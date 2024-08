10 niezbędnych szablonów przypadków testowych do testowania oprogramowania i produktów

W szybko zmieniającym się świecie rozwoju oprogramowania, nowe produkty, funkcje, testy i aktualizacje są częścią codziennej normy. Opracowanie niezawodnego procesu testowania oprogramowania i produktów może poprawić wydajność testowania i jego wykonanie.

Dzięki temu scenariusze testowe mogą działać płynnie i zawsze być przygotowane na kolejną rundę testów manualnych.

Jednak ze względu na wszystkie etapy związane ze scenariuszami testowymi, opracowanie najlepszego procesu i polityki testowej może być kosztowne i czasochłonne. Chyba że pracujesz z najlepszymi, sprawdzonymi szablonami przypadków testowych.

W tym przewodniku przyjrzymy się 10 najlepszym obecnie szablonom przypadków testowych, aby pomóc Ci wybrać odpowiednie do testowania oprogramowania.

Co to jest szablon przypadku testowego?

Szablon przypadku testowego to znormalizowany formularz lub dokument używany przez testerów oprogramowania i produktów do śledzenia statusu testów pojedynczych lub wielu przypadków testowych dla aplikacji.

Istnieje wiele rodzajów szablonów dla różnych scenariuszy testowych i różnych wersji, aby pomóc w zarządzaniu różnymi rodzajami przypadków testowych na różnych etapach.

W tym przewodniku znajdziesz wszystkie ich rodzaje, od dokumentów przypadków testowych zawierających listy kontrolne i notatki, po te przeznaczone do raportowania wyników, a nawet zarządzania wieloma projektami testowymi.

Ogólny szablon przypadków testowych zawiera obszary do rejestrowania kroków testowych, warunków wstępnych, danych testowych, oczekiwanych wyników w porównaniu z wykonanym testem, rzeczywistych wyników oraz (oczywiście) statusu zaliczenia lub niepowodzenia. Poniżej przedstawiamy próbkę wszystkich różnych rodzajów, od przyjaznych dla początkujących po zaawansowane, abyś mógł wybrać przypadek testowy, który jest najlepszy dla twojego zespołu.

Połącz swój szablon przypadków testowych z narzędzia do zarządzania produktem , szablony dokumentów dotyczących wymagań produktu oraz najlepsze nowoczesne narzędzia do testowania QA dla potężnego zestawu narzędzi, aby przenieść najnowsze wersje na wyższy poziom.

Co składa się na dobry szablon przypadku testowego?

Dobry szablon opisu przypadku testowego jest prosty w użyciu i obejmuje wszystkie podstawy potrzebne do śledzenia projektu od początku do końca.

Dobre szablony do zarządzania przypadkami testowymi to takie, które prowadzą do wydajnych procesów scenariuszy testowych, pomagają rejestrować i analizować krytyczne dane testowe oraz łatwo tworzyć i udostępniać raporty członkom zespołu i interesariuszom.

Warto też szukać szablonów dopasowanych do wielkości i potrzeb zespołu. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z testowaniem oprogramowania i musisz testować tylko jeden produkt rocznie, prawdopodobnie wystarczy ci prosty szablon arkusza kalkulacyjnego.

Zbierz swoje zadania w ClickUp, aby łatwo wizualizować pracę lub dostosować listę do własnych upodobań

Jeśli jesteś członkiem dużego zespołu zarządzającego wieloma produktami i chcesz usprawnić swój przepływ pracy, będziesz chciał poszukać bardziej złożonych, przyjaznych dla użytkownika szablonów, które mogą nadążyć za wysokimi wymaganiami w super zorganizowany i szczegółowy sposób.

Jeśli ty i twój zespół ds. oprogramowania podejście zwinne , narzędzia no-code dla menedżerów produktu będzie miłym uzupełnieniem szablonu przypadku testowego.

Najlepsze szablony to te, które idealnie odpowiadają potrzebom zespołu, z widokami umożliwiającymi szybką ocenę i opcjami dostosowywania, które pozwalają dostosować proces.

10 szablonów przypadków testowych do wykorzystania w 2024 roku

W tej sekcji przyjrzymy się 10 najpopularniejszym szablonom przypadków testowych, których można używać w 2024. Wiele szablonów jest konfigurowalnych i elastycznych i można je dostosować do potrzeb konkretnego projektu.

1. Szablon zarządzania testami ClickUp

Szablon zarządzania testami ClickUp

Jeśli Twój zespół ds. zapewnienia jakości poszukuje szablonu do zarządzania przypadkami testowymi, który może pomóc w zarządzaniu całym procesem testowania od początku do końca, powinieneś zapoznać się z szablonem Szablon zarządzania testami ClickUp .

Ten przykładowy szablon przypadków testowych pomaga zarządzać wszystkimi przypadkami testowymi od początku do końca. Od opracowania strategii po tworzenie przypadków testowych, przypisywanie ich testerom, rejestrowanie opinii użytkowników, śledzenie celów projektu ten szablon pomaga śledzić i rejestrować wszystko, co ma znaczenie na każdym etapie projektu, przy użyciu narzędzi do zarządzania testami i generowania raportów.

Kiedy pracujesz z szablonami ClickUp, zawsze będziesz mieć wyjątkową współpracę i możliwość tworzenia raportów narzędzia do zarządzania projektami na wyciągnięcie ręki, a także możliwość dostosowywania szablonów i dostosowywania ich do swoich projektów.

Korzystaj z widoków, które ułatwiają przeglądanie potrzebnego zestawu danych testowych, w tym listy, tablicy, tablicy, mapy myśli i wielu innych.

Szablon do zarządzania testami ClickUp pomaga zapewnić niezawodność produktu(ów) i jego gotowość do wydania dzięki łatwemu systemowi zarządzania całym procesem. Pobierz ten szablon

2. Szablon przypadku testowego ClickUp

Szablon przypadku testowego ClickUp

Szablon przypadku testowego ClickUp to przyjazny dla początkujących szablon, który pozwala dokładnie śledzić postęp poszczególnych przypadków testowych.

Chcesz rozwijać, organizować i ustalać priorytety swoich projektów, aby móc łatwo przeglądać wyniki i podejmować świadome decyzje na każdym etapie? Ten szablon właśnie w tym pomoże.

Przykładowy szablon przypadku testowego zapewnia narzędzia do zarządzania testami, które obejmują niezbędne pola dla zwinnego przypadku testowego, takie jak identyfikator przypadku testowego, nazwa opisu przypadku testowego, kroki testowe, oczekiwane wyniki i rzeczywiste wyniki. Szablon można również dostosować do własnych potrzeb.

Szeroki wybór widoków, możliwość dostosowywania i skalowalność sprawiają, że ClickUp jest jednym z najlepszych wyborów do zarządzania projektami dowolnego typu.

Ten szablon pomoże Ci:

Planować i wykonywać skutecznie: : Zapewnia ustrukturyzowane ramy do opracowywania i wykonywania przypadków testowych

: Zapewnia ustrukturyzowane ramy do opracowywania i wykonywania przypadków testowych Śledzić i wizualizować postępy : Oferuje różne widoki, które można wykorzystać do śledzenia postępu wyników testów i wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów

: Oferuje różne widoki, które można wykorzystać do śledzenia postępu wyników testów i wczesnego identyfikowania potencjalnych problemów Współpraca z zespołem : Zapewnia centralną lokalizację, z której można współpracować z zespołem

: Zapewnia centralną lokalizację, z której można współpracować z zespołem Śledź i identyfikuj: Zawiera różnorodne raporty, które mogą być wykorzystane do śledzenia wyników i identyfikacji mocnych i słabych stron.

Pokochasz prostotę szablonu przypadków testowych ClickUp, który ułatwia całemu zespołowi szybkie rozpoczęcie pracy! Pobierz ten szablon

3. Szablon raportu z testu ClickUp

Szablon raportu z testu ClickUp

Twórz kompleksowe raporty z testów za pomocą tego szablonu Szablon raportu z testów ClickUp który pomaga pisać przypadki testowe i defekty, jednocześnie szybko organizując i analizując wyniki.

Ten szablon raportu z testów oszczędza czas, zapewniając prostą, ustandaryzowaną strukturę komunikacji, która jest odpowiednia zarówno dla testerów, jak i interesariuszy. Umożliwia on szybsze tworzenie raportów, zapewniając jednocześnie identyfikację i rozwiązywanie problemów wymagających poprawy.

Szablon raportu z testów, podobnie jak inne szablony ClickUp, umożliwia dostosowanie widoków, statusów i pól.

Ponadto można usprawnić śledzenie dzięki takim funkcjom jak:

Nagrywanie ekranu

Zautomatyzowane powiadomienia

Sztuczna inteligencja

Aby w pełni wykorzystać ClickUp Test Report Template, możesz:

Tworzyć projekt, przydzielać zadania i współpracować z interesariuszami.

Ustawiać powiadomienia, aby być na bieżąco z najnowszymi postępami

Śledzić postępy dzięki zorganizowanym kategoriom

Organizować regularne spotkania i monitorować postępy

Niezależnie od tego, czy jesteś testerem oprogramowania, programistą, czy kierownikiem projektu, szablon raportu z testów ClickUp pomoże Ci tworzyć jasne i zwięzłe raporty z testów, które pomogą Ci poprawić jakość oprogramowania. Pobierz ten szablon

4. Szablon do testowania użyteczności ClickUp

Szablon do testów użyteczności ClickUp

Szablon Szablon do testowania użyteczności ClickUp to kompleksowe narzędzie, które może pomóc w planowaniu, organizowaniu i przeprowadzaniu testów użyteczności produktu, strony internetowej lub aplikacji. Szablon zawiera szereg funkcji, które pomogą Ci:

Ten dokument testowy usprawnia proces testowania użyteczności dzięki ustandaryzowanemu, ale konfigurowalnemu podejściu, które pozwala na:

Planowanie i organizowanie sesji testowania z użytkownikami: Daje ci ustrukturyzowane ramy do planowania i organizowania sesji testowania z użytkownikami, które zapewniają wykonanie wszystkich niezbędnych zadań

Daje ci ustrukturyzowane ramy do planowania i organizowania sesji testowania z użytkownikami, które zapewniają wykonanie wszystkich niezbędnych zadań Zebrać ważne informacje zwrotne : Zapewnia ankiety, wywiady i sesje testów użyteczności, które można wykorzystać do ulepszenia produktu.

: Zapewnia ankiety, wywiady i sesje testów użyteczności, które można wykorzystać do ulepszenia produktu. Śledzenie postępów i wyników: Oferuje różne sposoby śledzenia postępów i wyników testów użyteczności, dzięki czemu można zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Niezależnie od tego, czy jesteś projektantem UX/UI, programistą czy marketerem, ClickUp Usability Testing Template może pomóc Ci poprawić wrażenia użytkownika z Twojego produktu. Pobierz ten szablon

5. Szablon do testów A/B ClickUp

Szablon testów A/B ClickUp

Jeśli jesteś marketerem, menedżerem produktu lub programistą, szablon Szablon do testów A/B ClickUp pomoże Ci zaprojektować, przeprowadzić i przeanalizować wszystkie Twoje projekty testów A/B.

Rozpoczynasz nową kampanię? Niezależnie od tego, czy chodzi o media społecznościowe, reklamy, strony docelowe, czy jakikolwiek inny rodzaj kampanii cyfrowej, ten szablon pomoże Ci rejestrować i analizować wyniki w sposób, który pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać Twoje wysiłki.

Szablon do testów A/B ClickUp zapewnia ogólny przegląd wszystkich kampanii A/B z opcjami wyświetlania i dostosowywania, które są nie do pobicia. Dostępne są widoki listy, tablicy, kalendarza i osi czasu z konfigurowalnymi polami, tagami, statusami i nie tylko.

Szablon A/B Testing Template zapewnia również:

Ustrukturyzowane ramy, które pomogą Ci zidentyfikować odpowiednie zmienne do testowania

Pomoc w skonfigurowaniu testu w sposób, który jest statystycznie uzasadniony

Wskazówki dotyczące skutecznego przeprowadzania testów A/B

Analizę testów A/B (i oczekiwane wyniki), aby pomóc Ci zidentyfikować zwycięską odmianę i podejmować świadome decyzje dotyczące Twojej witryny, aplikacji lub kampanii marketingowej

W przypadku każdej kampanii marketingowej, szablon testów A/B ClickUp jest doskonałym sposobem na utrzymanie całego zespołu na tej samej stronie i optymalizację wyników testów. Pobierz ten szablon

6. Szablon testowania matrycy identyfikowalności ClickUp

Szablon testowania matrycy identyfikowalności ClickUp

Jeśli potrzebujesz szablonu w stylu arkusza kalkulacyjnego, który pomoże Ci śledzić postępy w testowaniu i typach testów oraz upewnić się, że wszystkie wymagania są testowane, szablon Szablon testowania matrycy identyfikowalności ClickUp jest gotowy!

Niektóre z kolumn zawartych w tym szablonie to:

Wymaganie

Identyfikator przypadku testowego

Status

Blokada

Kryteria sukcesu

Łączna liczba ukończonych testów

Zdawalność

Zatwierdzający

Zawiera również kilka niestandardowych pól, których można użyć do śledzenia przypadków testowych, takich jak priorytet wymagania lub data utworzenia rzeczywistego wyniku testu lub przypadku.

Szablon ClickUp Traceability Matrix Testing Template może być używany przez każdego, kto jest zaangażowany w proces testowania, w tym testerów, programistów i kierowników projektów. Jest to cenne narzędzie, które pomoże zagwarantować, że wszystkie wymagania testowe są spełnione i prawidłowo śledzone.

Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie procesu testowania, ClickUp's Traceability Matrix Testing Template to świetna opcja. Jest to proste i skuteczne narzędzie do zarządzania testami, które może pomóc w zapewnieniu, że wymagania dotyczące oprogramowania są dokładnie testowane. Pobierz ten szablon

7. Szablon listy kontrolnej testów akceptacji użytkownika ClickUp

Szablon listy kontrolnej testów akceptacji użytkownika ClickUp

Gotowy, aby pokazać wszystko i zobaczyć, co myśli użytkownik końcowy? Szablon Szablon listy kontrolnej testów akceptacji użytkownika ClickUp pomaga testować i oceniać doświadczenia użytkowników zarówno przed, jak i po uruchomieniu.

Szablon w stylu listy oferuje widok UAT Gantt, który pomaga organizować, monitorować i analizować wszystkie zadania na każdym etapie (ukończone, w toku, wstrzymane, do zrobienia).

Jest to bezcenne narzędzie, które pomaga upewnić się, że wszystkie etapy procesu UAT zostały zakończone, aby oprogramowanie było gotowe do wydania.

Użyj go do:

Śledzić proces UAT na wszystkich etapach

Upewnić się, że nie pominięto żadnych ważnych kroków

Identyfikować defekty na wczesnym etapie procesu

Zapewnić przejrzystość interesariuszom

Poprawić ogólną jakość produktu

Szablon listy kontrolnej testów akceptacji użytkownika ClickUp może być używany przez każdego, kto jest zaangażowany w etap testowy procesu UAT, w tym testerów, programistów i kierowników projektów. Pobierz ten szablon

8. ClickUp Szablon do zarządzania i testowania treści A/B

Szablon zarządzania treścią i testowania ClickUp A/B

Publikowanie treści wymaga wielu testów. Czy nie byłoby więc łatwiej zarządzać treścią z tego samego miejsca? Dzięki szablonowi Szablon do zarządzania i testowania treści ClickUp A/B możesz to zrobić!

Szablon ten rozwija wcześniej wspomniany szablon do testów A/B od ClickUp, dodając możliwości zarządzania treścią.

Szablon pomaga zarządzać kampaniami testów A/B dzięki narzędziom i funkcjom, które ułatwiają (i uprzyjemniają!) tworzenie, uruchamianie i analizowanie testów A/B, w tym:

Widok listy do śledzenia wszystkich testów A/B

Widok tablicy do wizualizacji przepływów pracy i priorytetów testów

Widok kalendarza do planowania zadań testowych

Widok osi czasu do śledzenia czasu trwania testów automatycznych

Niestandardowe pola do śledzenia dodatkowych informacji o testach, takich jak cel testu, docelowi odbiorcy i śledzone wskaźniki

Dzięki widokom Listy, Tablicy, Osi czasu i Kalendarza nie będziesz mieć problemu z płynnym organizowaniem treści i przeprowadzaniem testów A/B. Jeśli chcesz zintegrować zarządzanie treścią z testami A/B, wypróbuj ClickUp A/B Content Management & Testing Template już dziś! Pobierz ten szablon

9. Szablon przypadku testowego Excel autorstwa Guru99

Szablon przypadku testowego to dobrze zaprojektowany dokument służący do opracowania i lepszego zrozumienia danych przypadku testowego dla konkretnego scenariusza przypadku testowego

Szablon Szablon przypadku testowego Excel autorstwa Guru99 to dobrze zaprojektowany dokument scenariusza testowego (dla programów Excel i Word), który pomaga w tworzeniu planu testów i pozwala zorganizować wysiłki związane z testowaniem oprogramowania w celu lepszego zrozumienia procesu w miarę jego rozwoju.

To narzędzie do zarządzania testami zawiera podstawowe pola scenariusza testowego, takie jak identyfikator przypadku testowego, opis przypadku testowego, kroki testowe, oczekiwane wyniki i rzeczywiste wyniki. Szablon ten można dostosować do własnych potrzeb. Jeśli szukasz bardzo prostego arkusza kalkulacyjnego, który możesz pobrać i używać offline, Excel Test Case Template by Guru99 może być doskonałym rozwiązaniem! Pobierz ten szablon

10. Szablon przypadku testowego Excel autorstwa Artoftesting

Przypadek testowy to dokument zawierający serię działań wykonywanych w celu zweryfikowania różnych funkcji aplikacji

Szukasz szablonu przypadku testowego dla mniejszego projektu? The Szablon przypadku testowego Excel od Artoftesting umożliwia śledzenie testów bez konieczności konfigurowania lub utrzymywania bazy danych lub pobierania oprogramowania do tworzenia szablonów przypadków testowych.

Ten szablon dokumentu przypadku testowego to prosty i łatwy sposób na pisanie przypadków testowych przy użyciu arkuszy Excel. Zawiera on niezbędne pola dla przypadku testowego, takie jak:

Identyfikator przypadku testowego

Szczegółowy opis przypadku testowego

Etapy testu

Oczekiwany wynik vs. rzeczywisty wynik scenariusza testowego Pobierz ten szablon ## Ulepszanie testowania oprogramowania za pomocą idealnego szablonu

Tworzenie oprogramowania to dynamiczna dziedzina, która wymaga dokładnej i wydajnej procedury automatycznego testowania.

W tym przewodniku omówiliśmy dziesięć wyjątkowych szablonów, które zaspokajają szereg potrzeb. Wybór najlepszego z nich może znacząco wpłynąć na płynność wszystkich etapów testowania. Kilka z nich nadaje się jako zwinne szablony przypadków testowych, w tym ClickUp, Excel i dokumenty przypadków testowych ArtofTesting.

Za pomocą tych narzędzi można śledzić i pisać przypadki testowe, ustawiać priorytet testów, spełniać wszystkie wymagania testowe, zmieniać format przypadków testowych i udostępniać oczekiwane wyniki scenariusza testowego.

Niezależnie od tego, czy preferujesz kompleksowe platformy, takie jak Test Management Template firmy ClickUp, czy prostsze narzędzia do zarządzania przypadkami testowymi, takie jak Microsoft Excel Test Case Template firmy Guru99, każdy zespół znajdzie coś dla siebie.

Chcesz przenieść swoje produkty na wyższy poziom? Rozważ oprogramowanie do zarządzania operacjami , narzędzia do zarządzania zaległościami produktowymi oraz oprogramowanie do planowania produkcji aby to wszystko połączyć.

Chcesz udoskonalić swoje podejście? Odkryj elastyczność szablonów ClickUp i utoruj sobie drogę do wydajnego testowania oprogramowania. Zanurz się w szablonach ClickUp już dziś!