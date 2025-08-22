10 najlepszych alternatyw dla TiddlyWiki do zarządzania wiedzą osobistą

Wypróbowałeś TiddlyWiki. Na początku wydawało się, że to to.

Potem pojawiły się frustracje: nieporęczny interfejs, problemy z synchronizacją i obawa, że wszystkie dane mogą zniknąć. Nie było mowy o pracy zespołowej — współpraca nie była tak naprawdę możliwa. Nawet tworzenie nowych notatek lub łączenie się z innymi stronami było uciążliwe.

Ale jest na to sposób. Istnieją alternatywy dla TiddlyWiki, które działają z Tobą, a nie przeciwko Tobie. Pomyśl o łatwych w użyciu platformach z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym, płynną synchronizacją i funkcjami, które faktycznie zapewniają wsparcie dla sposobu tworzenia notatek i organizowania pomysłów.

W tym poście udostępnimy najlepsze narzędzia do robienia notatek — zaprojektowane z myślą o inteligentniejszym i bardziej elastycznym sporządzaniu notatek, które dopasują się do Twojego cyklu pracy. Niezależnie od tego, czy organizujesz projekty, czy zapisujesz pomysły, istnieje lepszy sposób na zarządzanie wszystkimi danymi.

🧠 Ciekawostka: Leonardo da Vinci był mistrzem w sporządzaniu notatek. Słynne zeszyty Leonarda da Vinci, wypełnione szkicami, pomysłami i obserwacjami, są świadectwem potęgi notatek dla kreatywności. Jego pisanie lustrzane (pisanie odwrotnie) było prawdopodobnie sposobem na zachowanie prywatnych notatek.

Dlaczego warto wybrać alternatywę dla TiddlyWiki?

TiddlyWiki pomógł zapoczątkować zarządzanie wiedzą osobistą dzięki sprytnym ustawieniom opartym na jednym pliku. Ale bądźmy szczerzy — nie zawsze działa to idealnie. Oto jego największe wady:

Stroma krzywa uczenia się : unikalna struktura i znaczniki mogą przytłoczyć większość użytkowników

limitowana współpraca*: brak wbudowanej funkcji współedytowania bazy wiedzy w czasie rzeczywistym

wyzwania związane z synchronizacją*: Utrzymanie spójności wszystkich danych na różnych urządzeniach wymaga dodatkowego wysiłku

Przestarzała wersja mobilna : Wydaje się nieporęczna w porównaniu z nowoczesnymi : Wydaje się nieporęczna w porównaniu z nowoczesnymi aplikacjami do robienia notatek

Słabe narzędzia wyszukiwania : Brak wyszukiwania pełnotekstowego i filtrów, co utrudnia nawigację w miarę rozrastania się wiki

nadmiar wtyczek*: Podstawowe funkcje zależą od wtyczek, które mogą ulec awarii lub powodować konflikty

Sparse visual organization: Brak wbudowanych widoków, takich jak kanban lub mapy myśli, do organizowania notatek

W miarę jak mnożą się pomysły i rozszerza się baza wiedzy, problemy te stają się przeszkodą.

Na szczęście nowoczesne aplikacje do tworzenia hierarchicznych notatek rozwiązują te problemy, oferując lepsze funkcje, elastyczność i często swobodę korzystania z otwartego oprogramowania.

🧠 Ciekawostka: System notatek Cornell, wynaleziony w latach 40. XX wieku, jest nadal stosowany. Dlaczego? Prosta struktura tej metody notowania — wskazówki, notatki, podsumowanie — zapewnia wsparcie aktywnego uczenia się, nawet w dzisiejszym świecie pełnym aplikacji. Jest to metoda oldschoolowa, ale wciąż niezwykle atrakcyjna.

Alternatywy dla TiddlyWiki w $$a$$$ skrócie

Chcesz znaleźć system, który będzie dla Ciebie odpowiedni? Oto krótki przegląd zastosowań i wyróżniających się funkcji każdej alternatywy dla TiddlyWiki:

Narzędzie Najlepsze dla Kluczowe funkcje Ceny ClickUp Kompleksowe zarządzanie wiedzą i zadaniami Dokumenty, notatka AI, szablony baz wiedzy Free Forever Plan; dostępne plany płatne Notion Konfigurowalne obszary robocze i bazy danych Bloki, bazy danych i współpraca Free; płatne plany od 12 USD/użytkownika Obsidian Lokalna baza wiedzy oparta na markdown Widok graficzny, linki zwrotne, wtyczki Free; usługi dodatkowe od 5 USD/użytkownika Roam Research Sieciowe myśli i codzienne notatki Dwukierunkowe linki, baza danych graficzna Plany płatne już od 15 USD/użytkownika Joplin Notatki open source z naciskiem na prywatność Wsparcie Markdown, dostęp offline Plany płatne już od 3,40 USD Evernote Tradycyjne robienie notatek za pomocą narzędzia do wycinania treści z internetu Notatniki, zadania, integracje Free; płatny plan od 14,99 USD/użytkownika Logseq Lokalne notatki z priorytetem prywatności Widok graficzny, pliki tekstowe Free DokuWiki Lekka wiki dla Teams Brak bazy danych, prosty administrator Free Nuclino Szybka baza wiedzy dla Teams Dokumenty, widok graficzny, przestrzeń do współpracy Free; płatny plan za 8 USD/użytkownika miesięcznie Standardowe notatki Bezpieczne, szyfrowane notatki Zwykły tekst, markdown, szyfrowanie Free; płatny plan za 90 USD rocznie

Najlepsze alternatywy dla TiddlyWiki

Te alternatywy dla TiddlyWiki oferują uproszczone interfejsy, współpracę w czasie rzeczywistym, synchronizację między platformami oraz zaawansowane funkcje zarządzania wiedzą.

Każda z nich została zaprojektowana z myślą o inteligentniejszym i bardziej elastycznym tworzeniu notatek, które dostosowują się do Twojego cyklu pracy, a nie na odwrót. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania wiedzą i zadaniami)

Korzystaj z wielu modeli LLM, generuj natychmiastową dokumentację, wyciągaj klucz punkty z notatek i nie tylko dzięki ClickUp AI

Zarządzanie wiedzą nie powinno przypominać łączenia kilku aplikacji.

ClickUp, kompleksowa aplikacja do pracy, została zaprojektowana dla użytkowników, którzy chcą scentralizować wszystko — od pisania notatek i tworzenia wiki po współpracę nad zadaniami i rejestrowanie wniosków ze spotkań — na jednej spójnej platformie.

W przeciwieństwie do TiddlyWiki, ClickUp oferuje dopracowany, skalowalny obszar roboczy z synchronizacją w chmurze, edycją w czasie rzeczywistym, automatyzacją i wsparciem AI. Nie ma potrzeby konfigurowania ścieżek plików, pisania w składni wiki ani ręcznego porządkowania zawartości.

Zacznij od użycia ClickUp Dokumentów jako redaktora tekstu do tworzenia i zarządzania strukturalną zawartością. Dokumenty wspierają zagnieżdżone strony, bogate format, osadzone zadania i współpracę w czasie rzeczywistym.

Twórz uporządkowane dokumenty do współpracy z zagnieżdżonymi stronami i osadzonymi zadaniami w ClickUp Dokumenty

Niezależnie od tego, czy dokumentujesz badania, redagujesz artykuły, czy planujesz projekty, możesz łatwo uporządkować wszystko w hierarchicznej strukturze. Możesz również połączyć każdy dokument z zadaniem, celem lub pulpitem, aby zintegrować planowanie. Porozmawiajmy o porządkowaniu pracy naukowej!

Potrzebujesz pomocy przy tworzeniu notatek? ClickUp Brain, wbudowany asystent AI, idzie o krok dalej. Pomaga w tworzeniu notatek, podsumowywaniu długiej zawartości i generowaniu konspektów blogów lub wpisów wiedzy bezpośrednio w dokumentach — potrafi wszystko.

Twórz podsumowania, pisz zawartość i burz mózgów bezpośrednio w swoim obszarze roboczym dzięki ClickUp Brain

Zostały zaprojektowane z myślą o naukowcach i entuzjastach wydajności, którzy chcą przeprowadzać burze mózgów, tworzyć nowe notatki, edytować lub przepisywać je bez opuszczania aplikacji do robienia notatek. Możesz błyskawicznie zmieniać ton, przeformułowywać informacje lub tworzyć podsumowania, aby szybciej podejmować decyzje.

Chcesz zmienić modele LLM, aby uzyskać odpowiedzi dostosowane do Twojego przypadku użycia? Nie ma problemu! Z poziomu platformy możesz przełączać się między ClickUp Brain, ChatGPT-4o i Claude i pożegnać się z przełączaniem kontekstu.

Bierzesz udział w spotkaniu lub wykładzie online? ClickUp AI Notetaker automatycznie nagrywa i podsumowuje dyskusje. Tworzy uporządkowane notatki ze spotkań i listy rzeczy do zrobienia, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte ani utracone.

Automatycznie rejestruj i podsumowuj spotkania w postaci gotowych do działania notatek i list zadań dzięki ClickUp AI Notetaker

To, co sprawia, że to narzędzie AI do robienia notatek jest tak niesamowite, to możliwość przeglądania tego, co zostało powiedziane, wyodrębniania punktów do działania i łączenia kluczowych spostrzeżeń z zadaniami do wykonania bezpośrednio po spotkaniu.

Najtrudniejszą częścią prowadzenia projektu badawczego jest poinformowanie wszystkich o najnowszych aktualizacjach i zmianach. Jeśli jednak jesteś gotowy, aby rozpocząć tworzenie swojej pierwszej skalowalnej wewnętrznej wiki, szablon bazy wiedzy ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Zapewnia gotową do użycia strukturę do tworzenia standardowych procedur operacyjnych, centrów pomocy, często zadawanych pytań i dokumentacji, a także przejrzysty układ i intuicyjną nawigację.

Pobierz szablon Free Skorzystaj z szablonu bazy wiedzy ClickUp, aby przechowywać i udostępniać wiedzę w swojej organizacji

Doskonale nadaje się zarówno do użytku osobistego, jak i Teams, pozwalając zaoszczędzić czas poświęcony na tworzenie od podstaw wewnętrznej bazy wiedzy.

Wszystkie te funkcje oferują wszystko, co kochają użytkownicy TiddlyWiki — hierarchiczną aplikację do robienia notatek, redaktor tekstu i szybki dostęp — ale z ulepszoną współpracą, wyglądem i automatyzacją, a także odrobiną AI. Kto mógłby się temu oprzeć?

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustaw przestrzenie do współpracy z niestandardowym dostępem dla Teams i działów

Użyj łączenia zadań, aby zamienić każdy pomysł lub akapit w element do wykonania

Zintegruj kalendarze, przypomnienia i cele w swoich notatkach

Śledź wkład wiedzy i aktualizacje z pełną przejrzystością

Łącz notatki z zadaniami, celami, osiami czasu i pulpitami nawigacyjnymi w jednym miejscu

Zarządzaj historią wersji, komentarzami i uprawnieniami do udostępnianej zawartości

Zadbaj o to, by wszystko było bezpieczne i zgodne z przepisami RODO, HIPAA oraz kontrolami na poziomie Enterprise

Limit ClickUp

Wymaga niewielkiej nauki dla początkujących

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Wszystko (wiki, zarządzanie zgłoszeniami, przydzielanie zadań) w jednym miejscu. Mam wrażenie, że ClickUp sprawia, że jestem bardziej wydajny niż jego najpopularniejsi konkurenci.

Wszystko (wiki, zarządzanie zgłoszeniami, przydzielanie zadań) w jednym miejscu. Mam wrażenie, że ClickUp sprawia, że jestem bardziej wydajny niż jego najpopularniejsi konkurenci.

💫 Chcesz skonsolidować wszystkie swoje narzędzia w jednej aplikacji komputerowej? Wypróbuj Brain MAX!

2. Notion (najlepszy do dostosowywania obszarów roboczych)

za pośrednictwem Notion

Nie każdy system wiedzy musi być sztywny. Jeśli chcesz dostosować swoje miejsce pracy do swojego sposobu myślenia, Notion zapewni Ci taką elastyczność.

System wykorzystuje bloki — tekst, lista kontrolna, bazy danych, obrazy i wiele innych — dzięki czemu można tworzyć strony, które rozrastają się wraz z potrzebami użytkownika.

To, co wyróżnia Notion, to jego elastyczność. Możesz zacząć od pustej strony lub wybrać jeden z setek szablonów do robienia notatek. Niezależnie od tego, czy chodzi o listę lektur, czy projekt zespołowy, Notion dostosowuje się do Twojego cyklu pracy i stylu życia.

W przeciwieństwie do TiddlyWiki, które wymaga więcej ustawień i oferuje limit opcji wizualnych, Notion ma bardziej przejrzysty interfejs, wbudowane funkcje współpracy i łatwiejszą niestandardową personalizację. Jest to korzystne, jeśli chcesz połączyć strukturę i kreatywność bez konieczności konfiguracji technicznej. Niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy w grupie, dostosowuje się do Twojego stylu i skali.

Najlepsze funkcje Notion

Twórz połączone bazy danych, które aktualizują się automatycznie po zmianie informacji źródłowych

Organizuj informacje za pomocą elastycznej hierarchii stron i Toggl bloków

Udzielaj udostępniania określonych stron lub całych obszarów roboczych dzięki szczegółowym ustawieniom uprawnień

Importuj dane z Evernote, Trello, Asana i innych narzędzi dzięki wbudowanym importerom

Uzyskaj dostęp do notatek na wszystkich platformach dzięki redaktorowi tekstu offline

Twórz wizualne wiki z obrazami okładek, ikonami i konfigurowalnymi układami

Limit Notion

W przypadku dużych baz wiedzy funkcja wyszukiwania może działać wolno

Tryb offline powoduje sporadyczne konflikty synchronizacji

Ceny Notion

Free

Osobiste : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Profesjonalna : 24 USD/miesiąc na użytkownika

*enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 6000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2500 recenzji)

Co mówią o Notion prawdziwi użytkownicy?

W recenzji G2 czytamy:

Notion pozwala mi pisać notatki szybciej, częściej i bardziej szczegółowo, a dzięki najnowszej AI nawet skraca i podsumowuje notatki innych osób, dodając je do mojej bazy wiedzy.

Notion pozwala mi pisać notatki szybciej, częściej i bardziej szczegółowo, a dzięki najnowszej AI nawet skraca i podsumowuje notatki innych osób, dodając je do mojej bazy wiedzy.

3. Obsidian (najlepszy do lokalnej bazy wiedzy w formacie Markdown)

za pośrednictwem Obsidian

Czasami chcesz, aby Twoje notatki pozostały lokalne — bez chmury, tylko szybkie, elastyczne pliki pod Twoją pełną kontrolą. Obsidian ułatwia to zadanie. Jest to aplikacja do tworzenia notatek oparta na markdown, która przechowuje notatki jako pliki zwykłego tekstu na Twoim komputerze, zapewniając dostęp offline i pełną własność danych.

Obsidian wyróżnia się tym, jak pomaga w połączeniu pomysłów. Dzięki linkom zwrotnym i wizualnemu widokowi graficznemu Obsidian tworzy sieć myśli w miarę pisania. Jest to korzystne dla studentów, badaczy lub każdego, kto buduje długoterminową bazę wiedzy.

W porównaniu z TiddlyWiki lub niektórymi alternatywami Obsidian, które mogą wydawać się przestarzałe lub zbyt skomplikowane, Obsidian jest dostawcą płynniejszego i bardziej intuicyjnego doświadczenia. Otrzymujesz skróty klawiaturowe, podgląd linków i rosnącą bibliotekę wtyczek społeczności — bez konieczności dotykania kodu.

Niezależnie od tego, czy tworzysz mapę pracy dyplomowej, czy prowadzisz dziennik, dostosowuje się do Twojego sposobu myślenia, nie narzucając zbyt wcześnie struktury.

Najlepsze funkcje Obsidian

Pracuj całkowicie offline z lokalnymi plikami Markdown

Łącz notatki za pomocą automatycznego dwukierunkowego linkowania

Wizualizuj swoją sieć myśli za pomocą widoku graficznego

Dostosuj swoje ustawienia dzięki bogatej bibliotece wtyczek społecznościowych

Spersonalizuj swoje miejsce pracy za pomocą motywów i skrótów klawiszowych

Przełącz się na tryb ciemny, aby zmniejszyć zmęczenie oczu podczas nocnych sesji robienia notatek

Obsidian limit

Brak wbudowanych funkcji współpracy lub udostępniania

Niektóre wtyczki wymagają ustawień technicznych lub konserwacji

Ceny Obsidian

Free do użytku osobistego

Opcjonalne dodatki: Synchronizacja: 5 USD/miesiąc na użytkownika Publikowanie: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Synchronizacja: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Publikowanie: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Synchronizacja: 5 USD/miesiąc na użytkownika

Publikowanie: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Obsidian

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: 4,8/5 (ponad 35 recenzji)

Co mówią o Obsidian prawdziwi użytkownicy?

Recenzja Capterra mówi:

Łatwe w użyciu do robienia i edytowania notatek. Było pomocne w importowaniu i czytaniu notatek w formacie Markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Notatki na Maca.

Łatwe w użyciu do robienia i edytowania notatek. Było pomocne w importowaniu i czytaniu notatek w formacie Markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Notatki na Macu.

4. Roam Research (najlepszy do tworzenia sieciowych notatek i codziennych notatek)

za pośrednictwem Roam Research

Jeśli Twój umysł nie funkcjonuje w sztywnych folderach i listach, Roam Research może sprawić, że poczujesz się jak w domu. Zaprojektowany z myślą o osobach myślących nieliniowo, Roam tworzy sieciową bazę wiedzy poprzez dwukierunkowe linkowanie — każda połączona notatka automatycznie odsyła do innych. Funkcja Daily Notes ułatwia zapisywanie myśli bez nadmiernej organizacji.

Funkcja Daily Notatki ułatwia zapisywanie myśli bez nadmiernej organizacji. Twórz formularze w miarę postępów.

W porównaniu z TiddlyWiki, gdzie ręczne tworzenie linków i format może być żmudne, Roam zajmuje się tym wszystkim w tle. Układ oparty na blokach pozwala na łatwe odwoływanie się do pomysłów. Chociaż z Roam mogą korzystać Teams, to naprawdę sprawdza się on w przypadku użytkowników indywidualnych, którzy tworzą mapy pomysłów, piszą projekty lub szukają ścieżek badawczych. Dostosowuje się do Twojego sposobu myślenia, zamiast go ograniczać.

Najlepsze funkcje Roam Research

Zapisuj swoje myśli każdego dnia bez wysiłku, korzystając ze strony Daily Notatki

Zbuduj samoorganizujący się wykres wiedzy z dwukierunkowo połączonymi elementami

Elastycznie wykorzystuj zawartość dzięki strukturze blokowej Roam

Wizualizuj swoją sieć pomysłów za pomocą graficznej bazy danych

Szybko nawiguj i zachowaj koncentrację dzięki intuicyjnemu skrótowi klawiaturowemu

Limit Roam Research

Brak dostępu offline

Droższe niż inne stare i nowe narzędzia, zwłaszcza do użytku okazjonalnego

Ceny Roam Research

Pro: 15 USD/miesiąc na użytkownika

Believer: 500 USD/pięć lat

Oceny i recenzje Roam Research

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

5. Joplin (najlepszy do open-source prywatność-focused notatka)

za pośrednictwem Joplin

Jeśli uważasz, że Twoje notatki powinny pozostać Twoją własnością — i tylko Twoją — Joplin jest idealnym rozwiązaniem. Ta aplikacja do tworzenia notatek w formacie Markdown jest dostępna na licencji open source i zapewnia zakończoną kontrolę, umożliwiając przechowywanie notatek lokalnie lub synchronizowanie ich za pośrednictwem Dropbox, OneDrive lub WebDAV — z kompleksowym szyfrowaniem.

Jest przejrzysty, elastyczny i zapewnia wsparcie dla notatników, etykiet, list kontrolnych oraz załączników plików.

W porównaniu z TiddlyWiki, które wydaje się przestarzałe i trudne do synchronizacji, TiddlyWiki jest intuicyjne i działa na wielu platformach. Możesz je zabrać ze sobą wszędzie, na pulpit lub urządzenie mobilne.

Rosnący ekosystem wtyczek Joplin i opcje motywów dają również szerokie możliwości niestandardowego dostosowania. Od prostych poprawek po potężne dodatki — jest to platforma, którą możesz kształtować zgodnie ze swoim sposobem myślenia i pracy.

Najlepsze funkcje Joplin

Twórz i porządkuj notatki w formatach Markdown

Synchronizuj dane między urządzeniami za pomocą zewnętrznych usług przechowywania danych, takich jak Dropbox lub OneDrive

Chroń swoje dane dzięki kompleksowemu szyfrowaniu

Twórz listy zadań i notatniki, aby uporządkować swoją pracę

Zainstaluj wtyczki społecznościowe, aby rozszerzyć funkcje

Limit Joplin

Funkcje współpracy mają limit

Zarządzanie wtyczkami może wymagać wiedzy technicznej

Ceny Joplin

Plan podstawowy : ~3 USD/miesiąc (2,99 EUR)

plan Pro:* ~7 USD/miesiąc (5,99 EUR)

Plan Teams: ~9 USD/miesiąc na użytkownika (7,99 EUR, minimum dwóch użytkowników)

Oceny i recenzje Joplin

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co mówią o Joplin prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Joplin wydaje się świetną aplikacją. Być może nie jest tak piękna jak Bear, ale robi wszystko, czego potrzebuję (w przeciwieństwie do Bear) i jak dotąd nie zawiodła. Dodatkowo zachowujesz swoje dane... i to Free!

Joplin wydaje się świetną aplikacją. Być może nie jest tak piękna jak Bear, ale robi wszystko, czego potrzebuję (w przeciwieństwie do Bear) i jak dotąd nie zawiodła. Dodatkowo zachowujesz swoje dane... i to Free!

👀 Czy wiesz, że: Technika Feynmana sprowadza się do tego, że jeśli nie potrafisz wyjaśnić pojęcia w prosty sposób, to znaczy, że go nie rozumiesz. Jest to klasyczna metoda sporządzania notatek, ale w połączeniu z narzędziem, które pozwala na połączenie pomysłów, nagle nie tylko się uczysz, ale budujesz bazę wiedzy, która myśli razem z Tobą. Dlaczego to działa: Rozmawiasz bezpośrednio z zaawansowanymi użytkownikami, którzy cenią sobie funkcje i systemy. Połączenie starą metodę z atrakcyjnością inteligentniejszych, wizualnych lub opartych na linkach narzędzi.

6. Evernote (najlepszy do tradycyjnego robienia notatek z Clipem z internetu)

za pośrednictwem Evernote

Evernote został stworzony do szybkiego zapisywania pomysłów — niezależnie od tego, czy jest to cytat, szkic, czy e-mail, do którego chcesz wrócić.

Dzięki temu notatki ze spotkań, obrazy, wycinki internetowe i listy rzeczy do zrobienia są zsynchronizowane i dostępne do wyszukiwania na wszystkich urządzeniach. Wycinek internetowy to wyjątkowa funkcja: jednym kliknięciem możesz zapisać artykuły, uproszczone strony lub URL.

W przeciwieństwie do TiddlyWiki, które wymaga ręcznych ustawień, Evernote oferuje dopracowane rozwiązanie od razu po uruchomieniu. Możesz również przeszukiwać zeskanowane dokumenty i odręczne notatki. Wbudowane zadania i przypomnienia wypełniają lukę między robieniem notatek a realizacją zadań — wszystko to bez konieczności korzystania z dodatkowych aplikacji lub kilkunastu otwartych zakładek przeglądarki.

Najlepsze funkcje Evernote

Zapisuj notatki, dodawaj obrazy i pliki na różnych urządzeniach

Natychmiast przechwytuj zawartość internetową za pomocą narzędzia do wycinania stron internetowych

Organizuj informacje w notatnikach i etykietach

Twórz listy kontrolne i przypomnienia

Uzyskaj dostęp do swoich notatek z pulpitu lub urządzenia mobilnego

Ograniczenia Evernote

Free Plan ma limit synchronizacji urządzeń

Może stać się nieuporządkowany bez ścisłej organizacji

Ceny Evernote

Free

Osobiste: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika

Wersja profesjonalna: 17,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8200 recenzji)

Co mówią o Evernote prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Na koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki tekstowe, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clip i „wyślij e-mail do skrzynki odbiorczej”.

Na koncie Evernote mogę zapisać prawie wszystko: notatki tekstowe, fragmenty stron internetowych, pliki PDF, zdjęcia. Szczególnie przydatne są dla mnie funkcje Web Clipper i „wyślij e-mail do skrzynki odbiorczej”.

👀 Czy wiesz, że: „Efekt Google” sprawia, że ludzie pamiętają, gdzie znaleźć informacje, a nie same informacje. Kiedy polegamy na wyszukiwarkach, pomijamy wysiłek związany z zapamiętywaniem informacji. Robienie notatek może pomóc w zapamiętywaniu, pomagając przyswoić to, czego się nauczyłeś, zamiast polegać na wyszukiwarkach.

7. Logseq (najlepszy do robienia notatek z naciskiem na prywatność)

za pośrednictwem Logseq

Logseq to lokalny program typu open source do tworzenia konspektów dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi notatkami bez utraty mocy lub dopracowania. Wszystko jest przechowywane w plikach Markdown w zwykłym tekście na Twoim urządzeniu — bez wymuszonej synchronizacji i ukrytych zasad.

Format oparty na blokach pozwala z łatwością łączyć, odwoływać się i ponownie wykorzystywać pomysły, tworząc żywą mapę swoich myśli. Funkcje takie jak automatyczne tworzenie linków zwrotnych, codzienne prowadzenie dziennika i widoki graficzne sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do badań, śledzenia celów lub po prostu przemyślenia różnych kwestii.

W porównaniu z TiddlyWiki, Logseq wydaje się bardziej płynny i nowoczesny, a dzięki wtyczkom i motywom można go dostosować do własnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Logseq

Przechowuj notatki lokalnie jako pliki zwykłego tekstu w formacie Markdown

Łącz pomysły za pomocą linków zwrotnych i widoku graficznego

Zapisuj swoje przemyślenia dzięki funkcji dziennika

Śledź zadania za pomocą list kontrolnych i zaplanowanych stron

Dostosuj niestandardowo za pomocą wtyczek i motywów

Ograniczenia Logseq (limit)

Brak wbudowanych narzędzi do współpracy

Może wymagać pewnych ustawień w przypadku zaawansowanych funkcji

Ceny Logseq

Free i otwarte oprogramowanie

Oceny i recenzje Logseq

G2 : Brak dostępnych ocen

Capterra: Brak dostępnych ocen

Co mówią o Logseq prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi:

Logseq to jedna z tych aplikacji, których projekt po prostu do mnie pasuje. To świetny sposób na przechowywanie informacji. Jest po prostu bardzo sensowny. Wszystko, czego próbowałem przedtem lub potem, nie działa tak, jakbym tego chciał. Tak jak Logseq. Jednak implementacja Logseq jest słaba. Straciłem tak wiele danych podczas korzystania z Logseq, że musiałem z niego zrezygnować. Pozostaję na tym subie w nadziei, że twórcy dopracują ten produkt do postaci niezawodnej i dojrzałej.

Logseq to jedna z tych aplikacji, których projekt po prostu do mnie pasuje. To świetny sposób na przechowywanie informacji. Jest po prostu bardzo sensowny. Wszystko, czego próbowałem przedtem lub potem, nie działa tak, jakbym tego chciał. Tak jak Logseq. Jednak implementacja Logseq jest słaba. Straciłem tak wiele danych podczas korzystania z Logseq, że musiałem z niego zrezygnować. Pozostaję na tym subie w nadziei, że twórcy dopracują ten produkt do postaci niezawodnej i dojrzałej.

8. DokuWiki (najlepsze dla lekkich wiki dla Teams)

za pośrednictwem DokuWiki

Jeśli potrzebujesz wiki dla zespołu, które jest proste w ustawieniu i nie wymaga skomplikowanej konserwacji, DokuWiki to solidny wybór. To narzędzie open source działa na plikach zwykłego tekstu — nie wymaga bazy danych — dzięki czemu można szybko rozpocząć pracę i utrzymać system w dobrym stanie bez większych problemów.

Jest to idealne rozwiązanie do dokumentacji wewnętrznej, standardowych procedur operacyjnych lub centrów pomocy, oferujące kontrolę dostępu, historię wersji i wsparcie wtyczek, które można dostosować do potrzeb zespołu.

W przeciwieństwie do TiddlyWiki, które jest nastawione na użytkowników indywidualnych, DokuWiki jest przeznaczone dla środowisk wieloużytkownikowych. Nie jest efektowne, ale niezawodne i wystarczająco konfigurowalne, abyś mógł je dostosować do swoich potrzeb bez konieczności długiego szkolenia.

Najlepsze funkcje DokuWiki

Łatwa instalacja i zarządzanie bez bazy danych

Oferuje kontrolę dostępu i historię zmian

Dostosuj niestandardową funkcjonalność za pomocą wtyczek i szablonów

Zoptymalizowane pod kątem dokumentacji i zawartości strukturalnej

Aktywne wsparcie społeczności i ekosystem wtyczek

Limit DokuWiki

Brak natywnej aplikacji mobilnej

Przestarzały interfejs w porównaniu z nowoczesnymi narzędziami do tworzenia notatek

Ceny DokuWiki

Free i otwarte oprogramowanie

Oceny i recenzje DokuWiki

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o DokuWiki prawdziwi użytkownicy?

Recenzent G2 pisze:

Na stronie głównej używam DokuWiki do tworzenia rodzinnej wiki, w której przechowujemy notatki o sprzęcie AGD, samochodach i miejscach, które odwiedziliśmy. Wprowadzanie informacji jest bardzo proste, a później łatwo je odnaleźć, gdy są potrzebne.

Na stronie głównej używam DokuWiki do tworzenia rodzinnej wiki, w której przechowujemy notatki o sprzęcie AGD, samochodach i miejscach, które odwiedziliśmy. Wprowadzanie informacji jest bardzo proste, a później łatwo je odnaleźć, gdy są potrzebne.

9. Nuclino (najlepsze rozwiązanie do szybkiego tworzenia dokumentacji zespołowej w Teams)

za pośrednictwem Nuclino

Kiedy Twój zespół badawczy działa szybko, Nuclino dotrzymuje mu kroku. Jest to lekka baza wiedzy działająca w czasie rzeczywistym, stworzona z myślą o przejrzystości, szybkości i współpracy. Interfejs jest przejrzysty — bez zbędnych elementów, tylko proste strony, które Twój zespół może wspólnie edytować bez zbędnych komplikacji. Zamiast sztywnych folderów, Nuclino wykorzystuje strukturę graficzną, dzięki czemu zawartość jest połączona jak żywa sieć.

Idealne do planowania, dokumentacji lub tworzenia wiki, zawiera komentarze wbudowane, wzmianki i natychmiastowe wyszukiwanie. Można również osadzać pliki, listy kontrolne i bloki kodu.

W przeciwieństwie do TiddlyWiki, Nuclino od samego początku stawia na pracę zespołową — bez stresu związanego z ustawieniami i problemami z uprawnieniami. Po prostu inteligentna, szybka dokumentacja, która działa.

Najlepsze funkcje Nuclino

Współpraca w czasie rzeczywistym z historią wersji

Twórz wizualne połączenia między stronami za pomocą widoku graficznego

Lekki, szybki i pozbawiony elementów rozpraszających interfejs

Połączone notatki i pomysły w całym obszarze roboczym

Osadzaj multimedia, pliki i listy zadań

Limit Nuclino

Mniej konfigurowalne niż bardziej zaawansowane narzędzia

Dostęp offline ma limit

Ceny Nuclino

Free dla maksymalnie 50 elementów

Pakiet startowy: 8 USD miesięcznie za użytkownika

business*: 12 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Nuclino

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 100 recenzji)

Co mówią o Nuclino prawdziwi użytkownicy?

Recenzja G2 mówi:

Oferuje funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiające Teams wspólną pracę i udostępnianie wiedzy w czasie rzeczywistym. Zapewnia rozbudowane funkcje wyszukiwania, które pozwalają szybko znaleźć potrzebne informacje i zawartość.

Oferuje funkcje współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiające Teams wspólną pracę i udostępnianie wiedzy w czasie rzeczywistym. Zapewnia rozbudowane funkcje wyszukiwania, które pozwalają szybko znaleźć potrzebne informacje i zawartość.

10. Standard Notatki (najlepsze do bezpiecznego, szyfrowanego sporządzania notatek)

za pośrednictwem Standard Notatki

Niektóre notatki są tylko dla Ciebie — i Standard Notes to rozumie. Jest to przejrzysta aplikacja do robienia notatek, która stawia prywatność na pierwszym miejscu i automatycznie szyfruje wszystko, dzięki czemu tylko Ty możesz przeczytać to, co napisałeś.

Niezależnie od tego, czy chodzi o osobistą wiki, refleksje, poufne dane, czy Twój kolejny wielki pomysł, Twoje notatki są domyślnie zablokowane. Pomimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa, aplikacja jest łatwa w użyciu. Interfejs jest minimalistyczny i nie rozprasza uwagi, a dodatkowo można go ulepszyć o wsparcie Markdown, motywy i dodatkową przestrzeń dyskową.

W porównaniu z TiddlyWiki, które oferuje lokalną kontrolę, ale nie ma wbudowanego szyfrowania, Standard Notatka jest nowoczesne, bezpieczne i szanuje Twoją przestrzeń cyfrową.

Najlepsze funkcje Standard Notatka

Kompleksowe szyfrowanie wszystkich notatek

Synchronizacja między platformami z bezpieczną pamięcią w chmurze

Wsparcie markdown i tekst sformatowany z rozszerzeniami

Bezpieczne dodatki zwiększające wydajność i ułatwiające format

Otwarta platforma z silnym wsparcie społeczności

Limitacje Standard Notatki

Wersja podstawowa nie posiada zaawansowanych funkcji

Opcje niestandardowego dostosowywania wymagają płatnych rozszerzeń

Ceny Standard notatky

Dostępny Free Plan

*plan wydajności: 90 USD/rok

plan profesjonalny:* 120 USD/rok

Oceny i recenzje Standard Notes

G2 : zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

Co mówią o Standard Notatka prawdziwi użytkownicy?

Recenzja na Reddicie mówi

Standard Notatki to rzadka perełka, do której dąży wiele aplikacji, ale często nie są w stanie jej dorównać. Jest to bezpieczna, dobrze zbudowana, przyszłościowa i stale ulepszana platforma. Miałem zaszczyt odwiedzić siedzibę Standard Notes i spotkać się z ich wspaniałym zespołem. Było oczywiste, że każdy członek zespołu jest niezwykle utalentowany i zaangażowany. Większość organizacji wygląda lepiej na zewnątrz niż w środku, ale Standard Notes jest jednym z tych rzadkich wyjątków, które budzą zaufanie, gdy obserwuje się ich cykl pracy, interakcje i podejście do współpracy.

Standard Notatka to rzadka perełka, do której dąży wiele aplikacji, ale często nie są w stanie jej dorównać. Jest to bezpieczna, dobrze zbudowana, przyszłościowa i stale ulepszana platforma. Miałem zaszczyt odwiedzić siedzibę Standard Notes i spotkać się z ich wspaniałym zespołem. Było oczywiste, że każdy członek zespołu jest niezwykle utalentowany i zaangażowany. Większość organizacji wygląda lepiej na zewnątrz niż w środku, ale Standard Notes jest jednym z tych rzadkich wyjątków, które budzą zaufanie, gdy obserwuje się ich cykl pracy, interakcje i podejście do współpracy.

Wybierz swoje notatki, wybierz swój przepływ z ClickUp

Od minimalistycznych redaktorów markdown po w pełni wyposażone obszary robocze dla Teams — nie brakuje alternatyw dla TiddlyWiki, które mogą spotkać Twoje potrzeby i rozwijać się wraz z Tobą.

A co najlepsze? Nie musisz już zadowalać się jednym uniwersalnym ustawieniem. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest dla Ciebie prywatność, współpraca, szybkość czy struktura, na tej liście znajdziesz narzędzie, które pasuje do Twojego stylu i zapewnia wsparcie dla Twojego sposobu pracy.

Jeśli jednak szukasz rozwiązania, które łączy w sobie uporządkowane dokumenty, inteligentne wsparcie AI i skalowalne bazy wiedzy, ClickUp oferuje wszystko w jednym miejscu. Bez przełączania się między zakładkami. Bez chaotycznego przekazywania zadań. Tylko przejrzystość i kontrola.

Więc nie zwlekaj. Wybierz narzędzie, które pasuje do Twojego sposobu myślenia, pisania i organizowania świata. Twój drugi mózg jest gotowy na aktualizację.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować inteligentniejszą, bardziej połączoną bazę wiedzy.