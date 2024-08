Jak stworzyć efektywny przepływ pracy w projektowaniu graficznym w 7 krokach

Projektowanie graficzne jest zarówno sztuką, jak i nauką. Wymaga kreatywności ze strony projektanta graficznego, aby stworzyć piękny projekt. Jednocześnie grafik powinien stosować systematyczne podejście do projektowania cyklu pracy aby zapewnić, że dane wyjściowe spełniają specyfikacje klienta i są dostarczane na czas.

Jestem pewien, że masz już niezbędny talent twórczy, wszystko, czego potrzebujesz, to doskonały przepływ projektowania graficznego, aby zapewnić, że końcowe wyniki spotkają się i przekroczą oczekiwania klientów i interesariuszy - ten przewodnik pokaże Ci, jak to zrobić.

Czym jest projektowanie graficzne?

Projektowanie graficzne to proces łączenia tekstu i obrazów w celu przekazania wiadomości. Jest to niezbędne dla firm, które muszą zachować widoczność, aby generować leady i przekształcać je w niestandardowych klientów. Dzięki atrakcyjnym wizualizacjom, Business może przyciągnąć ruch do swojej marki. Firmy mogą również nawiązać połączenie z potencjalnymi klientami i klientami na bardziej osobistym poziomie. Pomaga to zapewnić sprzedaż.

Business już teraz zdaje sobie sprawę ze znaczenia korzystania z projektów graficznych. W rzeczywistości, według Piktochart aż 81% firm raportuje korzystanie z projektów graficznych w różnych formatach. Najpopularniejsze formaty wizualne używane w Business to grafiki w mediach społecznościowych, prezentacje, wideo, ulotki i broszury oraz plakaty.

Czy to oznacza, że tak długo, jak Business korzysta z wizualizacji, będzie dobrze? Nie do końca. Zawartość wizualna powinna być najpierw stworzona we właściwy sposób, aby przyniosła oczekiwane wyniki. Jedynym sposobem na prawidłowe tworzenie zawartości wizualnej jest wdrożenie systematycznego podejścia do cyklu pracy projektowania graficznego.

Poza tym, dzięki właściwemu cyklowi pracy i oczywiście odpowiednim narzędziom, nie tylko zapewniasz jakość swojego projektu. Poprawiasz również wydajność i produktywność.

Optymalizacja cyklu pracy nad projektami graficznymi: 7 kroków do naśladowania

Postawmy sprawę jasno. Każda firma lub projektant ma swój własny cykl pracy. Na przykład w Lform, gdzie specjalizujemy się w cyklach pracy przy projektowaniu stron internetowych , mamy całkiem prosty.

Wszystkie projekty rozpoczynają się od fazy "odkrywania". Składa się ona z wstępnego (i zazwyczaj długiego) spotkanie inauguracyjne podczas którego dowiadujemy się, kim jest klient i jakie są jego cele oraz omawiamy najlepsze ogólne podejście do projektu. Następnie przeprowadzamy analizę due diligence i rozpoczynamy tworzenie dokumentów wsparcia.

Może to być stworzenie mapy strony przedstawiającej strukturę witryny, przegląd konkurencji, badania SEO lub wiele innych rzeczy.

Po zrobieniu rozeznania, zaczynamy tworzyć koncepcje do zrobienia czegokolwiek, co ma być efektem projektu. Na przykład, może to być zakończony projekt wireframe dla projektu UI/UX (w przypadku stron internetowych) lub tworzenie konspektu i pozyskiwanie zawartości do czegoś takiego jak materiały drukowane.

Kluczowym aspektem wyróżniającym Lform jest to, że produkujemy " tablice wizyjne ." Tablice wizji mają na celu ustalenie stylu projektowania, tonu pisania i "wyczucia" marki Na przykład, poniżej można zobaczyć małą makietę dla naszego klienta, Hockmeyer:

przez Lform Wreszcie, przechodzimy do wydajności, gdy klient zatwierdzi wszystkie rezultaty o których mowa. Może to być tak proste, jak dostarczenie plików projektowych i czcionek do drukarki (np. wizytówki), tworzenie wielu wersji produktu (jeśli, powiedzmy, tworzymy reklamę lub ulotkę), lub może być tak skomplikowane, jak przejście do pełnego rozwoju z przeprojektowaniem strony internetowej.

Niezależnie od cyklu pracy, można zauważyć, że podstawowe kroki są takie same.

Jeśli nie masz jeszcze własnego przepływu pracy, niezależnie od tego, czy jesteś grafikiem tworzącym wizualizację dla klienta, czy wewnętrznym działem graficznym, oto kroki do dobrego przepływu pracy w projektowaniu graficznym, których możesz przestrzegać podczas zakończonych projektów:

Krok 1. Zapoznaj się z briefem

Aby rozpocząć proces projektowania graficznego powinieneś przeglądać brief kreatywny projektu .

The brief projektowy to ustawienie instrukcji dotyczących grafiki projekt graficzny zazwyczaj od klienta lub kierownictwa - kształtuje cały cykl pracy nad projektem graficznym. Musisz zrozumieć instrukcje klienta i upewnić się, że wszyscy zaangażowani są na tej samej stronie, zanim zagłębisz się w samą pracę projektową.

Twoim obowiązkiem jako projektanta jest upewnienie się, że brief projektowy zawiera wszystkie ważne informacje potrzebne do realizacji projektu.

Jest to kluczowy krok, który należy wykonać, zwłaszcza podczas budowania relacji i pokazywania swojego profesjonalizmu i doświadczenia jako projektanta. Unikaj bycia projektantem, który dzwoni, aby potwierdzić ramy czasowe, terminy lub palety kolorów długo po przydzieleniu projektu.

Najlepszym sposobem, aby tego uniknąć, jest stworzenie krótki szablon który można wykorzystać do kontroli krzyżowej. Pomysły na szczegóły, które należy dodać do briefu projektowego, można zaczerpnąć z podobnych projektów, nad którymi pracowano.

Istnieją jednak istotne szczegóły, których nigdy nie powinieneś przegapić, takie jak:

Informacje ogólne o firmie : Nisza, niestandardowa baza klientów,persony niestandardowych klientówi grupę docelową. Musisz również znać osoby, z którymi należy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek zapytań. Obejmuje to partnerów firmy, takich jakhosting dostawca, jeśli projektujesz grafikę na stronę internetową, na przykład

: Nisza, niestandardowa baza klientów,persony niestandardowych klientówi grupę docelową. Musisz również znać osoby, z którymi należy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek zapytań. Obejmuje to partnerów firmy, takich jakhosting dostawca, jeśli projektujesz grafikę na stronę internetową, na przykład Rodzaj projektu: Jakiego typu jest to projekt? Może to być projekt logo,projekt produktulub tworzenie plakatówWytyczne dotyczące marki .

po czterech latach pomagania firmom z listy Fortune 500 w MGT Design, Ian rozpoczął karierę freelancera przed założeniem Lform Design w 2005 roku. Kiedy nie jest u steru, Ian może jeździć na rowerze górskim z przyjaciółmi lub spędzać czas z rodziną