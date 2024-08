Jak stworzyć kokpit menedżerski: Przewodnik krok po kroku

Skuteczny pulpit menedżerski jest jak pokój kontrolny firmy.

Pokazuje, co dzieje się w danym momencie za pomocą danych, które można wykorzystać, ale nie obciąża użytkownika niepotrzebnymi szczegółami. Otrzymujesz jasny, wizualny przegląd kondycji finansowej swojej firmy, kluczowych wskaźników wydajności (KPI), zarządzania relacjami z klientami i innych informacji, których potrzebujesz, aby pewnie wykonywać duże ruchy. 💯

Jedynym problemem jest to, że stworzenie wysokopoziomowego pulpitu nie jest łatwym zadaniem. Trzeba połączyć wiele systemów biznesowych i krytycznych wskaźników, co może wydawać się zniechęcające.

Aby dać ci przewagę, pokażemy ci jak powinien wyglądać solidny pulpit menedżerski i jak stworzyć go od podstaw bez żmudnej pracy.

Czym jest pulpit menedżerski?

Pulpit menedżerski to wizualna reprezentacja danych i wskaźników KPI, której kadra kierownicza wyższego szczebla używa do śledzenia procesów Business i działań. Pobiera informacje z różnych źródeł, aby dostarczyć użytecznych informacji na temat wydajności firmy.

Zależnie od celu, pulpit może być podsumowanie raportowania i wskaźników KPI w kilku funkcjach biznesowych lub przegląd wysokiego poziomu dla określonego sektora. Tak czy inaczej, chodzi o to, aby przekształcić sterty surowych danych w zwięzły, dynamiczny przegląd, który pomoże kadrze kierowniczej podejmować decyzje oparte na faktach.

Aby skutecznie spełnić ten cel, pulpit menedżerski musi opierać się na danych (prawie) w czasie rzeczywistym i najlepiej aktualizować się bez ręcznej pracy. Pozwala to kadrze kierowniczej być na bieżąco z postępem projektu i ogólną wydajnością przez cały czas. 📈

Korzyści z utworzenia pulpitu menedżerskiego

Jeśli jesteś osobą decyzyjną, powinieneś wdrożyć pulpity menedżerskie z pięciu kluczowych powodów:

Wyczyszczony nadzór Nie możesz (i nie powinieneś) być bezpośrednio zaangażowany we wszystko, co dzieje się w Twojej firmie. Pulpit menedżerski zapewnia wgląd niezbędny do utrzymania solidnej kontroli nad działaniami biznesowymi, których możesz nie uzyskać z pierwszej ręki Krótkoproces podejmowania decyzji-Wpływowe decyzje wymagająskrupulatnego planowaniaostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest podejmowanie decyzji po omacku. Dzięki solidnemu pulpitowi wszystkie niezbędne dane będą tuż przed tobą, więc nie będziesz musiał spędzać godzin lub dni na zastanawianiu się nad kolejnym ruchem Usprawniona komunikacja Niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do corocznego spotkania akcjonariuszy, czy też musisz poinformować pracowników o ważnych zmianach, pulpit menedżerski jest nieoceniony przy tworzeniu materiałów prezentacyjnych i poparciu wszystkiego, co mówisz, aktualnymi danymi Lepsza wydajność biznesowa Pulpit nawigacyjny daje ci w czasie rzeczywistym obraz ogólnej kondycji twojego biznesu, który możesz wykorzystać do zidentyfikowania głównych obszarów wymagających poprawyzacieśnić operacje5. Śledzenie i dostosowywanie celów Możesz użyć pulpitu wykonawczego do śledzenia różnych celów w różnych działach i upewnić się, że są one zgodne z Twoimi celami ogólną strategią . Udostępnianie pulpitu zespołowi może być również doskonałym sposobem na utrzymanie ich motywacji i zaangażowania



5 rodzajów pulpitów menedżerskich

Istnieje kilka rodzajów pulpitów menedżerskich dostosowanych do różnych celów i docelowych użytkowników. Omówmy najpopularniejsze z nich, aby dać ci ogólne pojęcie o tym, co każdy z nich powinien zawierać. 📊

Pulpit finansowy

Pulpity finansowe są używane przez dyrektorów finansowych i akcjonariuszy, którzy potrzebują widoku z lotu ptaka na kondycję finansową firmy. Zazwyczaj konsolidują one raportowanie związane z następującymi kwestiami:

Rachunki przepływów pieniężnych

Zobowiązania i należności

Marże zysku

Analiza wydatków

Kluczowym aspektem pulpitów finansowych jest analiza trendów, która wykorzystuje dane historyczne do identyfikacji wzorców finansowych i anomalii (np. sezonowych spadków przychodów lub skoków kosztów). Trendy te są wykorzystywane do prognozy finansowej i pomagają Businessowi zorganizować swój budżet bardziej efektywnie.

Pulpity finansowe mogą być również wykorzystywane do analizy ryzyka. Na przykład, można użyć danych o przepływach pieniężnych z pulpitu, aby złagodzić ryzyko płynności i upewnić się, że nie zabraknie dostępnych środków. 💸

Regularne raportowanie finansowe ma kluczowe znaczenie dla monitorowania wyników firmy, a pulpit nawigacyjny pomaga być na bieżąco z kluczowymi wskaźnikami bez konieczności przekopywania się przez poszczególne raporty. Pozwala to zachować budżet i uniknąć niepotrzebnego przekroczenia kosztów.

Strategiczny pulpit nawigacyjny

Strategiczny pulpit nawigacyjny oferuje cenny wgląd w wyniki firmy w zależności od jej celów długoterminowych . Może obejmować różne wskaźniki KPI, od udziału w rynku i zwrotu z inwestycji w duże projekty po zaangażowanie pracowników i satysfakcji. Szczegóły zależą od celów firmy, więc nie ma dwóch identycznych pulpitów.

Strategiczne pulpity nawigacyjne mogą być wykorzystywane do kilku celów, przede wszystkim:

Przeglądy i korekty planów długoterminowych

Alokacja zasobów

Dostosowanie do długoterminowych celów firmy

Strategiczny pulpit można również wykorzystać do analizy porównawczej, porównując swoje wyniki z wynikami konkurencji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie pozycji rynkowej i pomoże w określeniu dalszej ścieżki rozwoju. ️

Pulpit operacyjny

W przeciwieństwie do pulpitu strategicznego, pulpit pulpit operacyjny jest szczegółowy i koncentruje się na codziennych działaniach. Oprócz zapewnienia dyrektorowi operacyjnemu głębszego wglądu w konkretne funkcje i procesy, pomaga menedżerom i liderom zespołów zwalczać nieefektywności i optymalizować cykle pracy .

Najważniejszym aspektem pulpitu operacyjnego są dane w czasie rzeczywistym, ponieważ umożliwiają one szybkie rozwiązywanie problemów. Pulpit śledzi wiele istotnych wskaźników, takich jak:

Wydajność produkcji

Poziomy i trendy zapasów

Wykorzystanie zasobów

Standardy jakości

Dobrze zbudowane pulpity operacyjne są bardzo dynamiczne i interaktywne, co pozwala na bieżąco śledzić kluczowe procesy i identyfikować wąskie gardła. Dostarczone dane można wykorzystać do przekształcenia firmy w dobrze naoliwioną maszynę i zapewnienia, że wszystko działa płynnie. 🏭

Pulpit zarządzania projektami

Pulpit zarządzania projektami jest często używany do śledzenia całego portfolio projektów firmy. Jednak może być również używany do poszczególnych projektów, które wymagają szczególnej uwagi lub rozszerzenia zasobów.

Pulpit powinien zawierać krytyczne informacje o projekcie, takie jak:

Kluczowe zadania wraz z osobami przypisanymi, terminami i innymi szczegółami

Cele wraz zodpowiadające im kamienie milowe i KPI

Projektowane koszty i dane w czasie rzeczywistym dotyczące rzeczywistych wydatków

Wiele pulpitów do zarządzania projektami wykorzystuje Wykresy Gantta przedstawiają szczegółowe osie czasu, które pozwalają decydentom śledzić postępy i w razie potrzeby dokonywać korekt. Pulpity te są szczególnie przydatne do komunikowania się z interesariuszami projektu i informowanie ich o najnowszych aktualizacjach.❗

Pulpit marketingowy

CMO muszą szybko podejmować wiele decyzji, aby być na bieżąco z nowymi trendami i skutecznie je realizować strategie marketingowe . Dlatego kompleksowy pulpit marketingowy jest niezbędny do utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy.

Pulpit powinien zapewniać przegląd kluczowych kanałów marketingowych firmy (płatne reklamy, media społecznościowe, kanały tradycyjne itp.), aby umożliwić szybką ocenę ich skuteczności. Możesz wykorzystać te dane, aby zdecydować, co działa najlepiej, aby podwoić i przyciąć mniej skuteczne taktyki.

Pulpit marketingowy zawiera również ważne informacje na temat odbiorców docelowych, co pozwala spersonalizować wysiłki marketingowe w celu zwiększenia ich skuteczności. 🎯

Najbardziej godne uwagi wskaźniki KPI powszechnie spotykane w pulpitach marketingowych obejmują:

Koszty pozyskania klienta

Wskaźniki SEO (współczynnik odrzuceń, współczynnik klikalności, konwersje itp.)

Dożywotnia wartość klienta

Wynik promocji netto

Jak stworzyć solidny pulpit managerski w pięciu prostych krokach

Po wybraniu pulpitu menedżerskiego, który chcesz stworzyć, wykonaj poniższe kroki, aby zbudować go od podstaw:

Krok 1: Wybierz oprogramowanie do pulpitu nawigacyjnego

Wybrane oprogramowanie oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego musi sprawdzać wiele Boxów, przede wszystkim:

Rozbudowane opcje niestandardowe

Solidnewizualizacja danych funkcje

Integracje z popularnymi platformami

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Oddelegowane zadania i funkcje współpracy

Jeśli potrzebujesz wizualna platforma do zarządzania projektami która obejmuje to wszystko i wiele więcej, ClickUp może być doskonałą opcją. Z Pulpity ClickUp można wizualizować kluczowe wskaźniki i analizować dane, aby łatwiej podejmować decyzje.

Otrzymujesz ponad 50 widżetów, które możesz niestandardowo dostosować do swoich upodobań, co zapewnia zakończoną elastyczność. Platforma oferuje również różne opcje wizualizacji danych, od prostych wykresów kołowych i zwijanych wykresów postępu po kompleksowe wykresy Gantta do śledzenia osi czasu projektów.

Użyj pulpitów ClickUp do tworzenia dynamicznych przeglądów najważniejszych danych Twojej firmy

Możesz ustawić dynamiczny pulpit nawigacyjny, który będzie ewoluował wraz z Twoimi danymi poprzez połączenie go z wieloma źródłami danych (które omówimy bardziej szczegółowo nieco później w tym przewodniku). Dzięki intuicyjnemu interfejsowi ClickUp możesz bez wysiłku stworzyć rozbudowany przegląd wszystkich kluczowych wskaźników.

ClickUp zawiera liczne wbudowane szablony pulpitów, których można użyć w celu ograniczenia pracy ręcznej, takie jak:

Każdy szablon pulpitu wykonawczego można dostosować do własnego cyklu pracy, źródeł danych i innych specyficznych cech, dzięki czemu można dostosować wszystko w najdrobniejszych szczegółach. 🔧

Krok 2: Określ cel i głównych użytkowników

Określenie celu (celów) jest kluczowym krokiem w tworzeniu pulpitu, ponieważ określi wszystko, co będzie on pokazywał, w tym wskaźniki KPI, projekty i zadania itp. 🗓️

W ramach każdego typu pulpitu menedżerskiego istnieją różne konkretne cele, które można ustawić . Na przykład, jeśli tworzysz strategiczny pulpit, niektóre z głównych celów mogą obejmować:

12% wzrost udziału w rynku w ciągu najbliższych trzech lat

Ekspansja do trzech nowych krajów w okresie dwóch lat

Dodanie 20 nowych pracowników w ciągu najbliższych czterech lat

Niezależnie od ustawionego celu, Cele ClickUp może pomóc ci śledzić je bez wysiłku. Istnieją różne wykresy i wykresy do wyboru w zależności od celu (cele pieniężne, rolki postępu, procenty itp.).

Korzystaj z ClickUp Goals, aby być zawsze na bieżąco z postępami dzięki danym, które można wykorzystać w działaniu

Możesz także ustawić terminy dla celów i powiązanych z nimi zadań, aby określić jasną oś czasu. Udostępnianie celów wszystkim zaangażowanym osobom pozwala zachować przejrzystość i odpowiedzialność.

Kolejną ważną kwestią jest grupa użytkowników pulpitu, która może nie być tak oczywista, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Na przykład utworzenie pulpitu marketingowego niekoniecznie oznacza, że CMO będzie jedynym użytkownikiem. Dyrektor finansowy może również chcieć uzyskać do niego dostęp, ponieważ pozwala on podejmować ważne decyzje dotyczące alokacji budżetu. 💰

W tym przypadku pulpit powinien zawierać dane finansowe, takie jak zwrot z inwestycji w określone kampanie i podział kosztów. Weź pod uwagę wszystkich kierowników, którzy mogą skorzystać z pulpitu i upewnij się, że wszyscy otrzymują odpowiednie dane.

Krok 3: Wybierz wskaźniki KPI

Najważniejsze dane wyświetlane na pulpicie menedżerskim odnoszą się do kluczowych wskaźników efektywności. Będziesz je śledzić, aby upewnić się, że zmierzasz w kierunku wybranego celu i w razie potrzeby podjąć działania naprawcze.

Twój pulpit powinien zawierać zarówno wskaźniki KPI, które próbujesz poprawić, jak i te, które nadzorujesz w celu utrzymania. Konkretne wskaźniki zależą od celu, więc skup się na tych, które mają największy wpływ.

Wróćmy do przykładu z udziałem w rynku, niektóre wskaźniki KPI, które można śledzić obejmują:

Liczba sprzedaży w danych ramach czasowych

Wskaźnik utrzymania niestandardowych klientów

Wynik promotora netto

Powracający klienci i polecenia

Twórz szczegółowe pulpity KPI w ClickUp, aby analizować, wizualizować i ustalać priorytety swojej pracy

Dobrym pomysłem może być konsultowanie się z Teams i innymi interesariuszami przy podejmowaniu decyzji o śledzeniu wskaźników KPI, ponieważ mogą one zapewnić cenny wgląd, którego nie można uzyskać w inny sposób. 🤓

Wybierając wskaźniki KPI, pamiętaj, że tworzysz pulpit o dużym widoku. Nie ma tu miejsca na próżne metryki i szczegółowe wskaźniki KPI, które nie mają bezpośredniego wpływu na decyzje wykonawcze.

Na przykład, liczba rocznych sprzedaży jest wysokopoziomowym wskaźnikiem KPI, który może być branchowany do wielu niskopoziomowych wskaźników KPI (ruch na stronie internetowej i konwersje, średni czas konwersji, współczynnik wyceny do zamknięcia itp.) Zamiast uwzględniać wszystkie te niskopoziomowe wskaźniki, skup się na szerszym obrazie i pozwól szefowi odpowiedniego działu przejść do bardziej szczegółowych informacji.

Krok 4: Połączenie pulpitu ze źródłami danych

Nie ma większego sensu posiadanie pulpitu, który nie synchronizuje się często lub w czasie rzeczywistym, w zależności od celów i wskaźników KPI. Aby upewnić się, że nie ma ręcznego wprowadzanie danych co może prowadzić do kosztownych błędów, należy zintegrować pulpit z różnymi źródłami danych i platformami, z których korzystają zespoły.

Jeśli utworzysz pulpit nawigacyjny za pomocą ClickUp, możesz stworzyć spójny ekosystem bez kłopotów i złożonych procesów technicznych. Na przykład, możesz oddelegować pracę przy użyciu Zadania ClickUp i wzbogać swój pulpit o widżety, które pobierają wszystkie niezbędne dane projektu w czasie rzeczywistym. 🕛

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich typów pracy

ClickUp oferuje również ponad 1000 integracji z aplikacjami innych firm, dzięki czemu można połączyć z nią wiele aplikacji bez żadnych kosztów! Sprawia to, że platforma jest wysoce adaptowalna do różnych cykli pracy, umożliwiając błyskawiczne tworzenie wysokopoziomowych i szczegółowych pulpitów nawigacyjnych.

Jeśli nie znajdziesz swoich obecnych platform wśród natywnych integracji ClickUp, możesz skorzystać z opcji API ClickUp do tworzenia niestandardowych.

Mając na uwadze powyższe, ClickUp oferuje pełną swobodę tworzenia solidnych, dynamicznych pulpitów, które minimalizują pracę ręczną i opowiadają historię Twojej firmy tak szczegółowo, jak tylko chcesz. Jeśli potrzebujesz inspiracji, możesz sprawdzić te przykłady pulpitów ClickUp .

Krok 5: Zaktualizuj pulpit zgodnie z potrzebami

Po uruchomieniu pulpitu nawigacyjnego poproś jego użytkowników o opinie, aby w razie potrzeby dostosować wygląd, trafność danych i ogólną funkcję. Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie ciągłą pętlę informacji zwrotnej dzięki czemu pulpit nawigacyjny przedstawia sytuację firmy z najwyższą dokładnością. 📍

Powinieneś także aktualizować pulpit, jeśli zmienią się okoliczności Twojego biznesu. Być może wprowadzasz nowy produkt, restrukturyzujesz niektóre działy lub wprowadzasz inne poważne zmiany, które mogą wywołać znaczący efekt domina w całej organizacji. W takim przypadku upewnij się, że pulpit odzwierciedla te zmiany, abyś mógł śledzić ich wpływ.

Dobrym pomysłem może być sprawdzenie pulpitu z menedżerami i pracownikami różnych szczebli, aby uzyskać całościowe informacje zwrotne na temat jego skuteczności. Włącz wszystkie istotne strony w ten proces, a pulpit będzie wsparciem dla ewolucji Twojej firmy.

Zbuduj Pulpit Kierowniczy i rozwijaj swoją firmę bez zgadywania

Dobrze wykonany pulpit może znacznie ułatwić życie zespołowi wykonawczemu. Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, aby go zbudować, a zaoszczędzisz sobie wielu bólów głowy podczas podejmowania ważnych decyzji. Zachowasz również pełną kontrolę nad każdą ważną rzeczą, która dzieje się w Twoim biznesie, co zapewnia klarowność i spokój ducha.

ClickUp może pomóc Ci czerpać te korzyści bez rozbijania banku lub konieczności posiadania całego zespołu ekspertów technicznych. Wszystkie kluczowe funkcje są intuicyjne, a Ty otrzymasz cenne wskazówki, jak najlepiej je wykorzystać. Aby bez wysiłku stworzyć solidny pulpit menedżerski, załóż konto ClickUp już dziś !