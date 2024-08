10 SurveyMonkey Alternatywy i konkurenci w 2024 roku

Wyrazy uznania dla SurveyMonkey - narzędzie do ankiet online utorowało drogę dla ankiet i zbierania formularzy, zyskując reputację jednej z najlepszych opcji oprogramowania do ankiet na rynku.

Wiele Business potrzebuje jednak bardziej niezawodnych platform do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych. Niezależnie od tego, czy chodzi o gromadzenie danych z badań rynkowych na temat trendów klientów, czy też korzystanie z formularzy dla teamów programistycznych aby śledzić błędy i problemy, gromadzenie przydatnych informacji jest niezbędne, aby pozostać na szczycie swojej gry.

Bez względu na zastosowanie, cyfrowy krajobraz roi się od ekscytujących nowych alternatyw SurveyMonkey, które służą do zrobienia czegoś więcej niż tylko tworzenia ankiet.

W tym artykule zbadamy najlepsze alternatywy SurveyMonkey, które mogą zapewnić dodatkową przewagę w zakresie danych ankietowych i zarządzania opiniami klientów w 2024. Pozostań w pobliżu, ponieważ analizujemy te potężne opcje oprogramowania do ankiet wraz z najlepszymi funkcjami, zaletami, wadami, cenami i nie tylko, aby pomóc Ci odkryć idealny wybór dla Twojego biznesu.

10 najlepszych alternatyw SurveyMonkey do wykorzystania w 2024 roku

Teraz przejdźmy do najlepszych alternatyw SurveyMonkey, które spełniają wszystkie te wymagania. Nie zadowalaj się byle czym - Twoje idealne narzędzie do ankiet już tam jest!

Usprawnij wewnętrzne żądania dla zespołów projektowych lub IT, aby zebrać dokładne informacje potrzebne w formularzach

Jako jeden z najwyżej oceniane oprogramowanie do zwiększania wydajności i współpracy , Formularze ClickUp działa jako dynamiczne narzędzie ankietowe, które upraszcza gromadzenie danych i usprawnia cykl pracy.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na tworzenie niestandardowych formularzy do różnych celów - czy to do badania satysfakcji klientów, śledzenia błędów, opinii pracowników, czy próśb o projekty. Formularze ClickUp wykorzystują teraz moc logiki warunkowej, aby usprawnić proces tworzenia w celu szybszego zbierania odpowiedzi i uruchamiania ankiet.

Możesz bez wysiłku przekształcić te formularze w zadania i przypisać je do swojego zespołu, zapewniając płynne przejście od gromadzenia danych do działania. Widok formularzy ClickUp obsługuje niestandardowe pola i oferuje publiczny link do udostępniania w celu łatwej dystrybucji. Formularze zachowują również Twój branding, zapewniając profesjonalny i spójny wygląd.

Tworzenie niestandardowego pola wyboru do istniejącego formularza ClickUp

Dzięki integracji formularzy bezpośrednio z systemem zarządzania projektami, ClickUp zwiększa wydajność i zmniejsza ryzyko zagubionych lub nieobsługiwanych zgłoszeń.

ClickUp najlepsze funkcje

Przeciągnij i upuść projekt formularza

Wstępnie zaprojektowane opcje pól zadań lub pola niestandardowe

Elastyczne narzędzia sprzedażowe, programistyczne, obsługi klienta lub marketingowe oraz wbudowane szablony AI usprawniające procesy gromadzenia danych

Konfigurowalne szablony brandingowe

Łatwe udostępnianie formularzy za pośrednictwem połączonego linku lub osadzanie ich na stronie internetowej

Automatyczne zbieranie odpowiedzi z ankiet w widoku listy ClickUp

Automatyzacja i logika pomijania, aby uniknąć nadmiernego lub niedostatecznego zbierania wyników ankiet

Szeroka biblioteka szablonów do zbierania danych niestandardowych i ankiet

Limity ClickUp

Obecnie ma limit widoków w aplikacji mobilnej

Może stanowić wyzwanie ze względu na przytłaczające opcje niestandardowe

Widok formularza nie jest dostępny w wersji Free

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. Qualtrics

Via Qualtrics Qualtrics upraszcza proces tworzenia, analizowania i wyciągania wniosków z danych. Qualtrics, któremu zaufały miliony użytkowników, jest najlepszym rozwiązaniem dla firm i instytucji na całym świecie. Jego wszechstronna internetowa platforma badawcza umożliwia organizacjom gromadzenie cennych informacji.

Ta alternatywa dla SurveyMonkey umożliwia łatwe projektowanie ankiet przy użyciu intuicyjnego interfejsu i szerokiego zakresu typów pytań. Można wybierać spośród gotowych szablonów ankiet lub zacząć od zera. Dystrybucja ankiet odbywa się bez wysiłku za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak e-mail i media społecznościowe.

Najlepsze funkcje Qualtrics

Solidne ustawienie funkcji ułatwia szybkie, skuteczne projektowanie ankiet i wnikliwe raportowanie

Gotowe szablony ankiet pomagają uzyskać wysoką wydajnośćniestandardowych informacji zwrotnych od klientów* AI i uczenie maszynowe zwiększają funkcjonalność, w tym funkcje takie jak Stats iQ do złożonej analizy statystycznej i Text iQ do analizy opinii

Zaawansowane środki bezpieczeństwa chronią dane - przydatne do anonimowego przeprowadzania ankiet satysfakcji pracowników

Integracja z Google Analytics dla formularzy i ankiet online

Limity Qualtrics

Brak skutecznego sposobu na przeniesienie danych z poprzednich ankiet do dalszych działań

Wersja Free jest ograniczona, a niektóre poziomy nie zawierają podstawowych funkcji, takich jak przesyłanie plików

Raportowanie może być zbyt złożone i czasochłonne

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Ceny Qualtrics

Qualtrics nie oferuje typowych planów cenowych. Zamiast tego korzystanie z ich platformy zaczyna się od 1500 USD rocznie.

Qualtrics oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2500 recenzji)

4.4/5 (ponad 2500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

3. Crowdsignal

Via CrowdSignal Crowdsignal (wcześniej znany jako Polldaddy) to wtyczka WordPress, która umożliwia tworzenie i przeprowadzanie niestandardowych ankiet, sondaży i quizów bez wysiłku. Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, przeprowadzanie analizy konkurencji lub angażowanie odbiorców, Crowdsignal jest dostawcą przyjaznych dla użytkownika narzędzi do projektowania interaktywnych ankiet i sondaży.

Możesz łatwo dostosować wiele typów ankiet, dystrybuować je za pośrednictwem różnych kanałów i zbierać odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Intuicyjny interfejs tej alternatywy Survey Monkey i solidne funkcje analityczne pomagają uzyskać cenne informacje z danych.

Najlepsze funkcje Crowdsignal

Możliwość zastosowania filtrów do analizy pochodzenia odpowiedzi w czasie rzeczywistym

Różnorodne opcje eksportu, w tym PDF, Excel, CSV, Dokumenty Google lub XML

Możliwość szybkiej instalacji i aktywacji w witrynie w celu niestandardowego wypełniania ankiet

Limity Crowdsignal

Mniej dopracowany interfejs użytkownika może być mylący

Brak limitów formatu przesyłanych plików może prowadzić do potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa

Brak integracji z dostawcami poczty e-mail, co może ograniczać synchronizację kampanii e-mail

Cennik Crowdsignal

**Free

Premium: $25/miesiąc

$25/miesiąc Business: $59/miesiąc

$59/miesiąc Teams: $29/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Crowdsignal oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

4. Qualaroo

Via Qualaroo Qualaroo to przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do ankiet online, umożliwiające ankietowanie konkretnych użytkowników w czasie rzeczywistym, dokładnie wtedy, gdy angażują się w Twój produkt lub markę. Przechwytując spostrzeżenia oparte na zachowaniach użytkowników, danych demograficznych i historii odwiedzin, Qualaroo dostarcza użytecznych danych, które zwiększają zrozumienie niestandardowej podróży klienta .

Ta alternatywa dla SurveyMonkey oferuje profesjonalnie zaprojektowane szablony, konfigurowalne opcje i spersonalizowane Nudges, które płynnie łączą się z Twoim brandingiem. Ich celowe ankiety przynoszą bardziej wartościowe odpowiedzi niż ankiety e-mail, ponieważ przechwytują użytkowników w danym momencie. Masz zakończoną kontrolę nad tym, kiedy i do kogo skierowana jest ankieta, co pozwala na zbieranie opinii w kluczowych punktach kontaktu.

Najlepsze funkcje Qualaroo

Ankiety Net Promoter Score (NPS) w czasie rzeczywistym dostępne na pulpicie

Automatyczne tłumaczenie językowe

Zaawansowana analiza nastrojów obsługiwana przez IBM Watson

Funkcje "przeciągnij i upuść" umożliwiające niestandardowe ustawienia i logikę pomijania

Najniższy płatny plan oferuje nieograniczoną liczbę odpowiedzi

Limity Qualaroo

W pulpicie nawigacyjnym brakuje bardziej zniuansowanych filtrów i opcji sortowania

Brak szablonów branżowych

Ograniczone opcje eksportu danych

Ceny Qualaroo

Essentials: $99/miesiąc

$99/miesiąc Premium: $199/miesiąc

$199/miesiąc Business: Od 299 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Qualaroo oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 opinii)

5. Jotform

Via Jotform Jotform to intuicyjna alternatywa dla SurveyMonkey z platformą online, która umożliwia tworzenie i zarządzanie spersonalizowanymi ankietami bez wysiłku. Dzięki rozszerzonej bibliotece typów pytań i konfigurowalnym szablonom można projektować profesjonalne ankiety dostosowane do własnych potrzeb.

Łatwy w użyciu kreator formularzy Jotform pomaga tworzyć złożone, zaawansowane ankiety bez kodowania i integrować je z ponad 150 aplikacjami Business. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak logika branch lub skip oraz logika warunkowa aby umożliwić bardziej spersonalizowane doświadczenia.

Narzędzia do raportowania i analizy dostarczają cennych informacji, a eksport danych zapewnia bezproblemową integrację z innymi systemami. Dzięki Jotform możesz utworzyć ankietę online lub formularz do bezpiecznego gromadzenia danych i płatności online - co pomoże Ci usprawnić procesy zarządzania danymi w sposób bezproblemowy.

Najlepsze funkcje Jotform

Intuicyjny interfejs użytkownika z funkcją "przeciągnij i upuść", który jest łatwy w użyciu i wymaga minimalnego przeszkolenia

Płynnie integruje się z wieloma innymi narzędziami za pośrednictwem Zapier i umożliwiawprowadzanie danych do arkuszy kalkulacyjnych lub plików PDF

Różnorodny zakres widżetów i potężny redaktor logiki pomijania umożliwiający niestandardowe rozszerzenia

Limity Jotform

Czasami odrzucane lub oznaczane jako spam wiadomości e-mail

Informacje o procesorze płatności muszą być ponownie wprowadzone dla każdego formularza

Instancje awarii i konieczność ponownego wypełniania formularzy przez klientów

Jest to darmowa alternatywa dla SurveyMonkey, ale plan Enterprise jest jedyną opcją tworzenia nieograniczonej liczby formularzy i zbierania nieograniczonej liczby odpowiedzi

Ceny Jotform

Starter: Free

Free Brązowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Srebrny: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Złoty: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Jotform oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 1700 recenzji)

4,7/5 (ponad 1700 recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,400+ recenzji)

Sprawdź te_ **Alternatywy dla Jotform !

6. QuestionPro

Via QuestionPro QuestionPro to wszechstronna platforma ankietowa, która umożliwia przeprowadzanie badań rynkowych i gromadzenie cennych informacji. Dzięki ponad 20 profesjonalnym motywom ankiet i możliwości dodania logo, możesz tworzyć atrakcyjne wizualnie ankiety, które są zgodne z Twoją marką.

Jako jedna z najlepszych alternatyw dla SurveyMonkey, QuestionPro oferuje pomijanie logicznych branchów i konfigurowalne strony z podziękowaniami, zwiększając komfort respondentów. Możesz eksportować nieprzetworzone dane, integrować Arkusze Google i korzystać z funkcji takich jak analiza nastrojów i mapa cieplna w celu bardziej szczegółowej analizy.

Dzięki wielojęzycznym opcjom i zaawansowanej logice można przechwytywać różnorodne odpowiedzi i dostosowywać przepływ w celu tworzenia spersonalizowanych ankiet. Platforma zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z regionalnymi centrami danych, oferując spokój ducha podczas gromadzenia i analizowania danych.

Najlepsze funkcje QuestionPro

Złożone filtry proceduralne minimalizują obciążenie respondentów i poprawiają jakość gromadzonych danych

Funkcja automatycznego wypełniania często używanych pytań

Warunek filtrowania pytań do określonych grup osób

Biblioteka wstępnie zaprojektowanych szablonów ankiet

Opcje zbierania odpowiedzi offline

Jeden z niewielu kreatorów ankiet oferujący darmowy plan

Limity QuestionPro

Problemy z obliczeniami narzędzia ważącego

Sporadyczne przestoje platformy, prowadzące do utraty odpowiedzi i potencjalnych kosztów

Ograniczona analiza statystyczna, szczególnie w przypadku danych na poziomie interwałów

Ceny QuestionPro

Essential: Free

Free Zaawansowane: 129 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

129 USD/miesiąc, rozliczane rocznie Teams Edition: Kontakt w sprawie ceny

QuestionPro oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 700 recenzji)

4.5/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 350 opinii)

7. Formularze Formstack

Via Formularze FormStack Formstack Forms to potężne rozwiązanie do tworzenia formularzy online, które upraszcza proces tworzenia i zarządzania formularzami. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i rozszerzeniu funkcji tworzenia formularzy, możesz bez wysiłku projektować niestandardowe formularze dostosowane do Twoich potrzeb. Funkcja Importera Formularzy pomaga płynnie przełączać się z bieżących formularzy na nowe oprogramowanie do tworzenia formularzy .

Od prostych formularzy kontaktowych po złożone ankiety i rejestracje na wydarzenia, Formstack Forms oferuje wszechstronną platformę do zbierania opinii i efektywnego organizowania danych. Ta alternatywa dla SurveyMonkey zapewnia bardziej zaawansowane funkcje, takie jak logika warunkowa, routing danych i integracje innych firm z popularnymi aplikacjami, zapewniając płynny przepływ danych i automatyzację.

Dzięki bezpiecznemu przechowywaniu danych i zgodności z przepisami branżowymi, takimi jak RODO i HIPAA, formularze Formstack zapewniają spokój ducha podczas przetwarzania poufnych informacji.

Najlepsze funkcje Formstack Forms

Kilka niestandardowych opcji opartych na potrzebach danych, wymaganiach dotyczących płatności i określonych regułach kampanii

Różnorodne aplikacje obejmują gromadzenie danych do ankiet, rejestracji w programach, zrzeczeń iulepszona realizacja projektów* Łatwe osadzanie ankiet i formularzy na stronach internetowych programów i wydarzeń

Specjalizuje się w badaniach edukacyjnych i akademickich

Ograniczenia Formularzy Formstack

Ograniczona kontrola tekstu dla pól i nagłówków

Reguły i formuły mogą być trudne do niestandardowego dostosowania, co prowadzi do potencjalnych błędów

Zmiany na liście rozwijanej dla pytania mogą usunąć istniejące ustawienia warunkowe

Unlimited ankiety tylko w planie Enterprise i nie ma prawdziwego planu darmowego

Cennik Formularzy Formstack

Starter: $125/miesiąc

$125/miesiąc Teams: $250/miesiąc

$250/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Formularze Formstack oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Formularzy !

8. FormAssembly

Via FormAssembly FormAssembly to wszechstronny kreator formularzy, który umożliwia płynne gromadzenie i połączenie danych z wielu formatów, oszczędzając czas i eliminując ręczne wprowadzanie danych. Ta alternatywa dla SurveyMonkey ma bezpieczną platformę i jest zgodna z różnymi przepisami, w tym RODO i HIPAA, dzięki czemu możesz zachować bezpieczeństwo danych i prywatność w swoich badaniach rynkowych.

Integracje FormAssembly z innymi firmami, takimi jak Salesforce, PayPal i Stripe, zapewniają przepływ danych bez wysiłku tam, gdzie są potrzebne, umożliwiając działanie zarówno na podstawie ilościowych, jak i jakościowych spostrzeżeń. Platforma oferuje gotowe szablony i motywy formularzy, dostęp do aplikacji mobilnych i konfigurowalne uprawnienia w celu zwiększenia elastyczności.

Dzięki funkcjom takim jak zaawansowane automatyzacja cyklu pracy i maskowanie wrażliwych danych na poziomie pola, FormAssembly umożliwia usprawnienie dokumentacja projektu i wykonanie przy jednoczesnym przestrzeganiu praktyk zarządzania danymi.

Najlepsze funkcje FormAssembly

Logika branch umożliwia tworzenie pojedynczych formularzy dla wielu odbiorców

Elastyczne funkcje projektowania obejmują niestandardowe funkcje zaplecza i możliwości wstępnego wypełniania formularzy

Gotowe konektory umożliwiają niestandardowe cykle pracy

Jedna z niewielu darmowych alternatyw dla SurveyMonkey

Limity FormAssembly

Problemy z edycją lub dodawaniem pytań po utworzeniu formularza mogą prowadzić do zakodowanych odpowiedzi

Trudności z edycją pól formularza po integracji z innymi platformami

Niejasne komunikaty o błędach utrudniają diagnozowanie problemów

Cennik FormAssembly

Free Plan

Professional: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Premier: 249 USD/miesiąc za użytkownika

249 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Chmura zgodności: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Government Cloud: Kontakt w sprawie wyceny

FormAssembly oceny i recenzje

9. Stały kontakt

Via Stały kontakt Constant Contact to dynamiczna platforma, która umożliwia skuteczne angażowanie odbiorców. Jej przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia tworzenie i wysyłanie profesjonalnych e-maili, projektowanie przyciągających wzrok biuletynów i automatyzację kampanii e-mail bez wysiłku.

Ta alternatywa dla SurveyMonkey oferuje szeroki zakres konfigurowalnych szablonów i rozbudowane funkcje, w tym zarządzanie listami, segmentację kontaktów i analitykę w czasie rzeczywistym. Przyjazne dla użytkownika narzędzia do integracji z mediami społecznościowymi, rejestracji na wydarzenia oraz ankiet online i offline dodatkowo zwiększają wysiłki marketingowe.

Dzięki Constant Contact możesz budować silne relacje, zwiększać zadowolenie klientów i widoczność marki oraz osiągać swoje cele marketingowe.

Łatwe tworzenie kampanii z wyczyszczonymi komunikatami o błędach

Konfigurowalne szablony e-mail zapewniające spójność marki

Dobrze radzi sobie z rezygnacją, aby zapobiec spamowi dla respondentów

Ekstrakcja danych nie jest zbyt intuicyjna ani przyjazna dla użytkownika

Brak testów A/B linii tematu z funkcją automatycznego ponownego wysyłania

Limitporównanie wizualne między e-mailami

Brak prawdziwego kreatora ankiet Free Plan

Lite: $12/miesiąc

$12/miesiąc Standard: $35/miesiąc

$35/miesiąc Premium: $80/miesiąc

G2: 4.0/5 (ponad 5 500 opinii)

4.0/5 (ponad 5 500 opinii) Capterra: 4.3/5 (ponad 2,400 recenzji)

10. Formularze Google

przez Formularze Google Google Forms to przyjazna dla użytkownika platforma, która umożliwia tworzenie formularzy bez wysiłku. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi możesz wybierać spośród różnych typów pytań, niestandardowego wyglądu i dodawać logikę, aby zapewnić płynną obsługę klienta.

Automatyczne podsumowania zapewniają wykresy w czasie rzeczywistym i opcję analizy danych w Arkuszach Google w celu uzyskania głębszego wglądu. Dostęp z dowolnego urządzenia umożliwia tworzenie ankiet i odpowiadanie na nie w podróży. Ta alternatywa dla SurveyMonkey oferuje współpracę w czasie rzeczywistym aby zapewnić usprawniony cykl pracy. Można również ustawić reguły walidacji dla czystych danych odpowiedzi z wbudowaną inteligencją.

Najlepsze funkcje Google Forms

Integruje się z obszarem roboczym Google, zwiększając funkcje i umożliwiając udostępnianie i współpracę

Narzędzie oparte na chmurze z funkcją autozapisu w celu zmniejszenia ryzyka utraty danych

Różne modele projektowania formularzy zapewniają dodatkową wszechstronność

Limity Google Forms

Brak automatycznych sugestii lub wskazówek w przypadku popełnienia błędów

Jak na alternatywę dla SurveyMonkey, Google Forms ma drastycznie małą bibliotekę szablonów

Limit opcji niestandardowych, co utrudnia dostosowanie wyglądu formularza do marki firmy

Cennik Google Forms

Free

Business Standard: $12/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Formularzy Google

GetApp: 4.7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Check out these Alternatywy dla formularza Google !

Czego powinieneś szukać w alternatywach SurveyMonkey?

Gotowy na przesiadkę na SurveyMonkey? Fantastycznie! Ustalmy, czego potrzebujesz w alternatywie.

Po pierwsze, prostota.

Posiadanie przejrzystego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu narzędzia do ankiet online jest koniecznością. Żadnego zamieszania, po prostu płynny sposób tworzenia ankiet i formularzy w celu uzyskania dokładnych danych potrzebnych do podjęcia działań. Potrzebujesz rozwiązania, które będzie pracować dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.

Następnie, niestandardowe ankiety.

Swoboda dostosowywania oprogramowania do ankiet ostatecznie pomoże zwiększyć zaangażowanie i odpowiedzi. Większa kontrola nad typami pytań, projektem i brandingiem będzie widoczna w zebranych danych ankietowych.

Następnie warto pomyśleć o dystrybucji.

Najlepsze alternatywy dla SurveyMonkey powinny oferować wiele typów ankiet, opcje udostępniania i nieograniczoną liczbę ankiet, aby przechwytywać różnorodne dane klientów i badania użytkowników we wszystkich kanałach. Weź pod uwagę wszystkie kanały, niezależnie od tego, czy jest to e-mail, media społecznościowe, czy nawet wydarzenia osobiste z kodami QR prowadzącymi ludzi do ankiet lub formularzy online.

Nie zapomnij o analizie danych.

Twoje nowe narzędzie powinno przekształcać odpowiedzi z ankiet w rzeczywiste, przydatne informacje. Poszukaj wyników w czasie rzeczywistym, analizy predykcyjnej, zaawansowanego raportowania i możliwości eksportu danych ilościowych. Dodatkowo, możesz potrzebować narzędzia do tworzenia ankiet, które ma potężną integrację z narzędziami danych, takimi jak Google Analytics, aby zapewnić najdokładniejsze ankiety i wgląd w odbiorców.

I wreszcie wartość. Czy model cenowy jest uczciwy? Czy istnieje wersja Free lub plany dla różnych potrzeb i budżetów? Świetna alternatywa nie rozbije banku, ale nadal będzie miała wiele funkcji, takich jak przeciąganie i upuszczanie WYSIWYG, nieograniczona liczba formularzy, ankiety mobilne lub możliwość analizowania wyników opinii na platformie.

Znajdź najlepszą alternatywę SurveyMonkey dla swojego biznesu

Dzięki szerokiemu wachlarzowi dostępnych alternatyw SurveyMonkey, nie jesteś ograniczony do jednej platformy, gdy potrzebujesz zaprojektować i dystrybuować skuteczne ankiety lub formularze. Rozważenie innych narzędzi do ankiet otwiera sferę nowych funkcji, elastyczności i wydajności w zakresie gromadzenia danych.

Pamiętaj, że Twoje idealne narzędzie powinno zaspokajać Twoje unikalne potrzeby - niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnienie zadań, zwiększenie zaangażowania klientów, czy też możliwość automatyzacji ankiet lub tworzenia ankiet z białą etykietą.

Gotowy do podjęcia decyzji i zbadania dostępnych opcji? Zacznij korzystać z ClickUp już dziś dzięki wszechstronnym opcjom dostosowywania ankiet, które pomogą Ci osiągnąć powodzenie.