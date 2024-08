Porównanie Google Forms i Microsoft Forms w zestawieniu 2024

Zarówno Google Forms, jak i Microsoft Forms oferują użytkownikom możliwość tworzenia, publikowania i udostępniania innym formularzy i quizów. Są łatwe w użyciu zarówno w domu, jak i w biznesie, z wieloma funkcjami i opcjami, które sprawiają, że tworzenie formularzy na zamówienie jest proste.

Oba te narzędzia są świetnym wyborem do gromadzenia danych w miejscu pracy, ale które z nich jest najlepsze? Które narzędzie króluje w bitwie Google Forms vs. Microsoft Forms? I czy istnieje inna opcja, która jest jeszcze lepsza?

W tym szczegółowym przewodniku porównamy formularze Google Forms i Microsoft Forms, w tym ich najcenniejsze funkcje, ceny i opinie użytkowników na temat tych narzędzi. Podzielimy się również imponującą alternatywą dla Google Forms vs. Microsoft Forms. 👀

Porozmawiajmy o kreatorach formularzy, dobrze?

Co to jest Google Forms? Formularze Google to narzędzie do tworzenia formularzy od giganta oprogramowania Google. Jest to popularny i powszechnie używany kreator formularzy, dzięki łatwości obsługi i znajomości dla tych, którzy już korzystają z produktów Google.

Funkcje formularzy Google

Formularze Google posiadają wszystkie funkcje, jakich można oczekiwać od narzędzia internetowego oprogramowanie do tworzenia formularzy narzędzie. Możesz tworzyć własne formularze, modyfikować typy pytań i wymagania, a następnie opublikować formularz, gdy będziesz gotowy do zbierania danych w Arkuszach Google.

Narzędzia do tworzenia formularzy są często proste w swojej naturze, więc zdecydowaliśmy się skupić nasze porównanie na trzech obszarach - tworzeniu formularzy, niestandardowym dostosowaniu oraz analityce i raportowaniu. Oto jak Google Forms wypada w tych obszarach.

1. Tworzenie formularzy

przez Formularze Google Jako jedna z najbardziej znanych obecnie firm, Google nie zawodzi, jeśli chodzi o tworzenie formularzy. Możesz tworzyć własne formularze, ankiety i quizy w kilka chwil dzięki gotowym typom pytań i kreatorowi formularzy online typu "przeciągnij i upuść".

Do wyboru są różne typy pytań, takie jak długa odpowiedź, krótka odpowiedź, wielokrotny wybór, pola wyboru, listy rozwijane i inne. Napisz pytanie, dodaj do niego podsumowanie lub notatki i wypełnij wartości proponowanymi odpowiedziami.

Twórcy formularzy mogą zdecydować, czy pytanie jest wymagane, czy nie, dzięki czemu można zbierać niezbędne dane i dać respondentom wybór, czy chcą zagłębić się w szczegóły. Ankiety mogą być również zakończone całkowitą anonimowością, wymagać od użytkowników zalogowania się lub zezwalać na udzielanie odpowiedzi przez dowolne osoby - co zapewnia elastyczność w zakresie sposobu obsługi ankiety.

Funkcje współpracy są wbudowane w standardzie. Zaproś innych użytkowników do współpracy nad formularzem lub pracuj nad nim samodzielnie. Następnie opublikuj swój formularz Google, gdy będziesz gotowy. Możesz udostępniać link do ankiety innym osobom lub zaprosić konkretnych użytkowników do prywatnego wypełnienia ankiety. 🔍

2. Niestandardowe

przez Formularze Google Formularze Google oferują użytkownikom wiele możliwości niestandardowych. Podczas gdy główna struktura kreatora formularzy pozostaje taka sama, łatwo jest użyć kolorów i obrazów, aby nadać formularzom Google bardziej spersonalizowany charakter.

Użyj przestrzeni nagłówka formularza, aby udostępnić logo firmy lub niestandardowy obraz nagłówka. Niezależnie od tego, czy jest to coroczna ankieta zaangażowania pracowników, czy anonimowy formularz opinii, możesz wybrać żądany wygląd. Ponadto wybierz czcionkę i kolory pasujące do marki firmy, aby całe doświadczenie sprawiało wrażenie niestandardowego dla odbiorców.

Jeśli zmiana każdego koloru i opcji niestandardowych wydaje się przytłaczająca, zawsze możesz zacząć od szablonu. Google Forms ma kolekcję szablonów, które nie tylko dają ci motyw do pracy, ale także sugerują pytania oparte na twoich potrzebach - takich jak prośba o urlop lub formularz opinii klienta.

3. Analityka i raportowanie

przez Formularze Google Chociaż to bonus, jeśli formularz ankiety wygląda świetnie, prawdziwą wartością jest zbieranie danych - niezależnie od tego, czy są to opinie pracowników, badania rynku czy nowe sugestie. Część analityczna formularzy Google Forms ułatwia przeglądanie i zrozumienie danych dzięki wizualnemu raportowaniu.

Możesz zobaczyć wyniki swoich ankiet i formularzy w miarę ich napływania, dzięki danym o odpowiedziach w czasie rzeczywistym. Zobacz wyniki pogrupowane za pomocą wykresów kołowych i słupkowych lub zobacz każdą odpowiedź osobno, aby uzyskać indywidualny widok czyjejś opinii lub doświadczenia. 📊

Jeśli chcesz przenieść swoje dane w inne miejsce, aby je dokładniej przeanalizować lub po prostu je przechować, możesz łatwo wyeksportować wyniki z Formularza Google. Dane można przenieść bezpośrednio do nowego Arkusza Google lub wyeksportować plik .csv do programu Microsoft Excel lub innej aplikacji.

Możesz także zapisać odpowiedzi z formularza w formacie PDF, aby ułatwić ich odczyt offline.

Cennik Formularzy Google

Formularze Google są dostępne za darmo do użytku osobistego.

Jeśli jesteś użytkownikiem Business, musisz zarejestrować się na Obszar roboczy Google (wcześniej znany jako Google Suite) - plan typu "wszystko w jednym", który obejmuje Formularze Google, a także inne aplikacje, takie jak Gmail, Dysk Google, Dokumenty Google, Arkusze Google i inne.

Business Starter: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

7,20 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard: $14.40/miesiąc za użytkownika

$14.40/miesiąc za użytkownika Business Plus: $21.60/miesiąc na użytkownika

$21.60/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Czym jest Microsoft Forms?

Podobnie jak Google Forms, Microsoft Forms (czasami określane jako MS Forms) to kolejne popularne narzędzie do tworzenia formularzy online. Jest to część ekosystemu Microsoft 365 (wcześniej znanego jako Microsoft Office 365), co oznacza, że jest to często wybierana aplikacja, jeśli Twoja firma korzysta z produktów Microsoft.

Funkcje Microsoft Forms Formularze Microsoft daje możliwość tworzenia angażujących formularzy opinii, ankiet i quizów zespołowych w dowolnym momencie. To narzędzie do tworzenia formularzy jest intuicyjne i łatwe w użyciu, z wieloma funkcjami, które sprawiają, że tworzenie ankiet jest łatwe w zarządzaniu - nawet jeśli jest to twoja pierwsza próba.

Zobaczmy, co Microsoft Forms ma do zaoferowania w tych trzech głównych obszarach.

1. Tworzenie formularzy

przez Formularze Microsoft Pochodzące od potęgi oprogramowania, jaką jest Microsoft, to narzędzie do tworzenia formularzy ma wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia, udostępniania i analizowania ankiet i quizów.

Utwórz formularz od zera lub skorzystaj z biblioteki szablonów, aby znaleźć taki, który dokładnie odpowiada twoim intencjom. Dodawaj pytania pojedynczo i wybieraj spośród czterech typów pytań - wybór, tekst, ocena lub data.

Nadaj swoim pytaniom tytuły, dodaj opisy i wybierz kolejność ich wyświetlania.

Microsoft Forms pełni funkcję logiki opartej na AI, która oferuje inteligentne rekomendacje dotyczące sposobu ustawienia i niestandardowego dostosowania ankiety lub formularza w celu uzyskania najlepszych wyników. Sprytnie zasugeruje potencjalne pytania i typy pytań w oparciu o szablony dostępne we wbudowanej bibliotece.

Współpraca z innymi jest łatwa, ponieważ możesz szybko udostępniać formularze Microsoft w całym zakresie produktów Microsoft 365, w tym Microsoft Teams. Udostępniaj linki do ankiet, wysyłaj zaproszenia e-mailem lub utwórz kod QR, aby udostępnić go innym.

Podobnie jak w przypadku Google, możesz kontrolować, kto może odpowiedzieć na Twoją ankietę i możesz utworzyć anonimową ankietę, usuwając wymóg zalogowania się na konto Microsoft, aby wziąć udział. 🔒

2. Niestandardowe

przez Formularze Microsoft Podobnie jak większość aplikacji do tworzenia formularzy, Microsoft Forms umożliwia niestandardowe dostosowanie wyglądu formularza. Wybierz z kolekcji gotowych motywów i szablonów opartych na AI, aby dodać wizualny styl do swojego formularza lub stwórz go samodzielnie, niestandardowo dostosowując kolory.

Ustaw motyw kolorystyczny dla swojego formularza i stwórz spójny wygląd pasujący do marki Twojej firmy.

Dodaj logo firmy lub umieść niestandardowy obraz w nagłówku formularza i spersonalizuj tło, wybierając jednolity kolor lub przesyłając zdjęcie lub wzór.

3. Analityka i raportowanie

przez Formularze Microsoft Formularze Microsoft Forms umożliwiają natychmiastowy wgląd w gromadzone dane w czasie rzeczywistym.

Zobacz dane przesłane na wizualnych wykresach słupkowych, wykresach kołowych, ocenach gwiazdkowych i nie tylko. Uzyskaj widok ogólnego sentymentu swoich odpowiedzi lub zanurz się, aby przyjrzeć się konkretnym odpowiedziom i indywidualnym trendom danych.

Łatwo jest zrobić z danymi coś więcej niż tylko je zobaczyć. Otwórz je w nowym arkuszu kalkulacyjnym Excel i zacznij analizować wyniki bardziej szczegółowo.

Stamtąd możesz również zapisać swoje dane w formacie .csv, aby użyć ich w innych aplikacjach lub narzędziach, lub wyeksportować je jako PDF. 📝

Ceny formularzy Microsoft

Podejście Microsoftu jest podobne do podejścia Google - aby korzystać z Microsoft Forms dla biznesu, musisz mieć aktywny plan Microsoft 365 Business, który zapewnia również dostęp do aplikacji takich jak Word, Excel i Outlook. Microsoft Forms jest dostępny we wszystkich planach z wyjątkiem Microsoft 365 Apps for Business.

Microsoft 365 Business Basic: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Apps for Business: $9,90/miesiąc na użytkownika

$9,90/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Standard: $12.50/miesiąc na użytkownika

$12.50/miesiąc na użytkownika Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/miesiąc na użytkownika

Google Forms vs. Microsoft Forms: Porównanie funkcji

Formularze Microsoft Forms i Google Forms to niezwykle podobne narzędzia. Oba oferują użytkownikom możliwość tworzenia ankiet online, quizów i formularzy w ciągu kilku minut - bez konieczności korzystania ze skomplikowanego specjalistycznego narzędzia lub zlecania pracy komuś innemu. ⚒️

Są to świetne opcje, jeśli chcesz mieć możliwość tworzenia własnych ankiet. Zobaczmy, jak wypadają one na tle tych trzech kluczowych obszarów, które omówiliśmy wcześniej.

1. Tworzenie formularzy

Tworzenie formularzy jest bardzo podobne w Google Forms i Microsoft Forms. Oba są przyjazne dla użytkownika, z uproszczonym podejściem do zamawiania pytań, wybierania typów pytań i dodawania opcji. Ponieważ doświadczenie jest tak podobne, nie ma dla nas wyraźnego zwycięzcy w tej kategorii.

2. Niestandardowe

Zarówno Google Forms, jak i Microsoft Forms zapewniają użytkownikom dużą elastyczność, jeśli chodzi o niestandardowe ustawienia. Łatwo jest zmienić kolory formularza, aby pasowały do stylu marki, a w obu przypadkach można dodać logo lub obraz nagłówka.

Microsoft Forms dodaje jednak dodatkowe opcje niestandardowe - w tym możliwość dodania obrazu tła do formularza i sugestie AI dla strony tytułowej formularza. Są to niewielkie funkcje, ale mogą przechylić szalę na korzyść tego narzędzia, jeśli chcesz uzyskać więcej niestandardowych ustawień i sugestii opartych na sztucznej inteligencji, aby Twoja ankieta była bardziej angażująca.

3. Analityka i raportowanie

Oba narzędzia oferują przydatny wgląd w dane bezpośrednio w narzędziu, a także opcję łatwego eksportu do innych narzędzi w celu dalszej analizy danych. Microsoft Formularze ma tu jednak lekką przewagę, dając szybki wgląd w trendy po najechaniu kursorem na dane odpowiedzi.

Podobnie jak w przypadku wielu aplikacji i narzędzi, wybór zwycięskiej opcji będzie prawdopodobnie zależał od doświadczenia użytkownika. Przy tak podobnych funkcjach, wszystko sprowadzi się do tego, czy jesteś większym fanem produktów Google czy Microsoft.

Google Forms vs. Microsoft Forms na Reddicie

W sieci nie ma zbyt wielu dyskusji na temat Google Forms vs. Microsoft Forms. W większości przypadków prawdopodobnie skorzystasz z produktu, który Twoja firma już kupiła - niezależnie od tego, czy jest to obszar roboczy Google, czy Microsoft 365.

Kiedy sprawdziliśmy, co prawdziwi użytkownicy mają do powiedzenia na temat Reddit , znaleźliśmy je w większości na korzyść Google Forms. ✔️

Użytkownikom podoba się, że Google Forms ma więcej typów pytań, a niektórzy twierdzą, że Microsoft Forms jest "daleko w tyle", jeśli chodzi o funkcje - choć z czasem wiele może się zmienić.

Jeden z użytkowników zauważył, że łatwiej jest wysyłać ankiety do kogokolwiek za pomocą Google i że jest to najlepsza opcja do przesyłania plików: "Myślę, że załączniki są również ograniczone typem / rozmiarem \ [w Microsoft Forms], podczas gdy Google myślę, że to tylko 1 GB na pojedynczy załącznik pliku"

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Google Forms vs. Microsoft Forms

Chociaż zastanawiasz się, czy Google Forms czy Microsoft Forms są najlepsze, chcielibyśmy przedstawić ci trzecią opcję. ClickUp to świeża alternatywa dla tych tradycyjnych aplikacji do tworzenia formularzy i jest pełna funkcji, które sprawiają, że tworzenie i udostępnianie formularzy jest bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem. Co więcej, formularze w ClickUp można tworzyć za darmo - bez konieczności posiadania subskrypcji.

Poznajmy niektóre z najlepszych funkcji ClickUp dla twórców formularzy.

Widok formularza ClickUp

Twórz inteligentniejsze formularze w ClickUp z logiką warunkową, aby usprawnić proces - bez względu na to, jak bardzo jest złożony Formularze ClickUp zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w uzyskaniu odpowiedniego przepływu pracy. W przeciwieństwie do niektórych kreatorów formularzy, które priorytetowo traktują użytek osobisty lub edukacyjny, ClickUp został stworzony z myślą o Twojej wydajności i powodzeniu.

Stwórz wewnętrzną ankietę i bezpośrednio połącz odpowiedzi z możliwymi do śledzenia zadaniami ClickUp, dzięki naszej wbudowanej automatyzacji. Jest to szczególnie pomocne, jeśli przeprowadzasz ankiety dotyczące opinii lub zaangażowania pracowników w konkretny projekt lub korzystasz z formularze dla teamów programistycznych .

Nasz intuicyjny kreator formularzy zapewnia wiele opcji, jeśli chodzi o logika warunkowa daje kontrolę nad tym, które pytania mają być wyświetlane na podstawie wcześniejszych wyborów respondenta.

Ta zaawansowana funkcja oznacza, że możesz tworzyć ankiety, które wydają się krótkie i bardzo trafne, zamiast prezentować użytkownikom długą listę nieistotnych pytań. 🙌

Wszystko to dzieje się w ClickUp, jednym narzędziu, które zastąpi je wszystkie. Twórz inteligentne, angażujące formularze i udostępniaj je swojemu zespołowi bez opuszczania swojego internetowego huba wydajności i obszaru roboczego.

Zadania ClickUp

Ustawianie powtarzających się zadań według czasu lub wydarzenia w ClickUp

Wspomnieliśmy już, że formularze ClickUp są bezproblemowo połączone z Zadania ClickUp ale ta funkcja to coś więcej niż tylko przydatny dodatek do tworzenia formularzy.

Dzięki ClickUp Tasks możesz tworzyć, organizować, zarządzać i przeglądać swoje zadania z jednego miejsca. Stwórz osobistą listę do zrobienia lub zbuduj listę zadań projektowych dla swojego zespołu - i niestandardowe doświadczenie zakończone. Korzystaj z powtarzających się zadań, aby utrzymać swój zespół na właściwym torze i zautomatyzować te powtarzające się elementy projektów.

Dodawaj współpracowników i osoby przypisane, aby członkowie zespołu wiedzieli, kto nad czym pracuje. Nadawaj swoim zadaniom terminy i monitoruj postępy w ich realizacji Widoki ClickUp , w tym widok kalendarza i widok listy.

Korzystaj z funkcji takich jak typy elementów, niestandardowe statusy, niestandardowe pola, priorytety, zależności i wiele innych, aby zbliżyć się do zarządzanie zadaniami w bardziej efektywny sposób. 🌻

Szablon formularza opinii ClickUp

Użyj widoku Tablicy w szablonie formularza opinii, aby uporządkować elementy i łatwo przenosić karty pomiędzy scenami oceny

Jeśli szukasz łatwego sposobu na rozpoczęcie pracy z formularzami ClickUp, nasze szablony są idealnym pierwszym krokiem. Istnieje szablon dla prawie każdego celu, w tym szablony formularzy opinii .

Użyj tego Szablon formularza opinii ClickUp aby szybko stworzyć własną ankietę opinii, niezależnie od tego, czy jest ona przeznaczona dla klientów, interesariuszy, ogółu społeczeństwa, czy wewnętrznych grup pracowników. Szablon zapewnia łatwy sposób gromadzenia i przechowywania danych za pomocą sugerowanych pól, takich jak ocena w gwiazdkach, powód oceny, dostawca usług, sugestie dotyczące ulepszeń i inne.

Zachowaj szablony w niezmienionej formie lub niestandardowo dostosuj je do własnych potrzeb. ✅

Related: **Formularze Google vs. Jotform !

Odkryj najlepszy kreator formularzy online dla swoich celów

Jeśli chodzi o Google Forms vs. Microsoft Forms, wybór kreatora formularzy w dużej mierze zależy od tego, do którego ekosystemu należy Twoja firma. Niektórzy ludzie naturalnie wolą produkty Google od Microsoft i odwrotnie.

Microsoft Forms wydaje się oferować użytkownikom większą elastyczność, jeśli chodzi o styl wizualny, ale użytkownicy sugerują, że Google Forms ma szerszy wybór typów pytań i opcji. Ogólnie rzecz biorąc, oba narzędzia są bardzo podobne i to osobiste preferencje decydują o tym, którego z nich używasz.

Jeśli szukasz narzędzia do tworzenia formularzy online, które oferuje jeszcze więcej, jeśli chodzi o logikę warunkową, możliwość dostosowania i produktywność, nasz głos oddajemy na ClickUp. ClickUp Forms oferuje ogromną wartość dla menedżerów i Teams, dla których priorytetem jest wydajność i efektywność - i to bez uwzględnienia wszystkich innych funkcji zarządzania projektami i zadaniami, które narzędzie ma do zaoferowania.

Rozważmy świeżą alternatywę dla Google Forms vs. Microsoft Forms, a także wypróbuj ClickUp za darmo już dziś . ✨