Mastering the Art of Scrum: Kompleksowy przewodnik po uruchamianiu przepływu pracy Scrum

Rozwój produktu obejmuje wiele ruchomych części, od badań i planów po prototypowanie i zaopatrzenie. Aby upewnić się, że każde zadanie i krok są zarządzane najlepiej, jak to możliwe, ważne jest, aby traktować je jednakowo i poświęcać im uwagę, na jaką zasługują.

Jednakże, gdy prowadzisz złożony projekt, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre zadania będą traktowane priorytetowo w stosunku do innych, co może skutkować gorszymi wynikami. Framework Scrum rozwiązuje ten problem, dzieląc szczegółowe procesy rozwoju na cykle, dzięki czemu obciążenie pracą jest łatwiejsze do zarządzania, utrzymując scrum team zmotywowany i podnoszący jakość produktu. 👌

Jeśli czujesz, że ten framework Agile jest odpowiedzią na Twoje modlitwy, masz szczęście! W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o Scrum workflow s, korzyści, wydarzenia i role, aby w pełni zrozumieć zarządzanie projektami Scrum. Ponadto dowiesz się, jak uruchomić przepływ pracy Scrum i jakich narzędzi użyć, aby usprawnić proces.

Czym jest cykl pracy Scrum?

Cykl pracy w Scrumie, często nazywany zwinny cykl pracy lub sprint, koncentruje się wokół Scrum, struktury w ramach Zwinna metodologia zarządzania projektami .

Ten rodzaj przepływu pracy obraca się wokół ról i wydarzeń, które pozwalają zespołowi organizować swoją pracę i zakończyć zadania w krótkich cyklach, znanych również jako sprinty. Każdy sprint trwa zwykle do czterech tygodni, po czym zespół przeprowadza sprint review - retrospektywne spotkanie w celu omówienia tego, co poszło dobrze i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. 🏃

Dzięki podzieleniu dużych zadań na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania części, proces pracy w Scrumie pomaga Teamsom czuć się mniej przytłoczonymi pracą, a co za tym idzie, być bardziej wydajnymi i elastycznymi.

Cykle sprintów można tworzyć od podstaw - lub rozpocząć ich planowanie od razu, korzystając z narzędzia Szablon Planowania Sprintów ClickUp Scrum który zawiera dedykowane listy i tablice dla wsparcia każdego kroku planu!

Planuj sprinty za pomocą tego łatwego w użyciu szablonu, aby zespoły były zwinne i wydajne

Kluczowe korzyści z używania cyklu pracy Scrum

Przepływy pracy są niezwykle popularne w świecie biznesu, a członkowie zespołów scrumowych korzystają z tej metodologii Agile z wielu powodów. Oto główne korzyści płynące z wdrożenia przepływów pracy scrum:

Uczenie się na bieżąco: Ponieważ przepływ pracy w Scrumie pozwala podzielić pracę na mniejsze fragmenty, jest bardziej prawdopodobne, że będziesz w stanie zastanowić się nad swoją pracą w trakcie jej wykonywania i wprowadzić niezbędne ulepszenia

Ponieważ przepływ pracy w Scrumie pozwala podzielić pracę na mniejsze fragmenty, jest bardziej prawdopodobne, że będziesz w stanie zastanowić się nad swoją pracą w trakcie jej wykonywania i wprowadzić niezbędne ulepszenia Nadawanie priorytetu klientowi: Głównym celem Scruma jest dostarczanie wysokiej jakości pracy, z której klienci będą zadowoleni. Kiedy używasz Scrum w swoich działaniach, będziesz częściej myśleć o wpływie swojej pracy i wprowadzać ciągłe ulepszenia, aby klienci byli zadowoleni

Głównym celem Scruma jest dostarczanie wysokiej jakości pracy, z której klienci będą zadowoleni. Kiedy używasz Scrum w swoich działaniach, będziesz częściej myśleć o wpływie swojej pracy i wprowadzać ciągłe ulepszenia, aby klienci byli zadowoleni Ulepszenia współpracę międzyfunkcyjną**Scrum to przede wszystkim praca zespołowa - motywuje zespoły do ścisłej współpracy i współdziałania na każdym kroku, aby skuteczniej osiągać wspólne cele

współpracę międzyfunkcyjną**Scrum to przede wszystkim praca zespołowa - motywuje zespoły do ścisłej współpracy i współdziałania na każdym kroku, aby skuteczniej osiągać wspólne cele Zachęca do odpowiedzialności: Ponieważ role i obowiązki są jasno określone w ramach cyklu pracy Scrum, każdy członek zespołu jest świadomy pracy, która musi zostać zrobiona i czuje się odpowiedzialny za swoje zadania

Jakie są główne wydarzenia w cyklu pracy Scrum?

Każdy cykl sprintu składa się z następujących elementów czterech głównych wydarzeń lub uroczystości -Oto, co wchodzi w skład każdego z nich:

Planowanie sprintu: Początkowe spotkanie, które wymaga obecności całego zespołu Scrum. Agenda ma na celu zaplanowanie zadań, które muszą zostać zakończone w kolejnym cyklu sprintu, aby osiągnąć zdefiniowany cel

Początkowe spotkanie, które wymaga obecności całego zespołu Scrum. Agenda ma na celu zaplanowanie zadań, które muszą zostać zakończone w kolejnym cyklu sprintu, aby osiągnąć zdefiniowany cel Codzienny Scrum: Krótkie spotkanie, które wymaga obecności całego zespołu Scrumowegocodzienne spotkanie w celu sprawdzenia postępu prac. Pomaga to zespołowi zapewnićrezultaty są na dobrej drodze i dokonać niezbędnych korekt, jeśli pozostają w tyle

Krótkie spotkanie, które wymaga obecności całego zespołu Scrumowegocodzienne spotkanie w celu sprawdzenia postępu prac. Pomaga to zespołowi zapewnićrezultaty są na dobrej drodze i dokonać niezbędnych korekt, jeśli pozostają w tyle Przegląd sprintu: Odbywa się pod koniec każdego cyklu sprintu. Pomaga zespołowi Scrumowemu określić, czy sprint zakończył się powodzeniem poprzez przegląd zrobionych prac i analizę opinii interesariuszy

Odbywa się pod koniec każdego cyklu sprintu. Pomaga zespołowi Scrumowemu określić, czy sprint zakończył się powodzeniem poprzez przegląd zrobionych prac i analizę opinii interesariuszy Retrospektywa sprintu: Jest organizowana przed kolejnym cyklem sprintu w celu wprowadzenia ulepszeń w przyszłym planie sprintu. Celem jest omówienie rzeczy, które poszły dobrze i tych, które się nie powiodły

Jakie są główne role w cyklu pracy Scrum?

Cykle pracy w Scrumie pełnią swoją funkcję, ponieważ role i obowiązki są zawsze jasno określone, a każdy jest odpowiedzialny za swoją pracę. Przyjrzyjmy się trzy role, które tworzą zespół Scrum. 🧐

Właściciel Produktu

Właściciel Produktu jest centralną postacią w cyklu pracy Scrum. Jego zadaniem jest maksymalizacja wartości produktu dla Businessu i klienta. Rola ta wiąże się z następującymi obowiązkami:

Ustawienie celów Utrzymanie zaległości produktowych Zbieranie opinii Dodatkowo, Właściciele Produktu muszą mieć odpowiedzi na pytania takie jak dlaczego proces jest ważny, co powinien zawierać i dla kogo jest przeznaczony, aby zapewnić wysoką jakość produktu.

Scrum Master

Zadaniem Scrum Mastera jest nadzorowanie cyklu sprintu i wsparcie cyklu pracy Scrum. Powinien być dobrze zaznajomiony z frameworkiem Scrum, aby prowadzić innych członków zespołu i uczyć ich, jak wdrażać go bardziej efektywnie.

Scrum Master powinien również:

Utrzymywać motywację zespołu do pomyślnego zakończenia cyklu sprintu Usunięcie wszystkiego, co może odciągnąć zespół od osiągnięcia celów Promocja wartości Scrum przez cały cykl

Zespół programistów Teams rozwoju oprogramowania są

wielofunkcyjne Teams . Zwykle obejmują one programistów, testerów i projektantów, wśród innych istotnych ról. Są one zasadniczo odpowiedzialne za wszystkie działania w ramach cyklu pracy, takie jak:

Modyfikowanie pracy w oparciu ootrzymane informacje zwrotne2. Zarządzanie elementami backlogu sprintu Dążenie do wspólnego celu sprintu

W większości przypadków te teamy składają się z od trzech do dziewięciu członków, aby zapewnić, że sprinty nie są zbyt skomplikowane w zarządzaniu.

Jak uruchomić cykl pracy Scrum w 5 krokach

Aby zapewnić powodzenie w uruchomieniu cyklu pracy Scrum, niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków we właściwej kolejności. Wszyscy członkowie zespołu muszą znać swoje role przez cały czas, a cały zespół musi być na bieżąco informowany o postępach, aby mogli wdrażać zmiany i ulepszać przepływ pracy przed zakończeniem cyklu sprintu.

Zarządzanie tymi wszystkimi ruchomymi częściami może wydawać się wyzwaniem, ale jesteśmy tutaj, aby pokazać ci, jak radzić sobie z nimi jak profesjonalista z pomocą ClickUp -ostateczny Narzędzie do zwinnego zarządzania projektami ! Posiada cały zestaw funkcji, ClickUp Sprinty aby wzmocnić pozycję Scrum i zwinnych teamów aby efektywnie współpracować na rzecz wspólnych celów. 🛠️

Przyjrzyjmy się kluczowym krokom, które należy podjąć w celu powodzenia cyklu pracy Scrum.

Krok 1: Określenie ról

Jasno wyczyszczone role sprawiają, że członkowie zespołu są odpowiedzialni i skupieni na wykonywaniu swoich obowiązków i osiąganiu celu tak szybko i skutecznie, jak to możliwe.

Podczas kompletowania zespołu Scrum, będziesz chciał wybrać ludzi z wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, aby dobrze prosperowali w roli, do której zostali zrekrutowani. Pamiętaj, że role w Scrumie niekoniecznie muszą pokrywać się z tytułami stanowisk, które te osoby już zajmują w twojej firmie. Na przykład, jeśli uważasz, że dany pracownik ma potencjał do bycia świetnym Scrum Masterem ze względu na jego dogłębną znajomość frameworka Scrum , śmiało powierz im tę rolę! 👍

Upewnij się, że wszystkie role są wyczyszczone za pomocą Szablon ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp ! To poręczne narzędzie pomaga ustawić misję, cele i obowiązki zespołu. Możesz udokumentować kluczowe szczegóły projektu w gotowych polach niestandardowych:

Przegląd projektu

Cele

Cele

Oś czasu projektu

Budżet i zasoby

Skorzystaj z szablonu ról i obowiązków w zarządzaniu projektami ClickUp, aby zorganizować swój zespół i określić jego obowiązki

Wykorzystaj sekcję Poznaj zespół, aby zdefiniować obowiązki każdego członka zespołu wraz z krótkim opisem roli. Ponadto możesz dołączyć ich zdjęcia, aby spersonalizować dokument i upewnić się, że każdy otrzyma kopię, aby uniknąć nieporozumień. 😏

Krok 2: Zorganizuj sesję planowania sprintu

Po ustaleniu wszystkich ról, nadszedł czas na sesję planowania sprintu sesja planowania sprintu ! W tym kroku uruchamiania cyklu pracy Scrum, Właściciel Produktu udostępnia aktualizacje projektu całemu zespołowi. Przedstawia również backlog produktu i informuje Teams o które zadania wymagają priorytetyzacji . Zadania te tworzą następnie formularz sprint backlog .

Następnie zespół Scrum dokonuje przeglądu każdego elementu backlogu i dostępnych zasobów, aby zdecydować, czy backlog może zostać wdrożony. Jeśli wszystko wydaje się wykonalne, określają zależności i długość sprintu - zazwyczaj od jednego tygodnia do jednego miesiąca. Dobra komunikacja w zespole jest niezbędna na tej scenie planowania. Skorzystaj z najwyższej jakości ClickUp narzędzia do współpracy aby scentralizować wysiłki związane ze współpracą!

Użycie Tablice ClickUp do burzy mózgów, tworzyć mapy myśli i schematy przepływów, aby zilustrować plan sprintu, oraz udostępnianie cyfrowego obszaru roboczego z zespołem w celu koordynacji w czasie rzeczywistym. 🤝

Wizualnie współpracuj ze swoim zespołem w ramach ClickUp Whiteboards, aby przeprowadzać burze mózgów i przekształcać pomysły w praktyczne elementy

Aby zaoszczędzić czas i zapewnić wszystkim dostęp do planu sprintu, użyj aplikacji Szablon Planowania Sprintu ClickUp Agile . To potężne narzędzie jest idealne do przydzielania zadań, oceny postępów zespołu i śledzenia wysiłku wymaganego dla każdego sprintu za pomocą pól niestandardowych dla terminów i godzin pracy.

Wykorzystaj szablon ClickUp Agile Sprint Planning Template, aby stworzyć szczegółowy plan sprintu w scentralizowanej lokalizacji w celu łatwego śledzenia

Wprowadź elementy zaległości sprintu na dostarczoną listę i monitoruj ich rozwój na tablicy Kanban typu "przeciągnij i upuść". Tablica Development Status pozwala sprawdzić, czy elementy znajdują się na scenie planowania, implementacji lub gotowości do przeglądu, umożliwiając łatwe utrzymanie się na szczycie cyklu sprintu.

Bonusowa wskazówka: Ustawienie celów SMART jest koniecznością, jeśli chcesz obiektywnie zmierzyć wydajność cyklu sprintu. Użyj Szablon celów SMART ClickUp i jego gotowe pola niestandardowe do ustawienia konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, realistycznych i określonych w czasie celów Scrum. 🥅

Krok 3: Rozpoczęcie sprintu

Po szczegółowej sesji planowania, w końcu nadszedł czas, aby zacząć działać! Dzięki jasnemu planowi uruchomienie sprintu powinno być dziecinnie proste - team wie, co ma robić, zna terminy i wszyscy dążą do zrobienia tego samego celu.

Mimo to, po drodze mogą pojawić się wyzwania, więc jest to czas dla Scrum Mastera, aby zabłysnąć. W przypadku, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem, Scrum Master powinien być dostawcą wsparcia i środków, które pozwolą projektowi wrócić na właściwe tory. Do zrobienia tego, musi on być zawsze informowany o postępach cyklu sprintu.

Korzystanie z Szablon zarządzania zwinnym Scrumem ClickUp upraszcza proces, dostarczając wszystkie niezbędne elementy cyklu pracy Scrum - śledzenie dziennika, sprint i zarządzanie testami oraz przegląd retrospektyw. Możesz organizować wszystkie wydarzenia Scrum i prowadzić ich uporządkowaną dokumentację poprzez foldery takie jak:

Ceremonies: Zawiera listy i tablice dotmonitorowanie retrospektyw sprintów iśledzenie spotkań *Backlog: Zawiera różnorodne widoki ułatwiające śledzenie backlogu produktu i błędów

Zawiera listy i tablice dotmonitorowanie retrospektyw sprintów iśledzenie spotkań *Backlog: Zawiera różnorodne widoki ułatwiające śledzenie backlogu produktu i błędów Sprinty: Pozwala zarządzać cyklami sprintów i codziennymi stand-upami

Pozwala zarządzać cyklami sprintów i codziennymi stand-upami QA: Dostarcza przegląd przebiegu testów

Ten Folder szablonu jest w pełni konfigurowalny - wstaw szczegóły sprintu, utwórz niestandardowe pola i bądź na bieżąco z całym cyklem, aby nic nie umknęło! 💥

Użyj szablonu do zarządzania projektami ClickUp Agile Scrum, aby śledzić ceremonie, backlog, źródła i QA w jednym narzędziu

Krok 4: Organizowanie codziennych spotkań stand-up

Udany cykl pracy w Scrumie wymaga, aby wszyscy byli na tej samej stronie w trakcie trwania cyklu sprintu. Pomaga to zapobiegać błędom i zapewnia natychmiastowe wdrożenie niezbędnych zmian. Dlatego tak ważne jest organizowanie codziennych stand-upów i umożliwienie wszystkim udostępniania swoich postępów.

Aby spotkania były zwięzłe, ale treściwe, sugerujemy następujące najlepsze praktyki:

Trzymaj się ram czasowych: Nikt nie lubi spotkań, które wydają się trwać w nieskończoność. Aby tego uniknąć, spotkania powinny być krótkie i treściwe - powinny obejmować najważniejsze aktualizacje i pozostawiać czas na pracę nad sprintem. Najlepiej byłoby, gdyby spotkanie nie trwało dłużej niż 10-15 minut

Nikt nie lubi spotkań, które wydają się trwać w nieskończoność. Aby tego uniknąć, spotkania powinny być krótkie i treściwe - powinny obejmować najważniejsze aktualizacje i pozostawiać czas na pracę nad sprintem. Najlepiej byłoby, gdyby spotkanie nie trwało dłużej niż 10-15 minut Organizowanie spotkań o tej samej porze każdego dnia: Wyrabianie nawyków sprawia, że rutynowe zadania wydają się mniej zniechęcające. Organizowanie codziennych spotkań o tej samej porze, czy to na początku, czy na końcu dnia, stworzy nawyk, który zwiększa wydajność i promuje odpowiedzialność

Wyrabianie nawyków sprawia, że rutynowe zadania wydają się mniej zniechęcające. Organizowanie codziennych spotkań o tej samej porze, czy to na początku, czy na końcu dnia, stworzy nawyk, który zwiększa wydajność i promuje odpowiedzialność Śledzenie: Po rozpoczęciu spotkania trzymaj się planu i nie pozwól, by dyskusja zbaczała z tematu. Jeśli zdarzy się jakaś dygresja, szybko zmień temat z powrotem na pierwotny, aby zakończyć spotkanie w optymalnym czasie, bez pośpiechu i pomijania ważnych informacji

Najlepszym sposobem na upewnienie się, że podczas codziennych spotkań zostaną omówione wszystkie kwestie, jest notatka w podręcznej notatce Szablon spotkania ClickUp Daily Standup ! Obok imienia i nazwiska oraz zdjęcia profilowego każdego członka zespołu, ten szablon Tablicy zawiera sekcje do aktualizacji w czasie rzeczywistym, planowania, notatek i śledzenia postępów. Możesz go jednak niestandardowo dostosować do potrzeb swojego cyklu sprintu - zmieniając kolory, kształty i czcionkę oraz dodając lub usuwając teksty i sekcje. 🎨

Usprawnij swoje codzienne spotkania, notując główne punkty dyskusji za pomocą szablonu ClickUp Daily Standup Meeting Template

Po zmodyfikowaniu szablonu tak, aby pasował do Twojej wizji, udostępniaj go członkom zespołu. Mogą oni użyć notatek samoprzylepnych, aby zanotować to, co chcieliby omówić podczas następnego spotkania. W ten sposób będziesz mieć jasny pogląd na to, co jest najważniejsze agenda spotkania co pozostawia mniej miejsca na odejście od tematu.

Krok 5: Przeprowadź retrospektywę Scruma

Pod koniec każdego cyklu sprintu przychodzi czas na retrospektywę. Na tej scenie należy spojrzeć wstecz na swoją pracę, aby zobaczyć, co poszło dobrze, co można poprawić i jakie działania można podjąć, aby wprowadzić niezbędne zmiany w przyszłości.

Nie ma potrzeby rozpoczynania tego procesu od zera, ponieważ Szablon retrospektywnej burzy mózgów ClickUp Sprint obejmuje wszystkie główne sekcje potrzebne do dyskusji. Wszystko do zrobienia to niestandardowe dodanie własnych wniosków i oznaczenie każdej sekcji kolorami według własnych upodobań.

Skorzystaj z szablonu ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template, aby przeprowadzić bardziej efektywną retrospektywę sprintu, umieszczając notatki z przemyśleniami na kolorowej tablicy Tablica

Udostępnij szablon swojemu zespołowi i poinstruuj ich, aby przejrzeli swoje notatki, aby mogli uporządkować swoje przemyślenia i wnioski na Tablicy w oparciu o wspólne tematy. Należą do nich:

Co poszło dobrze: Podkreśl wszystkie obszary, w których udało się odnieść powodzenie - przedyskutuj, czyteams współpracowały efektywnieoceń powodzenie projektu w odniesieniu do zakończonych celów i oceń, czy klienci byli zadowoleni z produktu końcowego

Podkreśl wszystkie obszary, w których udało się odnieść powodzenie - przedyskutuj, czyteams współpracowały efektywnieoceń powodzenie projektu w odniesieniu do zakończonych celów i oceń, czy klienci byli zadowoleni z produktu końcowego Co nie poszło dobrze: Identyfikacja obszarów wymagających poprawy wskazując wąskie gardła, problemy z czasem dostawy i problemy z produktem końcowym (jeśli takie wystąpiły). Pomoże ci to poprawić swoją pracę w przyszłości, aby nie powtarzać tych samych błędów

Identyfikacja obszarów wymagających poprawy wskazując wąskie gardła, problemy z czasem dostawy i problemy z produktem końcowym (jeśli takie wystąpiły). Pomoże ci to poprawić swoją pracę w przyszłości, aby nie powtarzać tych samych błędów Plan działania: Rozważ zarówno powodzenia, jak i porażki i na ich podstawie zdecyduj, jak poradzić sobie z przyszłymi projektami. Skup się na rzeczach, które poszły dobrze i spróbuj je wdrożyć w następnym cyklu, ale także poświęć cenny czas na poprawę rzeczy, które mogły pójść lepiej

Rozważ zarówno powodzenia, jak i porażki i na ich podstawie zdecyduj, jak poradzić sobie z przyszłymi projektami. Skup się na rzeczach, które poszły dobrze i spróbuj je wdrożyć w następnym cyklu, ale także poświęć cenny czas na poprawę rzeczy, które mogły pójść lepiej Cele retrospektywne: Stwórz listę celów, które chcesz osiągnąć podczas następnego cyklu sprintu i zobowiąż się do ich realizacji. Możesz nawetprzypisać elementy planu działania do różnych członków teamu, aby ustalić odpowiedzialność za zadania po zrobieniu spotkania

Trzymaj swój Teams blisko siebie, a ten szablon jeszcze bliżej! Zaglądaj do niego od czasu do czasu podczas kolejnego cyklu sprintu, aby sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem i czy zespół trzyma się wyznaczonych celów i zadań wyciągnięte wnioski . 👨‍🏫

Usprawnij cykl pracy Scrum z ClickUp

Zanim rozpoczniesz kolejny cykl sprintu, skorzystaj z naszego przewodnika krok po kroku dotyczącego uruchamiania cyklu pracy Scrum jako listy kontrolnej, aby sprawdzić, czy wszystkie procesy zostały uwzględnione. I pamiętaj, nie pomijaj - każdy krok jest tak samo ważny jak następny, jeśli chcesz, aby Twoja praca przebiegała płynnie.

Jeszcze bardziej usprawnij swoje wysiłki i zarejestruj się w ClickUp za darmo już teraz ! Od planowanie sprintów i zarządzanie scrum do szablony zaległości produktowych z pewnością pokochasz korzystanie z jego przyjaznych dla użytkownika funkcji na każdej scenie cyklu pracy Scrum. 💖