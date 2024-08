10 darmowych szablonów formularzy Google do zbierania opinii

Szukasz darmowych szablonów Formularzy Google, które ułatwią Ci zbieranie opinii?

Dzisiejsze szablony umożliwiają szybkie tworzenie i dostosowywanie formularzy online przy zerowym doświadczeniu w projektowaniu lub kodowaniu. Od opinii na temat wydarzeń po oceny kursów, zbieranie opinii nigdy nie było łatwiejsze.

Nasza wyselekcjonowana kolekcja 10 darmowych szablonów formularzy Google pomoże ci zebrać spostrzeżenia, opinie i opinie bez ponoszenia żadnych kosztów. 💸

Co to jest szablon formularza Google?

Szablon formularza Google to konfigurowalny formularz, który służy jako punkt wyjścia do zbierania informacji, opinii i odpowiedzi na ankiety.

Zamiast zaczynać od zera, wybierasz szablon, który pasuje do twoich potrzeb i służy jako szkielet. Następnie można go zmodyfikować zgodnie z konkretnymi wymaganiami i celami.

Via Formularze Google Dostępne są szablony do niemal każdego celu. Na przykład:

Formularze rejestracji na wydarzenia

Formularze opinii klientów

Ankiety z opiniami o wydarzeniach

Formularze zaproszeń na imprezy (aka formularze RSVP)

Prośby o wolne terminy

Te

szablony formularzy opinii

pozwalają użytkownikom na tworzenie spolszczeń,

profesjonalne kwestionariusze

bez technicznych umiejętności projektowania.

Szablony formularzy Google

Zaoszczędź czas i popraw jakość gromadzenia danych dzięki tej wyselekcjonowanej kolekcji szablonów Formularzy Google. Darmowe, konfigurowalne opcje, takie jak te, są skrótem do profesjonalnych formularzy i

optymalizacja przepływu pracy

.

Znaleźliśmy fantastyczne opcje dla różnych potrzeb:

Formularz zamówienia: Ułatw klientom z małych firm zamawianie konkretnych produktów lub usług, których potrzebują, korzystając z tej opcji Szablon prostego formularza zamówienia

Szablon prostego formularza zamówienia w Formularzach Google

Sprawdź referencje: Ulepsz selekcję pracowników i uprość decyzje dotyczące zatrudniania, korzystając z tego szablonu Szablon formularza sprawdzania referencji

Szablon formularza sprawdzania referencji w Formularzach Google

Podanie o pracę: Mówiąc o decyzjach o zatrudnieniu, to Szablon formularza aplikacyjnego ułatwia uzyskanie danych o kandydatach, którzy chcą pracować w Twojej firmie lub zmienić dział

Szablon aplikacji Formularzy Google

Kwestionariusz badania rynku: Zbieraj dane od klientów i potencjalnych klientów, aby móc podejmować świadome decyzje dzięki temu szablonowiSzablon formularza badania rynku

Szablon formularza badania rynku w Formularzach Google

Przejdź do sekcji Formularze na Dysku Google, wybierz szablon i zmień pytania według potrzeb, aby rozpocząć.

Jeśli te szablony ankiet Google Forms nie odpowiadają Twoim potrzebom, możesz utworzyć własne za pomocą konta Google i pewnej wiedzy technicznej. Dokumenty Google i Arkusze Google mają narzędzia, których potrzebujesz. 🤩

Ograniczenia korzystania z szablonów ankiet Formularzy Google

Szablony Formularzy Google są wszechstronne, łatwe w użyciu i korzystne dla wielu potrzeb biznesowych.

Istnieją jednak pewne ograniczenia, na które warto zwrócić uwagę:

Ograniczone dostosowywanie i projektowanie: Zaawansowane opcje projektowania mogą być ograniczające, jeśli potrzebujesz wysoce spersonalizowanych formularzy

Zaawansowane opcje projektowania mogą być ograniczające, jeśli potrzebujesz wysoce spersonalizowanych formularzy Złożone integracje: Łatwo jest zintegrować Formularze Google z innymi produktami Google, ale integracja z innymi platformami może wymagać znajomości kodowania

Łatwo jest zintegrować Formularze Google z innymi produktami Google, ale integracja z innymi platformami może wymagać znajomości kodowania Podstawowe rodzaje pytań : Google Forms oferuje wiele rodzajów pytań, ale nie ma wystarczającej różnorodności, aby obsługiwać wiele wyrafinowanych struktur ankiet

Google Forms oferuje wiele rodzajów pytań, ale nie ma wystarczającej różnorodności, aby obsługiwać wiele wyrafinowanych struktur ankiet Ograniczenia rozmiaru plików: Ograniczenia rozmiaru plików mogą uniemożliwić przesyłanie dużych załączników i ograniczyć gromadzenie danych

Ograniczenia rozmiaru plików mogą uniemożliwić przesyłanie dużych załączników i ograniczyć gromadzenie danych Prywatność danych: Dane są przechowywane na serwerach Google, które mogą nie spełniać rygorystycznych wymogów dotyczących prywatności danych

Dane są przechowywane na serwerach Google, które mogą nie spełniać rygorystycznych wymogów dotyczących prywatności danych Dostęp online: Proces tworzenia i dostosowywania formularzy Google wymaga stałego połączenia z Internetem

Te ograniczenia sprawiają, że niektóre firmy potrzebują

Alternatywa dla Google Forms

. Możesz porównać dedykowaną platformę ankietową, taką jak

Jotform vs. Formularze Google

aby rozpocząć badanie innych opcji.

Możesz też sprawdzić

Alternatywy dla Google Workspace

w ten sposób możesz uzyskać zaawansowane tworzenie formularzy wraz z narzędziami do ulepszania innych obszarów swojej działalności.

10 darmowych alternatywnych szablonów formularzy Google

Widok formularza ClickUp

to fantastyczna alternatywa dla szablonów Formularzy Google, darmowa dla wszystkich użytkowników i bogata w funkcje.

Dzięki kompleksowej platformie do zarządzania projektami ClickUp można uzyskać dostęp do tysięcy funkcji, narzędzi i szablonów. Obejmuje to mnóstwo konfigurowalnych formularzy do gromadzenia danych i ankiet.

Skorzystasz również z wiodących w branży

oprogramowanie do zarządzania operacjami

które mogą pomóc w skalowaniu działalności.

ClickUp zapewnia szeroką gamę

narzędzi opinii klientów

i bezpłatne szablony formularzy, z takimi funkcjami jak

Dostęp offline

Większe rozmiary przesyłanych plików

Zaawansowane typy pytań

ponad 1000 integracji z innymi platformami

Zaawansowane opcje projektowania, formatowania i brandingu

ClickUp posiada opcje dla kilku

metodologii doskonalenia procesów

dzięki czemu sprawdzi się w Twojej firmie, niezależnie od tego, czy korzystasz z agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban, czy czegoś innego.

1. Szablon formularza ClickUp

Bez wysiłku zbieraj i organizuj dane za pomocą naszego szablonu formularza ClickUp

Szablon

Szablon formularza ClickUp

oferuje przejrzysty sposób zbierania krótkich odpowiedzi, danych kontaktowych i innych istotnych informacji.

Formularze Google umożliwiają tworzenie prostych ankiet i zbieranie prostych informacji od respondentów. Jednak szablon formularza ClickUp upraszcza sprawę dzięki możliwości dostosowywania metodą "przeciągnij i upuść" oraz wielu widokom, polom i statusom.

Dotyczy to większości opcji w naszej galerii szablonów, niezależnie od tego, czy korzystasz z tego szablonu formularza,

Prosty szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

lub coś innego.

Po utworzeniu formularza możesz udostępnić link na kontach w mediach społecznościowych, wysłać go w automatycznych wiadomościach e-mail od klientów lub rozpowszechnić go za pośrednictwem wewnętrznych kanałów komunikacji. Pobierz ten szablon

2. Szablon formularza opinii ClickUp

Uzyskaj cenne spostrzeżenia i opinie dzięki szablonowi formularza opinii ClickUp

Szablon

Szablon formularza opinii ClickUp

ułatwia zbieranie i organizowanie opinii i spostrzeżeń od zespołu lub klientów.

Podobnie jak Formularze Google, umożliwia on tworzenie niestandardowych formularzy do zbierania opinii od klientów, współpracowników i członków zespołu. Dzięki temu szablonowi ClickUp otrzymujesz zintegrowaną platformę produktywności, która automatycznie organizuje i śledzi informacje otrzymywane w obszarze roboczym.

Skorzystaj z szablonu formularza opinii ClickUp, aby dostosować ankiety do potrzeb każdego klienta, poprawić decyzje dotyczące produktów dzięki znaczącym danym i szybko analizować dane w celu szybszej identyfikacji trendów. 📈✨

Ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprojektować kompleksowy wygląd opinii i usprawnić proces ankiety. Możesz:

Dołączać pytania wielokrotnego wyboru

Zbierać oceny w postaci gwiazdek

Wyświetlać zadania związane z danym produktem lub usługą

Zgłaszać sugestie

Sortowanie respondentów na podstawie informacji warunkowych

Przygotuj się na zwiększenie zaangażowania klientów, dając im platformę do wyrażania opinii i poczucia się wysłuchanym. Pobierz ten szablon

3. Szablon formularza subskrypcji ClickUp

Spraw, by gromadzenie i zarządzanie szczegółami subskrypcji było dziecinnie proste dzięki szablonowi formularza subskrypcji ClickUp

Szablon

Szablon formularza subskrypcji ClickUp

zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zebrać informacje od użytkowników subskrybujących Twoją listę e-mailową, newsletter lub

komunikacja marketingowa

.

Formularze Google umożliwiają zbieranie podobnych typów informacji, ale szablon formularza subskrypcji ClickUp oferuje bardziej wyspecjalizowany przypadek użycia oraz integrację z najlepszymi narzędziami do marketingu e-mailowego.

Podstawowy szablon zawiera pola takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Możesz także utworzyć pola dla dowolnych dodatkowych informacji, które chcesz zebrać.

Skorzystaj z tego szablonu, aby zbierać informacje o subskrybentach, zintegrować je z platformą e-mail marketingu i zabezpieczyć wszystkie dane. Pobierz ten szablon

4. Szablon formularza wniosku ClickUp

Zbieraj i organizuj zgłoszenia w celu usprawnienia przepływu pracy dzięki szablonowi formularza zgłoszenia ClickUp

Szablon

Szablon formularza wniosku ClickUp

usprawnia proces składania wniosków i ułatwia gromadzenie dokładnych danych od pracowników i klientów.

Formularze Google pozwalają na udostępnienie wielu takich samych pól jak w szablonie formularza zapytania ClickUp, ale ta opcja jest wysoce konfigurowalna dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak:

Śledzenie statusu

Załączanie dużych plików

Automatyczne przydzielanie zadań

Integracja z ponad 1000 innych platform

Prosta organizacja danych

Skorzystaj z tego szablonu, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę klientów i pracowników. Ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i usprawnić komunikację. Pobierz ten szablon

5. Szablon formularza kontaktowego ClickUp

Usprawnij komunikację w zespole i interakcje z klientami dzięki szablonowi formularza kontaktowego ClickUp

Jeśli chcesz, aby ludzie mogli szybko i łatwo skontaktować się z Twoją firmą, potrzebujesz

Szablon formularza kontaktowego ClickUp

.

Google Forms również oferuje proste rozwiązanie kontaktowe. Jednak dzięki szablonowi formularza kontaktowego ClickUp zyskujesz zaawansowane funkcje, takie jak dołączanie dużych plików, śledzenie statusów i automatyczne przypisywanie zadań.

Możesz przechwytywać dane z ankiet, sondaży i nie tylko w jednym miejscu, które zapewnia łatwy dostęp i organizację.

Skorzystaj z naszego szablonu formularza kontaktowego, aby ułatwić klientom kontakt, wyeliminować ręczne wprowadzanie danych i bezpiecznie przechowywać poufne informacje. Pobierz ten szablon

6. Szablon formularza raportu ClickUp

Usprawnij proces podejmowania decyzji dzięki szablonowi formularza raportu ClickUp

Szablon

Szablon formularza raportu ClickUp

umożliwia zbieranie informacji od zespołu za pomocą niestandardowego dokumentu z wieloma typami pytań.

Formularze Google mogą zapewnić wiele takich samych opcji, ale ClickUp idzie o krok dalej, oferując miejsca na:

Krótkie odpowiedzi

Pola wyboru

Menu rozwijane

Pytania wielokrotnego wyboru

Dane kontaktowe

Niestandardowe pola odpowiedzi

Przesyłanie plików

Szablon formularza raportu ClickUp zapewnia również standardowe formatowanie pytań, wizualne reprezentacje danych i zautomatyzowaną organizację w celu ograniczenia pracy ręcznej.

Szablon ten oferuje prosty sposób na usprawnienie współpracy w zespole i komunikację z klientami przy jednoczesnym wzbudzaniu zaufania. 🌻

Użyj go do zbierania informacji, takich jak aktualizacje projektu, raporty o błędach i opinie klientów. Pobierz ten szablon

7. Szablon formularza podania o pracę ClickUp

Płynnie zbieraj i organizuj informacje o kandydatach za pomocą szablonu podania o pracę ClickUp

Szablon

Szablon formularza podania o pracę ClickUp

pomaga uczynić proces aplikowania o pracę mniej czasochłonnym i przytłaczającym dla wszystkich zaangażowanych. Usprawnia proces weryfikacji, automatyzuje ręczną pracę zespołu i wzbudza zaufanie kandydatów.

Formularze Google są często używane do składania podań o pracę, zapewniając prosty sposób gromadzenia danych osobowych.

ClickUp Job Application Form Template podnosi poprzeczkę dzięki zaawansowanemu formatowaniu i organizacji, a także prostym sposobom śledzenia i przechowywania informacji o kandydatach, aby zapewnić uczciwą i spójną weryfikację.

Skorzystaj z tego szablonu, aby usprawnić proces rekrutacji i wywrzeć doskonałe pierwsze wrażenie na potencjalnych kandydatach przesyłających swoje dane. Pobierz ten szablon

8. Szablon formularza zgłoszeniowego ClickUp

Uprość rekrutację i pozyskiwanie talentów dzięki szablonowi formularza aplikacyjnego ClickUp

Szablon

Szablon formularza zgłoszeniowego ClickUp

to kolejny fantastyczny sposób na uproszczenie przeglądania aplikacji.

Niezależnie od tego, czy przyjmujesz zgłoszenia na nadchodzące warsztaty, staż czy stanowisko, pomoże ci to stworzyć formularz dostosowany do twoich konkretnych potrzeb.

Szablony Formularzy Google umożliwiają dodawanie niestandardowych pól pytań, ale dzięki szablonowi formularza aplikacyjnego Clickup możesz śledzić postępy, gdy kandydaci poruszają się po Twoim przepływie pracy.

ClickUp pozwala również organizować i wyświetlać informacje o kandydatach za pomocą różnych widoków i znajdować potrzebne informacje w ciągu kilku sekund.

Użyj tego szablonu, aby zaoszczędzić czas dzięki spójnemu formularzowi dla wszystkich kandydatów podczas zbierania informacji, porównywania aplikacji i podejmowania najlepszych decyzji w każdej sytuacji. Pobierz ten szablon

9. Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Ułatw rejestrację zespołu i integrację projektu dzięki szablonowi formularza rejestracyjnego ClickUp

Szablon

Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

pomaga z łatwością gromadzić, śledzić i zabezpieczać informacje od potencjalnych klientów, klientów i członków.

Podobnie jak Formularze Google, umożliwia tworzenie i dostosowywanie formularzy rejestracyjnych bez znajomości kodowania. ClickUp umożliwia jednak użytkownikom przesyłanie plików, zdjęć i innych załączników, zapewniając jednocześnie opcje szyfrowanego przechowywania.

Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp posiada wszystkie funkcje potrzebne do rejestracji nowych użytkowników lub pracowników w organizacji.

Użyj go, aby stworzyć zorganizowaną i skuteczną metodę zbierania niezbędnych informacji, zapewnienia dokładności i zrobienia dobrego wrażenia na nowych użytkownikach lub członkach. Pobierz ten szablon

10. Szablon formularza członkowskiego ClickUp

Zbieraj i organizuj dane członków z łatwością, korzystając z szablonu formularza członkowskiego ClickUp

Szablon

Szablon formularza członkowskiego ClickUp

ułatwia zarządzanie procesem wdrażania i zbieranie wniosków o członkostwo.

Formularze Google mogą zbierać wiele z tych samych informacji za pomocą niestandardowych pól tekstowych. Jednak ten szablon oferuje bezpieczne przechowywanie danych i możliwość śledzenia indywidualnych postępów w procesie wdrażania.

Szablon formularza członkowskiego ClickUp sprawia, że wdrażanie członków jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, niezależnie od tego, czy zarządzasz istniejącą społecznością, czy zakładasz nową.

Użyj go, aby prowadzić spójny rejestr wszystkich członków, wyeliminować ręczne wprowadzanie danych i zautomatyzować organizację informacji, aby ułatwić zarządzanie członkostwem. Pobierz ten szablon

Wzmocnij swoje formularze

Dostosowane formularze to świetny sposób na usprawnienie procesu zbierania opinii i gromadzenia cennych informacji. Niezależnie od tego, czy korzystasz z szablonów Formularzy Google, darmowych szablonów z ClickUp, czy czegoś innego, za każdym razem pomogą ci one podejmować bardziej świadome decyzje.

Szablony ClickUp to najlepszy wybór, jeśli zależy Ci na konfigurowalnych opcjach i łatwych w użyciu funkcjach. Mamy szablony formularzy dla właścicieli małych firm, nauczycieli, liderów organizacji non-profit, dużych organizacji i wielu innych.

Wykorzystanie naszych szablonów formularzy to pewny sposób na ulepszenie strategii zbierania opinii.

Zarejestruj się w ClickUp

już dziś - to nic nie kosztuje! ☀️🙂