10 najlepszych aplikacji zwiększających produktywność na Androida do pracy w 2024 roku

Zawsze staramy się zoptymalizować wszystko, co robimy, aby zwiększyć wydajność, prawda?

Ale niektóre z największych zmian wynikają z najmniejszych zmian - takich jak zwykłe pobranie nowej aplikacji. Dlatego uważamy, że warto znać najlepsze aplikacje zwiększające wydajność dla urządzeń z systemem Android.

Są to rodzaje aplikacji pomagają zwiększyć wydajność i efektywność w tym, co robisz. A jeśli jesteś użytkownikiem Androida, istnieje wiele aplikacji, których możesz użyć, aby pomóc poprawić wydajność .

Nie martwcie się, ludzie iPhone'a - wiele z tych aplikacji zwiększających wydajność dla Androida jest dostępnych dla iOS również.

Wyzwaniem jest określenie, która aplikacja ma najwyższą ocenę pod względem funkcji. Wybór niewłaściwej aplikacji będzie oznaczał stratę czasu i wysiłku.

Niezbyt duża wydajność, co?

Dlatego warto korzystać z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność, więc przyjrzyjmy się bliżej 10 najlepszym aplikacjom zwiększającym wydajność na Androida w 2024 roku!

Najlepsze aplikacje zwiększające wydajność na Androida w 2024 roku

1.

ClickUp ClickUp działa na wszystkich urządzeniach, aby naprawdę być jedyną aplikacją, której potrzebujesz do zrobienia tego, co masz zrobić

Pierwszą z nich jest nasza ulubiona i miejmy nadzieję, że wkrótce Twoja. ClickUp jest numerem 1 narzędzie wydajności którego potrzebujesz, aby usprawnić i podbić swój dzień pracy.

Do zrobienia czego jest ClickUp, co ustawia go ponad resztą?

Na początek, niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, czy po prostu próbujesz zarządzać swoim życiem osobistym (a może jedno i drugie), to wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności dostarczy Ci narzędzi potrzebnych do uporządkowania Twojej pracy w łatwy do zrozumienia sposób.

Interfejs ClickUp został zaprojektowany z myślą o użytkowniku. Skorzystaj z naszego Funkcja dokumentów do tworzenia, zarządzania i organizowania wszystkich dokumentów. Możesz też wypróbować ClickUp funkcje śledzenia czasu do monitorowania czasu spędzonego na określonych zadaniach, tworzenia dodatkowych zadań i ustawienia przypomnień. Jest również wyposażony w "Szybkie akcje", które pozwalają na zrobienie tego szybko.

Możliwości śledzenia czasu w ClickUp ułatwiają rejestrowanie, etykietowanie i organizowanie czasu w bardziej efektywny sposób Przypomnienia ClickUp można dostosować w taki sposób, że są one domyślnie ustawione jako prywatne, ale można je udostępniać innym. Jest to pomocne, gdy współpracownicy lub członkowie zespołu używają ClickUp do współpracy nad dokumentem lub śledzenia statusu projektu.

Podstawą aplikacji jest Notatnik. Można go łatwo skalować w górę lub w dół, zależnie od poziomu złożoności i zapisywać notatki, gdy pojawi się inspiracja. Jeśli ten pomysł przekształci się później w zadanie, które musisz przypisać sobie lub komuś innemu, po prostu przekonwertuj go na zadanie za pomocą łatwego kliknięcia.

Funkcja notatnika ClickUp pomaga szybko organizować zadania do wykonania i wiele więcej

Jeśli masz wiele projektów, dla których chcesz stworzyć dokumenty, możesz to zrobić. Funkcja pulpitu ClickUp daje możliwość widoku różnych projektów na pasku bocznym. Możesz nadawać im charakterystyczne etykiety i tytuły, aby oddzielić poszczególne zadania od siebie.

ClickUp posiada również obszar roboczy, w którym można ustawić miejsce do pracy nad poszczególnymi projektami. Jeśli chcesz przełączać się między projektami w dowolnym momencie, przejdź do menu ustawień i wybierz możliwość przełączania się między obszarami roboczymi.

Podczas gdy każdy z produktów wymienionych w tym poście jest obecnie jedną z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność na Androida, żaden z nich nie zapewnia pełnego pakietu zarządzania czasem i uwagą tak jak ClickUp. Zachęca do kreatywności, innowacji i organizacji w formie prostego, ale druzgocąco skutecznego rozwiązania zwiększającego wydajność.

ClickUp oferuje również różne pakiety, zależnie od wielkości zespołu. Ich zakres sięga od naszej wersji Free Forever do planu Unlimited za jedyne 5 USD za użytkownika miesięcznie. Dlaczego więc się wahać? Zacznij i pobierz naszą aplikację na Androida już dziś .

2. IFTT

IFTTT pozwala używać automatyzacji do śledzenia godzin pracy, a nawet do sprawdzania, kiedy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna mija przestrzeń kosmiczną

Jeśli chodzi o zwiększanie wydajności, automatyzacja może być jednym z najpotężniejszych sprzymierzeńców. To właśnie tutaj IFTTT pomaga najbardziej. Jest to aplikacja, która umożliwia automatyzację aplikacji i urządzeń, z których korzystasz najczęściej.

Umożliwia szybkie tworzenie potężnych automatyzacji, dzięki czemu można dostosować i kształtować integracje zgodnie z dokładnymi specyfikacjami. Filtruj kody, przeprowadzaj zapytania lub synchronizuj wiele kont - wszystko za pomocą jednego urządzenia.

Jeśli nie jesteś programistą, nie musisz się martwić. IFTTT to platforma bez kodu. Oznacza to, że bez względu na poziom umiejętności, będziesz w stanie automatyzować swoje aplikacje z dowolnego miejsca.

Możesz udostępniać zawartość na wielu platformach, tworzyć i sprzedawać wydarzenia, a nawet niestandardowo dostosować swojego asystenta głosowego, aby pomagał Ci w wielu systemach.

Bonus:_

**Narzędzia zwiększające produktywność dla programistów_

3. LastPass

LastPass jest świetnym rozwiązaniem dla Teams, które muszą udostępniać loginy na różnych platformach

Każdy, kto jest obecny na rynku cyfrowym, ma mnóstwo haseł do zrobienia (a przynajmniej mamy taką nadzieję ze względów bezpieczeństwa).

Niezależnie od tego, czy są to hasła do kont Business, finansowych czy osobistych, możesz skorzystać z jednej platformy do logowania się na wszystkie swoje konta. Większość cyberbezpieczeństwo eksperci powiedzą ci, abyś używał narzędzia do tworzenia haseł, ponieważ jeden błąd może przerodzić się w jeden z największych bólów głowy w twoim życiu.

Do zrobienia?

Użyj aplikacji do śledzenia i rejestrowania haseł za pomocą LastPass . Jest to aplikacja do zarządzania hasłami, która przechowuje wszystkie hasła z wielu aplikacji i kont.

Oto jak to działa: zapisujesz wszystkie swoje hasła w aplikacji. Następnie, za każdym razem, gdy logujesz się do aplikacji z dowolnego urządzenia, możesz po prostu użyć LastPass aby automatycznie uzupełnić hasło. Teraz nie będziesz musiał zapamiętywać swoich haseł ani popełniać innych cyber faux pas, takich jak przechowywanie ich w dokumencie.

Jest to również świetne rozwiązanie do zakupów online. Możesz zapisać swój adres i informacje o płatności, a LastPass wypełni je w razie potrzeby. Nie ogranicza się to do haseł do aplikacji - członkostwo i informacje o ubezpieczeniach należą do innych rodzajów danych, które można przechowywać.

Jeśli masz problemy z wymyślaniem silnych haseł, LastPass może ci w tym pomóc. Jego funkcja generatora haseł opracuje złożone, wyrafinowane hasła, które z pewnością sprawią, że hakerzy będą drapać się po głowie.

Bonus:_

**szablony produktywności_

!

4. TickTick

TickTick działa na produktach Android i Apple

Mogą istnieć osoby o dużej wydajności, które nie uwzględniają listy do zrobienia do swojej codziennej rutyny, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. Lista do zrobienia jest jednym z najprostszych, ale najskuteczniejszych narzędzi w codziennej rutynie planowaniu i zarządzaniu swoją wydajnością .

Wyzwaniem dla wielu osób jest sytuacja, w której mają do zarządzania konkurujące ze sobą zadania między pracą a życiem osobistym. TickTick to aplikacja, która rewolucjonizuje sposób podejścia do listy rzeczy do zrobienia.

Posiada zautomatyzowany system przypomnień, dzięki któremu nigdy nie zapomnisz o żadnym spotkaniu lub zadaniu. Aplikacja oferuje również pięć różnych widoków kalendarza, dzięki czemu możesz zobaczyć swój dzień w sposób, który najbardziej Ci odpowiada i niestandardowy.

Najfajniejszą cechą TickTick jest funkcja integracji, która umożliwia współpracę z innymi użytkownikami. Niezależnie od tego, czy zakończone zostało zadanie służbowe z innymi współpracownikami, czy też planujesz rodzinną wycieczkę, jest to świetne narzędzie, gdy twoje listy rzeczy do zrobienia zależą od innych.

Z ponad 30 funkcjami, TickTick może również integrować się z ponad 10 platformami. Jest to wszechstronne narzędzie dla każdego, kto priorytetowo traktuje planowanie i chce być wydajny.

5.

Trello

Trello używa Tablica Kanban widoki umożliwiające łatwe przenoszenie zadań do następnego statusu lub fazy

Niezależnie od tego, czy pracujesz z zespołem, czy samodzielnie, rozpoczęcie jakiegokolwiek projektu wymaga czegoś więcej niż tylko skupienia. Wymaga również możliwości śledzenia wszystkich zadań od ich powstania do zakończenia. Jedną ze sprawdzonych aplikacji do tego celu jest Trello.

Trello jest przeznaczone do Zarządzanie projektami Kanban który jest formularzem Zwinne zarządzanie do śledzenia zadań. Po ustawieniu tablicy Trello można również utworzyć karty dla oddzielnych projektów lub zadań. W ramach tych kart można wypełniać je listami kontrolnymi, aktualizacjami statusu i całą masą innych funkcji.

Do każdej karty można przypisać etykiety, opisać etykiety i użyć deskryptorów dla każdego statusu. Trello może pomóc zwiększyć wydajność, skracając czas poświęcany na wyszukiwanie aktualizacji statusu.

6.

Word for Android

Microsoft Word dla Androida ma funkcje, które lubisz, ale w podróży

Wielu z nas, którzy pracowali w ustawieniu biurowym, ma doświadczenie w korzystaniu z pakietu produktów Microsoft. Z punktu widzenia wydajności, Microsoft Office 365, w tym Word dla Androida, ułatwia prawie wszystko, czego potrzebujesz w profesjonalnym ustawieniu.

Za pomocą programu Word można przygotowywać, poprawiać i edytować dokumenty do celów planowania lub udostępniania. Łatwo wstawiaj oszałamiające grafiki, aby zilustrować punkty w dokumentach lub wstawić wykresy lub wykresy. Możesz też zaimportować Arkusze kalkulacyjne Excel które opracowałeś.

Być może kojarzysz Worda jako program do używania na komputerze, ale Word dla Androida ma wszystkie te same wspaniałe funkcje, co jego oryginalna wersja. Możliwość szybkiego tworzenia przejrzystych, czytelnych dokumentów może pomóc zespołowi zachować wydajność przez cały czas trwania projektu. Word na Androida pozwala do zrobienia tego z poziomu telefonu.

7. CamScanner

CamScanner działa bezpośrednio ze smartfona do skanowania i przechowywania plików

Podczas dnia pracy często pojawia się potrzeba zeskanowania dokumentu. Może to być zdjęcie lub inny dokument zawierający informacje, które trzeba przechować lub zapamiętać. Niestety, wiele osób nie ma łatwego dostępu do drukarki lub skanera. CamScanner zapewnia, że wszystko, czego potrzebujesz, to Twój telefon. Pomaga wysyłać zeskanowane dokumenty i konwertuje je do krystalicznie czystych plików PDF. Łatwo jest zoptymalizować obraz i zapisać dane w aplikacji do systemu przechowywania w chmurze.

To nie wszystkie funkcje, do których CamScanner daje ci dostęp. Możesz skanować obrazy z książek, optymalizować je pod kątem rozdzielczości HD, a nawet konwertować zeskanowane obrazy do formatu Excel. Jeśli kiedykolwiek potrzebowałeś usunąć znak wodny lub reklamę z obrazu, CamScanner również może to zrobić.

8.

Evernote

Organizuj notatki, twórz skróty, przypinaj listy rzeczy do zrobienia lub pracuj z notatnika w Evernote

Jedną z cech charakterystycznych ludzi sukcesu jest zrozumienie limitów własnej pamięci. Takie osoby mają tendencję do zapisywania rzeczy lub robienia notatek z pomysłami i ważnymi faktami, aby przypomnieć je sobie później.

Kiedyś wystarczał do tego długopis i kartka papieru, ale wraz z rozwojem technologii dostępnych jest więcej narzędzi do zrobienia tego na telefonie. Na naszej liście najlepszych aplikacji zwiększających wydajność na Androida, Evernote jest klasyczną aplikacją do robienia notatek. Umożliwia ona robienie notatek, a następnie organizowanie ich w listy lub notatniki w zależności od potrzeb.

Możesz robić notatki na wiele tematów, wysyłać e-maile do aplikacji i pozwolić jej pełnić funkcję huba do gromadzenia informacji.

9. Google Keep

Google Keep pomaga organizować notatki i listy do zrobienia w pakiecie produktów Google Suite

Chociaż Evernote to świetne narzędzie, wiele osób czuje się już komfortowo korzystając z pakietu produktów Google. Odpowiedzią Google na Evernote jest Google Keep . Jeśli jesteś fanem obszaru roboczego Google (a jako użytkownik Androida może to być twoja preferencja), Google Keep może być aplikacją do robienia notatek dla ciebie.

Zainteresowany różnicami między google Keep vs. Evernote_ _? Przeczytaj nasz przewodnik, aby poznać wszystkie szczegóły!

Google Keep to prosta aplikacja do robienia notatek. Możesz tworzyć listy, które pomogą Ci śledzić swoją pracę lub ustawić przypomnienia, gdy Ty lub członek zespołu musicie wiedzieć o zbliżającym się terminie.

Każdej liście można przypisać etykietę, co znacznie ułatwia porządkowanie informacji. Dostępna jest również funkcja archiwizacji, która pozwala wyczyścić listę ze strony Google Keep i zachować do niej dostęp w późniejszym czasie.

10.

Microsoft do zrobienia

Microsoft To-Do organizuje listy do zrobienia w codzienny planer w Office 360

Kolejną z najlepszych aplikacji zapewniających wydajność na Androida jest Microsoft do zrobienia . Jest to kolejny świetny zasób od Microsoftu i jeśli uwielbiasz ustawienie codziennych planerów, ale zawsze chciałeś mieć możliwość zrobienia tego z telefonu, jest to świetne rozwiązanie do zrobienia w zakresie wydajności.

Do zrobienia ma funkcję o nazwie Mój dzień, w której można ustawić swój dzienny harmonogram w oparciu o to, co musi zostać zrobione. Aplikacja wykorzystuje również AI, aby oferować niestandardowe rekomendacje dotyczące dodatków do tygodniowych lub dziennych list do zrobienia.

Aplikacją Do zrobienia można zarządzać na różnych platformach, co oznacza, że można jej używać na Androidzie lub laptopie. Ponadto łatwo jest udostępniać ją innym członkom Teams.

Jednym z najsilniejszych elementów wydajności To-do jest możliwość podzielenia zadań na łatwiejsze do zrobienia części. Wystarczy dodać kroki do zadań, ustawić terminy i zautomatyzować przypomnienia.