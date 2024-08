10 najlepszych alternatyw i konkurentów Pivotal Tracker 2024

Metodologia Agile polega na ciągłym doskonaleniu. 📈

Idea jest prosta: Podziel swoją pracę na mniejsze okresy, aby zadowolić swoich klientów poprzez ciągłe dostarczanie nowych iteracji lub wydań.

No dobrze - może nie jest to aż tak_ proste. Zwinne zarządzanie projektami wymaga starannego planowania, współpracy w zespole, śledzenia postępów, dostosowania celów i nie tylko. Właśnie dlatego Teams opierają się na potężnych rozwiązaniach Agile oprogramowanie do zarządzania projektami aby być na bieżąco na każdym kroku.

I tu właśnie wkracza Pivotal Tracker. 🙂

Założony w 2006 roku, Pivotal Tracker jest weteranem w sferze zarządzania projektami Agile. Wciąż jednak brakuje mu kluczowych funkcji, co czyni go mniej idealnym dla każdego zespołu, który nie koncentruje się wyłącznie na tworzeniu oprogramowania. I choć metodologia Agile została początkowo stworzona dla zespołów programistycznych, praktyki te przynoszą obecnie korzyści praktycznie każdemu projektowi na dużą skalę. To właśnie skłania wielu do poszukiwania alternatyw dla Pivotal Tracker - a my jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Zapraszamy do zapoznania się z wyzwaniami i wadami, jakie Pivotal Tracker stawia przed swoimi użytkownikami, a także z 10 najlepszymi alternatywami oprogramowania, które mogą zaradzić tym problemom. Znajdź szczegółowe zestawienia funkcji, listy zalet i wad, informacje o cenach i nie tylko!

Czym jest Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker jest popularnym narzędziem Agile narzędzie do zarządzania projektami pomaga zespołom programistycznym współpracować, planować projekty i nadzorować postępy od początku do końca. Obraca się wokół powstania "historii", które reprezentują małe projekty lub funkcje, i wyróżnia się w przechwytywaniu kluczowych danych do szczegółowej analizy projektu i raportowanie postępów .

Pivotal Tracker ma również kilka wbudowanych funkcji współpracy, aby członkowie byli na bieżąco, w tym komentarze, sekcję aktywności, funkcję śledzenia, @wzmianki i powiadomienia.

przez Pivotal Tracker Inne najważniejsze funkcje Pivotal Tracker obejmują:

Solidne API i integracje w celu dostosowania do stosów technologicznych deweloperów

Szacowany czas i złożoność wymagana dla każdej historii

Przeciąganie i upuszczanie historii doustal priorytety* Śledzenie i zarządzanie błędami

Etykiety do wyszukiwania, sortowania i filtrowania historii

Wizualne blokery wątków zapobiegające blokadom

I wiele więcej! Pivotal Tracker nie jest jednak pozbawiony sporej dawki wad. Aby wymienić tylko kilka z nich..

Brak elastyczności funkcji

Trudny do niestandardowego dostosowania

Mylący interfejs użytkownika i ogólnie nie jest najbardziej przyjazny dla użytkownika

Pomocny tylko dla teamów programistycznych

Brak funkcji wykresu Gantta

I więcej. 👀

Do zrobienia? Żegnasz Pivotal Tracker i inwestujesz swój czas z większą wydajnością - w potężną alternatywę dla Pivotal Tracker. 🙂

Czego szukać w alternatywnym rozwiązaniu Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker zapewnia wiele kluczowych podstaw dla zespołów Agile, ale sama metodologia Agile opiera się na ciągłym doskonaleniu - i oprogramowaniu do zarządzania projektami powinno to odzwierciedlać! Ponadto, jedną z największych wad Pivotal Tracker jest to, że jest on przeznaczony wyłącznie dla zespołów programistycznych. Utrudnia to adaptację w różnych branżach, szybko rozwijających się Teams, przypadkach użycia i nie tylko.

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Analizując kolejną alternatywę oprogramowania, zwróć uwagę na podstawowe funkcje, które Pivotal Tracker posiada oprócz tych krytycznych cech:

Elastyczne i konfigurowalne funkcje

Wiele widoków projektów (w tym wykresy Gantta)

Szablony umożliwiające szybsze rozpoczęcie korzystania z platformy

Intuicyjny i przyjazny dla użytkownika interfejs

Wysoce wizualny projekt

Współpraca na wiele sposobów

Pulpity, spostrzeżenia i śledzenie postępów

Dobrą wiadomością jest to, że większość nowoczesnych i konkurencyjnych programów do zarządzania projektami ma wiele z tych funkcji do zaoferowania Teams każdej wielkości i budżetu.

Niezbyt dobra wiadomość? Zanim znajdziesz odpowiednią alternatywę Pivotal Tracker dla zespołu, możesz przebrnąć przez wiele narzędzi. Zamiast poświęcać swój czas i energię na tę wersję próbną i błędy, zacznij tutaj. 🙂

10 najlepszych alternatyw Pivotal Tracker do zarządzania projektami

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć listę 10 najlepszych alternatyw Pivotal Tracker dla zespołów Agile.

Odzyskaj czas, który poświęciłbyś na przeszukiwanie sieci i zwróć uwagę na kluczowe funkcje, zalety i wady, ceny, oceny i nie tylko najlepszych konkurentów. 🙌🏼

1. ClickUp

Wizualizuj cykle pracy Agile za pomocą widoku ClickUp Tablica ClickUp to jedyne oprogramowanie typu "wszystko w jednym" zapewniające wystarczającą wydajność, aby scentralizować pracę w różnych aplikacjach na jednej, dynamicznej platformie umożliwiającej współpracę. ClickUp to idealne rozwiązanie do Alternatywa dla Pivotal Tracker z setkami w pełni konfigurowalnych funkcji i ponad 1000 integracji dostawcy rozwiązań typu "wall-to-wall" dla Zwinne zespoły w różnych branżach, nawet na jego Free Forever Plan .

Jest ich więcej niż 15 widoków cyklu pracy w ClickUp, w tym widok Listy, Kalendarza, Tablicy w stylu Kanban, a nawet widok Gantta, aby wizualizować swoje zadania i postępy pod każdym kątem. Ponadto w ClickUp istnieje mnóstwo sposobów na współpracę - czy to poprzez komentarze do zadań w wątkach, przypisane komentarze , Widok czatu lub używając jego wysoce wizualnego Tablice narzędzie.

ClickUp najlepsze funkcje

Zwinne pulpity nawigacyjne do wysokopoziomowego przeglądu szybkości projektu, skumulowanego przepływu, czasu realizacji i czasu cyklu i nie tylko

Wiele sposobów naautomatyzacja powtarzalnych zadańw tym zadania kroczące i spójne działania

Formularze do natychmiastowego tworzenia możliwych do wykonania zadań z przesłanych błędów

Niestandardowe statusy zadań do natychmiastowej aktualizacji postępu na pierwszy rzut oka

ProjektKamienie milowe aby śledzić oś czasu projektu

Limity ClickUp

Tak wiele dodatkowych funkcji może stanowić krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników

Nie wszystkie widoki są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej!

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 USD za użytkownika, za miesiąc

: 5 USD za użytkownika, za miesiąc Business : 12 USD za użytkownika miesięcznie

: 12 USD za użytkownika miesięcznie Business Plus : $19 za użytkownika, za miesiąc

: $19 za użytkownika, za miesiąc Enterprise : Skontaktuj się z ClickUp w celu uzyskania niestandardowych cen Oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (5,670+ recenzji)

4.7/5 (5,670+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,540+ recenzji)

2. Jira

przez JiraJira to oprogramowanie do śledzenia błędów i zarządzania projektami przeznaczone dla Zwinnych teamów i programistów. Kierownicy projektów mogą planować bardziej inteligentne sprinty dzięki zaawansowanym opcjom raportowania, takim jak obciążenie pracą użytkowników, średni wiek problemu i ostatnio utworzone problemy. Funkcja Release Burndown Chart umożliwia menedżerom śledzenie i monitorowanie postępu całego wydania, podczas gdy opcja Skumulowany diagram przepływu pozwala kierownikom projektów na wizualizację ilości i statusu pracy w danym momencie.

Jeśli jesteś zespołem niezwiązanym z rozwojem, ścisłe widoki projektu mogą być trudne do niestandardowego dostosowania. Interfejs Agile w Jira jest zbudowany wokół tablic Kanban i SCRUM. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli Twój zespół pracuje w sprintach, ale trudne do wykorzystania w projektach międzyfunkcyjnych. Na przykład, nie można łatwo tworzyć różnych widoków postępu projektu, które obejmują zadania niezwiązane z rozwojem, takie jak przeglądy klientów i iteracje projektowe.

Zapoznaj się ze szczegółowym glosariuszem Zwinne terminy SCRUM !

Jira - najlepsze funkcje

Tablice Scrum dla sprintów

Tablice Kanban dlaśledzenie problemów* Mapy drogowe do oddelegowanych zadań

Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Limity Jira

Stroma krzywa uczenia się dla Teams w celu przeszkolenia i integracji z niestandardowymi cyklami pracy (sprawdźAlternatywy dla Jira)

Użytkownicy nie mogą ocenić ryzyka lub kosztów projektu, co komplikuje zarządzanie projektami

Ceny Jira

Free : Dla 10 użytkowników

: Dla 10 użytkowników Standard : 7,75 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane miesięcznie

: 7,75 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane miesięcznie Premium : 15,25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane co miesiąc

: 15,25 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane co miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Jira w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Jira

Capterra: 4,4/5 (ponad 12 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 12 000 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 5 000 recenzji) porównanie Jira vs. Linear !

3. Aha!

przez Aha!Aha! to oprogramowanie do zarządzania produktami zaprojektowane, aby pomóc Teams zarządzać mapami drogowymi produktów, ustalać priorytety funkcji i współpracować z cross-functional teams . Dostarcza intuicyjny interfejs, który oferuje wszystkie zasoby niezbędne do skutecznego planowania wszystkich wymagania dotyczące projektu . Dzięki Aha! Teams mogą łatwo współpracować nad projektami w czasie rzeczywistym, bez względu na to, gdzie się znajdują.

W Aha! Teams mogą przeglądać opinie klientów, wizualizować postępy w projektach i udostępniać spostrzeżenia dotyczące produktów na scentralizowanej platformie. W rezultacie Teams mogą identyfikować bolączki klientów, ustalać priorytety i planować projekty oraz lepiej rozumieć potrzeby rynku. Aha! upraszcza również współpracę dzięki narzędziom do udostępniania pomysłów i uzyskiwania opinii od interesariuszy.

Najlepsze funkcje Aha!

Widoczność problemów i błędów z Zendesk, GitHub i Sentry

Tablica cykli pracy z funkcją automatyzacji

Rozszerzenia open-source do śledzenia statusu branchów, pull requestów i kompilacji każdej historii użytkownika

ponad 30 natywnych integracji, w tym Jira, Slack, AzureDevOpssalesforce, Google Analytics i Zendesk

Ograniczenia Aha!

Plany cenowe przeznaczone dla zespołów deweloperskich są drogie w porównaniu do innych alternatyw Pivotal Tracker

Brak funkcji notatek

Ceny Aha!

Utwórz : Free

: Free Develop : $9/miesiąc na użytkownika

: $9/miesiąc na użytkownika Pomysły : $39/miesiąc na użytkownika

: $39/miesiąc na użytkownika Mapy drogowe: $59/miesiąc za użytkownika

Aha! oceny i recenzje

4. Asana

przez Asana Naszą kolejną alternatywą dla trackera Pivotal jest Asana, narzędzie do zarządzania projektami i współpracy, pomagające zespołom organizować, śledzić i zarządzać ich pracą. Platforma oferuje kluczowe funkcje, takie jak kalendarze, konwersacje i udostępnianie plików, aby pomóc zespołom być na bieżąco z ich pracą i skutecznie się komunikować.

Teams mogą tworzyć zadania i podzadania, przypisywać je do członków zespołu i ustawić terminy. Ten poziom organizacji ułatwia zarządzanie i rozliczanie obciążenia pracą. Asana posiada również widok kalendarza, który pozwala zespołom zobaczyć wszystkie swoje zadania w formacie chronologicznym i zaplanować pracę, aby dotrzymać terminów na czas.

Check out Alternatywy dla Asany !

Najlepsze funkcje Asany

Pulpity do udostępniania, aby zobaczyć postępy w zespołach i projektach

Reguły automatyzacji do wysyłania żądań do członków zespołu lub projektów

Rozszerzone osie czasu do planowania projektów

Niestandardowe progi obciążenia na osobę

Limity Asany

Nieodpowiednia dla teamów programistycznych lub złożonych projektów

Nie można dodać wielu osób przypisanych, w przeciwieństwie do innych alternatyw dla Pivotal Tracker, takich jak ClickUp

Ceny Asany

Podstawowy: Free

Free Premium : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business : 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 24,99 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Asana w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Asana

Capterra: 4,5/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 11 000 recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 9 000 recenzji)

5. Wrike

przez WrikeWrike to oprogramowanie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom organizować, planować i zakończyć pracę. Oferuje szereg funkcji, w tym zarządzanie zadaniami, udostępnianie plików, śledzenie czasu i komunikację w czasie rzeczywistym. Wrike może być używany przez zespoły różnej wielkości i z różnych branż, od małych startupów po duże organizacje typu Enterprise.

Pulpity projektowe Wrike można niestandardowo dostosować, aby zawierały określone dane i wskaźniki, które są istotne dla konkretnego projektu lub zespołu. Przykładowo, zespół zajmujący się tworzeniem oprogramowania może uwzględnić metryki dotyczące pokrycia kodu i wyników testów, podczas gdy zespół ds zespół marketingu produktu mogą obejmować wskaźniki adopcji i koszty pozyskania klienta (CAC).

Najlepsze funkcje Wrike

Formularze z logiką warunkową

Automatyzacja powtarzających się cykli pracy

Planowanie zasobów projektu

Pulpity projektów

Limity Wrike

Wykresy Gantta można oglądać tylko w płatnych wersjach (dowiedz się więcej oAlternatywy dla Wrike)

Dostęp do time trackera w aplikacji jest możliwy tylko w planach Business lub Enterprise

Cennik Wrike

Free

Teams : 9,80 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,80 USD/miesiąc za użytkownika Business : $24.80/miesiąc na użytkownika

: $24.80/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z Wrike w sprawie cen

: Skontaktuj się z Wrike w sprawie cen Pinnacle: Skontaktuj się z Wrike w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Wrike

Capterra: 4,3/5 (ponad 1900 recenzji)

4,3/5 (ponad 1900 recenzji) G2: 4,2/5 (ponad 3 200 recenzji)

6. Monday.com

przez Monday Narzędzie do zarządzania projektami i współpracy Monday.com pomaga Teams planować, organizować i wykonywać swoją pracę. Członkowie Teams mogą tworzyć tablice i organizować zadania w karty, które można przenosić między kolumnami, aby reprezentować różne sceny projektu, korzystając z wizualnych, elastycznych i konfigurowalnych funkcji platformy.

W Monday dostępny jest zakres funkcji, w tym kalendarze, konwersacje i udostępnianie plików, które mogą pomóc zespołom w utrzymaniu organizacji i skutecznej komunikacji. Ponadto, platforma oferuje również integrację z wieloma innymi narzędziami i aplikacjami, co pozwala zespołom usprawnić ich pracę zarządzanie cyklem pracy procesy.

Sprawdź więcej_ Alternatywy na poniedziałek!

Monday najlepsze funkcje

Widżet kalendarza, aby zobaczyć, które zadania należą do którego projektu

Konfigurowalne cykle pracy do zarządzania projektami

Śledzenie zależności między projektami

Zarządzanie obciążeniami pracą

Monday limits

Funkcje nie są dogłębne dla zespołów programistycznych

Pulpity są płatną funkcją premium

Monday pricing

Indywidualny : Free na zawsze

: Free na zawsze Podstawowy : $8/miejsce na miesiąc od 3 licencji

: $8/miejsce na miesiąc od 3 licencji Standard : 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 licencji

: 10 USD/miejsce miesięcznie od 3 licencji Pro : 16 USD/miejsce na miesiąc od 3 licencji

: 16 USD/miejsce na miesiąc od 3 licencji Enterprise: Skontaktuj się z Monday w celu ustalenia ceny

Monday oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (3,300+ recenzji)

4.6/5 (3,300+ recenzji) G2: 4.7/5 (6,600+ opinii)

7. Trello

przez TrelloTrello to internetowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, które wykorzystuje tablicę w stylu Kanban, aby pomóc zespołom w zarządzaniu zadaniami i projektami. Na każdej tablicy użytkownicy tworzą karty reprezentujące zadania lub elementy i przesuwają je w kolumnach, aby pokazać różne sceny postępu.

Aby utworzyć wiele cykli pracy w oprogramowaniu do zarządzania projektami, takim jak Trello, należy najpierw utworzyć oddzielne tablice dla każdego przepływu pracy. Następnie, w ramach każdej tablicy, utworzyć kolumny reprezentujące różne scena przepływu pracy, takie jak "Backlog", "In Progress", "In Review" itd. Następnie utwórz karty, aby dodawać zadania lub elementy i przenosić je między kolumnami w trakcie postępu w przepływie pracy.

Najlepsze funkcje Trello

Tablice Kanban, kalendarze, osie czasu i pulpity dla projektów

Automatyzacja jest wbudowana w każdą tablicę Trello bez kodu

Power-Ups (wtyczki) połączone z innymi aplikacjami i narzędziami

Powtarzalnośćszablony cyklu pracy dla wielu projektów

Limity Trello

Warstwy zadań mogą się łatwo piętrzyć, gdy zarządzasz rozbudowanymi projektami

Większość funkcji jest niedostępna w wersji Free (sprawdźAlternatywy dla Trello)

Ceny Trello

Free

Standard : 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

: 5 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium : $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Skontaktuj się z Trello w sprawie cen

Trello oceny i recenzje

Capterra: 4,5/5 (ponad 22 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 22 000 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 13 000 recenzji)

8. Pendo

przez Pendo A niestandardowa platforma powodzenia klienta pendo pomaga zespołom ulepszać cyfrowe doświadczenia, pozwalając im zrozumieć, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z ich produktami, zbierać opinie i podejmować decyzje oparte na danych.

Platforma Pendo obejmuje analitykę, segmentację, narzędzia zaangażowania, spostrzeżenia i śledzenie użytkowania. Analityka w czasie rzeczywistym pozwala zobaczyć, co klienci robią z produktem. Segmentacja pozwala grupować klientów w persony na podstawie ich zachowań. Korzystając z narzędzi angażujących, możesz komunikować się bezpośrednio ze swoimi klientami. Analizy pozwalają zrozumieć wzorce zachowań użytkowników w czasie. A śledzenie użytkowania pokazuje dokładnie, z których funkcji użytkownicy korzystają najczęściej.

Najlepsze funkcje Pendo

Narzędzie Data Explorer ułatwiające dostęp, eksplorację i analizę danych produktowych

Wskaźniki ilościowe do pomiaru ogólnego zaangażowania w produkt

Podsumowania portfolio i przewodniki w aplikacji

Dostępne dla wszystkich użytkowników Pendo Guide

Limity Pendo

Ograniczona skalowalność dla zespołów Agile poszukujących funkcji zarządzania projektami

Niestandardowe ustawienia są limitowane w profilach klientów

Ceny Pendo

Free Plan

Skontaktuj się z Pendo, aby uzyskać szczegóły planu cenowego

Oceny i recenzje Pendo

Capterra: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) G2: 4,4/5 (ponad 1100 recenzji)

9. TeamGantt

przez TeamGantt TeamGantt to internetowe oprogramowanie do zarządzania projektami stworzone dla zespołów w celu planowania i harmonogramowania pracy przy użyciu widoku wykresu Gantta. Wykresy Gantta są rodzajem wykresów słupkowych, które wyświetlają zadania projektu i ich zależności w czasie, ułatwiając sprawdzenie, kiedy zadania mają się rozpocząć i zakończyć oraz w jaki sposób są one ze sobą powiązane. Oprogramowanie TeamGantt umożliwia użytkownikom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań, współpracę z członkami zespołu oraz zarządzanie zasobami i budżetami. Oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak zależności zadań, pola niestandardowe i integrację z innymi narzędziami, takimi jak Trello i Slack. TeamsGantt został zaprojektowany, aby pomóc zespołom wizualizować ich pracę, trzymać się harmonogramu i pozostać zorganizowanym, aby mogli dostarczać swoje projekty na czas i w ramach budżetu.

Najlepsze funkcje TeamGantt

Wizualne raportowanie zadań w celu monitorowania celów i postępów projektu

Zakładka zarządzania zasobami z łatwym dostępem

Widoki portfolio i raportowanie

Oś czasu planowana vs. rzeczywista oś czasu

Limity TeamGantt

Złożona funkcja zależności

Śledzenie czasu jest funkcją płatną

Cennik TeamGantt

Lite : 19 USD/miesiąc za menedżera, rozliczane rocznie

: 19 USD/miesiąc za menedżera, rozliczane rocznie Pro : 49 USD/miesiąc na menedżera, rozliczane rocznie

: 49 USD/miesiąc na menedżera, rozliczane rocznie Enterprise: $99/miesiąc na menedżera, rozliczane rocznie

TeamGantt oceny i recenzje

Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.8/5 (ponad 800 recenzji)

10. nTask

przez nTask Teams i osoby indywidualne mogą zarządzać, współpracować i ustalać priorytety zadań jednocześnie dzięki platformie do zarządzania projektami i zadaniami nTask. Oprócz list zadań, tablic Kanban, osi czasu, wykresów Gantta, śledzenia czasu i niestandardowych pulpitów, oferuje narzędzia do efektywnej współpracy zespołowej.

Dzięki zautomatyzowanemu systemowi przypomnień i powiadomień nTask, Teams będą mieli dodatkową rękę do monitorowania terminów realizacji projektów. Użytkownicy mogą na przykład ustawić automatyczne przypomnienia wysyłane na kilka dni przed terminem wykonania zadania.

Najlepsze funkcje nTask

Przeciągnij i upuść tablice Kanban

Wykresy Gantta z zależnościami między zadaniami

Szacowany czas i śledzenie czasu

Zarządzanie dokumentami

Limity nTask

Najlepsze dla małych i średnich Teams bez złożonych projektów

Załączanie dużych plików podczas udostępniania trwa dłużej niż w normalnych warunkach

Cennik nTask

Premium : Zaczyna się od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Zaczyna się od 20 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Business : Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

: Od 60 USD/miesiąc dla 5 użytkowników Enterprise: Skontaktuj się z nTask w sprawie cen

Oceny i recenzje nTask

Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

Zwinne zarządzanie projektami zaczyna się od ClickUp

Kluczem do znalezienia najlepszej alternatywy Pivotal Tracker dla twojego zespołu jest elastyczność.

I jest tylko jedno oprogramowanie do zarządzania projektami Agile, które może obiecać ten poziom elastyczności wraz z intuicyjnym interfejsem, setkami funkcji, bogatą biblioteką szablonów i wiele więcej - a tym oprogramowaniem jest ClickUp. 🏆

Dostęp do mnóstwa narzędzi Agile, ponad 1000 integracji, pulpitów i nie tylko dzięki zarejestruj się w ClickUp już dziś . 📈