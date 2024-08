8 najlepszych programów do tworzenia map drogowych (funkcje, ceny)

pamiętasz, jak gracze w filmie ".. Jumanji ' podążał za mapą, aby wygrać grę?_

Cóż, Teams deweloperskie również muszą podążać za mapą aby pokonać konkurencję i pozyskać interesariuszy. Chociaż zespół Jumanji polegał na fizycznej mapie, nie jest to wystarczające dla zespołów projektowych i produktowych o wysokiej funkcji.

I właśnie w tym miejscu mapa drogowa produktu oprogramowanie spada, dosłownie.

W tym artykule omówimy, czym jest oprogramowanie mapy drogowej i podkreślimy osiem najlepszych narzędzi do tworzenia map drogowych które można wykorzystać, aby przetrwać każdy poziom gry rozwoju produktu. 🎮

Czym jest oprogramowanie Roadmap?

Zanim przejdziemy do oprogramowania do tworzenia map drogowych produktów, przyjrzyjmy się, czym jest mapa drogowa produktu.

Mapy drogowe produktów pomagają zespołom wizualizować proces rozwoju, dzięki czemu mogą opracowywać nowe produkty lub projekty lub ulepszać istniejące.

Zarówno menedżerowie produktów i kierownicy projektów polegają na mapach drogowych, aby przekazać wizję firmy. W ten sposób agile team może zrównać swoje cele z nadrzędnym celem

Ale budowanie świetnego produktu i wydawanie odpowiednich funkcji produktu może być bardzo trudne.

Bez wizualnej mapy drogowej Teams są rzucani na głęboką wodę i nie mają pojęcia, co produkt powinien zrobić, zwłaszcza dla użytkownika końcowego.

Na szczęście narzędzia do tworzenia map drogowych produktów mają zorientowane na klienta funkcje, takie jak niestandardowe portale dla klientów i widoki formularzy, które pomogą w powodzeniu wprowadzenia produktów na rynek.

Oprogramowanie do tworzenia map drogowych produktów pomaga również zespołom zarządzać terminami, ustawiać praktyczne kamienie milowe, usuwać przeszkody (takie jak słabości awatara 😉) i śledzić postępy.

**Potrzebujesz bardziej szczegółowego przewodnika po roadmappingu?

Odwiedź ostateczny przewodnik po roadmappingu i dowiedz się więcej mapy drogowe w zarządzaniu projektami .

Teraz, gdy mamy to już za sobą, przyjrzyjmy się kluczowym graczom w grze:

Top 8 Roadmap Software

Oto osiem najlepszych narzędzi do planowania map drogowych:

ClickUp jest jednym z najwyżej ocenianych wydajność i narzędzia do tworzenia map drogowych produktów używane przez super wydajne Teams w małych i dużych firmach.

Dzięki ClickUp Twój zespół może używać zależności od zadań do zaplanuj swoją mapę drogową produktu skutecznie. Ponadto, z Cele twoja drużyna może świętować wielkie zwycięstwa, takie jak uratowanie zagubionego gracza.

Oto dlaczego ClickUp jest najlepszym oprogramowaniem do tworzenia map drogowych:

Oto jak menedżerowie produktów korzystają z ClickUp !

Profesjonaliści ClickUp

Limity ClickUp

NieWidok tabeli w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Spójrz na Publiczna mapa drogowa ClickUp aby zobaczyć, jak naprawiamy takie drobne wady.

I nie zapomnij znaleźć skrzyni skarbów z ekscytującymi nowościami funkcji że to free oprogramowanie do zarządzania produktami ma dla Ciebie.

Cennik ClickUp ClickUp oferuje liczne plany cenowe dostosowane do Twoich potrzeb, w tym:

Free Forever Plan :

Unlimited members Nieograniczona liczba zadań Prywatność i udostępnianie I więcej

: Unlimited Plan ($5/miesiąc na członka):

Wszystkie "darmowe" funkcje Nieograniczone widoki listy, tablicy i kalendarza Pola niestandardowe Cele Nieograniczone pulpity I więcej

($5/miesiąc na członka): Business Plan ($9/miesiąc na członka):

Wszystkie funkcje bez ograniczeń Automatyzacja sprintu Widok osi czasu Widoki osobiste Raportowanie Wykresy Gantta Kamienie milowe I więcej

($9/miesiąc na członka):

Oceny klientów ClickUp

2. Aha!

**Aha! to oprogramowanie do tworzenia mapy drogowej produktu, które pomaga różnym teamom centralizować opinie klientów, tworzyć strategię produktu i ustalać priorytety funkcji.

Niestety, to oprogramowanie do tworzenia map drogowych nie pozwala na dodawanie adnotacji do plików PDF, co utrudnia współpracę z członkami zespołu i innymi osobami interesariuszami projektu .

Kluczowe funkcje

Popraw doświadczenia użytkowników dzięki historiom użytkowników

Dowiedz się, czego chcą Twoi klienci dzięki niestandardowemu portalowi pomysłów

Tablica planowania, która pomaga właścicielowi produktu zarządzać backlogiem produktu i ustalać priorytety funkcji

Widok tablicy cyklu pracy do śledzenia postępów w realizacji mapy drogowej projektu

Zalety

Możliwość dostosowania cyklu pracy za pomocą niestandardowych pól i statusów

Połączenie powiązanych ze sobą zadań za pomocą zależności między zadaniami

Tworzenie makiet produktów i proszenie wielu Teams o opinie

Limity

Nie można przypisać zadań do zrobienia więcej niż jednej osobie jednocześnie

Brak mapy myśli dla funkcji ideacji produktu

Drogie plany cenowe

Cennik

Aha! ma dwie opcje cenowe:

Startup plan Mocno rabatowany plan dla pięciu użytkowników RABAT na 12 miesięcy 40-minutowa sesja najlepszych praktyk I więcej

Premium plan ($74/użytkownika miesięcznie):

Ustawienie ogólnej strategii Tworzenie różnych map drogowych Tworzenie planów Ustalanie priorytetów pracy I więcej

($74/użytkownika miesięcznie):

Niestandardowe oceny klientów

3. Productboard

Productboard to narzędzie online do tworzenia map drogowych które priorytetyzuje niestandardowe potrzeby klientów. Na przykład, jeśli Twoi klienci chcą gry planszowej Jumanji zamiast wersji konsolowej, to narzędzie do współpracy pomoże Ci spełnić życzenia klientów.

Kluczowe funkcje

Tworzenie strategicznej mapy drogowej ze szczegółowymi planami wydań

Grupowanie funkcji produktu według wydań, sprintów, szerokich horyzontów czasowych i nie tylko

Ograniczanie ryzyka dzięki zależnościom między funkcjami

Plan w kierunku ważnychkamienie milowe projektu z mapami drogowymi opartymi na osi czasu

Plusy

Umieszczanie wszystkich zgłoszeń wsparcia, wiadomości Slack, rozmów sprzedażowych i innych w jednym miejscu

Kategoryzowanie pomysłów na produkt, zgłoszeń i opinii w celu kierowania ich do właściwego zespołu ds. produktu

Synchronizacja z narzędziami do rozwoju produktu, takimi jak Jira , GitHub, Azure DevOps i nie tylko

Limity

Brak dostępnych aplikacji mobilnych

Drogie plany cenowe

Brak integracji z potężnym oprogramowaniem, takim jakZoom, GitLab i Bitbucket

Cennik

Productboard ma trzy plany cenowe:

Essentials (25 USD/maker miesięcznie):

Tworzenie i udostępnianie niestandardowych map drogowych Planowanie i dostosowywanie teamów produktowych Synchronizowanie map drogowych z narzędziami programistycznymi za pomocą gotowych integracji Mapy drogowe oparte na kolumnach i oś czasu I więcej

(25 USD/maker miesięcznie): Pro ($60/maker miesięcznie):

Portal opinii niestandardowych klientów Sortowanie i filtrowanie opinii i funkcji klientów Wiele niestandardowych wyników priorytetyzacji Rozszerzenie Chrome i integracja z wiadomościami e-mail I więcej

($60/maker miesięcznie): Skala (120 USD/maker miesięcznie):

Integracja z Salesforce Zależności Planowanie i zarządzanie wydaniami wielu produktów Wiele portali I więcej

(120 USD/maker miesięcznie):

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 100 opinii)

4. Monday

Monday to narzędzie do zarządzania projektami, które ma pewne funkcje związane z planowaniem dróg.

Jeśli jednak korzystasz z planu Free, nie otrzymasz podstawowych funkcji, takich jak wykresy Gantta i widoki osi czasu.

Kluczowe funkcje

Zbuduj własną mapę drogową technologii i nakreśl kamienie milowe w formie wizualnej oś czasu projektu * Stwórz własnąszablony mapy drogowej projektu lub skorzystaj z gotowych

Widok danych w formie mapy, kalendarza, osi czasu, kanbana i innych

Ustawienie automatycznych przypomnień o terminach, aby zespół projektowy był na bieżąco i gotowy na zaplanowaną datę premiery

Plusy

Zwinne zarządzanie projektami funkcje takie jak sprinty istory points* Azarządzanie projektami Portfolios szablon, który pokazuje ogólną kondycję i rentowność portfolio

Integruje się z Microsoft Teams, Kalendarzem Google, Zoom i nie tylko

Limity

Limit do dwóch użytkowników w planie Free

Brak wydajności wykresy wypalenia * Brak wbudowanej funkcji czatu

Ceny

Monday ma cztery opcje cenowe:

Free: Do dwóch członków zespołu Tablica bez ograniczeń 200 szablonów aplikacje na systemy iOS i Android I więcej

Podstawowa (8 USD za licencję miesięcznie):

Unlimited free viewers Nielimitowane elementy 5 GB miejsca na pliki Limit pulpitów I więcej

(8 USD za licencję miesięcznie): Standard: (10 USD/miejsce na miesiąc):

Widok osi czasu Wykresy Gantta 250 działań integracyjnych/miesiąc 250 działań automatyzacji/miesiąc I więcej

(10 USD/miejsce na miesiąc): Pro: (16 USD za licencję miesięcznie):

Śledzenie czasu Tablica prywatna Kolumna zależności Kolumna z formułami I więcej

(16 USD za licencję miesięcznie):

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

5. Airfocus

Airfocus to darmowe narzędzie do tworzenia map drogowych, które daje zespołom poczucie kierunku. Dzięki temu narzędziu Teams mogą tworzyć wyczyszczone mapy drogowe i współpracować nad nimi z łatwością.

Kluczowe funkcje

Wykres priorytetów, który pomaga zidentyfikować projekty o wysokiej wartości

Zaangażowanie wszystkich interesariuszy poprzez głosowanie nad pomysłami dotyczącymi produktów

Mapa drogowa kanban, dzięki której wszyscy członkowie teamu są ze sobą zsynchronizowani

Wyrównanie elementów, celów i kamieni milowych poprzez wizualizację strategii projektu na wykresie Gantta

Zalety

Udostępnianie wielu map drogowych za pomocą połączonego linku lub poprzez eksport

Szczegółowe ustawienia uprawnień ułatwiające współpracę z interesariuszami

Dwukierunkowa integracja z Jira, Trello ,Asanai nie tylko

Limity

Limit do jednego użytkownika w planie Free

Limit do dwóch widoków mapy drogowej

Brak pól niestandardowych

Cennik

Airfocus ma trzy opcje cenowe:

Starter (25 USD/miesiąc):

Zaawansowana struktura priorytetyzacji Matryca priorytetyzacji Mapa drogowa Kanban Rozszerzenie Chrome I więcej

(25 USD/miesiąc): Team : (59 USD/miesiąc):

Zależności Poker priorytetowy Udostępnianie połączonych plików i eksport PDF Uprawnienia ról I więcej

(59 USD/miesiąc): Pro: ($119/miesiąc):

Widok portfolio Serwer Jira Unlimited viewers Płatność na podstawie faktury (jeśli rozliczana rocznie) I więcej

($119/miesiąc):

Oceny klientów

G2: 4.3/5 (70+ opinii)

6. Trello

Trello to narzędzie do zarządzania projektami i tworzenia map drogowych, które ma wbudowany Butler.

Kluczowe funkcje

Wiele widoków projektu, w tym mapa, tabela i oś czasu

Karty ze szczegółami zadań, takimi jak załączniki, komentarze, terminy i inne

Śledzenie postępów na mapie drogowej dzięki funkcjiszablon mapy drogowej produktu* Podziel duże projekty na mniejsze zadania za pomocą list kontrolnych

Plusy

tablica kanban funkcja sprawia, że jest to odpowiednia aplikacja dla zwinnych teamów

Integruje się z oprogramowaniem takim jak Slack adobe XD, Jira i nie tylko

Zarządzanie zadaniami w podróży dzięki aplikacjom mobilnym na iOS i Androida

Limity

Prosty interfejs utrudnia zarządzanie wieloma projektami

Brak widoków kalendarza, osi czasu lub pulpitu w planie Free

Konieczność dopłaty za funkcje takie jak niestandardowe pola i wykresy Burndown

Cennik

Trello oferuje dwie opcje cenowe:

Free: Nieograniczony dziennik aktywności Osoba przypisana i terminy płatności aplikacje mobilne iOS i Android uwierzytelnianie dwuskładnikowe I więcej

Klasa Business ($12.50/użytkownika na miesiąc) : Widok osi czasu Widok tabeli obszaru roboczego Widok kalendarza Zaawansowane listy kontrolne I więcej

($12.50/użytkownika na miesiąc)

Niestandardowe oceny klientów

G2: 4.4/5 (ponad 11 000 recenzji)

7. Bitrix24

Bitrix24 to narzędzie do współpracy i projektowania map drogowych. Ale jeśli potrzebujesz funkcji takich jak uprawnienia dostępu i szablony projektów trzeba będzie zapłacić 199 USD miesięcznie.

Kluczowe funkcje

Zobacz, które zadania są od siebie zależne dzięki wykresom Gantta mapy drogowej projektu

Przeciąganie zadań z jednej sceny do drugiej za pomocą widoku tablicy Kanban

Planowanie dat wydania produktu lub funkcji za pomocą wbudowanego kalendarza

Przypisywanie zadań członkom zespołu i dodawanie osób obserwujących do tych zadań

Zalety

Możliwość przełączania się między różnymi widokami za pomocą jednego kliknięcia

Funkcja licznika zadań pokazuje postępy w projekcie i czy grozi ci przekroczenie terminu

Natywna funkcja time tracker

Limity

Brak funkcji śledzenia projektów w planie Free. Brak zależności między zadaniami i pól niestandardowych

Trudne ustawienie. Na przykład, użytkownicy mają trudności ze znalezieniem funkcji takich jak domyślne widżety

Można przypisać zadania tylko jednemu członkowi zespołu. Dodatkowi uczestnicy są ograniczeni do najwyższych planów

Cennik

Bitrix24 oferuje cztery plany cenowe:

Free Katalog produktów Czat Widok kalendarza Widok osi czasu Baza wiedzy

Podstawowy (29,40 USD/miesiąc):

Wszystko w Free +

Oferty cykliczne

Widok nadzorcy

Integracja z Zoom

I więcej

Standard (59,40 USD/miesiąc):

Wszystko w wersji Basic +

Historia zmian

Raportowanie analityczne

Szablony zadań

I więcej

Professional (119,40 USD/miesiąc):

Wszystko w wersji Standard +

Analiza sprzedaży

Automatyzacja procesów biznesowych

Wiele praw dostępu

I więcej

Oceny klientów

G2: 4.1/5 (ponad 300 recenzji)

8. Nieskończoność

Infinity to narzędzie do wizualizacji mapy drogowej, które pomaga stworzyć jasny, duży obraz celów za pomocą wygodnego przeciągania i upuszczania.

Pozwala również na współpracę z zespołem i przechowywanie informacji związanych z projektem w jednej przestrzeni.

Skupienie i współpraca! 💡

Jednak jednym z głównych limitów tego narzędzia do tworzenia map drogowych jest to, że nie ma dostępnego planu Free.

Kluczowe funkcje

Wiele szablonów dla marketingu, rozwoju produktu, zarządzania projektami itp.

Możliwość przypisywania zadań do wielu osób

Komentarze do planowania i omawiania pomysłów z zespołem

Niestandardowe atrybuty pomagają dodać dodatkowe szczegóły dotyczące projektów

Plusy

Wsparcie dla widoków projektu, takich jak lista, Gantt, kalendarz itp.

Oferuje priorytetyzację zadań

Aplikacja mobilna na urządzenia z systemem iOS i Android

Limity

Brak funkcji przypomnienia

Brak zaawansowanych ustawień uprawnień

Ograniczone integracje

Cennik

Plany cenowe dla tego narzędzia do tworzenia map drogowych zaczynają się od 9 USD miesięcznie za użytkownika.

Oceny klientów

G2: 4.7/5 (5+ recenzji)

Koniec mapy 🗺

Mapa drogowa produktu pomaga firmom w ustaleniu celów produktu, aby zespoły wiedziały, w jakim kierunku powinny podążać, dosłownie

Ponadto innowacyjne narzędzia do tworzenia map drogowych pomagają firmom komunikować się z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami w bardzo prosty sposób.

Pamiętaj, że bez map drogowych produktów skończysz ze stagnacją zespołu i na wpół upieczonym produktem. Jedynym sposobem na uniknięcie stagnacji jest wspólna praca nad ukończeniem gry!

A dzięki narzędziu do tworzenia map drogowych, takim jak ClickUp, Twój zespół może z łatwością zmiażdżyć każdą scenę mapy drogowej produktu. Przejdź do ClickUp za darmo już dziś, aby doświadczyć przełomowego narzędzia do tworzenia map drogowych.