10 najlepszych programów do współpracy marketingowej zwiększających możliwości zespołów marketingowych

Aby kampania odniosła powodzenie, wszystko i wszyscy muszą ze sobą współgrać. Podczas gdy arkusze kalkulacyjne i e-maile mogą w pewnym stopniu pomóc w organizacji pracy, problemy pojawiają się, gdy zespół i klientela zaczynają się powiększać.

W przypadku złożonych przedsięwzięć, takich jak marketing, skuteczne narzędzie do współpracy może uratować życie. Może sprawić, że praca zarówno menedżerów, jak i marketingowców będzie mniej stresująca i bardziej skoncentrowana.

Sprawdź naszą listę 10 najlepszych narzędzi do marketingu oprogramowanie do współpracy w celu usprawnienia cyklu pracy i zwiększyć zwrot z inwestycji w kampanię .

Co to jest oprogramowanie do współpracy marketingowej?

Oprogramowanie do współpracy marketingowej to system, który ułatwia komunikację i koordynację pracy pomiędzy agencje marketingowe i Teams.

Dzięki odpowiedniemu narzędziu do współpracy marketingowej skomplikowana operacja, jaką jest marketing, wydaje się łatwiejsza do opanowania. Oprogramowanie łączy różne działy, takie jak SEO i kreatywne, umożliwiając im połączenie się i tworzenie spójnej narracji marki, która napędza zaangażowanie. 🏆

Od organizacji czasu i zasobów po zbieranie opinii od współpracowników, oprogramowanie do współpracy marketingowej jest niezbędnym narzędziem do powodzenia kampanii marketingowych.

Czego należy szukać w narzędziach do współpracy marketingowej?

Oprócz oczywistych funkcji komunikacyjnych, przy wyborze następnego oprogramowania do współpracy marketingowej należy pamiętać o następujących funkcjach:

Zarządzanie projektami : Narzędzie do współpracy marketingowej powinno umożliwiać tworzenie i utrzymywanie efektywnego cyklu pracy z zadaniami, harmonogramem i śledzeniem postępów

: Narzędzie do współpracy marketingowej powinno umożliwiać tworzenie i utrzymywanie efektywnego cyklu pracy z zadaniami, harmonogramem i śledzeniem postępów Łatwość użytkowania : Oprogramowanie powinno służyć użytkownikowi, a nie odwrotnie. Wybrane narzędzie do współpracy powinno być intuicyjne i wymagać minimalnego szkolenia

: Oprogramowanie powinno służyć użytkownikowi, a nie odwrotnie. Wybrane narzędzie do współpracy powinno być intuicyjne i wymagać minimalnego szkolenia Automatyzacja : Im więcej powtarzalnych zadań oprogramowanie może zautomatyzować, tym więcej czasu i wysiłku będziesz mieć na ideację i kontrolę jakości

: Im więcej powtarzalnych zadań oprogramowanie może zautomatyzować, tym więcej czasu i wysiłku będziesz mieć na ideację i kontrolę jakości Edycja zawartości : Jeśli oprogramowanie pozwala na tworzenie i edycję zawartości, powinno również pełnić funkcję korekty i kontroli wersji, aby usprawnić ten proces

: Jeśli oprogramowanie pozwala na tworzenie i edycję zawartości, powinno również pełnić funkcję korekty i kontroli wersji, aby usprawnić ten proces Integracja : Wysiłki marketingowe rzadko mieszczą się na jednej platformie. Dlatego wybrane oprogramowanie powinno integrować się z innymi programami, takimi jak te do wideokonferencji, e-mail marketingu i zarządzania powiązaniami z klientami (CRM)

: Wysiłki marketingowe rzadko mieszczą się na jednej platformie. Dlatego wybrane oprogramowanie powinno integrować się z innymi programami, takimi jak te do wideokonferencji, e-mail marketingu i zarządzania powiązaniami z klientami (CRM) Skalowalność: Jeśli wszystko pójdzie dobrze, liczba Twoich klientów i członków Teams powinna rosnąć. Oprogramowanie do współpracy marketingowej powinno być w stanie dostosować się do tego z minimalnym opóźnieniem

10 najlepszych programów do współpracy marketingowej do wykorzystania w 2024 roku

Aby pomóc Ci odkryć idealną opcję dla Twojego zespołu, wybraliśmy 10 naszych ulubionych oprogramowań do współpracy w marketingu, przedstawiając ich zalety, wady, ceny i oceny.

Warto zauważyć, że narzędzia te nie zostały zaprojektowane głównie do współpracy, ale posiadają liczne funkcje, które ułatwiają komunikację w zespole i zwiększają wydajność podczas całej kampanii.

ClickUp jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz do płynnej współpracy z zespołem marketingowym

Jako wszystko w jednym zarządzanie projektami hub, ClickUp ma więcej funkcji niż możemy wymienić za jednym razem. Dlatego też wyróżniliśmy pięć najbardziej wartościowych funkcji dla teamów marketingowych :

ClickUp posiada już funkcje obejmujące większość procesów marketingowych, ale można go zintegrować z ponad 1000 innych aplikacji, aby jeszcze bardziej usprawnić swoje działania.

Nie wiesz, jak zacząć wykorzystywać liczne zalety ClickUp? Sprawdź ten wstępnie zbudowany Szablon operacji zespołu marketingowego ClickUp na szybki start. 🏃

ClickUp najlepsze funkcje

Organizuj pracę za pomocą zadań, podzadań i list kontrolnych

Wspólne tworzenie pomysłów dzięki Tablicom ClickUp

Zarządzanie zasobami i czasem dzięki widokom ClickUp Workload, Timeline i Gantt

Generuj, edytuj i przeglądaj zawartość dzięki ClickUp Docs i proofingowi

Gotowe i niestandardowe automatyzacje

Komunikacja w komentarzach do zadania i widoku czatu

Integracja z ponad 1000 narzędzi

Cele, kamienie milowe i śledzenie postępów

ClickUpAsystent pisania AI Limity ClickUp

Sama liczba funkcji wymaga przyzwyczajenia

Sporadycznie wolne czasy ładowania

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc/użytkownika

: $7/miesiąc/użytkownika Business : $12/miesiąc/użytkownik

: $12/miesiąc/użytkownik Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za obszar roboczy

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. CoSchedule

Via: CoSchedule CoSchedule oferuje szyk różnych narzędzi zaprojektowanych z myślą o marketerach. Rodzina produktów Marketing Suite składa się z:

Organizer kalendarza Organizator zawartości Organizator pracy Organizator zasobów

Work Organizer to zakulisowy hub dla wszystkich rzeczy związanych ze współpracą. Niektóre z jego godnych uwagi funkcji obejmują listy zadań pracowników na żywo, kalendarz do śledzenia dziennych, tygodniowych i miesięcznych postępów w stosunku do terminów oraz szablony powtarzających się zadań i projektów marketingowych.

Można definiować reguły zadań i wyzwalacze do automatycznego przechodzenia między scenami. Na przykład, można ustawić zatwierdzenia prawne i zgodności jako wymóg, zapewniając, że projekty spełniają wszystkie standardy branżowe. ✅

Najlepsze funkcje CoSchedule

Widok list zadań pracowników w czasie rzeczywistym

Kalendarz zarządzania pracą ze śledzeniem postępów

Powtarzające się szablony zadań z szacunkowymi terminami wykonania

Reguły zadań i inteligentne wyzwalacze do automatyzacji

Dedykowane narzędzia dla mediów społecznościowych icontent marketing* Niestandardowe raportowanie do udostępniania interesariuszom

Wiele widoków, w tym Kanban i Kalendarz

Limity CoSchedule

Skargi dotyczące wyglądu i układu interfejsu użytkownika

Niektórzy użytkownicy uważają, że na dłuższą metę jest to drogie rozwiązanie

Cennik CoSchedule

Kalendarz : Free

: Free Kalendarz społecznościowy : $19/miesiąc (rozliczenie roczne)

: $19/miesiąc (rozliczenie roczne) Kalendarz zawartości : Ceny dostępne na życzenie

: Ceny dostępne na życzenie Marketing Suite: Ceny dostępne na życzenie

Oceny i recenzje CoSchedule

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

3. Sharelov

Via: Sharelov Dzięki Sharelov Ty i Twój zespół marketingowy możecie puścić wodze kreatywności, podczas gdy oprogramowanie zajmie się resztą. Dostępne na każdym urządzeniu, Sharelov przechowuje wszystkie dane uporządkowane i w chmurze, dzięki czemu każdy może je z łatwością pobrać. ☁️

Twórz zadania dla każdego członka zespołu i monitoruj postępy i zmiany w każdej kreacji w różnych działach. Gdy będziesz gotowy, udostępniaj zasoby klientowi, jednocześnie kontrolując ich dostęp, aby Twoja wewnętrzna praca pozostała w tajemnicy. Aby zdefiniować daty publikacji kreacji, wystarczy upuścić je w udostępnianym kalendarzu i wszystko gotowe.

Najlepsze funkcje Sharelov

Oparty na chmurze i dostępny na wszystkich urządzeniach

Rejestrowane opinie i aktualizacje dotyczące każdego zasobu kreatywnego

Informacje zwrotne automatycznie zamieniają się w elementy działań

Publikowanie kampanii namedia społecznościowe* Łatwe udostępnianie klientom

Przeciągnij i upuść zasoby do udostępnianiakalendarz zawartości Limity Sharelov

Brak wersji Free

Brak funkcji przesyłania wiadomości

Ceny Sharelov

Unlimited use za $15/miesiąc/użytkownika

Oceny i recenzje Sharelov

G2 : Brak recenzji

: Brak recenzji Capterra: 5/5 (3 recenzje)

4. Figma

Via: Figma Chociaż nie jest to głównie narzędzie marketingowe, Figma ma wiele do zaoferowania zespołom marketingowym. Umożliwia idealizację, rozwój i dostrajanie oszałamiających zasobów wizualnych dla kampanii. 🖼️

Przechowuj zasoby uporządkowane na stronach projektów i pracuj nad nimi razem w czasie rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy jesteś obserwatorem, czy projektantem, możesz zobaczyć, jak projekt ożywa, gdy uczestnicy dzielą się swoimi opiniami. Możesz zaznaczać określone elementy i dodawać komentarze, a następnie oznaczać je jako zakończone, aby sfinalizować decyzję.

Nie jesteś zadowolony z wyniku końcowego? Zawsze możesz powrócić do jednej z wcześniej zapisanych iteracji. ◀️

Najlepsze funkcje Figma

Burza mózgów z tablicą FigJam

Strony organizacji projektów i teamów

Wspólna edycja wizualnych zasobów marketingowych w czasie rzeczywistym

Oznaczanie określonych komponentów

Komentarze i wzmianki

Historia wersji

Limity Figma

Głównie narzędzie do projektowania, więc brakuje mu funkcji planowania i specyficznych dla marketingu

Sporadyczne opóźnienia w porównaniu do innych programów do współpracy marketingowej

Ceny Figma

Starter : Free Forever

: Free Forever Profesjonalista : $12/redaktor/miesiąc

: $12/redaktor/miesiąc Organizacja : $45/redaktor/miesiąc

: $45/redaktor/miesiąc Enterprise: $75/redaktor/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Figma

G2 : 4.7/5 (900+ recenzji)

: 4.7/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (600+ recenzji)

5. Semrush

Via: Semrush Semrush jest wysoko postawioną osobistością w świecie marketing cyfrowy . Oferuje szeroki zakres narzędzi marketingowych dla startupów i przedsiębiorstw, takie jak badanie słów kluczowych i indeksowanie linków zwrotnych.

Jeśli chodzi o współpracę, SEMRush ułatwia ją, gromadząc wszystkie dane i narzędzia pod jednym dachem i umożliwiając mikrozarządzanie tym, kto ma dostęp do czego. Możesz udostępniać projekty i wyniki badań członkom zespołu, podejmując wspólne decyzje na każdym kroku kampanii.

Semrush usprawnia również zarządzanie klientami. Na kartach klientów można tworzyć i udostępniać poszczególne zadania. Przypisuj im priorytety, typy i szacowany czas, a także dołącz połączony link do narzędzi Semrush, które mogą zostać zrobione. 💼

Najlepsze funkcje Semrush

Wszystkie potrzebne dane marketingowe i narzędzia pod jednym dachem

Dystrybucja obciążeń pracą i kontrola dostępu

Udostępnianie projektów i przegląd metryk w pulpicie projektu

Zarządzanie klientami z kartami klientów

Spójna marka lubraportowanie w oparciu o etykiety white-label w całym zespole za pomocą szablonów

Limity Semrush

Małe Businessy i osoby z limitowanym budżetem mogą mieć trudności z ustaleniem ceny

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Semrush

Pro : $108.33/miesiąc

: $108.33/miesiąc Guru : $208.33/miesiąc

: $208.33/miesiąc Business: $416.66/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Semrush

G2 : 4.5/5 (1,000+ recenzji)

: 4.5/5 (1,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

6. Akustyczny

Via: Akustyka Acoustic to skalowalny marketing wielokanałowy oprogramowanie do automatyzacji które pozwala projektować, publikować i zarządzać kampaniami bez wysiłku. Acoustic pomaga klientom w dogłębnym zrozumieniu potrzeb i nawyków ich klientów dzięki analityce opartej na intencjach, dając ich kampaniom największą szansę na sukces.

Możesz organizować swoje zasoby w bibliotekach publicznych, prywatnych i tylko do odczytu, a nawet włączyć archiwum Shutterstock w Acoustic. Twórcy zawartości mogą przesyłać wersje robocze do recenzji i zatwierdzenia, a redaktorzy mogą dodać swoje dwa grosze w komentarzach. 🪙

Najlepsze funkcje Acoustic

Wielokanałowośćoprogramowanie do automatyzacji marketingu* Skalowalność

Trzy rodzaje bibliotek do zarządzania zasobami

Limit typu i rozmiaru plików w bibliotekach

Wbudowana biblioteka Shutterstock

Przeglądanie i zatwierdzanie zawartości

Limity akustyczne

Przestarzały interfejs

Czasami może być powolny, zwłaszcza jeśli chodzi o raportowanie

Ceny Acoustic

Essentials : Dostępne po kontakcie

: Dostępne po kontakcie Standard : Dostępne po kontakcie

: Dostępne po kontakcie Premium: Dostępne po kontakcie

Akustyczne oceny i recenzje

G2 : 3.7/5 (200+ recenzji)

: 3.7/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (3+ recenzji)

7. Canva

Via: Canva Canva łączy w sobie cenne funkcje projektowania i współpracy, tworząc potężne narzędzie marketingowe. Dzięki Canva, Ty i Twój zespół możecie tworzyć promocyjne obrazy i wideo i upewnić się, że zawsze pozostają one zgodne z marką dzięki zestawowi Brand, wytycznym i szablonom.

Canva usprawnia również proces projektowania i zatwierdzania. Możesz rzucać pomysły na tablicę, przydzielać zadania, pracować nad projektami jednocześnie i natychmiast optymalizować je pod kątem różnych kanałów. Skorzystaj z Dokumentów Canva, aby napisać kopie, które uzupełnią Twoje wspaniałe wizualizacje. ✨

Najlepsze funkcje Canva

Współpraca w czasie rzeczywistym nad zasobami wizualnymi

Wytyczne i szablony dotyczące brandingu

Zoptymalizowany proces projektowania i zatwierdzania

Tablica do tworzenia pomysłów

Zmiana rozmiaru Magic Switch w celu optymalizacji zawartości dla różnych kanałów

Dokumenty Canva

Wgląd w zaangażowanie w celu oceny wpływu twoich projektów

Limity Canva

Obrazy z biblioteki mogłyby być wyższej jakości

Brak dostępu offline

Cennik Canva

Free

Canva Pro :$119.99/rok dla jednej osoby

:$119.99/rok dla jednej osoby Canva for Teams: $300/rok dla pierwszych pięciu osób

Canva oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (11,000+ recenzji)

8. Lejek

Via: Lejek Jeśli nie jest to zrobione dobrze, analityka i raportowanie mogą być nieuporządkowane. Właśnie w tym ma pomóc Funnel. Działa jako hub do analizy wyników marketingowych, łącząc dane z wielu kanałów. Przechowuje je bezpiecznie i automatycznie organizuje do analizy. Możesz zarządzać widocznością danych i udostępniać je odpowiednim członkom zespołu w razie potrzeby.

Funnel oszczędza czas i wysiłek zespołu, eliminując niepotrzebne zadania, takie jak aktualizowanie raportów. Dzięki jednemu źródłu prawdy możesz pracować wydajniej i skupić się na tym, co ważne - na osiągnięciu wszystkich celów marketingowych cele projektu . 🎯

Najlepsze funkcje lejka

Wydajność marketingowa prosta analityka

Centralizacja danych ze wszystkich kanałów

Bezpieczne przechowywanie i automatyczna organizacja danych

Integracja z ponad 500 narzędziami, bez konieczności kodowania

Zarządzanie widocznością danych i ich udostępnianie

Optymalizacja budżetu marketingowego

ograniczenia lejka ####

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne

Złożoność; niektórzy nowi użytkownicy wymagają szkolenia

Cennik lejka

Free

Starter : od $360/miesiąc

: od $360/miesiąc Business : od 1000 USD/miesiąc

: od 1000 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Funnel oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (10+ recenzji)

9. HubSpot

Via: HubSpot HubSpot stał się powszechnie znaną marką, oferującą szeroki zakres Produkty CRM połączenie różnych działów. Jego Marketing Hub jest solidny i można go dostosować do potrzeb zespołu.

Pasek boczny do współpracy umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi komentowanie zasobów, szukanie i udzielanie zatwierdzeń oraz śledzenie zadań za pomocą list kontrolnych. Zapewnia również dostęp do kalendarz marketingowy aby uzyskać szybki przegląd osi czasu projektu. W skrzynce odbiorczej konwersacji możesz rozpocząć dyskusję ze swoim zespołem lub uczestniczyć w istniejących wątkach. 🗣️

Operations Hub pozwala zbudować płynny cykl pracy za pomocą narzędzi do automatyzacji marketingu. Na przykład, jeśli Twój zespół komunikuje się za pośrednictwem Slack lub Zoom, możesz zintegrować się z HubSpotem i skonfigurować wyzwalacze bezpośrednio z tych aplikacji.

HubSpot najlepsze funkcje

Kompleksowy pakiet produktów do koordynacji wszystkich działów

Scentralizowany hub dla wszystkich kontaktów i danych kampanii

Pasek boczny współpracy z komentarzami, listami kontrolnymi zadań, kalendarzem marketingowym i zatwierdzeniami

Skrzynka odbiorcza konwersacji

Wiele możliwości automatyzacji, w tym aplikacje innych firm

Limity HubSpot

Problemy z poszczególnymi integracjami

Może być przytłaczająca dla początkujących ze względu na liczbę funkcji

Cennik HubSpot (Marketing Hub)

Starter : od $18/miesiąc

: od $18/miesiąc Professional : od $800/miesiąc

: od $800/miesiąc Enterprise: od 3600 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje HubSpot (Marketing Hub)

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5,000+ recenzji)

10. Bufor

Via: Bufor Jeśli marketing w mediach społecznościowych to Twoja działka, Buffer może być Twoim chlebem powszednim. 🍞

Buffer pomaga w tworzeniu zawartości, która przemawia do odbiorców i publikuje ją za Ciebie. Jeśli chodzi o współpracę, wyróżnia się pięć poniższych funkcji:

Poziomy uprawnień Określenie, którzy członkowie Teams mogą publikować na którym kanale Approval workflow Przejrzyj każdy post przed publikacją, odrzucając go lub zatwierdzając jednym kliknięciem Przestrzeń pomysłów Wymyślaj nowe pomysły na zawartość jako zespół Automatyzacja raportowania generowanie markowych raportów wydajności bez wysiłku Wewnętrzne komentarze konsultacja z członkami zespołu pod każdym postem

Najlepsze funkcje Buffera

Media społecznościoweoptymalizacja cyklu pracy* Kontrola poziomu uprawnień

Zatwierdzanie i odrzucanie postów jednym kliknięciem

Pomysły: dedykowana przestrzeń do burzy mózgów

Automatyzacja i markowe raportowanie wydajności

Komunikacja za pośrednictwem komentarzy do postów

Limity Buffera

Interfejs mógłby być bardziej atrakcyjny w porównaniu z innymi programami do współpracy społecznościowej i marketingowej

Stromy model cenowy w porównaniu do niektórych konkurentów

Cennik Buffer

Free

Essentials : 5 USD/miesiąc/kanał

: 5 USD/miesiąc/kanał Teams : $10/miesiąc/kanał

: $10/miesiąc/kanał Agencja: $100/miesiąc/10 kanałów

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Buffer oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (900+ recenzji)

: 4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

Uwolnij pełny potencjał Teams dzięki oprogramowaniu do współpracy marketingowej

Przeprowadzenie powodzenia kampanii marketingowej to jedno, ale zrobienie tego efektywnie to zupełnie inna sprawa. Jeśli chcesz wyprzedzić konkurencję, Twój zespół marketingowy musi działać jak w zegarku. ⏰

Podczas gdy wszystkie wymienione na powyższej liście programy do współpracy marketingowej mogą zmniejszyć tarcia, wybierz ClickUp jeśli potrzebujesz kompleksowego rozwiązania dla zwiększyć wydajność swojego zespołu i pomóc w osiągnięciu wszystkich celów marketingowe OKR z łatwością.