Jak utworzyć formularz w programie Excel (Przewodnik 2024)

Załóżmy, że jesteś właścicielem firmy produkującej ostre sosy.

Posiadanie formularza opinii klientów w Excelu powie Ci, jak smaczny 😋 i pikantny 🌶️ jest Twój sos. To lepsze niż indywidualne pytania, prawda?

Niezależnie od tego, czy chcesz ankietować klientów , zbierać opinie klientów lub zbierać dane od pracowników, formularze Excel mogą być przydatne.

Ale jak utworzyć formularz w? Excel w pierwszej kolejności?

W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć formularz w programie Excel.

Omówimy również jego ograniczenia i zasugerujemy alternatywne narzędzie do łatwego tworzenia formularzy .

_Utoruj drogę dla opinii o gorącym sosie za pomocą szybkiego formularza Excel!

Czym są formularze Excel?

Formularz Excel jest narzędziem do zbierania danych od Microsoft Excel . Jest to w zasadzie okno dialogowe zawierające pola dla pojedynczego rekordu.

W każdym rekordzie można wprowadzić do 32 pól, a nagłówki kolumn arkusza Excel stają się nazwami pól formularza.

Jakie są zalety korzystania z formularza wprowadzania danych w programie Excel?

Teraz Excel nie jest łatwy.

Jego niekończące się komórki sprawiają, że trudno jest wiedzieć, gdzie wprowadzić jakie dane.

podobnie jak próba zrozumienia, co oznacza słowo "łagodny", gdy wszystko, co znasz i kochasz, to ostre sosy!

Właśnie dlatego ludzie używają formularzy Excela do szybkiego wprowadzania danych w odpowiednich polach bez przewijania całego arkusza w górę i w dół.

Koniec z wprowadzaniem danych do arkusza kalkulacyjnego Excel wiersz po wierszu, wiersz po wierszu..

Formularz wprowadzania danych w programie Excel umożliwia

Wyświetlanie większej ilości danych bez przewijania w górę i w dół

Uwzględnienie walidacji danych

Zmniejszyć ryzyko błędów ludzkich

Brzmi całkiem pomocnie. Dowiedzmy się więc, jak utworzyć formularz Excel.

Jak utworzyć formularz w Excelu?

Zanim przygotujesz formularz w Excelu, musisz wykonać prace przygotowawcze.

Po pierwsze, musisz mieć gotowe kolumny lub pola.

Są to surowe składniki, takie jak papryczki chili lub imbir, gotowe do przygotowania sosu.

Musisz także znaleźć opcję "Formularz".

Bez obaw.

Pomożemy Ci utworzyć tabelę, znaleźć opcję "Formularz" i utworzyć formularz Excel, korzystając z przewodnika krok po kroku:

Krok 1: Utwórz szybką tabelę Excel

Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel i zacznij od pierwszej karty arkusza (domyślnie).

W tym formularzu jesteś właścicielem firmy produkującej ostre sosy.

Zamierzamy utworzyć klienta formularz opinii za pyszny sos.

Oto przykład kolumn, które można dodać do arkusza programu Excel:

Teraz musisz przekonwertować nazwy kolumn na tabelę.

Po prostu wybierz nagłówki kolumn > kliknij Wstaw > Tabele > Tabela.

Powinno pojawić się małe okno dialogowe. Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Moja tabela ma nagłówki.

Kliknij na OK, i powinieneś otrzymać tabelę Excela, jak pokazano na poniższym obrazku.

Tutaj można dostosować szerokość kolumny w zależności od danych, które może zawierać pole.

Krok 2: Dodanie opcji formularza wprowadzania danych do wstążki programu Excel

Przyjrzyj się swojemu arkuszowi Excela.

Sprawdź rząd kart i ikon w górnej części okna programu Excel (wstążka). Na żadnej karcie wstążki nie znajdziesz opcji korzystania z formularza wprowadzania danych.

Nie martw się. To całkowicie normalne.

Musisz dodać opcję "formularz" do arkusza Excel ribbon. Aby to zrobić:

Kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolną z istniejących ikon widocznych na wstążce lub pasku narzędzi

Kliknij na Dostosuj wstążkę .

. Powinno pojawić się okno dialogowe Opcje programu Excel

Wybierz Wszystkie polecenia z rozwijanej listy

Przewiń listę poleceń w dół i wybierz Formularz

Teraz kliknij na Dodaj

Czy to zadziałało? Jeśli tak, gratulacje!

Jeśli nie udało się dodać przycisku lub opcji polecenia formularza, kliknij Nowy Tab > Nazwa > Nazwij go "Formularz" > kliknij OK.

Następnie kliknij Nowa grupa > Dodaj.

Upewnij się, że opcja Form jest zaznaczona po kliknięciu Dodaj.

I to wszystko! W końcu dodałeś ikonę Form do wstążki.

Aby uzyskać do niej szybki dostęp w skoroszycie, kliknij Pasek narzędzi szybkiego dostępu w tym samym oknie dialogowym Opcje programu Excel, z którego korzystałeś wcześniej.

Wybierz Formularz w sekcji Wszystkie polecenia > kliknij Dodaj. Następnie naciśnij klawisz Enter.

I voila!

Zauważysz, że przycisk lub ikona Formularza pojawi się na zielonym obszarze u góry skoroszytu programu Excel na pasku narzędzi szybkiego dostępu.

Krok 3: Wprowadź dane formularza

Teraz możesz kliknąć dowolną komórkę w tabeli, a następnie ikonę Form, aby wprowadzić dane formularza.

Powinno otworzyć się okno dialogowe z nazwami pól i kilkoma opcjami przycisków, takimi jak New, Delete, Restore i criteria button.

Jest to niestandardowy formularz wprowadzania danych oparty na polach w naszych danych.

Wprowadź żądane dane w polach i kliknij przycisk formularza Nowy.

Dane powinny pojawić się w tabeli programu Excel.

Kliknij przycisk Zamknij, aby opuścić okno dialogowe i wyświetlić tabelę danych.

Powtarzaj ten proces, aż wprowadzisz wszystkie potrzebne dane.

Krok 4: Ogranicz wprowadzanie danych na podstawie warunków

Jeśli formularz gorącego sosu zawiera określone kryteria lub zasady wypełniania pól, walidacja danych może być przydatna. Zapewnia ona zgodność danych klientów z kilkoma warunkami.

Na przykład, chcesz, aby pole opinii o sosie akceptowało tylko krótkie teksty. Możesz więc utworzyć regułę sprawdzania poprawności danych, aby zezwolić tylko na określoną długość tekstu.

Jeśli klient wprowadzi opinię dłuższą niż wymagana, nie będzie to dozwolone i zobaczy błąd.

Oto jak ustawić te warunki kontroli formularza wprowadzania danych:

Wybierz komórkę lub komórki, w których chcesz dodać regułę sprawdzania poprawności danych. W tym przykładzie wybraliśmy komórki w kolumnie feedback ( D2-D5 )

) Kliknij kartę Dane > ikonę Weryfikacja danych > wybierz Weryfikacja danych z listy rozwijanej

Pojawi się okno dialogowe Data Validation. W obszarze Settings wybierz Text length z listy rozwijanej Allow. Następnie wybierz warunek długości tekstu w obszarze Data i liczbę znaków. Kliknij OK, aby zastosować reguły

Tutaj wybraliśmy warunek "mniej niż" i ustawiliśmy limit znaków zwrotnych na maksymalnie "10".

Teraz, podczas korzystania z wprowadzania danych aby wprowadzić tekst w informacji zwrotnej i jeśli nie jest to tekst poniżej dziesięciu znaków, nie będzie on dozwolony.

Zostaniesz ostrzeżony dźwiękiem i tym komunikatem o błędzie.

Ale to tylko przykład.

Nie powstrzymuj swoich klientów przed chwaleniem Twojego sosu! 😛

Walidacja danych pomaga jedynie upewnić się, że ludzie nie wprowadzają nieprawidłowych danych w polach.

To znaczy, co jeśli ktoś wpisze opinię "niesamowite" w polu nazwy?

Świetny pomysł na nazwę, ale nie pomaga w gromadzeniu danych! 😜

Krok 5: Rozpocznij zbieranie danych

Możesz teraz zbierać dane przy użyciu dowolnej z tych opcji:

Poproś klientów o wypełnienie formularza, udostępniając im plik Excel. Zaproś ich używając ich adresu e-mail lub skopiuj i udostępnij link do arkusza kalkulacyjnego

Wyślij kopię formularza jako załącznik do wiadomości e-mail

Wypełnij dane samodzielnie, gdy klienci przekażą Ci informacje zwrotne

Wszystkie te opcje można znaleźć, klikając opcję udostępniania w prawym górnym rogu arkusza.

Uwaga__: Ten proces różni się od tworzenia niestandardowego formularza za pomocą programu Excel VBA (Visual Basics for Application). Excel VBA to język programowania programu Microsoft Excel używany do automatyzacji zadań i wykonywania innych funkcji, takich jak tworzenie pola tekstowego, formularza użytkownika itp

formularz użytkownika Excel VBA nie jest idealną opcją, ponieważ jego konfiguracja jest jeszcze bardziej skomplikowana

3 Ograniczenia tworzenia formularzy w Excelu

Excel w pewnym sensie przyspiesza proces wprowadzania danych przy użyciu funkcji formularza.

Nie sprawia to jednak przyjemności, a to tylko jedno z jego ograniczeń.

Oto kilka innych ograniczeń, które mogą sprawić, że będziesz chciał ponownie rozważyć użycie formularza wprowadzania danych Excel:

1. Ograniczenia dotyczące formuł

Formuły Excela podzieliły świat na dwie drużyny.

Jedna uważa je za wygodne, a druga za niemożliwe.

podobnie jak niektórzy ludzie uwielbiają ostre sosy, podczas gdy inni wolą coś słodszego

Ale w przypadku formularzy nie można po prostu wprowadzić formuły Excela do pola formularza danych.

Po prostu nie można.

Więc po co w ogóle używać Excela?

2. Limit pól

Oczywiście istnieje ograniczenie liczby pól w formularzu Excel.

co zrobić, gdy chcesz mieć więcej niż 32 kolumny (pola)?

Czy nie byłoby łatwiej mieć narzędzie, które nie byłoby tak skomplikowane jak MS Excel i nie ograniczałoby pól?

3. Nie jest to najbardziej przyjazny dla użytkownika formularz

Excel może być trudny dla wielu użytkowników ze względu na różne funkcje i reguły.

Aby utworzyć formularz w programie Excel, należy dodać funkcję do paska narzędzi.

O co chodzi z tym chowaniem się i szukaniem, Excel?

Aha, i absolutnie nie jest przyjazny dla użytkowników komputerów Mac.

bo zgadnij co?

Polecenie formularza nawet nie istnieje w wersji na Maca! *Coff

Masz wątpliwości co do Excela? Tutaj są_ najlepsze alternatywy dla Excela Najwyraźniej potrzebujesz narzędzia, które nadrobi wszystkie wady formularzy Excela i zrobi więcej.

Dobra wiadomość!

Przedstawiamy ClickUp jeden z największych na świecie najwyżej oceniana narzędzie produktywności używane przez zespoły w małych i dużych firmach .

Tworzenie formularzy bez wysiłku za pomocą ClickUp

ClickUp to najlepsze narzędzie typu "wszystko w jednym" do tworzenia formularzy.

To, czego szukasz, to nasze Widok formularza .

I w przeciwieństwie do Excela, nie ukrywamy tego. Ponieważ jesteśmy z tego dumni! 😎

Chcemy również, abyś znalazł go bez czytania przewodnika, tak jak właśnie to zrobiłeś.

Aby utworzyć formularz w ClickUp, należy dodać widok formularza w trzech prostych krokach:

Otwórz plikLista,PrzestrzeńlubFolder do wyboru

Kliknij przycisk + i wybierz Form

Nadaj mu nazwę i dodaj opis

Upewnij się, że nazwa jest chwytliwa lub odpowiednia w zależności od celu formularza.

Co powiesz na "Fire cannot kill a dragon" jako chwytliwy tytuł formularza dla gorącego sosu?

(Ostrzeżenie: tylko ludzie, którzy kochają ostre przyprawy to zrozumieją 😎)

A teraz zbudujmy ten formularz!

W lewym panelu w widoku formularza znajdziesz kilka pól. Przeciągnij je i upuść na swoim formularzu, tak łatwo jest dodać pole.

w panelu nie ma pola, którego szukasz? Nie martw się!

Wystarczy kliknąć tytuł pola, aby zmienić jego nazwę.

Ale czekaj, jeszcze nie skończyliśmy być niesamowici.

Czy wiesz, że możesz również dodać branding swojej firmy w widoku formularza?

Po wypełnieniu formularza nadszedł czas, aby go udostępnić.

Znajdź ikonę "Udostępnij" w prawym górnym rogu widoku formularza. Kliknij ją, aby skopiować bezpośredni link do formularza i udostępnić go dowolnej osobie.

Możesz też umieścić formularz na stronie za pomocą kodu HTML w sekcji "embed code".

Wreszcie, jesteśmy prawie pewni, że nie będziesz potrzebować żadnego innego narzędzia, jeśli masz formularze ClickUp.

Ale jeśli wolisz inne aplikacje takie jak Formularze Google clickUp może również łatwo się z nimi zintegrować. Integracja automatycznie konwertuje odpowiedzi z Formularzy Google na zadania ClickUp.

**Co więcej?

ClickUp ma o wiele więcej możliwości niesamowitych funkcji w sklepie dla Ciebie.

Oto krótki przegląd niektórych z wielu funkcji, które ClickUp ma do zaoferowania:

Formularz Excel jest mniej kreator formularzy a bardziej aplikacją do łatwego wprowadzania danych.

Może pomóc uniknąć błędów, jeśli wprowadzanie danych jest częścią codziennej pracy.

Jednak jeśli chodzi o tworzenie formularzy, Excel nie wydaje się idealnym rozwiązaniem.

Zamiast tego wypróbuj ClickUp. Jest to potężny narzędzie do zarządzania projektami które umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy za pomocą prostej funkcji przeciągnij i upuść.

Jeśli jest coś, co chcesz zrobić poza tym, ClickUp ma długą listę funkcji, w tym Mapy myśli , Widok obciążenia , Notatnik , priorytety i nie tylko.

Dzięki temu nigdy nie będziesz musiał opuszczać platformy. Oszczędzajcie swój cenny czas! Korzystaj z ClickUp za darmo i twórz rozgrzane do czerwoności formularze, którym nikt się nie oprze! 🌶️