8 darmowych szablonów kwestionariuszy do efektywnego zbierania danych

Kwestionariusze są niezbędnymi narzędziami dla menedżerów, którzy potrzebują skutecznego gromadzenia danych, aby lepiej zrozumieć swoich odbiorców lub klientów, a tym samym ulepszyć swoje produkty i usługi. Zaprojektowanie kwestionariusza może wydawać się dość proste.

Dopóki nie zdasz sobie sprawy, że wiąże się to z wieloma złożonymi zadaniami, takimi jak formułowanie pytań, wybór formatów, zapewnienie spójności danych i dopracowanie projektu wizualnego.

To jest właśnie miejsce, w którym szablony kwestionariuszy błyszczą! ☀️

Te wstępnie zaprojektowane narzędzia oferują skuteczne ramy, które można dostosować do konkretnych celów, zapewniając przyjazne dla użytkownika, spersonalizowane i spójne podejście do lepszego gromadzenia danych, zrozumienia podróży klienta lub tego, dlaczego lojalni klienci pozostają z tobą.

Po zagłębieniu się w świat tych przydatnych narzędzi, stworzyliśmy listę ośmiu najlepszych szablonów kwestionariuszy, które pomogą ci zebrać krytyczne spostrzeżenia, opinie i inne formularze danych od klientów i pracowników.

Co to jest szablon kwestionariusza?

Kwestionariusz jest cennym narzędziem, które zawiera pytania mające na celu zebranie od klientów lub pracowników informacji na temat ich doświadczeń, przemyśleń i działań. Podczas gdy ankieta odnosi się do ogólnej metody zbierania danych, kwestionariusz jest konkretnym narzędziem lub techniką stosowaną w tym procesie.

Szablon kwestionariusza to wstępnie zaprojektowany, ale konfigurowalny układ, który ułatwia proces tworzenia kwestionariusza do celów takich jak badania naukowe, ankiety lub oceny.

Szablony te zazwyczaj zawierają standardowe symbole zastępcze dla pytań, opcji odpowiedzi i instrukcji, co upraszcza strukturę i projektowanie spersonalizowanego kwestionariusza.

Przeciągaj i upuszczaj niestandardowe pola do widoku formularza, aby tworzyć kompleksowe ankiety lub zbierać dane i opinie w ClickUp 3.0

Możesz dodawać, usuwać i modyfikować pytania w oparciu o konkretne cele lub cele ankiety, zachowując spójność projektu i struktury szablonu. Dzięki temu dane ilościowe są bardziej wiarygodne podczas przeprowadzania badań.

Szablonów kwestionariuszy można używać do gromadzenia zarówno danych liczbowych, jak i opisowych. Zwykle zawierają one zarówno pytania otwarte, pozwalające na szczegółowe odpowiedzi, jak i pytania zamknięte, bardziej odpowiednie dla wstępnie ustawionych opcji odpowiedzi typu "tak" lub "nie"

Korzyści z używania szablonu kwestionariusza

Oto główne korzyści, jakie można uzyskać, korzystając z szablonów kwestionariuszy do badania opinii klientów:

Strukturalny projekt : Oferują one jasne ramy z wcześniej ustalonymi sekcjami na pytania i odpowiedzi

: Oferują one jasne ramy z wcześniej ustalonymi sekcjami na pytania i odpowiedzi Wydajność : Ponieważ struktura jest już gotowa, możesz skupić się na zawartości i celach badania, zamiast poświęcać czas na format i układ

: Ponieważ struktura jest już gotowa, możesz skupić się na zawartości i celach badania, zamiast poświęcać czas na format i układ Możliwość dostosowania : Możesz modyfikować szablony, aby dopasować je do konkretnych celów, zachowując przy tym jednolity styl i format

: Możesz modyfikować szablony, aby dopasować je do konkretnych celów, zachowując przy tym jednolity styl i format Spójność : Szablony zawierają ustandaryzowane sformułowania i formaty, zapewniając, że pytania są jasne i zwięzłe dla przeciętnego respondenta

: Szablony zawierają ustandaryzowane sformułowania i formaty, zapewniając, że pytania są jasne i zwięzłe dla przeciętnego respondenta Spójność: Zapewniają, że wszyscy respondenci otrzymują ten sam zestaw pytań i/lub opcji odpowiedzi

8 najlepszych szablonów kwestionariuszy do różnych celów

Dla wielu osób pierwszą nazwą, która przychodzi na myśl, gdy myślą o szablonach kwestionariuszy jest

SurveyMonkey

powszechnie używane narzędzie do przeprowadzania ankiet online. Ale jeśli poszukasz dalej, znajdziesz kilku innych dostawców wysokiej jakości. Przedstawimy Ci doskonałą alternatywę oferującą wiele opcji, które nie będą Cię kosztować ani grosza. 🆓

Wybraliśmy osiem najlepszych szablonów ankiet od

ClickUp

każda z nich jest doskonałym punktem wyjścia do zbierania danych. Zapnij pasy i odkryjmy ich unikalne funkcje, aby stworzyć własną ankietę!

1. Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Upewnij się, że usługi Twojej firmy spełniają oczekiwania klientów i poznaj ich prawdziwe odczucia dzięki naszemu szablonowi ankiety satysfakcji klienta

Podnieś jakość obsługi klienta dzięki szablonowi

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

! To klucz do odblokowania cennych informacji na temat tego, jak klienci postrzegają Twój produkt, usługi i wsparcie. Wykorzystaj zebrane dane, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów, zidentyfikować

obszary do poprawy

i ostatecznie zwiększyć

niestandardowe utrzymanie klientów

. ❤️‍🩹

Szablon Badanie satysfakcji klientów

Widok formularza

jest wyposażony w pola takie jak pomocność, przejrzystość i jakość rozdzielczości, umożliwiając respondentom oferowanie cennych opinii na temat produktów lub usług. Ten formularz kwestionariusza skutecznie przekłada wszystkie zebrane dane i opinie na zorganizowane

Widoki ClickUp

.

W widoku Respondents List otrzymujesz kompleksowy zarys ankietowanych klientów, z ich obawami skategoryzowanymi jako rozwiązane (Yes) lub wymagające uwagi (No). Z drugiej strony, Widok Tablicy Ocen ocenia jakość opinii, od pełnej oceny (najlepsza) do żadnej (zła).

Masz możliwość uporządkowania uzyskanych danych zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy kliknąć przycisk Grupuj według w widokach List i Tablic, aby bez wysiłku wybrać preferowane kryteria grupowania.

Pobierz ten szablon

2. Szablon ClickUp Voice of the Customer

Zbierz i sklasyfikuj oczekiwania i reakcje klientów na Twój produkt/usługę, aby zrozumieć, co możesz zrobić, aby go ulepszyć

Bądź czytelnikiem myśli, którego Twoi klienci nigdy nie wiedzieli, że potrzebują dzięki

Szablon głosu klienta ClickUp

. Jest to najlepszy zestaw narzędzi do zbierania, analizowania i organizowania opinii klientów, umożliwiający doładowanie produktu i przyćmienie konkurencji. 🌟

Szablon kwestionariusza Lista skutecznie zbiera opinie klientów z różnych źródeł, w tym ankiet, mediów społecznościowych, recenzji online, opinii o produktach i interakcji z obsługą klienta. Prowadzi również do identyfikacji i wdrażania rozwiązań mających na celu zaspokojenie satysfakcji lub obaw klientów.

Szablon składa się z następujących trzech kluczowych elementów:

Voice of the Customer (VoC) : Zawarcie recenzji lub opinii klienta w zwięzłym stwierdzeniu. Na przykład, "Obsługa klienta jest zbyt powolna"

: Zawarcie recenzji lub opinii klienta w zwięzłym stwierdzeniu. Na przykład, "Obsługa klienta jest zbyt powolna" Potrzeba klienta : Zinterpretuj, czego szuka klient. Na przykład: "Klienci potrzebują szybszej odpowiedzi na swoje zapytania"

: Zinterpretuj, czego szuka klient. Na przykład: "Klienci potrzebują szybszej odpowiedzi na swoje zapytania" Rozwiązanie: Nakreśl, w jaki sposób zamierzasz zaspokoić zidentyfikowaną potrzebę klienta. Na przykład "Zapewnienie odpowiedzi na pytania klientów w ciągu 10 minut"

Ten format rozwiązywania problemów pozwala klientowi zobaczyć, że jego opinie są nie tylko słyszane, ale także podejmowane są działania. W wyniku tego zwiększysz satysfakcję klienta, wzmocnisz jego lojalność i zwiększysz szanse na polecenie Twojego biznesu innym.

Dodatkowo, widok Tablicy szablonu oferuje całościowe podsumowanie opinii klientów skategoryzowanych według VoC Source. Ta wizualna reprezentacja pomaga zidentyfikować zarówno podobieństwa, jak i różnice w opiniach pochodzących z wielu źródeł odbiorców docelowych.

Pobierz ten szablon

3. Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp

Ulepszaj swoje produkty zgodnie z niestandardowymi potrzebami klientów, pytając ich bezpośrednio o opinię za pomocą szablonu ankiety opinii o produkcie ClickUp

Szablon

Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp

to Twoja tajna broń do zbierania bezcennych informacji o klientach i odpowiedniego ulepszania swoich produktów!

Dystrybuuj formularz Product Feedback Survey do swoich odbiorców docelowych, umożliwiając im wybór produktu, na temat którego chcą wyrazić swoją opinię. Zbierz dodatkowe informacje, takie jak czas trwania użytkowania, częstotliwość użytkowania i oceny produktów.

Aby dostosować formularz, przejdź do widoku edycji, aby dodać lub usunąć pola niestandardowe w razie potrzeby. Istnieją trzy widoki dostępne w ramach tego szablonu Listy kwestionariuszy ankiet:

Widok listy przesłanych odpowiedzi: Pełna lista przesłanych odpowiedzi klientów skategoryzowanych według statusu (do sprawdzenia, w trakcie sprawdzania i sprawdzone) Widok listy ocen produktów: Podsumowanie ocen klientów z różnymi polami niestandardowymi, takimi jak jakość, cena, wrażenia z pierwszego użycia, użyteczność, obsługa klienta, wrażenia z zakupu i wrażenia z użytkowania Widok Tablicy Ogólnej Satysfakcji: A Tablica Kanban która wyświetla opinie o produkcie posortowane według ogólnego zadowolenia z produktu

Można użyć

Automatyzacja w ClickUp

do szybkiej dystrybucji formularza ankiety za pomocą e-maila, mediów społecznościowych lub innych platform.

Pobierz ten szablon

4. Szablon planu projektu ankiety ClickUp

Stwórz i zarządzaj planem projektu ankiety od początku do końca za pomocą szablonu ClickUp Survey Project Plan Template

Ankietowanie klientów i interesariuszy to niestandardowa droga do zrozumienia produktu, rynku i potrzeb użytkowników. Dzięki szablonowi

Szablon planu projektu ankiety ClickUp

dzięki niemu sprawnie przeprowadzisz swoje projekty ankietowe od początku do końca, zapewniając dokładne wyniki i decyzje oparte na danych.

Zacznij od dodania nazwy zadania i szczegółów działania do widoku listy szablonów planu projektu. Na przykład, możesz utworzyć zadanie o nazwie Develop Survey Questions i podać konkretne informacje za pomocą pól niestandardowych, w tym jego status (ustawiony jako Not Started), poziom wpływu (oznaczony jako High) i odpowiedni dział (przypisany jako Research). 🕵️

W widoku Planning Progress Tablica zadania pojawiają się jako karty reprezentujące określone działania, takie jak opracowanie pytań ankietowych, zaprojektowanie układu ankiety i uruchomienie ankiety. Status zadania można łatwo zaktualizować, przeciągając i upuszczając odpowiadającą mu kartę w odpowiednie miejsce na tablicy, aby dokładnie odzwierciedlić jego postęp.

Przykłady kwestionariuszy online, takie jak ten, pozwalają uczestnikom wypełniać kluczowe informacje, podczas gdy ty sortujesz i filtrujesz je na zadania.

Pobierz ten szablon

5. Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Oceń satysfakcję pracowników z miejsca pracy i wskaż obszary wymagające poprawy, korzystając z szablonu ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Uzyskaj cenny wgląd w zaangażowanie, poświęcenie i entuzjazm członków swojego zespołu dzięki szablonowi

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

. Szablony ankiet, takie jak ten, są potężnym narzędziem, które pomaga lepiej zrozumieć motywacje pracowników i ich zaangażowanie

zidentyfikować obszary wymagające poprawy

. 🧰

Użyj widoku Employee Engagement Survey Form jako kwestionariusza, aby zadać członkom zespołu zapytania dotyczące takich aspektów, jak zadowolenie z miejsca pracy, motywacja i wsparcie, jakie otrzymują od przełożonych. Formularz jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając dodawanie pytań i stwierdzeń w celu bardziej dogłębnej oceny.

Uwzględnij rozwijaną skalę oceny (od zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się), aby uzyskać odpowiedzi na bezpośrednie stwierdzenia, takie jak "Mogę zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym." Ponadto masz możliwość korzystania z pytań otwartych, takich jak "Jak możemy poprawić Twoje doświadczenie?", aby zebrać kompleksowe informacje zwrotne na temat doświadczeń pracowników.

Po przesłaniu, wszystkie formularze opinii pojawią się w widoku Lista opinii ilościowych. Widok ten zawiera pola niestandardowe, takie jak nazwa pracownika i zespół. Pokazuje odpowiedzi na zamknięte pytania, takie jak zadowolenie z pracy, wsparcie i współpraca.

Przeglądaj widok listy werbalnej, aby uzyskać dostęp do ogólnych informacji zwrotnych. Tutaj możesz przeczytać odpowiedzi pracowników na pytania otwarte i zobaczyć ich role i przynależność do zespołu. Widok ten oferuje skuteczny sposób wskazywania problemów i ich źródeł, co prowadzi do zwiększenia zadowolenia klientów.

Pobierz ten szablon

6. Szablon planu działania ankiety zaangażowania ClickUp

Skorzystaj z szablonu planu działania ankiety zaangażowania ClickUp, aby bezproblemowo

stworzyć plan

działania po przeanalizowaniu opinii pracowników

Zbieranie informacji zwrotnych od pracowników to tylko punkt wyjścia do poprawy ich satysfakcji. The

Szablon planu działania ankiety zaangażowania ClickUp

sprawi, że Twój wysiłek będzie się liczył, pomagając Ci opracować strategię wprowadzania zmian mających wpływ na zadowolenie klientów.

Wyobraźmy sobie, że pierwszym problemem, którym chcesz się zająć, jest brak motywacji w miejscu pracy. Ten szablon dokumentu zawiera wstępnie zaprojektowaną tabelę, w której można uwzględnić następujące elementy:

Opis problemu: Można powiedzieć, że wcześniej przeprowadzona ankieta wykazała, że pracownikom brakuje motywacji i entuzjazmu w ich rolach Obszar do poprawy: Dodaj zaangażowanie pracowników i morale jako obszary wymagające poprawy Przyczyna źródłowa: Lista głównych przyczyn problemu, takich jak duże obciążenie pracą, brak uznania i ograniczone możliwości rozwoju Klasyfikacja 4M1E: Użyj ram Człowiek, Maszyna, Metoda, Materiał i Środowisko, aby sklasyfikować główną przyczynę problemu. Na przykład, przestarzała technologia (Maszyna) może powodować brak motywacji, podobnie jak ograniczony dostęp do niezbędnych zasobów (Materiał) Rozwiązanie: Zaproponuj rozwiązanie, takie jak wdrożenie programu uznaniowego, bardziej równomierne oddelegowanie zadań i promocja możliwości rozwoju Mierniki: Zidentyfikuj wskaźniki powodzenia planu działania, takie jak wzrost satysfakcji pracowników, zmniejszenie wskaźnika rotacji i zwiększona wydajność Odpowiedzialny: Przypisywanie odpowiedzialności za wdrażanie zmian do Działu HR, Kierowników i Team Leadów Data zakończenia: Wybierz datę zakończenia planu działania. W tym przykładzie rozsądne będzie sześć miesięcy

Pobierz szablon

7. Szablon opinii o pracowniku ClickUp

Dowiedz się, co Twoi pracownicy myślą o Twojej firmie, aby poprawić ich doświadczenia, korzystając z szablonu opinii o pracownikach ClickUp

Szablon

Szablon opinii o pracownikach ClickUp

jest asem w rękawie do zbierania opinii pracowników na temat wszystkiego, od zarządzania i kultury korporacyjnej po wynagrodzenia, dodatki i atmosferę w miejscu pracy.

Zacznij od udostępniania Employee Feedback Survey członkom swojego zespołu, aby ocenić ich widoki na różne aspekty Twojej firmy, umożliwiając celowe ulepszenia. Opracuj stwierdzenia dotyczące odpowiedzi i zapewnij skalę oceny od zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się, aby szybko ocenić zadowolenie klientów.

Formularz kwestionariusza jest w pełni konfigurowalny, umożliwiając dodawanie, modyfikowanie lub ulepszanie pytań i stwierdzeń, wprowadzanie ocen opartych na emoji dla zaangażowania i wyznaczanie wymaganych pól w celu zapewnienia konstruktywnych odpowiedzi. 🎨

W Tablicy odpowiedzi wszystkie przesłane odpowiedzi są sortowane według niestandardowego pola działu. Karty zadań pokazują imię i nazwisko każdego respondenta oraz wszystkie informacje przesłane w tym kwestionariuszu online.

Aby dostosować widok, można pogrupować przesłane informacje według innych pól niestandardowych, aby skupić się na ocenach pracowników dotyczących przejrzystości zarządzania, komunikacji z menedżerem i otwartości na zmiany.

Pobierz ten szablon

8. Szablon formularza opinii ClickUp

Skorzystaj z szablonu formularza opinii ClickUp, aby zbierać i analizować opinie klientów dotyczące Twoich usług i zespołu

Szablon

Szablon formularza opinii ClickUp

jest Twoim cyfrowym dżinem w butelce dla

uczenie się na błędach z przeszłości

zbierając opinie klientów na temat wszystkiego, od funkcji produktu po ceny i obsługę klienta. 🧞‍♂️

Po wykonaniu usługi lub dokonaniu sprzedaży, wystarczy udostępnić połączony Feedback Form szablonu swoim klientom i niestandardowym klientom, aby zebrać ich opinie. Spośród szablonów ankiet na tej liście, ten kwestionariusz online zawiera gotowe pola do oceny ich doświadczeń i potrzeb. Możesz również dodać więcej pól, aby łatwo zmodyfikować formularz według własnych upodobań i lepiej zrozumieć zebrane dane.

Widok Lista ocen usług wyświetla opinie klientów pogrupowane według ocenianych usług, takich jak malowanie zewnętrzne, remont kuchni i przebudowa łazienki. Oto jak wyglądają kluczowe elementy tej listy, jeśli jako przykład weźmiemy remont kuchni:

Ogólna ocena: Liczba gwiazdek przyznanych produktowi (np. cztery na pięć)

Liczba gwiazdek przyznanych produktowi (np. cztery na pięć) Uzasadnienie oceny : Dostawca może podać coś w stylu: "Jestem zadowolony z wyniku, ale jest miejsce na poprawę"

: Dostawca może podać coś w stylu: "Jestem zadowolony z wyniku, ale jest miejsce na poprawę" Sugestie dotyczące ulepszeń: Użytkownik może zasugerować coś w stylu: "Moglibyśmy skończyć na czas, gdyby dostawca zamówił materiały wcześniej"_

Ty możesz ocenić wydajność swojego teamu w ten sam sposób, otwierając Widok listy ocen dostawców, w którym zobaczysz listę członków zespołu wraz z ich ocenami, sugestiami ulepszeń i przyczynami wyników, wśród innych pól niestandardowych.

Na koniec otwórz Widok Tablicy Ogólnych Rekomendacji, aby zobaczyć swoich pracowników pogrupowanych według ocen w zakresie od najwyższej do najniższej. Kliknij karty wyświetlające indywidualne opinie, aby znaleźć więcej szczegółów, takich jak imię i nazwisko dostawcy usług, poziom klienta i rodzaj usługi.

Kwestionariusz online umożliwia skuteczne reagowanie i świętowanie osiągnięć z zespołem lub zapewnienie coachingu pracownikom z niższymi ocenami.

Pobierz szablon

Łatwo zbieraj opinie i rozwijaj swój Business dzięki szablonom Free Questionnaire

Analiza informacji zwrotnych w celu ustalenia priorytetów ulepszeń

to pestka dzięki tym ośmiu darmowym szablonom kwestionariuszy. Pomagają one w gromadzeniu szczegółowych informacji na temat wszystkiego, od zaangażowania pracowników po opinie o produktach i zadowolenie klientów.

A jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy w zadaniach wykraczających poza gromadzenie danych, zagłęb się w sekcję

Biblioteka szablonów ClickUp

to kopalnia złota oferująca ponad 1000 opcji ułatwiających każdy rodzaj pracy.

Uwolnij ich pełny potencjał i zobacz, jak Twój Business wznosi się na nowe wyżyny! ✈️