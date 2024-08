Jotform vs. Formularze Google: Które narzędzie do tworzenia formularzy jest najlepsze?

Business polega na danych przy podejmowaniu decyzji dotyczących trajektorii rozwoju firmy. Formularze i ankiety są jednymi z najlepszych narzędzi dla Businessu zbierania danych od niestandardowych klientów , partnerów, pracowników i wielu innych źródeł.

Jeśli szukasz oprogramowanie do tworzenia formularzy które ułatwiają zespołowi tworzenie formularzy i zbieranie informacji za ich pomocą, Jotform i Google Forms to dwie popularne opcje. Oba są wiodącymi narzędziami do tworzenia formularzy i ankiet online, ale istnieje między nimi wiele różnic.

Przyjrzyjmy się bliżej funkcjom i cenom Jotform i Google Forms, aby pomóc Ci zdecydować, który z nich lepiej odpowiada potrzebom Twoim i Twojego zespołu.

Czym jest Jotform?

przez Jotform Jotform to dobrze znany kreator formularzy online, który jest zarówno potężny i bogaty w funkcje, ale także dość prosty w użyciu. Jotform integruje się również z ogromną liczbą narzędzi biznesowych, co ułatwia firmom szybkie przesyłanie danych zebranych za pomocą Jotform do oprogramowania, które pozwala im analizować dane zebrane za pomocą formularzy online.

Jotform oferuje również doskonałe funkcje bezpieczeństwa i zgodności, co jest bardzo ważne w przypadku gromadzenia potencjalnie wrażliwych danych od partnerów biznesowych.

Funkcje Jotform

Jotform jest pełen funkcji, zarówno podstawowych, jak i wysoce zaawansowanych. Co najlepsze, interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, co ułatwia znalezienie i korzystanie ze wszystkich funkcji potrzebnych do tworzenia formularzy Business.

Przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które wyróżniają Jotform na tle konkurencji.

1. Zaawansowane tworzenie formularzy

Jotform przewyższa większość konkurentów pod względem łatwości, z jaką umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy. Nie musisz znać się na kodowaniu do zrobienia czegokolwiek, ale jeśli masz jakieś doświadczenie w CSS, będziesz w stanie zdziałać cuda w Jotform.

Kreator formularzy prawie w całości działa na zasadzie "przeciągnij i upuść", umożliwiając proste i szybkie dodawanie obrazów, widżetów, integracji, a nawet zmianę kolorów formularza za pomocą kilku kliknięć.

via Jotform

2. Integracje płatności

Wspomnieliśmy już, że Jotform wspiera wiele integracji, ale jego integracja z większością wiodących platform płatności online jest czymś, co naprawdę go wyróżnia. Możesz zintegrować Jotform z Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay i nie tylko, aby zbierać płatności.

Pozwala to na tworzenie formularzy, które mogą obciążać osoby, które je zakończyły. Może się to przydać, jeśli Twój Business przyjmuje na przykład rezerwacje lub niestandardowe zamówienia.

3. Widżety

Istnieją dosłownie setki dostępnych widżetów, które można dodać do formularzy Jotform. Na przykład dostępny jest widżet Get Visitor Location, który zbiera dane o lokalizacji za pośrednictwem adresów IP, aby podać kod pocztowy osoby wypełniającej formularz.

Inne popularne widżety to Pobierz stronę z URL, Potwierdzenie SMS, Kody QR, Przycisk Whatsapp i wiele innych.

via Jotform

Cennik Jotform

Starter: Plan Free (5 formularzy, limit 100 przesłanych miesięcznie)

Plan Free (5 formularzy, limit 100 przesłanych miesięcznie) Bronze: $34/miesiąc (25 formularzy, 1,000 miesięczny limit przesłanych)

$34/miesiąc (25 formularzy, 1,000 miesięczny limit przesłanych) Silver: $39/miesiąc (50 formularzy, 2,500 miesięczny limit przesłanych)

$39/miesiąc (50 formularzy, 2,500 miesięczny limit przesłanych) Gold: $99/miesiąc (100 formularzy, 10,000 miesięczny limit przesłanych zgłoszeń)

$99/miesiąc (100 formularzy, 10,000 miesięczny limit przesłanych zgłoszeń) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny (nieograniczona liczba formularzy i miesięcznych przesłanych zgłoszeń)

Czym są Formularze Google?

przez Formularze Google Google Forms to popularny i całkowicie darmowy kreator formularzy, który jest częścią obszaru roboczego Google - jednej z najpopularniejszych i najczęściej używanych platform biznesowych na świecie. Jest również w 100% Free w użyciu, więc łatwo zrozumieć, dlaczego tak wiele osób korzysta z Formularzy.

Jednak jak każde darmowe narzędzie, Google Forms ma swoje limity. Mimo to, istnieje wiele wspaniałych funkcji, które zaspokoją potrzeby większości użytkowników, którzy potrzebują tworzyć i udostępniać proste formularze biznesowe.

Funkcje Google Forms

Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że korzystanie z Google Forms jest zakończone, jest on niezwykle bogaty w funkcje. Może nie ma funkcji dla zaawansowanych użytkowników lub dużych korporacji, ale istnieje mnóstwo potężnych funkcji i niestandardowych opcji, z których każdy może korzystać bez konieczności płacenia. Dzięki Google Forms możesz tworzyć nieograniczoną liczbę formularzy bez żadnych kosztów.

1. Interaktywne pytania

Formularze Google umożliwiają zadawanie kilku rodzajów pytań, co pozwala uczynić formularze interaktywnymi. Możesz ustawić swój formularz tak, aby zbierał krótkie odpowiedzi, w których respondenci mają tylko jedną linię na zapisanie swoich odpowiedzi.

Można również ustawić pytania typu akapitowego, które pozwalają użytkownikom na udzielanie szczegółowych odpowiedzi. Dostępny jest również typ pytania typu checkbox, typ pytania o przesyłanie plików (co jest świetne dla zespołów HR zbierających CV) i wiele innych.

Formularze Google zawierają również logikę warunkową, która umożliwia zmianę i wyświetlanie różnych pytań na podstawie wcześniejszej odpowiedzi użytkownika.

przez Formularze Google

2. Quizy

Nauczyciele uwielbiają korzystać z Formularzy Google, ponieważ jest to jedno z najlepszych darmowych narzędzi do łatwego tworzenia quizów i udostępniania ich uczniom. Możesz nawet przypisać wartości punktowe do każdego pytania, aby ocenianie quizów było zakończone.

Automatyczne ocenianie oszczędza nauczycielom mnóstwo czasu i pozwala uczniom natychmiast uzyskać wyniki swoich quizów.

3. Raportowanie

Bez względu na to, z jakiego narzędzia do tworzenia formularzy korzystasz, prawdopodobnie skończysz na przeniesieniu zebranych danych do Arkuszy Google lub innego odpowiednika Microsoft Excel w celu tworzenia raportów i analizowania zebranych danych. Ponieważ jest to część tej samej platformy, integracja formularza Google z Arkuszami Google, Google Analytics i innymi popularnymi typami dokumentów i aplikacjami Google jest szybka i bezproblemowa.

Formularze Google są również w stanie automatycznie tworzyć wykresy i diagramy raportów, umożliwiając szybką wizualizację i komunikację wyników ankiet/kampanii z interesariuszami.

przez Formularze Google

Cennik Formularzy Google

Free Forever

Jotform vs. Formularze Google: Porównanie funkcji

Chociaż oba narzędzia są doskonałymi narzędziami do tworzenia formularzy, różnice między Jotform i Google Forms są takie, jakich można się spodziewać. Ponieważ Google Forms jest całkowicie zakończone, nie jest tak solidne. Jest jednak niezwykle prosty w użyciu.

Za funkcje, które odróżniają Jotform od Google Forms, trzeba zapłacić. Jeśli jednak płacisz za konto premium, Jotform jest znacznie bardziej elastyczny, solidny i konfigurowalny niż Google Forms.

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom obu narzędzi i zobaczmy, czym się różnią.

Analityka

Zarówno Formularze Google, jak i Jotform bardzo łatwo obsługują dane. Opcje raportowania w Google Forms są prostsze w użyciu. Istnieją trzy domyślne raporty, a jeśli chcesz wykonać dalsze obliczenia i stworzyć bardziej szczegółowy i konkretny raport, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie danych do Arkuszy Google i wykonanie tam obliczeń.

Jotform jest nieco mniej intuicyjny, ale gdy nauczysz się go używać, możesz zrobić z nim o wiele więcej. Jotform posiada narzędzie o nazwie "Tabele", które umieszcza dane w formacie arkusza kalkulacyjnego. Jeśli chcesz zobaczyć poszczególne odpowiedzi, musisz przejść do "Skrzynki odbiorczej" Istnieją również oddzielne narzędzia do analizy formularzy, które zapewniają doskonały wgląd w osoby, które udzieliły odpowiedzi.

Jotform oferuje więc więcej opcji i podstawowych funkcji, ale wiąże się też ze znacznie większą krzywą uczenia się.

przez Formularze Google

Szablony

Jako darmowe narzędzie, Google Forms nie oferuje zbyt wielu szablonów formularzy. Z drugiej strony, Jotform oferuje ich tysiące. Jeśli potrzebujesz szablonów, które pomogą Ci rozpocząć pracę z formularzami i szukasz wielu opcji do zabawy, Jotform jest najlepszym wyborem.

Nawet po wprowadzeniu pewnych niestandardowych zmian, większość szablonów oferowanych przez Formularze Google wyglądają bardzo podobnie. Dzięki szablonom Google Forms nie masz możliwości niestandardowego dostosowania swoich formularzy i dostosowania ich do identyfikacji wizualnej swojej marki.

W Jotform, jeśli osoba pracująca nad tworzeniem formularzy ma trochę doświadczenia w kodowaniu i projektowaniu, może niestandardowo zakończyć każdy aspekt formularza. Jotform oferuje również setki płatnych i darmowych motywów, które można wykorzystać do niestandardowego dostosowania tysięcy udostępnianych szablonów.

via Jotform

Opcje udostępniania

Zarówno Jotform, jak i Google Forms są naprawdę dobre dla zespołów, które muszą współpracować nad formularzami. Formularze można przypisywać innym członkom zespołu na wiele sposobów, w tym za pomocą połączonych linków, zaproszeń e-mail i mediów społecznościowych.

Jotform umożliwia również pobranie formularza w formacie PDF. Kolejną fajną funkcją Jotform jest możliwość włączenia automatycznych przypomnień za pośrednictwem poczty e-mail, które są wysyłane do członków zespołu, którzy nie wypełnili przypisanego im formularza.

Jotform vs. Google Formularze na Reddit

Chociaż na Reddicie nie ma zbyt wielu dyskusji na temat Jotform i Google Forms, większość użytkowników zgadza się, że Jotform jest lepszą opcją jeśli Twój zespół potrzebuje bardziej elastycznego i rozbudowanego narzędzia do tworzenia formularzy:

"Jeśli chcesz mieć więcej niż 10 pytań, polecam Jotform. Jotform ma również darmowe ustawienie, w którym możesz zintegrować się ze Slackiem, dzięki czemu otrzymasz wiadomość na Slacku za każdym razem, gdy ktoś prześle Jotform, a wiadomość na Slacku może również wyświetlać przesłane informacje z Jotform, jeśli ustawisz to w ten sposób"

Zapytany o alternatywę dla Formularzy Google , inny użytkownik polecił Jotform stwierdzając, że darmowa wersja jest nadal lepsza niż Formularze Google:

"Możesz używać Jotform... o wiele lepiej niż Google Forms! Używałem go w przeszłości (w wersji Free) i byłem pod wrażeniem jego funkcji"

Spotkanie z ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Jotform i Google Forms

Jotform i Formularze Google są świetne, ale co by było, gdyby dane powstania formularza były tylko wierzchołkiem góry lodowej? To jest dokładnie to, co otrzymujesz dzięki ClickUp - doskonałe funkcje tworzenia formularzy opakowane w kompleksową platformę wydajności z zaawansowanymi funkcjami zarządzania projektami.

Funkcje ClickUp wykraczają daleko poza zakres kreatorów formularzy online. Jest to platforma zapewniająca wydajność i narzędzie do zarządzania projektami które każdy może wykorzystać do wielu różnych celów. Łącząc tworzenie formularzy ze wszystkimi innymi funkcjami ClickUp, ClickUp może przenieść tworzenie formularzy i ankiet na zupełnie nowy poziom.

Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom ClickUp, które sprawiają, że jest to poważna alternatywa zarówno dla Jotform, jak i Google Forms.

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak jest złożony

Widok formularza ClickUp

Podobnie jak Jotform, Widok formularza ClickUp'a umożliwia łatwe tworzenie doskonałych formularzy poprzez przeciąganie i upuszczanie różnych elementów. Można również kliknąć tytuł dowolnego pola i łatwo zmienić jego nazwę.

W przeciwieństwie do Google Forms, ClickUp pozwala na włączenie niestandardowego brandingu do swoich formularzy. Możesz wybrać motyw, zmienić kolory, a nawet sprawić, że branding ClickUp zniknie z twoich formularzy.

Formularze utworzone w ClickUp można udostępniać tak samo, jak w Jotform i Google Forms. ClickUp posiada również funkcje osadzania formularzy na stronach internetowych za pomocą kodu HTML, który jest automatycznie tworzony dla Ciebie. ClickUp pełni również funkcję logika warunkowa opcje umożliwiające tworzenie skomplikowanych ankiet, które zadają różne pytania w zależności od udzielonych odpowiedzi.

Odpowiedzi są również łatwe w zarządzaniu w ClickUp. Możesz wysyłać je do innych członków zespołu w celu łatwej współpracy i zintegrować je z dowolnym innym projektem lub cyklem pracy.

Centrum szablonów zawiera również setki darmowych szablonów, w tym Szablon formularza opinii ClickUp do zbieranie opinii niestandardowych klientów !

Użyj widoku Tablica w szablonie formularza opinii, aby uporządkować elementy i łatwo przenosić karty między scenami oceny

Zadania ClickUp Zarządzanie zadaniami jest to jedna z najlepszych platform dla Teams, które chcą planować, organizować i współpracować, z nieskończonymi opcjami niestandardowymi dla każdego rodzaju projektu. Ze względu na ogromną liczbę

narzędzi do zarządzania projektami oferowane w ClickUp, jest idealne zarówno dla małych Business, jak i dużych Enterprise.

Współpraca w ClickUp jest dziecinnie prosta - możesz Zadania ClickUp , komentować w wątkach, dzielić duże projekty na podzadania łatwiejsze do zarządzania i wiele więcej.

Logika warunkowa w formularzach ClickUp Przykład opinii o produkcie

Automatyzacja ClickUp

ClickUp ułatwia automatyzację codziennych, rutynowych zadań i pozwala skupić więcej czasu na ważnej pracy. Oferuje wiele gotowych automatyzacji, które można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb zespołu.

Możesz nawet zautomatyzować narzędzia innych firm, których chcesz używać z ClickUp. Wszystkie z nich są kompatybilne z ClickUp Zautomatyzowane cykle pracy ClickUp współpracują z zewnętrznymi aplikacjami, które integrują się z platformą, a lista popularnych narzędzi biznesowych, które można sparować z ClickUp rośnie z każdym miesiącem.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp: Zwycięzca w rankingu Google Forms vs. Jotform

Dzięki ClickUp zyskujesz coś więcej niż tylko świetny sposób na tworzenie formularzy i udostępnianie ich swojemu zespołowi - otrzymujesz scentralizowane, kompleksowe centrum wydajności dla całej swojej pracy. Zarejestruj się w ClickUp aby sprawdzić funkcje tworzenia formularzy i wiele więcej!