10 najlepszych narzędzi do projektowania UX dla projektantów w 2024 roku

Jako projektant UX, Twoim głównym celem jest stworzenie płynnego i bezproblemowego doświadczenia użytkownika. A właściwy UX

narzędzia do projektowania

mogą pomóc w opanowaniu rzemiosła na różnych scenach rozwoju produktu.

Od badań i testów użytkowników po

wireframing

, prototypowanie i nie tylko, potrzebujesz każdego elementu, aby dotrzeć do mety. 🏁

Na szczęście ten poręczny przewodnik pełni funkcję 10 najlepszych narzędzi do projektowania UX, które usprawnią proces rozwoju produktu i wyróżnią Twoją pracę.

Czego należy szukać w narzędziach do projektowania UX?

Znalezienie wysokiej jakości narzędzia do projektowania UX może oznaczać różnicę między marnowaniem godzin na zabawę z wybredną, podrzędną opcją a usprawnieniem pracy w celu uzyskania lepszych wyników. ⚒️

Doskonałe narzędzie do projektowania UX będzie miało następujące cechy:

Integracje : Oprogramowanie do projektowania UX powinno integrować się z innymi systemami projektowymi, aby tworzyć płynne cykle pracy

: Oprogramowanie do projektowania UX powinno integrować się z innymi systemami projektowymi, aby tworzyć płynne cykle pracy Minimalna krzywa uczenia się : Najlepsze narzędzia mają usprawniony interfejs, którego nauka nie zajmuje dużo czasu. W ten sposób zarówno eksperci, jak i początkujący mogą szybko przyspieszyć pracę

: Najlepsze narzędzia mają usprawniony interfejs, którego nauka nie zajmuje dużo czasu. W ten sposób zarówno eksperci, jak i początkujący mogą szybko przyspieszyć pracę Funkcje współpracy : Wiele UX teams pracują razem, aby produkty rzemieślnicze . Poszukaj narzędzi, które oferują wszystkim możliwość współpracy w czasie rzeczywistym

: Wiele UX teams pracują razem, aby produkty rzemieślnicze . Poszukaj narzędzi, które oferują wszystkim możliwość współpracy w czasie rzeczywistym Szablony i tablice: Narzędzia UX powinny mieć szablony i narzędzia takie jak tablice do zarządzania projektami . Dzięki temu tworzenie iteracyjnych projektów i innowacji nowych produktów jest szybsze i bardziej wydajne

10 najlepszych narzędzi do projektowania UX do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy szukasz

Generatory sztuki AI

, narzędzia testujące, lub

szablony projektów graficznych

istnieją narzędzia do projektowania UX/UI, które ułatwiają życie. Oto 10 najlepszych narzędzi UX, podzielonych według ich najlepszych zastosowań.

1.

ClickUp

Najlepsze do współpracy przy projektowaniu

Łatwe niestandardowe dodawanie dokumentów, zadań i innych elementów do Tablic

Szablon planu projektu UX ClickUp

określa mapę drogową dla rozwoju i uruchomienia produktu. Nakreśl podróż użytkownika, stwórz i ustal priorytety zadań dla każdego członka zespołu i przydziel zasoby, aby zapewnić płynny proces.

ClickUp to więcej niż tylko

narzędzie do zarządzania projektami

-Mając to narzędzie na wyciągnięcie ręki, projektanci UX mogą szybko wyróżnić definicje zakresu i opracować personę użytkownika. Następnie przygotuj szkielety i prototypy, a następnie poddaj je testom i walidacji.

Użyj tego szablonu do iteracyjnego i przyrostowego projektowania. W ten sposób Twój zespół dostosowuje się i wprowadza zmiany, aby stworzyć jak najlepszy produkt.

Łatwe szkicowanie makiet i pomysłów na szkielet w ClickUp Whiteboards

Tablice ClickUp

również ułatwiają współpracę. Użyj

Szablony Tablic ClickUp

jako kanwa do burzy mózgów na temat pomysłów na produkty, tworzenia schematów blokowych i pracy z całym zespołem w czasie rzeczywistym.

Szybko dodawaj obrazy i połączone referencje i przenieś swój projekt ze sceny koncepcyjnej do

elementy akcji

w zaledwie kilka kliknięć za pomocą prostego interfejsu użytkownika.

ClickUp najlepsze funkcje:

Współpraca w czasie rzeczywistym sprawia, że wszyscy - projektanci UX i UI - są na bieżąco i zaangażowani

Huby typu "wszystko w jednym" ułatwiają uzyskanie zarządzanie projektami przegląd każdego projektu i tego, na jakiej scenie znajdują się zadania

Szablony dla briefów projektowych, cykli pracy i innych do zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność, aby przenieść projekty przez pipeline

Kluczowe funkcje współpracy umożliwiają zespołom pracę nad tym samym dokumentem lub tablicą

ClickUp limit:

Niektórzy użytkownicy uważają, że sama liczba szablonów i funkcji może zająć trochę czasu

Nowe funkcje AI są ograniczone do płatnych planów, co może stanowić wyzwanie dla większych teamów

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie

: $7/miesiąc na użytkownika płatne rocznie; $10/miesiąc na użytkownika płatne miesięcznie Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (8,200+ recenzji)

: 4.7/5 (8,200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,700+ recenzji)

2. Rzemiosło

Najlepszy do współpracy projektowej

przez

InVision

Craft to wtyczka InVision, która płynnie współpracuje z innymi narzędziami UX i UI, w tym Sketch i Photoshop. Wszelkie aktualizacje stylu, animacji lub projektu są automatycznie aktualizowane w innych narzędziach. Prosty interfejs użytkownika umożliwia przeciąganie i upuszczanie elementów projektu, dodawanie danych i dołączanie profesjonalnej jakości obrazów.

Craft najlepsze funkcje:

Obejmuje dostęp do Getty Images i iStock, dzięki czemu można tworzyć elementy wizualne z profesjonalnymi szczegółami

Natychmiastowa synchronizacja i aktualizacje oszczędzają czas podczas projektowania na różnych platformach

Limity Craft:

Niektórzy użytkownicy mieli trudności z pobraniem wtyczki i musieli wykonać ręczne kroki, aby ją zainstalować

Niektórzy użytkownicy doświadczyli spowolnienia, jeśli próbowali używać Craft ze starszymi systemami operacyjnymi Mac

Ceny Craft:

Free

Craft oceny i recenzje:

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Szkic

Najlepsze do tworzenia szkieletów

przez

Szkic

Część UX

proces projektowania

obejmuje wireframing - tworzenie wizualnego przewodnika po strukturze strony internetowej. Sketch to narzędzie do tworzenia szkieletów zaprojektowane specjalnie dla użytkowników komputerów Mac w celu wsparcia projektowania, tworzenia prototypów i nie tylko.

Można go używać do tworzenia szkieletów o niskiej wierności, a także bardziej złożonych szkieletów o wysokiej wierności. Jego funkcje obejmują wbudowane ikony, symbole i ilustracje, dzięki którym wykonywanie zbędnych zadań projektowych jest szybsze niż kiedykolwiek.

Użyj Sketch do projektowania schematów stron, planów ekranów i identyfikacji kluczowych elementów na stronach internetowych.

Najlepsze funkcje Sketch:

Intuicyjne projektowanie interfejsów nie wymaga wiele czasu, dzięki czemu można rozpocząć projektowanie w ciągu kilku minut

Otwieranie i edytowanie plików Figma w celu płynnego przejścia do tego narzędzia

Szablony projektowe wielokrotnego użytku zapewniają punkt wyjścia podczas tworzenia map drogowych witryn internetowych

Limity Sketch:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że złożone pliki SVG nie zawsze były importowane prawidłowo

Podczas korzystania z narzędzi Adobe Creative Cloud, takich jak Adobe XD, niektórzy użytkownicy doświadczyli usterek technicznych podczas przesyłania elementów projektu

Ceny Sketch:

Standard : 12 USD miesięcznie za redaktora, rozliczane co miesiąc

: 12 USD miesięcznie za redaktora, rozliczane co miesiąc Business : 20 USD miesięcznie na redaktora, rozliczane rocznie

: 20 USD miesięcznie na redaktora, rozliczane rocznie Mac-Only: 120 USD za licencję

Oceny i recenzje Sketch:

G2 : 4.5/5 (1,100+ recenzji)

: 4.5/5 (1,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (700+ recenzji)

4. Mockflow

Najlepszy do tworzenia makiet

przez

Mockflow

Mockflow to narzędzie do projektowania UX/UI, które pomaga projektantom w wizualizacji i burzy mózgów pomysłów na interfejs użytkownika i produkty cyfrowe. Platforma typu "wszystko w jednym" jest idealna do tworzenia makiet i prowadzenia zakładek w całym procesie projektowania.

Obszary dla

zasoby brandingowe

, w tym Style Guide, ułatwiają dokumentowanie najlepszych praktyk, w tym schematów czcionek i kolorów. Narzędzia do prezentacji ułatwiają udostępnianie najnowszych aktualizacji całemu zespołowi.

Najlepsze funkcje Mockflow:

Współpracujące wirtualne spotkania projektowe pełnią funkcję czatu na żywo i trybów prezentacji, dzięki czemu można pracować w czasie rzeczywistym i otrzymywać informacje zwrotne na temat projektu produktu

ponad 20 ulepszeń, w tym testowanie użytkowników, architektura informacji, persony, prototypy o wysokiej wierności i storyboardy UX

Limity Mockflow:

Niektórzy użytkownicy twierdzili, że trudno jest zorganizować zakończone szkielety i mapy witryn

Inni uważali, że zakres zastosowania jest ograniczony, co stanowi wyzwanie dla firm o zróżnicowanych potrzebach projektowych

Ceny Mockflow:

Basic: Free

Free Wireframing: $14 za redaktora, miesięcznie

$14 za redaktora, miesięcznie Product Design : $19 na redaktora, miesięcznie

: $19 na redaktora, miesięcznie Enterprise: 160 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Mockflow oceny i recenzje:

G2 : 4.2/5 (80+ recenzji)

: 4.2/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

5. InVision

Najlepszy do prototypowania

przez

InVision

Jeśli szukasz narzędzia do prototypowania, z którego mogą korzystać członkowie zespołu, zwróć się do InVision. Invision oferuje tablicę typu "wszystko w jednym", która pomaga Teamsom współpracować podczas tworzenia interaktywnych prototypów i innych elementów projektu.

Gotowe szablony ułatwiają rozpoczęcie procesu projektowania, a zorganizowane przestrzenie pozwalają na śledzenie różnych projektów i różnych scen.

Najlepsze funkcje InVision:

Współpraca w czasie rzeczywistym oznacza, że pracujesz razem, jesteś kreatywny i wychodzisz z rozwiązaniami i elementami działania

Integruje się z dziesiątkami popularnych aplikacji do projektowania i narzędziami zwiększającymi wydajność w tym Notion, Slack, Salesforce i Jira

Free Plany i płatne plany oferują niestandardową zależność od potrzeb organizacji

Limity InVision:

Kilku użytkowników życzyło sobie bardziej rozbudowanego zestawu UI dla projektów

W InVision można połączyć wszystkie narzędzia w celu prototypowania, ale rzeczywisty proces projektowania musi odbywać się w innym narzędziu

Ceny InVision:

Free : $0 na zawsze

: $0 na zawsze Pro : $4 za aktywnego użytkownika

: $4 za aktywnego użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

InVision oceny i recenzje:

G2 :4.4 /5(600+ recenzji)

:4.4 /5(600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (700+ recenzji)

6. Marvel

Najlepsze do prototypowania

przez

Marvel

Marvel ułatwia Teamsom współpracę przy projektowaniu, testowaniu i

rozwijać produkty

w różnych kontekstach. Jest to platforma projektowa usprawniająca testowanie prototypów, usprawniająca przekazywanie zadań programistom i zwiększająca skuteczność testowania.

Twórz oszałamiające interfejsy użytkownika i szkielety w ciągu kilku minut, a następnie przekształcaj te projekty w prototypy bez korzystania z innej platformy. Przekaż projekt deweloperowi i śledź wyniki testów, aby uzyskać wgląd w przepływ użytkowników - wszystko w tym samym miejscu.

Najlepsze funkcje Marvel:

Łatwe tworzenie interaktywnych projektów i prototypów funkcji

Przechowywanie plików projektowych i opinii w aplikacji w celu śledzenia postępów i wszelkich zmian, które należy wprowadzić

Ograniczenia Marvel:

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że jednoekranowe elementy interfejsu użytkownika ograniczają ich proces projektowania, jeśli wolą mieć szerszy przegląd projektu

Kilku użytkowników uznało, że animacje mogłyby być bardziej płynne

Ceny Marvel:

Free : $0

: $0 Pro : 12 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 12 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Teams: 42 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Marvel:

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

7. Hotjar Engage

Najlepszy do testów z użytkownikami

przez

Hotjar

Jedynym sposobem, aby dowiedzieć się, czy Twoje projekty są skuteczne, jest ich przetestowanie. Ogromną częścią twojej codziennej pracy jako projektanta UX lub UI będzie testowanie prototypów oraz istniejących produktów i usług.

Hotjar to niezwykle przydatne narzędzie do badania użytkowników, które oferuje wgląd w to, jak użytkownicy korzystają z witryny, które projekty konwertują i gdzie czytelnicy klikają poza stroną. Narzędzie Engage ma na celu automatyzację procesu testowania użytkowników. Pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zaplanować rozmowy z prawdziwymi użytkownikami w celu przetestowania rozwiązań.

Hotjar Engage najlepsze funkcje:

Połącz się bezpośrednio z własnymi użytkownikami i interesariuszami lub skorzystaj z puli ponad 200 000 uczestników, aby przetestować swoje produkty i specyfikacje

Automatyczna konwersja notatek z rozmów ze znacznikiem czasu na elementy działań

Limity Hotjar Engage:

Nagrania sesji można wykonywać tylko w jednym obszarze witryny naraz, co stanowi wyzwanie dla projektantów przeprowadzających wiele jednoczesnych testów

Nie ma numeru telefonu do obsługi klienta, więc będziesz musiał czekać na wsparcie za pośrednictwem e-maila

Ceny Hotjar Engage:

Basic : $0 na zawsze

: $0 na zawsze Plus : $280 miesięcznie

: $280 miesięcznie Business : $440 miesięcznie

: $440 miesięcznie Skala: Wycena niestandardowa

Hotjar Engage oceny i recenzje:

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (400+ recenzji)

8. Optimal Workshop

Najlepsze do testowania przez użytkowników

przez

Optymalny warsztat

Narzędzia do projektowania UX/UI, takie jak Optimal Workshop, mogą usprawnić testy użyteczności i pomóc w opracowaniu produktu końcowego. Optimal Workshop to platforma skoncentrowana na danych, która usprawnia badania użytkowników i zapewnia przydatne informacje w jednym miejscu.

Wbudowane narzędzia do badań ilościowych i jakościowych umożliwiają członkom zespołu podejmowanie właściwych decyzji podczas tworzenia nowych projektów i aktualizacji istniejących.

Najlepsze funkcje Optimal Workshop:

5 wyspecjalizowanych narzędzi badawczych, w tym OptimalSort, Treejack, Chalmarks, Questions i Reframer, aby zoptymalizować projekt układu i uzyskać informacje zwrotne

Wiele metodologii analizy umożliwia widok danych w wybrany sposób

Dostęp do 239 milionów uczestników i narzędzi do łatwego zapraszania własnych projektantów UX lub współpracowników do testowania najnowszych projektów

Optimal Workshop limits:

W danym momencie można wybrać tylko 10 odpowiedzi do przedstawienia na wykresie

Nie można podzielić odbiorców w jednym teście; należy przeprowadzić wiele testów dla każdej grupy odbiorców, co prowadzi do wolniejszego uzyskiwania informacji zwrotnych w przypadku dużych badań doświadczeń użytkowników

Cennik Optimal Workshop:

Free : 0 USD z limitem użytkowników i testów

: 0 USD z limitem użytkowników i testów Pro : 249 USD miesięcznie dla jednego użytkownika

: 249 USD miesięcznie dla jednego użytkownika Teams : 249 USD za użytkownika miesięcznie

: 249 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Optimal Workshop oceny i recenzje:

G2 :4.5 /5 (10+ recenzji)

:4.5 /5 (10+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (5+ recenzji)

9. Axure

Najlepsze do projektowania responsywnych stron internetowych

przez A (https://www.axure.com/)[ure](https://www.axure.com/) Jeśli chodzi o responsywne projektowanie stron internetowych, kluczem jest posiadanie narzędzia UX, które pozwala na niestandardowe ustawienia. Axure pozwala bawić się wyzwalaczami wydarzeń, logiką warunkową układu i działaniami projektowymi, aby stworzyć najlepsze wrażenia użytkownika.

Korzystaj z wbudowanych widżetów internetowych, aby projektować siatki i dynamiczne interfejsy w ciągu kilku minut zamiast godzin.

Najlepsze funkcje Axure:

Wielostanowe kontenery natychmiast sprawiają, że wszystkie projekty w dynamicznym panelu można przewijać - usprawniając projektowanie na pulpicie i urządzeniach mobilnych, takich jak iPhone'y i Androidy

Przyjazne dla użytkownika widoki adaptacyjne umożliwiają projektowanie na jednej stronie, dzięki czemu można zająć się zmianą rozmiaru i układów w różnych widokach

Nie jest wymagany kod, dzięki czemu projektowanie jest dostępne nawet dla osób, które nie mają wiedzy na temat CSS lub HTML

Limity Axure:

Niektóre nowe wersje miały błędy podczas pierwszego uruchomienia

Stroma krzywa uczenia się w porównaniu do innych narzędzi do projektowania

Ceny Axure:

Pro : 29 USD miesięcznie za użytkownika

: 29 USD miesięcznie za użytkownika Teams : 49 USD miesięcznie za użytkownika

: 49 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Axure:

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

10. Webflow

Najlepszy do responsywnego projektowania stron internetowych

przez

Webflow

Kluczowym aspektem optymalizacji doświadczenia użytkownika jest projektowanie wyświetlacza. Responsywne projektowanie stron internetowych zapewnia, że strony internetowe renderują się dobrze niezależnie od tego, czy są dostępne za pośrednictwem smartfona, laptopa, pulpitu czy tabletu. Użyj Webflow, aby czytelnicy mogli płynnie oglądać Twoją witrynę, niezależnie od metody wyświetlania.

Narzędzie Webflow Designer usprawnia również projektowanie i sprawia, że jest ono dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od doświadczenia w kodowaniu. Jako platforma bez kodowania, możesz tworzyć własne projekty i przekazywać je wykwalifikowanym programistom lub publikować je samodzielnie.

Przeciągaj i upuszczaj elementy stylu, komponenty wielokrotnego użytku i obrazy, aby stworzyć swój ulubiony wygląd.

Najlepsze funkcje Webflow:

Niestandardowe narzędzia pozwalają zmienić typografię i zdefiniować globalną paletę kolorów, aby spełnić potrzeby związane z brandingiem

Zakończona kontrola nad układem pozwala projektować po swojemu

Sekcje typu "przeciągnij i upuść" ułatwiają pracę początkującym użytkownikom Tablicy

Mnóstwo samouczków sprawia, że stosunkowo łatwo jest dowiedzieć się, jak wszystko działa w krótszym czasie w porównaniu do konkurencji

Limity Webflow:

Niektórzy zaawansowani projektanci uważali, że komponenty są ograniczone

Nie ma łatwego sposobu na kopiowanie elementów między projektami, więc będziesz musiał odbudować je ręcznie, jeśli pracujesz nad dwiema oddzielnymi witrynami

Ceny Webflow:

Starter : Free

: Free Core : 19 USD miesięcznie za licencję

: 19 USD miesięcznie za licencję Growth : 49 USD miesięcznie za licencję

: 49 USD miesięcznie za licencję Enterprise: Ceny niestandardowe

Webflow oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

Ożyw swoje projekty dzięki ClickUp

W projektowaniu UX/UI dążenie do wydajności nie ma końca. Pozwól ClickUp usprawnić swoją podróż projektową. Używaj tablic do burzy mózgów i opracowywania map drogowych produktów. Twórz szkielety i prototypy funkcji przed przejściem do testów z użytkownikami.

Ułóż plan projektu, automatyzuj daty powstania zadań i oszczędzaj czas, aby stworzyć lepsze środowisko współpracy z narzędziami UX, nad którymi każdy może pracować.

Z

Szablony kreatywne i projektowe ClickUp

, znajdziesz nowe sposoby na usprawnienie wszystkich aspektów narzędzi UI i UX oraz procesu tworzenia i spotkania swoich celów projektowych. A co najlepsze, nie musisz martwić się o wysoką cenę za całą pomoc. 🙌

