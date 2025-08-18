Jak wyłączyć funkcję wyszukiwania w programie Excel

Przeglądasz arkusz kalkulacyjny, tworzysz formuły lub finalizujesz dane, gdy nagle pojawia się okienko zadania programu Excel. Znowu. Nie kliknąłeś niczego niezwykłego. Nie prosiłeś o to. Ale teraz jest tam i spowalnia Twoją pracę.

Funkcja, która kiedyś była pomocna podczas wyszukiwania informacji naukowych, teraz wydaje się reliktem, zaśmieca ekran i rozprasza uwagę.

Jeśli jesteś jednym z wielu użytkowników sfrustrowanych tym problemem w programie Excel, to nie są to tylko Twoje wyobrażenia — ta funkcja może zakłócać przepływ pracy i powodować stratę cennego czasu.

W tym przewodniku pokażemy Ci krok po kroku, jak wyłączyć okienko wyszukiwania w programie Microsoft Excel. Wyjaśnimy również, dlaczego ten problem występuje i w jaki sposób ClickUp oferuje inteligentniejszą alternatywę dla śledzenia zadań i cyklu pracy w arkuszach kalkulacyjnych.

⭐️ Polecany szablon Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp sprawia, że śledzenie zadań, osi czasu, priorytetów i postępów jest znacznie łatwiejsze i mniej uciążliwe niż w Excelu. Wszystko to możesz zrobić w jednym przejrzystym, konfigurowalnym widoku. Pożegnaj się z rozproszonymi arkuszami kalkulacyjnymi i powitaj łatwą organizację! Pobierz darmowy szablon Bądź na bieżąco z każdym zadaniem dzięki szablonowi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Czym jest funkcja „Badanie” w programie Excel?

Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w programie Excel i nagle zauważyłeś pasek boczny z definicjami lub tłumaczeniami, to natrafiłeś na funkcję „Badanie”. Bez opuszczania arkusza kalkulacyjnego narzędzie to umożliwia wyszukiwanie materiałów referencyjnych, takich jak hasła słownikowe, synonimy lub tłumaczenia.

Otwierają się one w panelu zadań po prawej stronie otwartego okna programu Excel, zazwyczaj wyzwalane po naciśnięciu Alt + kliknięciu słowa lub użyciu określonych komend w zakładce Recenzja.

Chociaż teoretycznie są one pomocne, wielu użytkowników uważa je za niepotrzebne i przeszkadzające. Dzieje się tak, ponieważ:

Okno często pojawia się bez ostrzeżenia, zwłaszcza podczas szybkiego przechodzenia między komórkami lub korzystania ze skrótów programu Excel

Ta funkcja wyświetla informacje referencyjne, które większość użytkowników, zwłaszcza profesjonaliści, nie potrzebuje podczas wprowadzania danych, śledzenia finansów lub zarządzania projektami

Odwracają one uwagę od rzeczywistej pracy, co może zakłócić rytm pracy, zwłaszcza podczas wykonywania zadań wymagających dużej koncentracji

Krótko mówiąc, okienko „Wyszukiwanie” jest jednym z narzędzi stworzonych z myślą o innym rodzaju cyklu pracy, w którym użytkownicy mogą potrzebować definicji lub tłumaczeń w trakcie pracy. Jednak w dzisiejszym środowisku, zwłaszcza tam, gdzie liczy się precyzja i wydajność, jest to raczej czynnik rozpraszający uwagę niż oszczędzający czas.

👀 Czy wiesz, że... Ciągła częściowa uwaga, w której osoby nieustannie dzielą swoją uwagę między wiele zadań i źródeł informacji, może prowadzić do zmniejszenia zdolności koncentracji, zwiększonego stresu i obniżenia wydajności.

Jeśli kiedykolwiek szukałeś informacji o tym, jak wyłączyć funkcję „badania” w Excelu lub panel „badania”, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Możesz to wyłączyć. Funkcję tę można kontrolować, zamykając okienko zadań, dostosowując dodatki lub używając okna Natychmiastowe w narzędziach programistycznych, aby całkowicie ją wyłączyć.

Pokażemy Ci dokładnie, jak to zrobić.

jak wyłączyć okienko wyszukiwania w programie Excel

Niezależnie od tego, czy używasz programu Excel do śledzenia danych, analizy czy tworzenia pulpitu nawigacyjnego, oto jak sprawić, aby okienko „Badanie” przestało przeszkadzać.

Krok 1: Użyj zakładki „Przegląd”, aby zamknąć okno ręcznie

Jeśli okienko pojawi się nieoczekiwanie:

Kliknij zakładkę „Przegląd” na wstążce

Poszukaj przycisku „Badania”

Kliknij raz, aby zamknąć okienko zadań

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli zdarzyło się to podczas wykonywania zadania wymagającego dużej koncentracji, natychmiast zamknij okienko za pomocą myszki lub kliknij mały znak „X” w okienku, aby wrócić do pracy i nie stracić tempa.

Krok 2: Wyłącz usługi w menu Opcje wyszukiwania

Możesz całkowicie usunąć funkcję „Badanie”:

Kliknij panel „Badania” (jeśli jest otwarty) Na dole kliknij opcję „Opcje wyszukiwania” Odznacz wszystkie usługi, których nie potrzebujesz (np. tłumaczenie, tezaurus) Kliknij OK, aby zapisać

Dzięki temu program Excel nie będzie próbował pobierać definicji ani tłumaczeń w tle.

Krok 3: Dostosuj dodatki, aby zapobiec wyzwalaczom w tle

Czasami dodatki lub stare integracje mogą wyzwalać ten panel:

Przejdź do Plik > Opcje > Dodatki W dolnej części wybierz opcję Dodatki COM z listy rozwijanej Kliknij „Go”, a następnie odznacz wszystkie niepotrzebne opcje Kliknij OK i uruchom ponownie program Excel

Jest to szczególnie pomocne, jeśli okienko „Badanie” pojawia się za każdym razem, gdy otwierasz program Excel lub pracujesz ze starszymi wersjami dokumentów.

Krok 4: Użyj zakładki „Programista”, aby uzyskać zaawansowaną kontrolę (opcjonalnie)

Jeśli znasz makra:

Naciśnij Alt + F11, aby otworzyć edytor VBA Naciśnij klawisze Ctrl + G, aby otworzyć okno natychmiastowe Wklej ten kod i naciśnij Enter: Application. CommandBars(„Research”). Enabled = False

Aby ponownie włączyć tę funkcję, zmień wartość False na True. To wszystko. Twoje problemy z wyskakującymi okienkami dobiegły końca.

Ograniczenia korzystania z programu Excel

Excel to niezwykle potężne narzędzie, ale nie zostało stworzone do wszystkiego.

Szczególnie jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami, pulpitami lub cyklami pracy zespołowej, Excel zaczyna wydawać się nieco przestarzały. Oto dlaczego wielu użytkowników uważa, że w nowoczesnym kontekście ma on swoje ograniczenia:

1. Współpraca w czasie rzeczywistym nie jest tak naprawdę w czasie rzeczywistym

Mimo że program Excel wprowadził funkcję współtworzenia dokumentów online, użytkownicy nadal doświadczają opóźnień, konfliktów wersji, a nawet przypadkowego nadpisywania plików.

Dla profesjonalistów zajmujących się przetwarzaniem poufnych danych lub pracujących do późna nad raportowaniem, takie przerwy są nie tylko irytujące — hamują tempo pracy. To jeden z powodów, dla których użytkownicy szukają nowoczesnych alternatyw dla Excela, które zapewniają przejrzysty cykl pracy bez zakłóceń.

2. Utknąłeś w pętli kopiowania i wklejania

Przeglądaj istniejące etykiety, dodawaj nowe i stosuj wiele etykiet — wszystko z poziomu zadania ClickUp

W przeciwieństwie do pulpitów zadań, które aktualizują się automatycznie, Excel wymaga ręcznego wprowadzania danych. Jeśli zarządzasz wieloma arkuszami do raportowania, prawdopodobnie zmagasz się z duplikowaniem danych, nieaktualnymi wpisami i uszkodzonymi formułami.

3. Excel nie skaluje się dobrze w przypadku złożonych cykli pracy

Potrzebujesz widoków na poziomie projektu, przypisania zadań lub śledzenia statusu? Excel może to zrobić, ale wymaga to znacznej personalizacji. Większość zespołów tworzy obejścia, które zamiast rozwiązywać problem, tylko go pogłębiają.

📮 ClickUp Insight: Nisko wydajne zespoły są 4 razy bardziej narażone na korzystanie z ponad 15 narzędzi, podczas gdy zespoły o wysokiej wydajności utrzymują efektywność, ograniczając swój zestaw narzędzi do 9 lub mniej platform. A co powiesz na korzystanie z jednej platformy? Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy zadania, projekty, dokumenty, wiki, czat i połączenia w jednej platformie, uzupełnione o cykle pracy oparte na sztucznej inteligencji. Gotowy na inteligentniejszą pracę? ClickUp działa dla każdego zespołu, sprawia, że praca jest widoczna i pozwala skupić się na tym, co ważne, podczas gdy AI zajmuje się resztą.

4. Funkcje takie jak okienko zadania „Badanie” bardziej przeszkadzają niż pomagają

Narzędzia takie jak okienko zadań „Badanie”, wyskakujące okienka dodatków i nieoczekiwane nowe okna mogą rozpraszać uwagę. A gdy terminy są napięte, każda przerwa ma znaczenie.

5. Aby cokolwiek zautomatyzować, potrzebna jest dogłębna znajomość programu Excel

W przeciwieństwie do narzędzi, które oferują wbudowane wyzwalacze i cykle pracy, Excel opiera się na makrach, VBA lub dodatkach innych firm. Stanowi to dużą przeszkodę, jeśli chcesz tylko zautomatyzować powtarzające się zadania lub zarządzać zależnościami.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Tworzenie automatycznych cykli pracy nie wymaga głębokiej wiedzy z zakresu kodowania. Wypróbuj automatyzację ClickUp, aby zautomatyzować żmudne zadania, takie jak przypisywanie zadań, aktualizowanie postępów i wysyłanie aktualizacji, za pomocą prostego, niewymagającego kodowania redaktora typu „kiedy-wtedy”. Przypisuj zadania, ustaw warunki i wysyłaj powiadomienia dzięki automatyzacji ClickUp

6. Pulpity nawigacyjne są statyczne i niepołączone

Raportowanie w Excelu wymaga regularnych aktualizacji, a zespoły nie mają jednego źródła informacji. Aby śledzić jeden projekt, musisz wysyłać arkusze kalkulacyjne e-mailem lub zarządzać wieloma plikami.

W ClickUp pulpity zadań, śledzenie projektów i zintegrowane dokumenty są aktualizowane na bieżąco, bez ręcznego wysiłku

Excel nadal ma kilka zastosowań. Jeśli cykl pracy użytkownika pasuje do jednego z poniższych przypadków, pozostanie przy Excelu może nadal mieć sens:

Pracujesz nad lekkimi arkuszami kalkulacyjnymi do użytku osobistego, takimi jak budżetowanie lub śledzenie nawyków

Twój plik nie wymaga współpracy ani edycji w czasie rzeczywistym przez inne osoby

Wolisz pracować offline i potrzebujesz aplikacji do arkuszy kalkulacyjnych, która działa lokalnie

Masz do czynienia ze złożonym modelowaniem finansowym z wysoce niestandardowymi formułami

Masz wieloletnie doświadczenie w pracy z programem Excel i stworzyłeś już makra lub szablony

Wszyscy używaliśmy programu Excel do zarządzania pracą, śledzenia projektów lub tworzenia raportów. Celem nie jest całkowite porzucenie programu Excel, ale wiedza, kiedy sięgnąć po coś inteligentniejszego.

Dlaczego ClickUp jest lepszym rozwiązaniem do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych?

Jako aplikacja do wszystkiego w pracy, ClickUp łączy w jednym miejscu znajomość arkuszy kalkulacyjnych z elastycznością nowoczesnej technologii zarządzania projektami. Łączy zadania, projekty, dokumenty i czaty na jednej platformie, obsługiwanej przez najbardziej kompletną i kontekstową sztuczną inteligencję do pracy na świecie.

Oto, jak ClickUp oferuje znacznie lepsze wrażenia:

Pracuj w widoku arkusza kalkulacyjnego bez wyskakujących okienek

Twórz arkusze kalkulacyjne i potężne wizualne bazy danych szybko dzięki widokowi tabeli ClickUp

Widok tabeli ClickUp pozwala organizować dane, projekty lub zadania w przejrzystej siatce, podobnie jak w programie Excel. Jednak w przeciwieństwie do programu Excel nie ma ukrytych dodatków, okien zadań wyszukiwania ani wyskakujących okienek, które zakłócają pracę.

Jak różne zespoły korzystają z tabel ClickUp

Jeśli Excel jest Twoim podstawowym narzędziem, zmiana może wydawać się trudna. Jednak pomocne może być zapoznanie się z tym, jak zespoły korzystają z widoku tabeli ClickUp. Oto kilka inspirujących przykładów:

Zespoły marketingowe: Śledź kampanie, właścicieli i terminy dzięki niestandardowym statusom i wyzwalaczom automatyzacji

Menedżerowie produktu: Organizuj sprinty, epiki i elementy zaległości — każdy wiersz to zadanie, a każda kolumna opowiada historię

Zespoły HR: Zarządzaj listami kontrolnymi wdrożeń, śledź wdrażanie ofert lub przeprowadzaj cykle informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym

Zespoły finansowe: Twórz narzędzia do śledzenia wydatków, synchronizuj je z integracjami i filtruj wpisy według regionu, kwartału lub projektu. Używaj Twórz narzędzia do śledzenia wydatków, synchronizuj je z integracjami i filtruj wpisy według regionu, kwartału lub projektu. Używaj pól formuł , aby uzyskać prawidłowe wyniki skomplikowanych obliczeń

Czym się różnią? Tabele te nie są odizolowane — są połączone z zadaniami ClickUp i dokumentami ClickUp, zachowując kontekst, aktualizując się w czasie rzeczywistym i ewoluując wraz z postępem pracy.

Tworzenie niestandardowych pulpitów ClickUp na podstawie tabel ClickUp w celu monitorowania ważnych wskaźników jest również bardzo proste.

📌 Przejrzyj przykłady prawdziwych pulpitów projektów, aby zobaczyć, jak uporządkować swoją pracę.

Czy jesteś gotowy na zmianę? Oto prosty test:

Utwórz podstawowy moduł śledzenia projektu w Excelu. Następnie spróbuj zrobić to samo w widoku tabeli ClickUp. Śledź kilka zadań, przypisz właścicieli, ustaw terminy i sprawdzaj postępy w obu narzędziach przez dzień lub dwa.

Oto, co możesz zauważyć:

Funkcja Excel Widok tabeli ClickUp Przypisuj zadania Ręczne wprowadzanie tekstu Wybierz z wygodnej listy rozwijanej zawierającej nazwiska wszystkich członków zespołu lub pozwól AI Assign automatycznie przydzielić zadania na podstawie ich obszarów i mocnych stron Aktualizuj statusy Ręcznie tworzone listy rozwijane Kliknij, aby zaktualizować statusy w stylu Kanban lub skonfiguruj automatyzację ClickUp, aby zrobiła to za Ciebie Automatyzacja Wymaga makr lub skryptów Gotowe wyzwalacze (bez konieczności pisania kodu) Komentarze + dzienniki aktywności Dodatki lub notatki zewnętrzne Wbudowane komentarze, historia i etykiety dla każdego zadania zapewniają centralizację kontekstu i możliwość śledzenia Widok integracji Pliki statyczne Zadania łączą się z pulpitami, dokumentami, czatem i osiami czasu

Czasami kluczem do sukcesu jest przetestowanie obecnego przepływu w lepszym systemie.

Współpracuj w czasie rzeczywistym, bez konfliktów wersji

Pracuj z zespołem nad tą samą listą zadań w tym samym czasie. Każda aktualizacja jest zapisywana natychmiast. Nigdy nie musisz wysyłać wiadomości z pytaniem: „Czy to najnowsza wersja?”

Dzięki ClickUp Docs możesz współpracować w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem, aby tworzyć i udoskonalać wszystko, od listów intencyjnych po dokumenty określające zakres projektu, a nawet listy kontrolne.

Uzyskaj dostęp do wszystkiego w jednym miejscu, łącząc dokumenty i zadania w ClickUp

W przeciwieństwie do statycznych plików rozrzuconych po dyskach i wiadomościach e-mail, dokumenty ClickUp są interaktywne i głęboko powiązane z cyklami pracy.

W ramach dokumentów funkcja wykrywania współpracy ClickUp informuje Cię, czy członek zespołu jednocześnie przegląda zadanie lub dodaje nowy komentarz. Możesz również zobaczyć, kiedy inni użytkownicy edytują opis zadania w trakcie edycji.

Ponadto otrzymujesz automatyczne, natychmiastowe informacje zwrotne o zmianach statusu, nowych komentarzach i wszystkim innym, co dotyczy zadania.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dodaj członków zespołu jako osoby obserwujące zadania w ClickUp, aby otrzymywali powiadomienia o wszelkich zmianach dotyczących zadania — nowych komentarzach, aktualizacjach statusu lub załącznikach. Dzięki temu nie będziesz musiał ręcznie śledzić postępów i nic nie umknie Twojej uwadze.

Zmień statyczne komórki w bloki, które można wykorzystać w praktyce

W ClickUp „komórka” nie jest tylko fragmentem statycznych danych, jak w Excelu lub Arkuszach Google. Każda komórka może być dynamicznym elementem pracy, takim jak zadanie, termin lub aktualizacja statusu.

Spraw, aby każda komórka była aktywna w widoku tabeli ClickUp

W przeciwieństwie do tradycyjnych szablonów arkuszy kalkulacyjnych, gdzie do wykonania zadań potrzebne są skomplikowane formuły, w ClickUp możesz:

Przypisz tę komórkę do członka zespołu

Ustal priorytety , aby wszyscy wiedzieli, co jest najważniejsze

Automatyzacja działań (np. przenoszenie zadania do statusu „W trakcie” po przypisaniu)

Zasadniczo ClickUp wykorzystuje najlepsze cechy uporządkowanego układu arkusza kalkulacyjnego, ale sprawia, że każda komórka jest aktywna i inteligentna.

Komunikuj się tam, gdzie odbywa się praca, a nie w osobnej aplikacji

W programie Excel musisz nieustannie przełączać się między e-mailami, Slackiem lub Teams, aby wyjaśnić, co oznacza dana komórka lub kto ją aktualizuje — traci się kontekst, a rozmowy są rozproszone.

ClickUp Assign Comments i ClickUp Chat zapewniają kontekstową komunikację. Wszystko jest bezpośrednio powiązane z zadaniami, dzięki czemu dyskusje pozostają praktyczne i łatwe do prześledzenia bez konieczności przełączania kontekstu:

Zostawiaj komentarze w wątku bezpośrednio przy zadaniach, co ułatwia oznaczanie członków zespołu, wyjaśnianie szczegółów lub proszenie o uwagi

Przekształcaj komentarze w przypisane elementy działań, aby nic nie zostało pominięte

Natychmiast twórz elementy do wykonania i przypisuj je innym osobom lub nawet sobie za pomocą ClickUp. Przypisuj komentarze

Skorzystaj z czatu ClickUp, aby szybko i w czasie rzeczywistym otrzymywać aktualizacje i prowadzić dyskusje z zespołem bez konieczności przełączania się między platformami

Zachowaj wiadomości połączone z zadaniami, dokumentami i aktualizacjami, dzięki czemu każda rozmowa będzie miała kontekst

Skorzystaj z funkcji opartych na sztucznej inteligencji, aby podsumowywać wątki, sugerować odpowiedzi i automatycznie tworzyć zadania

Automatycznie twórz zadania na podstawie wiadomości dzięki natywnym funkcjom AI ClickUp

Szybkie obliczenia dzięki wbudowanym formułom i automatyzacji

Chcesz szybciej obliczać osie czasu projektów, budżety lub wskaźniki realizacji? Skorzystaj z wbudowanego pola formuł ClickUp, aby wykonać obliczenia bez konieczności stosowania zagnieżdżonych instrukcji IF() lub formatowania warunkowego.

Pozwól polom formuł ClickUp zająć się wszystkimi obliczeniami

Dzięki automatyzacji ClickUp możesz ustawić wyzwalacze, które powiadomią Cię, gdy chcesz przekazać pracę innemu członkowi zespołu, poprosić o zatwierdzenie lub automatycznie zaktualizować statusy projektu, które odzwierciedlają się w czasie rzeczywistym w widoku tabeli.

Zautomatyzuj powtarzalne zadania dzięki automatyzacji ClickUp

Aktualizacje statusu również odbywają się w czasie rzeczywistym. Gdy tylko zadanie zostanie zatwierdzone lub zakończone, ClickUp może przenieść je do następnej fazy, powiadomić zespół, a nawet uruchomić zadania następcze, zapewniając dotrzymanie terminów bez wahania i zatorów.

Pracuj mądrzej, a nie ciężej, dzięki ClickUp Brain i funkcjom opartym na sztucznej inteligencji

ClickUp Brain, Twój kontekstowy asystent AI, jest wbudowany w ClickUp, aby pomóc Ci podsumować notatki ze spotkań, tworzyć aktualizacje i wyciągać odpowiedzi z zadań lub dokumentów, a wszystko to bez konieczności przełączania narzędzi. Wykorzystuje wbudowane funkcje AI, aby wydobywać wnioski z dowolnego cyklu pracy i automatyzować rutynowe zadania w obszarze roboczym.

Uzyskaj inteligentne podsumowania postępów projektu, przeszkód i aktywności zespołu dzięki ClickUp Brain

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Możesz również użyć kalendarza ClickUp opartego na sztucznej inteligencji, aby planować zadania, przypomnienia i spotkania w podróży.

Zarządzaj całą swoją pracą w jednym widoku

Osadź tabele w zadaniach, dokumentach lub pulpitach — dzięki temu wszystko będzie połączone. Koniec z przełączaniem zakładek lub przeszukiwaniem plików w poszukiwaniu tego jednego arkusza kalkulacyjnego.

ClickUp oferuje również ponad 1000 integracji z narzędziami takimi jak Confluence, Dropbox, Figma i Microsoft Teams. Oznacza to, że możesz połączyć swoje dane bezpośrednio z tych aplikacji i osadzić je w uniwersum ClickUp. Zespoły, które przechodzą na ClickUp, zgłaszają oszczędność ponad 3 godzin tygodniowo!

Pozostań w kontakcie z wieloma aplikacjami w ramach ClickUp, aby uniknąć przełączania się między oknami i zaoszczędzić czas

Chcesz uzyskać jasny obraz postępów swojego zespołu bez konieczności przeglądania zadań? Pulpity ClickUp zapewniają Ci to. Możesz śledzić cele, obciążenie pracą, czas i wiele więcej — wszystko w jednym dostosowywalnym widoku. To centrum kontroli Twojego projektu, stworzone dokładnie tak, jak pracujesz.

Zobacz, jak Twoje kampanie radzą sobie dzięki pulpitom ClickUp

Recenzja G2 dobrze to podsumowuje:

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami dla dużych zespołów, w których pracuje wiele osób. W przeszłości używaliśmy programów Excel i Word do zarządzania projektami trwającymi 5–6 miesięcy, w których uczestniczyło wiele osób, a teraz wszystko odbywa się w ClickUp, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Szczerze mówiąc, wdrożenie było bardzo proste, a zespół bardzo szybko opanował obsługę aplikacji.

ClickUp to najlepsze narzędzie do zarządzania projektami dla dużych zespołów, w których pracuje wiele osób. W przeszłości używaliśmy programów Excel i Word do zarządzania 5-6-miesięcznymi projektami, w których brało udział wiele osób, a teraz wszystko jest w ClickUp, co pozwala nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Szczerze mówiąc, wdrożenie jest bardzo proste, a zespół bardzo szybko opanował obsługę aplikacji.

Pozbądź się rozpraszających elementów. Zrób więcej dzięki ClickUp

Jeśli okienko zadań „Badanie” programu Excel, ukryte menu lub niespodziewane wyskakujące okienka kiedykolwiek wyrwały Cię z rytmu pracy, nie jesteś sam. Chociaż Excel nadal dobrze sprawdza się w szybkim przetwarzaniu danych liczbowych, nie został stworzony z myślą o szybko zmieniających się zespołach, aktualizacjach na żywo ani połączonych cyklach pracy.

Jeśli dopiero zaczynasz lub chcesz poznać bardziej nowoczesne opcje bez konieczności commitowania się do płatnych narzędzi, ClickUp jest również jednym z najlepszych darmowych programów do zarządzania projektami dostępnych obecnie na rynku.

ClickUp oferuje wszystko, czego oczekujesz od arkusza kalkulacyjnego — oraz wszystko, o czym nie wiedziałeś, że jest Ci potrzebne: Przejrzysty, konfigurowalny widok tabeli

Współpraca w czasie rzeczywistym (bez nadpisywania)

Wbudowana automatyzacja, AI i formuły

Połączone dokumenty, pulpity i zadania — bez przełączania zakładek

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, śledzisz pracę, czy tworzysz raporty, nadszedł czas, aby zamienić stare metody na inteligentniejsze i płynniejsze ustawienia.

Chcesz ulepszyć swoje arkusze kalkulacyjne? Wypróbuj ClickUp za darmo i wróć do pracy bez zakłóceń.