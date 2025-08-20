Jak krok po kroku przejść przez proces projektowania produktu

Myślisz, że świetne produkty powstają w wyniku nagłego przypływu inspiracji? Nic bardziej mylnego.

Za każdym płynnie działającym interfejsem użytkownika, stylowym urządzeniem do noszenia lub inteligentnym urządzeniem domowym, które kochasz, stoi starannie opracowany proces projektowania produktu — zbudowany poprzez iteracje, badania i godziny dopracowywania przez projektantów produktów, którzy obsesyjnie dbają o każdy szczegół, aż do ostatniego piksela.

Jednak zbyt często zespoły przechodzą od pomysłu do realizacji, pomijając kluczowe prace przygotowawcze. Jaki jest tego wynik?

Produkty, które wyglądają dobrze na papierze, ale nie sprawdzają się w rzeczywistości. Być może jest to funkcja, z której nikt nie korzysta. Być może jest to przepływ, który dezorientuje użytkowników. Prawda jest taka, że większości tych problemów można było uniknąć dzięki solidnemu procesowi projektowania i krytycznemu myśleniu projektowemu.

Przewodnik ten przeprowadzi Cię przez każdy krok procesu projektowania produktu, od identyfikacji właściwego problemu, poprzez badania doświadczeń użytkowników, generowanie i udoskonalanie pomysłów, prototypowanie, testowanie, aż po przekazanie projektu do działu rozwoju.

Bez zbędnych dodatków. Tylko niezbędne kroki i odpowiednie narzędzia (witaj, ClickUp!), które zapewniają prawdziwy sukces — zarówno w przypadku produktów fizycznych, jak i cyfrowych.

Czym jest proces projektowania produktu?

Dla projektantów produktów proces projektowania produktu to ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów użytkowników poprzez funkcjonalny i atrakcyjny wizualnie projekt. Koncentruje się on na tworzeniu produktów, które są użyteczne, pożądane i wykonalne.

W trakcie całego procesu projektanci produktów dbają o równowagę między doświadczeniem użytkownika (UX), projektem wizualnym (UI) i celami biznesowymi, często współpracując z menedżerami produktu, inżynierami i interesariuszami.

Projektowanie produktu to nie tylko estetyczny wygląd produktu końcowego. Chodzi o to, aby produkt działał dobrze, był dostępny i funkcjonalny oraz można go było skalować wraz z zespołem projektowym. Projektowanie produktu łączy w sobie badania, planowanie, kreatywność i testowanie, aby stworzyć coś wartościowego.

⭐️ Polecany szablon Szablon SOP projektu produktu ClickUp zapewnia ramę krok po kroku, która usprawnia i standaryzuje proces projektowania produktu. Pomaga zespołom zapewnić spójność, przejrzystość i wydajność od momentu powstania pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek oraz gwarantuje, że wszystkie elementy projektu są zgodne ze standardami i wytycznymi marki. Pobierz darmowy szablon Skorzystaj z szablonu SOP ClickUp dotyczącego projektowania produktów, aby zapewnić przejrzystość, przypisać własność i zapewnić spójność całego procesu projektowania produktów

Dlaczego proces projektowania produktu ma znaczenie? ✨

Przestrzeganie dobrze zdefiniowanego procesu projektowania produktu oferuje szereg korzyści, które przyczyniają się do tworzenia udanych produktów zorientowanych na użytkownika:

Zapewnia wszystkim spójność

Przejrzysty proces gwarantuje, że wszyscy członkowie zespołu, od projektantów i programistów po interesariuszy, mają wspólne zrozumienie celów. Ta spójność ogranicza nieporozumienia, zachęca do współpracy i usprawnia podejmowanie decyzji w trakcie całego projektu.

Pomaga wcześnie wykrywać problemy

Dzięki weryfikacji pomysłów na wczesnym etapie procesu poprzez badania, tworzenie prototypów i testy użytkowników zespoły mogą zidentyfikować potencjalne problemy, zanim staną się one kosztowne lub czasochłonne. Wczesne wykrywanie wad lub niezgodności zmniejsza ryzyko konieczności wprowadzania poważnych zmian w późniejszym etapie. Gwarancja, że produkt odpowiada rzeczywistym potrzebom użytkowników

Podejście zorientowane na użytkownika opiera proces projektowania na rzeczywistych spostrzeżeniach, zapewniając, że produkt końcowy rozwiązuje istotne problemy docelowych odbiorców. Zwiększa to satysfakcję użytkowników, wskaźniki adopcji i ogólne powodzenie produktu. Równowaga między estetyką a funkcjonalnością

Doskonały projekt to nie tylko wygląd produktu, ale także jego działanie. Proces ten pomaga projektantom UX tworzyć produkty atrakcyjne wizualnie bez uszczerbku dla użyteczności, dostępności i wydajności.

Oszczędność czasu i pieniędzy w dłuższej perspektywie

Chociaż na początku może się to wydawać czasochłonne, przestrzeganie ustrukturyzowanego procesu projektowania minimalizuje stratę wysiłku i zmniejsza prawdopodobieństwo kosztownych zmian projektu. Tworząc odpowiedni produkt za pierwszym razem, zespoły unikają niepotrzebnych opóźnień i wydatków.

👀 Czy wiesz, że... Pominięcie testów użytkowników na wczesnym etapie projektu w firmie Vanguard doprowadziło do nieoczekiwanej zmiany projektu w połowie realizacji. Spowodowało to nie tylko opóźnienie osi czasu, ale także znaczny wzrost budżetu. Inwestycja we wczesną, dokładną weryfikację projektu pozwala wykryć potencjalne problemy, zanim staną się kosztownymi błędami.

Etapy procesu projektowania produktu

Proces projektowania produktu zazwyczaj przebiega przez pięć kluczowych etapów: badania, tworzenie koncepcji, prototypowanie, testowanie i wdrożenie. Każdy etap opiera się na poprzednim, aby zapewnić, że minimalny produkt jest zorientowany na użytkownika, funkcjonalny i skuteczny.

Oto proste omówienie każdego kroku w procesie projektowania produktu:

1. Zrozum problem

Zanim zaczniesz projektować, musisz przede wszystkim odkryć, dlaczego produkt lub funkcja istnieje. Ta faza stanowi fundament, wyjaśniając problemy użytkowników, cele biznesowe i ograniczenia. Bez solidnej definicji problemu nawet najlepsze projekty nie spełnią oczekiwań.

🎯 Zadaj sobie pytanie:

Jakie problemy rozwiązujemy i jak są one obecnie odczuwane?

Kto najczęściej lub najpoważniej doświadcza tego problemu?

Co się zmieni, jeśli nie rozwiążemy tego problemu?

Czy rozwiązujemy objaw, czy przyczynę źródłową?

Jakie ograniczenia wewnętrzne (techniczne, kadrowe, czasowe) mogą wpłynąć na kształt rozwiązania?

✅ Co do zrobienia:

Przeprowadź wywiady z interesariuszami , aby zrozumieć cele biznesowe. Porozmawiaj z menedżerami produktu o celach dotyczących przychodów lub problemach związanych z odejściami klientów związanych z , aby zrozumieć cele biznesowe. Porozmawiaj z menedżerami produktu o celach dotyczących przychodów lub problemach związanych z odejściami klientów związanych z doświadczeniami użytkowników*

Przejrzyj poprzednie zgłoszenia do pomocy technicznej i opinie użytkowników. Zidentyfikuj powtarzające się problemy, takie jak trudności użytkowników końcowych ze znalezieniem kluczowej funkcji lub niezrozumienie instrukcji

Przeanalizuj produkty konkurencji. Porównaj przepływ informacji podczas wdrażania i określ, w jakich obszarach konkurencja lepiej lub gorzej prowadzi użytkowników końcowych

Zdefiniuj wskaźniki powodzenia rozwiązania tego problemu. Skrócenie czasu uzyskania wartości, zwiększenie wskaźnika NPS lub obniżenie wskaźnika niepowodzeń zadań

Utwórz wspólny dokument zawierający kluczowe informacje. Podsumuj dotychczasowe ustalenia i udokumentuj założenia, które wymagają przetestowania

💜 Oto, jak ClickUp może Ci w tym pomóc:

Scentralizuj standardowe procedury operacyjne, badania, notatki ze spotkań i specyfikacje dzięki bogatym formatom i współpracy zespołu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Dokumenty ClickUp stanowią scentralizowane źródło informacji podczas procesu odkrywania. Możesz:

Utwórz dokument „Opis problemu”, w którym nakreślisz bolączki użytkowników, osoby, których problem dotyczy, oraz cele projektu

Twórz dokumenty w czasie rzeczywistym z zagnieżdżonymi stronami na wywiady, cytaty, punkty danych itp.

Korzystaj z komentarzy i @wzmianek, aby zaangażować interesariuszy w wyjaśnianie spostrzeżeń

Połącz dokument z odpowiednimi zadaniami i celami ClickUp , aby zapewnić identyfikowalność

Dodaj sekcję definicji lub słowniczek, aby ograniczyć nieporozumienia między zespołami

2. Przeprowadź badania użytkowników

Po zrozumieniu wewnętrznego widoku problemu nadszedł czas, aby zweryfikować go z prawdziwymi użytkownikami. Badania użytkowników pomagają budować empatię, odkrywać niezaspokojone potrzeby użytkowników i unikać błędnych założeń, które często zakłócają ostateczny projekt produktu.

🗣️ Zadaj sobie pytanie:

Co powoduje tarcia w obecnym mapowaniu ścieżki użytkownika?

Czy słyszymy różne problemy z różnych segmentów?

Jakie rozwiązania znalazły osoby korzystające z produktu — czy rozwiązują one problemy, o których nawet nie wiedzieliśmy?

Czy użytkownicy rezygnują z produktu na niektórych etapach?

Które zachowania użytkowników są sprzeczne z tym, co mówią?

✅ Co do zrobienia:

Przeprowadź ankiety, aby zebrać szerokie dane ilościowe. Skorzystaj Skorzystaj z formularzy ClickUp , aby zapytać: „Co najbardziej frustruje Cię w korzystaniu z funkcji X?”

Przeprowadź wywiady indywidualne , aby zrozumieć potrzeby użytkowników. Zwróć uwagę na wahania lub niejasne terminy używane przez użytkowników podczas opisywania cyklu pracy

Analizuj zachowania użytkowników dzięki nagraniom sesji lub mapom cieplnym. Określ, czy użytkownicy pomijają kluczowe kroki lub mają trudności z nawigacją

Przejrzyj fora społecznościowe, media społecznościowe lub recenzje w sklepach z aplikacjami. Poszukaj powtarzających się motywów w skargach lub pochwałach, które mogą wskazywać na możliwości związane z projektowaniem

Segmentuj informacje według person lub przypadków użycia. Freelancerzy i zespoły mogą potrzebować zupełnie innych przepływów lub poziomów dostosowania

💜 Oto, jak ClickUp może Ci w tym pomóc:

Twórz uporządkowane formularze, aby rejestrować zmiany SOP, zbierać opinie lub przyjmować zgłoszenia projektowe bezpośrednio w cyklu pracy dzięki formularzom ClickUp

Formularze ClickUp pomagają gromadzić uporządkowane dane i automatycznie przekształcać odpowiedzi w zadania, które można wykonać.

Twórz formularze z niestandardowymi listami rozwijanymi, etykietami priorytetów lub logiką warunkową, aby grupować spostrzeżenia

Skorzystaj z automatyzacji ClickUp , aby przekierować przesłane zadania do list zadań z etykietami statusu, takimi jak „Do analizy” lub „Krytyczna informacja”

Oznacz każdą odpowiedź etykietą osobowości użytkownika i etapem podróży , aby uzyskać przejrzystą segmentację klientów

Przekształć problemy o wysokim priorytecie w podzadania w dokumencie „Wnioski z badań”

3. Wymyśl pomysły

Teraz nadszedł czas, aby przekształcić spostrzeżenia w pomysły. Tworzenie koncepcji polega na myśleniu dywergencyjnym — wymyślaniu wielu możliwych rozwiązań, nawet jeśli na początku wydają się one nierealne.

💡 Zadaj sobie pytanie:

Jakie jest najśmielsze rozwiązanie, które moglibyśmy wypróbować?

Które pomysły rozwiązują najbardziej dokuczliwe problemy użytkowników?

Czy bierzemy pod uwagę skrajne przypadki, czy tylko optymistyczny scenariusz?

Jakie pomysły są możliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę nasze ograniczenia?

✅ Co do zrobienia:

Przeprowadź warsztaty burzy mózgów (Crazy 8s, How Might We, metoda SCAMPER) z udziałem osób pełniących różne role. Zaangażuj dział marketingu lub wsparcia, aby uzyskać spostrzeżenia wykraczające poza zespół projektowy i stworzyć skuteczne historie użytkowników

Aby sformułować wyzwanie, skorzystaj z podpowiedzi „Jak moglibyśmy”. „Jak moglibyśmy zmniejszyć liczbę rezygnacji nowych użytkowników bez przytłaczania ich nadmierną ilością informacji?”

Naszkicuj szybkie przepływy lub wzorce interfejsu użytkownika na tablicy. Wizualizuj zmieniony układ pulpitu nawigacyjnego za pomocą modułów, które można zwijać

Grupuj pomysły według tematów, korzystając z mapowania podobieństw. Grupuj notatki samoprzylepne z sesji na tablicy w klastry, takie jak „Zaufanie”, „Szybkość” lub „Personalizacja”

💜 Oto, jak ClickUp może Ci w tym pomóc:

Skorzystaj z tablic ClickUp, aby wizualizować pomysły i cykle pracy w czasie rzeczywistym

Tablice ClickUp działają jak interaktywne wizualne płótna, na których zespoły mogą przeprowadzać burze mózgów, tworzyć mapy cyklu pracy i współpracować w czasie rzeczywistym — wszystko w jednym miejscu.

Jak korzystać z tablic ClickUp:

Ułatwiaj sesje burzy mózgów w czasie rzeczywistym z członkami zespołu podczas sprintów koncepcyjnych. Dodawaj notatki, emoji, tekst i kształty, aby szybko uchwycić szeroki zakres pomysłów

Grupuj pomysły według tematów, używając kodów kolorów lub klastrów (np. „Ulepszenia UX”, „Ograniczenia techniczne”)

Narysuj strzałki i łączniki, aby wizualnie przedstawić przepływy, ścieżki użytkowników lub drzewa decyzyjne

Zamień notatki na kartkach w zadania, ograniczając tarcia związane z przekazywaniem zadań i poprawiając identyfikowalność

Umieść linki do dokumentów dotyczących badań użytkowników i rynku, prototypów lub cytatów użytkowników bezpośrednio na tablicy

Szybko dokumentuj sukcesy, wyzwania i kolejne kroki podczas retrospektyw

Zaproś interesariuszy do asynchronicznego komentowania koncepcji lub diagramów przepływu

Narysuj mapę funkcji produktu, ścieżek użytkownika lub przepływu treści za pomocą przejrzystej struktury drzewa, korzystając z map myśli ClickUp

Możesz również wypróbować mapy myśli ClickUp. Pomagają one organizować i wizualizować pomysły, funkcje i cykle pracy w postaci rozgałęzionych, hierarchicznych diagramów, które ewoluują wraz z rozwojem Twojego myślenia.

Jak korzystać z map myśli ClickUp:

Strukturyzuj wielkie pomysły w logiczne hierarchie. Przykład: „Wdrażanie użytkownika” → „Pierwsze 5 minut” → „Formularz rejestracji”, „Samouczek”, „Pusty stan”

Twórz diagramy architektury przepływu użytkowników, nawigacji lub architektury informacji

Podkreśl zależności lub podfunkcje za pomocą gałęzi (np. „Kreator raportów” → „Filtry”, „Eksport”, „Automatyczne zapisywanie”)

Przeciągaj i upuszczaj gałęzie, aby łatwo zmieniać kolejność pomysłów w miarę zmiany zakresu projektu

Wizualizuj opcje wersjonowania lub ścieżki A/B w drzewie decyzyjnym

Połącz węzły mapy myśli bezpośrednio z zadaniami lub dokumentami ClickUp, aby ułatwić realizację działań

Udostępnij mapę zespołom międzyfunkcyjnym, aby uzgodnić strukturę przed rozpoczęciem projektowania

4. Twórz prototypy

Stwórz wstępne wersje produktu, takie jak szkice lub cyfrowe makiety. Pomogą Ci one przetestować pomysły bez konieczności tworzenia gotowego produktu. Możesz również skorzystać z narzędzi AI do projektowania graficznego (takich jak ClickUp Brain), aby wygenerować odpowiednie elementy wizualne.

✏️ Zadaj sobie pytanie:

Jakie założenia testuję za pomocą tego prototypu?

Czy nowy użytkownik jest w stanie zrozumieć i wykonać główne zadanie?

W jakich miejscach użytkownicy mogą utknąć bez pomocy?

Czy na tym etapie skupiamy się na logice przepływu czy dopracowaniu interfejsu użytkownika?

✅ Co do zrobienia:

Szkice makiet i klikalne prototypy. Prototyp Figma przedstawiający przepływ zadania po przeprojektowaniu

Napisz realistyczny tekst UX za pomocą ClickUp Brain. Wygeneruj alternatywne wezwania do działania, takie jak „Zacznij teraz”, „Wypróbuj bez rejestracji” itp.

Przykładowe stany błędów, stany ładowania i przypadki skrajne. Co się stanie, jeśli nie zostaną znalezione żadne wyniki lub nie ma połączenia z Internetem?

Projektuj z myślą o dostępności i dostosowaniu do urządzeń mobilnych. Upewnij się, że współczynniki kontrastu i cele dotknięć są użyteczne na urządzeniach dotykowych

Współpracuj z twórcami produktu i treści na wczesnym etapie. Ustal terminologię, np. „projekt” i „kampania”, aby zmniejszyć obciążenie poznawcze

💜 Oto, jak ClickUp może Ci w tym pomóc:

Twórz briefy kreatywne, automatyzuj zadania i uzyskaj wgląd w proces rozwoju produktu w ciągu kilku sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain, najbardziej kompletny i kontekstowy asystent AI na świecie, pozwala przyspieszyć tworzenie prototypów poprzez generowanie przydatnych pomysłów dotyczących zawartości i tekstów zastępczych. Możesz:

Poproś Brain o napisanie komunikatów dotyczących stanu pustego, podpowiedzi dotyczących funkcji lub ekranów powitalnych

Wykorzystaj AI do przepisania długich instrukcji na prostszy język

Twórz teksty UX dostosowane do tonu i kontekstu

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Dzięki ClickUp Brain MAX, komputerowemu asystentowi AI, nie jesteś ograniczony do zawartości ClickUp — możesz połączyć dane z innych aplikacji i pozwolić AI pracować z pełnym obrazem sytuacji. Wyobraź sobie projektowanie prototypu nowej funkcji: Brain MAX może wyciągnąć bolączki klientów z zgłoszeń do pomocy technicznej w Zendesk, wydobyć wnioski z opinii o produkcie w Slacku lub Jira, a następnie wygenerować kontekstowe teksty UX — takie jak puste stany, podpowiedzi lub komunikaty powitalne — które odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby użytkowników. Oto jak to działa:

5. Przeprowadź testy z użytkownikami

Pozwól użytkownikom wypróbować prototyp. Obserwuj, jak z niego korzystają, i zadawaj pytania.

🔍 Zadaj sobie pytanie:

Gdzie użytkownicy napotykają trudności i dlaczego?

Czy użytkownicy interpretują funkcje zgodnie z naszym zamierzeniem?

Jakie niespodzianki pojawiły się podczas testowania?

Jakie opinie są najważniejsze i wymagają podjęcia działań?

Analizuj dane przesłane w formularzach w czasie rzeczywistym i uzyskaj informacje AI dzięki ClickUp

✅ Co do zrobienia:

Przeprowadź testy moderowane i niemoderowane. Daj użytkownikom 5 zadań i obserwuj ich działania oraz wahania

Wskaźniki wykonania zadań logicznych. Na przykład, czy 8/10 użytkowników zakończyło proces realizacji transakcji? Ile czasu to zajęło?

Zadawaj pytania po wykonaniu zadania za pomocą formularzy ClickUp , np. „Co jest niejasne w tym ekranie?” Możesz również analizować i podsumowywać odpowiedzi z formularzy dzięki analizom AI ClickUp Brain

Klasyfikuj problemy według ważności i cykliczności. Na przykład, jeśli 70% testerów nie zauważa przycisku, jest to problem o wysokim priorytecie

Przekształć opinie w zadania do iteracji projektu. Utwórz podzadania dla każdego poważnego problemu związanego z użytecznością, dodając odpowiednie linki do Figma – ręcznie lub po prostu poproś ClickUp Brain, aby zrobił to za Ciebie automatycznie

🧠 Ciekawostka: Różne metody testowania użytkowników mogą ujawnić ukryte problemy w procesie projektowania produktu przed jego wprowadzeniem na rynek, co pozwala zaoszczędzić czas i budżet. Prosta zmiana przycisku zmniejszyła licz bę zapytań kierowanych do obsługi klienta o 25%!

6. Sfinalizuj projekt i przekaż go dalej

Gdy projekt będzie już działał prawidłowo, dopracuj go i przekaż programistom. Upewnij się, że mają wszystkie potrzebne szczegóły.

🤝 Zadaj sobie pytanie:

Czy uwzględniono wszystkie stany interakcji — domyślny, najechanie kursorem, błąd, ładowanie?

Czy programiści rozumieją, dlaczego podjęto każdą decyzję projektową?

Czy specyfikacje, zachowania i teksty są w 100% udokumentowane?

Czy mamy pętlę informacji zwrotnej dla wyjaśnienia kwestii związanych z rozwojem?

✅ Co do zrobienia:

Sfinalizuj projekty, dodając notatki i przypadki skrajne. Zachowanie przy najechaniu kursora na przyciski, logika dla stanów pustych

Zorganizuj prezentację dla programistów. Wyjaśnij uzasadnienie hierarchii układu lub rozmieszczenia zakładek

Skorzystaj z czatu ClickUp, aby rozwiać ostatnie wątpliwości. Na przykład: „Czy ta podpowiedź powinna pojawić się po najechaniu kursorem lub po 2 sekundach bezczynności?” Na przykład: „Czy ta podpowiedź powinna pojawić się po najechaniu kursorem lub po 2 sekundach bezczynności?”

Połącz wszystkie zasoby (Figma, dokumenty, specyfikacje) w jednym miejscu. Scentralizowane w jednym zadaniu lub folderze Epic

Śledź pytania dotyczące rozwoju, zmiany projektu i błędy QA w czasie rzeczywistym

💜 Oto, jak ClickUp może Ci w tym pomóc:

Dzięki czatowi ClickUp możesz przechowywać opinie i dyskusje w kontekście — dołączając je do zadań, dokumentów lub list — bez konieczności przełączania się między narzędziami

ClickUp Chat to funkcja komunikacji w czasie rzeczywistym wbudowana w zadania i dokumenty. Ułatwia współpracę z programistami, autorami lub działem kontroli jakości i sprawia, że jest ona bardziej kontekstowa.

Jak korzystać z czatu ClickUp:

Omów zapytania dotyczące przekazania zadania bez przechodzenia do Slacka lub e-maila

Udostępniaj linki do Figma lub instrukcje Loom w wątkach zadań

Zadaj pytania wyjaśniające (np. „Czy to powinno przewijać się, czy przewracać?”) podczas przekazywania projektu do realizacji

Użyj wątków, aby podzielić dyskusje według tematów (np. tekst vs responsywność)

Dokumentuj wszystkie decyzje, opinie i wersje plików

Korzystaj z reakcji, etykiet i wzmianek, aby zarządzać pilnością i własnością

7. Nieustannie doskonal się

Po wprowadzeniu produktu na rynek słuchaj opinii użytkowników. Obserwuj, w jaki sposób docelowi użytkownicy korzystają z produktu, i szukaj sposobów na jego ulepszenie.

🚀 Zadaj sobie pytanie:

W jaki sposób docelowi użytkownicy korzystają obecnie z naszego produktu?

Jakie opinie pojawiają się w ramach wsparcia lub recenzji?

Co powinniśmy zoptymalizować w naszym następnym sprincie?

✅ Co do zrobienia:

Monitoruj zaangażowanie i wskaźniki rezygnacji

Śledź zgłoszenia do pomocy technicznej i obszary problemowe

Przeprowadzaj regularne audyty UX i sesje informacji zwrotnej

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Na etapie tworzenia koncepcji ogranicz czas swojego zespołu do 20-minutowej rundy „tylko złych pomysłów”, zanim przejdziesz do prawdziwych koncepcji. Otwiera to kreatywne myślenie, pomaga odkryć nieoczekiwane kierunki i zmniejsza presję, aby wszystko było idealne, co często prowadzi do lepszych ostatecznych pomysłów.

Jak uwzględniać opinie i iteracje

Żaden projekt nie jest idealny za pierwszym razem. Najlepsze produkty przechodzą wiele etapów zbierania opinii i zmian. Oto jak to zrobić dobrze:

Testuj wcześnie i często: Nie czekaj do końca, aby pokazać swój projekt docelowym użytkownikom. Poznaj ich opinie na wczesnym etapie

Zbieraj jasne opinie: zadawaj proste pytania, rób notatki i porządkuj swoje wnioski

Bądź otwarty na zmiany: Informacje zwrotne mogą być trudne, ale to dzięki nim możesz się doskonalić. Zachowaj ciekawość, nie przyjmuj postawy obronnej

Często wprowadzaj niewielkie aktualizacje: Nie czekaj na duże zmiany — ulepszaj produkt stopniowo, w miarę postępów

Odpowiednie narzędzia przyspieszają proces projektowania, usprawniają współpracę, ograniczają nieporozumienia i pomagają tworzyć inteligentniejsze, bardziej przyjazne dla użytkownika produkty.

Od szkicowania pomysłów po zbieranie opinii użytkowników — oto kilka niezbędnych narzędzi, które obejmują wszystkie aspekty zarządzania cyklem pracy twórczej:

1. Figma (najlepsze rozwiązanie do projektowania i prototypowania w czasie rzeczywistym w zespołach rozproszonych)

za pośrednictwem Figma

Figma jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do projektowania UI/UX i nie bez powodu. Jest oparta na chmurze, co oznacza, że cały zespół może projektować, przeglądać i przekazywać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy tworzysz cykle pracy związane z projektowaniem stron internetowych, makiety, prototypy o wysokiej wierności, czy udostępniasz systemy projektowania, Figma przechowuje wszystko w jednym miejscu i zapewnia dostęp dla wszystkich zespołów.

2. Sketch (najlepszy do tworzenia przejrzystych, skalowalnych projektów interfejsu użytkownika z rozbudowanym ekosystemem wtyczek) (tylko dla komputerów Mac)

za pośrednictwem Sketch

Sketch, od dawna ulubiony program użytkowników komputerów Mac, znany jest z przejrzystego interfejsu i skupienia się na projektowaniu interfejsu użytkownika. Doskonale nadaje się do tworzenia statycznych ekranów, systemów projektowania i makiet o idealnej rozdzielczości.

Chociaż nie oferuje współpracy w czasie rzeczywistym, jak Figma, dobrze integruje się z narzędziami takimi jak Zeplin do przekazywania zadań programistom i jest wspierany przez obszerną bibliotekę wtyczek.

3. Adobe XD (najlepsze rozwiązanie do tworzenia interaktywnych prototypów i animacji w pakiecie Adobe Creative Suite)

za pośrednictwem Adobe XD

Adobe XD łączy projektowanie i prototypowanie w jednym narzędziu. Możesz tworzyć interaktywne makiety z przejściami, animacjami i interakcjami głosowymi — wszystko w znanym środowisku Adobe. To doskonały wybór dla zespołów korzystających już z innych produktów Adobe, takich jak Photoshop lub Illustrator.

📮 ClickUp Insight: 83% pracowników umysłowych korzysta głównie z poczty elektronicznej i czatu do komunikacji w zespole. Jednak prawie 60% ich dnia pracy traci się na przełączanie się między tymi narzędziami i wyszukiwanie informacji. Dzięki aplikacji ClickUp, która zawiera wszystko, czego potrzebujesz do pracy, zarządzanie projektami, wiadomości, e-maile i czaty są dostępne w jednym miejscu! Czas na centralizację i energię!

4. Miro (najlepsze rozwiązanie do burzy mózgów na wczesnym etapie, tworzenia map myśli i współpracy wizualnej)

za pośrednictwem Miro

Miro to cyfrowa tablica stworzona z myślą o współpracy, która pomaga zespołom wspólnie przeprowadzać burze mózgów, planować i wizualizować pomysły w czasie rzeczywistym.

Jest idealny na wczesne etapy procesu projektowania projektu — na przykład mapy podróży użytkownika, diagramy podobieństw i warsztaty dla interesariuszy. Dzięki karteczkom samoprzylepnym, szablonom i aktualizacjom w czasie rzeczywistym pomaga zespołom uchwycić chaotyczne pomysły i uporządkować je w plany działania.

🧠 Ciekawostka: Wartość, jaką dana funkcja wnosi do projektu produktu, ma kluczowe znaczenie dla decyzji o jej pozostawieniu lub usunięciu. Pamiętasz Clippy'ego, asystenta w programie Microsoft Word? Pomimo swojego potencjału, Clippy stał się bardziej rozpraszającym elementem niż pomocnikiem, nie spełniając potrzeb użytkowników. Jego słabe wdrożenie sprawiło, że stał się celem żartów millenialsów z branży IT!

5. Notion (najlepsze rozwiązanie do organizowania badań, dokumentacji projektowej i udostępniania wiedzy w całym zespole)

za pośrednictwem Notion

Notion to elastyczny obszar roboczy, który umożliwia przeprowadzanie badań rynkowych, tworzenie dokumentacji, śledzenie zadań i udostępnianie dokumentów dotyczących projektowania oprogramowania zespołowi produktowemu. Jest przydatny do przechowywania podsumowań wywiadów z użytkownikami, decyzji projektowych i dzienników opinii w jednym scentralizowanym miejscu.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wypróbuj kilka narzędzi do projektowania produktów wraz ze swoim zespołem przed podjęcia ostatecznej decyzji. Wiele z nich oferuje bezpłatne plany lub wersje próbne, co ułatwia sprawdzenie, które z nich najlepiej się sprawdzają.

Narzędzia te doskonale sprawdzają się w połączeniu — każde z nich obsługuje inny etap procesu projektowania kreatywnego, od wczesnego planowania i tworzenia koncepcji po testowanie użyteczności i przekazanie projektu programistom.

Możesz też pominąć żonglowanie aplikacjami i skorzystać z jednej platformy, która obejmuje wszystko: ClickUp.

Integracja ClickUp w celu wydajnego projektowania produktów

Zarządzaj całym procesem projektowania produktu z łatwością, korzystając z platformy do zarządzania projektami ClickUp Design

Stworzenie produktu dzięki doskonałemu projektowi wymaga czegoś więcej niż tylko kreatywności. Konieczne jest połączenie koordynacji, przejrzystości, zarządzania zespołami kreatywnymi i komunikacji między różnymi działami.

Jako kompleksowa aplikacja do pracy, ClickUp oferuje centralny hub, w którym zespoły projektowe mogą śledzić swoje zadania, koordynować działania z interesariuszami i szybciej wprowadzać zmiany — wszystko to bez utraty szczegółów. Oto krótkie wprowadzenie:

Nic dziwnego, że wiodące organizacje, takie jak Powerflex, używają ClickUp, aby zapewnić swoim zespołom projektowym porządek i dostosowanie do trendów rynkowych.

Sercem tej wydajności jest obszar roboczy ClickUp Design Project Management, stworzony specjalnie z myślą o kreatywnych cyklach pracy związanych z rozwojem produktów. Pomaga zespołom projektowym tworzyć mapy osi czasu projektów za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak wykresy Gantta i osie czasu, dzięki czemu wszyscy wiedzą, co należy zrobić, kiedy i jak zadania są ze sobą powiązane.

Zorganizuj wszystkie zadania projektowe, pętle informacji zwrotnej i poprawki w jednym miejscu dzięki ClickUp

Możesz przypisać własność, oznaczając konkretnych członków zespołu do zadań, zapewniając jasną odpowiedzialność za cele biznesowe na różnych etapach procesu projektowania produktu — od wstępnej koncepcji i tworzenia makiet po informacje zwrotne, poprawki i ostateczną dostawę.

Każde zadanie może zawierać szczegółowe listy kontrolne, załączniki plików, komentarze i pola niestandardowe, co ułatwia zarządzanie każdym etapem cyklu projektowania w jednym miejscu, zapewniając pełną przejrzystość i kontrolę.

Współpracuj z interesariuszami, korzystając z funkcji sprawdzania i komentowania w czasie rzeczywistym w ClickUp

Projektanci mogą łączyć zasoby, dołączać pliki Figma bezpośrednio do zadań i komentować elementy wizualne w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje zwrotne istotne dla rozwoju produktu nie giną w wątkach Slacka lub łańcuchach e-maili.

ClickUp dobrze współpracuje również z Twoim zestawem narzędzi projektowych. Integracja z Adobe Creative Cloud, Figma, InVision i innymi narzędziami kreatywnymi pozwala projektantom aktualizować prace, otrzymywać komentarze i udostępniać postępy bez konieczności przełączania się między aplikacjami.

Dla zespołów obsługujących wielu klientów lub kampanie niestandardowe projekty pulpitów nawigacyjnych i foldery pozwalają uporządkować wszystkie elementy, umożliwiając jednocześnie szybką aktualizację statusu procesu rozwoju produktu.

Jakub Grajacar, kierownik ds. marketingu w STX Next, podsumowuje to bardzo trafnie:

Przed wdrożeniem ClickUp praca z naszym działem projektowania produktów była dość chaotyczna – często nie mieliśmy jasnych informacji, czy zadania są nadal w trakcie przeglądu, czy wymagają dalszej pracy. Absolutnie potrzebowaliśmy systemu, który pozwoliłby mi i kierownikowi działu projektowania produktów uzyskać przegląd całego procesu oraz zorientować się w wszystkich pracach w toku i nadchodzących zadaniach.

Przed wprowadzeniem ClickUp praca z naszym działem projektowania produktów była dość chaotyczna – często nie mieliśmy jasnych informacji, czy zadania są nadal w trakcie przeglądu, czy wymagają dalszej pracy. Absolutnie potrzebowaliśmy systemu, który pozwoliłby mi i kierownikowi działu projektowania produktów uzyskać przegląd całego procesu i zorientować się w wszystkich pracach w toku oraz nadchodzących zadaniach.

Zamiast zaczynać od pustej strony, projektanci mogą skorzystać z wielu szablonów ClickUp, aby uzyskać wstępny szkic lub podpowiedź koncepcyjną, które pomogą rozpocząć proces kreatywnego projektowania. Jest to szczególnie przydatne podczas burzy mózgów lub wczesnych faz tworzenia koncepcji. Oto kilka propozycji do wypróbowania:

Szablon ClickUp Creative & Design

Pobierz darmowy szablon Zaplanuj każdy etap pracy projektowej, od koncepcji do realizacji, w jednym widoku dzięki szablonowi ClickUp Creative & Design

ClickUp oferuje dedykowane szablony, które pomogą zespołom ds. rozwoju produktów szybko rozpocząć pracę. Szablon ClickUp Creative & Design jest idealny dla agencji lub zespołów wewnętrznych zarządzających wieloma produktami.

Zawiera statusy zadań, takie jak „W trakcie przeglądu” i „Opinia klienta”, niestandardowe widoki do śledzenia kampanii, zatwierdzania zasobów i planowania sprintów kreatywnych, a także możliwość automatyzacji przypomnień i cykli przeglądów, aby zapewnić ciągłość produkcji kreatywnej.

Szablon projektu graficznego ClickUp

Pobierz darmowy szablon Przypisz zadania i osie czasu zespołowi projektowemu za pomocą kilku kliknięć dzięki szablonowi ClickUp Graphic Design Template

Stworzony specjalnie dla projektantów wizualnych szablon ClickUp Graphic Design Template zawiera listy do opracowywania koncepcji, tworzenia zasobów i budowania marki. Obsługuje łatwe udostępnianie plików, integruje się z narzędziami do projektowania i zawiera przestrzenie na wątki z opiniami, ułatwiając współpracę między zespołami pracującymi zdalnie.

Wyzwania związane z procesem projektowania produktu i sposoby ich pokonywania

Proces projektowania produktu rzadko przebiega w linii prostej. Jest to kręta ścieżka kształtowana przez potrzeby użytkowników, cele biznesowe i zmieniające się ograniczenia.

W trakcie pracy zespoły napotykają na stałe wyzwania, które mogą zakłócić postęp lub osłabić wynik.

Niejasne wymagania: Projektanci często zaczynają od niekompletnych, niejasnych lub ciągle zmieniających się wymagań. Powoduje to niejasność co do tego, co jest tworzone i dlaczego, co prowadzi do marnowania wysiłków i niespełnionych oczekiwań użytkowników

Sprzeczne opinie interesariuszy: Wielu interesariuszy często przekazuje opinie o różnych priorytetach, co powoduje rozbieżności w projekcie. Bez jasnego procesu decyzyjnego powoduje to opóźnienia i kompromisy w zakresie wizji

Nadmierny nacisk na estetykę: Teams czasami zbyt wcześnie nadają priorytet dopracowaniu wizualnemu, skupiając się na wyglądzie zamiast na funkcji i wpływie na satysfakcję użytkownika. Prowadzi to do niekończących się iteracji bez rozwiązania podstawowego problemu użytkownika

Brak komunikacji między działami: Brak koordynacji między zespołami projektowymi, produktowymi i inżynieryjnymi często prowadzi do opóźnień, przeróbek i fragmentarycznych doświadczeń użytkowników. Bez wspólnego zrozumienia tracimy istotny kontekst

Niekończące się pętle informacji zwrotnych: Brak zdefiniowanych etapów przeglądu sprawia, że zespoły tkwią w ciągłych cyklach informacji zwrotnych bez jasnego punktu końcowego, co powoduje przekraczanie terminów i wypalenie projektantów

👀 Czy wiesz, że... Niektóre zespoły ds. operacji projektowych odnotowały 20% wzrost satysfakcji po przejściu na ClickUp.

Jak utrzymać właściwy kierunek procesu projektowania

Kiedy terminy się wydłużają lub projekt traci kierunek, zazwyczaj nie wynika to z tego, że ludzie nie pracują wystarczająco ciężko, ale z tego, że rozwiązują niewłaściwy problem w niewłaściwym czasie.

Aby pozostać na dobrej drodze, zespoły potrzebują czegoś więcej niż tylko osi czasu i narzędzi. Potrzebują punktów kontrolnych projektu, które wdrażają decyzje i zapobiegają niepotrzebnym przeróbkom.

Oto jak to wygląda w praktyce:

🧭 Powiązanie każdej fazy projektowania z opisem problemu

Nie przechodź dalej, nie uzgadniając problemu, który rozwiązujesz. Powtarzaj problem na każdym etapie — szkieletu, prototypu, projektu wizualnego — aby dyskusje były ukierunkowane i nie zbaczały w kierunku niekończących się rozważań „co by było, gdyby”

🧠 Ciekawostka: Połączenie tego podejścia z kompleksowym narzędziem, takim jak ClickUp, może skrócić czas realizacji zleceń projektowych o 33%.

✅ Wprowadź zasadę „jedna runda, jedna decyzja”

Zamiast zbierać opinie w nieskończoność, uporządkuj recenzje według jasnych kryteriów decyzyjnych. Jedna runda opinii = jedna podjęta decyzja. Wszystko, co pozostało nierozwiązane, trafia do rejestru zadań, a nie z powrotem do bieżącego sprintu.

🧊 Zamrożenie wymagań w połowie sprintu

Zespoły ds. produktów i projektowania często zbaczają z kursu, gdy w trakcie realizacji projektu pojawiają się nowe funkcje lub „szybkie zmiany”. Ustal zasadę: po rozpoczęciu projektu przez dwa tygodnie nie można wprowadzać żadnych zmian wymagań, chyba że pojawią się krytyczne przeszkody.

🚩 Użyj kolumny „Czerwona flaga” na tablicy zadań projektowych

Dodaj dedykowaną przestrzeń na przeszkody, nierozwiązane uwagi interesariuszy lub sprzeczne opinie. Dzięki temu problemy zostaną wykryte wcześnie, a zadanie projektowe wymagające natychmiastowej uwagi różnych działów zostanie odpowiednio oznaczone.

Teams marnują dni na dopracowywanie ekranów, które nigdy nie trafią do użytkowników. Wprowadź zasadę, że makiety o wysokiej wierności nie będą publikowane, dopóki wersja produktu o niskiej wierności nie zostanie zatwierdzona przez docelowych odbiorców lub zaakceptowana wewnętrznie. Skoncentruj się na przejrzystości, a nie na palecie kolorów.

Zaprojektuj swoje produkty z myślą o powodzeniu dzięki ClickUp

Proces projektowania produktu wymaga jasnego kierunku na każdym etapie — od dokładnych badań i tworzenia koncepcji po prototypowanie i ostateczne wdrożenie. Każdy krok opiera się na poprzednim, a zachowanie porządku podczas całego procesu może mieć decydujący wpływ na jakość efektów końcowych.

ClickUp pomaga wyeliminować typowe przeszkody, które zakłócają ten przepływ. Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne cykle pracy, tablice zarządzania zadaniami, współpraca w czasie rzeczywistym i łatwa integracja, ClickUp przechowuje wszystko, od planów badań po informacje zwrotne dotyczące projektu, w jednym miejscu.

Dzięki niemu Twój zespół będzie działał spójnie i wydajnie, niezależnie od stopnia złożoności wymagań dotyczących zarządzania projektami kreatywnymi.

Jeśli chcesz uprościć proces projektowania, ClickUp pomoże Ci zachować porządek i skupienie. Zarejestruj się teraz za darmo!