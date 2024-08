Scrum vs. Kanban: Ujawnienie najlepszej strategii Agile

Scrum i Kanban to klasyczni rywale - mają wiele cech wspólnych, szczególnie jako potężne narzędzia w ramach zwinnego zarządzania projektami . Jednak patrząc na ich rozróżnienia, wydają się bardziej jak jabłka i pomarańcze. 🍎

Podczas gdy Scrum ucieleśnia ustrukturyzowane i iteracyjne podejście do zarządzania projektami oraz rozwoju produktu kanban obraca się wokół wizualizacji pracy , nakładając limity na pracę w toku i optymalizując wydajność. To jednak tylko zarysowuje powierzchnię ich różnic.

W tym artykule zbadamy trwającą debatę na temat Scrum vs. Kanban, aby zidentyfikować ich idealne przypadki użycia. Ponadto, przedstawimy praktyczną metodę Agile narzędzie do zarządzania projektami które pozwala płynnie eksperymentować z obiema opcjami 😉

Przegląd Scrum vs. Kanban

Scrum i Kanban są iteracyjnymi systemami pracy, które zależą od przepływów procesów i mają wspólny cel, jakim jest minimalizacja marnotrawstwa. Niemniej jednak, istnieje kilka istotnych różnic pomiędzy tymi dwoma podejściami:

Aspect, Kanban, Scrum | -------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | | Pochodzenie | Rozwój oprogramowania | Lean manufacturing | role i obowiązki | Brak predefiniowanych ról | Zdefiniowane role ze Scrum Masterem i Właścicielem Produktu | Oddelegowane zadania i priorytetyzacja | "Pull system" dla pojedynczych zadań zakończonych | "Pull system" z całą partią dla każdej iteracji | termin i oś czasu dostarczenia | Ciągłe dostarczanie na żądanie | Dostarczanie oparte na sprintach z ustawionymi okresami na zakończenie i przegląd | Mierzenie produktywności | Mierzenie cyklu i czasu dostarczenia | Pomiar wydajności | Mierzy czas cyklu do zakończenia projektu | Mierzy prędkość poprzez sprinty i funkcje iteracyjnego śledzenia postępów modyfikacje | Pozwalają na zmiany w projekcie w połowie jego trwania w celu ciągłego doskonalenia | Zmiany nie są generalnie zalecane podczas sprintów | Kluczowe koncepcje | Efektywne i przewidywalne | Przejrzyste i adaptowalne | | Najlepsze zastosowania | Projekty o bardzo zróżnicowanych priorytetach | Teams o względnie stabilnych priorytetach, które nie mogą się znacząco zmienić

Czym jest Scrum?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób wysokowydajny team odnosi się do strategicznego formatu rugby scrum? Poznaj framework Scrum, koncepcję ukutą przez Hirotakę Takeuchi i Ikujiro Nonakę. Nie martw się, nie chodzi o walkę z przeciwnikami - to raczej przełom w zarządzaniu projektami! 🏈

Odkryjmy ekscytujący świat Scruma, poznajmy jego zalety i odkryjmy, gdzie może on mieć realny wpływ na planowanie sprintów i w kierunku cross-funkcjonalnych Teams!

Scrum: Definicja

Sprinty w ClickUp zapewniają zespołom zgodność w zakresie map drogowych produktów, zapewniając pełną widoczność tego, kto co robi

Scrum to framework w ramach metodologii Agile, który dostarcza zestaw ról, ceremonii i artefaktów w celu ustrukturyzowania i kierowania iteracyjnym procesem rozwoju. Jest specjalnie stworzony dla złożonych projektów wymagających częstego dostosowywania się do zmian.

Scrum obraca się wokół krótkich cykli rozwojowych zwanych sprintami, trwających zazwyczaj od jednego do czterech tygodni. Teams Scrum są często małe i samoorganizujące się, składające się z Scrum Mastera (czyli dedykowanego kierownika projektu), właściciela produktu oraz zespół rozwoju produktu . 👥

Zgodnie z zasady agile , zadania są zakończone i dostarczane w scena zamiast dostarczania całego projektu za jednym zamachem. Takie podejście krok po kroku pozwala zespołom scrumowym na pracę z backlogiem sprintu i zwiększa ich zdolność do łatwego dostosowywania się do zmian i zmiany priorytetów.

Trzy kluczowe filary wspierają Scrum:

Adaptacja: Łatwo dostosowuje się do zmian w kierunkach projektów Przejrzystość: Zapewnia, że wszyscy członkowie zespołów scrumowych są informowani o tym, co się dzieje i dlaczego Inspekcja: Regularna inspekcja projektów promuje kulturę ciągłego doskonalenia wśród członków zespołów scrumowych i interesariuszy

Podstawowe wartości Scruma to skupienie, odwaga, szacunek, commit i otwartość. Wspierają one wyczyszczoną i szczerą komunikację wspieranie poczucia własności wśród zespołu projektowego, IT, operacyjnego lub programistycznego.

Jakie są korzyści z używania Scrum?

Wśród zwinnych frameworków, korzyści z przyjęcia Scrum obejmują:

Wysokie zadowolenie klienta :Aktywne zaangażowanie klienta w rozwój produktu zapewnia, że oprogramowanie jest niestandardowe i spełnia jego potrzeby

:Aktywne zaangażowanie klienta w rozwój produktu zapewnia, że oprogramowanie jest niestandardowe i spełnia jego potrzeby Zwiększona współpraca : Małe i zwarte zespołyTeams Scrum tworzą efektywną komunikację i poczucie własności nad swoją pracą

: Małe i zwarte zespołyTeams Scrum tworzą efektywną komunikację i poczucie własności nad swoją pracą Zdolność adaptacji do zmian : Iteracyjne podejście Scruma pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i ewoluujących priorytetów, dzięki czemu dobrze sprawdza się w dynamicznych środowiskach projektów

: Iteracyjne podejście Scruma pozwala na elastyczność w dostosowywaniu się do zmian i ewoluujących priorytetów, dzięki czemu dobrze sprawdza się w dynamicznych środowiskach projektów Obniżone koszty : Wczesne dostarczenie produktu przekłada się na oszczędność czasu i kosztów. Zdolność do wprowadzania szybkich zmian minimalizuje również zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań

: Wczesne dostarczenie produktu przekłada się na oszczędność czasu i kosztów. Zdolność do wprowadzania szybkich zmian minimalizuje również zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby w celu dostosowania się do zmieniających się wymagań Zwiększony ROI (zwrot z inwestycji): Im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej biznes zacznie przynosić dochody. Wydajność Scruma w szybkim wprowadzaniu produktów na rynek przyczynia się do zwiększonego zwrotu z inwestycji

Kiedy należy stosować Scrum?

Scrum jest powiązany z zwiększoną wydajnością , szybsza dostawa, oszczędność kosztów i lepsza jakość produktu. Menedżerowie często uważają go za szczególnie skuteczny do obsługi złożonych projektów lub tych podatnych na częste modyfikacje.

Korzystanie ze Scrum jest świetne dla branż charakteryzujących się ciągłymi zmianami lub projektów, które wymagają elastyczności w dostosowywaniu się do informacji zwrotnych. Dotyczy to zwłaszcza branż poddawanych częstym aktualizacjom technologicznym lub projektów związanych ze świeżymi rozwój oprogramowania . 💻

Użyj ClickUp do efektywnego zarządzania Agile i Scrum

Pulpity w ClickUp dają zwinnym kierownikom projektów szybki widok pozostałych zadań i priorytetów zespołu na dany tydzień, a także szczegółowe wykresy burnup i burndown

Aby uwolnić pełny potencjał Zarządzanie projektami metodą Scrum używać ClickUp jako przyjazne dla użytkownika rozwiązanie typu "wszystko w jednym" dla Scrum i zwinnych teamów .

Przejmij komendę nad całym cyklem życia produktu, od koncepcji do wydania, dzięki Funkcje zwinnego zarządzania projektami ClickUp . Twórz cykle pracy nad produktem, które elastycznie dostosowują się do Twoich potrzeb, dbaj o to, by zespół był na bieżąco dzięki komentarzom opatrzonym etykietami i bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom. 🔔

Automatyzacja Pulpity ClickUp zapewniają cenny wgląd w postępy i obciążenia zespołu, oferując widok 360° projektu. Wizualizuj procesy na różnych wykresach, aby lepiej je zrozumieć i wizualizuj swój projekt dzięki funkcjom takim jak:

Backlog : Ocena wpływu i kompromisów dla pomysłów na produkt, problemów i nowych funkcji przy użyciu niestandardowych pól i formuł

: Ocena wpływu i kompromisów dla pomysłów na produkt, problemów i nowych funkcji przy użyciu niestandardowych pól i formuł Tablica : Identyfikacja wąskich gardeł w celu utrzymania tempa projektu. Posortuj tablice według statusu, terminu i priorytetu, aby skutecznie dostosować swój zespół

: Identyfikacja wąskich gardeł w celu utrzymania tempa projektu. Posortuj tablice według statusu, terminu i priorytetu, aby skutecznie dostosować swój zespół Roadmaps : Organizuj sprinty i zarządzaj kamieniami milowymi za pomocą konfigurowalnych wykresów Gantta

: Organizuj sprinty i zarządzaj kamieniami milowymi za pomocą konfigurowalnych wykresów Gantta Tablice :Burza mózgów w zespole, twórz diagramy i mapy myśli oraz płynnie przekładaj pomysły na wykonalne zadania

Widok obciążenia pracą : Śledzenie zakończonych zadań i oddelegowane prace w oparciu o dostępność zespołu, wszystko w jednej scentralizowanej lokalizacji

Uruchom zautomatyzowane sprinty w ClickUp ClickUp Sprinty przenieś współpracę na wyższy poziom, włączając istotne elementy, takie jak daty sprintów, priorytety i punkty sprintu. Użyj

wykresy burndown do monitorowania wydajności w stosunku do celu i wykresy spalania do śledzenia zakończonych zadań i pozostałego zakresu prac.

Polegaj na wykresy prędkości aby ocenić średnie zakończenie zadań i dokonać dokładniejszych szacunków dla przyszłych sprintów. Chcesz uzyskać perspektywę wielu ram czasowych na postępy w realizacji zadań, aby pomóc wskazać wąskie gardła? Użyj skumulowane diagramy przepływu aby uzyskać szerszy obraz!

Nie musisz zaczynać swojej podróży zarządzania Agile od zera. Skorzystaj z Szablon zarządzania Agile Scrum ClickUp do łatwego monitorowania backlogów, sprintów i retrospektyw. Zapewnia wsparcie dla zespołów zajmujących się złożonymi projektami i jest wyposażony w oddzielne foldery dla ceremonii Scrum, backlogu i sprintów, a także widok Tablicy dla wizualizacji planowanie sprintów . 📊

Szablon do zarządzania projektami Agile Scrum od ClickUp

Co to jest Kanban?

Kanban jest potężnym pomocnik w zarządzaniu projektami ! Niezależnie od tego, czy opierasz się na Scrum, czy na innej metodzie Agile, Kanban usprawnia i upraszcza Twoją pracę. Nie chodzi tu tylko o metodologię - chodzi o wizualizację i optymalizację cyklu pracy . Przyjrzyjmy się jego szczególnym zaletom i najlepszym przypadkom użycia! ⛏️

Kanban: Definicja

Wykorzystaj tablice Kanban w ClickUp do wizualnego zarządzania zadaniami za pomocą prostej akcji przeciągnij i upuść

Kanban to wizualne zarządzanie projektami narzędzie zaprojektowane do śledzenia zadań i zwiększania ogólnej wydajności projektu. U jego podstaw leży fizyczny lub cyfrowy Tablica Kanban która kategoryzuje fazy projektu na odrębne kolumny.

Zadania projektowe są reprezentowane jako notatki samoprzylepne lub karty Kanban na tej tablicy, a ich ruch w kolumnach odzwierciedla postęp projektu.

Wizualizacja zadań w ten sposób zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w działania zespołu, filtrowane według postępów, priorytetów, terminów lub innych kryteriów. To jak kryształowa kula, oferująca wgląd w trwające zadania i pozwalająca przewidzieć i rozwiązać potencjalne wąskie gardła, zanim zakłócą przyszły postęp. 🔮

To, co sprawia, że Kanban jest jeszcze bardziej wszechstronny, to możliwość współistnienia z Agile i Metodologiami Lean . Często łączy się ze Scrumem w hybrydowy proces o nazwie Scrumban, pokazując jego zdolność adaptacji i skuteczność w różnych scenariuszach zarządzania projektami.

Jakie są korzyści z używania Kanban?

Do kluczowych zalet wdrożenia metody Kanban należą:

Zwiększona widoczność cyklu pracy : Zapewnia przejrzystą wizualną reprezentację przepływu zadań w całym projekcie poprzez kategoryzację scen pracy jako kart na tablicy Kanban

: Zapewnia przejrzystą wizualną reprezentację przepływu zadań w całym projekcie poprzez kategoryzację scen pracy jako kart na tablicy Kanban Szybsze dostarczanie procesów : Dzięki wizualnemu śledzeniu i zarządzaniu zadaniami, Teams mogą podpowiedzieć i zająć się wąskimi gardłami podpowiedź, minimalizując opóźnienia

: Dzięki wizualnemu śledzeniu i zarządzaniu zadaniami, Teams mogą podpowiedzieć i zająć się wąskimi gardłami podpowiedź, minimalizując opóźnienia Większa przewidywalność : Teams mogą przewidywać wzorce pracy, identyfikować potencjalne wyzwania i podejmować świadome decyzje w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym

: Teams mogą przewidywać wzorce pracy, identyfikować potencjalne wyzwania i podejmować świadome decyzje w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym Lepsza współpraca : Kanban zachęca do współpracy poprzez udostępnianie wspólnej platformy, na której Teams mogą wizualizować, zarządzać i śledzić zadania. Takie środowisko współpracy sprzyja poczuciu współodpowiedzialności i usprawnia pracę zespołową

: Kanban zachęca do współpracy poprzez udostępnianie wspólnej platformy, na której Teams mogą wizualizować, zarządzać i śledzić zadania. Takie środowisko współpracy sprzyja poczuciu współodpowiedzialności i usprawnia pracę zespołową Elastyczna adaptacja: Niezależnie od tego, czy jest używany niezależnie, czy z innymi metodologiami, takimi jak Scrum, Kanban płynnie integruje się i dostosowuje do różnych wymagań projektu

Kiedy należy używać Kanban?

Początkowo wykorzystywane przez menedżerów IT i zespoły programistów, tablice Kanban znalazły obecnie szerokie zastosowanie w różnych organizacjach. Szczególnie preferowane przez zespoły praktykujące metodologie Lean i Agile, tablice Kanban zapewniają widoczność i przejrzystość niezbędną do osiągnięcia zwinności biznesu. 🤸🏼

Teams zaangażowane w powtarzalne procesy mogą wykorzystać tablice Kanban aby zapewnić przejrzystość swoich cykli pracy, usprawnić procesy i działać ze zwiększoną wydajnością. Możliwość adaptacji metody Kanban sprawia, że jest ona cennym narzędziem dla teamów Kanban z różnych branż, dążących do usprawnienia swoich działań i zwiększenia ogólnej efektywności.

Wizualizacja zadań bez wysiłku dzięki widokowi ClickUp Kanban Tablica

Użyj widoku tablicy Kanban w ClickUp, aby łatwo przeciągać i upuszczać zadania jako karty

Wykorzystaj ClickUp jako narzędzie do free oprogramowanie Kanban do wizualizacji cykli pracy w jednym miejscu! 🎯 Widok tablicy ClickUp Kanban przekształca podstawowe listy w interaktywne karty zadań, układając je bez wysiłku według statusu, terminu lub dowolnych wybranych kryteriów. Przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść" upraszcza nawigację, umożliwiając łatwe dostosowywanie priorytetów i statusów.

Dostosuj swoją tablicę do dowolnego cyklu pracy, niezależnie od tego, czy obejmuje ona sprint, wprowadzenie produktu na rynek, czy wieloetapową dostawę. Usprawnij aktualizacje zadań dzięki funkcji Pasek narzędzi działań zbiorczych umożliwiający dodawanie osób przypisanych, zmianę statusów i usuwanie zadań bez opuszczania widoku Tablicy.

Dla tych, którzy żonglują wieloma Tablicami, dostępna jest opcja Widok wszystko zapewnia scentralizowany podgląd wszystkich tablic Kanban. Możesz także filtrować tablice według osób przypisanych, aby śledzić, kto zajmuje się czym w ramach jastrzębiego podejścia do zarządzania projektami! 🦅

Jeśli pomysł tworzenia tablic od zera wydaje się żmudny, skorzystaj z aplikacji ClickUp Prosta Tablica Kanban Szablon -wstępnie zaprojektowany układ, który można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb.

Szablon ClickUp Simple Kanban obejmuje wszystkie podstawy, aby jak najszybciej rozpocząć korzystanie z metody Kanban

Rozpocznij optymalizację cyklu wydawniczego, wykorzystując pięć statusów do śledzenia zadań w trakcie postępu, zakończonych lub w trakcie realizacji lista do zrobienia .

Kliknij opcje grupowania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić zadania zorganizowane według pól niestandardowych, takich jak priorytet, osoba przypisana lub termin. Skorzystaj z paska narzędzi wielozadaniowych, aby skutecznie wprowadzać zmiany w wielu zadaniach jednocześnie i podnieść atrakcyjność wizualną swojej tablicy za pomocą obrazów okładek.

Jaka jest główna różnica między Scrumem a Kanbanem?

Chociaż obie metody mają zastosowanie w zwinne zarządzanie projektami kanban i Scrum znacząco się od siebie różnią. Scrum charakteryzuje się iteracyjnym, przyrostowym podejściem do pracy, oferując wysoce kategoryczną metodę zakończenia zadań.

Z drugiej strony, Kanban działa najlepiej, gdy jest używany razem ze Scrumem lub inną metodą Agile. Jego podstawową funkcją jest wizualizacja i optymalizacja przepływu pracy, niezależnie od stosowanej metodologii.

Aby lepiej zrozumieć różnice między nimi, zagłębmy się w trzy kluczowe różnice między Kanbanem a Scrumem. 🔑

1. Scrum vs. Kanban: Planowanie

W Scrumie planowanie jest procesem iteracyjnym, który ma miejsce na początku każdego sprintu. Proces ten obejmuje dedykowane spotkanie, podczas którego zespół programistów, właściciel produktu i Scrum Master współpracują, aby podzielić historie użytkowników na możliwe do wykonania zadania.

Po oszacowaniu czasu potrzebnego na wykonanie zadań, team zobowiązuje się do zakończenia wszystkich elementów w nadchodzącym sprincie. Późniejsza zmiana priorytetów wymaga przerwania bieżącego sprintu i rozpoczęcia procesu planowania od nowa. 🔁

I odwrotnie, planowanie w Kanban opiera się na prognozie opartej na historycznych danych dotyczących cyklu pracy. Podejście to uwzględnia różne czynniki związane z samą pracą, takie jak rodzaje pracy, rozmiar i klasy usług, zamiast skupiać się na zespole, który ją przetwarza.

Cykl pracy jest ciągły, więc można utworzyć kolumny mapy drogowej, takie jak This Month lub Next Month, aby wizualnie przedstawić planowaną pracę.

Dodawaj punkty sprintu, wiele osób przypisanych, załączniki, etykiety i wiele więcej do swojej tablicy Kanban za pomocą kilku kliknięć w widoku Tablicy ClickUp, aby zwiększyć wydajność zespołów Kanban

2. Scrum vs. Kanban: Spotkania i wydarzenia

W Kanbanie spotkania są opcjonalne, ale jeśli się na nie zdecydujesz, istnieją dwa ich rodzaje: kadencje na poziomie zespołu i kadencje zorientowane na usługi. Spotkania te pomagają utrzymać spójność zespołu i stały cykl pracy. Dostępne opcje obejmują codzienne spotkania między innymi spotkania dotyczące uzupełniania zapasów i commitów, planowanie dostaw i przeglądy realizacji usług. 🤝

Z drugiej strony, w Scrumie ustrukturyzowane podejście obejmuje cztery istotne spotkania w ramach każdego cyklu sprintu, trwające zazwyczaj do 8 godzin, jeśli cykl trwa miesiąc. Obejmują one:

Planowanie sprintów2. Codzienny Scrum Przegląd sprintu Retrospektywy sprintu

Spotkania te zapewniają dokładny plan, codzienne aktualizacje postępów, sesje przeglądowe i retrospektywy w celu ciągłego doskonalenia.

Planuj sprinty za pomocą tego łatwego w użyciu szablonu, aby zespoły były zwinne i wydajne

3. Scrum vs. Kanban: Tablice Tablice Scrum pełnią rolę rozszerzenia funkcji

backlog produktu . Gdy zespół zobowiązuje się do wykonania określonej ilości pracy, jest ona dodawana do backlogu Scrum na Tablicy, a następnie zespół rozpoczyna pracę nad zadaniami według własnego uznania. Celem jest zakończenie wszystkich zadań do końca sprintu, co prowadzi do logicznego resetowania tablicy po każdej iteracji.

Tablica Kanban jest natomiast ciągłą mapą procesu zespołu. Podczas jej konstruowania, celem jest stworzenie zrównoważonego systemu Kanban zbudowanego na długi czas. Dobrze skonstruowana tablica Kanban zawiera wizualne limity pracy w toku (WIP).

Głównym celem jest regulowanie ilości pracy wchodzącej i wychodzącej z procesu, zwiększając szybkość dostawy. ⚡

Które narzędzie jest lepsze?

Wybór pomiędzy frameworkami Kanban i Scrum zależy od osobistych preferencji lub potrzeb projektu. Jeśli nie jesteś pewien, którą z nich wybrać, rozważ skorzystanie z ClickUp, aby poeksperymentować z obiema ramami. 👩🏻‍🔬

Aby uprościć proces podejmowania decyzji, zadaj sobie następujące pytania:

Czy projekt wymaga rozszerzenia planu?

Czy backlog produktu jest rozszerzony czy zwięzły?

Czy budżet klienta na rozwój produktu jest duży czy ograniczony?

Czy twój Teams jest doświadczony czy nowy w metodologiach Agile?

Czy posiadaszwielofunkcyjne Teams czy tradycyjne Teams?

Ogólnie rzecz biorąc, wybierz Kanban, jeśli szukasz elastyczności i wartości projektu wizualizacja cykli pracy poprzez metryki. Wybierz Scrum, jeśli Twój projekt wymaga intensywnej współpracy w zespole, szybka informacja zwrotna oraz commit do ciągłego zaangażowania w projekt.

Wizualnie porównuj obciążenia pracą zespołu i śledź postępy dzięki widokowi osi czasu ClickUp

Jeśli nadal trudno Ci podjąć decyzję, dlaczego nie połączyć ich?

Scrumban wykorzystuje ustrukturyzowane procesy Scruma wraz z narzędziami do wizualizacji Kanbana. Dla teamów już zaznajomionych ze Scrumem lub Kanbanem, Scrumban lub tablica Scrum zapewnia płynny sposób integracji aspektów drugiej metodologii z ich procesami.

Uwolnij moc Scrum i Kanban w ClickUp!

Wybór między Scrumem a Kanbanem jest jak wybór między Pepsi a Colą - oba mają swoje mocne strony. Podobnie jak zagorzali fani tych gigantów napojów gazowanych, zespoły projektowe z pasją przysięgają na szybki rozwój oprogramowania w Scrumie lub usprawnione cykle pracy w Kanbanie.

Tak jak idealny napój gazowany zasługuje na odpowiednią szklankę, tak ClickUp jest idealnym rozwiązaniem do zwinnego zarządzania projektami. Dzięki swoim solidnym funkcjom, w tym zwinnym i Szablony tablic Kanban , sprintów i wykresów, ClickUp przekształca zarządzanie projektami w odświeżające doświadczenie.

Dlaczego nie wziąć łyka powodzenia i wypróbuj ClickUp za darmo ? Dzięki pojedynczemu hubowi do zarządzania projektami, przekonasz się, że jest to idealne połączenie możliwości Scrum lub Kanban. 👌