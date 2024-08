Szybki kurs metodyki Scrumban: Kluczowe koncepcje, korzyści i wskazówki dotyczące wdrażania

Co mają ze sobą wspólnego słowa brunch, motel, webinar i Scrumban? Cóż, wszystkie są portmanteaus - kombinacjami dwóch oddzielnych słów o unikalnym nowym znaczeniu! 🦄

Scrumban łączy dwie potężne struktury w ramach zwinnego zarządzania projektami -Scrum i Kanban- aby stworzyć hybrydową metodę zarządzania zaprojektowaną w celu zwiększenia elastyczności projektu, usprawnienia przepływu pracy i wspierania ciągłego doskonalenia.

Ale co dokładnie ta stosunkowo nowa metodologia oferuje kierownikom projektów i kiedy należy z niej korzystać? W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o metodologii Scrumban i jej najlepszych praktykach. Dodatkowo, przedstawimy ci przydatne oprogramowanie do zarządzania wizualnego, które pomoże ci bez wysiłku wdrożyć zasady Scrumban.

Czym jest Scrumban?

Scrumban jest zarządzanie projektami rama, która łączy w sobie najlepsze zasady i narzędzia Scrum i Kanban . Zachowuje wizualne zarządzanie przepływem pracy Kanban i integruje je ze stabilną strukturą sprintów Scrum, tworząc hybrydową metodologię, która jest elastyczna i odpowiednia dla zwinnych zespołów każdej wielkości.

Scrumban został początkowo stworzony, aby pomóc zespołom przejść ze Scruma na Kanbana i odwrotnie. Ostatecznie jednak stał się on odrębną metodologią, idealną dla zespołów, które chcą znaleźć złoty środek pomiędzy strukturą czasową Scruma a elastycznością i aspektami ciągłego doskonalenia Kanbana.

Ale w jaki sposób Scrumban łączy te dwie zwinne metodologie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zanurzmy się najpierw głębiej w Scrum i Kanban i rozpakujmy ich flagowe cechy. 📦

Metodologia Scrum

Scrum to jedna z najpopularniejszych zwinnych metodologii odchudzonego wytwarzania oprogramowania, która podziela projekty na mniejsze cykle zwane sprintami. Każdy sprint trwa od jednego do czterech tygodni, co pozwala na indywidualną pracę nad poszczególnymi częściami projektu.

Po ukończeniu sprintu, prezentujesz go swojemu zespołowi klientom w celu uzyskania opinii a następnie uwzględnić ich prośby przed przejściem do następnego sprintu. W ten sposób zespoły Scrum mogą szybko dostosowywać się do zmian i w razie potrzeby zmieniać priorytety. Zespoły Scrum są zazwyczaj małe i samoorganizujące się i składają się z:

Scrum Master (lider zespołu) Właściciel produktu Zespół ds. rozwoju produktu

Jeśli uważasz, że Twój zespół będzie dobrze prosperował w Scrumie, usprawnij swoje wysiłki związane z zarządzaniem dzięki aplikacji Szablon zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp -Wstępnie zaprojektowany framework ze wszystkimi niezbędnymi elementami Scrum!

Użyj szablonu ClickUp Agile Scrum Management Template, aby zasymulować środowisko Scrum bez rozpoczynania od zera

Korzyści Scrum

Korzyści Metodologia Scrum zawdzięcza swoją popularność wśród kierowników projektów licznym zaletom, w tym:

Większe możliwości adaptacyjne: Gdy projekty podzielone są na mniejsze cykle, łatwiej jest wprowadzać zmiany zgodne z preferencjami interesariuszy. Jeśli pojawią się jakieś problemy, wystarczy powtórzyć tylko jeden cykl zamiast całego projektu

Gdy projekty podzielone są na mniejsze cykle, łatwiej jest wprowadzać zmiany zgodne z preferencjami interesariuszy. Jeśli pojawią się jakieś problemy, wystarczy powtórzyć tylko jeden cykl zamiast całego projektu Większa satysfakcja klienta: Ponieważ klienci są aktywnie zaangażowani w proces rozwoju, możesz uwzględnić ich opinie na wszystkich poziomach w celu ciągłego doskonalenia i poprawy jakościstworzyć produktktóry doskonale spełnia ich potrzeby

Ponieważ klienci są aktywnie zaangażowani w proces rozwoju, możesz uwzględnić ich opinie na wszystkich poziomach w celu ciągłego doskonalenia i poprawy jakościstworzyć produktktóry doskonale spełnia ich potrzeby Łatwiejsza współpraca: Ponieważ zespoły Scrum są małe iwielofunkcyjnemogąkomunikować się bardziej efektywnie i załatwiać sprawy szybciej

Ponieważ zespoły Scrum są małe iwielofunkcyjnemogąkomunikować się bardziej efektywnie i załatwiać sprawy szybciej Zwiększona motywacja: Zespoły Scrum pracują nad mniejszymi, krótkoterminowymi celami, co prowadzi do silniejszego poczucia spełnienia na koniec każdego sprintu

Ograniczenia Scruma

Podczas gdy metodologia zarządzania projektami Scrum ma wiele zalet, ma ona również kilka wad:

Wymaga doświadczenia : DlaCeremonia Scrumzakończyła się sukcesem, potrzebny jest doświadczony kierownik projektu lub zwinny trener . Niedoświadczeni członkowie zespołu projektowego mogą spowolnić pracę, prowadząc do nieudanych sprintów

: DlaCeremonia Scrumzakończyła się sukcesem, potrzebny jest doświadczony kierownik projektu lub zwinny trener . Niedoświadczeni członkowie zespołu projektowego mogą spowolnić pracę, prowadząc do nieudanych sprintów Jest przeznaczony głównie dla małych zespołów : Zespół Scrum idealnie składa się z trzech do dziewięciu członków, więc jeśli masz większy zespół, musisz podzielić go na wiele pojedynczych zespołów

: Zespół Scrum idealnie składa się z trzech do dziewięciu członków, więc jeśli masz większy zespół, musisz podzielić go na wiele pojedynczych zespołów Ma stromą krzywą uczenia się: Scrum jest stosunkowo złożonym frameworkiem, w którym członkowie zespołu muszą być zaznajomieni zunikalne terminy takimi jak czas cyklu, czas realizacji, element pracy, historyjka użytkownika i punkt historyjki

Metodologia Kanban

Kanban to połączenie japońskich słów sign i board._ To kolejny popularny framework agile, ale w przeciwieństwie do Scruma, Kanban zachęca do ciągłego doskonalenia, tj. ciągłego planowania, przeglądania i mierzenia wyników każdego zadania

W tej metodologii zadania są reprezentowane przez karty i układane na Tablica Kanban umożliwiając wizualizację różnych etapów postępu, na których się znajdują. Tablica Kanban ma zazwyczaj trzy podstawowe kolumny:

To-Do: Zadania, nad którymi jeszcze nie zacząłeś pracować Praca w toku (WIP): zadania, które są w trakcie realizacji Wykonane: Zadania, które zostały ukończone

Aby zmienić status zadania, wystarczy przenieść jego kartę do odpowiedniej kolumny na tablicy, aby cały zespół był na bieżąco informowany o postępach.

Zespoły Kanban ograniczają liczbę elementów, którymi żonglują jednocześnie, ustawiając limity pracy w toku (WIP). Limity WIP zmniejszają bałagan i promują skupienie. 🧐

Chcesz wypróbować tablice Kanban bez zaczynania od zera? Sprawdź ClickUp Prosty szablon tablicy Kanban który pozwala w pełni dostosować i wizualizować zadania w jednym zgrabnym widoku.

ClickUp Simple Kanban Board Template zapewnia wszystkie podstawy do jak najszybszego rozpoczęcia korzystania z tablic Kanban

Korzyści z Kanban

Kluczowe korzyści z wdrożenia metodologii zarządzania projektami Kanban obejmują:

Lepsze skupienie: Zespoły Kanban muszą koncentrować się na jednym zadaniu w danym czasie, co prowadzi do usprawnienia procesu i ogólnej wyższej jakości pracy

Zespoły Kanban muszą koncentrować się na jednym zadaniu w danym czasie, co prowadzi do usprawnienia procesu i ogólnej wyższej jakości pracy Większa elastyczność: Pozwala kierownikowi projektu na zmianę zadań bez zakłócania przepływu pracy zespołu, ponieważ zespół koncentruje się tylko na bieżącym zadaniu

Pozwala kierownikowi projektu na zmianę zadań bez zakłócania przepływu pracy zespołu, ponieważ zespół koncentruje się tylko na bieżącym zadaniu Łatwość użycia: Kanban sprawia, że łatwo jestwizualizację przepływu pracy w celu ujawnienia słabych punktów procesu i nie wymaga dużego wcześniejszego doświadczenia. Każdy członek zespołu może szybko zobaczyć, co się dzieje i kto nad czym pracuje

Kanban sprawia, że łatwo jestwizualizację przepływu pracy w celu ujawnienia słabych punktów procesu i nie wymaga dużego wcześniejszego doświadczenia. Każdy członek zespołu może szybko zobaczyć, co się dzieje i kto nad czym pracuje Redukcja wąskich gardeł: Pomaga zredukować zaległości, ponieważ limity pracy w toku ograniczają liczbę zadań wykonywanych jednocześnie

Ograniczenia Kanban

Każdy system ma swoje wady, a Kanban nie jest wyjątkiem. Oto kilka problemów związanych z metodą Kanban:

Ryzyko złej priorytetyzacji: Ponieważ po prostu przenosisz zadania z jednej kolumny do drugiej na tablicy Kanban, możesz zapomnieć o priorytetyzacji zadań

Ponieważ po prostu przenosisz zadania z jednej kolumny do drugiej na tablicy Kanban, możesz zapomnieć o priorytetyzacji zadań Potencjalne błędy w komunikacji: Kanban skupia się bardziej na przepływie pracy niż na dynamice zespołu, więc mogą wystąpić problemy z komunikacją z powodu słabego monitorowania

Kanban skupia się bardziej na przepływie pracy niż na dynamice zespołu, więc mogą wystąpić problemy z komunikacją z powodu słabego monitorowania Brak ram czasowych: W przeciwieństwie do Scruma, Kanban nie zawiera żadnych ram czasowych, co może utrudniać dotrzymywanie terminów

Zrozumienie Scrumban Framework

Scrum i Kanban to niezwykłe metodologie zarządzania projektami, szeroko stosowane przez zespoły programistyczne różnej wielkości. Mają one jednak swoje wady, które zmuszają do pójścia na kompromis przy wyborze jednej z nich. Wejdź na Scrumban, hybrydowe podejście łączące to, co najlepsze z obu światów! 🌍

Zbadajmy, co dokładnie Scrumban zapożycza z każdego z tych dwóch zwinnych frameworków i czym się od nich różni.

Scrumowa część Scrumbana

Scrumban czerpie następujące trzy kluczowe składniki z frameworka Scrum:

Sprinty: Podobnie jak framework Scrum, Scrumban dzieli bardzo złożone projekty na mniejsze cykle rozwoju o ustalonej długości. Jedyną różnicą jest to, że są one nazywane iteracjami zamiast sprintami i zazwyczaj trwają dwa tygodnie Spotkania planistyczne: Podobnie jak w Scrum, każdy projekt Scrumban posiadaspotkanie planistyczne na którym zespoły tworzą backlog - listę elementów, którymi należy się zająć w całym projekcie Retrospektywy: Pod koniec każdego cyklu zespół spotyka się, aby przeanalizować swoje wyniki i wykorzystuje te informacje do poprawy planowania iteracji

Scrumban nie przyjmuje jednak wielu elementów charakterystycznych dla Scruma, takich jak codzienne spotkania stand-up, ciągłe informacje zwrotne od klientów i specyficzna struktura zespołu.

Kanban - część Scrumbana

Kanban odgrywa ważną rolę w systemie Scrumban, głównie poprzez wykorzystanie podejścia tablicowego, które pomaga zespołom zobaczyć ich przepływy pracy w akcji. Jednak zamiast wizualizować zadania na tablicy Kanban, robią to na tablicy Scrumban.

Tablice wyglądają bardzo podobnie, z kolumnami reprezentującymi statusy i kartami reprezentującymi zadania projektowe. W miarę postępów w realizacji zadań można łatwo przenosić odpowiadające im karty do odpowiednich kolumn, aby pokazać, czy są one w toku, czy gotowe. ✅

Scrumban czerpie wskazówki z podręcznika Kanban, przyjmując system pull. Zespoły używają tak zwanych sygnałów pull, aby wskazać, że nowe zadania są gotowe do pracy. Sygnał pull jest wyzwalany w systemie pull, gdy liczba kart w kolumnie spadnie poniżej określonego limitu. Z drugiej strony, po osiągnięciu limitów pracy w toku, żadne inne zadanie w systemie pull nie może zostać przesunięte do przodu, dopóki trwające zadanie nie zostanie ukończone.

Czym Scrumban różni się od Kanbana i Scruma?

Podczas gdy Scrumban jest nieuchronnie podobny zarówno do Kanbana, jak i Scruma, jest to unikalna metodologia z charakterystycznymi cechami. Na przykład, zespoły Scrumban zwykle składają się z mniej niż dwunastu członków, nie ma sztywnych ról zespołowych i poza początkowym spotkaniem planistycznym, codzienne spotkania są opcjonalne.

Oto krótki przegląd różnic między Scrumbanem, Scrumem i Kanbanem:

Scrumban

Scrum

Kanban

Wielkość zespołu

Nie ma określonej wielkości zespołu, ale zaleca się, aby zespoły nie przekraczały 12 członków

Zespoły Scrum są małe i zazwyczaj składają się z trzech do dziewięciu członków

W przeciwieństwie do innych zwinne zespoły nie ma ograniczeń co do wielkości zespołu Kanban

Role

Podczas gdy zazwyczaj istnieje kierownik projektu nie ma sztywnych ról zespołowych

Zespół Scrum ma trzy kluczowe role: Scrum Master Właściciel produktu Zespół deweloperski

Zazwyczaj jest kierownik projektu, ale nie ma sztywnych ról w zespole

Spotkania projektowe

Odbywa się wstępne spotkanie dotyczące planowania, podobne do spotkanie planowania sprintu . Jednak wszystkie inne codzienne spotkania są opcjonalne

Obejmuje pięć obowiązkowych spotkań:

Planowanie rejestru produktu Planowanie sprintu Codzienny Scrum Przegląd sprintu Retrospektywa sprintuCodzienne stand-upy (krótkie spotkania) przed tablicą Kanban

Cykle pracy

Obejmuje krótkie cykle pracy zwane iteracjami, które trwają do dwóch tygodni

Obejmuje krótkie cykle pracy zwane sprintami, które trwają od 2 do 4 tygodni

Przepływ pracy nie jest podzielony na oddzielne cykle

Jak działa proces Scrumban?

Scrumban łączy wizualizację przepływu pracy i elastyczność Kanbana z modelem sprintów Scruma. Scrumban nie jest jednak tak sztywny jak Scrum, co pozwala zespołom na dostosowanie ich pracy do własnych potrzeb rozwój produktu podejście.

Oto jak opracować produkt przy użyciu metody Scrumban:

Sporządź listę elementów potrzebnych do stworzenia produktu Przekształć te elementy w zadania i umieść je w kolumnie "Do zrobienia" na tablicy Scrumban Ogranicz ilość pracy, jaką zespół może wykonać w danym momencie Określenie, które elementy na tablicy powinny być traktowane priorytetowo, aby zespół mógł zająć się nimi w pierwszej kolejności Zaplanuj iterację każdego elementu - musi ona zawierać termin i listę zadań, które należy wykonać Przenieś zadania do kolumny W toku, gdy zaczniesz nad nimi pracować lub do kolumny Wykonane, gdy zostaną ukończone Po zakończeniu wszystkich zadań zaplanowanych dla jednej iteracji, rozpocznij pracę nad kolejną i powtarzaj ten proces aż do ukończenia produktu

Korzyści płynące z metodologii Scrumban

Oto kluczowe korzyści płynące ze stosowania metodyki Scrumban, które sprawiają, że jest ona tak popularna w zarządzaniu projektami:

Łatwość użycia: W przeciwieństwie do metody Scrum, Scrumban nie zawiera skomplikowanych procesów, codziennych spotkań i terminologii, którą zespół musi opanować, dzięki czemu jest łatwiejszy do zaadoptowania

W przeciwieństwie do metody Scrum, Scrumban nie zawiera skomplikowanych procesów, codziennych spotkań i terminologii, którą zespół musi opanować, dzięki czemu jest łatwiejszy do zaadoptowania Większa elastyczność: Ponieważ Scrumban dzieli projekty na iteracje lub cykle sprintów, możesz wprowadzać zmiany nawet w połowie procesu, jednocześnie dążąc do ukończenia projektu

Ponieważ Scrumban dzieli projekty na iteracje lub cykle sprintów, możesz wprowadzać zmiany nawet w połowie procesu, jednocześnie dążąc do ukończenia projektu Ciągły przepływ pracy: Umożliwia zespołom dostarczanie funkcji po ich ukończeniu, bez czekania na zakończenie sprintu

Umożliwia zespołom dostarczanie funkcji po ich ukończeniu, bez czekania na zakończenie sprintu Zwiększona motywacja: Uwzględnienie możliwości zespołu i odpowiednie ustawienie limitów pracy w toku (WIP)utrzymuje motywację zespołui zmniejsza ryzyko wypalenia zawodowego *Szybsze rozwiązywanie problemów: Zadania wyświetlane w formie kart na tablicy Scrumban zwiększają przejrzystość i efektywność pracyzwiększa współpracępomagając zespołom szybciej znajdować i rozwiązywać problemy 🏃

Kiedy używać metodologii Scrumban?

**Scrumban najlepiej sprawdza się w projektach, w których ani Scrum, ani Kanban nie dają sobie rady. Scrum może na przykład nie działać efektywnie w przypadku niektórych zespołów ze względu na problemy z przepływem pracy, słabości procesu lub ograniczenia zasobów. Jednocześnie Kanban może utrudniać zespołom ustalanie jasnych priorytetów.

Mówiąc dokładniej, wdrożenie Scrumbana jest doskonałym pomysłem dla projektów rozwoju oprogramowania z ewoluującymi wymaganiami, częstymi zmianami historii użytkownika lub błędami. Wynika to z faktu, że proces Scrumban obejmuje zarówno iteracje w ramach czasowych, jak i ciągły rozwój, umożliwiając zespołom pracę przyrostową, nawet gdy błędy wymagają naprawy lub zmiany wymagań.

Projekty z wieloma równoczesnymi inicjatywami również mogą skorzystać na przyjęciu zasad Scrumbana. Duże firmy często mają wiele projektów w toku w tym samym czasie, a czasami dotyczą one tych samych zespołów. Elastyczność Scrumbana pozwala na równoległe inicjatywy i umożliwia małym zespołom radzenie sobie z wieloma wymaganiami.

Jak wdrożyć Scrumban w 4 prostych krokach

Podczas gdy Scrumban może być łatwiejszy do wdrożenia niż Scrum czy Kanban, nadal potrzebujesz odpowiednich narzędzi, aby zrobić to skutecznie. Poleganie na potężnym oprogramowaniu do zarządzania projektami Scrum i Kanban może ci pomóc:

Mapować tablicę Scrumban Zorganizować zadania Śledź swoje postępy ClickUp to najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami, które zapewnia wszystkie narzędzia i funkcje do wdrożenia Scrumban w następnym projekcie bez wysiłku.

Od przyjaznych dla użytkownika tablic Kanban i łatwych do śledzenia zadań, po proste funkcje ustalania priorytetów i narzędzia do współpracy clickUp ma to wszystko! Przyjrzyjmy się bliżej, jak można przyjąć zasady Scrumban w czterech prostych krokach.

Krok 1: Utwórz tablicę Scrumban

Zarządzanie projektem Scrumban bez tablicy jest jak gotowanie bez garnka - prawie niemożliwe! 🍲

Na szczęście, możesz użyć Widok tablicy ClickUp jako idealna tablica Scrumban dla Twojego zespołu. Umożliwia wizualizację zadań i projektów tak, jak w przypadku zwykłej tablicy Kanban. Jest jednak wyposażona w dodatkowe funkcje, które Twój zespół pokocha!

Przeglądaj zadania i projekty na tablicy Kanban i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj, sortuj i filtruj zadania za pomocą ClickUp

Tablice ClickUp w stylu Kanban pomagają wizualizować zadania, wyświetlając je jako interaktywne karty. Wystarczy przeciągnąć i upuścić kartę do odpowiedniej kolumny symbolizującej statusy, takie jak Do zrobienia, Praca w toku lub Gotowe.

Tablice te można w pełni dostosować do dowolnego przepływu pracy, nawet jeśli wymaga on wielu tablic! Wystarczy otworzyć Widok wszystkiego aby zobaczyć migawkę wszystkich tablic Kanban. 📸

Masz dość aktualizowania zadań jedno po drugim? The Pasek narzędzi akcji zbiorczych pozwala zaoszczędzić czas, umożliwiając zmianę statusów, usuwanie zadań i dodawanie przypisanych osób bez opuszczania widoku Board.

Krok 2: Porządkowanie zadań

Większość tablic Scrumban posiada tylko trzy kolumny statusu zadań: Do zrobienia, Praca w toku i Gotowe. Ale co, jeśli potrzebujesz kolumny pomiędzy nimi, takiej jak W przeglądzie lub W toku? 🤔

The Niestandardowe statusy zadań ClickUp **Opcja umożliwia tworzenie dowolnej liczby statusów i zapisywanie ich jako szablonów wielokrotnego użytku! W ten sposób wszystkie projekty Scrumban mogą mieć wiele kolumn, aby śledzenie postępów było łatwiejsze i dokładniejsze.

Użyj innego statusu dla swoich zadań na każdym etapie projektu dzięki ClickUp

Oprócz statusów, możesz organizować Zadania ClickUp między innymi według daty wykonania, priorytetu, tagów i nazwy zadania. Dzięki tym funkcjom kategoryzacji nie będziesz musiał przeszukiwać wszystkich kart na swojej tablicy Scrumban, aby znaleźć tę, której szukałeś!

Krok 3: Ustal jasne priorytety.

Używaj ClickUp do ustawiania priorytetów zadań z czterema poziomami pilności i informowania o tym, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności

Kanban polega na wizualizacji, podczas gdy Scrum podkreśla znaczenie ustalania priorytetów. A co ze Scrumbanem? Jak zwykle, jest to idealne połączenie obu!

ClickUp pozwala ustawić Priorytety dla każdego zadania, dzięki czemu zespół Scrumban zawsze wie, czym zająć się w pierwszej kolejności bezpośrednio w widoku tablicy. 🚩

System priorytetów ClickUp jest oznaczony kolorami dla łatwiejszej nawigacji:

Czerwony (Pilne): Najpilniejsze zadania Żółty (Wysoki): Bardzo ważne zadania Niebieski (Normalny): Zadania, które mogą poczekać Szary (Niski): Zadania o niskim priorytecie

Po ustawieniu poziomów priorytetów, dodaj Zależności aby upewnić się, że zespół koncentruje się na zadaniach o wyższym priorytecie, zanim zajmie się zadaniami o niższym priorytecie!

Dodawaj zależności bezpośrednio w zadaniu, aby upewnić się, że praca jest wykonywana we właściwej kolejności za pomocą ClickUp

Krok 4: Śledź swoją pracę

Tworzenie listy zadań, nad którymi będziesz pracować podczas iteracji i śledzenie ich jest podstawową częścią metodologii Scrumban. Aby robić to efektywnie, używaj Listy kontrolne zadań ClickUp do podziału elementów zaległości sprintu lub deliverables dla każdej iteracji. ✔️

Łatwe tworzenie i organizowanie szczegółowych list kontrolnych z zagnieżdżonymi podzadaniami w ClickUp

Ponieważ są to w zasadzie proste listy rzeczy do zrobienia można szybko zaznaczyć każde zadanie w miarę postępów. Możesz nawet użyć funkcji zagnieżdżania, aby utworzyć podpunkty na liście kontrolnej i uporządkować je za pomocą przyjaznej dla użytkownika funkcji przeciągania i upuszczania.

Jest to szczególnie przydatne dla zespołów Scrumban - można utworzyć oddzielną listę kontrolną dla każdej iteracji i dołączyć do niej podzadania, które należy wykonać w każdej z nich. W ten sposób bardzo łatwo będzie monitorować, ile zadań pozostało do wykonania w bieżącej iteracji. ⏳

Zostań profesjonalistą Scrumban z ClickUp

Poza tablicami Kanban, priorytetami zadań i listami kontrolnymi zadań, ClickUp posiada cały zestaw funkcji wspierających każdy zwinny zespół . Od ponad 15 konfigurowalnych widoków i wszechstronny Pulpity nawigacyjne do Automatyzacja i liczne opcje zarządzania sprintami clickUp może pomóc w planowaniu i zarządzaniu każdym projektem Scrumban do perfekcji!

Gotowy do wdrożenia podejścia Scrumban i czerpania wszystkich korzyści z metodologii Scrum i Kanban? Zarejestruj się w ClickUp i odkryj wszystkie funkcje, aby rozpocząć swoją podróż Scrumban w dobrym stylu! ⚡