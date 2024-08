10 najlepszych narzędzi do codziennej pracy w 2024 roku

Koordynowanie codziennych spotkań standup jest rytuałem dla większości zespołów; jednak czy czerpiesz z nich jak najwięcej korzyści?

Rozpoczynasz spotkanie od zaplanowaną agendą . Każdy dzieli się swoimi codziennymi priorytetami i wszystko idzie gładko, dopóki ktoś nie zboczy z kursu.

Rozmowa na zebraniu przeradza się w niekończącą się rozmowę o czymś, co nie dotyczy innych członków zespołu. Albo gorzej - nie masz pewności, czy skutecznie przekazałeś zespołowi plan na dany dzień.

Brzmi zbyt znajomo?

Trifecta rozliczalności, przejrzystości i identyfikowalności może zagwarantować sukces spotkania standup - ale jak to osiągnąć na co dzień?

Oprogramowanie do codziennego stand-upu może pomóc nowoczesnym zespołom usprawnić komunikację, śledzić postępy i szybko rozwiązywać palące kwestie.

W tym poście przedstawimy niektóre z najlepszych narzędzi do codziennego stand-upu, które pomogą zmaksymalizować czas spotkań.

**Co to jest oprogramowanie do codziennego stand-upu?

Oprogramowanie do codziennego standupu, często znane jako narzędzie do codziennego standupu lub narzędzie scrumowe, to platforma cyfrowa zaprojektowana, aby pomóc tobie i członkom twojego zespołu usprawnić i poprawić jakość codziennych spotkań statusowych.

W 1993 roku grupa inżynierów oprogramowania próbowała dowiedzieć się, jak lepiej współpracować. Zainspirował ich sposób, w jaki drużyna rugby koordynowała swoją grę.

To właśnie wtedy zadebiutowało pierwsze codzienne spotkanie standup.

Z biegiem czasu pomysł ten połączył się ze zwinnymi metodologiami i sprintami w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania, które okazały się całkiem skuteczne.

Agile polega na podzieleniu dużego projektu na mniejsze, prostsze cykle zwane iteracjami lub sprintami. Pomaga nam to pracować szybciej i dokładniej w tworzeniu oprogramowania, a także świetnie nadaje się do dostosowywania się do zmieniających się wymagań.

Sprint w scrumie to po prostu ustalony okres, zwykle cztery tygodnie lub mniej, w którym wszyscy pracują razem, aby osiągnąć określony cel. Cel ten jest często krokiem w kierunku większego celu produktu.

Poza zespołami programistów, ten sposób pracy jest obecnie powszechny w działach takich jak marketing, projektowanie i usługi profesjonalne.

Trzy korzyści z używania codziennego oprogramowania standup

**Zaplanuj i zorganizuj codzienne spotkania standup na początku każdego dnia pracy. W tym miejscu członkowie zespołu mogą dzielić się ustrukturyzowanymi aktualizacjami na temat tego, co zrobili poprzedniego dnia, co planują zrobić dzisiaj oraz wszelkich przeszkód i problemów, z którymi się borykają

Wspieranie współpracy zespołu poprzez integrację z_ oprogramowaniem do zarządzania projektami**Pomaga to Tobie i Twoim zespołom pozostać na tej samej stronie w odniesieniu do postępu zadań i projektów

oprogramowaniem do zarządzania projektami**Pomaga to Tobie i Twoim zespołom pozostać na tej samej stronie w odniesieniu do postępu zadań i projektów Rejestrowanie podsumowań spotkań i aktualizacji._ Tworzy to historyczny zapis postępów projektu, do którego Ty i członkowie Twojego zespołu możecie odwołać się później

Krótko mówiąc, oprogramowanie do codziennych spotkań upraszcza codzienną współpracę nad projektami z zespołem. Sprawiają, że zarządzanie projektami jest bardziej wydajne i pozwala Tobie i Twojemu zespołowi osiągnąć wyznaczone cele.

**Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu do codziennego standupu?

Narzędzia do codziennego standupu mogą pomóc w ułatwieniu efektywnych spotkań, jeśli wiesz, jakich funkcji szukać. Oto niektóre z najbardziej przydatnych funkcji, których zalecamy szukać w oprogramowaniu do codziennego standupu:

Łatwość użytkowania: Narzędzie powinno być przyjazne dla użytkownika i intuicyjne dla kierowników projektów i członków zespołu. Skomplikowane narzędzie nie zostanie przyjęte przez zespół, co spowoduje utratę produktywności

Narzędzie powinno być przyjazne dla użytkownika i intuicyjne dla kierowników projektów i członków zespołu. Skomplikowane narzędzie nie zostanie przyjęte przez zespół, co spowoduje utratę produktywności Planowanie spotkań: Sprawdź, czy narzędzie obsługuje konfiguracje spotkań jednym kliknięciem, spotkania cykliczne i przypomnienia, aby szybko zaplanować codzienne spotkania standup

Sprawdź, czy narzędzie obsługuje konfiguracje spotkań jednym kliknięciem, spotkania cykliczne i przypomnienia, aby szybko zaplanować codzienne spotkania standup Integracja: Jeśli twój zespół korzysta z innych narzędzi do zarządzania projektami lub współpracy (np. ClickUp, Trello, Slack), rozważ oprogramowanie, które integruje się z tymi narzędziami. W ten sposób możesz udostępniać dane i przepływy pracy między aplikacjami

Jeśli twój zespół korzysta z innych narzędzi do zarządzania projektami lub współpracy (np. ClickUp, Trello, Slack), rozważ oprogramowanie, które integruje się z tymi narzędziami. W ten sposób możesz udostępniać dane i przepływy pracy między aplikacjami Raportowanie i analityka: Narzędzie powinno zapewniać wgląd w postępy zespołu i potencjalne wąskie gardła, pomagając we wczesnym identyfikowaniu problemów i podejmowaniu decyzji opartych na danych

Narzędzie powinno zapewniać wgląd w postępy zespołu i potencjalne wąskie gardła, pomagając we wczesnym identyfikowaniu problemów i podejmowaniu decyzji opartych na danych Śledzenie zadań i postępów: Niektóre narzędzia do codziennego standupu zawierają tablice zadań lub funkcje śledzenia postępów, które pomagają wizualizować postępy projektu wraz z codziennymi aktualizacjami

10 najlepszych programów do codziennej organizacji pracy w 2024 roku

1. ClickUp

Organizuj skoncentrowane i efektywne spotkania dotyczące statusu dzięki ClickUp

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do codziennych spotkań, którego zespoły na całym świecie używają do przeprowadzania szybkich i wydajnych codziennych spotkań.

ClickUp Szablon codziennego spotkania standup pomaga zarządzać codziennymi spotkaniami standup we właściwy sposób, wyposażając zespół w:

Centralne miejsce do planowania, sporządzania notatek i śledzenia postępów

Listy kontrolne dla każdego członka zespołu, aby nic nie umknęło uwadze

Aktualizacje w czasie rzeczywistym w jednym miejscu, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco ClickUp AI pomaga podsumować notatki ze spotkania w kilka sekund i automatycznie generuje elementy akcji z dokumentów i zadań, redukując pracę ręczną.

Najlepsze cechy ClickUp:

ClickUp Sprints : Dostosuj cykle sprintów i harmonogramy standupów do preferencji swojego zespołu. Niezależnie od tego, czy jest to cykl 3-tygodniowy, czy naprzemienne codzienne standupy, narzędzie jest wystarczająco elastyczne, aby wspierać Twój sposób pracy.

: Dostosuj cykle sprintów i harmonogramy standupów do preferencji swojego zespołu. Niezależnie od tego, czy jest to cykl 3-tygodniowy, czy naprzemienne codzienne standupy, narzędzie jest wystarczająco elastyczne, aby wspierać Twój sposób pracy. ClickUp Views : ClickUp Views pozwala zarządzać zadaniami, śledzić projekty i wizualizować przepływy pracy na swój sposób. Wybieraj spośród ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby pracować bardziej produktywnie

: ClickUp Views pozwala zarządzać zadaniami, śledzić projekty i wizualizować przepływy pracy na swój sposób. Wybieraj spośród ponad 15 konfigurowalnych widoków, aby pracować bardziej produktywnie ClickUp Dashboard : Pulpity nawigacyjne zapewniająśledzenie projektu i głębszy wgląd, aby zapewnić Ci ogólny przegląd Twojej pracy

: Pulpity nawigacyjne zapewniająśledzenie projektu i głębszy wgląd, aby zapewnić Ci ogólny przegląd Twojej pracy Status zadań ClickUp: Dodawaj różne etapy do swoich zadań za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp, zapewniając jasny wgląd w to, nad czym wszyscy pracują

Dodawaj różne etapy do swoich zadań za pomocą niestandardowych statusów zadań ClickUp, zapewniając jasny wgląd w to, nad czym wszyscy pracują Komentarze ClickUp: Komentarze ClickUp są przydatnym narzędziem do komunikacji, przekazywania opinii i formatowania treści. Możesz przypisywać komentarze, wspominać o osobach lub zespołach w celu otrzymywania powiadomień, a także prowadzić dyskusje w wątkach w celu organizowania rozmów. Pomagają one uchwycić nieodebrany kontekst z rozmów

Komentarze ClickUp są przydatnym narzędziem do komunikacji, przekazywania opinii i formatowania treści. Możesz przypisywać komentarze, wspominać o osobach lub zespołach w celu otrzymywania powiadomień, a także prowadzić dyskusje w wątkach w celu organizowania rozmów. Pomagają one uchwycić nieodebrany kontekst z rozmów Szablony ClickUp: Dostępnych jest ponad 1000 konfigurowalnych szablonówSzablony ClickUp które pomogą Ci natychmiast rozpocząć zarządzanie projektami

Ograniczenia ClickUp:

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi: ClickUp nie dostosowuje się odpowiednio do wszystkich małych rozmiarów ekranu, co stanowi wyzwanie, jeśli często pracujesz na telefonie

Ceny ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Krisp

przez Krisp Krisp jest Spotkanie AI Asystent, który automatycznie transkrybuje i podsumowuje spotkanie na stojąco. Krisp oferuje unikalną sztuczną inteligencję głosową, która poprawia czystość głosu poprzez eliminację szumów tła.

Krisp nie jest oprogramowaniem specyficznym dla spotkań na stojąco w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Jest to oprogramowanie, które poprawia wrażenia ze spotkania, poprawiając dźwięk i pomagając podsumować spotkanie. Wyzwaniem jest przełożenie tych podsumowań na punkty działania w oprogramowaniu do zarządzania projektami.

Najlepsze cechy Krisp:

Transkrypcja spotkań: Krisp umożliwia zespołom automatyczną transkrypcję spotkań

Krisp umożliwia zespołom automatyczną transkrypcję spotkań Podsumowywanie: Podsumowywanie spotkań online i generowanie codziennych działań

Podsumowywanie spotkań online i generowanie codziennych działań Udostępnianie i współpraca: Generowanie i udostępnianie podsumowań spotkań i elementów działań innym członkom zespołu

Generowanie i udostępnianie podsumowań spotkań i elementów działań innym członkom zespołu Eliminacja hałasu: Krisp pomaga wyeliminować hałas w tle, aby zapewnić, że spotkania nie będą zakłócane hałasem i poprawi ogólną jakość spotkań

Ograniczenia Krisp:

Robotyczny głos:* Funkcja redukcji szumów może nadać głosowi mechaniczny dźwięk, jeśli wyeliminuje zbyt wiele szumów tła

Brak integracji: Krisp nie integruje się z popularnym oprogramowaniem do zarządzania projektami, co utrudnia przesyłanie elementów działań

Ceny Krisp:

Darmowy na zawsze

Pro : $8/miesiąc za miejsce

: $8/miesiąc za miejsce Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Krisp:

G2: 4.8/5 (542 opinie)

4.8/5 (542 opinie) Capterra: Za mało recenzji

3. Standuply

przez Standuply Od czasu pandemii obserwujemy wzrost popularności pracy zdalnej i asynchronicznej. Oznacza to szczegółową dokumentację i procesy, upoważnienie poszczególnych osób do podejmowania decyzji i celowe zmniejszenie liczby spotkań w kalendarzu.

Asynchroniczne spotkania stand-up są wynikiem tej zmiany. Członkowie zespołu mogą publikować swoje codzienne aktualizacje w określonym formacie, dzięki czemu ludzie mogą otrzymywać aktualizacje statusu bez konieczności spotykania się.

Możesz zadawać dodatkowe pytania i wyjaśniać w wątku, a lider zespołu, a nawet sztuczna inteligencja, może podsumować kluczowe punkty dla wszystkich.

Asynchroniczne standupy pomagają w elastyczności i nie zakłócają dnia pracy. Możesz opublikować aktualizację, podrzucić dzieci do szkoły lub załatwić sprawy. Nie musisz czekać.

Standuply to asynchroniczny bot standup, który pomaga prowadzić spotkania standup w Slack i Microsoft Teams. Integruje się również z narzędziami do śledzenia zadań, dzięki czemu zespół może na bieżąco śledzić postępy w realizacji projektów.

Najlepsze cechy Standuply:

Asynchroniczne standupy : Standuply pomaga prowadzić asynchroniczne spotkania standup za pośrednictwem tekstu, głosu lub wideo

: Standuply pomaga prowadzić asynchroniczne spotkania standup za pośrednictwem tekstu, głosu lub wideo Unikalne raporty : Dołączaj wiadomości wideo lub głosowe do swoich raportów za pomocą Standuply

: Dołączaj wiadomości wideo lub głosowe do swoich raportów za pomocą Standuply Ankiety i sondaże: Dostosuj i zaplanuj ankiety i sondaże do uruchomienia w Slack

Ograniczenia Standuply:

Ograniczona integracja: Standuply może być zintegrowane i używane tylko z Slack i Microsoft Teams

Ceny Standuply:

Starter: Free Forever

Zespół: 1,5 USD/miesiąc za użytkownika

1,5 USD/miesiąc za użytkownika Biznes: $3,5/miesiąc za użytkownika

$3,5/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Stałe oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Jell

przez Jell Jell to codzienne narzędzie do standupu zoptymalizowane dla zdalnych zespołów pracujących w różnych strefach czasowych. Możesz także tworzyć niestandardowe odprawy dla swojego zespołu, aby dzielić się postępami w realizacji zadań.

Dzięki Jell możesz ustawić swój harmonogram, dostosować pytania i dostosować swój zespół.

Najlepsze cechy Jell:

Dostosowywane odprawy: Funkcja odpraw pozwala menedżerom i członkom zespołu dostosować częstotliwość spotkań i udostępniania raportów

Funkcja odpraw pozwala menedżerom i członkom zespołu dostosować częstotliwość spotkań i udostępniania raportów Cele/OKR: Ustawienie i śledź swoje cele /OKR w jednym miejscu i udostępniaj wyniki swoich postępów

Ograniczenia Jell:

Brak darmowego planu: Jell nie posiada darmowego planu. Musisz zapłacić, aby korzystać z narzędzia po 14-dniowym bezpłatnym okresie próbnym

Ceny Jell:

Essentials : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jell:

G2: 3.8/5 (30 recenzji)

3.8/5 (30 recenzji) Capterra: 4.5/5 (23 opinie)

5. ScrumGenius

przez ScrumGenius ScrumGenius to narzędzie do codziennego standupu, które automatyzuje spotkania, ankiety i raportowanie dla zespołów wielofunkcyjnych w różnych strefach czasowych. Posiada unikalną funkcję śledzenia realizacji celów i blokad, która pomaga członkom zespołu przeglądać codzienne cele i blokady.

Najlepsze cechy ScrumGenius:

Codzienne odprawy: Członkowie zespołu mogą udostępniać aktualizacje swoich codziennych zadań dzięki unikalnym funkcjom, takim jak śledzenie celów i blokad

Członkowie zespołu mogą udostępniać aktualizacje swoich codziennych zadań dzięki unikalnym funkcjom, takim jak śledzenie celów i blokad Integracje: Współpracuje z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams i oprogramowanie pocztowe

Współpracuje z narzędziami takimi jak Slack, Microsoft Teams i oprogramowanie pocztowe Analityka i wyszukiwanie informacji: Wizualizuj, filtruj i przeszukuj dane, aby śledzić typowe blokady, zaangażowanie zespołu i nie tylko

Ograniczenia ScrumGenius:

Tylko dla zespołów zarządzania projektami: ScrumGenius jest przeznaczony wyłącznie do użytku w zespołach zarządzania projektami

ScrumGenius jest przeznaczony wyłącznie do użytku w zespołach zarządzania projektami Anulowanie subskrypcji: Aby anulować subskrypcję ScrumGenius, należy skontaktować się z pomocą techniczną

Ceny ScrumGenius:

Podstawowy : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Zespół: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $7/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje ScrumGenius:

G2: 0.8/5 (3 recenzje)

0.8/5 (3 recenzje) Capterra: 4.8/5 (6 recenzji)

6. Zasięg

przez Zasięg Zasięg to narzędzie do zarządzania projektami które umożliwia zespołom programistycznym udostępnianie asynchronicznych aktualizacje projektu utworzyć agendy spotkań , robić notatki i śledzić cele zespołu. Range integruje się z narzędziami takimi jak Slack i MS Teams, umożliwiając uzyskanie wszystkich aktualizacji w jednym miejscu.

Najlepsze cechy Range:

Katalog zespołu: Zobacz, jak radzi sobie Twój zespół i na czym się koncentruje

Zobacz, jak radzi sobie Twój zespół i na czym się koncentruje Check-Ins: Członkowie zespołu mogą komunikować się i meldować bez konieczności organizowania codziennych spotkań

Członkowie zespołu mogą komunikować się i meldować bez konieczności organizowania codziennych spotkań Integracja: Range integruje się z ponad 75 narzędziami, takimi jak Slack i MS Teams

Ograniczenia Range:

Interfejs użytkownika: Nowi użytkownicy zgłaszają trudności w poruszaniu się po interfejsie użytkownika

Ceny asortymentu:

Free Forever

Pro: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Zakres ocen i recenzji:

G2: 4.6/5 (74 opinie)

4.6/5 (74 opinie) Capterra: 4.7/5 (32 opinie)

7. Fellow

przez Kolega Fellow to narzędzie do zarządzania projektami, które umożliwia zwinnym zespołom organizowanie mniejszej liczby krótszych i bardziej efektywnych spotkań. Możesz używać szablonów spotkań Fellow do planowania spotkań zespołu i szybkiego tworzenia agend dla swojego zespołu.

Najlepsze cechy Fellow:

Szablony agend spotkań: 500+ gotowych do użycia szablonów agend spotkań

500+ gotowych do użycia szablonów agend spotkań Transkrypcje i podsumowania spotkań AI: Uzyskaj automatyczne transkrypcje i podsumowania spotkań

Współpracujące ograniczenia:

Zbyt wiele szablonów: Fellow oferuje zbyt wiele szablonów dla podobnych przypadków użycia, co sprawia, że wybór odpowiedniego dla Twoich potrzeb jest czasochłonny

Ceny Fellow:

Free Forever

Pro: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Biznes: $8/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje innych użytkowników:

G2: 4.7/5 (1,827+ recenzji)

4.7/5 (1,827+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. StepSize

przez StepSize StepSize to oprogramowanie do codziennego standupu, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania raportów na temat rozwoju produktu.

Jeśli jesteś zespołem, który korzysta z Linear lub Jira, StepSize pozwala generować przejrzyste aktualizacje dotyczące postępów zespołu.

Najlepsze cechy StepSize:

Raporty postępu generowane przez AI: Generowanie i rozbijanie raportów postępu projektów z linkami do zgłoszeń i ticketów

Generowanie i rozbijanie raportów postępu projektów z linkami do zgłoszeń i ticketów Monitorowanie metryk: Generuje raporty, które pozwalają monitorować metryki rozwoju produktu. Na przykład, można śledzić liczbę ulepszeń interfejsu użytkownika wprowadzonych w witrynie e-commerce każdego miesiąca i mierzyć ich wpływ na zaangażowanie użytkowników

Ograniczenia StepSize:

Brak darmowego planu: StepSize nie oferuje darmowego planu

Ceny StepSize:

Zespół: $100/miesiąc

$100/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje StepSize:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

9. Tatsu.io

przez Tatsu.io Tatsu to oprogramowanie do codziennego wstawania, które ułatwia asynchroniczną komunikację w Slack. Tatsu może powiadomić kanał, gdy spotkanie ma się rozpocząć i zadzwonić do pierwszego uczestnika.

Najlepsze cechy Tatsu.io:

Asynchroniczne codzienne standupy: Tatsu automatycznie rozpoczyna codzienne standupy na kanale Slack i powiadamia wszystkich członków. Wzywa członków zespołu do składania raportów i pomija niedostępnych członków

Tatsu automatycznie rozpoczyna codzienne standupy na kanale Slack i powiadamia wszystkich członków. Wzywa członków zespołu do składania raportów i pomija niedostępnych członków Niestandardowe polecenia: Używaj poleceń takich jak "zwolnij", aby zwolnić członka zespołu na dany dzień lub "zakończ", aby zakończyć spotkanie, gdy uznasz to za stosowne

Ograniczenia Tatsu.io:

Ograniczone do Slacka: Tatsu może być używane tylko na Slacku.

Ceny Tatsu.io:

Globalny: $1/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Tatsu.io:

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. GeekBot

via Geekbot GeekBot to narzędzie do zarządzania projektami, które automatyzuje codzienne stand-upy, retrosy, ankiety i inne przepływy pracy w Slack i Microsoft Teams. Możesz ustawić czas i częstotliwość codziennych spotkań stand-up, pytania do zadania i kto powinien otrzymać podpowiedź.

Najlepsze cechy GeekBot:

Anonimowe ankiety: Przeprowadzaj anonimowe ankiety za pomocą Geekbot i uzyskaj szczere opinie i spostrzeżenia od swojego zespołu

Przeprowadzaj anonimowe ankiety za pomocą Geekbot i uzyskaj szczere opinie i spostrzeżenia od swojego zespołu Zautomatyzowany przepływ pracy: Geekbot umożliwia zautomatyzowany przepływ pracy i pomaga zaoszczędzić czas na powtarzających się zadaniach

Ograniczenia GeekBot:

Dostosowanie szablonu: Użytkownicy twierdzą, że szablonów nie można łatwo dostosować

Ceny GeekBot:

Startup: Darmowy Forever

Darmowy Forever Scale-Up: $2.5/miesiąc za użytkownika

$2.5/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje GeekBot:

G2: 4.6/5 (154 opinie)

4.6/5 (154 opinie) Capterra: 4.9/5 (143 opinie)

Usprawnienie komunikacji w zespole dzięki oprogramowaniu Daily Standup

Skutecznie przeprowadzane codzienne standupy to świetny sposób na utrzymanie zespołu na tej samej stronie, motywację i postęp w realizacji celów.

Niezależnie od tego, czy preferujesz spotkania asynchroniczne, czy wideokonferencje, wybierz odpowiednie oprogramowanie do stand-upów, które pasuje do stylu pracy Twojego zespołu i kultury firmy.

Najlepsze wrażenia i największą wartość uzyskasz, integrując oprogramowanie do stand-upu z narzędziem do zarządzania projektami, a najlepiej wbudowując je w nie ClickUp wyróżnia się.