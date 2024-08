Darmowe szablony cyfrowej tablicy wizji, które zainspirują Twój zespół

Dlaczego miałbyś potrzebować tablicy wizji dla projektu pracy swojego zespołu? Czy nie służą one do osobistego planu, afirmacji i celów związanych z samoopieką ?

Z pewnością świetnie nadają się do tego wszystkiego, ale tablice wizji są również fantastycznym narzędziem biznesowym. Przechwytują te same informacje, które umieściłbyś na listach i w dokumentach, ale w sposób wizualny. Co więcej, są one sposobem na przekazanie, jak Twój produkt będzie wyglądał i jaki będzie w dotyku na zdjęciu. 🖼️

Zanim wyciągniesz nożyczki, naklejki i klej w sztyfcie, pamiętaj, że musisz zachować wydajność w biznesie. Produkt końcowy musi być czymś, co można udostępniać cyfrowo całemu zespołowi i firmie. I za wszelką cenę chcesz uniknąć blichtru.

W tym miejscu z pomocą przychodzi szablon tablicy wizji w ClickUp. Daje on możliwość wspólnego tworzenia dowolnego rodzaju tablicy wizji, której potrzebuje Twój zespół i aktualizowania jej w trakcie postępu projektu.

W tym artykule omówimy kilka podstawowych wskazówek dotyczących szablonów tablic wizji. Udostępnimy również niektóre z naszych ulubionych, dzięki czemu z pewnością zdobędziesz złotą gwiazdkę od swojego zespołu (nawet jeśli nie dostałeś jej w Arts and Crafts). ⭐

Co to jest szablon tablicy wizji?

Osobista tablica wizji - czasami nazywana tablicą marzeń, tablicą manifestacji lub tablicą celów - jest wizualną reprezentacją twoich osobistych celów życiowych lub celów zawodowych i życzenia na przyszłość. Zazwyczaj jest to kolaż słów i obrazów wyciętych i przyklejonych na tablicy, zaprojektowany w celu zapewnienia inspiracji, motywacji i pozytywnych myśli.

W przypadku biznesu, tablica wizji produktu jest podobna. Jednak zamiast na celach życiowych, skupia się ona na celach związanych z produktem, nad którym pracuje twój zespół. Zawiera cele i idealny stan produktu w formacie cyfrowym, który zespół może wspólnie tworzyć, przeglądać i odwoływać się do niego.

Kiedy tworzysz tablicę wizji, powinna ona działać jak narzędzie, które kieruje tworzeniem tablic wizji poprzez przechwytywanie OKR dla produktu lub projektu . Szablon prowadzi zespół przez zadania związane z tworzeniem tablic wizji, a nawet może pomóc zespołowi w podejmowaniu decyzji dotyczących wizji produktu.

Układ, kolory i obrazy tablicy wizji produktu odzwierciedlają emocjonalne i kreatywne aspekty produktu - nie tylko to, co robi, ale także to, jak czuje się użytkownik. Stworzenie tablicy wizji pomaga również w połączeniu wizji korporacyjnej i tożsamości marki.

Co składa się na dobry szablon Vision Tablica?

Tworzenie tablicy wizji to nie tylko wirtualne tworzenie kolażu zdjęć. To mały projekt sam w sobie, a dobry szablon tablicy wizji prowadzi zespół przez proces i sugeruje układ.

W większości przypadków potrzebne będą dwa szablony: jeden do zarządzania procesem tworzenia tablicy, a drugi do pomocy w jej wyglądzie.

Oto kilka cech dobrego szablonu tablicy wizji:

Koncentruje się na zastosowaniach biznesowych, a nie na celach osobistych

Łatwo uwzględnia wizję firmy i branding

Wsparcie dla środowiska, w którym członkowie zespołu mogą wspólnie pracować nad tablicą wizji w tym samym czasie

Prowadzi przez reprezentowanie wkładu interesariuszy, segmentację rynku, branding, funkcje i informacje o rynku docelowym

Zachęca do korzystania z obrazów, kolorów, tekstów, czcionek, inspirujących cytatów i innych rodzajów mediów

Przechowuje wszystkie pomysły z tablicy wizji w atrakcyjnym i profesjonalnym formacie gotowym do prezentacji

Współpracuje z narzędziem do tworzenia projektów

Kto nie kocha Free? Korzystanie z darmowego szablonu zmniejsza presję podczas pierwszego tworzenia tablicy wizji

3 Free Vision Tablica Szablony do wykorzystania w 2024 roku

Miejsce, w którym można rozpocząć definiowanie wizji produktu, to jeden z tych łatwych w użyciu szablonów tablic wizji.

1. Szablon tablicy wizji ClickUp

Pomóż całemu zespołowi lepiej zrozumieć rynek docelowy dzięki tej Tablicy Wizji

Wyróżnienie się na tle konkurencji wymaga jasnej wizji produktu. Ten Free Szablon Tablicy Wizji ClickUp pomaga zespołowi opisać funkcję produktu, rynek docelowy oraz klientów i użytkowników.

Po określeniu podstaw, możesz zagłębić się w temat i przedstawić problemy, które Twój produkt będzie rozwiązywał oraz zasoby, których potrzebujesz, aby odnieść sukces. Gdy twój zespół zacznie organizować swój projekt vision board, znajdzie cztery pomocne pola niestandardowe i różne kategorie dla każdego zadania na liście do zrobienia:

Wizja: Podsumuj duży obraz i ogólne odczucia, niezależnie od tego, czy dotyczy to całego produktu, czy też jakiegoś podzbioru produktu lub projektu

Podsumuj duży obraz i ogólne odczucia, niezależnie od tego, czy dotyczy to całego produktu, czy też jakiegoś podzbioru produktu lub projektu Potrzeby: Podziel się z zespołem tym, co jest potrzebne do zakończenia zadań w każdej części Twojej tablicy wizji

Podziel się z zespołem tym, co jest potrzebne do zakończenia zadań w każdej części Twojej tablicy wizji Grupa docelowa: Wybierz jedną z predefiniowanych grup demograficznych, aby móc przypisać odbiorców i cel do każdej części swojej wizji

Wybierz jedną z predefiniowanych grup demograficznych, aby móc przypisać odbiorców i cel do każdej części swojej wizji Cele biznesowe: Umieść produkt, projekt lub zadania w kontekście, określając wpływ, jaki masz nadzieję wywrzeć na swój biznes - duży lub mały

Ten szablon projektu na poziomie średniozaawansowanym prowadzi Twój zespół przez zbieranie pomysłów, które chcesz umieścić na swojej tablicy wizji. Dzieli projekt na wizję, grupy docelowe, cele biznesowe i potrzeby.

Dla każdego z nich członkowie zespołu mogą wspólnie przypisywać i realizować zadania, ustalać priorytety dla każdego kroku , opracowywanie list kontrolnych i udostępnianie mediów, które trafią na tablicę wizji.

Szablon dostarcza również przydatny przewodnik "Zacznij tutaj" dla członków zespołu na temat korzystania z szablonu i tworzenia wspaniałej tablicy wizji. Przewodnik wyjaśnia strukturę projektu zdefiniowanego w szablonie, a także przydatny przegląd tego, czym jest tablica wizji i dlaczego potrzebujesz jej dla swojego produktu.

Są to dobre przypomnienia, do których cały zespół może się odnieść podczas pracy nad własną tablicą wizji.

A ponieważ szablon tworzy projekt tablicy wizji w ClickUp, masz do dyspozycji śledzenie czasu, czat, dokumentację i harmonogram, codzienne planowanie zadań a nawet generowanie tekstów AI w ramach tego procesu. Możesz również użyć Tablicy ClickUp do tworzenia grafiki.

2. Szablon Tablicy Wizji ClickUp

Znajdź idealny stan dla swojego następnego projektu dzięki tej Tablicy Wizji z szablonami

Oferujemy również darmowy szablon tablicy wizji dla myślicieli wizualnych z elementami projektu Tablica, dzięki któremu osiągniesz dokładnie to, czego potrzebujesz. Szablon Szablon Tablicy Wizji ClickUp uzupełnia również szablon tablicy wizji zorientowanej na projekt.

Zapewnia on proste ramy do nakreślenia i określenia celów produktu oraz tego, jak wygląda jego idealny stan. Można też użyć go jako tablicy inspiracji dla produktu, aby wspólnie przeprowadzić burzę mózgów na temat wszystkiego, od projektu po marketing.

Szablon jest oznaczony kolorami, dzieląc tablicę wizji na:

Wizja

Grupa docelowa

Potrzeby

Wydajność

Wartość

Każda z tych sekcji zawiera opisowe ikony, które można zachować lub zmodyfikować, aby odzwierciedlały styl firmy lub marki. Ten szablon pozwala rozpocząć kreatywną stronę definiowania wizji produktu. Jeśli podziwiałeś kolorowe i stylowe szablony tablic wizji, takie jak te oferowane przez Canva, ten szablon jest dla Ciebie. Zapewnia on wizualną atrakcyjność artystycznej tablicy wizji oraz funkcję i integrację narzędzi ClickUp.

Ten szablon Free podłącza się bezpośrednio do Tablica ClickUp widok, w którym masz dostęp do wszystkich narzędzia projektowe czego potrzebujesz. Możesz dodawać teksty, zdjęcia, ikony, wideo i nie tylko, korzystając z prostego w obsłudze interfejsu wbudowanego w Twój komputer narzędzie do zarządzania projektami ze wszystkimi funkcjami współpracy, z których korzystasz na co dzień.

Jest to również szablon tablicy wizji do wydrukowania, więc jeśli chcesz, możesz umieścić go na tablicy plakatowej i zmodyfikować w świecie fizycznym. jako plik PDF. Szablon ten jest punktem wyjścia do uwolnienia swojej kreatywności.

3. Szablon ClickUp od wizji do wartości

Dopasuj swoje wartości do swojej wizji za pomocą szablonu "Values to Vision"

Terminy "wizja" i "wartości" są często używane. Są one jednak czymś więcej niż tylko hasłami, które sprawiają, że prezentacja wydaje się przekonująca. Bez wizji - i wartości potrzebnych do jej realizacji - projekty i produkty mogą okazać się niewystarczające lub puste.

Oczywiście przejście od ogólnego obrazu wizji produktu do ważnych szczegółów, takich jak wartości potrzebne do osiągnięcia tej wizji, wymaga czasu i wysiłku. Ten proces myślowy może być czasami trudny do ogarnięcia, zwłaszcza jeśli pochodzisz z bardziej technicznej strony. Ale nie martw się. Na to też mamy szablon. Szablon od wizji do wartości ClickUp przeprowadzi Ciebie i Twój Teams przez proces tworzenia mapy wszystkich rzeczy potrzebnych do pełnego udokumentowania tego, w jakim kierunku ma zmierzać Twoja firma lub projekt. Potraktuj go jako arkusz roboczy zakończony przed stworzeniem cyfrowej tablicy wizji.

Zawiera sekcje dotyczące:

Wizja

Misja

Strategii, w tym przewagi konkurencyjnej i strategii produktowej

Cele korporacyjne, w tym cele i wskaźniki

Elementy działań

Wartości niestandardowe dla klientów

Segmenty klientów

Szablon wykorzystuje wszystkie możliwości dostępne w dokumencie ClickUp, a jego układ jest atrakcyjny i przyciąga uwagę, więc nie musisz zatrudniać grafika, aby go uporządkować. Istnieją symbole zastępcze dla nazwy produktu i marki oraz ikony dla każdej sekcji.

Szablon ma też wbudowane wsparcie. Szablon zawiera notatki wyjaśniające cel każdej sekcji i sposób, w jaki najlepiej zakończyć tę część dokumentu, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie wspólnie wyjaśnić swoje wartości i wizję.

Ponieważ nowy dokument będzie znajdował się wewnątrz projektu ClickUp, Twój zespół może wspólnie pracować nad sekcjami, współpracując podczas iteracji. A gdy wszystko zostanie dopracowane, otrzymasz wysokiej jakości, atrakcyjny dokument, który możesz wykorzystać jako punkt odniesienia w swoim zespole i udostępnić wszystkim zainteresowanym stronom.

Korzyści z używania Tablicy Wizji dla Twojego zespołu

Większość teamów korzysta z tablic wizji, ponieważ obraz jest wart tysiąca słów. Jednak sam proces tworzenia tablicy jest jeszcze ważniejszy. Kreatywny proces zbierania pomysłów zespołu i konsolidowania ich w postaci grafiki i tekstu pomaga zespołowi myśleć i podejmować decyzje dotyczące produktu.

Załóżmy, że Twój zespół ma za zadanie opracować nową cyfrową kampanię marketingową w mediach społecznościowych. Prawdopodobnie masz mnóstwo e-maili i propozycji określających wskaźniki, docelowe dane demograficzne, styl graficzny, przekaz marki i tuzin innych rzeczy, które Twój zespół musi wiedzieć, aby przeprowadzić powodzenie kampanii.

Umieszczenie ich przed Frontem tablica cyfrowa z dobrze zaprojektowanym szablonem tablicy wizji jest jak przelewanie wszystkich pomysłów dotyczących projektu przez lejek i kończenie na skoncentrowanej i zakończonej wizji tego, co twój zespół próbuje wyprodukować.

Po udostępnianiu, tablica wizji utrzymuje zespół na zadaniu i może wyciągnąć ich z chwastów, aby spojrzeć na rzeczywisty duży obraz projektu. Nie zapominaj też, że niektórzy ludzie uczą się i komunikują wizualnie, a graficzny charakter tablicy wizji może zaoszczędzić wiele godzin e-maili i rozmów.

Podsumowując, świetna tablica wizji może ci pomóc:

Określić, czy twój produkt jest ponadstandardowy

Sprawdzić, czy produkt spełnia wymagania firmy

Stworzyć strategię produktu

Poprawić funkcje produktu

Zrozumienie potrzeb rynku docelowego i opracowanie planów działania

Wspieranie współpracy w zespole i ustawienie celów, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich pracujących na rzecz jednolitego celu

Korzyści płynące z tworzenia i korzystania z tablicy wizji zależą od jednego ważnego czynnika. Teams musi korzystać z tego potężnego narzędzia przez cały czas trwania projektu. Zacznij od dobrego szablonu tablicy wizji, który umożliwi zespołowi regularne tworzenie, modyfikowanie i odwoływanie się do niego, a nie jako coś przyklejonego gdzieś na wirtualnej ścianie.

Szablon tablicy wizji - najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób Teams dochodzą do zrobienia vision board?

Kiedy Teams spotykają się, aby stworzyć tablicę wizji, ważne jest, aby wspierać współpracę i otwartą komunikację. Rozpocznij od zaplanowania sesja burzy mózgów podczas której każdy może wnieść swoje pomysły i wizje dotyczące przyszłości teamu.

Zachęć członków teamu do dzielenia się swoimi celami, aspiracjami i wartościami. Przyjmij zbiorowe podejście do zbierania inspiracji wizualnych, takich jak obrazy, cytaty i symbole, które reprezentują wspólną wizję zespołu.

Czy Wirtualna Tablica Wizji jest lepsza niż Fizyczna Tablica Wizji?

Podczas gdy tradycyjne tablice wizji są fizycznymi kolażami tworzonymi na tablicach plakatowych lub korkowych, można również tworzyć cyfrowe tablice wizji za pomocą narzędzi lub aplikacji online. Zarówno fizyczne, jak i cyfrowe tablice mogą skutecznie wizualizować cele i aspiracje.

Jakie pytania powinienem sobie zadać przed stworzeniem tablicy wizji?

Refleksja nad minionym rokiem i tym, co chciałbyś zmienić lub poprawić, jest pomocnym punktem wyjścia. Zadawanie sobie pytań o to, czego teraz najbardziej potrzebujesz, co kochasz w życiu i jaką historię o sobie opowiadasz, może również dostarczyć cennych spostrzeżeń.

Użyj szablonów Vision Tablica, aby zainspirować swój Teams

Zawsze lepiej jest wiedzieć, dokąd zmierzasz, zanim rozpoczniesz nowy produkt lub projekt. Tablice wizji są potężnym narzędziem do uchwycenia tego, co twój zespół musi wiedzieć i utrzymania go w dobrej kondycji podążać w tym samym kierunku przez cały czas trwania projektu.

Kreatywny czy techniczny, indywidualny współpracownik czy lider zespołu, każdy ma ten sam problem na początku projektu - dowiedzieć się, od czego zacząć. Ale dzięki szablonom tablic wizji ClickUp masz sprawdzony i skuteczny punkt wyjścia do podróży z tablicą wizji. Rozpocząłeś ten proces na łatwej w użyciu platformie opartej na współpracy.

Te szablony tablic wizji pomagają zarządzać procesem tworzenia tablicy wizji, układać ją na Tablicy ClickUp i dokumentować ogólny obraz. Jeden z nich prowadzi nawet zespół przez proces zakotwiczenia wizji w wartościach. Pomyśl o nich jak o zestawie do tworzenia tablicy wizji, w którym masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. 🏃

Jeśli jesteś już użytkownikiem ClickUp, dodaj szablon do swojego obszaru roboczego już teraz. Jeśli jeszcze nie wypróbowałeś naszej potężnej platformy do zarządzania projektami i współpracy, zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickUp i dać mu spin-glitter opcjonalnie. ✨