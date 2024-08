12 najlepszych niekodowanych narzędzi dla menedżerów produktu w 2024 roku

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie zarządzania produktami, posiadanie odpowiednich narzędzi do dyspozycji może mieć decydujący wpływ na zdolność do tworzenia i dostarczania wyjątkowych produktów. Narzędzia bez kodu stały się przełomem, umożliwiając menedżerom produktu usprawnienie cyklu pracy, poprawę współpracy i wcielanie pomysłów w życie bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

W tym poście zbadamy najlepsze narzędzia no-code dla menedżerów produktu, zagłębiając się w ich kluczowe funkcje, korzyści i limity, a także omawiając, jak wybrać idealne rozwiązanie dla swoich konkretnych potrzeb! 🚀

Czym są narzędzia no-code dla menedżerów produktu?

Czy próbujesz pogodzić mapy drogowe produktów , opinie klientów, współpraca w zespole i ustalanie priorytetów, a wszystko to w celu zapewnienia najlepszego doświadczenia użytkownika dla Twojego produktu?

Prowadzenie skutecznego zespołu zarządzania produktem to nie lada wyczyn.

Przy stale zmieniającym się krajobrazie technologii, menedżerowie produktu muszą być na bieżąco z najnowszymi trendami i narzędziami, jednocześnie koncentrując się na użytkowniku końcowym.

Sama ilość zadań i obowiązków może być przytłaczająca i uniemożliwić nawet najbardziej doświadczonym kierownikom ds. produktów, z doskonałym umiejętności zarządzania produktem od skutecznego osiągania swoich celów.

I spójrzmy prawdzie w oczy; nie możesz zrobić tego wszystkiego ręcznie, bez względu na to, jak wykwalifikowany jest twój zespół. Właśnie dlatego potrzebujesz najlepszych narzędzi no-code w swoim arsenale.

ZROZUMIENIE NARZĘDZI NO-CODE VS. NARZĘDZIA NISKOKODOWE Microsoft Power Apps to przykład platformy programistycznej typu low-code, która zapewnia wsparcie dla szybkiego tworzenia aplikacji. Narzędzia niskokodowe, takie jak Power Apps, mogą być używane przez osoby nieposiadające wiedzy z zakresu kodowania. Problem polega jednak na tym, że nadal będziesz potrzebować programisty, aby przypieczętować transakcję gdzieś na końcu linii.

Korzyści z narzędzi no-code dla menedżerów produktu

Korzystanie z narzędzi no-code może być przełomem dla menedżerów produktu, zmieniając sposób, w jaki podchodzą do swoich codziennych zadań i długoterminowych celów. Oto kilka kluczowych korzyści, jakie narzędzia no-code wnoszą do tabeli dla menedżerów produktu:

1. Przyspieszony rozwój

Narzędzia typu no-code umożliwiają menedżerom produktu tworzenie prototypów, szybką iterację i szybsze wprowadzanie produktów na rynek szablony do wprowadzania produktów na rynek bez polegania na zasobach programistycznych. Znacznie skraca to czas wprowadzania produktów na rynek i pomaga dotrzymać kroku stale zmieniającym się potrzebom klientów.

2. Usprawniona współpraca

Platformy no-code sprzyjają lepszej komunikacji i współpracę między wielofunkcyjnymi Teams . Przełamując bariery między interesariuszami technicznymi i nietechnicznymi, narzędzia te zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie, co wynika z bardziej spójnego procesu rozwoju produktu.

3. Wzmocniona kreatywność

Dzięki narzędziom no-code, menedżerowie produktu mogą eksperymentować z nowymi rozwiązaniami pomysłami i koncepcjami bez martwienia się o ograniczenia techniczne. Ta swoboda pobudza innowacyjność i pomaga menedżerom produktu dostarczać wyjątkowe doświadczenia użytkownikom.

4. Efektywność kosztowa

Minimalizując potrzebę obszernego kodowania i rozwoju, narzędzia no-code mogą znacznie obniżyć całkowity koszt rozwoju produktu, umożliwiając menedżerom produktu bardziej efektywną alokację zasobów.

5. Skalowalność i elastyczność

Platformy no-code zapewniają menedżerom produktu możliwość skalowania aplikacji i łatwego wprowadzania zmian w locie. Ta elastyczność zapewnia, że produkty mogą dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku i wymagań użytkowników.

Włączenie narzędzi no-code do zestawu narzędzi do zarządzania produktem może drastycznie poprawić wydajność, komunikację i innowacyjność, ostatecznie prowadząc do lepszych produktów i bardziej zadowolonych niestandardowych klientów.

Nie przegap okazji, aby przenieść zarządzanie produktem na wyższy poziom dzięki tym potężnym narzędziom!

Bonus:_ Narzędzia do kodowania AI_

Co sprawia, że narzędzie No-Code jest dobre dla menedżerów produktu?

Wybór odpowiedniego narzędzia no-code jest niezbędny do zmaksymalizowania korzyści, jakie oferują one menedżerom produktu. Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach, ważne jest, aby wiedzieć, jakie czynniki sprawiają, że narzędzie no-code wyróżnia się na tle innych.

Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny narzędzi no-code dla menedżerów produktu:

intuicyjny interfejs

wszechstronna funkcja

bezproblemowa integracja

✅ Możliwość dostosowania i rozszerzenia

solidne zabezpieczenia i zgodność z przepisami

aktywna społeczność i wsparcie

Pamiętając o tych czynnikach, możesz śmiało wybrać narzędzie no-code, które umożliwi Tobie i Twojemu zespołowi ds. zarządzania produktem osiąganie lepszych wyników szybciej i wydajniej. ⚡️

12 najlepszych narzędzi no-code dla menedżerów produktu w 2024 roku

Zapoznajmy się z najlepszymi narzędziami no-code dla menedżerów produktu, które pomogą usprawnić przepływ pracy, podejmować świadome decyzje i wynieść produkt na nowy poziom. 📈

1. ClickUp #### Najlepsze narzędzie bez kodu do zarządzania projektami, współpracy w zespole i zwiększania wydajności

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i ustalaj priorytety wszystkiego w niestandardowy sposób oś czasu projektu z widokiem wykresu Gantta

ClickUp to aplikacja typu wszystko w jednym narzędzie do zarządzania projektami zbudowane do poprawić współpracę w zespole i wydajność, oferując zaawansowane funkcje umożliwiające przeniesienie całej pracy zespołu w jedno scentralizowane miejsce.

Co sprawia, że ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami clickUp jest w pełni konfigurowalną, przyjazną dla użytkownika i nie wymagającą kodowania platformą. Oznacza to, że zespoły każdej wielkości, w tym przedsiębiorcy indywidualni, małe firmy, duże przedsiębiorstwa i wszystko pomiędzy, mogą skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnego cyklu pracy i preferencji oraz dostosowywać go w miarę rozwoju firmy - nie jest wymagane kodowanie ani umiejętności techniczne. 👏

Jeśli chodzi o menedżerów produktu i zespoły, ClickUp może pomóc w następujących kwestiach:

Planowanie strategii : Stwórz wizualizację swojego planu, mapę pomysłów i połącz je z cyklami pracy i zadaniami za pomocąTablica ClickUp *Roadmaps oraz zarządzanie produktami: Twórz przejrzyste mapy drogowe dla swojego zespołu za pomocą map myśli, osi czasu, wykresu Gantta, listy lub widoku tabeli

: Stwórz wizualizację swojego planu, mapę pomysłów i połącz je z cyklami pracy i zadaniami za pomocąTablica ClickUp *Roadmaps zarządzanie produktami: Twórz przejrzyste mapy drogowe dla swojego zespołu za pomocą map myśli, osi czasu, wykresu Gantta, listy lub widoku tabeli Cele : Wyrównaj cele i pozostań na dobrej drodze dzięki ClickUp Goals

: Wyrównaj cele i pozostań na dobrej drodze dzięki ClickUp Goals Współpraca w Teams : Wymieniaj się opiniami, otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym i bądź na bieżąco dzięki widokowi czatu, komentarzom i nie tylko

: Wymieniaj się opiniami, otrzymuj aktualizacje w czasie rzeczywistym i bądź na bieżąco dzięki widokowi czatu, komentarzom i nie tylko Śledzenie błędów i problemów : Organizuj informacje zwrotne i priorytety orazuproszczenie śledzenia błędów i problemów *Cykle pracy i automatyzacja: Wyczyszczone,zwinne cykle pracy i sprint przez rozwój z automatyzacjami

: Organizuj informacje zwrotne i priorytety orazuproszczenie śledzenia błędów i problemów *Cykle pracy i automatyzacja: Wyczyszczone,zwinne cykle pracy i sprint przez rozwój z automatyzacjami Raportowanie w czasie rzeczywistym i śledzenie postępów : Śledzenie wydajności i postępów w realizacji celów dzięki pulpitom ClickUp

: Zintegruj wszystkie narzędzia do zbierania opinii i rozwoju : Twórz pętle opinii klientów, aby informować o decyzjach dotyczących produktu dzięki integracjom z Zendesk, Intercom i Zapier. Następnie śledź postępy w rozwoju dzięki natywnym integracjom z GitHub, GitLab i Bitbucket

: Twórz pętle opinii klientów, aby informować o decyzjach dotyczących produktu dzięki integracjom z Zendesk, Intercom i Zapier. Następnie śledź postępy w rozwoju dzięki natywnym integracjom z GitHub, GitLab i Bitbucket Stwórz własny niestandardowy ClickApp z API ClickUp: API ClickUp pozwala na tworzenie własnych niestandardowych integracji i aplikacjiClickAppaby zintegrować funkcje narzędzia z aplikacjami innych firm

Używaj Tablic ClickUp z obiektami, zadaniami, powiązaniami i karteczkami samoprzylepnymi, aby wizualnie współpracować ze swoim zespołem

Co więcej, każdy menedżer produktu i zespół może również przyspieszyć każdą pracę i zaoszczędzić czas dzięki ClickUp szablony do wprowadzania produktów na rynek , briefy i planowanie strategii, wraz z innymi szablony zarządzania produktem oraz szablony marketingu produktów .

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek od ClickUp zawiera niestandardowe statusy, niestandardowe pola, kodowanie kolorami i wiele więcej, aby pomóc w wizualizacji i śledzeniu każdego elementu procesu wprowadzania produktu na rynek

Najlepsze funkcje

W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki Polom niestandardowym, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko

: Dostosuj każdą część ClickUp i skonfiguruj ją tak, aby pasowała do Twoich potrzeb dzięki Polom niestandardowym, niestandardowym statusom, ClickApps i nie tylko Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybieraj spośród ponad 15 sposobów widoku swojej pracy, w tym Oś czasu, Tablica, Wykres Gantta i więcej

: Wybieraj spośród ponad 15 sposobów widoku swojej pracy, w tym Oś czasu, Tablica, Wykres Gantta i więcej Funkcja przeciągnij i upuść : Funkcja ta sprawia, że wprowadzanie zmian w całym obszarze roboczym ClickUp jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych

: Funkcja ta sprawia, że wprowadzanie zmian w całym obszarze roboczym ClickUp jest łatwiejsze i szybsze. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy bez konieczności posiadania umiejętności technicznych Możliwości automatyzacji : Przyspiesz dowolne procesy dzięki wstępnie zbudowanej automatyzacji i ustaw niestandardowe przepisy za pomocą automatyzacji ClickUp - bez konieczności kodowania

: Przyspiesz dowolne procesy dzięki wstępnie zbudowanej automatyzacji i ustaw niestandardowe przepisy za pomocą automatyzacji ClickUp - bez konieczności kodowania Dokumentacja : Przechowuj cały projekt,zakres praci pliki związane z firmą za pomocą ClickUp Docs

: Przechowuj cały projekt,zakres praci pliki związane z firmą za pomocą ClickUp Docs Zarządzanie zasobami : Monitoruj swoje zasoby za pomocą widoku obciążenia pracą

: Monitoruj swoje zasoby za pomocą widoku obciążenia pracą Możliwości integracji : Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy w celu konsolidacji aplikacji i usprawnienia cyklu pracy

: Połączenie ClickUp z ponad 1000 narzędzi pracy w celu konsolidacji aplikacji i usprawnienia cyklu pracy Dostępność na wszystkich urządzeniach : Dostępny na pulpit, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarkę

: Dostępny na pulpit, urządzenia mobilne (aplikacje na Androida i iOS), platformy głosowe i przeglądarkę Przewodnik menedżera produktu : Dowiedz się, jakzmaksymalizować ClickUp do zarządzania produktem dzięki temu doskonałemu przewodnikowi

: Dowiedz się, jakzmaksymalizować ClickUp do zarządzania produktem dzięki temu doskonałemu przewodnikowi Biblioteka szablonów: Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów dla każdego przypadku użycia i zespołu, w tym dla produktu,programistówmarketingu,

Limity

Przyzwyczajenie się do szerokiego zakresu funkcji może zająć trochę czasu

Niektóre karty pulpitu nie mogą być eksportowane w planie Free

Niektóre widoki nie są dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik

Free Forever: Bogaty w funkcje plan darmowy

Bogaty w funkcje plan darmowy Unlimited: $5 za miesiąc/użytkownika

$5 za miesiąc/użytkownika Business: $12 miesięcznie/użytkownika

$12 miesięcznie/użytkownika Business Plus: 19 USD za miesiąc/użytkownika

19 USD za miesiąc/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (5,680+ opinii)

4,7 na 5 (5,680+ opinii) Capterra: 4,7 na 5 (3,540+ opinii)

2. Feathery

Najlepsze narzędzie bez kodu do tworzenia potężnych formularzy

Tworzenie niestandardowego formularza za pomocą Feathery Feathery to potężny kreator formularzy dla zespołów produktowych. Narzędzie to umożliwia zespołom produktowym tworzenie przepływów w aplikacji dla onboarding użytkowników , płatności , aplikacje i nie tylko - bez zasobów programistycznych.

Użytkownicy mogą tworzyć w pełni konfigurowalne formularze za pomocą edytora wizualnego podobnego do Webflow, potężnego konstruktora logiki i ponad 5000 integracji, w tym narzędzi takich jak Segment, Stripe i Firebase.

Najlepsze funkcje

Natywne dla marki formularze : Twórz niestandardowe formularze, które pasują do identyfikacji wizualnej twojej marki

: Twórz niestandardowe formularze, które pasują do identyfikacji wizualnej twojej marki Drag-and-drop redaktor : Łatwe projektowanie i edytowanie układów za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

: Łatwe projektowanie i edytowanie układów za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu Wsparcie zaawansowanej logiki : Wdrażaj złożoną logikę warunkową, aby tworzyć dynamiczne formularze i cykle pracy

: Wdrażaj złożoną logikę warunkową, aby tworzyć dynamiczne formularze i cykle pracy Integracje z aplikacjami : Połączenie i interakcja z ponad 5000 aplikacji w celu rozszerzenia funkcji

: Połączenie i interakcja z ponad 5000 aplikacji w celu rozszerzenia funkcji React iJavascript SDKs: Wykorzystaj przyjazne dla programistów zestawy programistyczne do zaawansowanej walidacji i niestandardowej logiki

Limity

Rozpoczęcie pracy trwa dłużej niż w przypadku prostego kreatora formularzy, takiego jak Google Forms

Zaawansowane integracje, takie jak Plaid, wymagają płatnego planu

Ceny

Free: Free plan

Free plan Podstawowy: 50 dolarów miesięcznie

50 dolarów miesięcznie Pro: 400 dolarów miesięcznie

400 dolarów miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Opinie klientów

Product Hunt: 4,7 na 5 (ponad 20 opinii)

3. Amplituda

Najlepsze narzędzie bez kodu do analizy produktów

Widok danych w Amplitude w celu podejmowania lepszych, bardziej świadomych decyzji biznesowych Amplitude to potężna platforma do analizy produktów, która pomaga menedżerom produktu podejmować decyzje oparte na danych poprzez analizę zachowań użytkowników i zrozumienie wpływu funkcji na zaangażowanie użytkowników.

Zapewnienie całościowego widoku interakcji z klientami umożliwia zespołom wskazanie wąskich gardeł, identyfikację powodzenia funkcji i skuteczną strategię.

Co więcej, jego możliwości analizy predykcyjnej oferują wgląd w przyszłe zachowania użytkowników, pozwalając menedżerom produktu wyprzedzać konkurencję. Narzędzie to ma kluczowe znaczenie dla menedżerów produktu dążących do optymalizacji doświadczeń użytkowników i napędzania wzrostu.

Najlepsze funkcje

Analiza zachowań użytkowników : Śledzenie i analizowanie interakcji użytkowników z produktem w celu uzyskania cennych informacji

: Śledzenie i analizowanie interakcji użytkowników z produktem w celu uzyskania cennych informacji Analiza kohortowa i segmentacja : Grupowanie użytkowników na podstawie udostępnianych cech lub zachowań i analizowanie tych segmentów w celu uzyskania bardziej celowych spostrzeżeń

: Grupowanie użytkowników na podstawie udostępnianych cech lub zachowań i analizowanie tych segmentów w celu uzyskania bardziej celowych spostrzeżeń Raportowanie w czasie rzeczywistym : Dostęp do aktualnych danych i spostrzeżeń w miarę ich pojawiania się w celu podejmowania decyzji na czas

: Dostęp do aktualnych danych i spostrzeżeń w miarę ich pojawiania się w celu podejmowania decyzji na czas Testy i eksperymenty A/B: Testuj różne wersje swojego produktu lub funkcji i porównuj ich wydajność, aby zoptymalizować doświadczenie i zaangażowanie użytkowników

Limity

Większa krzywa uczenia się dla początkujących

Ograniczone możliwości eksportu danych

Ceny mogą być wysokie dla większych teamów

Ceny

Free: Free plan

Free plan Growth: Poproś o demo

Poproś o demo Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (1,964 opinii)

4,5 na 5 (1,964 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (52 opinie)

4. Webflow

Najlepsze narzędzie do projektowania stron internetowych bez użycia kodu

Tworzenie niestandardowej strony internetowej za pomocą Webflow Webflow jest responsywnym narzędzie do projektowania stron internetowych które umożliwia menedżerom produktu projektowanie, tworzenie i uruchamianie oszałamiających wizualnie stron internetowych bez pisania jakiegokolwiek kodu.

Łączy w sobie wizualne elementy projektowania z technicznymi aspektami rozwoju, dostarczając holistyczną platformę do tworzenia profesjonalnych i funkcjonalnych stron internetowych.

Dzięki możliwościom CMS i e-commerce, Webflow upraszcza również proces zarządzania zawartością witryny i transakcjami online. Narzędzie to jest niezbędne dla menedżerów produktu, którzy chcą tworzyć angażujące i interaktywne doświadczenia internetowe.

Najlepsze funkcje

2D edytor wizualny : Wykorzystanie graficznego interfejsu do projektowania i edycji projektu w dwuwymiarowej przestrzeni

: Wykorzystanie graficznego interfejsu do projektowania i edycji projektu w dwuwymiarowej przestrzeni Responsywne narzędzia projektowe : Twórz projekty, które automatycznie dostosowują się i wyglądają świetnie na każdym urządzeniu, od pulpitów po telefony komórkowe

: Twórz projekty, które automatycznie dostosowują się i wyglądają świetnie na każdym urządzeniu, od pulpitów po telefony komórkowe CMS : Z łatwością zarządzaj zawartością witryny, taką jak posty na blogu i inne kolekcje

: Z łatwością zarządzaj zawartością witryny, taką jak posty na blogu i inne kolekcje Niestandardowe interakcje i animacje: Twórz unikalne interakcje z użytkownikami i animacje, aby zwiększyć ich zaangażowanie i doświadczenie

Limity

Ograniczone natywne funkcje e-commerce

Ograniczony do hostingu Webflow

Cennik

Starter: Free Plan

Free Plan Podstawowy: 18 dolarów miesięcznie

18 dolarów miesięcznie CMS: 29 dolarów miesięcznie

29 dolarów miesięcznie Business: 49 USD miesięcznie

49 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (469 opinii)

4,4 na 5 (469 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (18 opinii)

5. Framer

Najlepsze narzędzie do prototypowania bez użycia kodu

Projektowanie i publikowanie responsywnych stron internetowych za pomocą Framer Framer to narzędzie bez kodowania, które umożliwia menedżerom produktu tworzenie interaktywnych prototypów o wysokiej wierności bez żadnego kodowania.

Wypełnia lukę między projektowaniem a rozwojem, umożliwiając płynną współpracę między nimi.

Dzięki bogatej bibliotece komponentów i niestandardowym opcjom rozszerzenia, Framer zapewnia wszechstronne środowisko do prototypowania i testowania przez użytkowników. Narzędzie to jest idealne dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić proces projektowania i poprawić wydajność produktu.

Najlepsze funkcje

Interaktywne komponenty : Wykorzystaj gotowe lub niestandardowe komponenty, które reagują na działania użytkownika, zwiększając interaktywność swoich projektów

: Wykorzystaj gotowe lub niestandardowe komponenty, które reagują na działania użytkownika, zwiększając interaktywność swoich projektów Współpraca i udostępnianie : Bezproblemowa praca z członkami Teams, udostępnianie projektów i zbieranie opinii w ramach platformy

: Bezproblemowa praca z członkami Teams, udostępnianie projektów i zbieranie opinii w ramach platformy Integracja z narzędziami do projektowania : Połączenie z popularnym oprogramowaniem do projektowania w celu usprawnienia cyklu pracy oraz importowania lub eksportowania zasobów

: Połączenie z popularnym oprogramowaniem do projektowania w celu usprawnienia cyklu pracy oraz importowania lub eksportowania zasobów Wbudowany system projektowania: Wykorzystaj istniejące ramy standardów projektowych i komponentów, aby zachować spójność we wszystkich projektach

Limity

Limit wsparcia dla zaawansowanych animacji

Zaawansowane funkcje mogą wymagać podstawowej wiedzy z zakresu kodowania

Ceny

Free: Free plan

Free plan Mini: $10 miesięcznie

$10 miesięcznie Podstawowy: 20 dolarów miesięcznie

20 dolarów miesięcznie Pro: 30 dolarów miesięcznie

30 dolarów miesięcznie Business: Niestandardowy cennik

Opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (55 opinii)

4,4 na 5 (55 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (16 opinii)

6. Bańka

Najlepsze narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych bez użycia kodu

Tworzenie interaktywnych aplikacji dla wielu użytkowników dla przeglądarek stacjonarnych i mobilnych za pomocą Bubble Bubble to platforma bez kodu, która umożliwia menedżerom produktu łatwe projektowanie, rozwijanie i uruchamianie w pełni funkcjonalnych aplikacji internetowych.

Jej wizualny redaktor i konfigurowalne cykle pracy pozwalają na szybkie prototypowanie i rozwój, skracając czas i wysiłek zwykle potrzebny.

Co więcej, silne możliwości integracyjne Bubble sprawiają, że jest to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia złożonych aplikacji bez konieczności kodowania. Narzędzie to jest idealne dla menedżerów produktu poszukujących solidnej platformy programistycznej typu "wszystko w jednym".

Najlepsze funkcje

**Redaktor typu "przeciągnij i upuść": Korzystaj z intuicyjnego interfejsu, aby z łatwością projektować i układać elementy, bez konieczności kodowania

Wizualny kreator baz danych : Wizualne tworzenie i zarządzanie bazami danych, upraszczające proces organizacji i manipulacji danymi

: Wizualne tworzenie i zarządzanie bazami danych, upraszczające proces organizacji i manipulacji danymi Konfigurowalne przepływy pracy : Dostosuj przepływy procesów, aby spełnić unikalne wymagania biznesowe, zwiększając wydajność i wydajność

: Dostosuj przepływy procesów, aby spełnić unikalne wymagania biznesowe, zwiększając wydajność i wydajność Bogaty ekosystem wtyczek: Wykorzystaj szeroki szyk wtyczek, aby uzyskać dodatkowe funkcje i bezproblemową integrację z innymi narzędziami lub platformami

Limity

Limit wydajności dla aplikacji na dużą skalę

Większa krzywa uczenia się

Nie nadaje się do natywnych aplikacji mobilnychrozwój aplikacji Cennik

Free: Free plan

Free plan Mini: 10 dolarów miesięcznie

10 dolarów miesięcznie Podstawowy: 20 dolarów miesięcznie

20 dolarów miesięcznie Pro: 30 dolarów miesięcznie

30 dolarów miesięcznie Business: Kontakt w sprawie ceny

Opinie klientów

G2: 4,4 na 5 (55 opinii)

4,4 na 5 (55 opinii) Capterra: 4,6 na 5 (16 opinii)

7. Retool

Najlepsze narzędzie bez kodu do tworzenia narzędzi wewnętrznych

Tworzenie wewnętrznych narzędzi za pomocą Retool Retool to platforma bez kodu, która umożliwia menedżerom produktu szybkie tworzenie niestandardowych narzędzi wewnętrznych poprzez połączenie ich z istniejącymi bazami danych i API.

Intuicyjny interfejs "przeciągnij i upuść" oraz gotowe komponenty ułatwiają tworzenie narzędzi dostosowanych do unikalnych potrzeb biznesowych.

Co więcej, solidne funkcje bezpieczeństwa Retool zapewniają ochronę danych. Narzędzie to jest potężnym rozwiązaniem dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić swoje wewnętrzne procesy i poprawić wydajność.

Najlepsze funkcje

Kreator UI typu przeciągnij i upuść : Funkcja ta pozwala z łatwością projektować i rozmieszczać elementy w interfejsie użytkownika, bez konieczności kodowania

: Funkcja ta pozwala z łatwością projektować i rozmieszczać elementy w interfejsie użytkownika, bez konieczności kodowania Gotowe komponenty : Użyj gotowych elementów, aby przyspieszyć proces rozwoju i zachować spójność w całym projekcie

: Użyj gotowych elementów, aby przyspieszyć proces rozwoju i zachować spójność w całym projekcie I ntegracja z popularnymi bazami danych i API : Bezproblemowe połączenie z różnymi bazami danych i API, umożliwiające pobieranie, manipulowanie i wyświetlanie danych z różnych źródeł

: Bezproblemowe połączenie z różnymi bazami danych i API, umożliwiające pobieranie, manipulowanie i wyświetlanie danych z różnych źródeł Kontrola dostępu oparta na rolach: Wdrażaj różne poziomy dostępu w oparciu o role użytkowników, zapewniając, że użytkownicy mają dostęp tylko do informacji i funkcji związanych z ich rolami

Limity

Ograniczone możliwości niestandardowego projektowania

Ceny mogą być drogie dla Enterprise i większych Teams

Cennik

Darmowy: Free Plan

Free Plan Teams: $10 miesięcznie

$10 miesięcznie Business: 20 USD miesięcznie

20 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (159 opinii)

4,7 na 5 (159 opinii) Capterra: 4,4 na 5 (69 opinii)

Sprawdź te Alternatywy dla narzędzi !

8. Airtable

Najlepsze narzędzie do przechowywania danych bez użycia kodu

Korzystanie z funkcji raportowania w Airtable do zarządzania potokiem sprzedaży Airtable to elastyczne narzędzie bazodanowe, które łączy w sobie łatwość obsługi arkusza kalkulacyjnego z funkcją bazy danych.

Pozwala menedżerom produktu organizować i wizualizować dane na różne sposoby, usprawniając współpracę i podejmowanie decyzji.

Dzięki wbudowanym formularzom i funkcjom automatyzacji, Airtable również upraszcza gromadzenie i przetwarzanie danych. Narzędzie to jest doskonałym wyborem dla menedżerów produktu, którzy chcą usprawnić zarządzanie danymi i usprawnić cykl pracy.

Najlepsze funkcje

Dostosowywane widoki : Dostosuj wyświetlanie i organizację danych do swoich konkretnych potrzeb, ułatwiając ich analizę i interpretację.

: Dostosuj wyświetlanie i organizację danych do swoich konkretnych potrzeb, ułatwiając ich analizę i interpretację. Wbudowane formularze i automatyzacja : Wykorzystaj gotowe formularze do zbierania danych i ustaw automatyzacje, aby usprawnić powtarzalne zadania, zwiększając wydajność.

: Wykorzystaj gotowe formularze do zbierania danych i ustaw automatyzacje, aby usprawnić powtarzalne zadania, zwiększając wydajność. Bogaty ekosystem integracji : Bezproblemowe połączenie z wieloma innymi narzędziami i platformami, zwiększające funkcjonalność i tworzące ujednolicony cykl pracy.

: Bezproblemowe połączenie z wieloma innymi narzędziami i platformami, zwiększające funkcjonalność i tworzące ujednolicony cykl pracy. Współpraca i udostępnianie: Współpracuj ze swoim zespołem nad wspólnymi projektami, łatwo udostępniaj dane i zbieraj opinie - wszystko w ramach platformy.

Limity

Ograniczone funkcje raportowania i analizy

Wyższa krzywa uczenia się w porównaniu do tradycyjnych arkuszy kalkulacyjnych

Ceny

Free: Free plan

Free plan Plus: $12 za licencję/miesiąc

$12 za licencję/miesiąc Pro: $24 za licencję/miesiąc

$24 za licencję/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Opinie klientów

G2: 4,6 na 5 (2 126 opinii)

4,6 na 5 (2 126 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (1 782 opinii)

9. Zapier

Najlepsze narzędzie no-code do automatyzacji cyklu pracy

Połączenie usług sieciowych i automatyzacja powtarzalnych zadań za pomocą Zapier Zapier to platforma do automatyzacji, która umożliwia menedżerom produktu połączenie i automatyzację zadań między różnymi aplikacjami, usprawniając ich cykle pracy.

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i rozszerzeniu integracji aplikacji, pozwala Teams na automatyzację powtarzalnych zadań i oszczędność cennego czasu.

Co więcej, jego wieloetapowe zapy zapewniają elastyczność w tworzeniu złożonych cykli pracy. Zapier jest nieocenionym narzędziem dla produktów menedżerów, którzy chcą zwiększyć wydajność i zoptymalizować operacje .

Najlepsze funkcje

Łatwy w użyciu interfejs : Ta funkcja dostarcza przyjazny dla użytkownika układ i intuicyjne elementy sterujące, dzięki czemu każdy może łatwo nawigować i korzystać z platformy

: Ta funkcja dostarcza przyjazny dla użytkownika układ i intuicyjne elementy sterujące, dzięki czemu każdy może łatwo nawigować i korzystać z platformy Wielokrokowe Zapy : Ustawienie sekwencji zautomatyzowanych działań w różnych aplikacjach, co pozwala z łatwością tworzyć złożone, zautomatyzowane cykle pracy

: Ustawienie sekwencji zautomatyzowanych działań w różnych aplikacjach, co pozwala z łatwością tworzyć złożone, zautomatyzowane cykle pracy Konfigurowalne cykle pracy: Zaprojektuj i dostosuj przepływy procesów do konkretnych potrzeb, zwiększając wydajność i efektywność

Limity

Ograniczone wsparcie dla złożonych automatyzacji

Może być drogie w przypadku intensywnego użytkowania

Ceny

Free: Free plan

Free plan Plus: $12 za licencję/miesiąc

$12 za licencję/miesiąc Pro: $24 za licencję/miesiąc

$24 za licencję/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Opinie klientów

G2: 4,5 na 5 (1 085 opinii)

4,5 na 5 (1 085 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (2,577 opinii)

10. Landbot

Najlepsze narzędzie do tworzenia chatbotów bez użycia kodu

Twórz konwersacyjne chatboty, konwersacyjne strony docelowe i strony internetowe, interaktywne ankiety, boty generujące leady i nie tylko z Landbotem Landbot to bezkodowy kreator chatbotów, który pomaga menedżerom produktu tworzyć interfejsy konwersacyjne dla ich produktów i usług.

Jego kreator typu "przeciągnij i upuść" oraz gotowe szablony ułatwiają tworzenie angażujących chatbotów opartych na AI.

Ponadto funkcje analityczne i raportowania Landbota zapewniają wgląd w interakcje z klientami, pomagając zwiększyć ich zaangażowanie i satysfakcję. Narzędzie to jest idealne dla menedżerów produktu, którzy chcą zwiększyć niestandardową komunikację z klientami i wsparcie.

Najlepsze funkcje

Kreator przeciągnij i upuść : Dzięki tej funkcji można łatwo projektować i układać elementy w interfejsie bez konieczności posiadania umiejętności kodowania.

: Dzięki tej funkcji można łatwo projektować i układać elementy w interfejsie bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Gotowe szablony : Skorzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć proces tworzenia, zapewniając jednocześnie profesjonalny i spójny wygląd.

: Skorzystaj z gotowych szablonów, aby przyspieszyć proces tworzenia, zapewniając jednocześnie profesjonalny i spójny wygląd. Integracje z popularnymi platformami : Bezproblemowe połączenie z wieloma innymi popularnymi narzędziami i platformami, zwiększające funkcje narzędzia i pozwalające na ujednolicenie cyklu pracy.

: Bezproblemowe połączenie z wieloma innymi popularnymi narzędziami i platformami, zwiększające funkcje narzędzia i pozwalające na ujednolicenie cyklu pracy. Analityka i raportowanie: Dostęp do cennych informacji i generowanie szczegółowych raportów w celu śledzenia wydajności i podejmowania świadomych decyzji.

Limity

Ograniczone możliwości przetwarzania języka naturalnego

Brak wsparcia dla chatbotów głosowych

Ceny mogą być wysokie w przypadku planów wyższego poziomu

Cennik

Sandbox: Free Plan

Free Plan Start: 39 dolarów miesięcznie

39 dolarów miesięcznie Pro: 99 dolarów miesięcznie

99 dolarów miesięcznie Business: 300 USD miesięcznie

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (259 opinii)

4,7 na 5 (259 opinii) Capterra: 4,5 na 5 (66 opinii)

11. Glide

Najlepsze narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych bez użycia kodu

Twórz aplikacje mobilne, niestandardowe interfejsy i nie tylko z Glide Glide to platforma no-code, która umożliwia menedżerom produktu tworzenie atrakcyjnych wizualnie aplikacji mobilnych przy użyciu danych z Arkuszy Google.

Intuicyjny kreator aplikacji i synchronizacja danych w czasie rzeczywistym z Arkuszami Google umożliwiają menedżerom produktu łatwe tworzenie i utrzymywanie aplikacji.

Co więcej, konfigurowalne szablony Glide i bogata biblioteka komponentów pozwalają na datę powstania unikalnych, przyjaznych dla użytkownika doświadczeń mobilnych. Narzędzie to jest fantastycznym wyborem dla menedżerów produktu, którzy chcą szybko tworzyć i wdrażać aplikacje mobilne bez konieczności pisania kodu.

Najlepsze funkcje

Intuicyjny kreator aplikacji : Funkcja ta oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza proces tworzenia aplikacji, nie wymagając umiejętności kodowania

: Funkcja ta oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza proces tworzenia aplikacji, nie wymagając umiejętności kodowania Synchronizacja danych z Arkuszami Google w czasie rzeczywistym : Synchronizacja danych z Arkuszami Google w czasie rzeczywistym, dzięki czemu aplikacja zawsze wyświetla najbardziej aktualne informacje

: Synchronizacja danych z Arkuszami Google w czasie rzeczywistym, dzięki czemu aplikacja zawsze wyświetla najbardziej aktualne informacje Konfigurowalne szablony : Wykorzystaj gotowe szablony, które możesz modyfikować, aby dostosować je do swoich potrzeb, przyspieszając proces tworzenia przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego wyglądu

: Wykorzystaj gotowe szablony, które możesz modyfikować, aby dostosować je do swoich potrzeb, przyspieszając proces tworzenia przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalnego wyglądu Bogata biblioteka komponentów: Wykorzystaj obszerną bibliotekę gotowych komponentów, dzięki czemu z łatwością dodasz do swojej aplikacji różnorodne funkcje i funkcjonalności

Limity

Ograniczenie do Arkuszy Google jako źródła danych

Brak wsparcia dla natywnych funkcji aplikacji

Limit skalowalności dla dużych aplikacji

Ceny

Pro: $99 miesięcznie

$99 miesięcznie Business: 249 USD miesięcznie

249 USD miesięcznie Enterprise: $799 miesięcznie

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (359 opinii)

4,7 na 5 (359 opinii) Capterra: 4,5 na 5 (92 opinie)

12. Coda

Najlepsze narzędzie do dokumentacji bez kodu

Łączenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i narzędzi budowlanych w jedną platformę z Coda Coda to wszechstronna platforma bez kodu, która umożliwia menedżerom produktu tworzenie wspólnych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i aplikacji, a wszystko to w ramach jednego interfejsu.

Przełamując bariery między tradycyjnymi narzędziami wydajności, Coda pozwala na bardziej elastyczne i oparte na współpracy środowisko pracy.

Dzięki konfigurowalnym komponentom i funkcjom automatyzacji ułatwia usprawnienie cyklu pracy i efektywne zarządzanie zadaniami. Narzędzie to jest niezbędne dla menedżerów produktu, którzy chcą zwiększyć współpracę i wydajność swoich teamów.

Najlepsze funkcje

Elastyczna kanwa dla dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych : Funkcja ta pozwala płynnie łączyć tekst, dane i interaktywne komponenty na jednej kanwie, tworząc bardziej dynamiczny i angażujący obszar roboczy.

: Funkcja ta pozwala płynnie łączyć tekst, dane i interaktywne komponenty na jednej kanwie, tworząc bardziej dynamiczny i angażujący obszar roboczy. Dostosowywane komponenty i szablony : Wykorzystaj różnorodne modyfikowalne elementy i szablony, aby zaprojektować obszar roboczy zgodnie z konkretnymi potrzebami.

: Wykorzystaj różnorodne modyfikowalne elementy i szablony, aby zaprojektować obszar roboczy zgodnie z konkretnymi potrzebami. Automatyzacja i integracje : Automatyzacja powtarzalnych zadań i bezproblemowe połączenie z wieloma innymi narzędziami, zwiększającymi funkcję i usprawniającymi cykl pracy.

: Automatyzacja powtarzalnych zadań i bezproblemowe połączenie z wieloma innymi narzędziami, zwiększającymi funkcję i usprawniającymi cykl pracy. Funkcje współpracy i udostępniania: Współpracuj ze swoim zespołem nad wspólnymi projektami, łatwo udostępniaj dane i zbieraj opinie - wszystko w ramach platformy.

Limity

Limit funkcji aplikacji mobilnej

Wyższa krzywa uczenia się dla początkujących

Wydajność może być niska w przypadku większych dokumentów

Ceny

Free: Free Plan

Free Plan Pro: 12 dolarów miesięcznie

12 dolarów miesięcznie Teams: $36 miesięcznie

$36 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Opinie klientów

G2: 4,7 na 5 (393 opinii)

4,7 na 5 (393 opinii) Capterra: 4,7 na 5 (87 opinii)

Wysyłaj szybciej dzięki narzędziom bez kodu

Te narzędzia no-code oferują zakres funkcji i funkcjonalności, które pomagają menedżerom produktu usprawnić ich cykl pracy, poprawić współpracę i opracowywać innowacyjne produkty. Niezależnie od tego, czy są to aplikacje do zarządzania projektami bez kodu, narzędzia do tworzenia formularzy czy narzędzia do automatyzacji bez kodu, te platformy bez kodu mogą zmienić sposób pracy.

Oceniając najlepsze funkcje i limity każdego narzędzia, można podjąć świadomą decyzję, które z nich najlepiej pasuje do konkretnych potrzeb i wymagań.

Gotowy na zrewolucjonizowanie sposobu zarządzania procesem rozwoju produktu? Odkryj ClickUp, kompleksową platformę do zarządzania wydajnością i projektami, która jest idealna dla menedżerów produktu, którzy chcą przyspieszyć rozwój produktu, usprawnić współpracę i lepiej zarządzać swoimi produktami.

Guest Writer:

michael Kilcullen_ jest liderem wzrostu z ponad 5-letnim doświadczeniem w B2B SaaS. Kiedy nie siedzi przy biurku, można go spotkać surfującego, grającego w golfa lub grającego w pickleball w słońcu Florydy