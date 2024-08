10 najlepszych alternatyw Formstack dla automatyzacji przepływu pracy w 2024 roku

Uzyskiwanie informacji zwrotnych od użytkowników, potencjalnych klientów lub pracowników jest jednym z najbardziej standardowych sposobów na ulepszanie produktów i operacji biznesowych. Nowoczesne oprogramowanie do tworzenia formularzy pozwala nawet na automatyzację cyklu pracy która ułatwia analizowanie danych z odpowiedzi.

Formstack to popularne oprogramowanie do tworzenia formularzy z dużą bazą użytkowników. Jednak popularność nie oznacza, że jest to właściwy wybór dla Ciebie.

Przygotowaliśmy tę listę najlepszych alternatyw dla Formstack, aby pokazać, co jeszcze jest dostępne. Jeśli chcesz przejść z Formstack lub szukasz opcji na rynku, ta lista pomoże ci zawęzić wybór.

Czego należy szukać w alternatywach dla Formstack?

Porównując alternatywy dla Formstack, musisz być świadomy funkcji oferowanych przez większość programów do tworzenia formularzy. Gdy już wiesz, jakie opcje są dostępne, skup się na krótkiej liście produktów, które mają pożądane funkcje. Niektóre czynniki, o których należy pamiętać, obejmują:

Integracje stron trzecich : Możliwość połączenia różnych produktów oprogramowania w celu uzyskania spójnego cyklu pracy pozwala na większąwydajność procesu w przesłanych formularzach. Znajdź kreator formularzy, który współpracuje z narzędziami, których już używasz i pozwala na podstawoweautomatyzację zadań *Zaawansowane funkcje: Przyjrzyj się unikalnym funkcjom każdej opcji. Jeśli któraś z tych funkcji ma kluczowe znaczenie dla twoich potrzeb, takich jak gromadzenie danych offline, zawęża to opcje

: Niektóre firmy mają bardzo surowe wymagania dotyczące zgodności danych. Jeśli dotyczy to ciebie, upewnij się, że wybrane oprogramowanie spełnia te wymagania Ceny: Ceny oprogramowania mogą być mylące, ponieważ każda opcja ma kilka poziomów, a każdy poziom ma różne funkcje. Poszukaj produktu, który mieści się w twoim budżecie, ale zapewnia również dobry stosunek kosztów do funkcji

10 najlepszych alternatyw dla Formstack w 2024 roku

Przeanalizujmy mocne i słabe strony 10 najlepszych alternatyw Formstack i dostarczmy innych informacji na temat tworzenia formularzy online.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to wszechstronna platforma wydajności z kreatorem formularzy typu "przeciągnij i upuść" i logiką warunkową! Znany z szerokich możliwości automatyzacji , ClickUp sprawia, że dodawanie formularzy do cyklu pracy jest proste. Użyj ClickUp Formularze aby w pełni wykorzystać jego potencjał.

Twórz formularze, analizuj odpowiedzi i oddelegowuj zadania elementy akcji do członków Teams z tego samego miejsca.

Aby pomóc użytkownikom w szybkim rozpoczęciu pracy, ClickUp oferuje ogromną bibliotekę szablonów, w tym wiele dla formularze opinii . Proces jest prosty, bezproblemowy i zapewnia powodzenie.

Najlepsze funkcje ClickUp

Automatyzacja ClickUp aby utworzyć zadanie przy użyciu zebranych informacji

Funkcje dlawspółpraca w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami zespołu, w tym zarządzanie dokumentami

Wsparcie dlalogika warunkowa do organizowania zebranych danych

Integracja z oprogramowaniem innych firm

Opcje udostępniania, eksportowania i osadzania formularzy

limity ClickUp

Ograniczone opcje niestandardowego projektowania formularzy

Stroma krzywa uczenia się dla złożonych danych powstania formularza

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Jotform

Via JotformJotform to popularny kreator formularzy online z rozszerzonym wyborem wstępnie zaprojektowanych szablonów. Platforma ta umożliwia użytkownikom tworzenie formularzy do ankiet, rejestracji wydarzeń, zbierania opinii i nie tylko.

Formularze można tworzyć za pomocą rozbudowanych opcji niestandardowych i łatwego w obsłudze interfejsu Jotform, a także korzystając z logiki warunkowej, zaawansowanych widżetów i obliczeń w celu zaspokojenia złożonych potrzeb. Różne zadania automatyzacji są możliwe dzięki integracji Jotform z kilkoma aplikacjami innych firm.

Jotform kładzie również duży nacisk na bezpieczeństwo danych, co czyni go doskonałym wyborem dla osób z wrażliwych branż.

Najlepsze funkcje Jotform

Szeroki wybór pól do tworzenia formularzy online

Wsparcie dla logiki warunkowej do tworzenia interaktywnych formularzy

Biblioteka szablonów formularzy do tworzenia formularzy w stylu konwersacyjnym

Usługa bramki do akceptowania płatności online

Narzędzia do zarządzania danymi i analityki

limity Jotform

Wysoka cena za niektóre zaawansowane funkcje

Sporadyczne błędy podczas tworzenia formularzy

Zaawansowana logika formularza może być trudna do opanowania

Ceny Jotform

Free Plan

Bronze : $39/miesiąc za użytkownika

: $39/miesiąc za użytkownika Srebrny : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Złoty : $129/miesiąc na użytkownika

: $129/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje jotform

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1 500 recenzji) Porównanie Google Forms z Jotform !

3. Formularze Google

Via Google Formularze Google są częścią obszaru roboczego Google (wcześniej znanego jako G Suite). Produkt głęboko integruje się z ekosystemem Google, ułatwiając użytkownikom współpracę i udostępnianie swojej pracy.

Brakuje mu niektórych niestandardowych i zaawansowanych funkcji, które mają inne kreatory formularzy online, ale zapewnia proste podejście do podstawowych potrzeb. To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do szybkich ankiet i prostych formularzy opinii.

Użytkownicy mogą automatycznie gromadzić odpowiedzi na ankiety w Arkuszu Google w celu łatwego dostępu i analizy oraz ustawienia powiadomień e-mail dla przesłanych formularzy.

Najlepsze funkcje Formularza Google

Intuicyjny interfejs danych powstania formularza do generowania niestandardowych raportów

Integracja z innymi obszarami roboczymi Google

Automatyczne wysyłanie odpowiedzi i danych do Arkuszy Google

Udostępnianie lub ograniczony dostęp do formularzy

Podstawowe funkcje analityczne

Limity dla formularzy Google

Minimalne opcje niestandardowego wyglądu formularza

Brak zaawansowanych funkcji tworzenia formularzy w porównaniu z alternatywami

Ograniczona integracja z produktami spoza ekosystemu Google

Ceny formularzy Google

Pakiet Google dla obszarów roboczych zawiera Formularze Google. Poniższe ceny dotyczą tego pakietu produktów.

Free forever

Business Starter : 8 USD/miesiąc za użytkownika

: 8 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus: $18/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje formularzy Google

G2: 4,6/5 (40 000 recenzji)

4,6/5 (40 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 10 000 recenzji)

Sprawdź więcej_ CLICKUP , w tym Zoho Forms i Elementor Form Builder!

4. SurveyMonkey

Via SurveyMonkey Jak sama nazwa wskazuje, SurveyMonkey rozpoczęła działalność jako wszechstronna platforma do tworzenia ankiet. Ta już ugruntowana nazwa rozszerzyła się na inne zadania związane z tworzeniem formularzy, zachowując ten sam przyjazny dla użytkownika interfejs i silny zestaw narzędzi analitycznych.

Aby pomóc użytkownikom w rozpoczęciu pracy, SurveyMonkey oferuje wiele gotowych szablonów. Umożliwia automatyzację odpowiedzi na ankiety, wysyłanie przypomnień i niestandardowe wiadomości na podstawie odpowiedzi na formularz. Dalsza automatyzacja jest możliwa dzięki połączeniu SurveyMonkey z aplikacjami innych firm za pośrednictwem Zapier.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Dynamiczne ankiety tworzone za pomocą logiki branch

Duży wybór typów pytań

Ankiety, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem wielu popularnych kanałów

Kilka narzędzi do analizy danych i raportowania

Narzędzia do targetowania określonych grup odbiorców

Limity SurveyMonkey

Zaawansowane funkcje są droższe

Interfejs może być przytłaczający, gdy formularze stają się duże lub złożone

Limit integracji z narzędziami innych firm

Ceny SurveyMonkey

Team Advantage : 25 USD/miesiąc za użytkownika

: 25 USD/miesiąc za użytkownika Team Premier : $75/miesiąc za użytkownika

: $75/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (9,000+ opinii)

5. Microsoft Formularze

Via Microsoft Część oferty 365 firmy Microsoft, Microsoft Forms to prosta aplikacja do tworzenia formularzy podobna do Google Forms. Jest ściśle zintegrowana z innymi produktami z pakietu 365 i zapewnia automatyzację gromadzenia i organizacji danych za pośrednictwem programów Excel i SharePoint.

Podobnie jak jego rywal z Google, Microsoft Forms ogranicza możliwości integracji poza swoim ekosystemem, a jego funkcje są podstawowe. Może to być idealne rozwiązanie dla osób w pełni zainwestowanych w platformy Microsoft, które mają podstawowe potrzeby.

Najlepsze funkcje Microsoft Forms

Przyjazny dla użytkownika interfejs do tworzenia formularzy

Integracja z innymi produktami Microsoft 365

Wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym między członkami zespołu

Wsparcie dla quizów z automatycznym ocenianiem

Sugestie pytań ankietowych oparte na sztucznej inteligencji (AI)

Limity formularza Microsoft

Mniej wstępnie zdefiniowanych szablonów niż u innych konkurentów

Ograniczone opcje niestandardowego wyglądu formularza

Ograniczone wsparcie dla integracji z produktami nie należącymi do Microsoftu

Ceny formularzy Microsoft

Business Basic : 6,00 USD/miesiąc za użytkownika

: 6,00 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard : $12.50/miesiąc na użytkownika

: $12.50/miesiąc na użytkownika Business Premium: 22,00 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje formularzy Microsoft

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (77 recenzji)

6. WPForms

Via WPForms Ten popularny kreator formularzy typu "przeciągnij i upuść" jest dostarczany jako wtyczka do WordPressa, jednej z największych platform do projektowania stron internetowych. Integruje się z interfejsem WordPress, umożliwiając użytkownikom tworzenie profesjonalnych i złożonych formularzy z pulpitu. Dzięki wsparciu logiki warunkowej, z łatwością tworzy dynamiczne interakcje formularza.

Pomimo ogromnych funkcji, WPForms priorytetowo traktuje szybkość i wydajność, zapewniając płynne wrażenia użytkownika. Oprogramowanie pełni funkcję wtyczek dla popularnych platform e-mail, bramek płatniczych i rozwiązań do zarządzania relacjami z klientami.

Najlepsze funkcje WPForms

Łatwy w użyciu formularz z funkcją "przeciągnij i upuść"

Gotowe szablony formularzy dla kilku przypadków użycia

Formularze, które pełnią funkcję przyjaznego dla urządzeń mobilnych, responsywnego projektu

Logika warunkowa, która pokazuje lub ukrywa pola formularza na podstawie danych wprowadzonych przez respondenta

Integracja z popularnymi platformami e-mail marketingu

limity WPForms

Słaba funkcja z niektórymi motywami WordPress

Zaawansowane funkcje formularzy dostępne tylko w droższych planach

Ograniczona integracja z oprogramowaniem innych firm

Ceny WPForms

Podstawowy : 49,50 USD/rok

: 49,50 USD/rok Plus : $99.50/rok

: $99.50/rok Pro : $199.50/rok

: $199.50/rok Elite: $299.50/rok

Oceny i recenzje WPForms

G2: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

4.8/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (21 recenzji)

7. Typeform

Via TypeformTypeform kładzie duży nacisk na wygląd, czego wynikiem jest angażujący proces wypełniania formularza dla respondentów. Wprowadza unikalny format konwersacyjny do tabeli, prowadząc użytkowników przez pytania pojedynczo, aby zminimalizować zamieszanie.

Ta alternatywa dla Formstack to kreator formularzy, który ma doskonały wybór szablonów w różnych przypadkach użycia, aby pomóc użytkownikom szybko rozpocząć pracę. To narzędzie do zrobienia wszystkiego po trochu. Formularze i ankiety, formularze rejestracyjne, formularze kontaktowe, formularze płatności - nazwij to, a Typeform prawdopodobnie to zrobi.

Integruje się z kilkoma popularnymi aplikacjami innych firm, aby pomóc w automatyzacji i przetwarzaniu danych ankietowych. Oprogramowanie jest zgodne z filozofią projektowania mobile-first, z responsywnymi formularzami, które z łatwością dopasowują się do każdego rozmiaru ekranu.

Najlepsze funkcje Typeform

Ulepszone sformułowanie formularza z sugestiami opartymi na AI

Różnorodne interaktywne pola formularzy

Wsparcie dla wielostronicowych formularzy i pasków postępu

Narzędzia do wizualizacji i analizy

Integracja z narzędziami i aplikacjami innych firm za pomocą Zapier i webhooków

Limity Typeform

Plany, które są drogie jak na funkcje, które oferują

Ograniczone opcje niestandardowe w niższych poziomach cenowych

Trudne branchowanie i warunkowa funkcja formularza

Cennik Typeform

Free forever

Podstawowy : $29/miesiąc za użytkownika

: $29/miesiąc za użytkownika Plus : $59/miesiąc na użytkownika

: $59/miesiąc na użytkownika Business : $99/miesiąc na użytkownika

: $99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Typeform oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 600 recenzji)

4.5/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow Podobnie jak Typeform, SurveySparrow sprawia, że tworzenie formularzy online jest proste. Oferują one konwersacyjny format formularza i funkcję interfejsu podobnego do czatu do zbierania odpowiedzi.

Platforma jest rozwiązaniem bez kodu, umożliwiając użytkownikom tworzenie dynamicznych i atrakcyjnych wizualnie formularzy przy ograniczonych umiejętnościach technicznych. Ponadto tworzenie ankiet za pomocą tej platformy jest bardzo łatwe.

SurveySparrow sprawia, że dołączanie spersonalizowanych pytań i interaktywnych elementów formularza jest dziecinnie proste. Oprogramowanie wykorzystuje Zapier do integracji z aplikacjami innych dostawców.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Formularze z interfejsem przypominającym czat

Kilka dostępnych formatów pytań

Logika branch i narzędzia personalizacji dla dynamicznych formularzy

Śledzenie analiz w czasie rzeczywistym i generowanie raportów do pobrania

Zaplanowane wysyłanie przez e-mail, natychmiast lub zgodnie z harmonogramem

Limity SurveySparrow

Złożone formularze mogą powodować problemy z wydajnością

Integracje stron trzecich, które nie zawsze są tak solidne, jak mogłyby być

Przydatne funkcje, które są dostępne tylko w droższych planach

Ceny SurveySparrow

Free forever

Podstawowy : $19/miesiąc za użytkownika

: $19/miesiąc za użytkownika Essentials : $49/miesiąc na użytkownika

: $49/miesiąc na użytkownika Business : $99/miesiąc na użytkownika

: $99/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje SurveySparrow

G2: 4,4/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,4/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4.4/5 (81 opinii)

9. Paperform

Via Forma papierowa Paperform ma wysoce projektowe podejście do tworzenia formularzy. Dodaj różnorodne elementy multimedialne, takie jak obrazy, wideo i niestandardowe czcionki, aby stworzyć precyzyjne projekty wizualne. Paperform ma wiele automatycznych funkcji, które sprawiają, że jest przyjazny dla początkujących, niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć podstawowe formularze, czy iść na całość.

Ten internetowy kreator formularzy integruje się z wieloma narzędziami innych firm w celu automatyzacji i gromadzenia danych. Niekonwencjonalny interfejs nie posiada funkcji "przeciągnij i upuść", jak ma to miejsce w przypadku wielu innych aplikacji na liście, a stawia na intuicyjne podejście kontekstowe.

Najlepsze funkcje Paperform

Duży nacisk na niestandardowy wygląd i branding formularzy

Formularze z osadzonymi materiałami wideo i zdjęciami

Integracja z popularnymi procesorami płatności

Wsparcie dla logiki warunkowej i dynamicznych formularzy

Integracja z Zapier, pozwalająca na automatyzację podstawowych zadań

Limity formularzy

Złożone formularze z zaawansowanymi funkcjami, które mogą być trudne do stworzenia dla nowych użytkowników

Ograniczone opcje niestandardowego wyglądu formularza w porównaniu do innych narzędzi do tworzenia formularzy

Wartościowe funkcje wymagające droższych planów

Ceny formularzy papierowych

Essentials : 20 USD/miesiąc

: 20 USD/miesiąc Pro : $40/miesiąc

: $40/miesiąc Agency: $135/miesiąc

Oceny i recenzje Paperform

G2: 4.5/5 (42 opinie)

4.5/5 (42 opinie) Capterra: 4.8/5 (86 recenzji)

10. 123 Kreator formularzy

Via 123 Kreator formularzy Inną opcją z dużym naciskiem na bezpieczeństwo jest 123 Form Builder. Oprócz nacisku na bezpieczeństwo, 123 Form Builder ma na celu posiadanie łatwego w użyciu interfejsu, który pozwala zarówno nowym, jak i doświadczonym użytkownikom tworzyć potężne formularze.

Bezproblemowa integracja oznacza brak bólu głowy dla ciebie (lub twojego zespołu programistów), a intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" pełni funkcję dużego wyboru widżetów i szeregu niestandardowych opcji.

123 Najlepsze funkcje Konstruktora Formularzy

Łatwy w użyciu kreator formularzy z szerokim wyborem pól formularzy

Zaawansowane formularze z logiką warunkową i inteligentnymi formularzami

Wsparcie dla kilku języków

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Integracje z innymi popularnymi aplikacjami i platformami

123 Limity Buildera Formularzy

Sporadyczne drobne błędy podczas tworzenia formularzy

Możliwości analizy i raportowania, które nie są tak silne jak u niektórych konkurentów

Integracja z innymi firmami może być trudna do ustawienia

123 Cennik formularzy

Free Forever

Gold : $19.99/miesiąc

: $19.99/miesiąc Platinum : $37.99/miesiąc

: $37.99/miesiąc Diament : $69.99/miesiąc

: $69.99/miesiąc Enterprise: Od 199,99 USD/miesiąc

123 Oceny i recenzje kreatora formularzy

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 150 opinii)

Znajdź swój idealny formularz

Zbieranie opinii za pomocą formularza online nie musi być kłopotliwe. 10 najlepszych alternatyw dla Formstack daje wiele opcji do wyboru. Jeśli szukasz idealnego narzędzia do zarządzania projektami, nie szukaj dalej niż ClickUp. Wypróbuj już dziś za Free !