledzenie wysiłków związanych z budowaniem świadomości marki za pomocą oprogramowania do monitorowania marki powinno stanowić stały element strategii marketingowej.
Nie musisz jednak ręcznie przeglądać wyników wyszukiwania związanych z marką, ruchu na stronie internetowej, ankiet dotyczących świadomości marki ani danych Google Trends. Specjalne narzędzia do budowania świadomości marki mogą znacznie ułatwić Ci pracę.
W tym artykule omówimy najlepsze narzędzia do pomiaru świadomości marki, które pomogą Ci skutecznie monitorować, analizować i zwiększać obecność Twojej marki.
11 najlepszych narzędzi do budowania świadomości marki w skrócie
Nie masz pewności, które narzędzie najlepiej pasuje do Twoich wskaźników KPI dotyczących świadomości marki? Oto porównanie najlepszych narzędzi do budowania świadomości marki, które pomoże Ci podjąć decyzję na podstawie funkcji, cen i ocen użytkowników.
|ClickUp
|Zarządzanie kampaniami świadomości marki od początku do końca dla zespołów każdej wielkości
|Planowanie kampanii, pulpity nawigacyjne, asystent AI, zarządzanie zadaniami, dokumentacja, współpraca zespołowa
|Dostępny plan Free; niestandardowe ceny dla przedsiębiorstw
|G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5
|Hootsuite
|Planowanie mediów społecznościowych i śledzenie wzmianek o marce dla dużych zespołów wewnętrznych
|Kalendarz treści, zarządzanie skrzynką odbiorczą, monitorowanie mediów społecznościowych, analityka, śledzenie nastrojów za pomocą AI
|Dostępna wersja próbna; płatne plany od 99 USD/użytkownik/miesiąc
|G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5
|Brand24
|Monitorowanie marki w czasie rzeczywistym i analiza nastrojów dla przedsiębiorstw i dużych agencji
|Wzmianki, wykrywanie nastrojów, informacje o influencerach, alerty słów kluczowych, asystent AI
|Dostępna wersja próbna; płatne plany od 199 USD/użytkownik/miesiąc
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Sprout Social
|Monitorowanie mediów społecznościowych z analizą zaangażowania odbiorców dla dużych agencji
|Inteligentna skrzynka odbiorcza, raporty dotyczące odbiorców, cykle pracy związane z publikowaniem, śledzenie nastrojów, analizy AI
|Dostępna wersja próbna; płatne plany od 199 USD/użytkownik/miesiąc
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5
|Semrush
|Widoczność SEO i benchmarking konkurencji dla dużych zespołów wewnętrznych lub agencji
|Śledzenie słów kluczowych, audyty linków zwrotnych, wyszukiwanie marki, Market Explorer, optymalizacja treści AI
|Dostępna wersja próbna; płatne plany od 139,95 USD/użytkownik/miesiąc
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5
|Wzmianki
|Zarządzanie reputacją i śledzenie influencerów dla średnich i dużych agencji oraz przedsiębiorstw
|Powiadomienia w czasie rzeczywistym, analiza nastrojów, oceny influencerów, pulpity nawigacyjne
|Dostępna wersja próbna; niestandardowe płatne plany od 599 USD
|G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5
|Meltwater
|Globalny zasięg mediów i postrzeganie marki dla przedsiębiorstw i dużych agencji PR
|Globalne wzmianki, udział w dyskusjach, wpływ mediów, analiza nastrojów AI
|Niestandardowe ceny
|G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5
|SurveyMonkey
|Badania świadomości marki i analiza postrzegania dla małych i średnich przedsiębiorstw
|Logika ankiet, szablony, segmentacja, analiza trendów AI, integracja CRM/e-mail
|Dostępny plan Free; płatne plany od 30 USD/użytkownik/miesiąc
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5
|Google Analytics
|Śledzenie ruchu na stronie internetowej i zwrotu z inwestycji w kampanie dla zespołów wewnętrznych
|Śledzenie wydarzeń, raportowanie lejków, integracja z Ads/Search Console
|Free
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5
|Ahrefs
|Widoczność marki oparta na SEO i strategia treści dla przedsiębiorstw i dużych agencji
|Ranking słów kluczowych, śledzenie linków zwrotnych, audyt witryny, informacje o konkurencji, śledzenie wyszukiwania AI
|Dostępna wersja próbna; płatne plany od 129 USD/użytkownik/miesiąc
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Upfluence
|Kampanie marek oparte na influencerach dla przedsiębiorstw i agencji marketingu influencerskiego
|Wyszukiwanie influencerów, automatyzacja działań outreachowych, integracja z Shopify, śledzenie kampanii
|Niestandardowe ceny
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5
Czego należy szukać w narzędziach do budowania świadomości marki?
Jeśli Twoja marka zostanie nagle wspomniana przez influencera lub pojawi się w niszowych mediach, czy zdążysz zareagować lub wzmocnić ten efekt? Dobre narzędzia do budowania świadomości marki zapewniają widoczność, strategiczne działanie i dostęp do informacji.
Oto, na co należy zwrócić uwagę podczas wybierania narzędzi dla swojej firmy:
- Śledzi wzmianki o marce, obecność w Internecie i postrzeganie marki w mediach społecznościowych i sieci oraz powiadamia Cię w czasie rzeczywistym
- Mierzy zaangażowanie w mediach społecznościowych, takie jak liczba obserwujących, komentarze i udostępnienia związane z marką
- Monitoruje sposób, w jaki docelowi odbiorcy angażują się w Twoje treści, w tym treści generowane przez użytkowników
- Analizuje kampanie świadomości marki, liczbę wyszukiwań związanych z marką, ruch na stronie internetowej i wskaźniki świadomości marki w jednym pulpicie nawigacyjnym
- Porównuje wyniki konkurencji, aby ustalić punkt odniesienia dla strategii Twojej marki
- Gromadzi opinie o marce i informacje zwrotne za pomocą ankiet, recenzji i bezpośrednich spostrzeżeń odbiorców
- Integruje się z innymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, CRM lub narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi
11 najlepszych narzędzi do budowania świadomości marki dla zespołów marketingowych
Oto kilka opcji, które ułatwiają monitorowanie obecności Twojej marki, poprawiają jej rozpoznawalność i dostarczają cennych informacji na temat tego, co działa (a co nie).
Jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp
Nasz zespół redakcyjny stosuje przejrzysty, oparty na badaniach i niezależny od dostawców proces, dzięki czemu możesz mieć pewność, że nasze rekomendacje są oparte na rzeczywistej wartości produktów.
Oto szczegółowy opis tego , jak oceniamy oprogramowanie w ClickUp.
1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zarządzania kampaniami zwiększającymi świadomość marki, od planowania po realizację)
Prowadzenie kampanii budowania świadomości marki wymaga zarządzania wieloma terminami, kreacjami, zatwierdzaniem treści i wskaźnikami wydajności. ClickUp pomaga zebrać wszystkie te elementy w jednym miejscu, zapewniając zespołom marketingowym pełną kontrolę od pierwszego burzy mózgów po ostateczny przegląd wyników.
Zacznij od planowania kampanii. Dzięki zadaniom ClickUp możesz wizualnie uporządkować każdą kampanię w łatwe do zarządzania zadania i podzadania, z jasno określonymi właścicielami, terminami i priorytetami.
Na przykład menedżer mediów społecznościowych planujący wprowadzenie nowego produktu może przypisać copywriting, projektowanie, zatwierdzanie i harmonogramowanie jako oddzielne zadania, wszystkie połączone z głównym celem kampanii. Cały zespół może zobaczyć, co jest w toku, a co utknęło w martwym punkcie, ograniczając w ten sposób niepotrzebną komunikację.
Zespoły marketingowe korzystające z ClickUp zachowują odpowiedzialność, zwłaszcza podczas zarządzania obecnością marki na wielu platformach społecznościowych lub w różnych strefach czasowych.
W celu śledzenia wyników pulpity ClickUp umożliwiają tworzenie widoków na żywo kluczowych wskaźników świadomości marki (na przykład liczba wyszukiwań związanych z marką, ruch z poleceń i zaangażowanie w mediach społecznościowych). Ułatwia to zrozumienie, co działa, i optymalizację kampanii w trakcie ich trwania.
ClickUp jest również kompatybilny z narzędziami takimi jak Google Analytics, HubSpot i platformami monitorującymi media społecznościowe, co daje większą elastyczność w łączeniu źródeł danych, które są ważne dla strategii budowania świadomości marki.
ClickUp Brain, potężna sztuczna inteligencja zintegrowana z ClickUp, jest Twoim zawsze czujnym asystentem we wszystkim, co robisz. Robi wszystko, od przeszukiwania sieci w celu analizy wzmianek o marce w ciągu tygodnia, po analizę zgłoszeń do pomocy technicznej w celu wygenerowania podsumowań nastrojów.
Wysłałeś kampanię opinii klientów za pomocą formularzy ClickUp? Poproś Brain o analizę odpowiedzi pod kątem wskaźników świadomości lub powtarzających się tematów.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oto krótki przewodnik dotyczący wykorzystania ClickUp Brain do zadań marketingowych opartych na sztucznej inteligencji.
Aby zapewnić bezobsługową realizację, agenci Autopilot ClickUp są idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych zespołów prowadzących jednocześnie kampanie zwiększające świadomość marki. Ponieważ agenci AI są w pełni zintegrowani z obszarem roboczym, dostosowują się w czasie rzeczywistym.
Na przykład, gdy do zadania kampanii zostaną dodane aktualizacje, agent Autopilot może natychmiast wygenerować kontekstowy raport o statusie i udostępnić go kierownictwu za pośrednictwem kanału wewnętrznego.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Planuj wielokanałowe kampanie zwiększające świadomość marki z osiami czasu, właścicielami zadań i priorytetami
- Zarządzaj harmonogramami publikacji za pomocą scentralizowanego kalendarza treści, który można udostępniać w widoku kalendarza ClickUp
- Twórz skalowalne briefy marketingowe, dokumenty dotyczące marki i plany medialne, korzystając z funkcji współpracy ClickUp Docs
- Skonfiguruj wskaźniki świadomości marki za pomocą celów ClickUp i śledź je za pomocą konfigurowalnych pulpitów marketingowych w czasie rzeczywistym
- Skróć czas i wysiłek potrzebny do wykonywania codziennych zadań dzięki automatyzacji ClickUp i konfigurowalnym szablonom marketingowym
- Zintegruj z platformami społecznościowymi, Google Analytics i ponad 200 innymi narzędziami
Limity ClickUp
- Może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników ze względu na zakres funkcji i widoków
- Bez przemyślanych ustawień alertów i osób obserwujących może dojść do nadmiaru powiadomień
Ceny ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 10 400 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 4300 recenzji)
Co użytkownicy mówią o ClickUp
Użytkownik G2 powiedział:
Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajdują się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów. Zastępuje to rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki Slacka i odizolowane narzędzia.
Każda kampania, eskalacja, usprawnienie procesu i zadanie znajdują się w jednym miejscu — połączone za pomocą niestandardowych widoków, automatyzacji, dokumentów i pulpitów. Zastępuje to rozproszone arkusze kalkulacyjne, niekończące się wątki Slacka i odizolowane narzędzia.
👀 Ciekawostka: Słowo „marka” pochodzi od staroskandynawskiego słowa brandr, oznaczającego „palić”. Pierwotnie odnosiło się do wypalania znaku na zwierzętach hodowlanych w celu oznaczenia ich własności.
2. Hootsuite (najlepsze narzędzie do zarządzania świadomością marki poprzez monitorowanie mediów społecznościowych i analizę danych)
Kiedy Twoja marka żyje w mediach społecznościowych, liczy się każdy komentarz, wzmianka i trend.
Hootsuite pomaga zespołom budować i chronić świadomość marki poprzez ujednolicenie planowania treści, zaangażowania i analizy w jednym pulpicie.
Ponadto funkcje monitorowania mediów społecznościowych pozwalają śledzić wzmianki o marce, nastroje i działania konkurencji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz szybko reagować i pozostać na bieżąco. OwlyGPT śledzi nastroje w czasie rzeczywistym, aby sugerować najbardziej trafne treści.
Najlepsze funkcje Hootsuite
- Śledź wzmianki o marce, trendy konkurencji i nastroje dzięki narzędziom do monitorowania mediów społecznościowych opartym na sztucznej inteligencji
- Planuj, publikuj i zarządzaj treścią we wszystkich głównych platformach społecznościowych
- Porównaj wyniki w mediach społecznościowych i uzyskaj sugestie dotyczące najlepszych porach na publikowanie postów
- Automatyzuj odpowiedzi, przydzielaj zadania zespołom i zarządzaj zaangażowaniem z poziomu jednej skrzynki odbiorczej
- Zintegruj z Canva, Google Drive i ponad 100 narzędziami do tworzenia treści i raportowania
Limity Hootsuite
- Plany wyższych poziomów są drogie w porównaniu z innymi narzędziami do budowania świadomości marki
- Niektóre funkcje analityczne i automatyzacji są ograniczone do planów na poziomie przedsiębiorstwa
- Według opinii użytkowników czas reakcji obsługi klienta może być długi
Ceny Hootsuite
- Standard: 99 USD/miesiąc na użytkownika
- Zaawansowane: 249 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Hootsuite
- G2: 4,3/5 (ponad 6300 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 3800 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Hootsuite
Użytkownik Capterra podkreślił:
Hootsuite świetnie sprawdza się w zarządzaniu treścią i kampaniami, oferując silne wsparcie i przydatne funkcje, takie jak Amplify.
Hootsuite świetnie sprawdza się w zarządzaniu treścią i kampaniami, oferując silne wsparcie i przydatne funkcje, takie jak Amplify.
3. Brand24 (najlepsze narzędzie do śledzenia wzmianek o marce i nastrojów w czasie rzeczywistym)
Brand24 koncentruje się na jednej rzeczy i robi to wyjątkowo dobrze: monitorowaniu marki w czasie rzeczywistym. Jeśli Twój zespół chce zrozumieć, jak Twoja marka jest postrzegana w Internecie, Brand24 zapewnia natychmiastowy dostęp do wzmianek o marce, analizy nastrojów i informacji o influencerach.
To oprogramowanie do zarządzania marką skanuje blogi, fora, serwisy informacyjne, wideo, podcasty i platformy społecznościowe w celu wychwycenia rozmów, które często pozostają niezauważone.
Zadaj AI asystentowi marki dowolne pytania dotyczące Twojej marki, aby otrzymać aktualne odpowiedzi oparte na analizie nastrojów i danych marketingowych.
Najlepsze funkcje Brand24
- Monitoruj wzmianki o marce w czasie rzeczywistym w szerokim zakresie źródeł internetowych i platform społecznościowych
- Skorzystaj z analizy nastrojów opartej na sztucznej inteligencji, aby śledzić zmiany w postrzeganiu marki
- Zidentyfikuj najważniejszych influencerów i ich zasięg w Twojej branży
- Twórz niestandardowe raporty, aby wizualizować wskaźniki świadomości marki w czasie
- Skonfiguruj alerty słów kluczowych, aby śledzić konkurencję, hashtagi i nazwy produktów
Limity Brand24
- Integracja z mediami społecznościowymi nie jest tak głęboka, jak w przypadku tradycyjnych narzędzi do zarządzania projektami w mediach społecznościowych
- Dostęp do danych historycznych jest ograniczony w zależności od planu
- Niektórzy użytkownicy odnotowują sporadyczne fałszywe alarmy w analizie nastrojów
Ceny Brand24
- Indywidualny: 199 USD/miesiąc za użytkownika
- Team: 299 USD/miesiąc na użytkownika
- Pro: 399 USD/miesiąc na użytkownika
- Business: 599 USD/miesiąc
- Enterprise: ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Brand24 według użytkowników
- G2: 4,6/5 (ponad 290 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 230 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Brand24
Użytkownik Capterra napisał w notatce:
Nasi klienci zawsze chcą być na bieżąco z każdą wzmianką, niezależnie od tego, czy pojawia się ona w mediach społecznościowych, czy na blogu jednego z ich klientów, a Brand24 pozwala nam to osiągnąć!
Nasi klienci zawsze chcą być na bieżąco z każdą wzmianką, niezależnie od tego, czy pojawia się ona w mediach społecznościowych, czy na blogu jednego z ich klientów, a Brand24 pozwala nam to osiągnąć!
👀 Ciekawostka: Badania pokazują, że użycie charakterystycznego koloru może zwiększyć rozpoznawalność marki nawet o 80%. Dlatego od razu kojarzysz kolor czerwony z Coca-Colą, a niebieski z Facebookiem.
4. Sprout Social (najlepsze rozwiązanie łączące monitorowanie mediów społecznościowych z analizą odbiorców)
Sprout Social pomaga markom wyjść poza samo publikowanie treści i naprawdę zrozumieć swoich odbiorców.
Na przykład marka kosmetyków do pielęgnacji skóry sprzedawana bezpośrednio konsumentom może używać tego narzędzia do śledzenia reakcji klientów na wprowadzenie nowego produktu w serwisach TikTok i Reddit. Organizacja non-profit może monitorować wzmianki o marce podczas kampanii zbierania funduszy, aby ocenić nastroje i dostosować komunikaty w czasie rzeczywistym.
Dzięki wbudowanej funkcji monitorowania mediów społecznościowych i dogłębnej analizie odbiorców, Sprout ułatwia pomiar świadomości marki i kształtowanie jej postrzegania.
Najlepsze funkcje Sprout Social
- Śledź wzmianki o marce, działania konkurencji i nastroje klientów za pomocą narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym
- Zarządzaj wszystkimi rozmowami odbiorców za pomocą jednej skrzynki odbiorczej do współpracy
- Planuj i publikuj treści na różnych platformach dzięki wbudowanym cyklom zatwierdzania
- Mierz zaangażowanie w mediach społecznościowych i wskaźniki świadomości marki za pomocą niestandardowych raportów
- Wykorzystaj informacje generowane przez AI, aby udoskonalić komunikaty i dotrzeć do właściwych odbiorców
Limity Sprout Social
- Ceny mogą być nieopłacalne dla mniejszych zespołów skupionych na podstawowym śledzeniu marki
- Zaawansowane funkcje, takie jak analiza nastrojów i monitorowanie, wymagają planów najwyższego poziomu
- Nieco bardziej stroma krzywa uczenia się dla użytkowników, którzy nie mają doświadczenia w korzystaniu z narzędzi do pomiaru świadomości marki
Ceny Sprout Social
- Standard: 199 USD/miesiąc na użytkownika
- Profesjonalna: 299 USD/miesiąc na użytkownika
- Zaawansowane: 399 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Sprout Social
- G2: 4,4/5 (ponad 4200 recenzji)
- Capterra: 4,4/5 (ponad 600 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Sprout Social
Użytkownik G2 napisał w notatce:
Dzięki inteligentnej skrzynce odbiorczej menedżer mediów społecznościowych może w niezwykle łatwy sposób monitorować wszystkie komentarze i wzmianki dotyczące Twojej marki/firmy oraz odpowiadać na nie. Jest to kluczowy element strategii mojej firmy w zakresie utrzymywania zaangażowania klientów i profesjonalistów z branży.
Dzięki inteligentnej skrzynce odbiorczej menedżer mediów społecznościowych może niezwykle łatwo monitorować wszystkie komentarze i wzmianki dotyczące Twojej marki/firmy oraz odpowiadać na nie. To kluczowy element strategii mojej firmy, pozwalający utrzymać zaangażowanie klientów i profesjonalistów z branży.
📮 ClickUp Insight: Prawie połowa (46%) pracowników wiedzy korzysta z wielu narzędzi — aplikacji do czatu, notatek, platform do zarządzania projektami i rozproszonej dokumentacji — tylko po to, aby nadążyć za swoimi zadaniami. Takie fragmentaryczne ustawienia powodują zamieszanie i spowalniają postępy.
ClickUp łączy wszystko w jednym miejscu. Dzięki wbudowanym narzędziom, takim jak zarządzanie projektami za pomocą poczty e-mail, notatki, czat i oparty na sztucznej inteligencji ClickUp Brain, Twoja praca pozostaje połączona, zorganizowana i łatwa do wyszukiwania. Koniec z przełączaniem się między aplikacjami — teraz masz usprawnioną wydajność w jednym obszarze roboczym.
5. Semrush (najlepsze narzędzie do pomiaru widoczności marki poprzez SEO i analizę konkurencji)
Prowadzenie skutecznych kampanii budowania świadomości marki wymaga czegoś więcej niż tylko oceny surowych danych. Potrzebujesz informacji, które pomogą Ci zrozumieć, jak działa zawartość Twojej marki.
Semrush wnosi jasność do tych domysłów. Pomaga zespołom marketingowym dokładnie zobaczyć, jak radzi sobie ich zawartość, które słowa kluczowe przyciągają ruch i jak pozycjonują się konkurenci.
Dla strategów marki skupionych na widoczności w wyszukiwarkach i wielokanałowym zaangażowaniu, Semrush jest silnikiem decyzyjnym. Widok 360 stopni na obecność Twojej marki w Internecie pomaga połączyć wysiłki związane z treścią bezpośrednio z wynikami wzrostu.
Najlepsze funkcje Semrush
- Śledź widoczność marki w kanałach organicznych, płatnych i społecznościowych na jednym pulpicie nawigacyjnym
- Zidentyfikuj luki w słowach kluczowych i treściach w porównaniu z czołowymi konkurentami
- Monitoruj skuteczność słów kluczowych związanych z marką, aby mierzyć rozpoznawalność marki
- Analizuj jakość linków zwrotnych i domen odsyłających, które kształtują autorytet marki
- Skorzystaj z Market Explorer, aby porównać udział Twojej marki w Internecie z udziałem konkurencji
Limity Semrush
- Wysoka krzywa uczenia się dla zespołów, które nie mają doświadczenia w zakresie SEO lub narzędzi analitycznych
- Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych firm o podstawowych potrzebach
- Funkcje mediów społecznościowych nie są tak zaawansowane jak dedykowane narzędzia SMM
Ceny Semrush
- Pro: 139,95 USD/miesiąc na użytkownika
- Guru: 249,95 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 499,95 USD miesięcznie za użytkownika
Oceny i recenzje Semrush
- G2: 4,5/5 (ponad 2700 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 2200 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Semrush
Użytkownik G2 powiedział:
Funkcja audytu witryny jest łatwa w konfiguracji i generowaniu raportów, w tym błędów technicznych. Wizualny pulpit jest łatwy do odczytania, a funkcja raportowania jest bardzo przydatna. Narzędzie PPC jest przydatne do monitorowania ogólnych wyników kampanii.
Funkcja audytu witryny jest łatwa w konfiguracji i raportowaniu, w tym błędów technicznych. Wizualny pulpit jest łatwy do odczytania, a funkcja raportowania jest bardzo przydatna. Narzędzie PPC jest przydatne do monitorowania ogólnych wyników kampanii.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z utrzymaniem spójności historii swojej marki na wszystkich platformach i wśród wszystkich odbiorców? Dowiedz się, jak wykorzystać wgląd w dane w czasie rzeczywistym i automatyzację na swoją korzyść w artykule Jak wykorzystać AI do tworzenia strategii brandingowej, ponieważ inteligentne opowiadanie historii zaczyna się od inteligentnych narzędzi.
6. Mention (najlepsze narzędzie do monitorowania mediów w czasie rzeczywistym i analizy nastrojów związanych z marką)
Większość marek uważa, że o kryzysie dowiedzą się dopiero wtedy, gdy pojawi się on w mediach społecznościowych.
Rzeczywistość? Prawdziwe szkody zaczynają się na długo przedtem.
Mention umożliwia zespołom marketingowym proaktywne zarządzanie świadomością marki, pozwalając im wcześnie wykrywać zagrożenia dla reputacji, monitorować konkurencję i śledzić nastroje w czasie rzeczywistym, zanim problemy się nasilą.
Dzięki ciągłemu skanowaniu miliarda źródeł, rozproszone rozmowy zamieniamy w jasne informacje, na podstawie których możesz podejmować działania.
Najlepsze funkcje
- Śledź wzmianki o marce w mediach społecznościowych, blogach, forach i serwisach informacyjnych w czasie rzeczywistym
- Dostosuj alerty według słów kluczowych, nastrojów, źródeł i lokalizacji geograficznej, aby uzyskać ukierunkowany monitoring
- Analizuj nastroje opinii publicznej za pomocą pozytywnych, neutralnych lub negatywnych etykiet opartych na technologii AI
- Zidentyfikuj influencerów i osoby o dużym wpływie, korzystając z ocen wpływu źródła
- Współpracuj z innymi zespołami, przydzielając zadania, tworząc notatki i udostępniając pulpity nawigacyjne
- Zidentyfikuj kluczowe trendy i śledź udział Twojej marki w dyskusjach dzięki konfigurowalnym analizom i automatycznym raportom
Limity wzmianek
- Interfejs może wydawać się skomplikowany dla nowych użytkowników
- Wykrywanie nastrojów czasami błędnie klasyfikuje ton wypowiedzi
- Aplikacja mobilna ma mniej funkcji niż wersja komputerowa
Ceny wzmianek
- Niestandardowe ceny, już od 599 USD
Oceny wzmianek i recenzji
- G2: 4,3/5 (ponad 440 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 290 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Mention
Użytkownik G2 napisał w notatce:
Mention okazało się nieodzownym narzędziem do śledzenia sposobu wykorzystania mojej domeny w Internecie. Mention zapewnia aktualizowany na bieżąco indeks linków, zarówno tych dobrych, jak i złych, co pozwala mi podjąć niezbędne kroki w celu ochrony reputacji moich stron internetowych.
Mention okazało się dla mnie niezbędnym narzędziem do śledzenia, w jaki sposób moja domena jest wykorzystywana w Internecie. Mention zapewnia aktualizowany na bieżąco indeks linków, zarówno tych dobrych, jak i złych, co pozwala mi podjąć niezbędne kroki w celu ochrony reputacji moich stron internetowych.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Chcesz, aby lojalni klienci zajmowali się marketingiem za Ciebie? Stwórz program lojalnościowy, który zamieni zadowolonych użytkowników w potężnych ambasadorów marki.
7. Meltwater (najlepsze rozwiązanie do globalnego monitorowania mediów i śledzenia postrzegania marki)
Załóżmy, że Twoja marka właśnie wprowadziła produkt na rynek w trzech różnych krajach. Podczas gdy zespół ds. mediów społecznościowych śledzi zaangażowanie na Instagramie, zespół ds. PR próbuje zrozumieć, jak wprowadzenie produktu zostało opisane w wiadomościach, blogach i podcastach.
Meltwater pomaga ujednolicić te wysiłki. Monitoruje wzmianki o marce w mediach społecznościowych i globalnych serwisach informacyjnych, zapewniając kompleksowy widok tego, jak Twoja marka jest postrzegana w czasie rzeczywistym.
Jeśli uruchamiasz kampanię na wielu rynkach lub chcesz zmierzyć rozpoznawalność marki podczas akcji PR, Meltwater oferuje zarówno zasięg, jak i kontekst niezbędny do pomiaru wpływu.
Najlepsze funkcje Meltwater
- Monitoruj wzmianki o marce w globalnych mediach, platformach społecznościowych, podcastach i prasie drukowanej
- Śledź nastroje związane z marką i ekspozycję w mediach dzięki analizom opartym na sztucznej inteligencji i pulpitom nawigacyjnym
- Porównaj obecność marki z konkurencją za pomocą wskaźników udziału w dyskusjach i zaangażowania
- Kontekstualizuj spostrzeżenia i mierz widoczność w LLM, takich jak ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude itp. dzięki Meltwater AI
- Zidentyfikuj media, influencerów i dziennikarzy, którzy kształtują narrację Twojej marki
- Powiąż relacje w mediach z liczbą wyszukiwań marki, ruchem na stronie internetowej i aktywnością w mediach społecznościowych
Ograniczenia Meltwater
- Dostosowywanie pulpitu i ustawienia raportów mogą wydawać się skomplikowane dla nowych użytkowników
- Ceny mogą nie odpowiadać start-upom lub mniejszym zespołom marketingowym
- Zakres funkcji różni się w zależności od planu, a zaawansowane funkcje analizy mediów są zarezerwowane dla wyższych poziomów
Ceny Meltwater
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Meltwater
- G2: 4,0/5 (ponad 2300 recenzji)
- Capterra: 4,0/5 (ponad 90 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Meltwater
W recenzji Gartnera znalazła się następująca notatka:
👀 Ciekawostka: Kultowe logo Nike zostało zaprojektowane przez studenta grafiki w 1971 roku. W tamtym czasie kosztowało zaledwie 35 dolarów. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków firmowych na świecie.
8. SurveyMonkey (najlepsze narzędzie do przeprowadzania ankiet dotyczących świadomości marki i śledzenia postrzegania konsumentów)
SurveyMonkey pomaga zespołom przeprowadzać ustrukturyzowane ankiety dotyczące świadomości marki, aby odkryć, co faktycznie trafia do ich docelowych odbiorców.
Niezależnie od tego, czy mierzysz spontaniczną rozpoznawalność marki, testujesz jasność komunikatów, czy oceniasz zmiany w postrzeganiu marki po kampanii, SurveyMonkey ułatwia gromadzenie i analizowanie tych informacji.
Na przykład marka CPG może przeprowadzić ankietę przed i po kampanii, aby zmierzyć wzrost rozpoznawalności marki i porównać wyniki w różnych grupach demograficznych.
Najlepsze funkcje SurveyMonkey
- Przeprowadzaj niestandardowe badania świadomości marki z wykorzystaniem logiki pomijania, rozgałęzień i narzędzi do targetowania
- Skorzystaj z gotowych szablonów do śledzenia marki, aby mierzyć rozpoznawalność, nastroje i zgodność tożsamości marki
- Analizuj odpowiedzi ankiet za pomocą pulpitów nawigacyjnych w czasie rzeczywistym i analiz trendów
- Wykorzystaj trendy i wzorce dzięki SurveyMonkey AI
- Segmentuj wyniki według lokalizacji, typu odbiorców lub kampanii, aby udoskonalić strategie zarządzania marką
- Zintegruj je z narzędziami do marketingu e-mailowego i systemami CRM, aby realizować działania następcze i remarketing
Limity SurveyMonkey
- Nie monitoruje organicznych rozmów w czasie rzeczywistym; rejestruje jedynie odpowiedzi respondentów w ankiecie
- Niestandardowe brandowanie, szczegółowe analizy i zaawansowana logika są dostępne tylko w planach wyższych poziomów
- Jakość odpowiedzi może się różnić, jeśli dystrybucja ankiety nie jest dobrze ukierunkowana
Ceny SurveyMonkey
- Free Forever
- Team Advantage: 30 USD miesięcznie za użytkownika
- Team Premier: 92 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje o cenach
Oceny i recenzje SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (ponad 23 000 recenzji)
- Capterra: 4,6/5 (ponad 10 300 recenzji)
Opinie użytkowników o SurveyMonkey
Użytkownik G2 podkreślił:
Prawie złoty standard w dziedzinie ankiet, sondaży i kwestionariuszy. Jest to przydatne narzędzie, a widoczność marki sprawia, że jest to solidny i bezpieczny wybór.
Prawie złoty standard w dziedzinie ankiet, sondaży i kwestionariuszy. Jest to przydatne narzędzie, a widoczność marki sprawia, że jest to solidny i bezpieczny wybór.
9. Google Analytics (najlepsze do śledzenia zachowań i analizy ROI)
Jeśli kiedykolwiek uruchomiłeś kampanię, która przyciągnęła tysiące odwiedzających, ale nie miałeś pojęcia, skąd oni pochodzą ani co zrobili, Google Analytics zostało stworzone, aby rozwiązać ten problem.
GA4 oferuje kompletny pakiet narzędzi do analizy zachowań i zaangażowania dla zespołów marketingowych, które chcą zrozumieć zachowania użytkowników, skuteczność kampanii i ścieżki wieloplatformowe. Zamiast śledzić wzmianki o marce w mediach zewnętrznych, narzędzie to koncentruje się na zachowaniach użytkowników.
Prawdziwą zaletą jest śledzenie oparte na wydarzeniach, które pomaga łączyć informacje z witryn internetowych, aplikacji i narzędzi marketingowych Google, takich jak Ads i Search Console.
Najlepsze funkcje Google Analytics
- Śledź zachowania użytkowników w sieci i aplikacjach dzięki zaawansowanemu śledzeniu opartemu na wydarzeniach
- Wizualizuj zaangażowanie marki dzięki danym demograficznym odbiorców, głębokości przewijania i czasowi oglądania wideo
- Analizuj zwrot z inwestycji w marketing za pomocą atrybucji w czasie rzeczywistym, śledzenia lejków i raportów międzykanałowych
- Zintegruj z Google Ads, YouTube i Google Search Console, aby zoptymalizować obecność marki
- Dostosuj raporty i pulpity nawigacyjne, aby monitorować wskaźniki świadomości marki w jednym miejscu
Limity Google Analytics
- Stroma krzywa uczenia się dla zespołów niezaznajomionych ze strukturą opartą na wydarzeniach GA4
- Wersja Free nie zawiera raportów premium dotyczących lejków, nieograniczonej ilości danych oraz wsparcia na poziomie konta
- Mierzy jedynie aktywność na Twoich własnych zasobach cyfrowych i nie zapewnia wglądu w rozmowy odbywające się gdzie indziej
Ceny Google Analytics
- Free
Oceny i recenzje Google Analytics
- G2: 4,5/5,0 (ponad 6400 recenzji)
- Capterra: 4,7/5,0 (ponad 8100 recenzji)
Opinie użytkowników o Google Analytics
Użytkownik G2 napisał w notatce:
W Google Analytics najbardziej podoba mi się dogłębny wgląd w zachowania użytkowników. Narzędzie to zapewnia jasny obraz źródeł ruchu, wydajności stron, danych w czasie rzeczywistym oraz śledzenie konwersji. Dzięki temu widzę, co działa, a co nie. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i szczegółowe opcje segmentacji pozwalają mi skupić się na konkretnych zachowaniach odbiorców.
W Google Analytics najbardziej podoba mi się dogłębny wgląd w zachowania użytkowników. Narzędzie to zapewnia jasny obraz źródeł ruchu, wydajności stron, danych w czasie rzeczywistym oraz śledzenie konwersji. Dzięki temu widzę, co działa, a co nie. Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i szczegółowe opcje segmentacji pozwalają mi skupić się na konkretnych zachowaniach odbiorców.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Prowadzisz kampanie dla wielu klientów i nie chcesz stracić nad nimi kontroli? Co to jest zarządzanie kampaniami marketingowymi pokaże Ci, jak zachować kontrolę, dotrzymywać terminów i zapewnić zadowolenie klientów.
10. Ahrefs (najlepsze narzędzie do zwiększania widoczności marki pod kątem SEO i badania konkurencji)
Marketerzy często spędzają tygodnie na zgadywaniu, jaka zawartość może się sprawdzić.
Ahrefs eliminuje zgadywanie, oferując dogłębną analizę SEO i linków zwrotnych, która bezpośrednio łączy strategię treści z mierzalną widocznością marki.
Od monitorowania skuteczności słów kluczowych po śledzenie osób, które linkują do Twojej konkurencji — Ahrefs dostarcza zespołom przydatne dane do tworzenia kampanii budujących świadomość marki, które bezpośrednio wiążą się z dotychczasowymi wysiłkami marketingowymi.
Najlepsze funkcje Ahrefs
- Śledź rankingi słów kluczowych w różnych regionach geograficznych i na różnych urządzeniach, aby mierzyć obecność marki w wynikach wyszukiwania
- Monitoruj linki zwrotne i domeny odsyłające, aby ocenić rozpoznawalność marki i jej autorytet
- Skorzystaj z Site Explorer, aby odkryć luki w treści, niedziałające linki i najpopularniejsze strony
- Analizuj skuteczność treści poprzez ruch organiczny, trudność słów kluczowych i szacowaną wartość
- Monitoruj wzmianki o markach konkurencji i udział w wynikach wyszukiwania, aby dostosować strategię kampanii
- Analizuj i porównuj widoczność wyszukiwania AI w popularnych modelach LLM, takich jak Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews itp.
Ograniczenia Ahrefs
- Brak śledzenia mediów społecznościowych lub bezpośredniej analizy nastrojów dotyczących marki
- Ograniczone dane w czasie rzeczywistym w porównaniu z narzędziami do monitorowania mediów społecznościowych
- Plany podstawowe mogą wydawać się drogie dla małych zespołów
Cennik Ahrefs
- Lite: 129 USD/miesiąc za użytkownika
- Standard: 249 USD/miesiąc na użytkownika
- Zaawansowane: 449 USD/miesiąc na użytkownika
- Enterprise: 1499 USD/miesiąc na użytkownika (zobowiązanie roczne)
Oceny i recenzje Ahrefs
- G2: 4,6/5,0 (ponad 560 recenzji)
- Capterra: 4,7/5,0 (ponad 570 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Ahrefs
Użytkownik TrustPilot powiedział:
Uwielbiam Ahrefs, ponieważ oferuje kompletny zestaw narzędzi SEO z danymi do analizy linków zwrotnych, badania słów kluczowych, analizy konkurencji i audytów stron internetowych. Ma świetny interfejs użytkownika i jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, pomagając nie tylko poprawić widoczność strony internetowej i ruch organiczny.
Uwielbiam Ahrefs, ponieważ oferuje kompletny zestaw narzędzi SEO z danymi do analizy linków zwrotnych, badania słów kluczowych, analizy konkurencji i audytów stron internetowych. Ma świetny interfejs użytkownika i jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, pomagając nie tylko poprawić widoczność strony internetowej i ruch organiczny.
11. Upfluence (najlepsze rozwiązanie do kampanii budowania świadomości marki opartych na influencerach)
Jeśli Twoja strategia budowania świadomości marki opiera się w dużej mierze na marketingu influencerskim, Upfluence jest rozwiązaniem, które wyróżnia się na tle innych.
To narzędzie do marketingu influencerskiego zostało stworzone, aby pomóc markom identyfikować influencerów, weryfikować ich i współpracować z nimi, zachowując jednocześnie widoczność wyników kampanii w czasie rzeczywistym. Możesz śledzić zasięg treści, zaangażowanie i wpływ na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube.
Upfluence oferuje również zaawansowane filtry wyszukiwania, które pozwalają znaleźć influencerów według danych demograficznych odbiorców, wskaźnika zaangażowania i rodzaju treści. Ułatwia to prowadzenie wysoce ukierunkowanych kampanii influencerskich, które pomagają zwiększyć świadomość marki.
Najlepsze funkcje Upfluence
- Wyszukuj i filtruj ponad 3 miliony influencerów według niszy, lokalizacji i statystyk odbiorców
- Śledź wskaźniki skuteczności kampanii, takie jak zasięg, zaangażowanie i konwersje
- Zautomatyzuj kontakt z influencerami dzięki konfigurowalnym cyklom pracy e-maili
- Zintegruj się z platformami eCommerce, takimi jak Shopify, aby śledzić sprzedaż generowaną przez influencerów
- Monitoruj wzmianki o marce i nastroje za pomocą wbudowanych narzędzi do monitorowania mediów społecznościowych
Limity Upfluence
- Ceny nie są przejrzyste i mogą być wysokie dla mniejszych marek
- Dla zespołów, które nie mają doświadczenia w korzystaniu z platform influencerów, nauka może być trudna
- Koncentruje się wyłącznie na marketingu influencerskim i nie zapewnia szerszego monitorowania marki ani wskaźników widoczności SEO
Ceny Upfluence
- Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Upfluence
- G2: 4,6/5,0 (ponad 130 recenzji)
- Capterra: 4,3/5,0 (ponad 40 recenzji)
Co użytkownicy mówią o Upfluence
Użytkownik G2 napisał w notatce:
W ciągu kilku godzin udało mi się znaleźć 150 influencerów, z którymi mogłem się skontaktować, a następnie stworzyć kampanię do masowego dotarcia do odbiorców. Podobały mi się automatyczne e-maile z przypomnieniem, jeśli influencer nie odpowiedział.
W ciągu kilku godzin udało mi się znaleźć 150 influencerów, z którymi mogłem się skontaktować, a następnie stworzyć kampanię do masowego dotarcia do odbiorców. Podobały mi się automatyczne e-maile z przypomnieniem, jeśli influencer nie odpowiedział.
💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Masz trudności z przekazaniem właściwego komunikatu we wszystkich kanałach? Stworzenie skutecznej strategii komunikacji marketingowej pozwala opracować spójne i przekonujące komunikaty marki.
Dodatkowe przydatne narzędzia
Oto trzy dodatkowe narzędzia, które pomagają budować świadomość marki:
- BuzzSumo: Pomaga identyfikować treści o wysokiej skuteczności i kluczowych influencerów, aby zwiększyć widoczność marki
- Mentionlytics: Analizuje nastroje i śledzi wzmianki o konkurencji, oferuje wsparcie w wielu językach, idealne rozwiązanie do monitorowania marek globalnych
- Brandwatch: zapewnia dogłębną wiedzę o konsumentach, analizę trendów i śledzenie nastrojów oparte na technologii AI
ClickUp i niech Twoja marka przemówi sama
Nie można rozwijać tego, czego nie da się zmierzyć – świadomość marki nie jest tu wyjątkiem.
Wiele platform do pomiaru świadomości marki oferuje częściową widoczność: jedna śledzi wzmianki, inna pokazuje wzrost ruchu, a jeszcze inna porównuje konkurencję. Jednak ClickUp wyróżnia się połączeniem wszystkich tych różnych elementów.
Od przypisywania zadań, przez kalendarze treści, po pulpity na żywo — ClickUp tworzy system, który napędza działania Twojej marki. Nie musisz przełączać się między zakładkami ani zmagać się z wieloma narzędziami.
Ponieważ działania kampanii i wskaźniki marki znajdują się w tym samym systemie, możesz łatwo połączyć wykonaną pracę z osiągniętymi wynikami.
Jak ujęła to Dayana Mileva z Pontica Solutions:
Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści, o których nawet nie marzyłem.
Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć gotowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści, o których nawet nie marzyłem.
